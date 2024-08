10 gratis sjablonen voor productpositionering in Word, PowerPoint en ClickUp

Hoe goed het ook is, één product kan onmogelijk een ideale oplossing zijn voor iedereen. Het is jouw taak om de target kopers te identificeren en hen te laten zien hoe ze kunnen profiteren van wat jij aanbiedt.

Simpel gezegd, het geheim van het verkopen van je product ligt in de juiste positie. Dit proces houdt in dat je een uniek beeld schetst van je aanbod en de positie bepaalt die het zal innemen in de hoofden van je klanten.

Neem Rolex als voorbeeld. Het merk heeft zichzelf altijd gepositioneerd als prestigieus en luxueus. In de loop der jaren heeft het zich ook geassocieerd met beroemde atleten zoals Roger Federer, wat onderstreept dat het een label is voor succesvolle mensen.

Dankzij de effectieve positionering van het product heeft iedereen een idee waar Rolex voor staat - een targetmarkt van verfijning, klasse en elegantie. ⌚

Gelukkig heb je geen team van marktlandschapstovenaars zoals Rolex nodig om je product goed te positioneren - je hebt alleen sjablonen voor productpositionering nodig.

Wij nemen onze selectie van de 10 beste sjablonen voor productpositionering met u door. Ze bieden een kant-en-klare structuur die u helpt de sterke en zwakke punten van uw product te schetsen en de juiste snaar te raken bij uw klanten!

Wat is een sjabloon voor productpositionering?

Productpositionering is het proces van definiëren waar je product past in het marktlandschap en hoe je wilt dat je klanten het ervaren. Het omvat verschillende activiteiten, van het analyseren van je concurrenten tot het onderzoeken van je gebruikerspersona's en het communiceren van het imago van je merk en je algemene waardepropositie.

Sjablonen voor productpositioneringsverklaringen zijn snelkoppelingen die je helpen om de perfecte plaats voor je product onder de sterren te vinden. ⭐

Ze vormen de basis voor:

Het weergeven van de sterke en zwakke punten van uw product

Het identificeren van uw target markt en publiek

Het ontwikkelen van de juiste marketing- en productpositioneringsstrategie

Het schetsen van de doelen en unieke waarde van uw bedrijf

Plan meerdere projecten, beheer afhankelijkheid en prioriteer alles in uw aangepaste tijdlijn voor projecten met de tijdlijn weergave in ClickUp

Wat maakt een goed sjabloon voor productpositionering?

Een praktisch sjabloon voor productpositionering moet bepaalde sleutelkenmerken hebben, zoals:

Gedefinieerde structuur : Het sjabloon moet de juiste secties hebben voor het beschrijven van de functies, waarden, doelgroep en doelen van het product en het analyseren van de concurrentie

: Het sjabloon moet de juiste secties hebben voor het beschrijven van de functies, waarden, doelgroep en doelen van het product en het analyseren van de concurrentie Aanpasbaarheid : Het moet mogelijk zijn om wijzigingen aan te brengen in de structuur en ervoor te zorgen dat het overeenkomt met de essentie van het merk en de doelen van uw marketinginspanningen. U moet secties kunnen bewerken, toevoegen of verwijderen om het sjabloon aan te passen aan uw specifieke behoeften

: Het moet mogelijk zijn om wijzigingen aan te brengen in de structuur en ervoor te zorgen dat het overeenkomt met de essentie van het merk en de doelen van uw marketinginspanningen. U moet secties kunnen bewerken, toevoegen of verwijderen om het sjabloon aan te passen aan uw specifieke behoeften Veelzijdigheid : De structuur moet geschikt zijn om allerlei soorten producten te beschrijven, van tandpasta tot sieraden, en om uit te zoeken hoe ze gepositioneerd moeten worden. Dit is vooral belangrijk voor bedrijven met een divers productportfolio

: De structuur moet geschikt zijn om allerlei soorten producten te beschrijven, van tandpasta tot sieraden, en om uit te zoeken hoe ze gepositioneerd moeten worden. Dit is vooral belangrijk voor bedrijven met een divers productportfolio Samenwerkingsopties : Het moet opties bieden zoals realtime bewerking, commentaar en aantekeningen maken om het hele team op de hoogte te houden en hen in staat te stellen bij te dragen aan de volledige marketingstrategie

