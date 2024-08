7 gratis sjablonen voor marketingstrategieën die u bij de hand moet houden

De lancering van een nieuw product of een nieuwe dienst is altijd een spannende tijd! Aan de ene kant kun je niet wachten om de wereld de innovaties te laten zien waar je aan hebt gewerkt en aan de andere kant kun je 's nachts wakker liggen van het plannen van de kleinste details voor de releasedatum. 🌝

Of je nu je eerste product lanceert, een bestaand product opnieuw lanceert of je catalogus uitbreidt, je hebt een gedetailleerde go-to-market (GTM) strategie nodig om ervoor te zorgen dat de onderneming een doorslaand succes wordt.

In dit artikel laten we je kennismaken met een aantal van de beste go-to-market strategiesjablonen voor het coördineren van productlanceringsactiviteiten.

Deze goed ontworpen sjablonen ondersteunen je van begin tot eind bij het faciliteren van GTM-strategieën, die kunnen draaien om branding, het vinden van target koper pijnpunten en hen overtuigen om te kopen wat je aanbiedt.

Wat is een sjabloon voor een marktbenadering?

Het creëren van een goed afgeronde go-to-market strategie is een lastige klus, zelfs voor marketingexperts met tientallen jaren ervaring. Het vereist het aanpakken van tientallen elementen voor de lancering van een nieuw product of een nieuwe dienst, zoals:

Inzicht in de huidige trends in de kopersmarkt

Bepalen van de pijnpunten die je product kan verlichten

De concurrentie onderzoeken

De merkbekendheid vergroten

Verkorten van de go-to-market tijd en kosten

Een sjabloon voor een go-to-market strategie biedt de basis voor GTM-planning en -uitvoering. Het standaardiseert in wezen het hele proces en helpt je team om zich te toewijzen aan een solide positie van het product sneller een abonnement. 🏃

Vakkundig gemaakte go-to-market strategiesjablonen ondersteunen verschillende Taken voor marktanalyse, het verwoorden van de waardevoorstel productverdeling, verkoopstrategie, een gedefinieerd doelpubliek en communicatie. Ze kunnen ook worden gebruikt voor andere toepassingen, zoals bedrijfsuitbreiding, rebranding, product sunsetting, het ontwikkelen van een prijsstrategie en productlijnupdates.

Gedetailleerde KPI-dashboards maken in ClickUp om uw werk te analyseren, visualiseren en prioriteren

Naast tijdsbesparing kan een GTM-sjabloon van goede kwaliteit helpen om promotietaken te stroomlijnen, zodat u ze kunt volgen via KPI-gegevens zoals de lengte van de verkoopcyclus en het conversiepercentage.

Wat u in uw sjabloon voor go-to-market strategie moet opnemen

Wat u in uw sjabloon voor de GTM-strategie moet opnemen, hangt uiteindelijk af van uw onmiddellijke behoeften doelen en doelstellingen . Veel managers geven de voorkeur aan een GTM-abonnement voor de korte termijn met agressieve marktpenetratietactieken om ervoor te zorgen dat de lancering winstgevend is. U vindt ook productmanagers die vertrouwen op langetermijnstrategieën die misschien niet de hoogste winst opleveren rendement op investering (ROI) maar de levenscyclus van het product verlengen.

Hier zijn enkele veelvoorkomende elementen die je misschien in je sjabloon voor go-to-market strategie wilt hebben:

Productbeschrijving: Helpt de belangrijkste functies en verkoopargumenten van je product te beschrijven Marktanalyse: Definieert de marketinginspanningen en GTM-strategie in termen van trends, risico's, demografie, vraag, kansen en directe concurrenten Marketingabonnement : Presenteert de merk- en positioneringsstrategieën (waardepropositie) die u zult gebruiken om reclame te maken voor uw product Prijsstrategieën: Helpt bij het analyseren van marktfactoren en doelen voor winstgevendheid om tot verstandige prijsmodellen te komen Communicatie abonnement : Dicteert uw interne en externe communicatietaken naast de rollen en verantwoordelijkheden van uw teams KPI's : Identificeert metrics die je gaat gebruiken om de effectiviteit van je strategie te meten

7 sjablonen voor marketingstrategieën om te bekijken

We hebben tientallen GTM-strategiesjablonen geanalyseerd en de zeven beste opties geselecteerd om u te helpen uw product of dienst marktklaar te maken.

