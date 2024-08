10 sjablonen voor één-op-één vergaderingen voor managers in 2024

Niets is vervelender dan een slecht geplande vergadering. 🫠

Er zijn maar vier seconden stilte nodig om een virtuele vergadering een beetje ongemakkelijk te maken. En laten we eerlijk zijn, de vergadering openen met "zullen we beginnen?" of "wil jij eerst?" is nooit een teken van een open en eerlijke discussie.

Die eerste paar minuten zijn cruciaal om de toon van de vergadering te zetten, en niets zal je volgende vergadering beter voorbereiden op succes dan een sjabloon dat ontworpen is om al deze ongemakkelijke momenten in te perken. Eén-op-één vergadering sjablonen zijn in een paar seconden te downloaden, in een paar minuten in te vullen en brengen je verder dan je ooit had durven dromen. Ze helpen niet alleen beheren de tijd die je in vergaderingen doorbrengt in zijn geheel, maar ze zullen de tijd waardevoller maken door impactvolle gesprekspunten, duidelijke volgende stappen en organisatie.

Bovendien zijn de beste sjablonen voor één-op-één vergaderingen meer dan alleen documenten die ruimte innemen op je schijf! Met de hulp van software voor vergaderbeheer en functies zoals workflowautomatisering, gezamenlijk bewerken en opties om te delen, zijn deze documenten eenvoudiger te gebruiken en afgestemd op uw processen.

De grote vraag is: _Welke kies je?

Wij helpen u op weg met een volledig overzicht van de beste functies van één-op-één sjablonen en toegang tot 10 van de beste sjablonen voor ClickUp Documenten , Word, Excel en meer. 🙂

Wat is een één-op-één vergadering sjabloon?

Een sjabloon voor één-op-één vergaderingen is een kant-en-klaar document met een reeks aanwijzingen, vragen en onderdelen om vergaderingen tussen een manager en zijn of haar rapport te begeleiden. Deze vergaderingen en sjablonen helpen elk teamlid om groeigebieden te identificeren, feedback uit te wisselen en erkenning te geven voor de dingen die ze uitzonderlijk goed doen!

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's om efficiënter te werken

Een ander groot voordeel van het gebruik van een sjabloon is dat ze fungeren als een vergaderagenda wat ook de eerste regel is in de juiste etiquette voor virtuele vergaderingen ! Ze kunnen voorafgaand aan vergaderingen worden gedeeld om iedereen te helpen zich voor te bereiden en te anticiperen op de gespreksonderwerpen aantekeningen te maken tijdens de discussie.

Deze sjablonen zijn ook geweldige bronnen om te delen notulen na afloop van het gesprek en het herhalen van de volgende stappen.

Raadpleeg je sjablonen wekelijks, maandelijks of zelfs jaarlijks en bewaar elk document bij elkaar! Dus in plaats van een map vol met aparte pagina's voor elke bespreking, uw vergaderingen beheren met behulp van een dynamische document editor die kan fungeren als een georganiseerde "hub" voor alle voorbije vergaderingen en eerdere discussies.

Meer informatie_ vergaderagenda sjablonen en voorbeelden !

Top één-op-één vergadering sjabloon functies

Bij sjablonen voor één-op-één vergaderingen draait alles om efficiëntie.

Deze hulpmiddelen moeten je helpen de tijd die je tijdens je werkweek aan vergaderingen besteedt te verminderen en de besprekingen productiever te maken! Het is dus cruciaal dat je een sjabloon kiest met deze kwaliteiten in gedachten.

Meerdere teamleden bewerken tegelijkertijd een document in ClickUp Docs

Maar hoe zien deze functies er op papier uit? We laten het je zien. 🤓

Rijke opmaak- en stylingopties : Templates voor één-op-één vergaderingen zonder opmaak, kopteksten of banners bevorderen de betrokkenheid van je team niet. Een goed gestructureerde pagina schept duidelijkheid en is interessanter om naar te kijken! Hierdoor wordt uw sjabloon meer een hulpmiddel dan een eenmalig document om elk kwartaal af te vinken.

