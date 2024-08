10 PERT Chart Maker Software voor Projecten in 2024

Diagrammingsoftware is een must-have als jij of je team vertrouwt op tools zoals PERT grafiek s voor projectmanagement en bijhouden. Deze zeer visuele werkstroomdiagrammen maken projectevaluatie en analyse een fluitje van een cent. 🍃 Sjablonen voor PERT grafieken en software zijn ontworpen om u te helpen sneller diagrammen te maken zodat uw projecten zo snel mogelijk van start kunnen gaan. Ze besparen uw team kostbare tijd, helpen knelpunten of tegenslagen te voorkomen en maximaliseren uw efficiëntie van begin tot eind. Maar hoe vindt u de beste tool voor PERT grafieken voor uw project? Daar komen wij om de hoek kijken.

Volg ons om de sleutel functies van elk PERT diagram te ontdekken en krijg toegang tot een diepgaande vergelijking van de 10 beste PERT grafiek software voor projectmanagement.

Wat moet u zoeken in een PERT-diagrammaker?

PERT-diagrammen, of Project Evaluation Review Technique diagrammen, geven de tijdlijnen van projecten visueel weer. Ze splitsen complexe projecten op in afzonderlijke Taken voor eenvoudige planning en projectmanagement.

De sleutel is het vinden van de perfecte tool voor projectmanagement die compatibel is met PERT-diagrammen, of uw team ze nu gebruikt als basis voor de planning en het management van een project visualisatietechniek in de brainstormfase, of van begin tot eind als stappenplan.

Hier zijn enkele dingen waar u op moet letten bij het kiezen van een sjabloon of hulpmiddel voor PERT grafieken voor uw projecten:

Verschillende projectmanagement enhulpmiddelen voor procesverbetering voor een betere project planning en analyse

Budgetvriendelijk om projectmiddelen te besparen

Compatibel met andere apparaten

Integraties met andere tools voor projectmanagement

Aanpasbare sjablonen voor PERT grafieken om het instellingsproces te versnellen

Functies voor het bijhouden van projectschema's, mijlpalen en taken om alles op tijd en binnen het budget te houden

Functies voor real-time communicatie en samenwerking om de leden van uw team te helpensneller samen te werken ## De 10 beste PERT grafiek software voor gebruik in 2024

Ziften door tientallen tools voor gegevensvisualisatie geen deel uitmaakt van een gestroomlijnde werkstroom. Vooral niet als essentiële Taken je naam roepen.

Wij hebben het moeilijke werk voor u gedaan en de 10 beste softwaretools voor PERT grafieken op de markt voor u op een rijtje gezet. Vergelijk de sleutel functies, limieten, prijzen en reviews om de beste tool voor uw behoeften te kiezen.

Teken verbindingen tussen om het even welke vorm of media op uw Whiteboard om uw stroomdiagram in ClickUp te construeren

ClickUp is de ultieme alles-in-één productiviteitssoftware die is ontworpen om uw werk in verschillende apps samen te brengen in één dynamisch platform. Met meer dan 15 flexibele weergaven, aanpasbare dashboards, documenten en meer die rechtstreeks in de tool zijn ingebouwd, is het de ideale oplossing voor teams die complexe projecten in verschillende sectoren beheren.

ClickUp maakt het eenvoudig om een PERT grafiek te maken met honderden rijke functies voor projectmanagement en meerdere manieren om de tijdlijn van uw project te visualiseren. Gebruik de ClickUp Whiteboards om uw diagram samen met het team op te bouwen zonder overlapping, en zet vervolgens elk object op uw bord direct om in een uitvoerbare Taak om uw ideeën in beweging te zetten.

Meer fan van mindmaps? Geen probleem. ClickUp mindmaps hiermee kunt u relaties tussen taken en ideeën tekenen om concepten in enkele seconden uit te werken.

Bovendien biedt ClickUp een uitgebreide sjabloonbibliotheek voor elk gebruik, inclusief sjablonen voor stroomschema's , sjablonen in kaarten brengen en de ClickUp PERT grafiek sjabloon . Het is veelzijdig, aanpasbaar en het belangrijkste, het is helemaal gratis.

