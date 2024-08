5 HR Automatiseringstrends waar we dit decennium mee te maken krijgen

Samantha Clark is afgestudeerd aan het Warrington College of Business en werkt voor een professioneel accountantskantoor, ThePayStubs _. Ze onderhoudt alle clientenrelaties met vooraanstaande partners en heeft haar passie gevonden in het schrijven van artikelen over verschillende financiële en bedrijfsgerelateerde onderwerpen

De afgelopen tien jaar waren een essentiële katalysator in het stimuleren van veranderingen voor werknemers en bedrijven. Sinds de wereldwijde pandemie is begonnen, zijn innovatie en verandering bovendien noodzakelijk geworden voor veel sectoren om te overleven. Op het gebied van Human Resources (HR) heeft de wereldwijde groei van werk op afstand en door technologie gedreven werk belangrijke veranderingen teweeggebracht.

Technologie is weer de primaire focus voor veel organisaties en teams van verschillende profielen. Plotseling moesten alle HR-managers en -medewerkers van thuis uit werken en verschillende technische oplossingen gebruiken om hun werk online over te brengen.

Helaas waren deze veranderingen nodig voor veel HR-afdelingen en bedrijven om te beseffen hoe waardevol nieuwe technologie kan zijn in hun dagelijkse Taken. Automatisering is het centrale punt van deze tools, en met dit in gedachten is dit wat we in de toekomst kunnen verwachten.

5 trends op het gebied van HR automatisering: Veranderingen die je dit decennium zult zien

1. RPA-platforms zullen de overhand krijgen over andere automatiseringsoplossingen

We duiken hier in de basis voor degenen die niet weten wat RPA (Robotic Process Automation) platforms zijn en wat hun doel is.

RPA-software beheert softwarerobots die in staat zijn om geautomatiseerd werk te doen door interactie met digitale systemen en HR-software . De kernfunctie van deze platforms is de repetitieve automatisering van regelgebaseerde taken, waardoor ze van onschatbare waarde zijn voor moderne bedrijven.

RPA-platforms zijn het volgende grote ding in HR! Volgens Gartner is de RPA-markt naar verwachting gestaag groeien tot 2024, ondanks het negatieve effect van de pandemie op de economie.

De groei van RPA was stabiel in de afgelopen tien jaar, maar piekte in 2019. RPA's bereikten een omzetgroei van bijna 63% en de groeitrend hield aan tot en met 2020 (11%). Het uiteindelijke groeinummer in 2021 zal naar verwachting rond de 19% liggen.

Het effect van RPA's op HR is tweeledig. Ten eerste zullen ze helpen bij het verzamelen en beheren van gegevens omdat repetitieve taken worden geautomatiseerd. Ten tweede zullen ze HR helpen zich aan te passen aan het nieuwe automatiseringsparadigma en hen helpen het nieuwe werklandschap te begrijpen waarin menselijke werknemers samenwerken met AI om hun capaciteiten te verbeteren.

Volgens de onderzoek 2019-2020 Sierra-Cedar HR-systemen , groeide de toepassing van RPA in HR met ongeveer 50% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Hoewel er een gematigde angst is dat deze nieuwe technologie banen zal vernietigen, is het veel waarschijnlijker dat het gewoon zal veranderen hoe we HR benaderen. We zijn nog ver verwijderd van software die talent en vaardigheden kan beoordelen zonder menselijke input. Het is gewoon een nieuw hulpmiddel, dus je hoeft je geen zorgen te maken.

2. Werving is het proces met het meeste automatiseringspotentieel

Rekrutering is een van de essentiële aspecten van het werk in HR. Het proces is niet vreselijk ingewikkeld, maar het kost tijd en het is ook erg repetitief - perfect voor automatisering, toch? Nou, we zijn er nog niet helemaal. Volgens Workato automatiseren we momenteel slechts 6% van alle wervingstaken, maar de automatisering groeit elk jaar aanzienlijk. Teams die personeel aannemen verliezen de meeste tijd met het plannen van sollicitatiegesprekken.

Ja, deze Taak is heel eenvoudig als je één persoon probeert in te plannen, maar als er veel kandidaten zijn, kan het een probleem worden. Met automatisering verwijder je mogelijke problemen zoals overlappende interviewdata en maak je het proces soepel voor de kandidaten .

In 2018 heeft maar liefst 67% van de HR-agenten ondervraagd door LinkedIn beweerde dat automatisering hen helpt tijd te besparen. Dit nummer zal naar verwachting snel groeien naarmate nieuwe manieren om AI en automatisering te gebruiken het werk van HR eenvoudiger en nauwkeuriger maken.

3. De explosie van AI-automatisering op alle niveaus

De taken van HR in het digitale tijdperk worden steeds complexer en veeleisender. Nu de digitalisering van de bedrijfsomgeving in een stroomversnelling raakt door de pandemie, is de druk op HR-afdelingen om snel te moderniseren nog groter. Ze moeten een uitstekende werknemerservaring bieden door middel van werving, training en onboarding .

