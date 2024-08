10 beste software voor strategische personeelsplanning in 2024

In het snelle digitale tijdperk van 2024 hangt het succes van uw bedrijf niet alleen af van uw strategie, maar ook van de tools die u hanteert.

Denk er maar eens over na.

Je hebt een all-star team, boordevol talent, klaar om elke uitdaging aan te gaan. Maar zonder de juiste software om dat talent te benutten, laat je een baanbrekend potentieel liggen.

Maak kennis met Workforce software voor abonnementen . Het is de onbezongen held van de moderne Business wereld. Deze technologie is jouw ticket om de samenwerking te verbeteren, de planningsprocessen voor medewerkers te verbeteren en ervoor te zorgen dat de energie van je team gericht is op de Taken die er echt toe doen.

Als manager of HR-professional kan het vinden van de juiste software voor personeelsplanning aanvoelen als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Er is geen tekort aan opties, elk met unieke functies. Maar vrees niet. Wij hebben het werk voor u gedaan.

Duik diep in deze gids en ontdek de beste oplossingen voor personeelsplanning van 2024. Of u nu een groeiende startup bent of een gevestigde onderneming, deze tools zullen uw personeelsplanning een boost geven.

Wat moet je zoeken in software voor personeelsplanning?

Navigeren door de zee van de beste workforce hulpmiddel voor abonnementen s is geen kleine Taak. Hoe maak je uit het grote aanbod de juiste keuze voor jouw organisatie?

Houd deze sleutel in het oog om er zeker van te zijn dat u investeert in een tool die uw personeelsplanning echt verbetert.

Gebruiksvriendelijkheid: Het draait allemaal om intuïtie. Uw software voor strategische personeelsplanning moet toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn, zelfs voor mensen die niet technisch onderlegd zijn. Een steile leercurve? Dat is een no-go

Integratiemogelijkheden: Bedrijven gebruiken tegenwoordig een overvloed aan tools. Uw abonnementssoftware moet goed samenwerken met andere software en moeiteloos integreren met bestaande systemen en platforms

Schaalbaarheid: Naarmate uw organisatie groeit, groeien ook uw behoeften. Kies voor een oplossing die naadloos met u meegroeit en zowel aan uw huidige als toekomstige eisen voldoet

**Elke organisatie is uniek. De beste tools voor personeelsplanning zijn aanpasbaar, zodat u functies kunt aanpassen aan uw specifieke eisen en processen

Gegevensanalyse en rapportage: Nummers spreken boekdelen. De beste tools voor personeelsplanning bieden robuuste analyses, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen

In één oogopslag zien wie in je team te weinig of te veel werk heeft, zodat je je bronnen gemakkelijk kunt toewijzen

Onthoud dat de beste software voor personeelsplanning niet alleen draait om functies, maar ook om het vinden van de juiste synergie tussen mogelijkheden, bruikbaarheid en aanpasbaarheid.

De 10 beste software voor personeelsplanning in 2024

Het moment van de waarheid is aangebroken! Na een duik in de essentie van wat software voor personeelsplanning zo bijzonder maakt, is het tijd om de crème de la crème van 2024 te onthullen.

Of je nu op zoek bent naar een krachtige tool met alle toeters en bellen of naar een strakke, ongecompliceerde oplossing, met deze lijst zit je goed. Laten we eens kijken welke software jouw organisatie dit jaar naar nieuwe hoogten kan stuwen, van baanbrekende innovaties tot vertrouwde steunpilaren in de sector.

Op naar de top 10 van beste tools voor personeelsplanning!

De ClickUp Werklastweergave geeft inzicht in de metriek van uw project om een stap voor te zijn

Maak kennis met ClickUp: niet zomaar een projectmanagementsoftware, maar uw geheime wapen in strategische personeelsplanning en -beheer prestatiemanagement . ClickUp is divers in zijn mogelijkheden en blinkt uit in ClickUp-taak- en projectmanagement, nauwkeurige tijdsregistratie en geavanceerde gegevensanalyse.

De ongeëvenaarde toewijzing aan aanpassingen onderscheidt ClickUp van de overvolle arena van vergelijkbare platforms. De software geeft gebruikers een veelheid aan opties om weergaven en instellingen van het dashboard aan te passen.

