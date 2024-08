10 beste sjablonen voor zakelijke waardeproposities

Je kunt het beste product of de beste dienst op de markt hebben, maar je omzet zal pas stijgen als je weet hoe je het moet verkopen. Waar je ook staat met je verkoop- of marketingstrategie, je moet beginnen met een overtuigend waardevoorstel.

Een waardevoorstel - ook wel waardeverklaring, unique selling point (USP) of unique value proposition (UVP) genoemd - is een concrete boodschap die je belofte aan klanten laat zien. Je moet duidelijk communiceren wat je te bieden hebt en waarom iemand jouw merk zou moeten verkiezen boven dat van de concurrent.

Het creëren van een robuuste UVP is een veeleisende taak waarbij veel op het spel staat. Daarom vertrouwen experte marketeers op waardepropositie sjablonen om aan de slag te gaan.

Van productpositionering tot concurrentieanalyse

en testen, ondersteunen deze sjablonen het hele proces van het samenstellen van je waardepropositie. In deze gids verkennen we de beste sjablonen voor zakelijke waardeproposities die je helpen om klanten voor je te winnen! 😍

Wat is een sjabloon voor een waardepropositie?

Sjablonen voor waardeproposities bieden een kader voor het opstellen van aantrekkelijke waardeproposities voor uw klanten en interne teams. U kunt de invloeden van de koper in kaart brengen en de sterke punten van het product beter identificeren, wat u helpt bij het opstellen van sterke proposities voor:

Meer leads te genereren en te converteren

De levenslange waarde van de klant verhogen

Een waardepropositie is een integraal onderdeel van uw marketinginspanningen , verkooppresentaties en campagnes in de sociale media . Om overtuigend en overtuigend te zijn, moeten de drie essentiële elementen erin terugkomen:

Welk probleem of welke problemen wil je oplossen voor je doelgroep? Welke voordelen biedt uw product of dienst Waarin verschilt jouw aanbod van concurrerende producten

Producteigenaren of -ontwikkelaars kennen intuïtief de USP van hun aanbod, maar hebben moeite om deze te delen met hun publiek of marketingteam. Het resultaat? Ze slagen er niet in om de belangrijkste uitdagingen en kansen van hun product te identificeren en kijken hoe het ten onder gaat.

Een sjabloon voor waardeproposities is nuttig voor alle belanghebbenden van het bedrijf, inclusief marketeers en productmanagers . Het kan ook productontwikkeling en Agile teams een prototype of Minimum Viable Product (MVP) maken op basis van de verwachtingen van de klant.

Wat maakt een goed sjabloon voor een waardepropositie?

Een effectief sjabloon voor een waardepropositie moet het volgende bieden:

Goede structuur: De beste UVP-sjablonen hebben een beproefd, getest en beoordeeld raamwerk om waardeproposities in recordtijd samen te stellen. Zoek naar gerichte secties om aspecten zoals doelgroepen, productkenmerken en pijnpunten te definiëren

De beste UVP-sjablonen hebben een beproefd, getest en beoordeeld raamwerk om waardeproposities in recordtijd samen te stellen. Zoek naar gerichte secties om aspecten zoals doelgroepen, productkenmerken en pijnpunten te definiëren Veelzijdigheid: De sjabloon moet geschikt zijn voor alle soorten producten en diensten, van software tot lampen. De vormgeving moet kunnen worden aangepast om het document in lijn te brengen met uw merkidentiteit

De sjabloon moet geschikt zijn voor alle soorten producten en diensten, van software tot lampen. De vormgeving moet kunnen worden aangepast om het document in lijn te brengen met uw merkidentiteit Hulpmiddelen voor samenwerking : Het opstellen van een waardevoorstel met impact vereist meestal inzichten van verschillende afdelingen. Zoek daarom naar sjablonen die samenwerkingstools bieden zoalsdigitale whiteboards en realtime bewerken die teamwerk stroomlijnen

