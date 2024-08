10 Gratis KPI-software voor het bijhouden van Key Performance Indicators

Key performance indicator (KPI)-software is een onmisbaar hulpmiddel geworden voor bedrijven. Als je prestaties op verschillende gebieden bijhoudt, heb je er een nodig.

In het tijdperk van big data vertrouwen bedrijven op KPI's om de voortgang te bewaken, geïnformeerde beslissingen te nemen en strategische initiatieven aan te sturen. KPI-software biedt een platform dat het proces van het visualiseren en meten van belangrijke meetgegevens vereenvoudigt door ze allemaal op één centrale locatie onder te brengen.

Met de juiste KPI-software kun je complexe gegevens visualiseren, KPI's volgen en zinvolle inzichten verkrijgen uit een groot aantal gegevensbronnen. In dit artikel bespreken we de populairste opties en waar je op moet letten bij de aanschaf KPI-rapportage software.

Wat moet je zoeken in KPI-software?

Als je op zoek bent naar de beste KPI-software, kan het wat moeite kosten om het product te vinden dat bij je huidige en toekomstige doelen past. Hier zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden als je je opties evalueert en beslissingen neemt:

Gebruiksgemak : Een moeilijke leercurve vermindert je efficiëntie en kan het aantal functies dat je kunt gebruiken beperken

: Een moeilijke leercurve vermindert je efficiëntie en kan het aantal functies dat je kunt gebruiken beperken Flexibiliteit : Met de gekozen software moet u dashboards kunnen maken die de KPI's volgen die belangrijk zijn voor uw specifieke branche en use case

: Met de gekozen software moet u dashboards kunnen maken die de KPI's volgen die belangrijk zijn voor uw specifieke branche en use case Integratiemogelijkheden : De software moet integreren met alle gegevensbronnen die je gebruikt om toegang tot alle relevante bedrijfsgegevens te garanderen

: De software moet integreren met alle gegevensbronnen die je gebruikt om toegang tot alle relevante bedrijfsgegevens te garanderen Alerts en meldingen: Software waarmee u waarschuwingen en meldingen kunt instellen, kan u helpen problemen en kansen proactief aan te pakken

Taken, middelen en projectvoortgang volgen en bewaken in de ClickUp Dashboard-weergave

Rapportage en analyses : Geavanceerde analysefuncties, zoals trendanalyses en prognoses, kunnen de meest inzichtelijke rapporten opleveren

: Geavanceerde analysefuncties, zoals trendanalyses en prognoses, kunnen de meest inzichtelijke rapporten opleveren Samenwerken en delen : Als meerdere mensen gaan samenwerken, zoek dan naar functies die dat proces vergemakkelijken

: Als meerdere mensen gaan samenwerken, zoek dan naar functies die dat proces vergemakkelijken Support en training: Zorg ervoor dat het product betrouwbare klantenondersteuning, documentatie en trainingsbronnen biedt

De 10 beste KPI Tracker software voor gebruik in 2024

Hieronder vindt u een lijst met de 10 beste KPI dashboard software tools die momenteel op de markt zijn, samen met de belangrijkste kenmerken en nadelen van elk.

1. ClickUp - Het beste voor KPI-tracking

Meetbare doelen vaststellen voor taken en projecten met automatische progressie om doelstellingen effectiever te bereiken met gedefinieerde tijdlijnen en kwantificeerbare doelen

ClickUp is een projectmanagement- en productiviteitsplatform dat ook robuuste KPI-trackingmogelijkheden bevat. Het biedt een breed scala aan functies voor projectbeheer en samenwerking.

Met ClickUp kunt u KPI's definiëren en bijhouden, taken beheren en de voortgang over meerdere teams bewaken. De doelen stellen functies houden je op koers om aan de prestatieverwachtingen te voldoen. De zeer aanpasbare interface bevat veel sjablonen voor het bijhouden van KPI's , proces in kaart brengen , kwartaalrapportage projectbeheer en nog veel meer.

