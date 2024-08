10 Beste Werkrooster Apps voor Teams in 2024 (Gratis & Betaald)

In moderne werkomgevingen zijn teams voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om productiviteit te verhogen, communicatie te stroomlijnen en naadloze coördinatie te garanderen. Apps voor het maken van roosters zijn de ultieme oplossing om deze chaos van werkschema's te temmen en de efficiëntie van het hele team te optimaliseren.

Van naadloze taaktoewijzingen en realtime updates tot slimme notificaties en integratiemogelijkheden, onze lijst met werkrooster-apps zorgt ervoor dat je de perfecte match vindt voor het werk van je team.

Met dat in gedachten hebben we deze uitgebreide lijst samengesteld van de 10 krachtigste en gebruiksvriendelijkste apps voor het maken van werkroosters, die zijn ontworpen om aan al je behoeften op het gebied van teambeheer te voldoen.

Wat moet je zoeken in apps voor werkroosters?

Bij het selecteren van de juiste werkrooster-app voor je team zijn er een aantal sleutel factoren waar je rekening mee moet houden om een naadloze integratie in je werkstroom te garanderen.

Gebruiksgemak: Een complexe werkrooster app met een steile leercurve kan de productiviteit belemmeren en frustratie bij de leden van het team veroorzaken

Door deze factoren zorgvuldig te overwegen, kunt u een weloverwogen beslissing nemen en de beste apps voor personeelsplanning kiezen die aansluiten op de roosters van uw werknemers en die de productiviteit, communicatie en samenwerking in het hele team verbeteren.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat is ontworpen voor teams en bedrijven van elke grootte. De krachtige kalenderweergave is een perfect organisatiehulpmiddel om doelen van teams en werkschema's op een centrale locatie te visualiseren. Als gratis software voor het plannen van werk biedt het ook een bibliotheek met sjablonen voor roosters om het plannen van werknemers gemakkelijk aan te passen.

Het aannemen van een hulpmiddel voor projectplanning zoals ClickUp zal de efficiëntie van uw bedrijf naar een hoger niveau tillen en de algemene productiviteit verbeteren!

ClickUp beste functies

ClickUp limieten

ClickUp's uitgebreide lijst van functies kan enige tijd in beslag nemen om te leren

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen beschikbaar

Aangepaste prijzen beschikbaar ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (6.700+ beoordelingen)

4.7/5 (6.700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.600+ beoordelingen)

2. Mensheid

via Mensheid Humanity is een planningsplatform dat door meer dan 175.000 bedrijven wordt gebruikt als een stand-alone oplossing voor het beheer van bedrijfsactiviteiten zoals het afhandelen van het planningsproces, loonkosten, verschuivingen, beschikbaarheid en aanvragen voor vrije dagen.

Humanity, dat in 2020 werd overgenomen door TCP Software, helpt leidinggevenden bij het bewaken van arbeidskosten en het beheren van compliancerisico's. De app stelt werknemers ook in staat om hun tijd efficiënt in te plannen, diensten te ruilen en verlof aan te vragen.

Humanity beste functies

Vraaggestuurde oplossingen om werknemers in te plannen

Aanpasbare regels en directe waarschuwingen bij conflicten om naleving van de arbeidswetgeving te garanderen

Mobiel shiftbeheer voor mobiel roosteren en bijhouden van verschuivingen

Integraties met top apps voor roosteren, human capital management (HCM) platforms, enapps voor kalenders zoals Google Agenda

Tijdklok functie voor het bewaken van de aanwezigheid van werknemers en het voorkomen van buddy punching (werknemers met hun collega's klok in voor hen)

Een gratis proefversie van deze planningssoftware is beschikbaar

Humanity limieten

Geen functie voor het splitsen van verschuivingen

Korte terugkerende verschuivingen zijn moeilijker te plannen in vergelijking met langere verschuivingen

De mobiele app heeft minder functies dan de desktop-app

Push notificaties kunnen overweldigend zijn

Humanity prijzen

Neem contact op met Humanity voor prijzen

Beoordelingen van Humanity klanten

G2: 4.3/5 (900+ beoordelingen)

4.3/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

3. Shiftboard SchemaFlex

via Shiftboard SchemaFlex Als gevolg van de opkomende vraag naar werknemer-vriendelijke scheduling software, Shiftboard is het maximaliseren van de werknemer planningsproces door het vergemakkelijken van shift dekking en het verhogen van all-around efficiëntie voor bedrijven. Opgericht in 2008, het werk planning app richt zich op het helpen van organisaties om een flexibel personeelsbestand op te bouwen en verschuivingen te plannen voor maximale dekking en tevreden werknemers.

