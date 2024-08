10 beste softwaretools voor personeelsbeheer in 2024

Het managen van een personeelsbestand is geen eenvoudige taak. Jongleren met planningen, ervoor zorgen dat papierwerk consistent wordt gedaan en het optimaliseren van workflows zijn allemaal taken waar zelfs de meest ervaren managers moeite mee hebben.

Tel daarbij op dat steeds meer mensen online werken en het is geen wonder dat bedrijven zich wenden tot gespecialiseerde systemen en softwaretools voor personeelsbeheer om het beste uit hun teams te halen.

Software voor personeelsbeheer is een programma dat is ontworpen om mensen te helpen het personeel in hun bedrijf te beheren. Het kan werknemersuren, roosters en andere belangrijke informatie bijhouden.

Veel van deze tools bieden ook hulp op andere gebieden met betrekking tot personeelsbeheer. Dit kan het volgende omvatten oplossingen voor taakbeheer geavanceerde analyses en communicatietools.

Niet alle tools voor personeelsbeheer zijn echter in alle situaties even nuttig. Sommige zijn gericht op kleine bedrijven en andere zijn beter geschikt voor grote industriële kolossen.

Deze lijst met de tien beste tools voor personeelsbeheer helpt u om al uw opties efficiënt te sorteren en het ideale platform voor personeelsbeheer voor uw situatie te vinden. Het maakt dus niet uit hoeveel werknemers u beheert of in welke branche u actief bent, u krijgt de hulp die u nodig hebt om uw bedrijf en personeelsbestand op de rails te houden.

Wat moet u zoeken in software voor personeelsbeheer

Functies voor beheer op afstand: Tools voor personeelsbeheer moeten geavanceerde functies bieden, zoals toegang op afstand, toewijzing van taken en rapportage.

Analyse en rapportage: Deze tools moeten de prestaties van werknemers kunnen bijhouden, trends en patronen in de gegevens kunnen analyseren en feedback kunnen geven over het verbeteren van de activiteiten.

Gebruiksvriendelijke functies: Stroomlijn al uw processen met betrekking tot het beheren van personeel. Dit omvat tools voor e-mailen, het plannen van vergaderingen en evenementen en het bijhouden van de voortgang van projecten.

Automaties: Stroomlijn processen, besteed minder tijd aan handmatige taken en zorg ervoor dat er niets tussen wal en schip valt. Wat zijn de voordelen van een tool voor personeelsbeheer?

De 10 beste software voor personeelsbeheer

Dit is zeker geen uitputtende lijst van alle workforce management software die momenteel op de markt is, maar een selectie van de beste. We hebben informatie over prijzen, beoordelingen en functies opgenomen, zodat u snel weet welke opties de juiste software voor personeelsbeheer voor uw bedrijf kunnen zijn.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een hulpmiddel voor projectbeheer met functies die speciaal zijn ontworpen om mensen te helpen bij het beheren van hun personeelsbestand. Het kan praktisch alles wat je nodig hebt, met gespecialiseerde tools voor taak- en projectbeheer, tijdregistratie en gegevensanalyse.

Wat ClickUp onderscheidt van andere vergelijkbare platforms is de focus op maatwerk. Het biedt tal van verschillende opties voor dashboardweergaven aan te passen en instellingen zodat je je workflow kunt optimaliseren en het beste uit je team kunt halen.

