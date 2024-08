10 Draw.io/Diagrams.net Alternatieven & Concurrenten 2024

Stel je voor dat je aan een tafel zit met een puzzel van duizend stukjes voor je. Stel je nu voor dat je die puzzel oplost zonder de afbeelding op de doos als leidraad.

Diagrammensoftware zoals Tekenen.io werkt als een visueel paradigma of een beeldgids voor de complexe puzzel die visueel projectmanagement . Maar wat als er een ander soort visuele gids is of een hulpmiddel dat beter aansluit bij jouw stijl?

Ga met ons mee terwijl we een aantal van de beste Draw.io-alternatieven samenstellen, die elk een unieke manier bieden om je te helpen je projectchaos om te zetten in een perfect in elkaar gezet meesterwerk.

Wat moet je zoeken in Draw.io-alternatieven?

Als projectmanager zijn er mogelijk enkele zwakke punten van Draw.io die frustrerend kunnen zijn. Hoewel Draw.io een uitstekende oplossing is voor het maken van diagrammen, is het misschien niet specifiek afgestemd op de behoeften van projectbeheer. Overweeg de volgende kenmerken voor Draw.io-alternatieven:

Uitgebreide projectbeheertools: Zoek naar een diagramtool die een online Whiteboard-functie bevat,toewijzing van middelen, het bijhouden van de voortgang en de mogelijkheid om tijdlijnen of Gantt-diagrammen te maken.

Integratie met populaire tools: Kies een platform dat kan worden geïntegreerd met andere tools voor projectbeheer, communicatie en het delen van bestanden die uw team mogelijk gebruikt.

Robuuste samenwerking in realtime: Zorg ervoor dat de software naadloze samenwerking mogelijk maakt, inclusief geavanceerde functies zoals in-app messaging, bestanden delen, annotaties, toegangscontrole en de mogelijkheid om samen te creërenWhiteboards.

Versiebeheer: Kies voor een diagramhulpmiddel dat versiebeheer biedt, zodat je wijzigingen kunt bijhouden en terug kunt gaan naar vorige versies als dat nodig is.

Aanpasbaarheid en schaalbaarheid: Zoek een oplossing die kan worden aangepast en geschaald op basis van de vereisten van uw project en de grootte van uw team.

Rapportage en analyses: Zoek naar een diagramoplossing die ingebouwde rapportage- en analysefuncties biedt om u te helpen de voortgang van uw project te bewaken, knelpunten te identificeren en gegevensgestuurde beslissingen te nemen.

Veiligheid en gegevensprivacy: Zorg ervoor dat de software voldoet aan de industrienormen voor beveiliging en gegevensprivacy om uw projectgegevens te beschermen.

De 10 beste Draw.io alternatieven

We hebben een lijst samengesteld van de beste Draw io-alternatieven om toe te voegen aan je tech-stack voor projectbeheer.

Teken verbindingen tussen om het even welke vorm of media op uw Whiteboard om uw stroomdiagram in ClickUp te construeren

ClickUp is een alles-in-één projectmanagement- en productiviteitstool dat ingebouwde diagramfuncties biedt om stroomdiagrammen of Gantt-diagrammen te maken. Met de flexibele en aanpasbare interface kunnen projectmanagers efficiënt diagrammen of eenvoudige stroomdiagrammen maken en complexe visuals visualiseren met het hulpmiddel Whiteboard.

Uw verbeelding is de enige beperking voor de diagramvoorbeelden die je kunt maken om je projectmanagementworkflow te verbeteren. ClickUp is niet alleen een geweldig hulpmiddel voor visuele ideeën en een van de beste alternatieven op deze lijst, maar het geeft teams ook een gecentraliseerde ruimte voor samenwerking. Hierdoor kunnen teams besluitvormingsprocessen en op dezelfde pagina blijven.

ClickUp beste eigenschappen

Whiteboards : Gebruik een oneindig canvas om ideeën vast te leggen, workflows te diagrammen, stroomschema's te bouwen en samen te werken als een team met live bewerken.

: Gebruik een oneindig canvas om ideeën vast te leggen, workflows te diagrammen, stroomschema's te bouwen en samen te werken als een team met live bewerken. Gedachtenkaarten : Organiseer brainstormsessies en projecten in logische visuele schema's met deze flowchart maker. Zet knooppunten om in taken en koppel taken rechtstreeks aan Mindmaps voor een naadloze ervaring.

