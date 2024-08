10 IT-sjablonen voor technologiemanagers en IT-teams

IT-activiteiten beheren binnen uw organisatie is een complex proces. Alleen al het aantal projecten, waaronder softwareontwikkeling, helpdeskprocessen en bugrapporten, kost veel tijd en moeite.

Zou het niet fijn zijn om niet elke keer opnieuw te hoeven beginnen bij een nieuw IT-project, presentatie, website of technologieproduct? Dat is precies waar sjablonen om de hoek komen kijken.

Het maakt niet uit welk type organisatie u leidt, IT-managers en IT-teams in alle branches kunnen sneller, efficiënter en gestroomlijnder projecten starten met de krachtige IT-sjablonen in deze gids.

Of u nu PowerPoint-presentaties maakt of bouwt aan kennisbank documenten die helpen bij het opsporen van bugs, zullen deze sjablonen u tijd, energie en hoofdpijn besparen.

Wat is een IT-sjabloon?

IT-sjablonen helpen technologiemanagers en -teams hun processen en workflows te standaardiseren en te stroomlijnen door snel het werk te schetsen dat nodig is om software te ontwikkelen of een stuk technologie te onderhouden.

Voor een softwarebedrijf of webdesignbureau kan dat betekenen dat u uw werk beter organiseert software- en SaaS-ontwikkeling proces. Voor een helpdesk kan het draaien om ticket- en probleem volgen .

Met de nieuwe Gemengde Groepsfilters in ClickUp Dashboards kunt u verder personaliseren en aanpassen met "en" en "of" operatoren

IT-sjablonen zijn eenvoudige documenten of spreadsheets die organisaties helpen bij het maken en uitvoeren van standaard werkprocedures. Een vooraf ingesteld document zorgt ervoor dat u de details vastlegt, zodat collega's en belanghebbenden op één lijn zitten wat betreft de indeling en structuur van het document.

De juiste sjabloon kan zelfs helpen bij de communicatie met klanten. Een softwarebedrijf kan bijvoorbeeld een sjabloon gebruiken om zijn diensten aan klanten te beschrijven in een standaardpakket. Dat helpt om het project gestroomlijnder en professioneler te laten lijken, terwijl het team profiteert van meer controle en standaardisatie.

Bedrijven kunnen de juiste sjabloon gebruiken om hun IT-team te helpen vooruit te plannen en naar de toekomst te kijken, zodat ze precies weten wat ze kunnen verwachten de volgende keer dat er een probleem optreedt of een app moet worden gebouwd.

Wat maakt een goede IT-sjabloon?

Verschillende sjablonen zijn nuttig voor verschillende oplossingen. Daarom kan het moeilijk zijn om precies te definiëren wat een goed IT-sjabloon is. Toch hebben de beste opties enkele gemeenschappelijke kenmerken:

Gebruiksvriendelijkheid: Iedereen in het team moet in staat zijn om gemakkelijk in te springen en de template met vertrouwen te gebruiken, omdat ze precies weten hoe ze er voordeel uit kunnen halen

Iedereen in het team moet in staat zijn om gemakkelijk in te springen en de template met vertrouwen te gebruiken, omdat ze precies weten hoe ze er voordeel uit kunnen halen Integratie met projectmanagement: Idealiter zou uw sjabloon direct geïntegreerd moeten zijn met uwprojectbeheer voor webontwikkeling oftool voor app-ontwikkelingwaarmee gebruikers taken kunnen aanmaken of een idee kunnen omzetten in een breder project

Idealiter zou uw sjabloon direct geïntegreerd moeten zijn met uwprojectbeheer voor webontwikkeling oftool voor app-ontwikkelingwaarmee gebruikers taken kunnen aanmaken of een idee kunnen omzetten in een breder project Lage (of geen) kosten: Het sjabloon dat u gebruikt moet ofwel gratis zijn met de tool van uw keuze of een demo bieden waarmee u het kunt testen voordat u zich vastlegt

Het sjabloon dat u gebruikt moet ofwel gratis zijn met de tool van uw keuze of een demo bieden waarmee u het kunt testen voordat u zich vastlegt Samenwerkingsfuncties: Een goede sjabloon helpt uw team om de inhoud samen te bewerken en samen te werken om het uit te voeren

De 10 beste gratis IT-sjablonen voor technologiemanagers en IT-teams

Tijd om specifiek te worden. Of u nu een softwarebedrijf bent dat uw bureauprocessen wil stroomlijnen of een organisatie die op zoek is naar betere IT-oplossingen, de sjablonen in deze gids zullen uw bedrijf helpen om uw belangrijkste technologische doelen te bereiken.

