10 gratis sjablonen en stroomdiagrammen voor zwembanen in ClickUp

Hoe meer belanghebbenden bij een project betrokken zijn, hoe makkelijker het is om rollen in elkaar te laten overlopen en verantwoordelijkheden door elkaar te laten lopen. Swimlane diagrammen of stroomschema's kunnen je helpen om complexe processen te begrijpen door de taken van elk teamlid visueel weer te geven, zoals parallelle banen in een zwembad. 🏊

Op die manier kan iedereen zien wie verantwoordelijk is voor een bepaalde taak of deeltaak en kun je knelpunten en inefficiënties in het project vermijden door de processtappen op te splitsen. Zo maakt u zelf een geweldig swimlane stroomdiagram met een van deze 10 gratis swimlane sjablonen van ClickUp.

Wat is een Swimlane-sjabloon?

Een swimlane diagram is een type stroomdiagram dat de vorm van een zwembad gebruikt als visuele voorstelling van een project of bedrijfsproces. Het project wordt opgedeeld in verticale of horizontale "banen" voor elk team of individu dat betrokken is bij het project.

Net zoals zwemmers in een zwembad bij hun banen blijven, hebben belanghebbenden of projectmanagers hun eigen banen in een swimlane-diagram. Een sjabloon voor een swimlane diagram is handig voor project- en teambeheer . Het is ook nuttig in andere use cases waarin verschillende afdelingen of teamleden een rol spelen.

Elke persoon kan een visuele weergave zien van zijn eigen verantwoordelijkheden en die van andere belanghebbenden. Een swimlane diagramvoorbeeld of stroomschema is ook bekend als "cross-functioneel stroomschema" en kan een geweldige bron zijn voor functieoverschrijdende teams .

Dus wat is een sjabloon voor een swimlane diagram? Het is een leeg stroomdiagram of een diagram dat bewerkt kan worden om uw eigen processen en subprocessen weer te geven - vaak met horizontale of verticale lijnen.

Je kunt software voor stroomschema's om diagrammen met zwemtreden te maken van reeds bestaande sjablonen voor diagrammen met zwemtreden. Deze 10 diagram-sjablonen van ClickUp hebben allemaal bewerkbare tekstvakken zodat je ze kunt aanpassen en ze je eigen kunt maken. 🛠️

Wat maakt een goed zwemtijdtjessjabloon?

Een goede zwembadsjabloon moet gemakkelijk te begrijpen en te navigeren zijn. Hoewel uw project misschien ingewikkeld is, zou uw sjabloon dat niet moeten zijn.

Een goed diagram is als een infographic, waarbij vormen en kleuren worden gebruikt om te laten zien hoe alles in elkaar past. Je diagram moet het begin- en eindpunt van je workflow laten zien, evenals elke taak en elk beslissingspunt onderweg.

In tegenstelling tot een echt zwembad waarin zwemmers onafhankelijk van elkaar racen, kan een swimlane-diagram afhankelijkheden of overdrachten tussen verschillende afdelingen of teamleden bevatten. Dit betekent dat je stroomdiagram zowel verticale als horizontale beweging kan laten zien.

Bijvoorbeeld, baan B kan slechts één mijlpaal bevatten die halverwege het proces moet worden voltooid. Je kunt connectors gebruiken om te laten zien welke taak in strook A de taak in strook B activeert en welke stap in het proces daarna volgt.

U kunt uw swimlane flowchart gebruiken in combinatie met een project roadmap of proceskaart om meerdere dimensies van een project weer te geven.

10 Swimlane-sjablonen om te gebruiken in 2024

1. ClickUp Swimlane sjabloon

De Swimlane Flowchart Template van ClickUp helpt u bij het visualiseren van workflows en het identificeren van rollen in projecten

Deze ClickUp Zwemplateau is geweldig voor beginners omdat het alle belangrijke kenmerken van een swimlane-diagram bevat zonder de dingen te ingewikkeld te maken.