: Templates voor één-op-één vergaderingen zonder opmaak, kopteksten of banners bevorderen de betrokkenheid van je team niet. Een goed gestructureerde pagina schept duidelijkheid en is interessanter om naar te kijken! Hierdoor wordt uw sjabloon meer een hulpmiddel dan een eenmalig document om elk kwartaal af te vinken. Samenwerken : Zelfs als u een manager bent die de vergadering leidt, laat uw teamleden bijdragen aan de template. Samenwerken, opmerkingen, @mentions en het delen van schermen zijn geweldige manieren om je teamleden te betrekken en enthousiast te maken over het gebruik van je vergadersjabloon. Plus, het brengt verantwoordelijkheid in de mix! Geef uw teamleden de macht om bij te dragen aan en eigenaar te zijn van hun documenten.

: Zelfs als u een manager bent die de vergadering leidt, laat uw teamleden bijdragen aan de template. Samenwerken, opmerkingen, @mentions en het delen van schermen zijn geweldige manieren om je teamleden te betrekken en enthousiast te maken over het gebruik van je vergadersjabloon. Plus, het brengt verantwoordelijkheid in de mix! Geef uw teamleden de macht om bij te dragen aan en eigenaar te zijn van hun documenten. Activeerbaar : Dus, je bent klaar met het invullen van je sjabloon - wat nu? Zorg ervoor dat uw één-op-één sjabloon duidelijk alle volgende stappen beschrijft. Idealiter werkt uw sjabloon met werkbeheersoftware om ideeën op uw document om te zetten inactiepunten die u kunt toewijzen aan uw teamleden en kunt opvolgen.

: Dus, je bent klaar met het invullen van je sjabloon - wat nu? Zorg ervoor dat uw één-op-één sjabloon duidelijk alle volgende stappen beschrijft. Idealiter werkt uw sjabloon met werkbeheersoftware om ideeën op uw document om te zetten inactiepunten die u kunt toewijzen aan uw teamleden en kunt opvolgen. Beknopt : Houd het kort! Laat de discussie de details bepalen. Je sjabloon voor één-op-één vergaderingen mag niet langer zijn dan één pagina.

: Houd het kort! Laat de discussie de details bepalen. Je sjabloon voor één-op-één vergaderingen mag niet langer zijn dan één pagina. Organisatie en toegang: Uw vergadersjabloon moet worden behandeld als een actief document dat regelmatig wordt gecontroleerd, gedeeld en bijgewerkt. Functies zoals tags, delen via URL en mappen helpen managers en leden om deze informatie altijd bij de hand te hebben.

10 van de beste sjablonen voor één-op-één vergaderingen

Tijd om je kennis over sjablonen op de proef te stellen! 🤩

Nu je weet wat de beste vorm, functie en functies zijn voor je volgende één-op-één sjabloon, is het tijd om er zelf één uit te kiezen!

Er zijn al duizenden kant-en-klare sjablonen beschikbaar op het web, maar de kwaliteit van elke sjabloon kan behoorlijk onvoorspelbaar zijn. In plaats van het onkruid uit te pluizen, hebben wij het werk gedaan om je de 10 beste en gratis sjablonen voor één-op-één vergaderingen te geven om de prestaties in elk team te verbeteren!

Of je nu ClickUp Docs, Word, Excel of iets dergelijks gebruikt, wij hebben alles voor je! Download elke sjabloon rechtstreeks vanuit dit artikel en zie hoe uw team in een mum van tijd opbloeit! 🏆

1. ClickUp werknemer één-op-één vergadering sjabloon

ClickUp werknemer één-op-één vergadering sjabloon

ClickUp's werknemer één-op-één vergadering sjabloon is gemaakt voor managers en HR-teams om hun inwerkdocumentatie voor nieuwe werknemers te standaardiseren. Dit proces helpt ervoor te zorgen dat alle nieuwe medewerkers de benodigde informatie ontvangen om succesvol te zijn in hun functie en te presteren als een goed functionerend team .

Alle informatie die je nieuwkomers van tevoren kunt geven, is nuttig: Een los schema voor de eerste paar weken, bedrijfsmiddelen, of zelfs een 30/60/90 doelen plan !