: Organiseer brainstormsessies en projecten in logische visuele schema's met deze flowchart maker. Zet knooppunten om in taken en koppel taken rechtstreeks aan Mindmaps voor een naadloze ervaring. Weergave van Gantt-diagram : Vereenvoudig planning, beheer van afhankelijkheden entaken prioriteit geven met een flexibele tijdlijn. Aanpasbare tijdlijnen helpen bij het halen van deadlines, het vermijden van knelpunten en het creëren van afhankelijkheden. Voortgangspercentages,kritiek pad visualisatie en kleurgecodeerde opties bieden een overzicht op hoog niveau van de projectstatus.

Bibliotheek van gratis sjablonen : Werk met honderdenbrainstormsjablonen in Whiteboards, Mindmaps, Gantt-diagrammen,Documentenen meer.

ClickUp beperkingen

Heeft een steilere leercurve dan sommige alternatieven voor draw.io

Sommige gebruikers geven niet de voorkeur aan alle meldingen

Gratis versie bevat geen Mind Map tool

Clickup prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (6.670+ beoordelingen)

: 4.7/5 (6.670+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.640+ beoordelingen)

2. Lucidchart

Lucidchart's functie collaborative cursor markeert iedereen in het bestand in real-time Lucidchart dient als een veelzijdige online diagramtool en visualisatieplatform. Dit maakt deel uit van de lijst met alternatieven voor Draw.io omdat teams hiermee moeiteloos boeiende visuele weergaven van hun concepten kunnen maken en delen.

Maak snel complexe stroomdiagrammen, organigrammen, Venn-diagrammen of een planner voor een stappenplan zonder dat je artistieke vaardigheid of coderingsexpertise nodig hebt. Deze eenvoud is een van de visitekaartjes van dit diagramsoftware omdat het teams helpt ingewikkelde informatie over te brengen in een gemakkelijk verteerbaar formaat. Samenwerking in realtime dankzij de mogelijkheden kunnen teamleden tegelijkertijd aan hetzelfde document werken, waardoor een goed georganiseerde workflow met meer duidelijkheid en doelgerichtheid wordt bevorderd.

Bovendien integreert Lucidchart naadloos met software zoals Jira, Confluence en Google Apps, waardoor het gebruik nog eenvoudiger wordt. Door gebruik te maken van een tool als Lucidchart kunnen teams hun tempo versnellen en beter geïnformeerde beslissingen nemen.

Lucidchart beste eigenschappen

Diagram sjablonen : Categorieën variërend van "Ideeën brainstormen" tot "Verkoopefficiëntie verhogen" om je te helpen minder met lay-outs te rommelen en meer te diagrammen.

: Categorieën variërend van "Ideeën brainstormen" tot "Verkoopefficiëntie verhogen" om je te helpen minder met lay-outs te rommelen en meer te diagrammen. Import gegevens : Kan importeren vanuit Gliffy, Draw.io, Microsoft Visio en andere softwareopties en diagrammen eenvoudig exporteren naar Excel, PDF, JPG of andere bestandstypen

: Kan importeren vanuit Gliffy, Draw.io, Microsoft Visio en andere softwareopties en diagrammen eenvoudig exporteren naar Excel, PDF, JPG of andere bestandstypen Slepen en neerzetten: Verplaats eenvoudig elementen en kies uit een groot aantal symbolen zoals pijlen en lijnen in de flowchartmaker

Lucidchart beperkingen

Hoewel veel gebruikers zeggen dat het een geweldig hulpmiddel is, vinden sommigen het een beetje beperkt

Sommige gebruikers zeggen dat ze meer bewerkbare tabbladen, een grotere verscheidenheid aan lay-outs en uitgebreidere integraties willen

Interface kan op verschillende niveaus een beetje onhandig zijn

Lucidchart prijzen

Gratis

Individueel plan : $7,95/gebruiker

: $7,95/gebruiker Team plan : $9/gebruiker

: $9/gebruiker Ondernemingsplan: Neem contact op met Lucidchart voor prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (2.150+ beoordelingen)

: 4.6/5 (2.150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.890+ beoordelingen)

Vergelijk_ Draw.io vs. Lucidchart !

3. Miro

Agile Transformatie Stappenplan Sjabloon door MiroMiro biedt een online samenwerkingsplatform voor whiteboards, perfect voor projectmanagers die stroomschema's willen maken en willen samenwerken aan diagrammen. Deze visueel aantrekkelijke tekentool vergemakkelijkt brainstormen, design thinking en agile planning, en bevordert een creatieve en verenigde teamomgeving.

