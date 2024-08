Gratis HR-sjablonen en -formulieren om HR-processen te verbeteren in 2024

De Afdeling Personeelszaken is essentieel om de ervaring en prestaties van elke werknemer binnen een bedrijf te verbeteren.

Vanwege hun brede takenpakket is een manier om ervoor te zorgen dat het werk niet overweldigend wordt, het stroomlijnen van het HR-proces van begin tot eind. Van het bijhouden van persoonlijke taken tot het inwerken van nieuwe medewerkers hR sjablonen helpen teams hun productiviteit te verhogen.

Er zijn eindeloos veel mogelijkheden om HR-sjablonen te gebruiken. We hebben een lijst samengesteld met 11 HR-sjablonen waarmee je bovenop je taken kunt blijven zitten en tegelijkertijd een veilige en prettige werkomgeving voor alle werknemers kunt creëren! ClickUp voor HR Teams

Wat is een HR sjabloon?

Een HR sjabloon is een voorgeformatteerd document dat is ontworpen om HR-professionals te helpen snel documenten zoals functiebeschrijvingen te maken, functioneringsgesprekken contracten en andere personeelsgerelateerde Taken.

Sjablonen kunnen tijd besparen, zorgen voor een nauwkeurige format en bieden een leidraad bij standaard HR-activiteiten. Met sjablonen van goede kwaliteit kunnen organisaties de efficiëntie van hun HR-activiteiten maximaliseren en tegelijkertijd tijd besparen op administratieve Taken.

11 Gratis HR Sjablonen voor Human Resources Teams

1. ClickUp HR SOP sjabloon

Een SOP (standaard operationele procedure) is een reeks instructies van middelhoog tot hoog niveau die documenteren hoe een organisatie of team specifieke Taken moet uitvoeren. SOP's zorgen voor efficiëntie, consistentie, betrouwbaarheid en constante kwaliteit in elk HR-proces.

Als je problemen hebt met het creëren van duurzame HR-processen voor werknemers, dan is de ClickUp HR SOP sjabloon is het antwoord op uw vragen. Dit sjabloon voor HR-documenten is er om u te helpen georganiseerd te blijven en uw to-dos vast te stellen, zodat uw personeel niet alleen goed getraind is, maar ook gemotiveerd blijft.

Voeg de sjabloon toe aan je werkruimte en krijg toegang tot twee statussen en zes weergaven, waaronder Werving, Prestatie-evaluatie, Opleiding offboarding en Onboarding om uw werk te beheren . Dit sjabloon downloaden

2. ClickUp Correctieve Actie HR Sjabloon

Een correctief actieplan beschrijft elke stap om target resultaten te bereiken. Maar als je complexe problemen aanpakt, kan het een rommeltje worden!

De ClickUp sjabloon voor corrigerende maatregelen is volledig uitgerust om u te helpen snel en efficiënt te handelen. Het heeft een gids voor belangrijke gebeurtenissen, waaronder:

Verbetermogelijkheden : Identificeer de velden rond uw bedrijfsvoering of teamprestaties die veranderingen en aandacht nodig hebben

: Identificeer de velden rond uw bedrijfsvoering of teamprestaties die veranderingen en aandacht nodig hebben Problemen en hoofdoorzaken : Definieer de uitdagingen, wegversperringen en ondersteunende bronnen

: Definieer de uitdagingen, wegversperringen en ondersteunende bronnen Mogelijke oplossingen : Maak een lijst van alle mogelijke oplossingen om een verandering ter verbetering door te voeren

: Maak een lijst van alle mogelijke oplossingen om een verandering ter verbetering door te voeren Maatstaf voor succes : Definieer uw succes dat ismeetbaar is door middel van sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) of metrics die gunstig zijn voor je team en de algemene activiteiten

: Definieer uw succes dat ismeetbaar is door middel van sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) of metrics die gunstig zijn voor je team en de algemene activiteiten Taak Eigenaren : Wijs teamleden toe aan elke Taak voor de volgende stappen en follow-up

: Wijs teamleden toe aan elke Taak voor de volgende stappen en follow-up Tijdlijn: Plan vooruit en wijs voldoende tijd toe om je voor te bereiden op verandering en verbetering Dit sjabloon downloaden ### 3. ClickUp Bedrijfsprocessen Document HR Sjabloon

Veel startende en groeiende bedrijven verliezen momentum nadat hun team is uitgebreid omdat ze ervan uitgaan dat alles vanzelf op zijn plaats valt en procedures vanzelf werken. Hoe meer een bedrijf groeit, hoe complexer de dingen worden.