Tot slot gaat ClickUp verder dan dat om uw projecten georganiseerd te houden. ClickUp verdeelt alles wat u doet in een logische hiërarchie met de volgende structuur:

Werkruimte

Ruimte

Map

Lijsten

Taken

Subtaken

Door je al deze organisatieniveaus te geven, heeft alles zijn eigen ruimte, zodat je werk gemakkelijker te beheren is.

functies:

Zie precies hoeveel een teamlid in een bepaalde periode op zijn bordje heeft met onzewerklastweergave* Bekijk taken en projecten inClickUp's kalenderweergave om te plannen voor de toekomst en potentiële knelpunten te vermijden

Maak eengepersonaliseerd dashboard om snel prestatiecijfers op topniveau en de toewijzing van personeel te zien

Definieer workflows in een handomdraai met onze eenvoudige drag-and-drop besturingselementen

Profiteer van onze vele gratis sjablonen, waaronder handigeHR-sjablonen Pro's:

Eenvoudige en intuïtieve interface geeft u de gegevens die u nodig hebt om uw team te beheren en te verbeterenbetrokkenheid van werknemers* Hiermee kunt u alles doen, van het toewijzen van taken totteammiddelen beheren allemaal op één plek

Integraties zorgen voor een naadloze ervaring tussen de rest van je tech stack

Nadelen:

Mobiele apps hebben (nog) niet alle functionaliteiten die de desktopversies wel hebben

Het kost tijd om vertrouwd te raken met alle weergaven en hulpmiddelen die beschikbaar zijn om u te helpen uw personeelsbestand te beheren

Prijzen:

Gratis voor altijd

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (5.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. BambooHR

Via BambooHR BambooHR is een HR-software die een essentiële rol kan spelen in het helpen van bedrijven bij het beheren van hun personeelsbestand.

Hoewel BambooHR vooral bekend staat om de meer HR-gerichte toepassingen, zoals de functies voor aanname, onboarding en training, kan het ook nuttig zijn op andere gebieden van personeelsbeheer.

BambooHR bevat bijvoorbeeld analysetools om managers te helpen begrijpen hoe goed verschillende teams of individuele leden hebben gepresteerd.

Eén functie die BambooHR niet heeft, is een taakbeheersysteem. Je kunt dit programma dus niet gebruiken om workflows te optimaliseren of projecten te plannen. Daarvoor moet je een tweede programma gebruiken.

functies:

Bevat een gecentraliseerde personeelsdatabase, vooral handig voor grotere bedrijven met honderden werknemers

Stelt je in staat om direct HR-analyserapporten te maken waarmee je een beter inzicht krijgt in je team en hoe ze presteren

Maakt het gemakkelijk om een idee te krijgen van hoe werknemers denken over het bedrijf met eNPS-enquêtes

Voordelen:

Schone UX is eenvoudig te navigeren voor managers en werknemers

Maakt het bijhouden van uw belangrijksteHR KPI's een makkie

Een geweldige bron voor werknemers met handige zelfbedieningsopties voor veelvoorkomende zaken zoals verlof opnemen of arbeidsdocumenten vinden

Nadelen:

Het gebrek aan aanpassingsopties kan managers frustreren die alles precies zo willen hebben

De prijs kan te duur zijn, vooral voor kleinere bedrijven met een beperkt budget

Sommige functies zijn alleen beschikbaar voor bedrijven die in de VS gevestigd zijn.

Prijzen:

Essentials : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Voordeel: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (1.000+ beoordelingen)

4.5/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

3. Maandag.nl

Via MaandagMaandag.nl is een uitgebreid projectbeheerplatform met alle tools die je nodig hebt om je team op koers te houden en efficiënt te laten werken.

Wat Monday onderscheidt van andere projectmanagement software is de focus op samenwerking en flexibiliteit. Het biedt functies zoals drag-and-drop functionaliteit en visuele projectborden die het voor teamleden gemakkelijk maken om te zien waar ze moeten zijn, wat ze moeten doen en met wie ze moeten praten.