: Het moet opties bieden zoals realtime bewerking, commentaar en aantekeningen maken om het hele team op de hoogte te houden en hen in staat te stellen bij te dragen aan de volledige marketingstrategie Gebruiksgemak: Het moet worden geleverd met gedetailleerde en nauwkeurige instructies over hoe interne teams het kunnen gebruiken en welke informatie waar moet worden toegevoegd (bijv. een buyer persona, positionering van het merk, concurrentieanalyse en verklaringen over belangrijke differentiatoren

Documenten eenvoudig formatteren en eraan samenwerken met het team zonder overlap in ClickUp

10 sjablonen voor productpositionering om te gebruiken in 2024

We hebben tientallen sjablonen voor productpositionering bekeken en de top 10 samengesteld uit ClickUp , Chasm, Template.net, Slidesgo, Slideteam en SlideUpLift. Gebruik ze om uw product in het beste licht te presenteren en aan het juiste publiek te verkopen. ✨

1. ClickUp sjabloon voor lijst met productposities

Gebruik de ClickUp Product Positioning List Template om de ins en outs van een product te begrijpen en het op de juiste manier te introduceren bij de target markt

De positionering van een product vereist dat meerdere teams hun krachten bundelen, van project- en productbeheer naar marketing en productontwerp . Aangezien elke afdeling betrokken is bij verschillende aspecten van hetzelfde product, is het logisch dat er verwarring en misverstanden kunnen ontstaan.

Gelukkig kunt u uw troepen verzamelen en één front vormen met de ClickUp sjabloon voor lijst met productposities . Hiermee kunnen u en iedereen in uw team uw product beter begrijpen en de niche van de target markt identificeren.

Het sjabloon heeft drie weergaven-uw startpunt is de Product Positioneringsbeoordeling weergave. Hier vindt u een formulier met vooraf gedefinieerde velden zoals productnaam, target lanceerdatum productbeschrijving, marktsegment, pijnpunten en unieke waarde of verkoopargumenten. Natuurlijk kunt u het formulier aanpassen aan de specifieke kenmerken van uw product door de beschikbare velden te gebruiken of aangepaste velden toe te voegen.

Zodra iedereen in je team het formulier heeft ingevuld, verschijnt de ingediende informatie automatisch in de Productlijstweergave. Hiermee kunt u alle informatie met betrekking tot het productpositioneringsproces bekijken, taken toewijzen aan specifieke leden van het team, prioriteiten instellen en taken groeperen op status, zoals Planning, In uitvoering en In de wacht.

De weergave is fantastisch voor het gelijktijdig afhandelen van meerdere processen voor productpositionering!

De derde weergave (Board) is een Kanban-bord waarmee je je producten in kaarten met taken kunt omzetten en ze kunt sorteren op basis van hun status. Het drag-and-drop ontwerp maakt het verplaatsen van de kaarten een fluitje van een cent. 🌬️

2. ClickUp Product Positionering Taak Sjabloon

Gebruik de ClickUp Product Positionering Taak Sjabloon om to-do lijsten te maken die u helpen te begrijpen hoe u uw product op de markt kunt introduceren

De ClickUp Product Positionering Taak Sjabloon biedt een eenvoudige maar effectieve manier om ervoor te zorgen dat u de activiteiten Voltooid hebt die nodig zijn voor een succesvolle productpositionering. Nadat u elk item op de checklist van de sjabloon hebt afgevinkt, hebt u alles wat u nodig hebt om een unieke marketingstrategie voor uw product te maken en om je target markt te vinden. ✅

Het sjabloon is in feite een te doen lijst met zes standaard taken die te maken hebben met aspecten zoals pijnpunten van gebruikers, uniek verkoopvoorstel en merkstrategie. Afhankelijk van uw scenario kunt u de lijst verwijderen, bewerken of nieuwe taken toevoegen. Wijs voor elke taak een teamlid aan en zorg ervoor dat iedereen zich bewust is van zijn verantwoordelijkheden.