1. ClickUp IT Projectlijst Sjabloon

ClickUp's IT Project List Template is ontworpen om u te helpen bij het beheren en bijhouden van IT-projecten.

Ongeacht de grootte van uw bedrijf, is de kans groot dat uw IT-team veel werk te doen heeft. De ClickUp IT Projectlijst Sjabloon helpt teamleiders projecten bij te houden en deadlines voor te blijven.

Het is de perfecte optie om uw projectportfolio's weer te geven en te beheren of om uw ticketing software voor uw IT-servicedesk.

De sjabloon zelf bestaat uit drie kernweergaven:

De overzichtsweergave geeft een duidelijk overzicht van uw projecten. U kunt variabelen zoals vervaldatums controleren,prioriteitsniveaus, status en impactniveau om snel strategische beslissingen te nemen

Het Procesoverzicht biedt dezelfde informatie, maar organiseert deze op basis van de huidige status. Gebruik het om projecten terug te koppelen naar teams en openstaande taken in elke fase bij te houden

De kalenderweergave maakt een op datum gebaseerd projectoverzicht. Het is een geweldig hulpmiddel om te graven in lange termijn planning en capaciteitsoverzichten in een bepaalde maand

Gecombineerd geven deze weergaven uw bedrijf een overzicht van alle projecten om het beheer en de workflow te vereenvoudigen.

2. ClickUp Agile Scrum Management Sjabloon

Agile Scrum projectmanagement sjabloon door ClickUp

Een agile aanpak kan een redder in nood zijn bij het ontwikkelen van software, websites of SaaS-oplossingen. ClickUp's Agile Scrum Management Sjabloon helpt u bij het uitvoeren en stroomlijnen van uw aanpak.

Er is een reden waarom agile de overhand heeft genomen als de dominante projectontwikkeling aanpak voor de meeste bedrijven. Maar het uitvoeren ervan kan moeilijk zijn voor organisaties die net gewend zijn aan het concept. Deze uitgebreide sjabloon kan helpen, dankzij een breed scala aan functies en weergaven, waaronder:

Een whiteboard ceremonies en gebeurtenissen stroomschema dat erop gericht is de softwarestroom in beweging te houden

Een bordweergave van de verschillende veerstappen, waaronder planning, standup-vergaderingen, reviews en retrospectives

Een productaanvraagformulier dat u helpt de oplossingen die u bouwt te optimaliseren met behulp van externe feedback over functies

Een product backlog builder waarmee u ontwerpfuncties kunt bijhouden die mogelijk achterlopen op schema

Een bug-tracking view om je app te beschermen tegen mogelijke toekomstige problemen

Een lijst met testruns om ervoor te zorgen dat je software soepel draait

Het beste van alles is dat veel van deze weergaven en functies vooraf zijn gebouwd en klaar zijn voor presentaties. Dat betekent dat je binnen enkele minuten PowerPoint- en andere professionele presentaties kunt maken om belanghebbenden op de hoogte te houden van je apps.

3. ClickUp IT Beveiligingslijst Sjabloon

Minimaliseer risico's en beheer uw systemen efficiënter met ClickUp's IT-beveiligingssjabloon

De ClickUp IT Beveiligingslijst Sjabloon is erop gericht uw gegevens veilig te houden door uw beveiligingsinitiatieven te volgen en te visualiseren, systeemprestaties te controleren en u te helpen bij de coördinatie met uw teams om de organisatie op technologisch gebied te beschermen.

Het begint met aangepaste statussen die actieve potentiële bedreigingen en inspanningen om ze te beperken bijhouden. Van daaruit krijg je verschillende visuele logs over bugs en bedreigingen die mogelijk op de lijst staan om in de toekomst te verhelpen. Met aangepaste velden kun je attributen toevoegen om je initiatieven beter te beheren.

Maar nogmaals, zoals bij veel ClickUp sjabloonopties zijn het de weergaven en integraties die dit echt een onmisbare download maken voor je beveiligingsteam.

Bij de weergaven kunt u taken en initiatieven groeperen op activatype, beveiligingsfunctie en andere parameters. Integraties met projectbeheer- en samenwerkingstools kunnen uw softwarebeveiligingsproblemen van het overzicht direct in een actieplan zetten, zodat u ze kunt oplossen.

