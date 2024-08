10 beste AI-automatiseringstools voor bedrijfsgroei in 2024 (gratis en betaald)

Weet je nog hoe kunstmatige intelligentie (AI) ooit alleen over robots en pratende machines in sciencefictionfilms ging? Toen kwam OpenAI langs en opende een heel blik wormen met ChatGPT.

Nou, AI is echt en het is overal in het bedrijfsleven. šŸ‘€

Volgens IBM's 2022 wereldwijde AI-adoptie-index maken bedrijven gebruik van AI voor verschillende toepassingen, waaronder automatisering van bedrijfsprocessen, marketing en verkoop, klantenservice en bedrijfsanalyse.

De resultaten zijn interessant: 54% van deze bedrijven meldt kostenbesparingen en efficiƫntieverbeteringen, 48% zegt betere klantervaringen te hebben en 41% levert en schaalt nieuwe diensten sneller.

Ongeacht de sector en grootte van uw bedrijf, kan AI uw productiviteit en groei superchargen.

Maar - en dat is een grote maar - als je te lang aarzelt en geen gebruik maakt van de kracht van AI-technologie, zou je wel eens kunnen toekijken hoe je concurrenten je voorbijzoeven. En dat wilt u vast niet. šŸŒŖļø

Dus blijf kijken terwijl we de top 10 onthullen AI-tools voor automatisering om uw marketingtaakworkflows te verbeteren en uw concurrentie voor te blijven.

Eenvoudig gezegd maken AI-tools voor marketingautomatisering uw marketinginspanningen sneller, slimmer en effectiever.

Denk aan taken zoals het segmenteren van uw doelgroep, het schrijven van marketingteksten, het verzenden van e-mails en het plaatsen van berichten op sociale media. Stel je nu voor dat je deze taken niet alleen automatiseert, maar ze ook "intelligent" maakt

In plaats van algemene e-mails te versturen, analyseren AI-tools het gedrag van gebruikers en stemmen ze de inhoud af op individuele voorkeuren. In plaats van lukraak berichten te plaatsen op sociale media, identificeren deze tools wanneer je publiek het meest actief is en welke inhoud bij hen aanslaat.

Maar hoe werkt dit? AI-tools gebruiken machinaal leren om continu te leren van gegevens en beslissingen te nemen op basis van patronen die we anders een eeuwigheid nodig zouden hebben om te analyseren. ā³

Als marketingmanager of bedrijfseigenaar is dit waarom het gebruik van AI-tools voor marketingautomatisering is een slimme zet voor uw bedrijf:

Herhaalde taken nauwkeuriger en efficiƫnter afhandelen

Tijd vrijmaken om u te richten op hoogwaardige taken die innovatie en echte groei stimuleren

Verhoog de klantbetrokkenheid en conversieratio door uw content, interacties en productaanbevelingen af te stemmen op specifieke voorkeuren en klantgedrag

Voorspellende analyses genereren voor strategische besluitvorming door uitgebreide sets klantgegevens te analyseren (bijv. klantprofielen, aankoopgeschiedenis, campagneprestaties, enz.)

Operationele kosten verlagen dankzij minder fouten, geoptimaliseerde strategieƫn en campagnes en efficiƫnt gebruik van resources

Hier zijn de top 10 AI-tools voor het automatiseren van je marketingworkflows, geselecteerd op basis van hun unieke functies en gebruikersbeoordelingen op G2 en Capterra. Bereid je voor op verblinding. šŸ¤©

1. ClickUp - Het beste voor taakautomatisering

Gebruik ClickUp Brain om gemakkelijk toegang te krijgen tot alle informatie

ClickUp is een alles-in-Ć©Ć©n productiviteitstool voor bedrijven die hun activiteiten en klantprojecten willen stroomlijnen in een centrale hub.