Het bevat ook krachtige planningsmogelijkheden waarmee je complexe projecten kunt plannen en teamworkflows kunt optimaliseren.

functies:

Gantt- en Kanban-borden maken het eenvoudig voor je team om op schema te blijven met al hun dagelijkse taken

Dashboardweergaven laten zien wie waar op dat moment aan werkt

Met documenten kunnen teams in realtime samenwerken aan een project, lijst of brainstormsessie

Voordelen:

Biedt veelzijdigheid voor managers zonder overweldigend te zijn

Geweldig automatiseringssysteem maakt het gemakkelijk om workflows te ontwikkelen

Tonnen integraties voegen veel functionaliteit toe aan het kernproduct

Nadelen:

Geavanceerde functies kunnen veel meer geld kosten

Sommige gebruikers vinden het vanuit UX-oogpunt niet zo goed ontworpen als andere op deze lijst

De mobiele app mist veel functies die er idealiter wel in zouden moeten zitten

Prijzen:

Individueel : Gratis

: Gratis Basis: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Standaard: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Pro: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Contract voor prijsopgave

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6.000+ beoordelingen)

Nog niet zeker over maandag? Bekijk enkele van onze favoriete Maandag alternatieven om een platform te vinden dat beter bij uw behoeften past.

4. NICE

Via NICE NICE Personeelsbeheer is een cloudgebaseerde oplossing voor personeelsoptimalisatie die managers helpt bij het plannen en optimaliseren van werknemersroosters. Het bevat functies zoals geavanceerde analyses, real-time rapportage en prognosemogelijkheden, zodat u de personeelsbehoeften beter kunt voorspellen en beslissingen kunt nemen op basis van actuele gegevens.

Het bevat ook tools voor het beheer van urenstaten en verlofaanvragen om ervoor te zorgen dat uw personeel altijd goed uitgerust en productief is.

Het is belangrijk om te weten dat NICE's workforce management systeem slechts een onderdeel is van de grotere NICE productlijn. U zult waarschijnlijk het hele ecosysteem willen aanschaffen om de meeste voordelen van NICE te krijgen.

Kenmerken:

De mobiele app helpt u om op de hoogte te blijven van uw personeelsbestand

Ingebouwde tips stellen je in staat om je werknemers te adviseren terwijl ze aan het werk zijn

NICE's Omnichannel forecasting engine gebruikt kunstmatige intelligentie om u te helpen efficiënt te plannen

Pro's:

Een robuust systeem met alle toeters en bellen die je je maar kunt wensen van een WFM-tool

Ideaal voor grotere bedrijven, vooral die met contactcentra of omnichannelklantsucces teams

Nadelen:

Het systeem kan onverwacht uitvallen, waardoor het enigszins onbetrouwbaar is

De gebruikersinterface ziet er wat gedateerd uit vergeleken met andere softwarepakketten voor personeelsbeheer

Integratie met andere tools kan lastig zijn

Prijzen:

Contract voor prijzen

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (78 beoordelingen)

4.3/5 (78 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (4 beoordelingen)

5. Connecteam

Tijdregistratiefunctie via Connecteam Connecteam is software voor mobiele buitendienst- en personeelsbeheer waarmee bedrijven hun personeel kunnen beheren, of ze nu in het veld zijn of op afstand werken. Het bevat taakbeheer , planning en communicatietools om teams op één lijn te houden met elkaar te houden.

Connecteam heeft ook geavanceerde functies, zoals aanwezigheid bijhouden, tijd en onkostendeclaraties en zelfs loonlijsttools. Dit maakt het een geweldige tool voor kleine bedrijven die teams van werknemers wereldwijd moeten beheren.

Bovendien bevat Connecteam ook een reeks analyse- en rapportagetools waarmee u gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen die uw bedrijf ten goede komen.

functies:

Rapporten aan het einde van een dienst maken het gemakkelijk voor werknemers en managers om op één lijn te blijven

Met de prikklokfunctie kunt u de prestaties van werknemers bijhouden

Teamwijde berichten houden je verbonden met je team

Voordelen:

Flexibele prijsstelling betekent dat bedrijven het pakket kunnen kiezen dat past bij hun behoeften en budget

Het mobile-first ontwerp maakt het geweldig voor teams die in het veld of vanuit huis werken