4. ClickUp IT Incident Rapport Sjabloon

Documenteer, volg en los incidenten snel en efficiënt op met ClickUp's IT Incident Report Template

Als uw team ze niet goed beheert, kunnen technologische incidenten uw website, app of zelfs uw hele bedrijf verstoren. De ClickUp IT Incident Rapport Sjabloon helpt de operationele integriteit te behouden terwijl u werkt aan het oplossen van incidenten.

U en uw IT-team kunnen incidenten op hoog niveau invoeren en bijhouden, inclusief:

De afdeling

De medewerker die het incident heeft gemeld

Het incidenttype, dat u kunt aanpassen op basis van uw bedrijf en activiteiten

De gevoeligheid van gegevens, waarmee u prioriteit kunt geven aan incidenten met gevoelige gegevens

De mogelijke negatieve impact op de software of website en het bedrijf als geheel

Aanbevelingen voor het oplossen van het incident

Deze sjabloon bevat standaard taken die je kunt aanpassen om ervoor te zorgen dat je bedrijf alle relevante stappen neemt om het incident op te lossen. Met de geavanceerde functie voor het bijhouden van de tijd kunt u bijhouden hoe lang het duurt om een probleem op te lossen, waardoor u actieplannen voor toekomstige incidenten kunt opstellen.

5. ClickUp Bug & Issue Tracking Sjabloon

Optimaliseer het bijhouden van bugs en problemen met de samenwerkingsoplossing van ClickUp

De ClickUp Bug & Issue Tracking Sjabloon helpt IT-teams bij het vinden en oplossen van bugs en andere problemen voor uw website, software en app-oplossingen. Met meerdere weergaven, aangepaste statussen en een gestroomlijnde processtroom kunnen IT-professionals het proces standaardiseren.

De gekenmerkte weergave is een whiteboard overzicht van hoe uw bedrijf of instantie gewoonlijk bugs beheert en oplost. De Defect Master List houdt een overzicht bij van openstaande, geblokkeerde, toegewezen en lopende problemen. U kunt elke lijst uitbreiden voor een diepgaand overzicht van elke bug en de noodzakelijke stappen om deze op te lossen.

En dat is nog maar het begin. Het scherm Limitations and Workarounds helpt u precies te begrijpen wat uw oplossingen wel en niet kunnen ondersteunen. Een geïntegreerd formulier voor het melden van bugs zorgt ervoor dat nieuwe problemen direct in uw workflow terechtkomen, terwijl een kant-en-klaar triagedocument het proces schetst wanneer een van die nieuwe bugs het systeem binnenkomt.

6. ClickUp Backlog & Sprints Sjabloon

ClickUp's sprintplanning sjabloon helpt je om je activiteiten en integraties op één plek te beheren met kant-en-klare weergaven, aangepaste statussen, aangepaste velden, documenten en meer!

Backlogging is een cruciaal onderdeel van het agile ontwikkel- en ontwerpproces en de ClickUp Backlog en Sprints Sjabloon houdt het proces eenvoudig. Gebruik het als een hulpmiddel voor het in kaart brengen van processen om je team tijd te besparen en iedereen op de hoogte te houden.

Deze sjabloon kan een grote hulp zijn voor softwarebedrijven die voortdurend aan nieuwe releases werken. Voer variabelen in zoals deadline, prioriteit en geschatte benodigde tijd en wijs vervolgens front-end en back-end scrumpunten toe. Bij elke check-in kun je de voortgang controleren, onder andere via een vertrouwensmeter die aangeeft of de taak op schema ligt voor tijdige voltooiing.

7. ClickUp Release Notities Sjabloon

Gebruik ClickUp's sjabloon voor releaseopmerkingen om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina blijft bij het documenteren van productwijzigingen en updates

Met de ClickUp Uitgave-opmerkingen Sjabloon kunt u een van de grootste potentiële hoofdpijnpunten voor ontwikkelteams vereenvoudigen: iedereen precies laten weten wat er is veranderd in de nieuwste versie van uw app-oplossingen of websiteontwerp.

Met de sjabloon kun je nieuwe functies en bugfixes in de nieuwe versie schetsen. Met deze sjabloon weet iedereen die uw oplossingen gebruikt wat hij kan verwachten en kan hij op elk gewenst moment eenvoudig uw release notes raadplegen.