Een van de beste dingen aan dit sjabloon is het toevoegen van relaties tussen taken. Je kunt ervoor zorgen dat een taak pas begint als een andere is afgerond, zodat de werkstroom in je team goed blijft lopen en er prioriteiten worden ingesteld.

Je kunt tijd bijhouden binnen het sjabloon, stel deadlines in en bewaak de voortgang van elke taak aan de rechterkant van de takenlijst. Dit maakt het voor iedereen gemakkelijk om toegang te krijgen tot uw specifieke waardepropositie of marktlandschapsstrategie.

Aangezien dit een is sjabloon voor de taak kunt u deze eenvoudig kopiëren en toevoegen aan elk product dat u beheert om tijd te besparen.

3. ClickUp Product beknopt document sjabloon

Met de Product Briefing Document Template van ClickUp heeft uw team een compleet invulbaar overzicht om een succesvolle lancering te voltooien, terwijl u letterlijk op dezelfde pagina blijft

Of het nu gaat om het upgraden van een bestaand product of het lanceren van een nieuw product, een goed gedefinieerd abonnement is van cruciaal belang. Dit abonnement moet alle details bevatten, van functionele specificaties tot de doelgroep, om ervoor te zorgen dat alle bijdragers op dezelfde golflengte zitten. 📻

De ClickUp beknopt document sjabloon kan dienen als de onbetwiste bron van de waarheid voor alle teams die betrokken zijn bij de productontwikkelingsproces .

Een ClickUp document sjabloon, waarmee u alle informatie die relevant is voor productontwikkeling en positionering kunt organiseren en centraliseren in één document. Voeg zoveel pagina's toe als u wilt en gebruik opmerkingen om samen te werken met collega's of ping specifieke leden van een team wanneer je hun input nodig hebt.

Dit sjabloon heeft standaard vier secties die je kunt bewerken zodat ze perfect bij je product passen:

2-Pager: Legt de problemen en uitdagingen uit die uw product wil aanpakken en stelt doelen en criteria op om het succes te meten Functionele specificaties: Definieert de specificaties van verschillende functies en schetst de potentiële gebruikers van het product Releaseplan: Stelt de fasen en mijlpalen in die moeten worden Voltooid voor de productlancering Bijlagen: Bevat aanvullende productgerelateerde documenten, informatie en onderzoek

4. ClickUp sjabloon voor productprijzen

Ontwikkel een prijslijst voor uw producten en diensten met de gratis ClickUp Product Pricing Template

Prijsstelling en productpositionering moeten op elkaar zijn afgestemd - u moet de plaats van uw product in de markt in gedachten houden bij het bepalen van de prijs. Laten we zeggen dat u chocolade verkoopt - het is logisch om pure melkchocolade lager te prijzen dan chocolade met amandelen, exotische smaken of gouden bladeren. 🍫

Dit wordt veel moeilijker als je een breed productassortiment hebt. Gelukkig heb je de ClickUp sjabloon voor productprijzen tot uw beschikking. Het fungeert als een centrale hub voor het opslaan van al uw productinformatie, inclusief prijzen, om uw waardepropositie beter voor het voetlicht te brengen.

Met dit sjabloon voor een positioneringsverklaring kun je:

Samenwerken met je team en experimenteren met verschillende prijsstrategieën

Eenvoudig prijzen wijzigen afhankelijk van de marktvoorwaarden of de unieke waarde van het product

Uw voorraad bijhouden en beheren

Relevante productinformatie opslaan en uw klanten helpen

Begin met het invoeren van relevante productinformatie in de weergave Producten per categorie. Geef details zoals de naam van het product, de voorraadhoudende eenheid (SKU), het merk, het producttype, de kleur en de prijs per eenheid. ClickUp groepeert uw producten per categorie voor eenvoudigere navigatie.

Zodra u alle informatie hebt ingevoerd, krijgt u een weergave in vogelvlucht van elk product dat u op voorraad hebt en uw voorraad beheren efficiënter. Bovendien kunt u in een oogwenk relevante gegevens voor uw klanten opvragen.