Dit betekent dat u zich niet hoeft aan te passen aan de software - in plaats daarvan past ClickUp zich perfect aan het ritme van uw organisatie aan, optimaliseert het de werkstromen en zorgt het voor topprestaties van uw team. ClickUp's personeelsorganisatie is ongeëvenaard. De zorgvuldig ontworpen hiërarchie - beginnend bij Werkruimte en afdalend via Ruimte, Lijsten, Taken en Subtaken - zorgt ervoor dat elk onderdeel van uw project de juiste plek vindt.

Deze logische indeling houdt je taken netjes georganiseerd en versterkt de beheersbaarheid, waardoor je werk minder aanvoelt als een doolhof en meer als een goed uitgestippelde blauwdruk.

Met zijn intuïtieve interface brengt ClickUp de cruciale gegevens binnen handbereik die nodig zijn om team communicatie en management, en stimuleer de betrokkenheid van werknemers. Van het toewijzen van taken tot het beheren van resources, elke functie die je je maar kunt wensen is ondergebracht onder één digitaal dak.

ClickUp beste functies

Aanwezigheid bijhouden met de hyper aanpasbareClickUp Dashboards* Werk structuur mogelijkheden om projecten efficiënt aan te pakken

Taken toewijzen en resources beheren op één plek

Pas uw visualisatie aan met 15+Weergaven* Tientallen integraties met uw bestaande technische stack

HandigGTD-sjablonen zoals deClickUp sjabloon voor personeelsactie maakt personeelsbeheer een makkie

ClickUp limieten

Mobiele apps hebben niet dezelfde functies als desktop-apps

Leercurve in verband met de vele beschikbare middelen en functies

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Ren

via Ren Als het aankomt op de dynamische wereld van personeelsplanning, komt Runn naar voren als een robuuste mededinger. Runn draait niet alleen om nummers, maar ook om mensen. De nuances van personeelsplanning worden naadloos samengevoegd met de precisie van projectprognoses met personeelsgegevens.

Dit betekent dat je resources niet alleen toewijst op basis van beschikbaarheid, maar ook op basis van hun unieke sterke punten en capaciteiten.

Het dashboard biedt realtime inzicht in de winstgevendheid van uw bedrijf, zodat u zeker weet dat u niet alleen hard werkt, maar ook slim. Nu er steeds meer wereldwijd en op afstand wordt samengewerkt, zorgt Runn voor duidelijkheid, zodat iedereen, van leidinggevenden tot freelancers, zijn rol in het grotere geheel begrijpt.

Runn beste functies

Gemakkelijk overzichtelijke planningen maken

Mensen in luttele seconden aan projecten toewijzen

Alle planningen in één weergave bekijken zonder overweldigd te worden

Prognoses voor capaciteit, projecten, scenario's en financiën

Runn limieten

Sommige rapportages en toestemmingsniveaus ontbreken of zijn beperkt

Volgens sommige gebruikers kan het een uitdaging zijn om een abonnement te nemen voor productontwikkeling

Runn prijzen

Gratis

Pro: $8/persoon beheerd per maand

$8/persoon beheerd per maand Enterprise: Neem contact op met verkoop

Runn beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1 beoordeling)

4.5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4.8/5 (25 beoordelingen)

3. Planmatig

via Planmatig Duik in Planful en u zult snel ontdekken waarom het een favoriet hulpmiddel voor personeelsplanning is onder vooruitstrevende HR- en managementteams. Deze moderne software voor personeelsplanning gaat verder dan alleen maar taakbeheer voor bedrijfsleiders.

Het draait allemaal om het verbinden van financiële en operationeel gegevens, wat resulteert in een holistische weergave van uw personeelsbestand efficiëntie van het proces en productiviteit van werknemers om u te helpen uw doelen te bereiken.

Met Planful ligt de nadruk op continue planning, wat de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen in het steeds veranderende zakelijke landschap bevordert. De intuïtieve interface, gekoppeld aan krachtige analyses, betekent dat besluitvormers altijd zijn uitgerust met tijdige, bruikbare inzichten.

Planful is het snijpunt tussen abonnement en prestatie in het planningsproces voor het personeelsbestand.

Planful sleutel functies

Verbinding maken tussen HR, financiën enoperationeel beheer voor geoptimaliseerde personeelsplanning

Biedt inzichten, flexibiliteit en krachtige what-if scenario planning

Real-time vergelijkingen van abonnement versus werkelijkheid met nauwkeurige personeelsvoorspelling

Beperkingen van het abonnement

Sommige gebruikers vinden het een uitdaging om te gebruiken

Personeelsplanning kan vervelend zijn zonder directe integratie metsoftware voor personeelsbeheer* Problemen met de prestaties ontstaan wanneer de dimensionaliteit van modellen bepaalde niveaus overschrijdt

Planful prijzen

Persoonlijke offerte aanvragen

Planful beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (370 + beoordelingen)

4.3/5 (370 + beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (45 beoordelingen)

4. Paymo

via Paymo Maak kennis met Paymo: uw alles-in-één oplossing voor een meer gestroomlijnd personeelsbestand. Paymo is er trots op eenvoud te brengen in complexe projecten. Met het uitgebreide pakket aan tools kunnen bedrijven hun tijd bijhouden, taken beheren en clients factureren, allemaal vanuit één centrale hub.

