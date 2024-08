Hoe maak je een Executive Dashboard? Een stap-voor-stap handleiding

Een effectief executive dashboard is als een controlekamer van je bedrijf.

Het laat je zien wat er op een bepaald moment aan de hand is aan de hand van bruikbare gegevens, maar overlaadt je niet met onnodige details. U krijgt een duidelijk, visueel overzicht van de financiële gezondheid van uw bedrijf, sleutelprestatie-indicatoren (KPI's), relatiebeheer en andere informatie die u nodig hebt om met vertrouwen grote stappen te zetten. 💯

Het enige probleem is dat het maken van een dashboard op hoog niveau niet eenvoudig is. Je moet veel bedrijfssystemen en kritieke meetgegevens samenbrengen, wat ontmoedigend kan lijken.

Om je een duwtje in de rug te geven, laten we je zien hoe een robuust executive dashboard eruit moet zien en hoe je er een vanaf nul kunt maken zonder vervelend werk.

Wat is een executive dashboard?

Een executive dashboard is een visuele weergave van gegevens en KPI's die C-level executives gebruiken om het volgende bij te houden bedrijfsprocessen en activiteiten. Het verzamelt informatie uit verschillende bronnen om bruikbare informatie te geven over de prestaties van het bedrijf.

Afhankelijk van het doel kan het dashboard een samenvatting van rapporten en KPI's over verschillende functies of een overzicht op hoog niveau van een specifieke sector. Hoe dan ook, het punt is om stapels ruwe gegevens om te zetten in een overzichtelijke, dynamische doorloop die een leidinggevende helpt op feiten gebaseerde beslissingen te nemen.

Om dit doel effectief te bereiken, moet een dashboard voor leidinggevenden gebaseerd zijn op (bijna) realtime gegevens en bij voorkeur zichzelf updaten zonder handmatig werk. Zo kunnen leidinggevenden altijd op de hoogte blijven van de voortgang van projecten en de algemene prestaties. 📈

Voordelen van het maken van een executive dashboard

Als je een besluitvormer bent, zou je executive dashboards moeten implementeren om vijf belangrijke redenen:

Duidelijk overzicht Je kunt (en moet) niet direct betrokken zijn bij alles wat er in je bedrijf gebeurt. Een executive dashboard geeft je het inzicht dat je nodig hebt om een stevige greep te houden op je bedrijfsactiviteiten, die je misschien niet uit de eerste hand krijgt Korterbesluitvormingsproces-Invloedrijke beslissingen vereisennauwgezet abonnementhet laatste wat je wilt is dat je in het duister tast. Met een robuust dashboard heb je alle benodigde gegevens direct voor je, zodat je niet uren of dagen hoeft na te denken over je volgende stap Verbeterde communicatie Of u zich nu voorbereidt op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders of belangrijke veranderingen aan uw werknemers moet doorgeven, een dashboard voor leidinggevenden is van onschatbare waarde voor het maken van uw presentatiemateriaal en het onderbouwen van alles wat u zegt met actuele gegevens Betere bedrijfsprestaties-Een dashboard geeft u een realtime momentopname van de algehele gezondheid van uw bedrijf, die u kunt gebruiken om de belangrijkste gebieden voor verbetering te identificeren en te verbeterenuw activiteiten aan te scherpen5. Doelen bijhouden en afstemmen-Je kunt een uitvoerend dashboard gebruiken om verschillende doelen bij te houden van verschillende afdelingen bij te houden en ervoor te zorgen dat ze op één lijn liggen met uw algemene strategie . Het delen van het dashboard met je team kan ook een uitstekende manier zijn om ze gemotiveerd en betrokken te houden

5 soorten executive dashboards

Er zijn verschillende soorten executive dashboards voor verschillende doeleinden en target gebruikers. Laten we de meest voorkomende eens overlopen om je een algemeen idee te geven van wat ze moeten bevatten. 📊

Financieel dashboard

Financiële dashboards worden gebruikt door CFO's en aandeelhouders die een weergave in vogelvlucht nodig hebben van het financiële welzijn van een bedrijf. Ze consolideren meestal rapportages met betrekking tot het volgende:

Kasstroomoverzichten

Crediteuren en debiteuren

Winstmarges

Uitgavenanalyse

Een cruciaal aspect van financiële dashboards is trendanalyse, waarbij historische gegevens worden gebruikt om financiële patronen en afwijkingen te identificeren (bijvoorbeeld seizoensgebonden omzetdalingen of kostenpieken). Deze trends worden gebruikt voor financiële prognoses en helpen de business om zijn budget te organiseren effectiever.

Financiële dashboards kunnen ook worden gebruikt voor risicoanalyse. Zo kun je bijvoorbeeld gegevens over de kasstroom uit het dashboard gebruiken om liquiditeitsrisico's te beperken en ervoor te zorgen dat je niet zonder geld komt te zitten. 💸

Regelmatige financiële rapportage is cruciaal voor het bewaken van de prestaties van een bedrijf, en een dashboard helpt je om op de hoogte te blijven van de belangrijkste statistieken zonder door individuele rapporten te hoeven spitten. Zo blijf je binnen het budget en voorkom je onnodige kostenoverschrijdingen.