Dit zijn de beste uit de branche ClickUp sjablonen met ingebouwde gidsen en aangepaste sjablonen. U krijgt kant-en-klare secties, maar voel u vrij om ze naar wens aan te passen zodat het sjabloon precies past bij uw go-to-market-intentie. ✅

1. ClickUp sjabloon voor go-to-market strategie

Het ClickUp Go-to-Market Strategie sjabloon helpt u uw doelen te schetsen, taken te creëren en de voortgang te bewaken

Wilt u een stap-voor-stap abonnement maken dat begint met ideevorming en eindigt met een succesvolle productlancering? De ClickUp sjabloon voor marktstrategie biedt uitgebreide ondersteuning bij het uitstippelen van uw GTM activiteiten als checklist en houd elke Taak in de gaten. 🦅

Met dit go-to-market sjabloon kun je taken groeperen in fases voor moeiteloze organisatie, eenvoudige navigatie en bijhouden. Standaard begin je met zes GTM-fasen: Ontdekking, Analyse, Onderzoek, Planning, Implementatie en Rapportage.

Binnen elke fase vind je een aantal verschillende taken die jij en je team willen uitvoeren. In de ontdekkingsfase heb je bijvoorbeeld taken zoals een marktonderzoeksplan, persona's en use cases voor kopers en een winstgevendheidsanalyse.

Taken zijn aanpasbaar: voeg nieuwe activiteiten toe en verwijder of bewerk bestaande activiteiten. Wijs taken toe aan specifieke leden van het team, stel deadlines in en gebruik een van de vele ClickUp-taaks Aangepaste velden (Dropdown, Datum, Voortgang, enz.) om structuur toe te voegen aan je doelen.

Creëer subtaken binnen taken en laat aantekeningen achter om de efficiëntie van je team te verbeteren en meer complexe activiteiten op te splitsen in makkelijker te beheren brokken - en dat alles voor al je marketinginspanningen.

Het sjabloon biedt twee weergaven-Lijst en Bord om uw taken te sorteren op basis van hun strategische fase. De Lijstweergave is een geweldige layout voor het bijhouden van prioriteitstaken. De Board-weergave ( Kanban-bord) ) biedt een meer visueel perspectief en laat je kaarten met taken van de ene fase naar de andere slepen.

Dit sjabloon richt zich op productlanceringen, maar omdat het hyper-customizable is, kun je de content aanpassen aan scenario's zoals productherlanceringen en grote upgrades.

2. ClickUp Whiteboard sjabloon voor marktstrategie

Gebruik de ClickUp Go-to-Market Strategy Whiteboard Template om samenwerking naar een nieuw niveau te brengen en uw productlancering of -uitbreiding te visualiseren

Als jij en je team de voorkeur geven aan het visualiseren van Taken en Activiteiten in plaats van checklists, dan zal het je bevallen wat de ClickUp Whiteboard sjabloon voor marktstrategie te bieden heeft.

Dit is een ClickUp Whiteboard sjabloon. Voor het geval u niet bekend bent met de functie Whiteboards van het platform, het is in wezen een digitaal canvas waar u uw team kunt samenbrengen om te brainstormen en ideeën te ontwikkelen in realtime ongeacht uw locatie.

Elke deelnemer krijgt een uitgebreide werkbalk om zijn of haar strategie-input , strategieën voor waardeproposities, ideeën voor je doelgroep en al het andere dat je nodig hebt voor je go-to-market abonnement.