Met ClickUp AI dit is veel gemakkelijker en sneller dan ooit. U hebt toegang tot deze AI schrijfassistent in alle delen van je werkruimte-taakbeschrijvingen, opmerkingen, chat, ClickUp Documenten en zelfs in de meldingen-inbox.

Met ClickUp AI's tekstgebaseerde prompt kunt u snel ideeĆ«n en inhoud genereren wanneer u vastzit. En als u niet zeker weet wat u moet typen, kunt u een van de meer dan 100 promptsjablonen gebruiken om u een voorsprong te geven. šŸ’”

Deze sjablonen zijn geschikt voor verschillende zakelijke rollen, van marketing en verkoop tot product en human resources. Dus of je nu creatieve briefings, blogposts, e-mails voor prospects, klanttrajecten of proces-SOP's opstelt, er is altijd een sjabloon dat je kan helpen.

Nog een geweldige functie? Je kunt blokken tekst omzetten in taken in ClickUp .

Stel een duidelijke volgorde van bewerkingen in door "blokkerende" of "wachtende op" afhankelijkheden tussen taken toe te voegen en houd je team op koers om te weten waar het eerst aan moet werken

In plaats van urenlang te moeten uitzoeken wat er moet gebeuren na een brainstorm- of vergadersessie, genereert ClickUp AI binnen enkele seconden een takenlijst voor je. Het is gebruiksvriendelijk, functioneel, aanpasbaar en o-zo-gemakkelijk. šŸ™Œ

ClickUp beste functies

Lange rapporten, chats en commentaren samenvatten met Ć©Ć©n klik

Taken organiseren en bijhouden met behulp van aangepaste velden (zoals geadresseerde, vervaldatum, prioriteit en beoordeling) en aangepaste statussen (zoals Te doen, In uitvoering en Gereed)

Herhaalde taken elimineren doorClickUp automatiseringen vanaf nul of een van de 120+automatiseringssjablonen* Ontvang in-app, e-mail en mobiele waarschuwingen en herinneringen zodat u nooit een deadline mist

Gebruik ClickUp AI om kopij te genereren, spel- en grammaticafouten te corrigeren, uw schrijfwerk te vereenvoudigen en de kwaliteit ervan te optimaliseren

Toegang tot ClickUp via het web, desktop en mobiele apparaten

ClickUp beperkingen

Met zo veel functies kan het voor nieuwe gebruikers even duren om het platform van begin tot eind te leren kennen

ClickUp AI is niet beschikbaar op het gratis plan

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Drift - Het beste voor het automatiseren van verkoop

via Drift Drift is een marketing- en verkoopplatform dat is ontworpen om te transformeren hoe bedrijven omgaan met websitebezoekers. Het biedt realtime messaging, AI-chatbots en e-mailtools om onmiddellijk contact te leggen en ondersteuning te bieden aan websitegebruikers. Drift is ideaal voor bedrijven die gepersonaliseerde ervaringen willen bieden, de betrokkenheid van gebruikers willen vergroten en de conversie op hun website willen verhogen. šŸ§‘ā€šŸ’»

Drift beste eigenschappen

Beantwoord veelgestelde vragen over uw bedrijf met behulp van de AI-chatbot

Bezoekers naar de juiste vertegenwoordiger leiden als ze meer hulp nodig hebben

Ontvang meldingen wanneer een beoogde gebruiker uw site bezoekt, zodat u snel een chat kunt starten

Communiceer in realtime met potentiƫle leads en laat ze meetings boeken in uw Microsoft- of Google-agenda

Beperkingen van Drift

Geavanceerde functies zoals AI-testtools, routing en AI-chatbot zijn niet beschikbaar in het startersplan

Sommige gebruikers zeggen dat de mobiele app soms buggy is

Drift prijzen

Premium: $2.500/maand

$2.500/maand Geavanceerd: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Drift beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.010+ beoordelingen)

4.4/5 (1.010+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (179 beoordelingen)

Bekijk deze_ AI kalenders !

