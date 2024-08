11 Gratis PERT-diagram sjablonen voor projecten en taken

De sector van projectmanagement groeit sneller dan ooit. Maar er is één belangrijk probleem dat de groei belemmert - ineffectief projectmanagement.

Ongeveer 54% van de huidige organisaties kan hun KPI's niet bijhouden, waardoor 12% van hun middelen verloren gaan.

Wenst u als projectmanager een tool voor projectmanagement dat het bijhouden van afhankelijkheid soepeler laat verlopen en deadlines haalbaarder maakt? Eindig uw zoektocht bij PERT grafieken.

In deze blogpost gaan we dieper in op PERT grafieken en geven we een lijst van onze top 11 sjablonen om u te helpen bij projectmanagement.

Wat zijn PERT grafieken sjablonen?

Een PERT-diagram geeft de taken en afhankelijkheid van een project visueel weer en helpt bij het plannen, plannen, organiseren en coördineren van complexe projecten.

PERT staat voor Evaluatie van projecten Evaluatietechniek. Na rekening te hebben gehouden met onzekerheid helpt deze techniek om de optimale tijd te bepalen die nodig is om een project te voltooien.

De software creëert PERT grafieken om projectmanagement gemakkelijker en sneller te maken. Met deze grafieken kunt u zich aan uw deadlines houden, vooral bij projecten met veranderende tijdlijnen.

PERT grafieken lijken op stroomschema's en hebben mijlpalen verbonden met pijlen. De pijlen geven de afhankelijkheid van taken weer en voorkomen verwarring of knelpunten. Het aantal mijlpalen van een project en de tijd die nodig is om Taken te voltooien bepalen de complexiteit van uw PERT grafiek.

Het is gemakkelijk om PERT grafieken met Gantt grafieken omdat ze beide helpen bij projectmanagement door projecten in kaart te brengen en te organiseren. De eerste wordt echter vooral gebruikt voor interne abonnementen, terwijl de tweede meer geschikt is voor communicatie met belanghebbenden.

Wat maakt een goed sjabloon voor een PERT grafiek?

Een goed sjabloon voor PERT grafieken heeft verschillende kwaliteiten die helpen bij projectmanagement. Van een gebruikersvriendelijke interface tot het bijhouden van afhankelijkheid, het moet alle functies hebben die projectmanagement makkelijker maken.

Laten we er een paar bespreken.

Gebruiksvriendelijk : Een goed sjabloon is gemakkelijk te gebruiken, zelfs voor mensen met weinig of geen ervaring met projectmanagement. Met een gebruiksvriendelijke interface kunt u efficiënte en intuïtieve grafieken maken

: Een goed sjabloon is gemakkelijk te gebruiken, zelfs voor mensen met weinig of geen ervaring met projectmanagement. Met een gebruiksvriendelijke interface kunt u efficiënte en intuïtieve grafieken maken Aanpasbaar : Het moet gemakkelijk aan te passen zijn aan de behoeften van uw project. Een sjabloon met aangepaste velden, statussen en weergaven is het beste om het aan te passen aan uw unieke eisen

: Het moet gemakkelijk aan te passen zijn aan de behoeften van uw project. Een sjabloon met aangepaste velden, statussen en weergaven is het beste om het aan te passen aan uw unieke eisen Visualisatie : Het sjabloon moet duidelijke visuele weergaven bieden van uw afhankelijkheid van taken, duur en mijlpalen

: Het sjabloon moet duidelijke visuele weergaven bieden van uw afhankelijkheid van taken, duur en mijlpalen Voortgangsbewaking: Een sjabloon met de mogelijkheid om de statussen van taken bij te werken en de voortgang in real-time te bewaken, helpt u om het project op schema te houden

Een sjabloon met de mogelijkheid om de statussen van taken bij te werken en de voortgang in real-time te bewaken, helpt u om het project op schema te houden Bijhouden van afhankelijkheid: Uw PERT grafiek moet u in staat stellen om gemakkelijk afhankelijkheid van taken vast te stellen en te beheren

Andere zaken die u moet controleren bij het kiezen van een sjabloon zijn het beheer van Taakdetails, notificaties en waarschuwingen, en samenwerkingstools.