Met opties zoals lijsten, borden, kalenders en Gantt-grafieken kunnen gebruikers hun projecten en taken op een manier die het meest zinvol is voor hen en hun projecten.

ClickUp beste functies

Volg eenvoudig KPI's met realtime voortgangsupdates met behulp van ClickUp Doelen* ClickUp Brein om taakgegevens te analyseren om u te helpen specifieke doelstellingen en deliverables te identificeren met behulp van AI

ClickUp Brein om taakgegevens te analyseren om u te helpen specifieke doelstellingen en deliverables te identificeren met behulp van AI Krijg een visueel overzicht op hoog niveau van uw KPI's met behulp van aanpasbare widgets voor uw Dashboard

Verbeterprojectbeheer met rapportage en analyses van teamprestaties

Installatie is snel metClickUp's KPI sjabloon waarmee u en uw team succescijfers kunnen bijhouden die u zullen helpen om de doelen van uw team te bereiken.

Houd succescijfers bij die u zullen helpen om de doelstellingen en belangrijkste resultaten (OKR) van uw team te bereiken via ClickUp's KPI-sjabloon

ClickUp beperkingen

Software heeft soms last van latentie

Kan overweldigend zijn als u alleen eenvoudige datavisualisatiesoftware wilt

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Klipfolio - Het beste voor het maken van KPI-dashboards

Via Klipfolio Klipfolio is een cloud-gebaseerde KPI-dashboard softwareplatform. Het biedt een uitgebreide suite met tools voor gegevensintegratie, visualisatie en rapportage.

Een van de belangrijkste kenmerken is de mogelijkheid om verbinding te maken met vrijwel elke bron. Met meer dan 100 kant-en-klare dataconnectoren kunnen bedrijven met Klipfolio naadloos gegevens van overal integreren. Dit omvat gegevensopslag van derden, zoals Google Analytics en Salesforce, maar ook bronnen van derden, zoals Excel-spreadsheets of MySQL-databases.

Klipfolio biedt ook krachtige visualisatietools. Met een breed scala aan aanpasbare visualisatieopties kunnen gebruikers dashboards maken die passen bij hun behoeften. De drag-and-drop interface maakt het voor iedereen eenvoudig om interactieve dashboards te ontwerpen om bedrijfsgegevens te analyseren zonder geavanceerde technische vaardigheden.

Klipfolio beste eigenschappen

Eenvoudig gegevens uit verschillende bronnen importeren en analyseren

Vereenvoudig complexe bestandsformaten met de datamodelleerfunctie

Gegevens bijhouden met aanpasbare dashboards en rapporten

Rapporten delen via PDF in real-time of met geplande e-mails

Klipfolio-beperkingen

Het instructiemateriaal voor de tool KPI-dashboard is soms verouderd

Buiten kant-en-klare tools, heb je enige technische kennis nodig

Klipfolio prijzen

Gratis voor altijd

Go : $90/maand

: $90/maand Pro : $225/maand

: $225/maand Zakelijk: $800/maand

Klipfolio beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (250+ beoordelingen)

: 4.5/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

3. Tableau - het beste voor KPI-gegevensanalyse

Via Tableau Tableau is een toonaangevend platform voor datavisualisatie en business intelligence (BI). Het omvat een reeks tools en functies voor datavisualisatie, data-analyse en interactieve rapportering. Het laat een aantal connectoren toe om gegevens te importeren, waaronder databases en spreadsheets, maar ook populaire cloudservices en big-dataplatforms.

Tableau's drag-and-drop UI en rijke set visuele elementen maken het een toegankelijke optie voor mensen van alle niveaus. Vanuit deze aangepaste dashboards kunnen gebruikers krachtige analysefuncties uitvoeren op complexe gegevens om belangrijke prestatie-indicatoren te meten. Ze hebben toegang tot tools voor statistische analyse, gegevensmenging en voorspellende modellering.