3. Outreach - Het beste voor geautomatiseerd verkoopbereik

via Outreach Outreach is een verkoopautomatisering platform dat lead scoring en outreach processen stroomlijnt om verkoopteams te helpen meer leads te sluiten.

Met de opvallende functie "Sequence" kunt u meerdere contactmomenten met uw leads structureren en automatiseren, via handmatige en geautomatiseerde e-mails, telefoongesprekken en LinkedIn-berichten. Dit zorgt voor tijdige en consistente betrokkenheid om uw leads verder te brengen in de verkooppijplijn.

Outreach beste functies

Een overzicht krijgen van de taken (e-mails, oproepen, enz.) die je die week moet voltooien

Afleveringen, openingspercentages, doorklikpercentages en antwoorden bijhouden voor elke e-mail in je reeks

Meerdere e-mails testen om de meest effectieve te bepalen voor toekomstig bereik

Integreer met CRM-tools zoals Salesforce en Microsoft Dynamics 365 Sales

Outreach-beperkingen

Er is een diepe leercurve voor nieuwe gebruikers

Sommige gebruikers melden een hoog bouncepercentage na het verzenden van bulkmails

Outreach prijzen

Neem contact op voor prijzen

Outreach beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (3.200+ beoordelingen)

4.3/5 (3.200+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (289 beoordelingen)

4. Emplifi - Het beste voor automatiseringen van sociale media

via Vereenvoudigd Emplifi is een social media management platform voor bedrijven die hun sociale aanwezigheid willen beheren en optimaliseren. Plan en publiceer inhoud op meerdere sociale kanalen vanuit Ć©Ć©n dashboard en volg de prestaties in realtime.

Met de geavanceerde community- en analysetools kunt u inzicht krijgen in de voorkeuren van uw publiek, marketingstrategieĆ«n direct aanpassen en zorgen voor consistente en effectieve communicatie. šŸŒ»

Emplifi beste functies

Publiceer inhoud naar de belangrijkste sociale mediaplatforms, waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest en Twitter

Goedkeuringsworkflows instellen om berichten te beoordelen voordat ze worden gepubliceerd

Mentions en sentimenten rond uw merk, branche en concurrentie op sociale media monitoren om trends voor te blijven

Relaties vinden en beheren met beĆÆnvloeders die bij uw merk en doelgroep passen

Emplifi beperkingen

Sommige gebruikers noemen de onhandige gebruikersinterface van Emplifi

Het platform wordt traag bij het aanpassen van het formaat of bijsnijden van afbeeldingen

Prijzen van Emplifi

Neem contact op voor prijzen

Emplifi beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (199 beoordelingen)

4.3/5 (199 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (38 beoordelingen)

5. Phrasee - Het beste voor het maken van merkteksten

via Zinsdeel Phrasee is een copywriting tool die gebruik maakt van geavanceerde machine learning algoritmes om goed presterende on-brand copy te maken voor alle digitale kanalen. Naast het genereren van content automatiseert het ook grootschalige experimenten, waarbij verschillende copyversies worden getest om de meest effectieve te identificeren.

Met Phrasee kun je je copycreatieproces stroomlijnen, je berichtgeving optimaliseren en betere resultaten behalen met datagestuurde inzichten. šŸ“ˆ

Phrasee beste functies

Configureer de stijlgids met instellingen zoals interpunctie en beperkte woorden en emoji's

Kies uit 15+ sjablonen om tekst te genereren voor je e-mails, sociale media, sms'jes, blogberichten,AI-productomschrijvingenen advertenties

Genereer verschillende tekstvariaties voor splittesten van uw digitale marketingcampagnes

Krijg een overzicht van de prestaties van marketingcampagnes om te zien welke berichten aanslaan bij uw klanten

Phrasee beperkingen

De tool heeft een complexe setup

Gebruikers zeggen dat het soms traag werkt

Phrasee prijzen

Neem contact op voor prijzen

Phrasee beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (5 beoordelingen)

4.3/5 (5 beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (1 beoordeling)

6. Jasper - Het beste voor AI-gestuurd schrijven

via Jasper Jasper is een AI-gestuurde schrijfassistent die je helpt bij het maken van alle soorten korte en lange content voor je blog, berichten op sociale media en advertenties. Een belangrijke functie is de mogelijkheid om de unieke stem en stijl van je merk te leren en aan te passen, zodat de output consistent overeenkomt met je merkidentiteit.