ClickUp beste functies

Integraties met meer dan 1.000 andere tools voor projectmanagement zoals Slack, Asana, Sentry, Microsoft Teams, OneDrive en GitHub

Meer dan 100 kant-en-klareAutomatiseringen om afhankelijkheid van taken te genereren, routinetaken te voltooien en werk te elimineren

Meer dan 1000 sjablonen voor alles van PERT-diagrammen tot een eenvoudige Gantt-diagram

Meerdere weergaven volgen het tijdsbestek van uw project, de voortgang naar individuele taken, de productiviteit van teamleden en meer

Aangepaste dashboards en deelopties voor belanghebbenden, teamleden, projectmanagers en andere belangrijke partijen

ClickUp beperkingen

Het kan een beetje lastig zijn om de geavanceerde functies van ClickUp onder de knie te krijgen

ClickUp AI is niet beschikbaar voor gebruikers van het Free Forever-abonnement, maar er is wel een gratis proefversie beschikbaar

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.800+ beoordelingen)

4.7/5 (8.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Edraw Max

via Edraw Max Edraw Max is een diagramtool van Wondershare. Met deze software kun je eenvoudig een professioneel ogende PERT grafiek, netwerkdiagram, stroomdiagram of bedrijfspresentatie maken.

De Edraw Max PERT grafiek generator gebruikt de kritiek pad methode (CPM) om je te helpen elk aspect van je project te beheren. Gebruik het om taken te plannen, projecten te bewaken, knelpunten te voorkomen en je team op schema te houden.

Edraw Max beste functies

Meer dan 200 soorten sjablonen voor PERT-diagrammen, Kanban-borden, Gantt-diagrammen, netwerkdiagrammen, work breakdown structure-grafieken, softwareontwikkelingsdiagrammen, staafdiagrammen en meer

Compatibel met Windows, macOS, Linux en de meeste browsers

Maak uw grafieken visueel aantrekkelijk door SVG-vectoren te maken, PNG- of JPG-afbeeldingen in te voegen en knooppunten met kleur te gebruiken

Volg de voortgang van projecten, werk tijdsinschattingen bij, beheer de onderlinge afhankelijkheid van taken en laat uw project van begin tot eind soepel verlopen

Edraw Max limieten

Sommige beoordelingen vermelden een onvermogen om Edraw Max op meerdere computers te implementeren met behulp van een individueel abonnement

Sommige gebruikers hebben problemen met het schalen van afbeeldingen en pictogrammen

Prijzen van Edraw Max

Individueel abonnement: $99/jaar

$99/jaar Individueel levenslang abonnement: $198 eenmalige betaling

$198 eenmalige betaling Individueel levenslang bundel abonnement: $245 eenmalige betaling

$245 eenmalige betaling Team abonnement: $119/jaar per gebruiker

$119/jaar per gebruiker Business: Neem contact op voor prijzen

Edraw Max beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

4.3/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

3. Creately

via SmartDraw SmartDraw is een diagramtool voor grootschalige projecten met functies op ondernemingsniveau. Het heeft functies als sjablonen, hulpmiddelen en symbolen voor PERT-grafieken, het in kaart brengen van processen, werkstroomplanning en nog veel meer.

Teams kunnen SmartDraw gebruiken om de voortgang van projecten bij te houden en diagrammen te genereren op basis van bestaande gegevens, wat op de lange termijn tijd en geld bespaart. Veel fantastische SmartDraw alternatieven bestaan voor degenen die deze al hebben geprobeerd. 👀

SmartDraw beste functies

Basis PERT grafiek maker heeft een functie met een sjabloon met de startdatum en einddatum van het project en verschillende Taken daartussen

Meer dan 1.000 sjablonen voor industrieën bereik van marketing tot engineering

Integraties met Microsoft Office, Google Werkruimte en meer

Import- en exportfunctie voor Visio

SmartDraw beperkingen

Gebruikers melden dat het programma vaak crasht, wat resulteert in verloren werk

Reviews vermelden een gebrek aan aanpassingen, kleuren, randen en andere visuele hulpmiddelen om het basis PERT sjabloon te verbeteren

SmartDraw prijzen

Individueel: $9,95/maand

$9,95/maand Teams: $8,25/maand per gebruiker (minimaal drie gebruikers)

$8,25/maand per gebruiker (minimaal drie gebruikers) Site: $2.995/jaar per onderneming

SmartDraw beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

5. MindOnMap

via MindOnMap MindOnMap is een eenvoudig hulpmiddel voor mindmapping met een ingebouwde PERT Grafiek Maker. Het is ontworpen om creativiteit te inspireren en professionele en persoonlijke ideeën tot leven te brengen met eenvoudige visuals en een browser-gebaseerd platform.

Met MindOnMap kunt u ook voltooide PERT-diagrammen delen met collega's en teamgenoten, taken toewijzen en complexe projecten bijhouden in een vereenvoudigde, creatieve ruimte.