11 Free PERT Grafiek Sjablonen

We hebben de top 11 sjablonen voor PERT grafieken geselecteerd op basis van de bovenstaande functies om u te helpen uw projectmanagement te revolutioneren.

Omdat geen sjabloon hetzelfde is, is het cruciaal om een sjabloon te selecteren met functies die aan uw behoeften voldoen.

1. ClickUp PERT grafiek sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/5f882670-1000.png De PERT grafiek sjabloon van ClickUp helpt u bij het maken van een gedetailleerde visuele tijdlijn voor uw project, zodat u op schema kunt blijven en geen enkel detail over het hoofd ziet.

https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-182607385&department=operations&\_gl=1*1w0m563*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzZmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHhSb0NabXRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Krijg een gedetailleerde visuele tijdlijn en identificeer afhankelijkheid met dit sjabloon voor PERTgrafieken van ClickUp.

Een diagram maken project abonnement is de hoeksteen van succesvol voltooien van een project. Het PERT grafiek sjabloon van ClickUp helpt uw project slagen door ervoor te zorgen dat elk detail aandacht krijgt.

Met dit sjabloon krijgt u niet alleen een gedetailleerde visuele tijdlijn, maar kunt u ook afhankelijkheid en duur van activiteiten identificeren. Je kunt je project ook opdelen in kleine onderdelen.

De sjabloon helpt je verder met het maken van Taken met aangepaste statussen, velden en weergaven. Met deze functies kunt u de voortgang van uw project beter bijhouden, de tijdlijn visualiseren en de opeenvolging van taken gemakkelijk identificeren. Het sjabloon is beginnersvriendelijk en het proces is ongelooflijk eenvoudig. Gebruik de ClickUp-taak Documenten om een lijst met taken te maken, de duur van elke taak toe te wijzen, de volgorde te bepalen en het PERT-diagram te maken.

Gebruik deze sjabloon om alle taken efficiënt te voltooien zonder planningsconflicten. Het houdt ook al uw teamleden op de hoogte van de voortgang van het project.

2. ClickUp Eenvoudige PERT grafiek sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Simple-PERT-Chart-Template.png Verdeel projecten in eenvoudigere Taken voor een betere organisatie met ClickUp Simple PERT Chart Template https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-200520564&department=pmo&\_gl=1*mes365*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzZmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHhSb0NabXRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Ben je op zoek naar iets intuïtiefs en toch beginnersvriendelijk? ClickUp Eenvoudige PERT Grafiek Sjabloon is een geweldige manier om duidelijkheid te scheppen en samenwerking binnen uw projectteam te bevorderen.

Met dit sjabloon is de structuur van uw project in één oogopslag te begrijpen. Je kunt je projecten opdelen in eenvoudigere en kleinere Taken. U kunt aangepaste statussen instellen zoals 'open' en 'sluiten' om de voortgang bij te houden. Met de eenvoudige weergave kun je potentiële problemen identificeren, zodat je ze proactief kunt oplossen.

Met dit sjabloon krijg je de extra voordelen van taggen, labels voor prioriteit, geneste subtaken en nog veel meer voor beter bijhouden en beheren beheer van prioriteiten .

Blijf op dezelfde pagina, visualiseer uw project Taken en werk efficiënt samen met de eenvoudige sjabloon voor PERT grafieken.

