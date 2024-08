10 Beste IT-managementsoftware voor teams in 2024

Als IT de chocoladeschilfers zijn, dan is de Business de rest van het koekje. 🍪

Je kunt geen chocolate chip cookie hebben zonder de stukjes chocolade. Bovendien moet je ervoor zorgen dat de chocoladeschilfers van hoge kwaliteit zijn om het allerbeste koekje te bakken.

Zie je waar dit naartoe gaat?

Chocolate chip cookies hebben niets te doen met IT-managementsoftware, maar de metafoor blijft overeind. Om een bedrijf optimaal te laten functioneren, is de sleutel tot het recept de integratie van IT-managementsoftware in uw bedrijf beheerprocessen .

Maar met zo veel opties is het een uitdaging om precies te weten welke beheersoftware de klus (en nog meer) voor jouw team zal klaren. Om je een handje te helpen, zetten we de tien beste IT-beheersoftwareopties voor teams in 2023 op een rijtje.

Maar eerst..

Wat is IT-beheersoftware?

IT-beheersoftware is ontworpen om bedrijven te helpen bij het beheren van hun IT-infrastructuur, applicaties en diensten. Dit omvat tools voor projectmanagement voor het bewaken van Taken, netwerkprestaties, softwarelicenties, hardwareactiva, aankoopgegevens en meer.

Een solide IT-managementsysteem is van cruciaal belang voor uw algemene bedrijfsprocessen, wat betekent dat u over een agile beheersoftware oplossing wordt nog belangrijker. Zonder bijhouden, activabeheer of managed service providers is je organisatie verloren.

Wat te zoeken in uw IT-beheersoftware

Net als bij elke andere toepassing moet u een stap terug doen en naar het grote geheel kijken voordat u IT-managementsoftware kiest. Denk aan het volgende bij het doorlichten van uw top IT-beheertools:

Een gebruiksvriendelijk en intuïtief dashboard voor algemeen projectmanagement

Aanpasbare functies voor meer geavanceerde IT-systemen en projecten

De mogelijkheid om te integreren met uw bestaande werkstroom en beheeroplossingen

Functies voor veiligheid en gegevensbescherming voor activabeheer

Veel klantenservice en hulpmiddelen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen

Hoewel IT-managementsoftware beperkt lijkt tot alleen ontwikkelaars en hoog-technische teams moet een goede beheersoftware-oplossing werken voor functieoverschrijdende teams in de organisatie. Je beste management software oplossingen zijn diegene die goed werken met alle anderen, zodat je minder hoeft te springen van platform naar platform.

De 10 beste IT-beheersoftware

Sprints maken die een week tot een maand duren met de Agile-aanpak in ClickUp

Zowel kleine als grote teams houden van ClickUp om projecten en deadlines te beheren, tickets taken, teamoverschrijdende communicatie en nog veel meer. Het is een zeer aanpasbare software voor projectmanagement en taakbeheer softwareoptie die een breed bereik aan functies van IT-managementsoftware bevat.

IT Teams kunnen taken aanmaken voor het oplossen van software bugs, deze toewijzen aan ontwikkelaars en de voortgang bijhouden tot elk probleem is opgelost. Bovendien kunnen ze ClickUp gebruiken om updates van de netwerkinfrastructuur te beheren, taken toe te wijzen aan netwerktechnici, de voortgang van die taken bij te houden en ze te voltooien in één IT-beheersysteem.

ClickUp biedt ook functies voor IT- en servicemanagement, zoals tijdsregistratie, middelenbeheer en aangepaste statussen. Communiceer eenvoudig de volgende stappen, log projecten en voeg zichtbaarheid toe aan meerdere lopende campagnes.

ClickUp beste functies

Aanpasbare dashboards voor overzichtelijke monitoring

Ingebouwde tools voor tijdsregistratie

Biedt IT sjablonen zodat u niet vanaf nul hoeft te beginnen met projecten

Naadloze integratie met een groot aantal populaire apps en beheeroplossingen

Aangepaste statussen voor het bijhouden van IT-specifieke werkstromen

Functies voor activabeheer om alles te documenteren

ClickUp limieten

ClickUp kan overweldigend zijn voor teams die nieuw zijn met aanpasbare functies software voor projectmanagement als ze niet gewend zijn aan een steilere leercurve.