Hier zijn enkele manieren waarop AI daarbij kan helpen:

Real-time gegevens: Door automatische vastlegging en gegevensverwerking kan HR anticiperen op vragen en problemen, zodat ze kant-en-klare antwoorden paraat hebben

Door automatische vastlegging en gegevensverwerking kan HR anticiperen op vragen en problemen, zodat ze kant-en-klare antwoorden paraat hebben Gepersonaliseerde aanpak: Moderne werknemers hebben voortdurend toegang nodig tot HR-resources met gepersonaliseerde informatie en planningen op basis van hun behoeften en locatie

Moderne werknemers hebben voortdurend toegang nodig tot HR-resources met gepersonaliseerde informatie en planningen op basis van hun behoeften en locatie **Dankzij de automatisering van repetitieve taken kunnen HR-afdelingen meer werk doen met minder mensen en zich meer richten op taken die een menselijke aanpak vereisen

24 uur per dag beschikbaar: We kunnen nu constante ondersteuning bieden via AI-gestuurde chatbots zonder HR-medewerkers te dwingen een 24-uurs werkrooster te organiseren

Door de overstap naar de cloud staan we voor een evolutionaire periode voor HR. Ze zullen zich meer richten op strategieën voor werknemersbetrokkenheid , productiviteit, prestaties en welzijn -allemaal ondersteund door concrete gegevens die worden gebruikt in het besluitvormingsproces.

Volgens de Wereldwijde Human Capital Trends bibliotheek gelooft 38% van de bedrijven uit 140 landen dat AI en automatisering binnen de komende vijf jaar volledig zullen zijn ingevoerd in hun organisaties. Dat is een belangrijk gegeven om in overweging te nemen als je bij wilt blijven met de besten in het spel.

4. Groei van geautomatiseerde analyses in HR

We hebben het al gehad over datagestuurde beslissingen en analyses in relatie tot HR, maar laten we eens kijken naar de mogelijkheden die ze bieden voor moderne afdelingen.

We kunnen zeker kijken naar de techgigant Google als de voorloper van veel nieuwe benaderingen, waaronder deze. Google gebruikte analytics om de leidende indicatoren te beoordelen die een positieve werkomgeving schetsen.

Ze verzamelden ook beoordelingen van prestaties en feedback van werknemers om ze te vergelijken met productiviteitsmetingen binnen verschillende leiderschapsstijlen. Nog te doen om de impact van verschillende benaderingen op productiviteit en betrokkenheid te bepalen.

Als we bedenken dat we analytics gebruiken voor websitebeheer, social media management, allerlei advertenties en vele andere aspecten van digitaal zakendoen, realiseren we ons dat de gegevens zich opstapelen en hoe sneller we ze nuttig maken, hoe beter.

AI wordt cruciaal voor de volgende stap. Met behulp van AI kunnen we datatypes scheiden, kennis identificeren met behulp van NLP, datasets met elkaar verbinden en nog veel meer. Naarmate AI geavanceerder wordt, neemt de hoeveelheid mankracht die we nodig hebben om grote datadumps te verwerken af en zal de precisie alleen maar toenemen.

5. Meer bedrijven gaan over op automatisering van de salarisadministratie De enquête over loonadministratie van 2018 biedt ons een interessant inzicht in de automatisering van de salarisadministratie en de nummers daarvan in de VS. Als we kijken naar de payrollactiviteiten in de VS over de hele linie, zien we dat in 2018 ongeveer 6% van de bedrijven een vorm van automatisering van de payroll gebruikt. Uit de enquête blijkt ook dat ongeveer 16% van de bedrijven die geen gebruik maken van automatisering van hun salarisadministratie, van plan is om dit in de toekomst te gaan doen.

Er zijn verschillende dingen waar automatisering van de salarisadministratie bij kan helpen en waarom zoveel organisaties zich abonneren om de overstap te maken. Het eerste voordeel van automatisering moet hier de vereenvoudigde gegevensverzameling zijn, aangezien dit het meest tijdrovende aspect van het werk is.

Bovendien, als uw HRIS (Human Resources Information System) verbonden is met uw globale payroll, zouden ze gebruik maken van wat we een SSoT (single source of truth) noemen binnen dezelfde database.

Gegevensvalidatie is ook een factor bij traditioneel salarisbeheer. De HR-afdeling moest gegevens in hun spreadsheets vergelijken en informatie over betalingen opnieuw controleren

voordat ze de betalingen voltooiden. AI kan dit automatisch doen, wat tijd bespaart en het proces nauwkeuriger maakt. We kunnen ook automatische triggers instellen om de HR-afdeling te waarschuwen zodra een taak klaar is om Voltooid te worden.

De meest in het oog springende voorbeelden hiervan zijn loonstrookjes, die we nu automatisch kunnen invullen in het HRIS met behulp van een loonstrookgenerator en de vervelende stappen elimineren die we in het verleden moesten voltooien.

Conclusie

We staan op een keerpunt waarop bedrijven eindelijk serieus beginnen te investeren in nieuwe technologieën en hun processen, waaronder HR, innoveren. De Covid-19 pandemie heeft bedrijven over het technologische omslagpunt geduwd en nu met de duidelijk getartte voordelen is er in de nabije toekomst geen houden meer aan. De toekomst van productiviteit en het aantrekken van talent ligt in de handen van automatisering en AI-specialisten die HR naar de 21e eeuw kunnen brengen. We zijn klaar voor de volgende grens en dit is het perfecte moment om de stap te zetten. De pandemie heeft de manier waarop HR werkt veranderd en de veranderingen zullen de komende jaren de norm worden.