3. ClickUp eenvoudig sjabloon voor gantt

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Gantt-Chart-Template-by-ClickUp.png Sjabloon voor ganttgrafiek door ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-180546792&\_gl=1\*ln4xbd\*gcl_aw\*R0NMLjE3MDQ3OTQxNDAuQ2p3S0NBaUEtdk9zQmhBQUVpd0FJV1IwVFRGak1GaW9IUWh5S2d6ZWp4NmF5MVZNTldEcnJubUlEWVduUnVJbGFOblNlR0s3NUhvWTBob0M0LWtRQXZEX0J3Q..\*\_gcl\_au\*Mzc4MjkxNi4xNzAzNTE3MzMx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

De ClickUp eenvoudig sjabloon voor gantt is een uitstekende aanvulling op uw projectmanagement. Het maakt een eenvoudige en aantrekkelijke visualisatie van afhankelijkheid mogelijk en biedt een overzicht van uw project.

De drie statussen van de taken, 'Voltooid', 'In uitvoering' en 'Nog te doen', zijn kleurgecodeerd voor een snel begrip. Het sjabloon geeft je ook drie aangepaste velden (projectfase, projectvoortgang en bijlagen).

Pas de vier verschillende weergavetypen toe van productontwikkeling tot projectmanagement.

4. ClickUp Processtroomdiagram sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/clickups-processes-map-whiteboard-template.jpg Geef workflows visueel weer om knelpunten te identificeren en te elimineren met ClickUp's sjabloon Processes Map Whiteboard https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-375291706&afdeling=hr-recruiting&\_gl=1*1y6p9l2*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzZmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHhSb0NabXNRQXZEX0J3Q..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Sommige delen van uw projecten zullen meer processen hebben dan andere. Deze processen vereisen zorgvuldige documentatie voor standaardisatie. De ClickUp Processtroomdiagram sjabloon is een effectieve manier om al uw processen te standaardiseren zonder uren te hoeven spenderen aan het maken van een grafiek.

Net als de vorige sjablonen is ook dit sjabloon beginnersvriendelijk en biedt het uitgebreide mogelijkheden. U krijgt aangepaste statussen, velden, weergaven en uitstekende mogelijkheden voor projectmanagement.

Beheren, in kaart brengen en visualiseer het proces door diagrammen te maken en deze te delen met de leden van je team om ze op de hoogte te houden.

Omdat je al je stappen documenteert, is het gemakkelijk om problemen te vinden en op te lossen. Bovendien krijg je uitgebreide dossiers voor toekomstig gebruik.

Je kunt dit sjabloon bijvoorbeeld gebruiken om je wervingsproces te stroomlijnen. Stel taken in en definieer processen met de weergave Stroomschema indienstneming. U kunt ook een uitgebreide handleiding maken met de weergave 'Aan de slag'.

Het gebruik van de grafiek is eenvoudig: gebruik het ClickUp-document om doelen te brainstormen, voeg details toe met aangepaste velden, visualiseer uw proces met Board View en gebruik de Taakvolgorde met de Gantt Chart.

5. ClickUp Projectmanagement Dashboard Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-547.png Houd overzicht over projectontwikkeling, budget, werklast van het team en status met de ClickUp Projectmanagement Dashboard Sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-182201671&department=operations&\_gl=1*9s9diy*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzZmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHhSb0NabXNRQXZEX0J3Q..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Wilt u een robuust sjabloon om uw projectmanagement te verbeteren? ClickUp Dashboard sjabloon voor projectmanagement doet dat en nog veel meer. Van hulp om bovenop uw project te blijven tot het beheren van uw projectplanning kan dit sjabloon aan al uw behoeften voldoen.

Het heeft acht aangepaste velden: Geplande kosten, werkelijke kosten, resterend budget en projectfase. Het verbetert ook project bijhouden met waarschuwingen voor afhankelijkheid, tags en functies voor tijdsregistratie.