Vertaal de inhoud van je merk naar meer dan 30 talen, waaronder Engels, Frans, Nederlands en Duits. Als u een consistente merkstem wilt behouden op verschillende platforms en voor een wereldwijd publiek, dan is Jasper de juiste tool.

Jasper beste eigenschappen

Toegang tot meer dan 40 aanpasbare sjablonen om snel inhoud te genereren

Samenwerken met je team om content in realtime te bewerken

AI-afbeeldingen genereren met een tekstbeschrijving en details zoals stijl (3D render, anime, abstract), medium (schilderij, krijt, enz.) en stemming (helder, rustig, enz.)

Integreer met populaire tools zoals Google Docs, Google Sheets, Grammarly en Surfer

Jasper beperkingen

Genereert af en toe onnauwkeurige en out-of-brand content

Niet toegankelijk op mobiele apparaten

Jasper prijzen

Createur: $49/maand

$49/maand Teams: $125/maand

$125/maand Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.700+ beoordelingen)

7. Rytr - Beste voor geautomatiseerde blogoverzichten

via Rytr Rytr is een andere schrijfprogramma dat je helpt inhoud van hoge kwaliteit en boeiend te maken door te kiezen uit meer dan 40 use cases. Deze omvatten blogideeƫn en -overzichten, het schrijven van blogrubrieken, advertenties voor sociale media, bijschriftideeƫn en productbeschrijvingen.

Naast het genereren van content, kunt u met Rytr uw content verbeteren en herformuleren om de grammatica en leesbaarheid te verbeteren. In tegenstelling tot vergelijkbare schrijftools is Rytr eenvoudiger in gebruik, sneller, betaalbaarder en toegankelijk op mobiele apparaten. šŸ“±

Rytr beste functies

Maak AI-gegenereerde afbeeldingen van tekst direct in de app

Genereer content in meer dan 30 talen, waaronder Engels, Frans, Spaans, Nederlands, Italiaans en Duits

Herformuleer je content in 20+ tonen, waaronder grappig, formeel, casual, gepassioneerd en dringend

Krijg feedback over de originaliteit van je inhoud met behulp van de ingebouwde plagiaatcontrole

Rytr beperkingen

Gratis plan is beperkt tot het genereren van 10k tekens en 5 AI-afbeeldingen per maand

Begint repetitief te worden bij het uitbreiden van blogsecties

Beperkte integraties

Rytr prijzen

**Gratis

Saver: $9/maand

$9/maand Onbeperkt: $29/maand

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (769 beoordelingen)

4.7/5 (769 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (16 beoordelingen)

8. Smartwriter - Het beste voor geautomatiseerd onderzoek

via Smartwriter Smartwriter is een tekstschrijftool die onderzoek naar uw prospects automatiseert en u helpt gepersonaliseerde berichten op schaal te maken. Gebruik het voor het schrijven van koude e-mails, LinkedIn-pitches en SEO-backlinkverzoeken. Het is ideaal voor bedrijven die de betrokkenheid en conversies willen verhogen door hun gepersonaliseerde outreach inspanningen te schalen.