Wat het raamwerk betreft, beschikt dit sjabloon over dezelfde zes fasen voor je GTM-workflows als onze vorige optie:

Ontdekking Analyse Onderzoek Abonnementen Uitvoering Rapportage

Het enige verschil hier is dat de fases worden weergegeven op een visueel bord met een drag-and-drop interface. Elke fase heeft een kleurcode voor eenvoudigere navigatie en een begrijpelijkere weergave in één oogopslag van uw verkoop- en marketingabonnement.

Wijs Taken toe aan je collega's in de verschillende fases, stel deadlines in en zie hoe de puzzelstukjes samenkomen voor een succesvolle productlancering. Onder elke Taak zie je plakbriefjes voor het achterlaten van extra Taakinstructies en Richtlijnen die de team communicatie . 🧩

Het grootste voordeel van Whiteboard GTM-strategiesjablonen is hun aanpasbaarheid. Je kunt interne en externe content aan het document koppelen, media naar keuze toevoegen en het op maat maken voor nichemarktpenetratie.

3. ClickUp sjabloon voor communicatie over marktstrategie

Creëer een gedegen go-to-market strategie met ClickUp's communicatie sjabloon

Het op maat maken van go-to-market strategieën is geen eenmansklus - het proces omvat meestal een verfijnde samenwerking tussen verschillende afdelingen, van productontwikkeling naar marketing. De ClickUp sjabloon voor communicatie over marktstrategie brengt uw definitieve strategie in kaart in een professioneel ogend document dat voor het hele team toegankelijk is. 🧑‍🤝‍🧑

Dit is een sjabloon, ideaal voor het verzamelen van uitgebreide kennis door middel van standaard GTM secties die je moet invullen. De eerste paar secties vereisen algemene informatie zoals de contactgegevens van het bedrijf, missie en visie, en een korte samenvatting (kan abstract zijn) van uw abonnement.

Naarmate je verder komt, worden de secties specifieker. Als je bijvoorbeeld over marktonderzoeksgegevens beschikt, kun je het gedeelte over de situatieanalyse invullen, je belanghebbenden definiëren en je target identificeren. Voltooi de secties die voor jou relevant zijn en schrap de rest.

Het idee is om iedereen die het sjabloon leest te helpen om de sleutel tot het GTM-proces te begrijpen. Hiermee kunt u een onderverdeling geven van projecttaken, toegewezen personen, deadlines en taakdefinities. Stel vooraf vastgestelde metrics in binnen de sjabloon om de voortgang te meten.

Uw boekhoudafdeling kan dit sjabloon ook gebruiken om fasegewijze controles uit te voeren begrotingstoewijzingen . Hoewel dit grotendeels een sjabloon is voor intern gebruik, kun je het naadloos delen met externe belanghebbenden, investeerders en partners.

4. ClickUp sjabloon voor strategisch marketingplan

Bereik uw doelstellingen en belangrijkste resultaten (OKR's), plan uw marketingdoelen en blijf binnen budgetten met de sjabloon voor het strategisch marketingplan van ClickUp

Marketing vormt een belangrijk onderdeel van elke GTM-strategie. De ClickUp sjabloon voor strategisch marketingplan helpt bij het schetsen van de exacte stappen die nodig zijn om uw product te introduceren bij het target publiek en bij het oplossen van eventuele wegversperringen bij de positionering van uw product.

Met het sjabloon kunt u marketing definiëren doelstellingen en sleutel resultaten (OKR's) Taken maken en voortgang bijhouden. Het brengt je marketing abonnement tot leven door ongeëvenaarde zichtbaarheid, organisatie en ruimte voor samenwerking te bieden.