Dit zorgt ervoor dat teams samenhangend en op één lijn blijven, ongeacht hun geografische locatie.

Wat Paymo onderscheidt is de toewijzing om de kloof tussen werk en beloning te overbruggen. Het bieden van een duidelijke en transparante weergave van taken, gewerkte uren en bijbehorende betalingen bevordert een cultuur van verantwoording en erkenning, waardoor personeelsbeheer zowel efficiënt als lonend is.

Paymo sleutel functies

Biedt bewerking in bulk voor taken en projecten

Maakt onbeperkte facturen, schattingen en uitgaven mogelijk

Functies zoals een teamplanner en ingebouwde tijdsregistratie optimaliseren werkstromen

Paymo beperkingen

Beperkte integraties, alleen beschikbaar bij betaalde abonnementen

Gebruikers kunnen maximaal drie facturen maken in gratis abonnementen

Paymo prijzen

Gratis

Starter: $4.95/gebruiker per maand

$4.95/gebruiker per maand Klein Kantoor: $9,95/gebruiker per maand

$9,95/gebruiker per maand Business: $20,79/gebruiker per maand

Paymo beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

tamigo

via tamigo Stap in het rijk van tamigo en ervaar een nieuwe definitie van personeelsplanning. Tamigo is ontworpen met de detailhandel en horeca in gedachten en begrijpt de complexiteit en uitdagingen van het beheren van ploegendiensten en roosters in dynamische omgevingen voor bedrijfsleiders.

De kracht van tamigo ligt in het vermogen om te voorspellen en de personeelsbehoeften af te stemmen op de eisen van de business. Maar het stopt niet bij alleen abonnementen; tamigo zorgt voor effectieve communicatie, zodat het personeel moeiteloos toegang heeft tot roosters, diensten kan ruilen en voorkeuren kan doorgeven.

Het resultaat? Een harmonieuze mix van werknemerstevredenheid en bedrijfsoptimalisatie, waardoor de juiste mensen op de juiste plaats zijn, op het juiste moment.

Tamingo beste functies

Verzuimbeheer en aanwezigheid bijhouden

Toegang tot cruciale KPI's zoals loonpercentage, arbeidskosten en productiviteit om de doelen van het bedrijf te bereiken

Maakt prestatievergelijking op nationaal en internationaal niveau mogelijk

Minimaliseert handmatige processen en geeft gegevens effectief weer

Tamingo limieten

Gebruikers rapporteren af en toe technische problemen

Sommige functies op mobiele apparaten werken niet altijd optimaal

Tamingo prijzen

Essential: $1.50 per gebruiker

$1.50 per gebruiker Standaard: $3 per gebruiker

$3 per gebruiker Geavanceerd: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Premium: Aangepaste prijzen

Tamingo beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

N.V.T Capterra: 4.2/5 (21 beoordelingen)

6. Planday

via Planday Planday heeft zijn reputatie gevestigd als een must-have voor bedrijven die een revolutie willen ontketenen in hun planningsprocessen. Het gaat verder dan de traditionele personeelsplanning door werknemers een stem te geven in het planningsproces. Het platform is ontworpen om mensen mondiger te maken, waardoor medewerkers beschikbaarheid kunnen aangeven, verschuivingen kunnen ruilen en zelfs vrije tijd kunnen aanvragen.

Dit is een droom die uitkomt voor managers, want de algoritmes van Planday werken onvermoeibaar om een optimale personeelsbezetting te garanderen, waarbij de behoeften van het bedrijf in balans worden gebracht met de voorkeuren van de werknemers.

De realtime communicatietools zorgen ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit, waardoor het aantal roosterconflicten afneemt en het moreel toeneemt.