Een manager stuurt meestal de cadans tijdens de eerste één-op-één vergadering . Als u niet al het praten wilt doen, voeg dan een link naar de ClickUp Doc toe aan uw uitnodiging voor een gesprek. Zo kan de nieuwe medewerker zijn vragen voorbereiden en organiseren. Volg de agenda tijdens de vergadering en gebruik deze om aantekeningen te maken. Wijs voor het einde van de vergadering direct vervolgtaken toe in het ClickUp Doc! 🎯

Hier zijn vragen en aanwijzingen om te overwegen voor de eerste bijeenkomst van uw nieuwe medewerker:

Dit zijn de technieken en hulpmiddelen die je nodig hebt om succesvol te zijn in je functie... dit zijn de teamleden die je de komende weken moet ontmoeten.. hoe communiceer en ontvang je het liefst feedback? zijn er specifieke projecten of initiatieven waar je graag aan wilt werken? _Heeft u doelen voor loopbaanontwikkeling voor de komende zes maanden of het komende jaar? hoe vier je graag overwinningen op taken en projecten? _Is er nog iets anders dat u wilt bespreken of onder mijn aandacht wilt brengen? wat kan ik verduidelijken in je rolverantwoordelijkheden? _Is er iets dat je wilt dat we in de volgende vergadering bespreken? wat moet ik weten over uw werkstijl om ons te helpen samenwerken?

Ontdek de beste vergaderstijl voor_ introverte managers hun teams naar succes leiden! Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Eenvoudige één-op-één vergadering sjabloon

ClickUp Eenvoudige één-op-één vergadering sjabloon

De ClickUp eenvoudig één-op-één vergadering sjabloon is het perfecte constructieve feedbackmodel voor een manager en directielid om in realtime of async samen te werken. Deze sjabloon zal uw werklast verlichten, of u nu één, twee of tien directieleden hebt!

Hier zijn enkele vragen om te overwegen bij het aanpassen van je agendapunten:

_Voel je je overweldigd door je werklast en verantwoordelijkheden? _Zijn er wegversperringen of obstakels waar je hulp bij nodig hebt? wat kan ik doen om je te helpen slagen? _Kun je me vertellen of er iets is waar je meer over zou willen leren? zijn er recente prestaties waar je bijzonder trots op bent? wat zijn je topprioriteiten voor deze week? zijn er zorgen of problemen die je onder mijn aandacht wilt brengen? vind je dat het team goed communiceert en tijdig feedback geeft? _Is er iets dat je veranderd of verbeterd zou willen zien in ons team? wil je nog over iets anders praten?

Wanneer het tijd is voor functioneringsgesprekken, hebben zowel jij als je directe collega een referentiepunt om na te denken over het verleden en uitvoerbare plannen te maken voor de toekomst. 🔮 Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp notulen sjabloon

ClickUp sjabloon voor notulen

Een vergaderingsnotulen document is een verslag van wat er is besproken en besloten tijdens de vergadering. Actiepunten en beslissingen die tijdens de vergadering zijn genomen, moeten duidelijk worden beschreven en toegewezen aan specifieke personen met deadlines. 🗓

Follow-up van de voortgang van deze actiepunten moet worden gepland en bijgehouden om ervoor te zorgen dat het werk vordert zoals gepland. Uw één-op-één vergaderingen kunnen ook gericht zijn op deze punten!

Hier is een overzicht van de ClickUp sjabloon voor notulen :

Vergadering details : Datum, tijd, locatie, aanwezigen

: Datum, tijd, locatie, aanwezigen Agenda-items : Discussiepunten die tijdens de vergadering aan bod zijn gekomen

: Discussiepunten die tijdens de vergadering aan bod zijn gekomen Actie items : Taken die zijn toegewezen aan specifieke personen en hun deadlines

: Taken die zijn toegewezen aan specifieke personen en hun deadlines Extra opmerkingen: Andere belangrijke onderwerpen die zijn besproken

Pro tip: Markeer anderen met opmerkingen, wijs ze actiepunten toe en zet tekst om in taken om ideeën op te volgen - allemaal binnen uw ClickUp Doc! Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Werknemer & Manager 1-op-1 Sjabloon

ClickUp werknemer & manager 1-op-1 sjabloon

ClickUp's werknemer & manager 1-op-1 sjabloon kan helpen bij het faciliteren van een effectieve 1-op-1 vergadering. In plaats van te verdwalen in de details, helpt deze sjabloon bij het bijhouden van besproken onderwerpen, behaalde doelen en gebieden die nog verbetering behoeven.