Genoeg gechat; laten we eens kijken naar de specifieke kenmerken die dit sjabloon zo geweldig maken. 😁

Dit sjabloon marketingplan heeft twee secties:

OKR's: Hiermee kunt u uwmarketing KPI's2. Marketing abonnement:Taken met betrekking tot marketinginitiatieven schetsen

U kunt Taken verbinden met relevante OKR's en budgetten instellen en deadlines voor een betere zichtbaarheid en samenwerking. Het sjabloon dient als centrale hub voor activiteiten zoals:

Het toevoegen van een of meer toegewezen personen aan elke taak

Instellen van deadlines voor individuele taken in lijn met het release abonnement

Taken voor probleemoplossing identificeren en prioriteren

Het definiëren van de kanalen die u gaat gebruiken (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, enz.) om uw product te promoten

Met het sjabloon kun je taken ordenen in een kalender en tijdlijnen maken per maand, week of dag. Volg de voortgang van elke OKR via meerdere weergaven.

De weergave Sleutelresultaten per kwartaal laat bijvoorbeeld zien hoe het per kwartaal gesteld is met uw marketinginspanningen, zodat u gaandeweg aanpassingen kunt maken. De Kanban-stijl weergave Voortgangsbord zet taken om in kaarten en sorteert ze op basis van hun status: Open, Planned, In Progress, Canceled en Complete.

Gebruik de Voortgang weergave om de kaarten met taken te groeperen in kolommen op basis van status of de Tijdlijn weergave voor een chronologische checklist.

5. ClickUp Marktanalyse Sjabloon

Verkrijg waardevolle marktinzichten en geniet van het visualiseren van de prestaties van uw product met dit sjabloon en vergelijk het moeiteloos met anderen

Een groot deel van het bouwen van een kogelvrije GTM-strategie is onderzoek van de markt-je moet je concurrenten, de huidige trends in de markt en de behoeften van de klant begrijpen om iets te kunnen bieden dat wenselijk is. De ClickUp sjabloon voor marktanalyse stelt u in staat om dit proces snel te doorlopen en uw team het concurrentievoordeel te geven dat nodig is voor succes.

Deze sjabloon biedt meerdere weergaven en richt zich allemaal op vijf soorten concurrenten:

Direct: Ze hebben dezelfde producten als jij Indirect: Their products are different from what you offer but target the same market Potentieel: Ze zijn nu nog niet op de markt, maar in de toekomst misschien wel Toekomst: Ze zijn net als potentiële concurrenten, maar zullen waarschijnlijk in de nabije toekomst de markt betreden Vervanging: Ze bieden een alternatief voor jouw product

Met de weergaven van het sjabloon kunt u uw concurrenten objectief observeren en begrijpen hoe u de sterke punten van uw product kunt gebruiken om het juiste publiek te verleiden. Bijvoorbeeld, de Competitors weergave is een lijst van al je concurrenten en hun producten (of om je concurrentievoordeel ten opzichte van een specifiek hulpmiddel of target toe te voegen).

Maak een nieuwe Taak voor elke concurrent en schets hun prijzen, klanttevredenheid, beoordelingen van kwaliteit en unieke functies om de positie van uw product ten opzichte van elk van hen in te schatten.

Het sjabloon kan van pas komen als je concurrerende niches met het meeste winstpotentieel probeert uit te zoeken. Met de Growth Share Whiteboard weergave kunt u een matrix van concurrenten opstellen die zich richt op het relatieve marktaandeel en groeipercentage.

Gebruik kleurgecodeerde aantekeningen om concurrenten in het juiste kwadrant te plaatsen en te beslissen welke segmenten lucratieve investeringsmogelijkheden kunnen zijn.

6. ClickUp Marketing Actieplan Sjabloon

Stippel uw marketingstrategie uit met het ClickUp Marketing Action Plan Sjabloon

U hoeft geen geniale marketingtovenaar te zijn om een topklasse marketingcampagnes te beheren -alles wat u nodig hebt is de ClickUp Marketing Actieplan Sjabloon . 🧙

Dit sjabloon geeft je de ultieme kracht om je ideeën te stroomlijnen, je team te organiseren en de voortgang af te zetten tegen tijdlijnen en mijlpalen. Het biedt drie weergaven - Lijst met actieplannen, per team en kalender.