Er zijn zeven weergaven beschikbaar om je informatie te organiseren en toegankelijk te maken. Hier zijn er een paar:

Aan de slag Gids Weergave: Voor een overzicht van beheertools

Boardweergave: Voor een visuele weergave van elke taak en de status ervan

Activiteitsweergave: Voor het bijhouden van de voortgang

Weergave capaciteitsplanning: Voor een overzicht van werklasten en middelen

Weergave teamprestaties: Voor een overzicht van de prestaties van teams

U kunt vier statussen aan uw Taken toekennen: Voltooid, In uitvoering, In de wacht en Nog te doen. Met het ClickUp Dashboard kunt u de voortgang in real-time bekijken met krachtige datavisualisaties.

Dit sjabloon zorgt ervoor dat uw team gemakkelijk kan samenwerken voor samenhangende activiteiten. Je kunt ook herinneringen naar je team sturen met de functie E-mail.

6. ClickUp sjabloon voor werkverdeling

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-471.png Houd alle onderdelen van uw project in de gaten met het Work Breakdown Template van ClickUp https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6319570&department=operations&\_gl=1*9s9diy*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzZmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHhSb0NabXRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Grote projecten zijn vaak complex en vereisen ondersteuning. Een effectieve manier om complexe projecten te beheren is door het project op te splitsen in beheersbare Taken. De ClickUp sjabloon voor werkverdeling helpt u uw Taken op te splitsen en ze op één plaats te organiseren.

Maak doelen voor elke kleine taak, wijs ze toe aan verschillende leden van het team en stel afzonderlijke tijdlijnen op met dit sjabloon. Rangschik de Taken vervolgens op basis van hun belang.

Het sjabloon geeft u een uitgebreid en duidelijk overzicht van al uw projecttaken en tijdlijnen. Je kunt de benodigde kosten en middelen beter inschatten, risico's identificeren en manieren bedenken om het project te verbeteren procesefficiëntie .

Het sjabloon Work Breakdown biedt aangepaste weergaven, velden en statussen voor een beter beheer. Om de work breakdown structuur tot een succes te maken, begin je met het duidelijk omschrijven van je doelen voor het project.

7. ClickUp sjabloon voor projectbeoordeling

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Project-Assessment-Template.png ClickUp Project Assessment Template bespaart u tijd en verhoogt uw projectmanagement capaciteiten.

https://app.clickup.com/signup?sjabloon=kkmvq-6143024&department=pmo&\_gl=1*16f7iin*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzZmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHhSb0NabXRQXZEX0J3Q..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp sjabloon voor projectbeoordeling biedt een uitgebreide weergave van projectbeoordeling. Beoordelingen helpen u bij het vaststellen van kwaliteitscontrole, risicobeheer, communicatie met belanghebbenden en zorgen voor voortdurende verbetering.

Hoewel het een beginnersvriendelijk sjabloon is, biedt het professionele visuals die het bijhouden van voortgang gemakkelijker en sneller maken.

Je kunt je prestaties evalueren aan de hand van vooraf bepaalde doelen en waar nodig stappen ondernemen voor verbetering. Je kunt ook controleren of je doelen overeenkomen met de taken en voortgang van het project met een betere visualisatie.

Met het sjabloon kun je een project maken voor elk evaluatiedoel, elke taak indelen in categorieën en samenwerken met belanghebbenden. Gebruik Lijsten, Gantt grafieken, Kalenders en meer om werkstromen te ontwikkelen en in te stellen automatisering van de werkstroom voor beter bijhouden van voortgang.

Vier mijlpalen door ze in ClickUp te creëren met behulp van dit sjabloon voor projectbeoordeling.

8. ClickUp Project Tijdlijn Whiteboard Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/clickup-project-plan-timelines.png Visualiseer de tijdlijn van je project in één handig whiteboard met dit sjabloon https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-205449952&department=pmo&\_gl=1\*jshddv\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzZmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHhSb0NabXNRQXZEX0J3Q..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp Project Tijdlijn Whiteboard Sjabloon creëert een duidelijke en georganiseerde tijdlijn. Met de sjabloon kunt u uw volledige tijdlijn op één enkel whiteboard .