Smartwriter beste eigenschappen

Navigeer gemakkelijk door de gebruiksvriendelijke interface, zelfs als je een beginner bent

Maak berichten met behulp van gegevens uit media zoals de blog, podcast, het LinkedIn-profiel en de beste Google-beoordelingen van uw prospect

Vind leads in elke branche en verifieer hun e-mailadressen

Integreer met populaire e-mailmarketingplatforms zoals Hubspot, Mailshake, Lemlist en Snov.io

Smartwriter beperkingen

U moet contact opnemen met de klantenservice om uw abonnement op te zeggen

Output genereert soms ongerelateerde informatie

Smartwriter prijzen

Basis: $59/maand

$59/maand Populair: $149/maand

$149/maand Pro: $359/maand

Smartwriter beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (10 beoordelingen)

4.0/5 (10 beoordelingen) Capterra: Geen beoordelingen

9. Seventh Sense - Het beste voor automatisering van e-mailaflevering

via Zevende Zintuig Seventh Sense is een optimalisatietool voor e-mailaflevering dat het beste moment voorspelt om e-mails naar elk van uw leads en klanten te sturen. Door engagementgegevens uit het verleden te analyseren, voorspelt het wanneer de kans het grootst is dat iemand een e-mail opent en leest. šŸ“§

Dit zorgt ervoor dat je e-mails niet verloren gaan in een overvolle inbox en verhoogt de kans op een hogere engagement ratio. Als u een bedrijfseigenaar of een marketingteamlid bent en de prestaties van uw e-mailcampagnes wilt verbeteren voor betere deliverability, betrokkenheid en conversies, kan Seventh Sense u helpen.

Seventh Sense beste functies

Segmenteer actieve klanten van slapende en stem uw campagne daarop af

Verspreid e-mails over de dag om de deliverability te verbeteren, vooral wanneer u meerdere contactpersonen bij hetzelfde bedrijf mailt

Splittests instellen voor meerdere variabelen (zoals onderwerpregels, voorbeeldtekst, inhoud, CTA-positionering) in uw e-mailworkflows

Een overzicht krijgen van de prestaties van maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse e-mailcampagnes

Seventh Sense beperkingen

De gebruikersinterface kan complex aanvoelen voor nieuwe gebruikers

Integreert alleen met Hubspot en Marketo

Seventh Sense prijzen

Zakelijk (Hubspot): $80/maand (5.000 marketingcontacten)

$80/maand (5.000 marketingcontacten) Zakelijk (Marketo): $450/maand (50.000 leads)

$450/maand (50.000 leads) Ondernemingen: Neem contact op voor prijzen

Seventh Sense beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (18 beoordelingen)

4.8/5 (18 beoordelingen) Capterra: 5.0/5 (3 beoordelingen)

10. Surfer - Beste voor AI SEO optimalisatie

via Surfer Surfer is een cloudgebaseerde SEO-optimalisatietool die u helpt bij het onderzoeken, schetsen, schrijven en optimaliseren van blogberichten om te ranken in zoekmachines. Het analyseert top-ranking pagina's en vergelijkt de inhoud van uw website hiermee.

Surfer geeft bruikbare suggesties voor het gebruik van zoekwoorden, de structuur van de inhoud en andere on-page SEO-elementen. Zo maximaliseert u de kans dat blogberichten in de zoekresultaten stijgen en meer organische bezoekers naar uw website trekken.

Surfer beste eigenschappen

Analyseer top-ranking pagina's voor een trefwoord met statistieken die bijdragen aan hun ranking (bijv., aantal woorden, domeinscore)

Ontdek trefwoord clusters rond uw gekozen onderwerp, compleet met elk trefwoord maandelijkse zoekvolume en trefwoord moeilijkheid

Optimaliseer uw artikelen met real-time trefwoordsuggesties

Controleer de originaliteit van uw inhoud met de ingebouwde plagiaatcontrole

Surfer beperkingen

Een steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Met de editor kun je geen tabellen toevoegen

Je kunt geen trefwoorden bewerken nadat de editor is gemaakt

Surfer prijzen

Essentieel: $89/maand

$89/maand Geavanceerd: $179/maand

$179/maand **Max:299 $/maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Surfer beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (468 beoordelingen)

4.8/5 (468 beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (373 beoordelingen)

Het kiezen van de beste AI-automatiseringstools voor uw zakelijke behoeften kan overweldigend zijn, gezien het enorme aantal beschikbare opties. Elke tool heeft unieke functies en voordelen, maar een aantal sleutelfactoren moet je leiden bij je beslissing.