Miro is een van de betere alternatieven voor Draw.io omdat het complexe systemen kan ontleden en innovatieve probleemoplossing in je team kan stimuleren.

Miro beste functies

Realtime bijdrage : Codeblokken, sjablonen en diagrammen maken het eenvoudig voor teamgenoten om bij te dragen aan projecten

: Codeblokken, sjablonen en diagrammen maken het eenvoudig voor teamgenoten om bij te dragen aan projecten Makkelijk schakelen tussen modi: Schakel tussen de presentatiemodus en de werkmodus om vergaderingen interactief en levendig te houden - perfect om de creatieve vonken te laten overslaan

Miro beperkingen

Ondersteunt zowel Windows als Mac, maar geen Linux

Geen echte efficiënte functies voor tijdregistratie

Prijzen Miro

Gratis

Starter : $8/gebruiker

: $8/gebruiker Zakelijk : $16/gebruiker

: $16/gebruiker Onderneming: Neem contact op met Miro voor prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (4.590+ beoordelingen)

: 4.8/5 (4.590+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4. Muurschildering

Overzicht van Muurschildering whiteboard functie

Mural is een digitale werkruimte ontworpen voor visuele samenwerking, waarmee projectmanagers diagrammen kunnen maken en ideeën effectief kunnen organiseren. Met zijn verzameling kant-en-klare sjablonen en intuïtieve interface stimuleert Mural creatief denken en efficiënt teamwerk. Mural is een geweldig hulpmiddel om innovatie te stimuleren, de visie van je team op één lijn te brengen en de uitvoering van projecten te stroomlijnen.

Mural beste eigenschappen

Whiteboards : Laat teams hun ideeën doodlen, tekenen, illustreren of in kaart brengen op een manier die past bij hun leerstijl

: Laat teams hun ideeën doodlen, tekenen, illustreren of in kaart brengen op een manier die past bij hun leerstijl Chatfuncties : Tekst- en videochat met je team over jullie projecten

: Tekst- en videochat met je team over jullie projecten Timers : Houdt brainstormsessies bij en in beweging

: Houdt brainstormsessies bij en in beweging Stemtools: Verkrijg sneller consensus over de volgende stappen

Muurbeperkingen

Sommigen geloven dat het meer voor planning is dan voor uitvoering

Bestanden, werkruimten en teams beheren kan verwarrend zijn

Beperkte mobiele opties

Mural prijzen

**Gratis

Team: $9.99/gebruiker

$9.99/gebruiker Zakelijk: $17,99/gebruiker

$17,99/gebruiker Onderneming: Neem contact op met Mural voor prijzen

Mural beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 sterren (1.320+ beoordelingen)

: 4.7/5 sterren (1.320+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 sterren (110+ beoordelingen)

5. Visio

Microsoft Visio productvoorbeeld

Met Visio, een product van Microsoft, kunt u gemakkelijk professionele, visueel aantrekkelijke diagrammen maken. Met Visio kunt u eenvoudig stroomdiagrammen, organigrammen, netwerkdiagrammen en nog veel meer tekenen. De naadloze integratie met Microsoft Office Suite stroomlijnt samenwerking en zorgt voor soepele communicatie en productiviteit. Visio blijft een van de betere alternatieven voor Draw.io omdat de tool de visuele aantrekkingskracht en duidelijkheid van je project kan verbeteren.

Visio beste eigenschappen

Stroomdiagramfuncties op professioneel niveau: Makkelijk visuele diagrammen maken in de tool met functies voor slepen en neerzetten

Makkelijk visuele diagrammen maken in de tool met functies voor slepen en neerzetten Ingebouwde sjablonen : Biedt waardevolle hulp bij het maken van stroomdiagrammen

: Biedt waardevolle hulp bij het maken van stroomdiagrammen Integraties : Werkt goed samen met andere Microsoft-toepassingen en de samenwerkingsfuncties voor meerdere gebruikers maken de uitvoering van projecten soepeler

: Werkt goed samen met andere Microsoft-toepassingen en de samenwerkingsfuncties voor meerdere gebruikers maken de uitvoering van projecten soepeler Gebruikersvriendelijke interface: Biedt personen met beperkte ervaring met diagrammen een eenvoudige navigatie-ervaring