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $5/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Business Plus: $19/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Jira

Jira's onlangs uitgebrachte weergave voor het bijhouden van problemen Jira is een populaire softwareoptie voor projectmanagement voor ontwikkelteams en de functie voor servicebeheer van Jira brengt softwareoplossingen voor IT-beheer in de plooi. Het biedt functies zoals software voor taakbeheer voor het beheren van werkstromen, bugs en problemen bijhouden en projecten van elke grootte.

Jira is een optie voor IT-managementsoftware omdat het teams helpt beter en sneller te werken door alle projectinformatie op één plek te bewaren, zoals taken, deadlines en communicatie.

Met Jira kunnen teams bijvoorbeeld eenvoudig bugs bijhouden, taken toewijzen aan ontwikkelaars en ervoor zorgen dat dingen gedaan worden met werklastweergaven. Dit alles maakt Jira een zeer nuttig hulpmiddel voor IT-teams, hoe groot of klein ze ook zijn.

Jira beste functies

Aanpasbare werkstromen voor specifieke ontwikkelprocessen

Nuttige functies voor rapportage en analyse

Integratie met andere populaire IT-beheersoftware zoals Bitbucket en GitHub

Jira beperkingen

Het kan complex zijn voor niet-technische gebruikers of grote niet-technische teams. In sommige gevallen kunnen gebruikers een vertraging ervaren bij het laden van problemen met Jira en het invoeren van updates.

Jira prijzen

Gratis: Voor maximaal 10 gebruikers

Standaard: $7,75/maand per gebruiker

Premium: $15,25/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Jira beoordelingen

G2: 4,3/5 (5.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (12.000+ beoordelingen)

3. NinjaOne

Via NinjaOne NinjaOne is een alles-in-één IT-beheeroplossing met functies als patchbeheer, software-implementatie en bewaking op afstand. Met NinjaOne beheren teams hun volledige IT-infrastructuur vanaf één enkel dashboard.

NinjaOne stroomlijnt IT-activiteiten voor bedrijven van elke grootte, wat betekent dat het uitgebreid is gebouwd.

Het helpt teams bij het prioriteren van taken, het instellen van deadlines en het bijhouden van de voortgang, zodat teams IT-problemen veel sneller kunnen oplossen. Bovendien stellen de automatiseringsfuncties van NinjaOne IT-teams in staat om repetitieve taken te automatiseren en menselijke fouten te verminderen, wat geweldig is als je met beperkte middelen werkt.

NinjaOne beste functies

Geautomatiseerde workflows voor gestroomlijnde softwareoplossingen voor IT-beheer

Real-time monitoring voor verbeterde responstijden

Flexibele implementatieopties voor bedrijven met verschillende behoeften

NinjaOne beperkingen

Het is misschien niet zo aanpasbaar als andere IT-beheeroplossingen. De applicatie mist een aantal geavanceerde functies die in complexere oplossingen te vinden zijn.

NinjaOne prijzen

Begint bij $3/maand per apparaat en stijgt naargelang het aantal apparaten.

NinjaOne werkt met een pay-per-device prijsmodel. Vraag een offerte aan voor meer informatie over de totale kosten.

NinjaOne beoordelingen

G2: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

6. Atera

Via Atera Atera is een cloudgebaseerd alles-in-één IT-beheerplatform dat is ontworpen om bewaking op afstand, patchbeheer en geautomatiseerde workflows te bieden voor bedrijven van elke grootte.

Zo kunnen IT Teams Atera bijvoorbeeld gebruiken om op afstand computers, servers en andere endpoints te benaderen en te beheren, waardoor ze problemen snel kunnen oplossen en ondersteuning kunnen bieden. Dit helpt de tevredenheid van eindgebruikers te verbeteren en de downtime te verminderen, wat op zijn beurt de productiviteit verhoogt en tijd bespaart voor IT-teams.