Het heeft vier horizontale banen voor individuen of teams (toegewezen A, B, C en D) en vier symbolen om verschillende delen van het proces weer te geven:

Cirkels voor terminals of start/eindpunten

Vierkanten voor een taak, activiteit of proces

Ruiten voor een beslissing of controlepunt

Pijlen om de stroom van het proces weer te geven

Elke baan heeft een kleurcode en je moet dezelfde kleur gebruiken voor elk symbool in die baan, zodat je gemakkelijk kunt zien wie verantwoordelijk is voor elke taak of beslissing. 👀

Horizontale of verticale stroken in uw sjabloon kunnen het volgende verbeteren samenwerking op de werkplek door u te helpen meerdere belanghebbenden op dezelfde pagina te krijgen over hun rol in het proces op de duidelijkst mogelijke manier. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Agile Scrum Management Swimlane Sjabloon

Deze geavanceerde sjabloon biedt 30 kleurgecodeerde statussen voor effectief scrumbeheer

De ClickUp Agile Scrum Management Swimlane Sjabloon is een meer geavanceerde Whiteboard voor productteams . Het ondersteunt backlog grooming en sprintplanning, dagelijkse stand-up, sprint retrospectives, processtappen en meer.

Je kunt kiezen uit 30 kleurgecodeerde statussen, waaronder In ontwikkeling, Klaar voor implementatie, In beoordeling en Testen. Workflows kunnen beginnen met een Productidee of een Fout gedetecteerd, en eindigen met een status als Geen bug of Kan niet reproduceren.

Je kunt ook 13 verschillende ClickApps gebruiken, waaronder Time Tracking, Time Estimates, Milestones, Dependency Warnings en Multiple Assignees.

Bekijk je stroomdiagram als een bord, proces, lijst of een van de andere weergavetypen. Deze sjabloon is ook compatibel met ClickUp Ruimtes zodat u de toegang kunt controleren en machtigingen kunt toekennen aan uw hele werkgroep.

Gebruik deze sjabloon voor bugtracking, sprints, testruns en andere workflows waarbij uw product-, engineering- en kwaliteitsborgingsteams betrokken zijn. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Bord met Zwembladen Sjabloon

Dit eenvoudige bordsjabloon biedt een eenvoudige introductie tot de indeling met zwemstroken

Een andere goede manier om de grote lijnen te volgen is door gebruik te maken van een ClickUp-bord met een Swimlanes-sjabloon dat vijf statusopties biedt, zoals Geblokkeerd, Bekeken en In behandeling.

Deze Kanban-stijl bord is een beginnersvriendelijke sjabloonoptie. Het enige wat je hoeft te doen om er een swimlane-diagram van te maken is swimlanes toe te voegen aan bordweergave . Als uw taken bijvoorbeeld in kolommen zijn gerangschikt, kunt u ze groeperen op status, vervaldatum, geadresseerde, prioriteit en andere factoren.

Schakel de functie swimlanes in om rijen te maken naast kolommen, die je kunt groeperen op elk veld dat nog niet gebruikt is om kolommen te sorteren. Als je eenmaal de swimlanes hebt die je nodig hebt, kun je nieuwe taken maken vanuit een swimlane zodat je ze later niet hoeft te verplaatsen.

De swimlane-functie in bordweergave is gratis bij elk ClickUp-plan en iedereen met toegang tot het bord kan swimlanes toevoegen. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp gebruikersstroom sjabloon

Met deze sjabloon voor gebruikerspatronen kunt u visuele weergaven maken van complexe ideeën zoals gebruikersstromen, wireframes en technische diagrammen

De ClickUp gebruikersstroom sjabloon is een processtroomdiagram dat laat zien wat gebruikers ervaren wanneer ze interactie hebben met uw website of app.

U kunt screenshots of mockups invoegen van elke processtap, zoals een gebruiker die uw startpagina bezoekt of een inschrijvingsformulier invult. Gebruik swimlanes om meerdere variaties van de gebruikersstroom te laten zien, zoals wat er gebeurt als een formulier niet compleet is.