Het opstellen van een waardevoorstel met impact vereist meestal inzichten van verschillende afdelingen. Zoek daarom naar sjablonen die samenwerkingstools bieden zoalsdigitale whiteboards en realtime bewerken die teamwerk stroomlijnen Pitchvriendelijk ontwerp: Het kernontwerp van de sjabloon moet beknopte en contextuele communicatie met uw belanghebbenden mogelijk maken

Het kernontwerp van de sjabloon moet beknopte en contextuele communicatie met uw belanghebbenden mogelijk maken Ruimte voor visuals: Visuele elementen maken een waardevoorstel boeiender. U moet afbeeldingen, grafieken, slogans, getuigenissen, video's of infographics kunnen toevoegen om uw boodschap te verrijken 📢

10 sjablonen voor waardeproposities die je in 2024 kunt gebruiken

We hebben een lijst samengesteld met de top 10 sjablonen voor waardeproposities van ClickUp neos Chronos, Edit.org en Slidesgo. Dit zijn zorgvuldig uitgekozen opties met de meeste functionaliteit. Ontdek wat ze te bieden hebben en vind jouw perfecte match! 🧩

1. ClickUp Business Model Canvas Sjabloon

Werk samen aan een positioneringsverklaring om ideeën eerst te ordenen in een ClickUp Whiteboard

Worstelt u met het voltooien van de waardeverklaring voordat u een nieuw bedrijf of product lanceert? De ClickUp Business Model Canvas Sjabloon kan precies zijn wat u nodig hebt om uw business model en strategie te visualiseren!

De sjabloon geeft u een door experts gecureerde structuur om klantgerichte UVP's en marketingstrategieën . De verschillende kleurgecodeerde secties geven op één pagina een overzicht van uw waardepropositie en de factoren die daarop van invloed zijn, zoals klantsegmenten en belangrijke bronnen. Gebruik de display om:

Gedeelde doelstellingen van belanghebbenden vast te stellen

Branchespecifieke groei- en bedreigingselementen te identificeren

Te tekenenklantreizen* Analyseer gegevens van concurrenten

Schets de huidige middelen zoals mensen, infrastructuur en technologie

Dit is een ClickUp Whiteboard sjabloon met handige bewerkingstools, perfect om inhoud te creëren of te brainstormen met uw team. Haal uw belangrijkste partners over en bespreek hoe u uw waardepropositie vorm kunt geven. 🎨

Deze beginnersvriendelijke sjabloon maakt het makkelijk voor beginnende managers om aangepaste bedrijfsmodellen te maken, dankzij de Start hier weergave, die werkt als een gids.

Als het schrijven van waardeproposities nieuw voor je is, raden we je aan de ClickUp-bordweergave om uw doelgroep te segmenteren op basis van het type waarde dat u biedt. Zodra u klaar bent, maakt u een lijst van de meest winstgevende UVP's in ClickUp Documenten om verder te brainstormen.

2. ClickUp Product Strategie Sjabloon

Bekijk marketingmateriaal en andere functievereisten op een ClickUp-lijst

Een nauwkeurig waardeoverzicht vormt de basis voor het ontwikkelen van een nieuw product of het werken aan nieuwe functies. Slechte planning leidt alleen maar tot overhaaste toewijzing van middelen en inefficiënte projectuitvoering .

De ClickUp Product Strategie Sjabloon is een handig hulpmiddel om u te helpen productdoelen duurzaam te bereiken. Hiermee kunt u een waardevoorstel opstellen op basis van wat uw product is, welk probleem het oplost, wie uw klanten en concurrenten zijn en welke meetbare resultaten u kunt behalen doelen en doelstellingen waar je naar moet streven.

Met het vooraf ingestelde kader kun je een actieplan maken met gedetailleerde stappen en minimale verspilling van middelen. Deze sjabloon wordt geleverd met drie Lijsten voor naadloze monitoring:

Kenmerken Tijdlijn Team

De Features List groepeert uw product features en toont gerelateerde taken op hun status (zoals Voltooid of In Progress). Je kunt ze ook sorteren op tags, zoals Actieve functies, Prioriteit en Inspanning.