Strategisch dashboard

Een strategisch dashboard biedt waardevol inzicht in de prestaties van uw bedrijf volgens de langetermijndoelstellingen . Het kan verschillende KPI's omvatten, van je marktaandeel en ROI op grote projecten tot betrokkenheid van werknemers en tevredenheid. De details hangen af van de doelen van je bedrijf, dus geen twee dashboards zijn identiek.

Strategische dashboards kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt:

Herzieningen en aanpassingen van langetermijn abonnementen

Toewijzing van middelen

Afstemming op de langetermijndoelen van het bedrijf

U kunt een strategisch dashboard ook gebruiken voor vergelijkende analyse door uw prestaties af te wegen tegen die van een concurrent. Dit geeft je een beter idee van je marktpositie en helpt je de weg vooruit te bepalen. ️

Operationeel dashboard

In tegenstelling tot een strategisch dashboard, is een operationeel dashboard is fijnmazig en richt zich op dagelijkse activiteiten. Behalve dat het de COO een dieper inzicht geeft in specifieke functies en processen, helpt het managers en teamleiders inefficiënties te bestrijden en werkstromen te optimaliseren .

Het belangrijkste aspect van een operationeel dashboard zijn real-time gegevens, omdat hiermee problemen snel kunnen worden opgelost. Het dashboard bijhoudt veel essentiële statistieken, zoals:

Productie

Voorraadniveaus en -trends

Gebruik van hulpbronnen

Kwaliteitsnormen

Als ze goed in elkaar zitten, zijn operationele dashboards zeer dynamisch en interactief, zodat u uw sleutelprocessen voortdurend kunt bijhouden en knelpunten kunt identificeren. U kunt de geleverde gegevens gebruiken om van uw bedrijf een geoliede machine te maken en ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt. 🏭

Projectmanagement dashboard

Een dashboard voor projectmanagement wordt vaak gebruikt om het hele portfolio van projecten van het bedrijf bij te houden. Het kan echter ook worden gebruikt voor individuele projecten die speciale aandacht of uitgebreide middelen vereisen.

Het dashboard moet kritieke informatie over een project bevatten, zoals:

Sleuteltaken naast toegewezen personen, deadlines en andere details

Doelen metbijbehorende mijlpalen en KPI's

Geprojecteerde kosten en real-time gegevens over de werkelijke uitgaven

Veel projectmanagement dashboards gebruiken Gantt grafieken om diepgaande tijdlijnen te presenteren waarmee besluitvormers de voortgang kunnen bijhouden en waar nodig aanpassingen kunnen doen. Deze dashboards zijn bijzonder nuttig voor communicatie met belanghebbenden bij het project en ze op de hoogte te houden van de laatste updates.❗

Marketing dashboard

CMO's moeten snel veel beslissingen nemen om op de hoogte te blijven van nieuwe trends en effectieve acties uit te voeren marketingstrategieën . Daarom is een uitgebreid marketing dashboard essentieel om het concurrentievoordeel van uw bedrijf te behouden.

Het dashboard moet een overzicht geven van de sleutel marketingkanalen van het bedrijf (betaalde advertenties, sociale media, traditionele kanalen, etc.) zodat je snel de effectiviteit ervan kunt beoordelen. Je kunt deze gegevens gebruiken om te beslissen wat het beste werkt om er nog meer op in te zetten en de minder effectieve tactieken te schrappen.

Een marketing dashboard bevat ook belangrijke informatie over je doelgroep, waarmee je je marketinginspanningen kunt personaliseren om ze effectiever te maken. 🎯

De meest opmerkelijke KPI's die vaak voorkomen in marketing dashboards zijn onder andere:

Kosten voor klantenwerving

SEO-gegevens (bouncepercentage, doorklikpercentage, conversies, enz.)

Klant levensduur waarde

Netto promotor score

Hoe maak je een robuust Executive Dashboard in vijf eenvoudige stappen?

Als je eenmaal het executive dashboard hebt gekozen dat je wilt maken, volg dan deze stappen om het vanaf de grond op te bouwen:

Stap 1: Kies uw dashboard software

Uw gekozen dashboard software moet veel vakjes aankruisen, met name:

Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden

Robuustdatavisualisatie functies

Integraties met populaire platforms

Een gebruikersvriendelijke interface

Functies voor het delegeren van taken en samenwerking

Als je een visueel platform voor projectmanagement nodig hebt dat dit alles en nog veel meer omvat, ClickUp kan een uitstekende optie zijn. Met ClickUp Dashboards kunt u sleutelgegevens visualiseren en gegevens analyseren om gemakkelijker beslissingen te nemen.