Planday beste functies

Stelt medewerkers in staat om diensten te ruilen, beschikbaarheid in te stellen en sjablonen te gebruiken

Verbindt met bestaande systemen voor real-time informatie

Biedt functies zoals Punch Clock en software voor loonprognoses

Planday beperkingen

Kan traag zijn om te laden, vooral met een hoog volume van verschuivingen

De interface is niet erg intuïtief in vergelijking met andere tools voor personeelsplanning

Planday prijzen

Starter: $2,99/gebruiker per maand

$2,99/gebruiker per maand Plus: $4,99/gebruiker per maand

$4,99/gebruiker per maand Pro: $6,99/gebruiker per maand

$6,99/gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Planday beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (45+ beoordelingen)

4.5/5 (45+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

7. Anaplan

via Anaplan In de bruisende wereld van Enterprise-abonnementen staat Anaplan hoog. Anaplan staat bekend om zijn vermogen om gegevens, mensen en abonnementen in uw hele bedrijf met elkaar te verbinden. Anaplan verandert de manier waarop ondernemingen met elkaar in verbinding staan beslissingen nemen in uw personeelsplanningsproces. Het platform is gebouwd op de filosofie dat abonnementen in een onderling verbonden wereld niet in silo's moeten gebeuren.

Of u nu financiële doelen, de logistiek van de toeleveringsketen of personeelsstrategieën in kaart brengt, Anaplan biedt een uniforme weergave.

Met de hyperblock-technologie kunnen gebruikers vrijwel elk scenario voor personeelsplanning en -modellering uitvoeren, wat leidt tot beslissingen die niet alleen goed geïnformeerd zijn, maar ook holistisch voor al uw personeelsbeheerprocessen.

Anaplan beste functies

Maakt gebruik van bedrijfseigen technologie voor real-time werknemersprestaties en prognoses

Helpt tekorten aan talent te identificeren, scenario's te modelleren en financiële gevolgen te beoordelen

Verbindt sleutel gegevenspunten voor een holistisch perspectief van de business

Anaplan limieten

Complexiteit: als Anaplan niet zorgvuldig wordt gebouwd, kan het te ingewikkeld en inflexibel worden in vergelijking met andere planningssoftware

Het is geen plug-and-play oplossing; er zijn capabele resources nodig voor maximaal gebruik

Anaplan prijzen

Neem contact op voor persoonlijke prijzen

Anaplan beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (295 beoordelingen)

4.6/5 (295 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

8. MYOB

via MYOB MYOB is meer dan alleen software: het is een toewijzing om de ruggengraat van het bedrijf te optimaliseren. Hoewel MYOB vaak bekend staat om zijn boekhoudoplossingen, biedt het ook een krachtig pakket effectieve softwareoplossingen voor personeelsbeheer en abonnementen.

MYOB begrijpt dat salarisadministratie, HR en roostering nauw met elkaar verbonden zijn in het hedendaagse zakelijke landschap. Daarom biedt MYOB een geïntegreerde aanpak die ervoor zorgt dat personeelsbeheer niet alleen draait om het aantal geregistreerde uren, maar ook om secundaire arbeidsvoorwaarden, training en algehele groei.

Met cloud-gebaseerde oplossingen kunnen bedrijven er zeker van zijn dat ze real-time gegevens binnen handbereik hebben, waardoor het plannen van personeel efficiënt, compliant en strategisch wordt.

MYOB beste functies

Verbindingen met meer dan 350 populaire apps om de personeelsplanning te stroomlijnen

Combineert onboarding, roostering, urenregistratie en planningsjablonen voor salarisadministratie* Synchroniseert met timesheets voor nauwkeurige salarisruns tijdens het gehele personeelsplanningsproces

MYOB beperkingen

Kan te hoog gegrepen zijn voor wie op zoek is naar een eenvoudig hulpmiddel voor personeelsplanning

Volgens gebruikers worden urenstaten soms niet correct gesynchroniseerd, wat van invloed is op de lonen

MYOB prijzen

Alleen salarisadministratie: $10/maand (voor maximaal vier werknemers)

$10/maand (voor maximaal vier werknemers) Lite: $15/maand

$15/maand Business: $25,50/maand

$25,50/maand AccoutingRight Plus: $68/maand

$68/maand AccountingRight Premier: $85/maand

MYOB beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (25+ beoordelingen)

3.5/5 (25+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (35+ beoordelingen)

9. ActivTrak

via ActivTrak Op het snijvlak van productiviteit en welzijn van werknemers vind je ActiveTrak. In een tijdperk waarin werken op afstand de norm wordt, biedt ActiveTrak inzichten van onschatbare waarde in de activiteiten van werknemers, zodat bedrijven hun productiviteit op een hoog peil kunnen houden zonder dat dit ten koste gaat van het welzijn.