Het aantal werknemers gaat omhoog, het bedrijf krijgt meer werk en er zijn meer stappen. Al deze dingen moeten op een efficiënte manier worden geregeld.

Procesdocumentatie geeft je een gedetailleerde beschrijving van hoe je een proces het beste van begin tot eind kunt uitvoeren. Wat is dan een betere manier om dat te doen dan een sjabloon te gebruiken dat het proces verder vereenvoudigt?

Met de ClickUp Bedrijfsprocesdocument sjabloon personeelszaken kunt u uw projecten beheren, nieuwe werknemers inwerken en notulen van vergaderingen maken . Zie het als een recept dat je helpt om een beproefd proces te dupliceren. Dit sjabloon downloaden

4. ClickUp Formulieren Personeelszaken Sjabloon

Personeelsevaluaties helpen HR-afdelingen te beoordelen hoe elk lid van het team bijdraagt aan het doel van het bedrijf. Deze HR formulieren zijn de officiële documenten die gebruikt worden om de prestaties van een teamlid te beoordelen en hun bevestiging te krijgen dat ze geëvalueerd zijn.

Dit ondersteunt cruciale HR-beslissingen wanneer de tijd daar is. De ClickUp HR Evaluatie Formulier Sjabloon voorkomt dat u opnieuw moet beginnen wanneer u een evaluatie van werknemers in het bedrijf moet uitvoeren.

De sjabloon bevat 10 aangepaste velden voor het organiseren van sleutelinformatie, waaronder Baan Titel, Technisch Vaardigheden, Datum van Evaluatie, Totaal aantal gepresteerde uren, en Bekroningen en mijlpalen.

Bovendien heb je met dit sjabloon voor HR-formulieren een overzicht van alle evaluaties die je hebt gedaan, dankzij de drie lijsten met een Evaluatieformulier voor elk lid en een Lijst van werknemersevaluaties voor gemakkelijke toegang.

Leer meer over_ HR automatiseringstrends om uw huidige processen te upgraden! Dit sjabloon downloaden

5. ClickUp Likertschaal sjabloon

Hoe zeker je je ook voelt over de beoordeling van de tevredenheid van je werknemers, je moet altijd naar de bron vragen. Elke personeelsafdeling heeft verschillende modellen voor het uitvoeren van een medewerkerbetrokkenheidsonderzoek, maar één aanpak heeft de tand des tijds doorstaan: De Likertschaal .

Deze enquête vraagt de deelnemers om te antwoorden op een vraag met één van de vijf antwoorden bereikend van Streng oneens tot Streng eens. Hoewel een Likertschaal een geweldige manier is om de tevredenheid en meningen van werknemers te meten, is het maken ervan een tijdrovende Taak.

Als u specifieker wilt zijn met uw enquête, hoeft u zich geen zorgen te maken, want de ClickUp sjabloon voor Likert-schaal kan gemakkelijk worden aangepast.

De Likert Scale in ClickUp is een waardevolle bron voor Human Resources Teams die weloverwogen beslissingen willen nemen op basis van de ontvangen antwoorden. Krijg een algemeen beeld van de schaal van het bedrijf met behulp van de zes aangepaste velden en twee statussen. Dit sjabloon downloaden

6. ClickUp sjabloon zwangerschapsverlof

Het ClickUp zwangerschapsverlof sjabloon helpt bijhouden van alle Taken en plichten terwijl werknemers met verlof zijn

De overgang voor, tijdens en na iemands zwangerschaps- of vaderschapsverlof is een drukke tijd. Maar met de hulp van ClickUp's sjabloon voor zwangerschapsverlof beschikt u over een betrouwbare bron met checklists, beleidsregels en abonnementen in één!