Neemt veel van het repetitieve papierwerk over dat bedrijven moeten doen om de taken en aftekeningen van werknemers te beheren

Nadelen:

Het aantal aanpassingen kan overweldigend zijn als je een "out of the box" oplossing wilt

Gegevens zijn verdeeld over verschillende delen van de app, waardoor je naar een nieuw scherm moet gaan om te vinden wat je nodig hebt

De app kan trager worden, vooral als je je in gebieden met slechte internetverbindingen bevindt

Prijzen:

Kleine bedrijven: $0

$0 Basis: $29/maand voor eerste 30 gebruikers

$29/maand voor eerste 30 gebruikers Geavanceerd: $49/maand voor eerste 30 gebruikers

$49/maand voor eerste 30 gebruikers Expert: $99 voor eerste 30 gebruikers

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (39 beoordelingen)

4.3/5 (39 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (222 beoordelingen)

6. Kluiver

Via Jibble Jibble is een cloud-gebaseerde software voor personeelsbeheer die het bijhouden van werknemersuren en aanwezigheid vereenvoudigt. Het doet dit met gespecialiseerde tools voor in- en uitklokken, het plannen van diensten en het beheren van overwerk.

Jibble is echter niet alleen een mooie manier om werknemersuren bij te houden. Het bevat ook een geavanceerde analysetool om managers te helpen productiviteit en prestaties van werknemers te volgen .

Dit kan vooral handig zijn voor bedrijven die hun personeel verspreid over meerdere locaties in de gaten moeten houden. Jibble is een geweldige tool voor kleine bedrijven met een budget, omdat het een gratis plan heeft met alle kernfuncties die nodig zijn om je personeelsbestand effectief te beheren.

functies:

De werknemerapp voor prikklok is gratis te gebruiken en helpt managers om in één oogopslag de werktijden van werknemers te zien

Live locatie tracking volgt teamleden zelfs wanneer ze in het veld zijn

Registreer projecturen van meerdere teamleden zodat je klanten nauwkeurig kunt factureren

Voordelen:

Tal van gratis functies die perfect zijn voor kleine bedrijven

Integreert met Slack zodat werknemers kunnen inklokken waar ze ook zijn

Eenvoudige gebruikersinterface betekent dat iedereen het kan gebruiken

Nadelen:

De kosten beginnen te stijgen naarmate er meer werknemers bijkomen

Gebrek aan geavanceerde rapportage- of analysefuncties in vergelijking met de concurrentie

Aanpassingsopties zijn schaars

Prijzen:

Gratis plan: $0

$0 Premium plan: $2,99/maand per gebruiker

$2,99/maand per gebruiker Ultiem plan: $5,99/maand per gebruiker

$5,99/maand per gebruiker Enterprise: Contract voor prijsopgave

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (487 beoordelingen)

7. Oracle

via Oracle Oracle Personeelsbeheer is een end-to-end oplossing voor personeelsbeheer die bedrijfsprocessen stroomlijnt en de efficiëntie verhoogt. Het omvat geavanceerde analyses, geautomatiseerde planning en tijdregistratie, salarissjablonen en meer.

Oracle Workforce Management is het meest geschikt voor grotere bedrijven die de krachtigste en best verbonden systemen nodig hebben om hun werknemers te beheren. Daarom is Oracle vrij duur, maar het kan het extra geld waard zijn voor bedrijven die alle functies nodig hebben.