De Plan van aanpak De lijstweergave brengt al uw taken en hun details in kaart. Dit is waar u nieuwe taken toevoegt en toewijst, prioriteiten bepaalt, deadlines instelt en doelen schetst. Je kunt aan elke taak bestanden toevoegen om je teamleden extra informatie te geven en hun werk te vergemakkelijken.

Dankzij de Aangepaste velden van ClickUp kunt u de lijst aanpassen aan uw doelen. Gebruik bijvoorbeeld het aangepaste veld Geld om budgetten toe te wijzen of het aangepaste veld Voortgang om de voltooiing van taken te volgen.

De Persoonlijke teamweergave is een Kanban-bord dat Taken voorstelt van de vorige weergave als kaarten. Dit bord sorteert de activiteiten van je actieplan op basis van de toegewezen Teams, maar je kunt dit wijzigen in status, prioriteit of een ander criterium.

Met de Kalender weergave kunt u teamroosters en deadlines visualiseren door taken in een kalender formulier te zetten. Het is aan jou om de periode die je wilt observeren aan te passen, zoals een of meer dagen, weken of maanden.

Deze weergave is uitstekend om in een vroeg stadium verbeterpunten te identificeren die het marktbereik of de ROI-inkomsten kunnen optimaliseren.

7. ClickUp sjabloon voor digitaal marketingactieplan

Geen project is te complex voor het ClickUp Daily Action Plan Template

Of u nu een nieuw product lanceert of een belangrijke uitbreiding of rebranding aankondigt, er is nauwelijks een betere manier om het te doen dan met behulp van digitale marketing.

Maar succes komt niet vanzelfU hebt een goed abonnement nodig om een voorsprong op uw concurrenten te krijgen en uw online aanwezigheid te versterken, en dat is wat de ClickUp sjabloon voor digitaal marketingactieplan is voor.

Het sjabloon helpt u uw doelen voor de productlancering te schetsen, ze op te splitsen in taken en prioriteiten te bepalen. Houd controle over het project met vier weergaven - Actiestappen, Doelen, Tijdlijn en Board.

De Actie Stappen weergave geeft alle Taken weer die gerelateerd zijn aan je digitale marketinginspanningen . Voeg details zoals toegewezen personen, prioriteit, deadlines, afdeling en complexiteit toe aan elke Taak en laat geen enkel stukje informatie door de mazen van uw marketingstrategie glippen.

De Goals weergave is een Kanban-bord waarop je elke taak in de vorm van een kaart ziet. Standaard toont het sjabloon taken op basis van het toegewezen Departement, zodat afdelingshoofden hun team beter kunnen beheren. Je kunt taken ook sorteren op basis van Complexiteit, Doel voortgang en Taak Type.

Dankzij het ontwerp met slepen en neerzetten kun je kaarten met taken snel van de ene kolom naar de andere verplaatsen uw werkstromen organiseren . De Tijdlijn weergave helpt u om op de hoogte te blijven van uw planningen en deadlines, terwijl de Board weergave uw kaarten met taken sorteert op basis van hun status: Nog te doen, In uitvoering en Voltooid.

Sjablonen voor marketingstrategie: Effen de weg naar succes

Volgens een rapport van McKinsey versnipperde go-to-market strategieën kunnen een domino-effect veroorzaken in tijden van crisis. Eén tegenslag kan het hele team in chaos en verwarring brengen omdat er geen duidelijke standaard is over wie wat Nog te doen heeft.

Onze ClickUp GTM-sjablonen in de lijst kunnen dergelijke faalscenario's voorkomen door de rollen en verantwoordelijkheden van uw teams te centraliseren, robuuste controlemogelijkheden te bieden en ruimte te laten voor aanpassingen. Dus, ga je gang en download je favoriet!

ClickUp biedt 1.000+ andere sjablonen voor verschillende rollen en gebruikssituaties - bekijk de galerij vandaag nog! 💗