U krijgt meer dan 50 widgets die u naar wens kunt aanpassen, wat zorgt voor voltooide flexibiliteit. Het platform biedt ook verschillende opties voor datavisualisatie, van eenvoudige cirkeldiagrammen en roll-ups van de voortgang tot uitgebreide Gantt-diagrammen voor het bijhouden van tijdlijnen van projecten.

Maak gedetailleerde KPI dashboards in ClickUp om uw werk te analyseren, visualiseren en prioriteren

Het kan een goed idee zijn om uw teams en andere belanghebbenden te raadplegen wanneer u beslist welke KPI's u gaat bijhouden, omdat zij u waardevol inzicht kunnen geven dat u anders niet zou krijgen. 🤓

Denk er bij het kiezen van je KPI's aan dat je een dashboard maakt met een hoge weergave. Er is geen ruimte voor ijdele statistieken en granulaire KPI's die geen directe impact hebben op beslissingen van het management.

Bijvoorbeeld, het aantal jaarlijkse verkopen is een KPI op hoog niveau die kan vertakkingen in vele KPI's op laag niveau (websiteverkeer en conversies, gemiddelde conversietijd, quote-to-close ratio, enz.) In plaats van al die indicatoren op laag niveau op te nemen, focus op het grote geheel en laat het hoofd van de betreffende afdeling meer in detail treden.

Stap 4: Verbind het dashboard met databronnen

Het heeft weinig zin om een dashboard te hebben dat niet regelmatig of in realtime synchroniseert, afhankelijk van je doelen en KPI's. Om ervoor te zorgen dat er geen handmatige invoer van gegevens die tot kostbare fouten kan leiden, moet je het dashboard integreren met verschillende databronnen en platforms die je teams gebruiken.

Als je een dashboard maakt met ClickUp, kun je een samenhangend ecosysteem ontwikkelen zonder gedoe of complexe technische processen. Voorbeeld: u kunt werk delegeren met ClickUp-taak en verrijk uw dashboard met widgets die alle nodige projectgegevens in realtime ophalen. 🕛

Verhoog de productiviteit door taken te stroomlijnen en gebruik te maken van aanpasbare ClickUp-taaks om alle soorten werk te organiseren en te controleren

ClickUp biedt ook meer dan 1.000 integraties met apps van derden, zodat je er zonder kosten talloze apps aan kunt koppelen! Dit maakt het platform zeer aanpasbaar aan verschillende workflows, waardoor je in een handomdraai dashboards op hoog niveau en op maat kunt maken.

Als u uw huidige platforms niet kunt vinden tussen de native integraties van ClickUp, kunt u gebruikmaken van de ClickUp API om aangepaste versies te maken.

Met al het bovenstaande in gedachten biedt ClickUp de voltooide vrijheid om robuuste, dynamische dashboards te maken die het handmatige werk tot een minimum beperken en het verhaal van uw bedrijf zo gedetailleerd mogelijk vertellen. Als u inspiratie nodig hebt, kunt u kijken naar deze ClickUp voorbeelden van dashboards bekijken .

Stap 5: Werk het dashboard bij als dat nodig is

Als je dashboard eenmaal draait, vraag dan feedback aan de gebruikers zodat je het ontwerp, de relevantie van de gegevens en de algemene functie kunt aanpassen als dat nodig is. Het is het beste om een continue feedbacklus zodat het dashboard de status van uw bedrijf haarscherp weergeeft. 📍

Je moet het dashboard ook bijwerken als de omstandigheden van je bedrijf veranderen. Misschien lanceert u een nieuw product, herstructureert u een aantal afdelingen of voert u andere grote veranderingen door die een aanzienlijk rimpeleffect in uw organisatie kunnen veroorzaken. Zorg er in dat geval voor dat het dashboard deze veranderingen weerspiegelt, zodat je de impact ervan kunt bijhouden.

Het kan een goed idee zijn om het dashboard te bespreken met managers en werknemers van verschillende niveaus om holistische feedback te krijgen over de effectiviteit. Betrek alle relevante partijen bij het proces en je dashboard zal de evolutie van je bedrijf ondersteunen.

Bouw een Executive Dashboard en laat je bedrijf groeien zonder giswerk

Een goed ontworpen dashboard kan het leven van je executive team aanzienlijk vergemakkelijken. Volg de bovenstaande stappen om er een te bouwen en je bespaart jezelf veel hoofdpijn bij het nemen van belangrijke beslissingen. Je behoudt ook de voltooide controle over alle belangrijke gebeurtenissen in je business, wat zorgt voor duidelijkheid en gemoedsrust.

ClickUp kan u helpen deze voordelen te benutten zonder de bank te breken of een heel team van technische experts nodig te hebben. Alle belangrijke functies zijn intuïtief ingedeeld en u krijgt waardevolle tips om ze optimaal te benutten. Om moeiteloos een robuust executive dashboard te maken, vandaag nog een ClickUp account aanmaken !