De Timeline List groepeert projectfasen en geeft een chronologisch overzicht van de toegevoegde features, terwijl de Team List informatie bevat over de mensen die betrokken zijn bij het project, gecategoriseerd op rol. 🧑‍🏭

3. ClickUp Product Positionering Sjabloon

ClickUp taakchecklists maken voor verschillende propositievoorbeelden

Productpositionering en waardepropositie zijn twee zijden van dezelfde medaille - beide geven de unieke waarde van uw product of dienst weer en hoe u door uw klanten wilt worden gezien. Vertrouw op de ClickUp sjabloon voor productpositionering om u te helpen een uitstekende USP te formuleren voor uw interne en externe belanghebbenden.

De sjabloon leidt u door de volgende zeven velden voor het communiceren van uw unieke positionering ten opzichte van uw concurrenten:

Visie Missie Markt verklaring Tagline Pijnpunten USP Branding

De sjabloon voor productpositionering heeft een ingebouwde takenlijst om je te helpen samenwerken met je teamgenoten op de bovenstaande velden zonder hun schema's te verstoren.

Je wilt bijvoorbeeld dat een teamlid van het productontwikkelingsteam presenteert hoe de voorgestelde functies aansluiten bij de doelmarkt en de missie van het bedrijf. In dit geval kunt u de taak toevoegen aan de sjabloon, de prioriteitsstatus instellen en vervaldatum in en wijs ze toe.

Het mooie van dit taaksjabloon ligt in de optie om taakrelaties te configureren. Verbind taken met elkaar om ervoor te zorgen dat de ene niet start voordat de vorige taak is voltooid. Dit voorkomt overlappingen en zwakke waardeverklaringen.

Onderaan de pagina kun je bestanden toevoegen voor meer context. Koppel het document aan andere sjablonen om de productlancering op de juiste koers te houden. 🛤️

4. ClickUp Verkoopstrategie Sjabloon

Link de waardepropositie naar andere strategiegidsen voor een duidelijke navigatie

De ClickUp Verkoopstrategie Sjabloon helpt u de waarde van uw aanbod te communiceren op een manier die gunstig is voor uw verkoopteam. Het heeft een ingebouwde Strategy Guide Doc met tips over het samenstellen van verkoopstrategieën en best practices.

Leg de waarde van je product vast in secties zoals Bedrijfsvisie en Uniek Verkooppunt. De sjabloon is ideaal voor het maken van een verkoopplan gebaseerd op:

Demografische, psychografische en geografische doelgroepsegmenten

Realistischomzetdoelstellingen gedicteerd door gemiddelde verkoopcycli,*balanced scorecards*enz.

Budgetbeperkingen

Elke sectie van het document bevat vragen die je gefocust houden. Bijvoorbeeld, in de Rendementsdoelen sectie, navigeer je door vragen te beantwoorden over je gemiddelde omzet van de laatste vijf jaar of jaarlijkse verkoop. Op dezelfde manier helpt het Ideal Customer gedeelte je bij het bepalen van een gebruikerspersona door de pijnpunten en behoeften van je publiek te beschrijven. 💡

Net als bij andere ClickUp sjablonen, kunt u met deze optie taken aanmaken en toewijzen, deadlines instellen en realtime meldingen inschakelen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen voortgang van uw sales roadmap .

5. ClickUp Productkenmerken Matrix Sjabloon

De productcategorie organiseren met groeps-, sorteer- en filterfuncties in ClickUp

De kracht van een waardepropositie hangt grotendeels af van uw vermogen om te identificeren naar welke kenmerken van een product vraag is en waarom. U zult genieten van de ClickUp matrix met productkenmerken als u hulp nodig hebt bij het organiseren van de sterke punten van producten in lijn met de behoeften van de klant.

De eerste stap bij het gebruik van deze sjabloon is het identificeren van uw meest gewaardeerde productkenmerken. Sorteer ze in Software en Hardware, of maak uw eigen categorieën om de aard van het product weer te geven.

Gebruik vervolgens Aangepaste velden om de actie te schetsen die je team moet ondernemen. Bepaal de prioriteitsfuncties met het meeste omzetpotentieel en voeg voor elke functie contactpersonen en deadlines toe. Je kunt functies beoordelen op een schaal van één tot vijf en notities (herinneringen of richtlijnen) achterlaten voor je medewerkers. Houd de voortgang bij en pas indien nodig aan.