Fijnere details aanpassen, inclusief taken, duur en afhankelijkheid, voor betere abonnementen op taken. U kunt twee statussen toewijzen om de voortgang beter bij te houden - open en voltooid.

Al je teamleden en belanghebbenden kunnen de statusupdates direct bijhouden.

De aantrekkelijke en uitgebreide visuals helpen je om projectconcepten en planningen beter te begrijpen.

De sjabloon ondersteunt een enkele weergave voor overzichtelijke voortgangsbijhouden, samen met functies zoals taggen, meerdere toegewezen personen, prioriteit labels, enz.

9. PowerPoint PERT Grafiek Sjabloon van Office Tijdlijn

via OfficeTimeline Bent u op zoek naar een grafiek die past bij project planning en rapportage? Het PowerPoint PERT Grafiek sjabloon van Office Tijdlijn is een uitstekend hulpmiddel om beide te doen.

Het helpt u bij het efficiënt en probleemloos plannen van project Taken. Bepaal de prioriteit van uw taken en visualiseer informatie op een manier die door alle betrokkenen kan worden begrepen.

PowerPoint maakt het sjabloon, waardoor het gemakkelijk toegankelijk en deelbaar is onder je teamleden. En dat is nog niet alles. Je planning wordt ook automatisch bijgewerkt via de Office Tijdlijn plug-in voor PowerPoint, waardoor je dit niet meer handmatig hoeft te doen.

10. Presentatie PERT Grafiek Sjabloon door Slide Hunter

Maak uw eigen PERT-diagrammen met PowerPoint 2010 en 2013 met behulp van dit sjabloon.

Nog een fantastische PowerPoint-sjabloon, deze Presentatie PERT grafiek sjabloon van Slide Hunter doet precies wat het zegt. Het maakt uw presentaties aantrekkelijker met behulp van de PERT grafiek.

Gebruik dit sjabloon om PERT grafieken te maken in PowerPoint 2010 en 2013. Gebruik het ook om eenvoudig werkstromen te ontwerpen, tijdschema's te maken en diaontwerpen te plannen.

11. Excel PERT Grafiek Sjabloon door Excelonist

Gebruik dit sjabloon om een PERT grafiek te maken in Excel

Als je goed overweg kunt met spreadsheets en comfortabel werkt met Excel, dan is de Excel PERT Grafiek Sjabloon van Excelonist ideaal voor jou. Deze sjabloon biedt u de veelzijdigheid om een PERT Grafiek te maken met behulp van de robuuste functies van Excel.

Definieer mijlpalen voor uw project, wijs verwachte tijdsbestekken toe voor elke taak en identificeer afhankelijkheid van taken - allemaal binnen uw favoriete spreadsheet software. Deze sjabloon brengt de projectmanagementcapaciteiten van een PERT-diagram naar Excel en past zich automatisch aan uw invoer aan, waardoor het eenvoudiger wordt om uw projecttijdlijn te plannen, beheren en bij te werken.

Of u nu een Excel-enthousiasteling bent of gewoon iemand die de voorkeur geeft aan het comfort van een vertrouwd hulpmiddel, dit sjabloon brengt de kracht van PERT-diagrammen binnen handbereik.

Stroomlijn uw proces met het juiste sjabloon voor PERT grafieken

De tijd van ingewikkelde en tijdrovende PERT grafieken is voorbij. Tegenwoordig leven we in een tijdperk waarin een PERT grafiek maken is eenvoudig! Met deze dynamische en gebruiksvriendelijke sjablonen voor PERT-schema's kunt u uw planning stroomlijnen en de voortgang moeiteloos bijhouden.

ClickUp is een moderne oplossing met meer dan duizend vooraf ontworpen sjablonen voor verschillende gebruikssituaties, waaronder ontwerp, marketing, bedrijfsvoering en CRM. Het vereenvoudigt uw processen en maakt uw leven een stuk eenvoudiger zonder enige kosten.