Een andere sleutel functie van Atera is de automatisering. IT Teams automatiseren routinematige taken zoals software updates, back-ups en patches, wat hen helpt om middelen besparen . 👨‍💻

Het helpt ook om het risico op fouten te verkleinen, downtime te minimaliseren en tijd vrij te maken voor IT teams om zich te richten op meer strategische taken, zoals cyberbeveiliging of bedrijfscontinuïteitsplanning . Atera is ideaal voor geavanceerde IT-teams die ondersteuning moeten bieden aan ondernemingen.

Atera beste functies

Eenvoudige en intuïtieve interface voor eenvoudige implementatie en navigatie

Geautomatiseerde monitoring en beheer voor gestroomlijnde IT-activiteiten

Flexibele implementatieopties voor specifieke bedrijfsbehoeften

Atera limieten

Atera is duurder en het meest geschikt voor teams die geavanceerde IT-functies nodig hebben om de klus te klaren.

Atera prijzen

Professional: $ 149 per maand per technicus, jaarlijks gefactureerd

Expert: $169 per maand per technicus, jaarlijks gefactureerd

Master: $199 per maand per technicus, jaarlijks gefactureerd

Enterprise: Neem contact op met verkoop

Atera beoordelingen

G2: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

7. SailPoint

Via SailPoint SailPoint is identiteitsbeheersoftware die bedrijven helpt de toegang tot hun bedrijfskritische systemen en applicaties te beheren. Met SailPoint kunnen bedrijven controleren wie toegang heeft tot wat, gebruikersactiviteiten monitoren en rapportage over naleving automatiseren.

SailPoint is het beste voor het beheren van cyberrisico's en het werken met een team dat op afstand kan werken. Met behulp van AI zorgt het ervoor dat alle IT-systemen compliant blijven met automatische notificaties en updates. Als je een idee wilt krijgen van de geschatte besparingen zodra je een oplossing als SailPoint in gebruik neemt, bekijk dan de homepage voor meer informatie.

SailPoint beste functies

Gebruiksvriendelijke interface waardoor het eenvoudig is om te navigeren en te gebruiken

Geautomatiseerde rapportage over naleving die tijd bespaart en fouten vermindert

Uitgebreide integraties met andere tools en software om de functie te maximaliseren

SailPoint beperkingen

SailPoint is goed gebouwd voor Fortune 500 bedrijven met complexere IT-behoeften. Niet zo geschikt voor kleinere MKB-bedrijven met een budget.

SailPoint prijzen

Prijzen voor SailPoint zijn op aanvraag beschikbaar.

SailPoint beoordelingen

G2: 4,4/5 (50+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

8. Apparaat42

Via Apparaat42

Met Apparaat42 krijgen bedrijven zichtbaarheid in hun IT-infrastructuur en stroomlijnen ze hun activiteiten.

Device42 voorziet IT teams van een voltooide inventarisatie van al hun hardware- en software-assets, evenals netwerkverbindingen en afhankelijkheid. Deze informatie helpt IT Teams om hun middelen effectiever te beheren, hun IT-activiteiten te optimaliseren en downtime te verminderen.

Als beheeroplossing is het het meest geschikt voor IT teams die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing voor hun IT behoeften. De uitgebreide rapportage- en analysemogelijkheden van het platform geven IT-teams inzicht in hun infrastructuur, waardoor ze betere beslissingen kunnen nemen en hun diensten kunnen verbeteren.

Device42 beste functies

Krachtige functies voor het bijhouden van IP-adressen en wachtwoordbeheer die de efficiëntie verhogen

Tools voor het ontdekken van infrastructuur

Mogelijkheden om afhankelijkheid in kaart te brengen

Software licentie beheer

SSL-certificaatbeheer

Device42 limieten

Is mogelijk minder geschikt voor meer algemene IT-beheertaken.