Als je meerdere projecten beheert, kun je de sjabloon gebruiken om middelen en budget toe te wijzen aan projecten met een grotere impact. U kunt bijvoorbeeld de functies van twee vergelijkbare producten vergelijken en beslissen welke u wilt doorzetten. 💕

6. ClickUp Product beknopt document sjabloon

Schrijf een samenvattend document met waardeproposities of een productbriefing en deel deze ter beoordeling met het team

Lanceert u een nieuw product of vernieuwt u een bestaand product? De ClickUp Product Briefing Document Sjabloon kan van pas komen omdat het een theoretisch kader biedt voor het aanpakken van de cruciale fasen vóór de releasedatum.

Gebruik de sjabloon om een beknopt en consistent waardevoorstel te definiëren voor uw functieoverschrijdende teams . Je kunt de volledige ontwikkelworkflow in het document schetsen, inclusief specificaties, feedback en gerelateerde taken, waardoor het een enkele bron van waarheid wordt voor samenwerking.

Standaard kun je met de sjabloon een effectieve productbriefing samenstellen aan de hand van deze secties:

2-Pager: Schetst hoe het product van invloed is op uw doelgroep

Schetst hoe het product van invloed is op uw doelgroep Releaseplan: Helpt bij het opdelen van de productrelease in fasen en geeft prioritaire taken aan

Helpt bij het opdelen van de productrelease in fasen en geeft prioritaire taken aan Functionele specificaties: Ondersteunt ontwerp- en ontwikkelteams die informatie nodig hebben over hoe elke functie de koper ten goede moet komen

Ondersteunt ontwerp- en ontwikkelteams die informatie nodig hebben over hoe elke functie de koper ten goede moet komen Bijlagen: Gebruik deze sectie om alles toe te voegen wat relevant is voor de lancering, zoals links en documenten

Je kunt meer secties maken met één klik. De sjabloon heeft een invulkader, dus je kunt hem zonder problemen gebruiken. ✏️

7. ClickUp Marketing Plan Sjabloon

Schets uw marketingdoelstellingen en verdeel ze in activiteiten in een ClickUp Lijst

Het integreren van een waardeverklaring in uw marketingteam zorgt voor een gevoel van eigenaarschap en doet wonderen voor de samenwerking binnen het team. De ClickUp Marketingplan Sjabloon is een alles-in-één oplossing om te organiseren marketingdoelen met duidelijkheid en controle. Het is een krachtig hulpmiddel om:

Meerdere marketingcampagnes te plannen en te optimaliseren

Op waarde gebaseerde doelstellingen te bepalen, zoals het vergroten van de merkbekendheid

Doelen te volgen met ingebouwde analyses

Ga voorwaarts met deze sjabloon voor marketingplan door naar het gedeelte Doelstellingen te gaan. Maak een lijst van uw Doelstelling en belangrijkste resultaten (OKR's) en zet ze om in taken en subtaken. Voeg details toe zoals begin- en einddatum, kwartaal, voortgang en inspanningsniveau.

Maak gebruik van meerdere weergaven op de sjabloon om uw marketingworkflow . Stel dat u een duidelijke samenvatting wilt van uw doelen voor een kwartaal - u hoeft alleen maar de Key Results-weergave te gebruiken. De Voortgang weergave sorteert taken in kaarten op basis van zes statusupdates: te doen, Gepland, In uitvoering, Behoefte aan invoer, Geannuleerd, en Voltooid.

De Timeline-weergave is een andere geweldige toevoeging omdat deze OKR's chronologisch per maand, week of dag weergeeft en een schatting van de duur geeft. ⌛

8. Woord Waardepropositie Canvas by Neos Chronos

Schrijf meerdere waardeproposities op een Word-document via Neos Chronos

Als je op zoek bent naar een kaal UVP template zonder toeters en bellen, dan is het Word Value Proposition Canvas van Neos Chronos echt iets voor jou. ☕

Het minimalistische waardepropositie canvas is verdeeld in twee secties: Product en Klant.