5. ClickUp sjabloon voor productstrategie

Het ClickUp Product Strategy Template houdt uw team op de hoogte en helpt u een product te maken dat voldoet aan de eisen van de markt

Wilt u een product ontwikkelen dat voldoet aan de behoeften van uw klanten en in lijn is met de doelen van uw bedrijf? Dan is de ClickUp sjabloon voor productstrategie is de manier om te gaan. Het wordt geleverd met drie lijsten met verschillende weergaven die je helpen om een productstrategie tot in het kleinste detail. 🕵️

De eerste lijst heet "Features" en hier noteer je de functies die je wilt dat je product heeft. Gebruik aangepaste velden zoals Feature Category, Effort, Team Leader en Due Date om meer details te geven over de gewenste functies. Je kunt de functies handmatig invoeren of het Feature Formulier gebruiken om je invoer automatisch aan de lijst toe te voegen. Gebruik weergaven zoals Actieve functies, Prioriteit en Op inspanning om uw invoer te filteren en u te richten op bepaalde functies.

De tweede lijst is Tijdlijn. Hier ligt de nadruk op de planning voor het uitrollen van de functies. Er zijn twee weergaven die de functies groeperen op basis van hun status. Het sjabloon biedt een voorbeeld met twee statusopties In uitvoering en Nog te doen, maar je kunt ook andere opties toevoegen, zoals In beoordeling, In de wacht of Voltooid.

De derde lijst is Team en is gereserveerd voor informatie over de mensen die betrokken zijn bij projectuitvoering inclusief de afdeling waartoe ze behoren, e-mailadres en telefoonnummer.

Het is de moeite waard om aan te tonen dat het sjabloon volledig aanpasbaar is. Voeg nieuwe lijsten toe, bewerk bestaande lijsten, wijzig aangepaste velden en pas weergaven aan om een persoonlijke ruimte te creëren waar jij en je teams kunnen werken aan het tot leven brengen van je product. 🌱

6. Sjabloon voor positioneringskader door Chasm

Gebruik het sjabloon voor het Positioneringsraamwerk van Chasm om de voordelen van je product en de problemen die het aanpakt te schetsen

Als u op zoek bent naar een eenvoudig sjabloon dat de target klanten en functies van uw product schetst, dan is het Positioneringssjabloon van Chasm een uitstekende optie.

Het sjabloon heeft een tabelvorm, met drie kolommen en acht rijen. Uw taak is om de tabel te vullen met relevante informatie en een verhaal te vertellen over hoe uw product zich onderscheidt. Je kunt ervoor kiezen om de sjabloon online te bewerken of om hem te downloaden in PDF format en er offline aan te werken.

Begin met het definiëren van je target klanten en een pijnpunt dat ze willen aanpakken. Vermeld ook eventuele emotionele motieven waarom mensen jouw product zouden kopen. Per slot van rekening, emoties het besluitvormingsproces van uw klanten beïnvloeden in grote mate.

Leg vervolgens uit waarom uw klanten uw product zouden kopen en beschrijf waarin uw product beter is dan dat van de concurrentie.

Als je de tabel hebt ingevuld, hebben jij en je collega's een duidelijk idee van wat jouw product uniek maakt en hoe je de functies ervan kunt gebruiken om het op de juiste manier op de markt te positioneren.

7. Word Strategiesjabloon voor merkpositionering by Template.net

Met het sjabloon voor productpositionering van Slidesgo kun je een visueel aantrekkelijke weergave van je product maken

Vervang gewone documenten volgepropt met product informatie door esthetisch aantrekkelijke en boeiende grafieken en tabellen, dankzij de Slide Product Positioning Infographic Template van Slidesgo!