Gebruiksgemak: Een gebruiksvriendelijke en intuĆÆtieve interface is cruciaal voor elke AI automatiseringstool. Zorg ervoor dat de gekozen tool minimale codeervaardigheden vereist en eenvoudig in te stellen is.

Integraties: Ga op zoek naar tools die naadloos integreren met je huidige systemen en andere digitale tools. Deze integratie kan de efficiƫntie en productiviteit van uw activiteiten verbeteren.

AI-testtools: Deze zijn essentieel voor het testen en evalueren van de output van uw AI-systemen in een gecontroleerde omgeving voordat ze live gaan. Zoek naar AI-automatiseringstools met robuuste AI-testfuncties.

Testautomatisering: Kies voor AI-automatiseringstools die uitgebreide testautomatiseringsmogelijkheden bieden. Deze tools moeten codeloze automatiseringsoplossingen, visuele testautomatisering en end-to-end testdekking bieden met minder inspanning. Snelle en onderhoudsarme testautomatisering, samen met geautomatiseerd functioneel testen met behulp van AI en ML, is essentieel. Functies zoals ingebouwde zelfherstellende mogelijkheden, mobiel testen en het genereren van realistische testgegevens kunnen het beheer van testgegevens aanzienlijk verbeteren en gegevensafhankelijkheden identificeren.

Schaalbaarheid: De AI-tool die je kiest, moet geschikt zijn voor de groei en veranderende behoeften van je bedrijf. Dit betekent dat de tool een verhoogde werklast aankan en zich blijft aanpassen en leren terwijl uw bedrijf zich ontwikkelt.

Beveiliging: Beveiliging is van het grootste belang bij het verwerken van gegevens in AI-tools. Kies een leverancier met strikte beveiligingsprotocollen en sterke gegevensversleuteling om inbreuken te voorkomen en uw gegevens te beschermen.

Technische ondersteuning: Betrouwbare klantenondersteuning is essentieel als het gaat om AI-tools. Er kunnen zich onverwachte uitdagingen voordoen, dus een deskundig ondersteuningsteam paraat hebben kan het verschil maken.

AI-functionaliteit: De automatiseringstool moet voldoen aan de behoeften van uw bedrijf. Of het nu gaat om het verbeteren van de efficiƫntie van de workflow, het vereenvoudigen van verkoopprocessen of het helpen bij marketingtaken, de tool moet effectief voldoen aan uw criteria.

Prijzen: De kosten-batenverhouding is een kritische overweging. Zorg ervoor dat de gekozen tool een goede return on investment biedt en past binnen je budget. Vergelijk prijzen met concurrerende tools om een beter inzicht te krijgen in de marktstandaarden.

Om uw bedrijfsactiviteiten uit te breiden, klanten beter van dienst te zijn en een concurrentievoordeel te behalen in uw branche, is investeren in AI-marketingautomatiseringstools niet langer een optie, maar een noodzaak.

Neem de tijd om elk van deze 10 AI-tools voor automatisering te evalueren en doe je eigen softwaretests om te bepalen welke het beste aansluit bij de behoeften en doelen van je bedrijf. šŸ†

En als je al je content wilt beheren marketingworkflows (en bedrijfsprocessen) in een intuĆÆtief centraal dashboard, mis ClickUp dan niet.

Naast het feit dat de eerste rolgebaseerde AI-assistent zijn projectbeheerfuncties, geavanceerde taakautomatisering en meer dan 100 native integraties maken het een veelzijdige, krachtige tool voor bedrijven van elke grootte.

Dus waarom wachten? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp ! āœØ