Visio-beperkingen

Sommigen melden beperkte aanpassingsmogelijkheden

Als je gratis diagramsoftware wilt ofGantt-diagrammen voor Macmoet je op zoek naar een alternatief

Visio prijzen

Plan 1: $5/gebruiker

$5/gebruiker Plan 2: $15/gebruiker

Visio beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (640+ beoordelingen)

: 4.2/5 (640+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.010+ beoordelingen)

6. SmartDraw

SmartDraw Voorbeeld PERT-diagram

SmartDraw is een robuuste diagrammensoftware die het maken van alles versnelt, van een eenvoudig stroomschema tot sociale tabellen voor een evenement, mindmaps of organigrammen.

De intelligente opmaak, uitgebreide sjablonen en krachtige automatisering maken van SmartDraw de ideale keuze voor projectmanagers die op zoek zijn naar efficiëntie en precisie. Gebruik SmartDraw om ideeën over te brengen, samenwerking te verbeteren en projectsucces te stimuleren.

SmartDraw beste functies

Sterke klantenservice : Geweldige klantenservice met een focus op de bouwsector en woningontwerp

: Geweldige klantenservice met een focus op de bouwsector en woningontwerp Meervoudige sjabloonopties : Start vanuit verschillende diagrammen en ontwerpen

: Start vanuit verschillende diagrammen en ontwerpen Bestanden opslaan: Gebruikers kunnen bestanden lokaal opslaan of integraties gebruiken met Dropbox, Google Drive, Box en OneDrive

SmartDraw beperkingen

Sommige gebruikers melden stabiliteitsproblemen

Software gebruikt veel geheugen en kan onverwacht crashen

Tooltips zijn niet duidelijk

Geen echt gratis optie voor de tool (*SmartDraw alternatieven*)

SmartDraw prijzen

Individueel: $9,95/gebruiker

$9,95/gebruiker Team: $9,95/gebruiker

$9,95/gebruiker Site: $2.995/jaar

SmartDraw beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (110+ beoordelingen)

7. Jamboard

Google Jamboard productvoorbeeld Jamboard is een interactief, cloudgebaseerd whiteboard, ontwikkeld door Google, dat een dynamisch platform biedt voor projectmanagers om diagrammen te maken en eraan samen te werken. Met zijn gebruiksvriendelijke interface bevordert Jamboard effectief brainstormen, probleemoplossing en besluitvorming.

Integreer Jamboard in uw toolkit voor projectbeheer om creativiteit aan te moedigen en een samenhangende teamomgeving te bevorderen met software voor stroomdiagrammen .

Jamboard beste eigenschappen

Brainstormen : Werkt als een geweldig hulpmiddel voor kleine teams die snel moeten brainstormen over een schone interface

: Werkt als een geweldig hulpmiddel voor kleine teams die snel moeten brainstormen over een schone interface Vol basisfuncties : Gebruik de pen, gum, sticky notes, vormen en symbolen, een tekstvak of foto-uploads

: Gebruik de pen, gum, sticky notes, vormen en symbolen, een tekstvak of foto-uploads Gratis optie: Krachtige gratisMac-software voor stroomdiagrammen die gratis kan worden gebruikt op individueel niveau

Jamboard beperkingen

Uitsluitend online ervaring, waardoor het beperkt is waar en wanneer je het kunt gebruiken

Mist enkele basistools voor beheerders

Heeft beperkingen op de grootte van het bord en het aantal dia's per bord

Jamboard prijzen

Gratis tool voor individuele gebruikers

Neem contact op met Google voor prijzen voor teams

Jamboard beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (10+ beoordelingen)

: 4.2/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (90+ beoordelingen)

Vergelijk_ Miro Vs Jamboard !

8. Schets

Via Schets Sketch is uitgegroeid tot een go-to tool voor ontwerpers vanwege zijn eenvoud, prestaties en vectorgebaseerde functionaliteit. Het maakt gebruik van vectorbewerking, wat betekent dat ontwerpen resolutie-onafhankelijk zijn en geschaald kunnen worden zonder kwaliteitsverlies. Dit is vooral waardevol voor het ontwerpen van iconen en andere grafische elementen die op verschillende schermformaten moeten worden weergegeven. Ontwerpers gebruiken Sketch om prachtige, high-fidelity mockups te maken.