Tableau beste functies

Binnen enkele minuten aan de slag dankzij een eenvoudige gebruikersinterface

Ververst gegevens van geïntegreerde apps automatisch

Biedt externe belanghebbenden eenvoudig toegang om gegevens te bekijken

Biedt uitgebreide controle over gebruikersrechten in de KPI-dashboardtool

Tableau beperkingen

Beperkte opties voor aangepaste opmaak in vergelijking met alternatieven

Geen automatische verversing van rapporten

Tableau prijzen

Tableau Viewer: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Tableau Explorer : $42/maand per gebruiker

: $42/maand per gebruiker Tableau Creator: $70/maand per gebruiker

Tableau beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (1.750+ beoordelingen)

: 4.3/5 (1.750+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

4. Scoro - Het beste voor bedrijfsbeheer

via Scoro Scoro is een compleet software voor bedrijfsbeheer oplossing. Het combineert projectbeheer, CRM, facturering en rapportagefuncties in één gecentraliseerd platform. Dit geeft het een voordeel voor het bijhouden van KPI's, omdat het de primaire gegevensbron wordt voor veel aspecten van een bedrijf.

Het kan echter ook integreren met tools van derden, zoals Google Analytics, om al je gegevens vast te leggen. Scoro heeft uitgebreide rapportage- en analysefuncties. Het heeft kant-en-klare rapporten en aanpasbare KPI-dashboards waarmee gebruikers inzicht kunnen krijgen in de belangrijkste statistieken en prestatie-indicatoren.

Deze functies zijn toegankelijker dankzij de gebruiksvriendelijke interface en aanpassingsopties van de software.

Scoro beste functies

Tools om elk aspect van de prestaties van je bedrijf te overzien

Uitgebreide widgets en statistieken maken het gemakkelijk om elke KPI bij te houden

Native integratie met veel populaire zakelijke softwareproducten

Machtigingen per gebruiker voor nauwkeurige controle over de toegang

Scoro beperkingen

Beperkte functies op lagere niveaus maken het product duur

Moeilijke leercurve als je het meeste uit de software wilt halen

Scoro prijzen

Essential : $26/maand per gebruiker

: $26/maand per gebruiker Standaard : $37/maand per gebruiker

: $37/maand per gebruiker Pro : $63/maand per gebruiker

: $63/maand per gebruiker Ultimate: Neem contact op voor prijzen

Scoro beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (300+ beoordelingen)

: 4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

5. Datapine - Beste voor KPI-analyse

Via datapagina Datapine is een cloud-gebaseerde BI-software die krachtige gegevensanalyse en visualisatiemogelijkheden biedt. Je kunt bruikbare inzichten krijgen voor zakelijke beslissingen door je gegevens te analyseren met Datapine' een soort KPI-dashboard.

Het kan gegevens uit meerdere bronnen halen, zoals databases, spreadsheets (zoals Microsoft Excel) en cloudservices (zoals Google Analytics).

Datapine biedt geavanceerde analysefuncties, zoals datamining, statistische analyse en voorspellende modellen. Met deze functies kun je complexe berekeningen uitvoeren en aangepaste statistieken maken voor nog meer inzichtelijke gegevens.

Datapine beste functies

Een uitgebreide set native data-integraties

Gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface voor basis- en geavanceerde visualisaties

Ingebouwde functies voor voorspellende analyses en prognoses

Real-time gegevensmonitoring met waarschuwingen en meldingen

Datapine beperkingen

De proefperiode geeft je niet genoeg tijd om alle functies uit te proberen

Sommige functies vereisen technische kennis om effectief te gebruiken

Datapine prijzen

Basis : $249/maand

: $249/maand Professioneel : $449/maand

: $449/maand Premium : $799/maand

: $799/maand Branding & Ingebed: $1.099/maand

Datapine beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (20+ beoordelingen)

: 4.6/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

6. Smartsheet - Beste voor spreadsheet KPI-dashboards

Via schetsblad_ Smartsheet is een cloudgebaseerd werkbeheer- en samenwerkingsplatform dat beschikt over KPI-dashboardtools. Het gebruiksgemak komt van de eenvoudige, spreadsheetachtige indeling die een vertrouwde interface biedt voor complexe gegevens. Dankzij de samenwerkingsfuncties kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd aan een sheet werken.