Het dient ook als herinnering aan wat er tijdens de vorige vergadering is besproken, zodat u verder kunt gaan waar u was gebleven. Met ClickUp's 1:1's voor werknemers en managers kunt u gemakkelijk de vooruitgang van uw individu of team in de loop van de tijd bijhouden om te zien hoe ver u bent gekomen en op welke gebieden er nog werk aan de winkel is. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Checklist één-op-één vergadering sjabloon

ClickUp Checklist voor één-op-één vergadering

Vergadering checklists zijn nuttig voor projectteams omdat ze een gestructureerde aanpak bieden voor het houden van vergaderingen. Ze helpen ook om de vergadering op schema te houden, de discussie te stroomlijnen en het risico te verkleinen dat zaken over het hoofd worden gezien.

Het resultaat is dat de deelnemers productieve gesprekken zullen voeren! 🧑‍💻

De ClickUp Checklist één-op-één vergadering sjabloon zorgt voor het voorwerk. Hier zijn de directe voordelen van het gebruik van checklists in ClickUp:

Voorbereiding : Checklists bieden een duidelijk overzicht van wat er tijdens een vergadering moet worden besproken, waardoor een teamlid voorbereid kan komen met relevante informatie en materialen

: Checklists bieden een duidelijk overzicht van wat er tijdens een vergadering moet worden besproken, waardoor een teamlid voorbereid kan komen met relevante informatie en materialen Verantwoording : Checklists geven een duidelijk overzicht van wat er is besproken en besloten tijdens een vergadering, waardoor teamleden verantwoordelijk blijven voor de aan hen toegewezen taken

: Checklists geven een duidelijk overzicht van wat er is besproken en besloten tijdens een vergadering, waardoor teamleden verantwoordelijk blijven voor de aan hen toegewezen taken Consistentie : Checklists helpen ervoor te zorgen dat belangrijke onderwerpen consequent worden besproken en dat teamleden weten wat er van hen wordt verwacht

: Checklists helpen ervoor te zorgen dat belangrijke onderwerpen consequent worden besproken en dat teamleden weten wat er van hen wordt verwacht Gebruiksvriendelijkheid: Items op de checklist kunnen worden toegewezen aan specifieke teamleden voor opvolging, en blijven in de Doc voor archivering Deze sjabloon downloaden ### 6. ClickUp Sjabloon voor terugkerende vergadernotities

ClickUp Sjabloon voor terugkerende vergadernotities

Een terugkerende vergadering is een vergadering die plaatsvindt op een regelmatig schema, zoals dagelijks, wekelijks, maandelijks of per kwartaal. Terugkerende vergaderingen kunnen verschillende doelen dienen, zoals teamvergaderingen, projectvergaderingen of één-op-één vergaderingen met directieleden. Ze worden meestal gebruikt om lopende projecten of problemen te bespreken, updates te geven over de voortgang en plannen te maken voor toekomstig werk.

Terugkerende vergaderingen bieden een consistent en voorspelbaar schema voor communicatie en besluitvorming. Ze helpen ook om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen regelmatig worden besproken en behandeld en dat de voortgang wordt bijgehouden en gerapporteerd. 📈

Gebruik ClickUp's sjabloon voor terugkerende vergaderingsnotities om de belangrijkste punten die tijdens de vergadering zijn besproken te documenteren, evenals eventuele actiepunten die zijn toegewezen of beslissingen die zijn genomen. (En teamleden die de laatste vergadering gemist hebben, zullen de samenvatting op prijs stellen!)

Pro tip: Maak binnen uw terugkerende vergaderingsdocumenten geneste subpagina's en geef elke subpagina een titel met de datum van de vergadering, zodat u ze gemakkelijk kunt openen en doorzoeken. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp werknemer dagelijks activiteitenrapport sjabloon

ClickUp werknemer dagelijks activiteitenrapport sjabloon

Een dagelijks activiteitenrapport is een waardevol hulpmiddel voor het bijhouden, beheren en documenteren van de dagelijkse activiteiten van uw directe medewerkers. Het geeft een uitgebreid overzicht van hun taken, prestaties en eventuele problemen die zich gedurende de dag voordoen.