Pas een privé versie van deze sjabloon aan en bewaar deze voor mensen die een overzicht willen krijgen van het beleid en het proces met betrekking tot zwangerschaps- en vaderschapsverlof in uw bedrijf. Zodra ze klaar zijn om het spannende nieuws met hun manager te delen, kunnen ze met het team samenwerken aan een actieplan voor vervanging.

Dit sjabloon is ook een krachtig hulpmiddel om intern bij Personeelszaken te bewaren. Gebruik de speciale secties voor Details, Budget en Actie items om belangrijke data en herinneringen af te stemmen. In een oogwenk kunnen weken snel voorbij gaan. Documenteer uw werkstroom in het sjabloon ClickUp om drie stappen vooruit te blijven en ze stressvrij terug te verwelkomen van verlof! Dit sjabloon downloaden

7. ClickUp sjabloon voor personeelsbeleid

Gebruik dit sjabloon voor beleidsnotities om elk beleid duidelijk bij te houden en te organiseren, of u nu met een nieuw beleid begint of wijzigingen aanbrengt

Businesses hebben HR Formulieren, handboeken en beleidsregels om ervoor te zorgen dat alles correct wordt gedocumenteerd. Wanneer beleidsregels worden gewijzigd of nieuwe beleidsregels worden toegevoegd, is het de taak van Human Resources om alle teams op de hoogte te stellen van de wijzigingen.

De eerste stap is het schrijven van een memo voor het bijgewerkte beleid.

Je kunt zelf een beleidsmemo schrijven, maar HR documentsjablonen maken het format van de memo een stuk eenvoudiger. Het enige wat je hoeft te doen is je content toevoegen aan het sjabloon voor de beleidsnotitie, en dat is precies wat je moet doen ClickUp sjabloon voor beleidsmemo's is gemaakt voor.

Het sjabloon ClickUp Policy Memo heeft twee functies: De Beleidsnotitie en de Aan de slag-gids. Pas het ClickUp Policy Memo Template toe op uw werkruimte en bewerk het binnen enkele seconden naar de door u gewenste feiten, zodat niemand van uw personeel de updates hoeft te missen. Dit sjabloon downloaden Bonus: Uitchecken 10 Free Memo Sjablonen in Word en ClickUp

8. ClickUp Personeelsabonnement sjabloon

Gebruik dit sjabloon om een beter inzicht te krijgen in de verschillende soorten personeel die uw bedrijf nodig heeft om doelstellingen te bereiken

De HR-afdeling gebruikt personeelsabonnementen om aan- en afvloeiingen van werknemers en vereiste vaardigheden te identificeren. De stappen die worden gebruikt bij het opstellen van een personeelsplan helpen HR Teams de juiste vragen te stellen en weloverwogen beslissingen te nemen over de huidige en gewenste situatie van het bedrijf.

HR-professionals gebruiken personeelsplannen tijdens cycli van budgetten om fondsen te plannen en toe te wijzen. Deze abonnementen zijn echter niet alleen beperkt tot deze functie, ze kunnen ook worden gebruikt wanneer er een belangrijke verandering is aanpassing van het personeelsbestand. Een uitstekend personeelsabonnement helpt HR-professionals bij het bepalen van het soort expertise dat ze in nieuwe kandidaten moeten zoeken, en de ClickUp sjabloon voor personeelsplan maakt dit proces eenvoudig. Dit sjabloon downloaden

9. ClickUp Aanvraag sjabloon voor vrije tijd

Als u een betere manier nodig hebt om verlofaanvragen in uw team bij te houden, probeer dan dit ClickUp sjabloon

Vrije tijd is essentieel voor werknemers en zorgt ervoor dat ze gemotiveerd en uitgerust blijven om verder te gaan met de doelstellingen van het bedrijf. Veel bedrijven houden een schema bij voor het goedkeuren van verlof voor hun medewerkers. Dit helpt om de nodige mankracht te behouden zodat het bedrijf op elk moment efficiënt kan draaien.

Als HR-professional heb je vast wel eens te maken gehad met verschillende aanvragen van werknemers voor verlof. De threads van e-mails kunnen gemakkelijk overweldigend worden. Maar waarom zou je verlofaanvragen via je e-mail op het werk accepteren als er een eenvoudiger en efficiënter alternatief is?