Het Productgedeelte heeft divisies als Voordelen, Ervaring en Kenmerken om je product uitgebreid te beschrijven. Gebruik de Klant sectie om de Wensen, Angsten en Behoeften van je doelkoper te verfijnen. Je krijgt ook de sectie Substituten om concurrenten te onderzoeken en hoe zij reageren op de marktverwachtingen.

De sjabloon heeft gedetailleerde instructies over wat je in elke sectie moet invoegen, maar het kan nodig zijn om je product- en marketingteams te raadplegen voor de juiste inhoud.

De sjabloon is gratis te downloaden in Word (docx) formaat zolang je de copyrightvermelding niet verwijdert. De lay-out bestaat uit twee pagina's. 📃

9. Canvas Sjabloon Waardepropositie door Edit.org

Maak een sterke waardepropositie via Edit.org

Het zit misschien niet vol met geavanceerde functies, maar het Waardepropositie Canvas Sjabloon van Edit.org kan meer dan genoeg zijn om de sterke punten van je product te schetsen en je doelklanten te presenteren.

Deze sjabloon bestaat uit één enkele dia, verdeeld in twee secties:

Waardepropositie Klantsegment

Bij het onderdeel Waardepropositie gaat het om het systematisch koppelen van een product aan het huidige koopgedrag.Onder Producten & diensten schrijf je een productbeschrijving of som je kenmerken op. Onder Waardescheppers zet je de belangrijkste verkoopargumenten van je product. Tot slot gebruik je Pain Relievers om te verduidelijken hoe jouw aanbod specifieke pijnpunten van klanten verlicht.

De sectie Klantensegmenten is onderverdeeld in Winsten, Pijnen en Klantenfuncties. Ze helpen je om het standpunt van je ideale klant in kaart te brengen. Je kunt hun motivatie om in een product te investeren onderzoeken op basis van hun koopkracht en hun doelen op korte en lange termijn. 🎯

Je kunt de sjabloon online bewerken en delen op sociale netwerken. Download de sjabloon om hem offline te bewerken.

10. Waardepropositie Canvas Infographics Sjabloon by Slidesgo

Gebruik de Value Proposition Canvas Infographics Template van Slidesgo om een overtuigende presentatie over je product te maken

Op zoek naar een visueel geladen presentatie van je waardepropositie en marketingstrategie? De Value Proposition Canvas Infographics Template van Slidesgo is precies wat je nodig hebt! 🎁

De template heeft 31 slides met kant-en-klare infographics om elke invalshoek te visualiseren die leidt tot je UVP, of dat nu de sterke punten van je product, de pijnpunten van je klanten of de kosten zijn.

De tweede dia helpt bijvoorbeeld om verbanden te leggen tussen de uitdagingen van klanten en relevante productkenmerken. Kies een of meer dia's op basis van het publiek waaraan je presenteert of de marktgegevens die je in handen hebt.

Alle dia's zijn 100% bewerkbaar. Wijzig alles, van het kleurenpalet tot het lettertype en het ontwerp. Je kunt ook de volgorde van de dia's aanpassen en overbodige afbeeldingen verwijderen om het concept eenvoudig te houden.

Download deze sjabloon in PowerPoint-formaat of gebruik hem online in Google Slides of Keynote.

Sjablonen voor waardeproposities: De trap naar het hart van de koper

De sjablonen voor waardeproposities die we hebben besproken, zijn allemaal superpraktisch voor het diagnosticeren van markten en het ontwikkelen van productstrategieën . We raden aan de ClickUp Sjabloonbibliotheek om meer dan 1000 andere door experts ontworpen sjablonen te vinden voor elke toepassing, of het nu gaat om marketing, boekhouding of projectbeheer.

Als u hulp nodig hebt bij het formuleren van uw UVP- of marketingdocumenten, probeer ClickUp AI . Het is een briljante schrijfassistent die je kan helpen productbeschrijvingen genereren projectbeschrijvingen, statusrapporten en meer! 🤖