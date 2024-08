10 Proceskaart-sjablonen voor ClickUp, Excel en Word 2024

Een proceskaart is een ongelooflijk nuttig hulpmiddel bij het beheren van projecten. šŸ’”

Het helpt je om complexe taken en processen op te splitsen in eenvoudig te begrijpen visuals. Met een proceskaart op sleeptouw heb je minder moeite om verbeterpunten en mogelijke knelpunten in een bepaald project te identificeren.

Er kan een breed scala aan tools worden gebruikt om proceskaarten te maken, waaronder

ClickUp

excel of zelfs Word. šŸ’»

Het goede nieuws?

Je hoeft nooit vanaf nul te beginnen bij het maken van een proceskaart die visueel aantrekkelijk, deelbaar en bewerkbaar is. En in dit artikel geven we een overzicht van 10 sjablonen voor proceskaarten om je op weg te helpen bij het in kaart brengen van je processen.

Wat is een sjabloon voor het in kaart brengen van processen?

Een sjabloon voor het in kaart brengen van een proces is een diagram dat een proces visualiseert en de afzonderlijke stappen van de taak in detail beschrijft. Het is ontworpen om projectmanagers - in welke hoedanigheid dan ook - te helpen bij het identificeren van verbeterpunten en potentiƫle knelpunten in hun processen

projectworkflows

.

Wat maakt een sjabloon voor het in kaart brengen van processen tot een goed sjabloon?

Een goed sjabloon voor het in kaart brengen van processen is alles wat u ervan verwacht: een duidelijke, beknopte en visueel georganiseerde manier om de workflow van uw teams te bekijken. Het moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn en alle benodigde informatie bevatten om een project van begin tot eind te brengen.

Een goede sjabloon gebruikt process mapping symbolen, pijlen en vakjes om de verschillende stappen van begin tot eind weer te geven. Proceskaarten moeten worden geoptimaliseerd voor hun specifieke toepassing.

Als manager zou je bijvoorbeeld waarschijnlijk een swimlane-proceskaart willen gebruiken om te visualiseren wie in je team verantwoordelijk is voor elke stap in het proces. šŸŠ

Aan de andere kant,

een stroomschema maken

proceskaart, compleet met process mapping symbolen, helpt je om alle stappen te visualiseren in een proces dat een specifiek probleem oplost.

Een proceskaart maken

Het maken van een proceskaart begint met het bepalen van de

projectomvang

. Dit omvat het vaststellen van de

projectdoelen

en

belangrijke doelstellingen

belangrijke belanghebbenden en uit te voeren taken. šŸ“

De volgende stap is om elke taak op te splitsen in kleinere stappen en te analyseren welke stappen met elkaar verbonden zijn en hoe. Gebruik van daaruit een

hulpmiddel om processen in kaart te brengen

om de kaart te maken.

ClickUp wordt geleverd met ingebouwde hulpmiddelen om vormen, labels en pijlen aan te bieden om de taakstroom te visualiseren en de verbanden tussen taken te illustreren. U kunt ook kleuren en labels toevoegen aan uw sjabloon voor het in kaart brengen van bedrijfsprocessen.

Hoe doet u dit?

Een voorbeeld van een lege knoop en taakknoop in de ClickUp Mindmaps-weergave

Een proceskaart maken met ClickUp

Mindmaps

is eenvoudig en intuĆÆtief. Selecteer eerst Mindmaps bekijken bovenaan uw ClickUp werkruimte en klik op het pictogram om een nieuwe mindmap te maken.

Vervolgens kunt u kiezen uit twee opties: Taakmodus of Blanco modus.

Taakmodus

Als je de takenmodus gebruikt, zie je al je taken in je mindmap

Deze modus toont alle taken binnen je

Mindmap

. Dit maakt het gemakkelijk om je werkruimte opnieuw in te delen omdat het slepen van takken om je knooppunten aan te passen wordt vergemakkelijkt.