MindOnMap beste functies

Exporteer PERT grafieken als PDF, PNG, JPG, en SVG bestanden om het makkelijker te maken om te delen met uw team en belanghebbenden

Functie Geschiedenis slaat eerder gemaakte PERT grafieken op ter referentie

Gebruik afgeronde en rechthoekige knooppunten voor PERT grafieken, plus aangepaste MindOnMap vormen voor extra variatie

Verbind mijlpalen met behulp van verschillende pijlen met aanpasbare tekst zodat u elke taak en subtaak kunt beschrijven

MindOnMap limieten

Free versie heeft beperkte toegang tot functies en watermerken op alle exports

Het is moeilijk om de typische gebruikerservaring in te schatten door een gebrek aan beoordelingen op populaire platforms

MindOnMap prijzen

Gratis

Maandelijks: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Jaarlijks: $120/jaar per gebruiker

MindOnMap beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Miro

via Miro Miro is een digitale werkruimte met een sjabloon voor PERT-diagrammen voor grote teams en projecten. Verbind uw teamleden op een visueel platform dat toegang biedt tot creatieve ontwikkeltools ontworpen om sneller te voltooien.

Gebruik Miro om projectmanagement te optimaliseren, een klantgerichte cultuur te bevorderen en onderlinge teamruimte te behouden. Voor degenen die deze al hebben geprobeerd, zijn er genoeg Miro alternatieven om ook uit te kiezen. ✨

Miro beste functies

Real-time samenwerking en invoer uit de vrije hand op borden vereenvoudigen brainstormen met teamleden op afstand

Gebruik het sjabloon voor PERT-diagrammen om taken te identificeren, afhankelijkheid op te sommen, mijlpalen voor een project te definiëren en een kritiek pad te bepalen

Experimenteer met andere sjablonen om verschillende functies te gebruiken, zoals werkstroomdocumentatie en mindmapping

Toegang tot een reeks innovatieve mogelijkheden, waaronder tools voor realtime datavisualisatie, workshopfacilitering en diagrammen maken

Miro limieten

Free abonnement is beperkt tot drie bewerkbare borden en heeft geen toegang tot de meeste functies van Miro

Reviews van projectmanagers en teamleiders vermelden problemen door een gebrek aan integratie met tools van Microsoft en Google

Prijzen van Miro

Gratis

Starter: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Business: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5.100+ beoordelingen)

4.8/5 (5.100+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (1.300+ beoordelingen)

7. Figma

via Figma Figma is een cloud-gebaseerd platform voor productontwikkeling en ontwerpteams. Het stelt projectmanagers in staat prototypes te delen en teams te helpen hun producten zo snel mogelijk te maken, te testen en af te ronden.

Figma's voorbeeld van een PERT grafiek is een eenvoudig sjabloon dat u helpt het traject van uw project in kaart te brengen met behulp van een visuele ruimte. Werk samen met uw team in realtime om een efficiënte werkstroom te onderhouden met een uitstekende zichtbaarheid van begin tot eind.

Figma beste functies

Leer PERT grafieken maken met behulp van Figma's stap-voor-stap handleiding die bij het sjabloon wordt geleverd

Verbeter de functionaliteit met plugins die uw ervaring en die van uw team aanpassen

Ontwikkelteams kunnen functies voor prototyping gebruiken om de werkstroom van applicaties te simuleren en hun ontwerpen te verbeteren

Upgrade uw projectmanagement met een kleurrijk projectschema, handige widgets en aangepaste add-on's

Figma beperkingen

Free versie is gelimiteerd tot drie Figma bestanden en heeft geen toegang tot veel geavanceerde functies en sjablonen

Beoordelingen van gebruikers melden een steile leercurve om vertrouwd te raken met Figma tools en een gebrek aan een aantal essentiële functies

Figma prijzen

Starter: Free forever

Free forever Professioneel: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Organisatie: $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Enterprise: $75/maand per gebruiker

Figma beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (900+ beoordelingen)

4.7/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

8. Nulab Cacoo

via Nulab Cacoo Cacoo van Nulab is een softwareproduct voor diagrammen dat perfect is voor het maken van PERT-diagrammen, stroomdiagrammen, mindmaps, wireframes en meer. Het is ontworpen voor brainstorming en samenwerking, zodat u in realtime abonnementen en schema's kunt delen met de leden van uw team.

Cacoo heeft een bibliotheek met sjablonen met alles van PERT-sjablonen tot software engineering diagrammen. Gebruik het om al je projecten georganiseerd en op schema te houden.