Sketch beste eigenschappen

Mobiele mogelijkheden : Krachtig alternatief voor Draw.io met de focus op het ontwerp van mobiele apps

: Krachtig alternatief voor Draw.io met de focus op het ontwerp van mobiele apps Naadloze ontwerpervaring : Continue updates van ontwikkelaars en talloze integraties met tools als Autolayout, Magic Mirror, Git en Sketch

: Continue updates van ontwikkelaars en talloze integraties met tools als Autolayout, Magic Mirror, Git en Sketch Gebruiksvriendelijke vectorafbeeldingen: Kies uit een overvloed aan afbeeldingen en werk met een actieve gebruikerscommunity die hulpmiddelen biedt om te leren en problemen op te lossen.

Sketch beperkingen

Geen cloudopslag

Exclusief voor Mac

Kan niet meerdere gebruikers tegelijkertijd ondersteunen

Geen echte gratis versie voor het maken van stroomdiagrammen

Sketch prijzen

Standaard: $9/gebruiker

$9/gebruiker Zakelijk: $20/gebruiker

Sketch beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.180+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.180+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (760+ beoordelingen)

9. Creately

Creately voorbeeld productdiagram

Creately is een intuïtieve tool voor visuele communicatie die samenwerking in realtime biedt, waardoor het perfect is voor projectmanagers die hun teams op één lijn willen brengen rond een gedeelde visie. Dankzij de uitgebreide bibliotheek met sjablonen en vormen kun je met Creately moeiteloos professionele diagrammen maken. Kies voor Creately om teamwerk te stimuleren, concepten te verduidelijken en projectsucces te bevorderen.

Creately beste eigenschappen

Visuele hulpmiddelen : Creately blinkt uit in tools voor het visualiseren van processen, het identificeren van sterke en zwakke punten van teams en het schetsen van projectstappen

: Creately blinkt uit in tools voor het visualiseren van processen, het identificeren van sterke en zwakke punten van teams en het schetsen van projectstappen Gratis optie : De diagram- en flowchart-software biedt een gratis versie aan

: De diagram- en flowchart-software biedt een gratis versie aan Samenwerkingsfuncties*: Zorgt voor soepel teamwerk, zelfs in verschillende tijdzones

Creately beperkingen

Kan soms wat buggy en traag zijn

Sommige gebruikers melden problemen met het navigeren door de app

Prijzen van Creately

Gratis

Starters: $5/gebruiker

$5/gebruiker Zakelijk: $89/gebruiker

$89/gebruiker Enterprise: Neem contact op met Creately voor prijzen

Creately beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (520+ beoordelingen)

: 4.3/5 (520+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

10. Cacoo

Via nuLab Cacoo is een webgebaseerde diagrammensoftware waarmee projectmanagers visuele voorstellingen kunnen maken, delen en er samen aan kunnen werken. De gebruiksvriendelijke interface stelt teams in staat om naadloos samen te werken. Overweeg Cacoo om de projectcommunicatie te verbeteren, workflows te stroomlijnen en uw projectdoelen te bereiken.

Cacoo beste eigenschappen

Simultane bewerking : Functies voor gezamenlijk bewerken en samenwerken

: Functies voor gezamenlijk bewerken en samenwerken Bibliotheek van pictogrammen: Biedt een grote bibliotheek met pictogrammen voor veelzijdige diagrammen

Cacoo beperkingen

Enkele gerapporteerde problemen met het verbinden van objecten, het groeperen van afbeeldingen en het zoeken naar vormen

Mist machine learning architecturen of LATEX integraties

Geen echte gratis versie

Cacoo prijzen

Plus: $6/gebruiker

$6/gebruiker Team: $6/gebruiker

$6/gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Cacoo beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (160+ beoordelingen)

: 4.4/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (140+ beoordelingen)

ClickUp: Het laatste stukje van uw projectbeheerpuzzel

En daar heb je het - net als bij een legpuzzel past elk diagramhulpmiddel in elkaar om een duidelijk, samenhangend beeld te creëren van het traject van je project. Het vinden van het beste alternatief voor Draw.io zou nu een eenvoudige beslissing moeten zijn.

Van brainstormen tot productie, ze begeleiden elke stap en zorgen ervoor dat er niets verloren gaat in de vertaling. Maar laat het niet alleen bij begrijpen hoe deze tools werken, ervaar het zelf. Til uw projectbeheer naar een hoger niveau met ClickUp. Gebruik de innovatieve tools en aan de slag met ClickUp gratis.