Shiftboard ScheduleFlex beste functies

Maakt automatisering van flexibele roosters mogelijk

Biedt efficiënte arbeidsvraag abonnement tools

Biedt oplossingen voor verlof- en timesheetbeheer

Agile change management en proactieve betrokkenheid van werknemers functies

Maakt verbindingen met platforms van derden met behulp van flat-bestanden, open API en vooraf gebouwde integratiesystemen

Intelligente planningsvoorstellen door een optimalisatie-engine

Software voor personeelsplanning ROI-calculator

Shiftboard ScheduleFlex beperkingen

Verschuivingen niet automatisch bij te werken zelf zonder refreshen severally

Moeilijkheid bij het plannen van langere uur verschuivingen

Het maken van aangepaste rapporten kan blijken een beetje moeilijk in vergelijking met andere werk planning apps

Shiftboard ScheduleFlex prijzen

Enterprise: Vraag een demo aan om te spreken met het team van Shiftboard ScheduleFlex en een offerte te krijgen

Vraag een demo aan om te spreken met het team van Shiftboard ScheduleFlex en een offerte te krijgen Enterprise Plus: Vraag een demo aan om met het team van Shiftboard ScheduleFlex te spreken en een offerte aan te vragen

Beoordelingen van Shiftboard ScheduleFlex klanten

G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4,4/5 (200+ beoordelingen)

4. FindMyShift

via FindMyShift FindMyShift is een tool voor werkroosters waarmee organisaties verschuivingsaanvragen kunnen beheren, kunnen communiceren en personeel overal vandaan kunnen beheren. De app is handig voor het bijhouden van aanwezigheid, shift planning, het bijhouden van arbeidskosten, samenwerking tussen teams en nog veel meer.

FindMyShift beste functies

Geautomatiseerde herinneringen en verschuiving notificaties om het gemakkelijk te maken om te jongleren met meerdere werknemers schema's

Functie voor tijdsregistratie om werknemersuren bij te houden

Vraag eenvoudig vrije tijd aan op FindMyShift

Drag-and-drop planningsproces is beschikbaar

FindMyShift limieten

Steile leercurve

Extra extensies voor spreadsheets kunnen af en toe nodig zijn om roosters te optimaliseren

Onverenigbaarheid met Apple apparaten

FindMyShift prijzen

Free: $0

$0 Starters: $21/team/maand

$21/team/maand Business: $33/team/maand

$33/team/maand Enterprise: $59/team/maand

FindMyShift beoordelingen van klanten

G2: 4.8/5 (2+ beoordelingen)

4.8/5 (2+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (800+ beoordelingen)

5. Plaatsvervanger

via Plaatsvervanger Deputy maakt het gemakkelijk om werklast te communiceren medewerkers inplannen en georganiseerd blijven. De software stroomlijnt het administratieve werk in slechts een paar klikken, zodat jij en je team zich kunnen concentreren op het werk dat er toe doet.

afgevaardigde #### beste functies

Integreert naadloos met meerdere POS-, HR-, loonlijst- en personeelsplanningssoftware

Versie met mobiele app voor personeelsplanning onderweg

Intuïtieve interface die het plannen van werknemers tot een fluitje van een cent maakt

Real-time communicatie tussen teams

Urenregistratie en tijdklok tools voor shift planning

Gratis proefversie voor 31 dagen

plaatsvervangende #### limieten

Niet-gebruikersvriendelijk kleurenpalet, dat vermoeide ogen kan veroorzaken

Op inkomsten gebaseerde planningsfunctie heeft van tijd tot tijd storingen

Prijzen Deputy

Rooster: $3.50/gebruiker/maand

$3.50/gebruiker/maand Tijdregistratie en aanwezigheid: $3.50/gebruiker/maand

$3.50/gebruiker/maand Premium: $4.90/gebruiker/maand

$4.90/gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling of klantenservice voor prijzen op maat

aangepaste #### beoordelingen van klanten

G2: 4.6/5 (240+ beoordelingen)

4.6/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (680+ beoordelingen)

6. ZoomShift

via ZoomShift ZoomShift is een app voor het plannen van werknemers die de manier verandert waarop bedrijven hun werknemers beheren. Met functies voor het automatiseren van verlofaanvragen, roosters, en shift roasters, managers die gebruik maken van deze planning app tijd besparen vergeleken met het handmatig uitvoeren van deze taken.

ZoomShift beste functies

Gemakkelijk abonnementen verschuiven en ruilen

Het heeft een versie voor mobiele planning app

Maak en beheer werknemers schema's tegelijk

Alarm herinneringen voor vergaderingen

Robuuste gratis proefversie

Tijdklok functie

ZoomShift beperkingen

Niet veel aanpasbare functies in vergelijking met andere apps voor het plannen van werknemers

Voor deze app is geen gratis abonnement beschikbaar

ZoomShift prijzen

Starter: $2/team lid/maand

$2/team lid/maand Premium: $4/team lid/maand

$4/team lid/maand Enterprise: Plan een demo om aangepaste prijzen aan te vragen

ZoomShift klantbeoordelingen

G2: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

4.8/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

7. Calendly

via Calendly Calendly is een app voor het plannen van werk die teams helpt bij het efficiënt plannen van vergaderingen. Met de app kunnen mensen eenvoudig vergaderingen boeken door de beschikbaarheid van medewerkers te controleren in de agenda van de andere partij, waardoor er minder heen-en-weer gemaild hoeft te worden op zoek naar het perfecte tijdstip. Calendly stelt gebruikers ook in staat om het aantal geplande gebeurtenissen voor de dag te limieten, buffertijd toe te voegen en de duur van vergaderingen te regelen.