Nulab Cacoo beste functies

Met de functies video en chatten in de app kun je verbinding maken met leden van een team op afstand voor eenvoudige samenwerking

Meerdere gebruikers kunnen tegelijkertijd dezelfde PERT grafiek bewerken voor real-time samenwerking

Weergave van revisiegeschiedenis om bij te houden hoe uw PERT grafiek is veranderd en gegroeid gedurende de levenscyclus van uw project

Integreer Cacoo met de andere tools van Nulab: Backlog, Typetalk en Nulab Pass

Nulab Cacoo limieten

Gebruikers rapporteren vertraging bij het maken van visuele diagrammen en PERT grafieken, waardoor het werk langzamer gaat voor teams op afstand

Free abonnement biedt geen toegang tot verschillende geavanceerde functies en is beperkt tot zes sheets

Nulab Cacoo prijzen

Gratis

Pro: $6/maand voor één gebruiker

$6/maand voor één gebruiker Teams: $6/maand per gebruiker

Nulab Cacoo beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

4.4/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

9. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart is een platform voor visuele samenwerking voor PERT-diagrammen, whiteboarden, diagrammen en organigrammen. Gebruik het PERT sjabloon of upload een bestaand CSV-bestand om bestaande gegevens te importeren om het proces te versnellen.

Teams kunnen samenwerken via het Lucidchart-platform en complexe projecten van elke grootte bijhouden met aanpasbare alleen weergeven en redactionele toegang. Als je benieuwd bent hoe Lucidchart het doet, vergelijk dan Lucidchart vs. Visio en kijk welke diagramtool de beste is. 🎂

Lucidchart beste functies

Gebruik de PERT grafiek generator om in realtime samen te werken en te visualiseren met uw hele team

Importeer bestaande PERT grafiekgegevens uit Microsoft Excel om uw projecten effectiever te evalueren en te plannen

Aangepaste sjablonen en vormen voor gebruik in alle toekomstige PERT-diagrammen en sla uw favorieten op in uw werkbalk

Visualiseer de organisatiestructuur en processen van uw team om uw werkstroom te optimaliseren en projecten sneller af te ronden

Lucidchart limieten

Sommige gebruikers rapporteren een steile leercurve en een gebrek aan tutorials

Gratis abonnement is beperkt tot een selectie van basisfuncties en maximaal drie documenten

Lucidchart prijzen

Gratis

Individueel: $7,95/maand voor één gebruiker

$7,95/maand voor één gebruiker Teams: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (4.700+ beoordelingen)

4.5/5 (4.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.900+ beoordelingen)

10. Visueel paradigma

via Visueel paradigma Visual Paradigm is een presentatieplatform met een online tool voor PERT grafieken. Gebruik het om de start- en einddatum van uw project te plannen, afhankelijkheid te identificeren, taken te plannen en projectactiviteiten te coördineren.

Met tools die zijn ontwikkeld voor teams die software ontwikkelen, kan Visual Paradigm helpen om ideeën om te zetten in nauwkeurige ontwerpen die zijn gebouwd volgens de vereisten. Teams van alle niveaus kunnen met één klik vormen en connectoren maken en de uitlijningsgids gebruiken voor nauwkeurige positionering.

Visual Paradigm beste functies

Teamleden kunnen PERT grafieken en andere diagrammen tegelijkertijd bewerken voor naadloze samenwerking

Aangepaste vormen en sjablonen maken door SVG-, JPG- en PNG-afbeeldingen te uploaden voor gebruik in uw PERT-diagramontwerp

Diagrammen afdrukken of exporteren naar afbeeldingen om uw werk gemakkelijker met anderen te delen

Integratie met Microsoft Office-toepassingen en de mogelijkheid om Visio-stencils te importeren versnellen uw werkstroom

Visual Paradigm beperkingen

Sommige gebruikers vermelden een onderbroken werkstroom als gevolg van een gebrek aan functies voor samenwerking

Free versie heeft geen toegang tot geavanceerde functies zoals de proces grafiek maker en is gelimiteerd tot één gebruiker

Prijzen van Visual Paradigm

Gratis

Starter: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Voordelig: $11/maand per gebruiker

$11/maand per gebruiker Combo: $20/maand per gebruiker

Visual Paradigm beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

4.3/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (15+ beoordelingen)

Van abonnement tot uitvoering

PERT grafiek software is essentieel voor efficiënt projectmanagement, planning en uitvoering. Met intuïtieve sjablonen is het eenvoudig om complexe projecten op te splitsen in beheersbare delen, middelen toe te wijzen en de tijdlijn van het project te visualiseren.

Alsof dat nog niet genoeg is, kan een sjabloon of tool voor PERT-diagrammen teams helpen om effectief samen te werken, de voortgang bij te houden en mogelijke knelpunten te identificeren.

Met ClickUp kunt u eenvoudig elk type werkstroomdiagram maken en hebt u toegang tot honderden andere tools voor projectmanagement om u te helpen de voortgang van uw project te visualiseren en bij te houden.

Waarom wachten? Til uw projectmanagement naar een hoger niveau. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp -het is gratis! 🌻