De ClickUp sjabloon voor aanvraag van vrije tijd is een geweldig voorbeeld van hoe eenvoudig het is om administratieve processen te vereenvoudigen. Hiermee kunt u alle werknemers die verlof aanvragen doorsturen naar de locatie van uw keuze, zodat u over alle informatie beschikt die u nodig hebt om de aanvragen te beoordelen, goed te keuren of af te wijzen. Dit sjabloon downloaden

10. ClickUp HR sjabloon voor wervingsactieplan

Dit sjabloon helpt teams om potentiële kandidaten in kaart te brengen of bij te houden om te werven, met details over hoe en wanneer je contact met ze opneemt

Een wervingsactieplan is een aanpak om het wervingsproces in een stroomversnelling te brengen. Het is de procedure die u moet volgen bij het werven van nieuwe partners en medewerkers. De strategie helpt u bij het vinden van potentiële werknemers die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de organisatie.

Het helpt je ook uit te zoeken wanneer en hoe je in contact komt met deze prospects.

De ClickUp sjabloon voor wervingsactieplan is een uitstekende bron om uw wervingsactieplan naar een hoger niveau te tillen. Dit sjabloon is iets geavanceerder dan de andere sjablonen in de lijst, maar het is uitgerust met de middelen die je nodig hebt om de meeste waarde te krijgen.

De vijf aangepaste statussen van de sjabloon vertellen je of de kandidaat goed bij je past en wat de voortgang van de werving is. U kunt ook zien of het proces nog gaande is, in de wacht staat of voltooid is. Dit sjabloon downloaden

11. Excel KPI Dashboard Sjabloon door Someka

Het Excel KPI Dashboard Sjabloon van Someka is perfect voor HR-professionals die een eenvoudig, uitgebreid hulpmiddel nodig hebben om hun belangrijkste statistieken bij te houden, te visualiseren en te presenteren.

Dit dynamische, kant-en-klare dashboard biedt een realtime momentopname van cruciale gegevenspunten zoals het personeelsverloop, de tijd die nodig is om posities in te vullen, de effectiviteit van trainingen en nog veel meer. Het is gemakkelijk te gebruiken, met eenvoudige instructies, aanpassingsopties en compatibiliteit met de meeste versies van Excel.

Met de aanpasbare grafieken en grafieken kunt u met dit dashboard in uw HR-gegevens duiken, trends in de tijd visualiseren en HR-gegevens in een duidelijk, verteerbaar format presenteren. Dit maakt het dashboard van onschatbare waarde voor het nemen van strategische beslissingen, het laten zien van voortgang aan het hoger management en het zorgen voor voortdurende verbetering binnen uw HR-processen! Dit sjabloon downloaden

Wat te zoeken in een HR-sjabloon

Elk van deze HR-sjablonen kan uw team helpen georganiseerd te blijven en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit. We hebben ervoor gezorgd dat elk van deze ClickUp sjablonen deze sleutel functies heeft om naar uit te kijken in een HR sjabloon:

Compatibiliteit met bestaande software en hardware. Mogelijkheid om sjablonen aan te passen en op maat te maken voor verschillende soorten documenten. Duidelijke instructies die het invullen en begrijpen van de content van het document vereenvoudigen. Schaalbaarheid zodat je gemakkelijk meer informatie of secties kunt toevoegen als dat nodig is. Regelmatige updates om ervoor te zorgen dat uw sjablonen up-to-date blijven met alle wijzigingen in industriestandaarden of vereisten.

Bekijk deze_ software voor personeelsbeheer !

Aan de slag met gebruiksvriendelijke HR sjablonen

Bedrijven passen hun strategie en beleid aan om concurrerend te blijven, maar deze veranderingen mogen de productiviteit van hun werknemers niet verstoren. Met ClickUp kunnen HR-teams probleemloze ervaringen voor elk type proces mogelijk maken.

Succes op het gebied van personeelsbeheer begint met een centrale hub om verbinding te maken met werknemers en afdelingen. ClickUp helpt u om in elke situatie georganiseerd en proactief te blijven. Download uw must-have sjablonen en ga vandaag nog aan de slag. Aanmelden voor ClickUp