Wanneer u de Whiteboards functie in ClickUp is het eenvoudig om documenten, afbeeldingen en andere referenties naar het stroomdiagram maker om je team een handige visuele weergave van het proces te geven. 🤩

De ClickUp sjabloon voor gebruikersstromen gebruikt dezelfde connectorsymbolen als andere sjablonen voor swimlane-diagrammen, inclusief terminals en beslissingspunten, zodat u dezelfde visuele taal kunt gebruiken in al uw diagrammen en flowcharts.

5. ClickUp stroomdiagram sjabloon

Met de Process Flow Chart Template van ClickUp kunt u uw processen eenvoudig ontwerpen, beheren en visualiseren.

De ClickUp stroomdiagram sjabloon beschikt over verticale swimlanes die u kunt gebruiken om de verschillende rollen en verantwoordelijkheden in een proces weer te geven.

De voorbeeldsjabloon gebruikt het voorbeeld van een recruiter, een aanwervende manager en een prospect, die elk verantwoordelijkheden hebben in verschillende stadia van het proces.

Het mooie van het gebruik van een sjabloon is natuurlijk dat je deze kunt aanpassen met eigen taken en verantwoordelijken.

Zoals bij elke zwembadsjabloon, moet je ervoor zorgen dat je kleuren, lettertypen en symbolen consistent gebruikt, zodat complexe processen eenvoudig worden gevisualiseerd.

Dit is een beginnersvriendelijke sjabloon die u kunt gebruiken voor projectbeheer, HR & werving, engineering & product en tientallen andere toepassingen. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp gegevensstroomdiagram sjabloon

Gebruik dit gegevensstroomdiagram om weer te geven hoe informatie door uw organisatie beweegt

Deze ClickUp diagram voor gegevensstroom kan worden gebruikt om bij te houden hoe informatie zich in een systeem verplaatst. In dit voorbeeld bewegen gegevens zich tussen twee verschillende gegevensopslagplaatsen en twee externe entiteiten in een reeks stromen en processen.

Hoewel de symbolen voor een gegevensstroomdiagram (DFD) verschillen van de andere sjablonen op onze lijst, dienen ze een vergelijkbaar doel: laten zien waar gegevens het systeem binnenkomen en verlaten, welke processen in welke volgorde plaatsvinden, enzovoort.

U kunt tekstlabels en pijlen gebruiken om extra details te geven, zoals gegevensstromen in meerdere richtingen of een overdracht van gegevens tussen twee verschillende systemen.

Dit gegevensstroomdiagram is compatibel met ClickUp's Whiteboard-software zodat je het samen met andere tools kunt gebruiken voor proces in kaart brengen planning en brainstormen. 🧠 Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp processtroom sjabloon

Stroomlijn projectvisualisatie met een duidelijk en beknopt overzicht van uw end-to-end workflow

De ClickUp Processtroom Sjabloon is een soort swimlane proceskaart die laat zien hoe meerdere stappen in elkaar passen als onderdeel van een enkel proces.

Dit voorbeeldsjabloon bevat stappen zoals planning, uitvoering en evaluatie, maar u kunt het aanpassen met uw eigen labels om het aan te passen aan uw specifieke proces.

Het sjabloon voor processtromen is het meest geschikt voor een overzicht op hoog niveau, waarbij het begin en einde van het proces en de tussenliggende stappen worden weergegeven.

Het kan zijn dat u extra sjablonen nodig heeft om uw proces tot in de puntjes uit te werken, maar dat is het mooie van het gebruik van een flowchartmaker zoals ClickUp: u krijgt toegang tot meerdere sjablonen op elk prijsplan, en veel van de beste sjablonen zijn gratis!

Gebruik de digitale Whiteboard-functies van ClickUp om belanghebbenden op de hoogte te houden en te verbeteren real-time samenwerking met gedistribueerde teams of werknemers op afstand. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Kanban voor softwareontwikkeling sjabloon

Deze eenvoudig te gebruiken sjabloon combineert een swimlane-indeling met een Kanban-workflow

De ClickUp Kanban voor softwareontwikkeling sjabloon past een swimlane-indeling toe op de Kanban-workflow voor eenvoudige visualisatie van complexe projecten.