Het KPI-dashboard kan bedrijfsgegevens ophalen uit een aantal populaire bronnen, zoals Google Analytics, en verbinding maken met andere KPI's productiviteitstools, zoals Microsoft Office , Google Workspace en Jira.

Hiermee kunt u historische trends visualiseren, belangrijke gegevenspunten bijhouden en inzichtelijke rapporten maken voor meer datagestuurde beslissingen.

Smartsheet beste functies

Integratie met andere KPI- en BI-software

Eenvoudig samenwerken met teamleden aan een bepaalde taak

GeorganiseerdKPI scorecard dashboard geeft een overzicht van alle belangrijke informatie

Geautomatiseerde waarschuwingen om teamleden te herinneren aan taken en deadlines

Smartsheet beperkingen

Integraties zijn moeilijker dan bij andere opties

Prestaties zijn soms traag

Smartsheet prijzen

Vrij voor altijd

Pro : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (12.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (12.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.500+ beoordelingen)

7. Databox - Het beste voor het importeren van KPI-metrics

Via databox Databox is KPI-dashboardsoftware die een gecentraliseerde locatie biedt voor het bijhouden van KPI statistieken . Het importeert gegevens uit een groot aantal gegevensbronnen, waaronder Excel-spreadsheets, Google Analytics en marketingsoftware zoals HubSpot.

De aanpasbare KPI-dashboards zijn een handige manier om visuele analyses te maken van al je belangrijkste gegevenspunten. Met een reeks visualisatie- en aanpassingsopties is het zowel voor beginners als voor technische gebruikers eenvoudig om boeiende interactieve grafieken te maken voor het bekijken en analyseren van gegevens. Met de samenwerkingstools is het eenvoudig om KPI-dashboardrapporten en andere gegevens te delen.

Databox beste eigenschappen

Eenvoudig te bouwen dashboards en 300 ingebouwde sjablonen voor nog meer tijdsbesparing

Meer dan 70 dashboard integraties

Geautomatiseerdklantrapportage voor bureaus* Waarschuwingen en meldingen voor geselecteerde KPI's

Databox beperkingen

Gebrek aan aanpasbaarheid van opties voor datavisualisatie

Een beperkte set standaard statistieken

Prijzen Databox

Vrij voor altijd

Starter : $47/maand

: $47/maand Professioneel : $135/maand

: $135/maand Groei : $319/maand

: $319/maand Premium: $799/maand

Databox beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (100+ beoordelingen)

: 4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (150+ beoordelingen)

8. SimpleKPI - Het beste voor real-time KPI-dashboards

Via eenvoudigeKPI_ SimpleKPI is een KPI-dashboardsoftware en analyseoplossing waarmee je realtime zakelijke dashboards kunt maken via een intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface. Het kan automatisch gegevens verzamelen uit verschillende bronnen, zoals Google Analytics, Microsoft Excel en SQL-databases. Eenmaal verbonden kunnen teams samenwerken aan de gegevens.

Net als ClickUP kunt u met SimpleKPI professionele doelen stellen en de voortgang bijhouden. Gebruikers kunnen mijlpalen creëren, verantwoordelijkheden toewijzen en het bereiken van doelen controleren. Hierdoor kunt u gemakkelijker handelen op basis van de inzichten die u verkrijgt uit de gegevens.