Functies:

Het interne prestatiebeheersysteem biedt elke werknemer een plek om doelen bij te houden en prestatiebeoordelingen te krijgen

Ploegenroosters, afwezigheidsbeheer en loonberekeningen delen allemaal gegevens voor een naadloze HR-ervaring

Geïntegreerde onboarding- en offboardingflows maken het eenvoudig om een steeds veranderend personeelsbestand te beheren

Pro's:

Een legacy oplossing die een geweldige alles-in-één oplossing kan zijn voor grote bedrijven

Wordt geleverd met een hele reeks geïntegreerde analyses en HR-tools

Nadelen:

Bevat veel functies die misschien niet nuttig zijn voor het gemiddelde bedrijf

Een oudere gebruikersinterface zorgt ervoor dat dit systeem traag en onhandig aanvoelt

Updates en patches kunnen lang op zich laten wachten

Prijzen:

Contract voor prijzen

Beoordelingen en recensies:

G2: 3.5/5 (494 beoordelingen)

3.5/5 (494 beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (59 beoordelingen)

8. Skedulo

Via Skedulo Skedulo is een cloudgebaseerde oplossing voor personeelsbeheer die bedrijven de mogelijkheid biedt om roosters van werknemers te beheren, projecten te plannen en werkstromen te optimaliseren.

Wat Skedulo onderscheidt van andere workforce management oplossingen is de focus op mobiel. De mobiele app van Skedulo is een compleet hulpmiddel voor werknemers in het veld, waar ze afspraken kunnen controleren en kunnen communiceren met managers.

Dit betekent dat Skedulo vooral handig is voor bedrijven die vaak servicebezoeken plannen of onderweg werken.

functies:

Gebruik Skedulo MasterMind om automatisch huisbezoeken in te plannen met een beschikbare medewerker

Inclusief een mobiele app voor werknemers zodat teamleden hun planning kennen en kunnen communiceren ongeacht hun locatie

Integreert met kaart-apps om werknemers onderweg te helpen snel bij hun volgende afspraak te komen

Pro's:

Werknemers kunnen verbonden blijven met het hoofdkantoor, wat zorgt voor betere veiligheid, communicatie en efficiëntie

Een gebruiksvriendelijke ervaring die werkt op elke moderne smartphone

Nadelen:

De app ververst niet altijd snel, wat betekent dat taakannuleringen gemist kunnen worden

Geavanceerde functies kosten veel tijd om te ontdekken en te leren gebruiken

Prijzen:

Contract voor prijzen

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (293 beoordelingen)

4.2/5 (293 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (11 beoordelingen)

9. Bitrix24

Via Bitrix24 Bitrix24 is een alles-in-één online werkplek die een revolutie teweeg wil brengen in de manier waarop werk online wordt gedaan. Dit platform bevat een volledig pakket tools voor samenwerking, CRM en taakbeheer om ervoor te zorgen dat uw hele team wordt ondersteund, of ze nu op kantoor zijn of thuis.

Wat Bitrix24 onderscheidt van andere tools voor projectbeheer is de focus op het proberen om je hele tech stack te vervangen. Hoewel dit erg ambitieus lijkt (en dat is het ook), slagen ze er toch in om bewonderenswaardig werk te leveren.

Bitrix24 heeft een indrukwekkend aantal functies, sommige die de meeste andere WFM-tools niet eens overwegen. U kunt bijvoorbeeld uw website bouwen, online betalingen verwerken en zelfs teamchats hosten via deze service.

Functies:

Gebruik de eLearning database om educatieve documenten te uploaden waar teamleden van kunnen leren en naslaan

Stel rapporten samen zodat je teamresultaten gemakkelijk kunt delen

Direct vanuit e-mails taken aanmaken, zodat je team nooit meer een verzoek van een klant vergeet op te volgen

Voordelen:

Volwaardige CRM-functies maken het eenvoudig omwerklasten te beherentaken bij te houden en workflows te optimaliseren

Veilige online communicatie helpt de samenwerking tussen teams te verbeteren

Met meerdere weergaven kunt u uw gegevens op unieke manieren bekijken voor betere inzichten in personeelsbeheer

Nadelen:

De mobiele app kan traag zijn en mist veel van de functies van de desktopversie

Rapporten zien er enigszins verouderd uit

Niet-technisch onderlegde gebruikers kunnen moeite hebben om het meeste uit dit programma te halen

Prijzen:

