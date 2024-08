Leer hoe je de projectvoortgang kunt volgen met KPI-scorecards

Verhoog de brutowinst, optimaliseer de omzetgroei, verkort de gemiddelde oplostijd voor supporttickets, verbeter de prestaties van het marketingteam - er zijn tientallen processen en strategische doelen die kunnen worden gevolgd met de juiste KPI's.

Dus hoe ga je aan de slag? Je hebt een set goede KPI's nodig die relevant zijn voor je specifieke doelen en je moet leren hoe je een KPI-scorecard maakt om de voortgang naar die doelen effectief bij te houden.

Klaar om te beginnen? Lees hieronder een uitgebreide handleiding voor KPI-scorecards, plus stappen om je eigen scorecard te maken.

Wat is een KPI-scorecard?

Laten we beginnen met wat KPI's zijn: Kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) zijn meetgegevens die worden gebruikt om vooruitgang naar uw doelstellingen te kwantificeren en te volgen en organiseer je inspanningen

3. Kies uw KPI's

Nu je doelen volledig zijn geschetst, ben je klaar om KPI's te kiezen, toch? Niet zo snel!

Zorg er eerst voor dat je het verschil weet tussen KPI's en metrics zodat je niet per ongeluk je scorekaart vult met metrics in plaats van KPI's. Dit is het basisverschil:

Metrics : Waar je je succes aan afmeet

: Waar je je succes aan afmeet KPI's: Kwantificeerbare maatstaven voor vooruitgang naar uw doelen

Laten we het voorbeeld van de klantacquisitiekosten van hierboven nemen. CAC wordt het meest gebruikt als een KPI - met andere woorden, bedrijven gebruiken het om de vooruitgang in het optimaliseren van hun CAC te volgen - maar het functioneert ook als een metriek. Vergelijk je cijfers met een benchmark of industriestandaard. Als de gemiddelde CAC in uw branche $100 is, vergelijk uw CAC dan met deze metriek om te zien of uw kosten hoger of lager zijn dan de industrienorm.

Als je eenmaal een duidelijk beeld hebt van je KPI's vs. metrics, kies dan KPI's die relevant zijn voor de doelen die je wilt bereiken. Er zijn tientallen KPI's om uit te kiezen dus neem de tijd en kies diegene die het beste passen bij wat je wilt bereiken.

Tip: Minder is meer!

Je kunt een KPI dashboard dat een paar dozijn KPI's volgt die gerelateerd zijn aan je doelen, maar vaak is minimaliseren de betere aanpak. Het is het hele "door de bomen het bos niet meer zien" raadsel. Je wilt niet verdwalen in te veel gegevens en je wilt zeker niet al je tijd besteden aan analyses om je doelen te bereiken KPI-rapporten actueel.

Categoriseer uw taken en plannen en volg de voortgang met de lijstweergave in ClickUp Dashboards

Begin met ongeveer 10 tot 15 verschillende KPI's en ga van daaruit verder. Misschien vindt u door er een paar te verwijderen of toe te voegen de juiste balans voor uw specifieke doelstellingen. 🌻

4. Ontwikkel specifieke doelen om te bereiken

Nu zou u uw strategische doelstellingen in gedachten moeten hebben en een lijst met effectieve KPI's die u kunt gebruiken om de voortgang ten opzichte van die doelstellingen bij te houden. De volgende vraag is: Op welk moment bereikt u uw doel?

Als je verkoop-KPI's volgt - bijvoorbeeld het aantal gekwalificeerde leads meten die uiteindelijk converteren - is je doel waarschijnlijk het aantal conversies te verhogen. Maar met hoeveel en over welke periode?

Doelen ontwikkelen betekent specifieke getallen bedenken om te behalen. In het geval van conversiepercentages, wilt u misschien uw huidige conversiepercentage van 10% verhogen naar 15% en wilt u dat aantal binnen drie maanden bereiken.

5. Vind de juiste hulpmiddelen om uw KPI's te volgen

Nu je je doelen hebt gedefinieerd, KPI's hebt geselecteerd en haalbare doelen hebt gesteld, ben je er bijna. De laatste stap? Kies een hulpmiddel om je te helpen die KPI's bij te houden.

Sommigen gebruiken hiervoor standaard een Excel-spreadsheet en dat is een werkbare optie als je slechts een paar basisdingen bijhoudt. Maar spreadsheets bieden misschien niet alle functionaliteit die je nodig hebt om de voortgang naar je bedrijfsdoelen goed te visualiseren.

Vergeet ook niet dat KPI-scorecards deels bedoeld zijn om de transparantie te vergroten, en spreadsheets zijn gewoon niet zo gemakkelijk te delen als een KPI-dashboard waar elk lid van je team op elk moment toegang toe heeft.

Gedetailleerde KPI-dashboards maken in ClickUp en samenwerken met teamleden en belanghebbenden om iedereen op de hoogte te houden

Overweeg in plaats van de spreadsheet-route een projectmanagementplatform te gebruiken. De beste van deze platforms bieden alle toeters en bellen - niet alleen de mogelijkheid om meerdere projecten gemakkelijk te beheren maar ook ruimtes om analyses te monitoren, KPI-dashboards te maken en nog veel meer.