Je kunt ook taken maken, bewerken en verwijderen terwijl je bezig bent. In termen van

bedrijfsprocessen in kaart brengen

de taakmodus helpt bij het identificeren van knelpunten, de belangrijkste stappen en alle taken waarbij meerdere teamleden van uw afdeling betrokken zijn.

Lege modus

Ontwikkel ideeƫn met het team door ze uit te tekenen in een vrije mindmap met de blanco-modus in ClickUp

Als u liever met de blanco-modus werkt, kunt u mindmaps maken met losgekoppelde knooppunten. Met de blanco-modus kunt u zoveel knooppunten maken als u wilt en ze vervolgens eenvoudig omzetten naar taken in een lijst naar keuze.

Klik vervolgens, beginnend in de hoofdmodus, op + Taak om te beginnen met het maken van uw mindmap. Geef elke taak een naam en druk op enter om hem te maken.

Terwijl u takken en knooppunten toevoegt, kunt u kleurcodering gebruiken om elke stap nauwkeurig te illustreren. Als je klaar bent, kun je je proceskaart eenvoudig opslaan en delen met de rest van je team.

10 Proceskaart-sjablonen om uw volgende project te schetsen

Kijk - wij houden van een gedetailleerde proceskaart. En we houden ook van sjablonen die je helpen het hele proces te volgen. En er zijn genoeg opties om uit te kiezen bij het in kaart brengen van de stroomschema's van uw volgende project.

Daarom hebben we de 10 beste sjablonen voor proceskaarten verzameld - inclusief verschillende gebruikssituaties voor elk sjabloon.

1. ClickUp Whiteboard Sjabloon Proceskaart

ClickUp Whiteboard Sjabloon voor proceskaart

De

ClickUp Proceskaart Whiteboard

sjabloon is een geweldige bron voor projectmanagers en creatieven. De sjabloon Proceskaart helpt hen om de stroom van taken in elke procesfase duidelijk te visualiseren. Op deze manier ontdekt u de belangrijkste activiteiten in elke fase, zodat u prioriteit kunt geven aan de taken die u vooruit helpen.

Dit is een beginnersvriendelijke sjabloon. Met ClickUp

Whiteboards

kunt u de proceskaart naar eigen inzicht aanvullen of bewerken. In plaats van te moeten wisselen tussen tools om een deelbare proceskaart te maken, kun je deze sjabloon gebruiken om een proceskaart te maken, op te slaan en eenvoudig te delen met het team.

De sjabloon bevat een kleurrijk, visueel georganiseerd kolomformaat en is geoptimaliseerd voor het bijhouden van de stroom van een project. Het heeft ook labels voor elke fase van het proces, inclusief doelen, activiteiten en actiepunten.

Het wordt geleverd met twee statussen, een aangepast veld en drie weergavetypen, dus je hebt veel flexibiliteit.

Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Proceskaart Stroomdiagram Sjabloon

ClickUp Proceskaart Stroomdiagram Sjabloon

Een stroomdiagram is een vereenvoudigde visualisatie van hoe bedrijfsprocessen verlopen. Dit wordt meestal aangegeven door bepaalde vormen, labels en verbindingslijnen van begin tot eind in uw proceskaarten.

Deze

ClickUp Proceskaart Stroomdiagram Sjabloon

is ideaal om de logische volgorde van een taak of proces te begrijpen. Het helpt u om grote projecten op te splitsen in kleinere, beter beheersbare componenten. Als u klaar bent, kunt u deze sjabloon gemakkelijk herschikken en optimaliseren terwijl u een project van begin tot eind visualiseert.

Deze sjabloon is vooral handig voor het visualiseren van complexe

werkstroomdiagrammen

en het is aanpasbaar met kleur, vormen, labels en lijnen om aan de behoeften van elk project te voldoen.

Met twee statussen en twee weergavetypen hoef je niet helemaal opnieuw te beginnen met een stroomdiagram.

Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp PDCA-proceskaart sjabloon

ClickUp PDCA-proceskaart sjabloon

Plan, Doe, Controleer en Handel. Dat zijn de vier fasen van de

PDCA-proceskaart sjabloon

. Hiermee worden projecten gemakkelijker uit te voeren en worden bedrijfsprocessen een stuk eenvoudiger.

De gedetailleerde proceskaart is opgebouwd rond elk van de vier fasen, zodat de taken daarbinnen beter beheersbaar worden. Zodra je je taken hebt opgesplitst en gecategoriseerd, wordt het veel gemakkelijker om te vertellen welke taken het belangrijkst zijn.

De PDCA-proceskaart is een geweldige manier om je proces in kaart te brengen, omdat het je een andere kijk geeft op je totale project. Als je een team leidt en een eenvoudige visuele weergave nodig hebt om mee te werken, gebruik dan een PDCA-proceskaart.

Bij het managen van een project zijn er veel taken die je moet regelen - dat is geen verrassing. Het helpt echter om te onthouden dat het in kaart brengen van processen het hele project opdeelt in kleine, werkbare stukjes. Wie houdt er niet van eenvoud?

Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Process Mapping Taaksjabloon

ClickUp Process Mapping Taaksjabloon

Met process mapping standaardiseert u de repetitieve taken die samenkomen om uw bedrijf te runnen. Deze

ClickUp Process Mapping Taaksjabloon

is ideaal voor diegenen die de individuele taken in een proces willen opsplitsen en bijhouden. Het bevat aanpasbare kolommen, zoals Tijd, Bronnen en Kosten.

Zo kun je nauwkeurig de tijd, kosten en middelen meten die aan elke taak zijn verbonden. Bovendien kan elke taak worden toegewezen aan een bepaald teamlid, waardoor het eenvoudig is om complexe projecten bij te houden en te beheren.

Een van de geweldige dingen van het in kaart brengen van processen is dat u niet alleen duidelijkheid krijgt over taken en projectfasen, maar ook over wie waarvoor verantwoordelijk is. Door deze sjabloon voor het in kaart brengen van ClickUp-processen te gebruiken, worden projectverantwoordelijkheden inzichtelijker.

En vaak is het bijhouden van deze verantwoordelijkheden een hoofdpijn om recht te houden zonder een gedeelde uitsplitsing met het team. Dus geef uw team (en uzelf) meer inzicht in uw processtroomschema om uw huidige proces vast te leggen.

Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Eenvoudige Proceskaart Taaksjabloon

ClickUp Eenvoudige Proceskaart Taaksjabloon

Stel je voor dat je een duidelijke kaart hebt die de stroom van activiteiten per fase van een bepaald proces laat zien. Daarom kun je heel eenvoudig een proceskaart maken met behulp van

Eenvoudige proceskaart van ClickUp

.

Projectmanagers gebruiken een sjabloon voor een proceskaart om complexe taken voor een project op te splitsen in eenvoudige, gemakkelijk te volgen stappen. Het helpt om gebieden in je huidige proces te identificeren waar de workflow kan worden gestroomlijnd.

Je proceskaart op hoog niveau kan bijvoorbeeld helpen om taken te verminderen om binnen een projectbudget en zoek naar gebieden voor logistieke verbetering.

Net als de rest van de sjablonen van ClickUp kunt u taken toewijzen aan teamleden, de voortgang bijhouden en het succes meten zonder ooit helemaal opnieuw te hoeven beginnen met het in kaart brengen van processen.

Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Swimlane Proceskaart Sjabloon

ClickUp Swimlane Proceskaart Sjabloon

Zoals we eerder hebben besproken, zijn "swimlane" proceskaarten een uitstekend hulpmiddel voor projectmanagement . En de ClickUp

Sjabloon voor Swimlane-proceskaart

is een must-have als u wilt aangeven wie verantwoordelijk is voor bepaalde taken binnen uw workflow.

Deze sjabloon zorgt ervoor dat iedereen in zijn eigen 'baan' blijft, zodat de processtroom de subtaken en gebeurtenissen toont die in hun specifieke banen vallen. Het gebruik van een sjabloon voor het in kaart brengen van bedrijfsprocessen zoals dit is geweldig voor complexe processen die vereenvoudigd moeten worden.