Dit PowerPoint sjabloon wordt geleverd met 32 dia's die verschillende categorieën behandelen, zoals:

Doelgroepprofielen en -kenmerken De visie, het doel en de slogan van uw product De uitdagingen die uw product kan helpen overwinnen Prijsstrategieën Concurrentieanalyse6. Marketingstrategieën

Als u eenmaal relevante informatie aan elke dia hebt toegevoegd, krijgt u een duidelijk beeld van hoe u uw product aan de markt kunt presenteren en de functies ervan kunt benadrukken. Omdat het sjabloon zo gedetailleerd is, kan het door verschillende teams worden gebruikt, van productbeheer en ontwerp tot verkoop tot marketing.

Elke dia bevat visuals die de gepresenteerde informatie begrijpelijker maken. Je kunt de bestelling van de dia's wijzigen en hun uiterlijk aanpassen, van het aanpassen van kleuren tot het bewerken van hun stijl.

9. PowerPoint Product Positionering Kaart Sjabloon by Slideteam

Gebruik het PowerPoint-sjabloon voor productpositionering in kaart gebracht door Slideteam om te zien hoe uw product zich verhoudt tot de concurrentie en om de sterke punten te schetsen

De Slide Product Positioning Infographic Template van Slideteam is perfect voor het maken van een eenvoudige visuele weergave van waar uw product staat ten opzichte van de concurrentie.

Hoewel het ontwerp de indruk kan wekken van een proces in kaart brengen sjabloon, dient het eigenlijk een ander doel. Het richt zich op het identificeren van kenmerken om uw product te vergelijken met concurrenten en zijn plaats in de markt te veroveren.

De beste manier om uit te leggen hoe dit sjabloon voor productvergelijking werkt via een voorbeeld. Stel dat je een media streaming platform wilt lanceren. Om de marktpositie van je platform te bepalen, moet je de grootste concurrenten zoals Spotify en Tidal analyseren.

Je hebt vier kwadranten waarin je de concurrentie plaatst op basis van specifieke waarden. In dit geval is de eerste waarde waar we ons op richten de prijs, terwijl de andere waarde het aantal titels in de bibliotheek is. De lage en hoge waarden helpen je om de exacte positie van elk bedrijf in een kwadrant te bepalen.

Als je dat eenmaal hebt gedaan, krijg je een idee van het marktsegment dat je kunt aanboren om iets nieuws en verfrissends aan te bieden.

10. PowerPoint sjabloon Vergelijkingstabel positionering van merken door SlideUpLift

Het PowerPoint-sjabloon Merkpositionering Vergelijkingstabel van SlideUpLift helpt u uw merk te vertegenwoordigen op een manier die overeenstemt met uw producten

Uw merk is een weerspiegeling van uw producten, en hoe u het positioneert wordt vaak bepaald door de kwaliteiten van uw assortiment. U kunt niet beweren dat uw merk luxueus is als het bestaat uit goedkope items van lage kwaliteit.

Het PowerPoint-sjabloon Merkpositionering Vergelijkende Tabel van SlideUpLift helpt u uw producten te presenteren en relevante informatie te verzamelen om een uniek beeld van uw merk te schetsen. 🎨

Deze sjabloon wordt geleverd met een aanpasbare tabel met vijf kolommen en vijf rijen. Elke rij vertegenwoordigt een product en elke kolom schetst een aspect dat relevant is voor de positionering van het merk. Het is uw taak om voor elk product in uw assortiment de juiste informatie in te voeren om te begrijpen wat het product te bieden heeft.

Dit sjabloon kan niet alleen worden gebruikt om te begrijpen hoe u uw merk moet positioneren, maar ook om marketingstrategieën te ontwikkelen en de juiste productontwerp .

Sjablonen voor productpositionering - Een soepele start- en landingsbaan voor een veilige start van uw product

Elk bedrijf wil zijn producten gunstig positioneren in de hoofden van de klanten. Maar om dat te doen, moet u nauwkeurig de juiste niche identificeren en begrijpen wat uw product speciaal maakt.

Met de sjablonen voor productpositionering in de lijst kunt u uw product (figuurlijk) uit elkaar halen en de ins en outs ervan begrijpen om het klaar te stomen voor succes. Deze sjablonen helpen u ook bij het ontwikkelen van de juiste marketingstrategieën, het bepalen van prijzen en het verspreiden van informatie over uw merk! 📣