Gratis: $0 voor onbeperkte gebruikers

$0 voor onbeperkte gebruikers Basis: $61/maand voor 5 gebruikers

$61/maand voor 5 gebruikers Standaard: $124/maand voor 50 gebruikers

$124/maand voor 50 gebruikers Professional: $249/maand voor 100 gebruikers

$249/maand voor 100 gebruikers Enterprise: $499/maand voor 250 gebruikers

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (489 beoordelingen)

4.1/5 (489 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (639 beoordelingen)

10. Paycom

Via Paycom Paycom is een online salarisadministratie en HR-tool ontworpen om bedrijven te helpen bij het beheren van hun personeel en salarisadministratie. Het bevat functies voor onboarding en training, tijdregistratie, aanwezigheidsbeheer, voordelenadministratie en meer.

Het bevat ook analysetools die kunnen worden gebruikt om de prestaties van werknemers bij te houden en prognosetools om toekomstige personeelsbehoeften te voorspellen.

Paycom is een geweldige HR-tool, maar het mist enkele van de belangrijkste WFM-functies die je nodig hebt. Paycom kan je bijvoorbeeld niet helpen bij het maken van workflows of het toewijzen van taken aan specifieke werknemers, wat betekent dat je een andere tool in je IT-stack moet integreren om deze cruciale functies te krijgen.

functies:

Automatiseer het bijhouden van tijd en werk op één plek voor meer efficiëntie

Proactieve beoordelingstools berekenen automatisch hoeveel geld u uitgeeft aan bepaalde onderdelen van uw personeelsbestand

Gestroomlijnde aanwervingssoftware vereenvoudigt het aanname- en inwerkproces

Pro's:

Alles wat u nodig hebt voor salarisadministratie en tijdregistratie in één tool

Helpt u bij het automatisch afhandelen van staatsbelastingen en nalevingskwesties van de overheid in de V.S.

Support is bereid om u te helpen het systeem te optimaliseren voor uw behoeften

Nadelen:

Mist de tools voor het bijhouden van projecten en taken die je nodig hebt om het ware potentieel van je team te benutten

Incidentele fouten of onderbrekingen in dit alles-in-één systeem kunnen problemen veroorzaken

Prijzen:

Contract voor prijzen

Beoordelingen en recensies:

G2: 4.2/5 (1.000+ beoordelingen)

4.2/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (755 beoordelingen)

Veelgestelde vragen over personeelsbeheer

Wat zijn de voordelen van een tool voor personeelsbeheer?

Het gebruik van een tool voor personeelsbeheer kan bedrijven helpen om efficiënter te werken, de arbeidskosten te verlagen en de productiviteit van werknemers te verhogen. Het kan ook helpen bij het naleven van arbeidswet- en regelgeving.

Welke soorten bedrijven kunnen baat hebben bij het gebruik van een tool voor personeelsbeheer?

Elk bedrijf met werknemers kan baat hebben bij het gebruik van een tool voor personeelsbeheer. Dit geldt voor kleine bedrijven, franchises en grote ondernemingen in verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg , horeca en detailhandel.

Hoe kunnen teams profiteren van software voor personeelsbeheer?

Met Workforce Management tools kunnen teams hun prestaties bijhouden en verbeterpunten identificeren. Dit kan vooral nuttig zijn voor bedrijven die afhankelijk zijn van de prestaties van hun werknemers, zoals callcenters of verkoopteams. Door toegang te hebben tot realtime prestatiegegevens kunnen teams verbeterpunten identificeren en strategieën ontwikkelen om hun vaardigheden en werkprestaties te verbeteren.

De juiste software voor personeelsbeheer vinden voor uw team

Het vinden van de juiste tool voor personeelsbeheer kan een hele klus zijn. Met zoveel beschikbare opties is het belangrijk om de tijd te nemen voor onderzoek en de verschillende opties te vergelijken om er een te vinden die aan al uw behoeften voldoet.