SimpleKPI beste eigenschappen

Een van de laagste leercurves van alle KPI dashboard software producten

Zeer aanpasbaar dashboard, met grafieken, tabellen en widgets voor in één oogopslag een overzicht van je gegevens

Mogelijkheid om eenvoudig omhoog of omlaag te gaan in de gegevens voor een meer of minder gedetailleerd beeld van je statistieken

SimpleKPI beperkingen

De one-size-fits-all prijsstelling past misschien niet bij alle behoeften en budgetten

Het product heeft niet veel beoordelingen

SimpleKPI prijzen

$99/maand

SimpleKPI beoordelingen en recensies

G2: 5 (1 beoordeling)

9. Geckoboard - Het beste voor niet-technische teams

Via Geckoboard Geckoboard is software voor datavisualisatie en KPI-dashboards voor het realtime monitoren van belangrijke statistieken en prestatie-indicatoren. Door real-time updates kunt u er zeker van zijn dat uw gebruikers altijd toegang hebben tot de meest actuele informatie. Het haalt deze gegevens uit verschillende bronnen, zoals Google Analytics, Salesforce en Zendesk.

Geckoboard biedt veel samenwerkingsmogelijkheden. Gebruikers kunnen de toegang tot specifieke dashboards en individuele widgets daarin beperken. Dit geeft teamleden, belanghebbenden en klanten gemakkelijk toegang tot alleen de informatie die ze nodig hebben.

Om dit te vereenvoudigen voor alle niet-technische leden van die groepen mensen, geeft Geckoboard prioriteit aan een gebruiksvriendelijk en intuïtief ontwerp.

Geckoboard beste eigenschappen

Native integratie voor veel producten, plus de mogelijkheid om gegevens uit spreadsheets, Zapier of aangepaste API's te halen

Mogelijkheid om KPI-widgets toe te voegen aan startschermen van iOS en Android

Automatische gegevensoverdracht via e-mails of Slack met de planningsfunctie

Granulair gebruikersbeheer voor nauwkeurige controle over wie wat ziet

Geckoboard beperkingen

Duurder dan andere opties met vergelijkbare functies

Beperkte functionaliteit in sommige integraties

Geckoboard prijzen

Essentieel : $39/maand

: $39/maand Pro : $79/maand

: $79/maand Schaal: $559/maand

Geckoboard beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (47 beoordelingen)

: 4.3/5 (47 beoordelingen) Capterra: 4.6 (99 beoordelingen)

10. Datapad - Het beste voor mobiele gebruikers

Via Datapad Datapad is een nieuw aanbod voor kleine bedrijven om hun KPI's bij te houden. Het product wil alles zo eenvoudig maken dat "zelfs oma's het kunnen gebruiken"

Het doet dit door de BI-functies die kleine bedrijven waarschijnlijk niet nodig hebben te verwijderen en de workflow van wat overblijft te stroomlijnen. Het product biedt gegevensintegratie met één klik met de meest voorkomende gegevensbronnen en de mogelijkheid om je hele team eenvoudig aan te sluiten.

De focus op een mobile-first ontwerp zorgt voor directe toegang tot statistieken op elk moment. Eenvoudig taakbeheer oplossingen ronden het product af.

Datapad beste eigenschappen

Integratie met één klik met populaire gegevensbronnen voor het automatisch importeren van gegevens

Zeer aanpasbare dashboards

iOS- en Android-apps voor het bijhouden van gegevens onderweg

Datapad beperkingen

Als nieuw product heeft Datapad geen bewezen staat van dienst zoals de andere platforms

Datapad laat veel geavanceerde BI-functies achterwege ten gunste van de eenvoud

Datapad prijzen

Gratis voor vroege gebruikers

Datapad beoordelingen en reviews

Nog geen beoordelingen

Beter presteren met de KPI-volgsoftware die bij u past

KPI's zijn essentieel om uw bedrijf op koers te houden, dus u hebt KPI-software nodig die alles doet wat u wilt. ClickUp is een geweldige oplossing voor teams die de flexibiliteit van maatwerk willen plus het gemak van toegang tot KPI's in een projectbeheersysteem .

Waar wacht u nog op?