U kunt de Kanban-bord om ideeën en productverzoeken te ordenen en te beslissen of ze al dan niet worden uitgevoerd. Individuen kunnen hun eigen ideeën indienen met behulp van een ingebouwd formulier voor productaanvragen.

Wanneer je besluit om verder te gaan, verander je gewoon de status van een taak in To do en de taak wordt automatisch verplaatst naar het Kanban-bord. Stel WIP-limieten (werk in uitvoering) in om ervoor te zorgen dat je team niet meer doet dan het aankan.

Deze tussensjabloon biedt zeven statussen, vier aangepaste velden, vier weergavetypen en één automatisering, waardoor het een handig hulpmiddel is voor softwareontwikkelingsteams of bedrijven die proberen een agile mentaliteit . Deze sjabloon downloaden

9. PowerPoint Swimlane sjabloon voor multifunctionele processen by SlideTeam

Via SlideTeam

Deze Microsoft PowerPoint-sjabloon van SlideTeam is perfect voor multifunctionele teams en processen. Het bevat vier swimlanes die je kunt aanpassen met je eigen team of individuele verantwoordelijken, evenals bewerkbare tekstvelden voor taken en acties.

Pijlen geven de bewegingsrichting van de ene taak naar de volgende aan. Voor beslissingen die tot meer dan één resultaat kunnen leiden, kunt u divergerende pijlen gebruiken om elk van de paden weer te geven die uit een bepaald beslissingspunt voortkomen.

De meeste beweging in dit sjabloon is van links naar rechts, maar je kunt het ook gebruiken om verticale beweging weer te geven voor taken die van het ene naar het andere swimlane gaan.

Naast de basispictogrammen voor taken en beslissingspunten biedt deze sjabloon extra connectors zoals papierband, vertraging, handmatige invoer en meer. Deze sjabloon downloaden

10. PowerPoint Zwemstroomdiagram Sjabloon by SlideTeam

Via SlideTeam

Deze diagram-sjabloon voor zwembanen van SlideTeam is vergelijkbaar met de vorige sjabloon, maar met minder verticale ruimte in elke baan voor een minder rommelig stroomdiagram.

Je krijgt nog steeds vier swimlanes, bewerkbare tekstvelden en tientallen vormen om uit te kiezen. Gebruik pijlen om de relatie tussen taken weer te geven, zodat het gemakkelijk is om de richting van de beweging te volgen, zelfs als dingen een beetje ingewikkeld worden!

Zoals bij elke PowerPoint-sjabloon kun je de letterstijl en -grootte aanpassen zodat deze overeenkomt met de visuele stijl van je bedrijf. Deze sjabloon is ook beschikbaar in twee formaatverhoudingen, 16:9 en 4:3, zodat je hem gemakkelijk kunt exporteren voor je volgende presentatie. Deze sjabloon downloaden

Zwembladen zijn nog maar het begin

Swimlane diagram-sjablonen zijn een geweldige bron voor cross-functionele teams omdat je ze op bijna elk niveau van projectmanagement kunt gebruiken.

Een basis swimlane diagram kan het makkelijker maken voor verschillende afdelingen en externe belanghebbenden om op één lijn te komen over een project of proces. Maar je kunt swimlanes ook opnemen in Kanban-borden, gegevensstroomdiagrammen en nog veel meer.

Zodra u een sjabloon hebt uitgekozen, kunt u deze delen met al uw teamleden met behulp van ClickUp Spaces of een ClickUp Whiteboard om de samenwerking te verbeteren.

Gebruik mappen om alles georganiseerd te houden en stel machtigingen in zodat alleen de juiste mensen uw voltooide diagrammen kunnen openen of bewerken. U kunt zelfs automatiseringen gebruiken om taken automatisch toe te voegen of toe te wijzen om de efficiëntie te verbeteren en handmatige taken te verminderen.

Bekijk de ClickUp Sjablooncentrum voor nog meer ideeën over hoe u uw workflow kunt stroomlijnen met behulp van sjablonen voor zwemdiagrammen!