Maar het is niet alleen een controlemiddel, het is ook een bondgenoot in het bevorderen van een gezonde werkomgeving.

Door patronen te begrijpen, kunnen managers potentiële burn-outs identificeren, tijdig interventies aanbieden of zelfs toppresteerders erkennen. ActivTrak zet ruwe gegevens om in bruikbare inzichten en overbrugt zo de kloof tussen de efficiëntie van het personeelsbestand en de tevredenheid van de werknemers.

ActivTrak beste functies

Biedt op maat gemaakte rapportages voor een snelle analyse van het gedrag van medewerkers om lacunes in vaardigheden te vinden of om talentmanagementteams te informeren met HR-gegevens om verbeterpunten voor teams te lokaliseren

Eenvoudig te navigeren dashboard met vitale statistieken

Ondersteunt klantenservice en coaching van medewerkers op basis van gedrag

Maakt real-time teammonitoring mogelijk via de functie Team Pulse

ActivTrak limieten

De software met veel functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Mist een solide mobiele applicatie in vergelijking met de beste software voor personeelsplanning

Klanten vinden het installatieproces misschien ingewikkeld

ActivTrak prijzen

Gratis

Essentials: $10/maand per gebruiker per jaar

$10/maand per gebruiker per jaar Professioneel: $17/maand per gebruiker per jaar

$17/maand per gebruiker per jaar Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ActivTrak beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

10. Werkdag

via Werkdag WorkDay wordt vaak geprezen als de gouden standaard in HR-software en daar is een goede reden voor. Het biedt een allesomvattende oplossing, die alles omvat van salarisadministratie en financiën tot talentmanagement en analyses.

Wat WorkDay onderscheidt, zijn de door machine learning verkregen inzichten, waarmee bedrijven kunnen anticiperen op trends, datagestuurde beslissingen kunnen nemen en strategieën kunnen afstemmen op de behoeften van individuele werknemers.

Het ontwerp zorgt ervoor dat of je nu een HR-professional bent of een werknemer die op zoek is naar informatie, het platform is er voor jou. Op het gebied van software voor personeelsplanning zijn de adaptieve planningsoplossingen van WorkDay een bewijs van hoe technologie processen kan vermenselijken en mensen in het hart van elke strategie kan plaatsen.

WorkDay beste functies

Biedt producten op maat voor verschillende industrieën

Gebouwd voor grote teams met frequente veranderingen en gegevensintensieve processen

Biedt zelfbedieningsopties via persoonlijke portals

WorkDay beperkingen

Mogelijk niet betaalbaar voor kleine bedrijven

Gebruikers rapporteren een gedateerde interface die moeilijk te navigeren kan zijn

Implementatie kan lang duren voor grotere bedrijven

WorkDay prijzen

Neem contact op voor prijzen

WorkDay beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (1.290+ beoordelingen)

4/5 (1.290+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (980+ beoordelingen)

ClickUp steekt met kop en schouders boven de rest uit voor personeelsbeheer

Bij het doorkruisen van de talloze opties in het universum van software voor personeelsplanning is het cruciaal om te investeren in een tool die niet alleen de activiteiten stroomlijnt, maar ook is afgestemd op de unieke behoeften van uw team.

ClickUp's nadruk op maatwerk zorgt ervoor dat teams hun workflow niet hoeven aan te passen aan de software, maar juist andersom. Dit is een cruciaal voordeel, vooral in de steeds veranderende zakenwereld, waar aanpassingsvermogen de sleutel is.

Bovendien zorgt de logische hiërarchie die ClickUp biedt - van werkruimte tot subtaken - ervoor dat elk aspect van een project zijn eigen ruimte heeft, wat zorgt voor maximale duidelijkheid en organisatie. Maar wat ClickUp echt onderscheidt, is zijn allesomvattende aard.

Of het nu gaat om Taakbeheer, tijdsregistratie, gegevensanalyse of een andere cruciale functie, ClickUp heeft het allemaal. Met naadloze integraties biedt het een harmonieuze ervaring die de kloof tussen de verschillende facetten van uw technologiestapel overbrugt.

Als je de voor- en nadelen van elke software tegen elkaar afweegt, vergeet dan niet dat het uiteindelijke doel is om de samenwerking te verbeteren, activiteiten te optimaliseren en managementprocessen effectief te schalen. In dit opzicht komt ClickUp onbetwistbaar naar voren als de eerste keuze voor strategische personeelsplanning in 2024 en daarna.