Device42 prijzen

Device42 werkt op basis van een jaarlijks abonnement dat gebaseerd is op het aantal apparaten. Vraag een demo aan voor meer informatie.

Device42 beoordelingen

G2: 4,7/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

9. Wrike

Via Wrike IT teams gebruiken Wrike om een softwareontwikkelingsproject te beheren, taken toe te wijzen aan ontwikkelaars, de voortgang bij te houden en te communiceren met belanghebbenden. Bovendien biedt het aanpasbare workflows, sjablonen en functies voor rapportage om teams te helpen betere resultaten te behalen.

Als beheertool voor IT-taken is Wrike een schot in de roos voor bedrijven van elke grootte die op zoek zijn naar een cloud-gebaseerde oplossing voor projectmanagement die gemakkelijk te gebruiken is en een bereik heeft van functies die kneedbaar genoeg zijn om IT-projecten aan te sturen.

Wrike is vooral nuttig voor IT-teams die complexe projecten moeten beheren waarbij meerdere belanghebbenden betrokken zijn, zoals softwareontwikkeling, infrastructuurbeheer en cyberbeveiliging.

Wrike beste functies

Flexibele en intuïtieve interface die het makkelijk maakt om te gebruiken

Aanpasbare werkstromen die voldoen aan specifieke zakelijke behoeften

Real-timefuncties voor samenwerking die de productiviteit van teams verbeteren

Wrike limieten

Het is misschien niet zo geschikt voor complexe IT-beheertaken.

Wrike prijzen

Gratis

Teams: $9,80 per gebruiker per maand

Business: $24,80 per gebruiker per maand

Enterprise: Neem contact op met verkoop

Pinnacle: Contact verkoop

Wrike beoordelingen

G2: 4.2/5 (3.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (2.000+ beoordelingen)

10. xMatters

Via xMatters xMatters is incidentbeheersoftware die bedrijven helpt IT-incidenten snel op te lossen met handige realtime communicatie- en samenwerkingstools. Met xMatters kunnen IT teams snel reageren op incidenten en deze oplossen, waardoor de klanttevredenheid toeneemt.

Als een kritisch systeem uitvalt, brengt xMatters automatisch de relevante IT-medewerkers op de hoogte, escaleert het probleem indien nodig en biedt real-time updates over de status van het incident. Dit zorgt ervoor dat IT teams snel kunnen reageren op incidenten.

xMatters is het meest geschikt voor bedrijven die bedrijfskritische systemen en diensten moeten beheren, zoals bedrijven in de financiële sector, gezondheidszorg of telecommunicatie. De robuuste communicatiefuncties van het platform, waaronder spraak-, tekst- en mobiele pushmeldingen, helpen IT-teams in verbinding te blijven en snel te reageren op incidenten, ongeacht hun locatie.

xMatters beste functies

Functies voor realtime communicatie en samenwerking die de responstijd bij incidenten verbeteren

Aanpasbaarworkflows voor incidentbeheer die voldoen aan specifieke bedrijfsbehoeften

Nuttige integraties met andere IT-beheertools

xMatters beste functies limieten

xMatters richt zich voornamelijk op incidentbeheer en communicatie, en biedt mogelijk niet hetzelfde bereik aan functies als andere IT-beheerplatforms.

xMatters prijzen

Gratis

Starter: $9 per gebruiker per maand

Basis: $39 per gebruiker per maand

Geavanceerd: Neem contact op met verkoop

xMatters beoordelingen

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Haal meer uit uw IT-beheersoftware

Bedrijven die software, hardware of diensten leveren, moeten de effecten van serviceonderbrekingen op de gebruikerservaring limieten om te voorkomen dat ze klanten verliezen. Daarom hebt u de beste IT-beheersoftware nodig die flexibel is voor uw behoeften.

Als u maatwerk wilt, moet u ClickUp proberen. Met meer dan 15 weergaven, honderden integraties en meer dan duizend beschikbare sjablonen is er een oplossing voor uw team.