Calendly beste functies

Aangepaste planningskoppelingen

Naadloze integratie met verschillende werktools zoals Zoom, Salesforce, HubSpot en meer

Mogelijkheid om vergaderingen aan te passen op basis van de beschikbaarheid van medewerkers

Gemakkelijk vergaderingen boeken via een gedeelde kalender

Sterke integratie met Google Agenda

Gratis proefversie en gratis basis abonnement beschikbaar

Calendly beperkingen

Sommige functies zijn niet beschikbaar op de mobiele versie

Moeilijkheid met bewerking van eenmalige vergaderingen

Calendly prijzen

Basic: Altijd gratis

Altijd gratis Essentieel: $8/zetel/maand

$8/zetel/maand Professioneel: $12/zetel/maand

$12/zetel/maand Teams: $16/zetel/maand

Calendly klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 ( 1800+ beoordelingen)

4.7/5 ( 1800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2700+ beoordelingen)

8. Werktijd

via Werktijd WorkTime is een app voor werkroosters die prioriteit geeft aan de privacy van werknemers terwijl teamactiviteiten worden bijgehouden en succes naadloos wordt gemonitord. Met WorkTime kunnen werkgevers productiviteit beter bijhouden en een sfeer creëren op kantoor, ongeacht de afstand.

WorkTime beste functies

Controle van inactieve en actieve tijd voor werknemers

Betaalbare prijs in vergelijking met andere apps voor roosters

Verbetert de privacy van werknemers door schermafbeeldingen en het opnemen van content van de kalender app te voorkomen

Rapporten met Leaderboards om de betrokkenheid van werknemers te vergroten

Activiteit bijhouden - vooral voor werknemers op afstand

WorkTime limieten

Steile leercurve

Het kan moeilijk zijn om de rapportage van werkschema's van werknemers aan te passen

WorkTime prijzen

Free: $0

$0 Basis: $5.99/maand/werknemer

$5.99/maand/werknemer Premium: $7,99/maand/werknemer

$7,99/maand/werknemer Enterprise: $9.99/maand/werknemer

Beoordelingen van WorkTime klanten

G2: 4.6/5 (15+ beoordelingen)

4.6/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (70+ beoordelingen)

9. Sling

via Sling Sling is een app voor het plannen van werknemers waarmee organisaties de diensten van hun werknemers kunnen bijhouden, de productiviteit kunnen verhogen en het ziekteverzuim kunnen verlagen. Met de functie voor interne teamcommunicatie zijn je werknemers ingesteld op een aanzienlijke productiviteitspiek.

Sling beste functies

In-app berichten voor team leden

Super intuïtief platform

Taken gemakkelijk delegeren

Werktijd van werknemers naadloos bijhouden

Sling beperkingen

Overvloed aan notificaties

Moeilijkheid om gesprekken te filteren

Sling prijzen

Free: $0

$0 Premium: $1,70/gebruiker/maand

$1,70/gebruiker/maand Business: $3,40/gebruiker/maand

Sling klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

4.4/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

10. 7ploegen

via 7verschuivingen 7Shifts is een planning app voor restaurants om effectiever te functioneren met intuïtieve planning en tijdsregistratie om de communicatie te stroomlijnen en de resultaten te optimaliseren. 7Shifts fungeert als een alles-in-een restaurant werknemers management platform -van het aannemen en opleiden van personeel tot het plannen en beheren van werk.

7shifts beste functies

In-app communicatie

Responsieve klantenservice

Traceerbare werknemer schema's

Gemak van het plannen van verschuivingen en verlofaanvragen

7shifts limieten

Geen bewerking knop

Beperkte functies voor werkschema's op het gratis abonnement

7shifts prijzen

**Gratis

Entrée: $29.99/maand/locatie (maximaal 30 werknemers)

$29.99/maand/locatie (maximaal 30 werknemers) The Works: $69.99/maand/locatie voor onbeperkt aantal werknemers

$69.99/maand/locatie voor onbeperkt aantal werknemers Gourmet: $135/maand/locatie voor onbeperkt aantal werknemers

7shifts beoordelingen van klanten

G2: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

4.5/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1100+ beoordelingen)

Adopteer een app voor werkroosters om de productiviteit van uw team te verhogen