Deze sjabloon maakt deel uit van ClickUp Docs en bevat het volgende real-time samenwerking functies. Meerdere teamleden kunnen samenwerken om de inhoud op te bouwen en het in presentatieklare vorm te gieten voor iedereen die het moet zien.

8. ClickUp Bug Rapport Sjabloon

Gebruik de ClickUp Bug Report Template om ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit bij het identificeren en oplossen van softwareproblemen

Als gecentraliseerde functie voor IT-teams die hun werk willen stroomlijnen, zijn er maar weinig sjablonen die de ClickUp Bug Rapport Sjabloon .

Het is een eenvoudig rapport van één pagina dat uw teamleden kunnen gebruiken om de basisachtergrond en problemen te schetsen die verband houden met een bug die zij (of iemand anders in uw organisatie) hebben gevonden in uw oplossingen of website. Het bevat ook een task builder die duidelijke volgende stappen creëert en toewijst.

Maar deze sjabloon biedt een waardevollere functionaliteit dan alleen het identificeren van elke individuele bug die mogelijk verstopt zit in uw oplossingen. U kunt het ook gebruiken om een meer holistische, tijdlijngebaseerde kijk te krijgen op alle problemen die moeten worden opgelost, zodat u beter kunt prioriteren welke fixes nodig zijn om uw oplossingen soepel te laten werken.

9. ClickUp Testgevallen Sjabloon

ClickUp's Test Case Template is ontworpen om u te helpen de voortgang van testcases bij te houden.

Geen software is compleet zonder uitgebreide tests om stabiliteit, veiligheid en succes te garanderen. Of u nu een agentschap bent dat voor klanten werkt of interne IT-diensten levert, ClickUp's sjabloon voor testgevallen helpt u deze tests te verbeteren en te stroomlijnen.

Beschouw de template als een test case builder die het hele proces standaardiseert. Naast wat basisinformatie, zoals de software release en datum, kun je de basisparameters van de test invoeren (bijvoorbeeld proberen in te loggen in de nieuw gebouwde marketingapplicatie) en de uitkomsten.

U kunt zelfs verder gaan dan dat proces. In het gedeelte Details resultaten van de case builder kun je elke nuance van je test toevoegen, inclusief verwachte resultaten, werkelijke resultaten en een pass-fail tracker. Zo kan iedereen in het team precies zien wat ze moeten doen om het product te verbeteren.

10. ClickUp Software Wijzigingslogboek Sjabloon

ClickUp's Software Change Log-sjabloon helpt u om al uw softwareactiviteiten op één plaats bij te houden

De ClickUp Software Wijzigingslogboek Sjabloon hiermee kunt u uw team een overzicht geven van wat er precies is veranderd bij elke release en update, zodat uw IT-medewerkers de nuances van die updates kunnen doorspitten op het moment dat een experiment of release misgaat.

Het is een eenvoudige tabel, met secties als wijzigingsnummer, wijzigingstype, beschrijving, status, prioriteit en eigenaar. Maar wat deze sjabloon echt uniek maakt, is zijn vermogen om te integreren met de grotere ClickUp-infrastructuur.

Plotseling kan uw statische tabel dynamisch worden dankzij afhankelijkheden. Taken kunnen ook rechtstreeks uit het wijzigingslogboek komen. Het blijft een basisoverzicht, maar voegt extra functies toe om het gebruiksgemak en de interactiviteit voor het hele team te verbeteren.

Supercharge uw activiteiten en ontwikkeling met ClickUp's sjablonen voor informatietechnologie

We kunnen niet genoeg benadrukken welk verschil de juiste sjabloon kan maken voor uw technologische diensten en procedures. Als u kunt voorkomen dat u elke keer opnieuw moet beginnen en u zich in plaats daarvan kunt concentreren op de gegevens en inhoud in een vooraf opgestelde sjabloon, hebt u al gewonnen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het verschil dat de juiste IT-beheersoftware kan maken, vooral wanneer die software een template builder en een uitgebreide bibliotheek bevat.

Tussen de vele beschikbare oplossingen springt ClickUp eruit. Misschien zijn het onze projectmanagementfuncties, samenwerkingsmogelijkheden of het intuïtieve ontwerp van de gebruikersinterface. Of misschien is het de gratis versie waar u zich voor kunt aanmelden om onze app en sjablonen te testen zonder enige verplichting.

Wat het ook is, het is tijd om ClickUp voor uw organisatie uit te proberen en uw technologische inspanningen te stroomlijnen. Klaar om te beginnen? Maak vandaag nog uw gratis account aan op onze website!