Maakt u zich zorgen over het toewijzen van te veel verantwoordelijkheid aan Ć©Ć©n teamlid en het niet gelijkmatiger verdelen van middelen? A

swimlane proceskaart

helpt u bij het visueel herverdelen van verantwoordelijkheid.

Het is een geweldige sjabloon voor wie een swimlane-proces wil starten en wordt geleverd met twee statussen en weergavetypen.

Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Eenvoudige Mindmap Sjabloon

ClickUp Eenvoudige Mindmap Sjabloon

Een project starten? Vergeet niet te brainstormen! Gebruik de

ClickUp Eenvoudige Mindmap Sjabloon

om gemakkelijk notities en ideeĆ«n op te schrijven. Brainstorm deze ideeĆ«n samen, zodat projecten niet in een vacuĆ¼m plaatsvinden.

Samen met twee statussen en drie weergavetypen is dit

mindmap-sjabloon

maakt het gemakkelijk om knooppunten te maken, ideeƫn te verbinden en uw

werkstroombeheer

proces totdat je iets vindt dat werkt.

Deze sjabloon downloaden

8. Excel-proceskaart voor basisstroomdiagram Sjabloon

Via Microsoft

Als al het andere faalt, is er altijd nog Excel. Je weet nooit wat er allemaal mee mogelijk is, zoals het maken van proceskaarten die je helpen terugkerende taken te schrappen of nieuwe taken op te zetten met een goed in kaart gebracht referentiepunt.

Deze

Excel sjabloon voor proceskaart

hiermee hoef je een proces niet steeds opnieuw uit te leggen, zodat je tijd kunt besparen. āŒ›

Dankzij de intuĆÆtieve interface en de mogelijkheid om eenvoudig tabellen te maken en op te maken, kun je met de Excel-sjabloon processen snel en effectief in kaart brengen met slechts een paar klikken. De sjabloon biedt verschillende vormen, lijnen en pijlen om de stroom van een proces aan te geven.

Hoewel er veel

Excel alternatieven

die er zijn, kunnen sommige sjablonen een goed startpunt zijn.

Deze sjabloon downloaden

9. Sjabloon voor PowerPoint-proceskaart voor bedrijfsverbetering

Via TemplateLab

TemplateLab biedt een geweldige

Swimlane Proceskaart Sjabloon

dat kan worden gebruikt in Microsoft Word of PowerPoint.

Hiermee kunt u potentiƫle gebieden voor verbetering identificeren, zoals het elimineren van verspilling, het verhogen van de efficiƫntie en het verlagen van de kosten. Dit sjabloon is ideaal voor het visualiseren en controleren van prestatiecijfers, het waarborgen van klanttevredenheid en het verbeteren van de algemene procesprestaties.

Zodra je de complexere stappen in een proces hebt gevonden, helpt de proceskaart je om ze te vereenvoudigen of zelfs te elimineren voor een schoner systeem.

Deze sjabloon downloaden

Sjablonen zijn slechts het topje van de Process Mapping ijsberg

Proceskaarten bieden een handige visuele weergave voor teams die georganiseerd willen blijven terwijl ze processen maken en efficiƫnt werken. Sjablonen voor het in kaart brengen van processen zijn echter slechts het topje van de ijsberg als het gaat om hulpmiddelen die helpen om elk project van begin tot eind te stroomlijnen.

Met ClickUp's

automatiseringen

, aanpasbare werkruimten, toewijsbare taken, tijdregistratie en andere functies voor workflowdiagrammen, creƫer je een veel soepelere ervaring met het beheren van een complex proces of verschillende projecten in je team.

Als je meer voorbeelden wilt, bezoek dan de

ClickUp Sjablooncentrum

voor honderden opties die een eenvoudigere en intuĆÆtievere manier kunnen bieden om met uw projecten aan de slag te gaan. De mogelijkheden zijn grenzeloos!