De ClickUp werknemer dagelijks activiteitenrapport sjabloon is ontworpen om problemen die van invloed zijn op de productiviteit te identificeren en te bespreken en om directieleden op koers te houden om hun doelen te halen. De sjabloon bevat:

Gedeelte Werknemergegevens

Sectie Prestaties

Sectie Lopende Activiteiten

Aankomende activiteiten

Pro tip: In je één-op-één Doc, gebruik de @mention functie om hun Dagelijks Activiteiten Rapport Doc te linken voor snelle toegang! 🔗 Deze sjabloon downloaden

8. Microsoft Word één-op-één vergadering sjabloon

via Microsoft Dit basis Microsoft Word één-op-één vergadering sjabloon is een startpunt om een overtuigende vergaderagenda te maken.

Om een vergadering aan te passen sjabloon voor notities gebruik in Microsoft Word de verschillende opmaak- en bewerkingshulpmiddelen, zoals het lint en de opties Stijlen. Je kunt secties toevoegen of verwijderen, het lettertype en de kleuren wijzigen en waar nodig afbeeldingen of tabellen toevoegen.

Er is ook het handige tabblad "Invoegen" om tabellen, grafieken en andere elementen aan de sjabloon toe te voegen. Zodra je de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, kun je de sjabloon opslaan als een nieuw bestand en gebruiken voor toekomstige één-op-één vergaderingen! 📊 Deze sjabloon downloaden

9. Excel één-op-één vergadering sjabloon

via Microsoft Het Excel-sjabloon splitst je agenda op in een tijdsinterval naar keuze. De tijden passen automatisch hun duur aan wanneer andere items worden toegevoegd of bewerkt. Deze handige functie is perfect voor last-minute updates van de agenda. Elke kolom is gestructureerd om de belangrijkste informatie vast te leggen.

Als je veel onderwerpen te behandelen hebt, zal het inpakken van tekst in een enkele cel er onhandig uitzien. De wrap-tekstfunctie is altijd een optie. Maar om u en uw teamleden de ruimte te geven om verschillende soorten inhoud toe te voegen voor effectieve vergaderingen, downloadt u een ClickUp sjabloon en profiteert u van de functies voor opmaak zonder code! 🦄 Deze sjabloon downloaden

10. Google Docs één-op-één vergadering sjabloon

via Google Het Google Docs-sjabloon voor één-op-één-vergaderingen biedt handige aanwijzingen om gesprekken met je directe rapportage op gang te brengen. Het is georganiseerd in zes secties voor organisatie en consistentie:

Algemene check-in

Reflectie op de vorige week

Update over de komende week

Feedback van de manager

Loopbaanontwikkelingdoelen en doelstellingen check-in

Actiepunten

Met Google Documenten kan iedereen in realtime samenwerken, in tegenstelling tot Excel-spreadsheets. Een document kan door meerdere mensen tegelijkertijd worden geopend en bewerkt, ongeacht waar ze zich bevinden. Het is dus handig voor vergaderingen waar meerdere mensen tegelijkertijd aantekeningen maken. 👥 Deze sjabloon downloaden

Volgende stappen? Vergaderingssjablonen van ClickUp

Eén-op-één-vergaderingssjablonen klinken eenvoudig genoeg, maar met de hulp van dynamische werkbeheersoftware kunnen ze zoveel meer!

Bovendien heeft u helemaal gratis toegang tot deze geavanceerde functies wanneer u kiest voor een sjabloon van ClickUp . 👏

Maak een nieuw document vanuit elke willekeurige plaats in uw ClickUp werkruimte en voeg geneste subpagina's, tabellen en stylingopties toe om de perfecte structuur te creëren

ClickUp is geen doorsnee documenteditor, het is de ultieme productiviteitstool! Met honderden aanpasbare functies inclusief ClickUp Documenten het is het enige platform dat krachtig genoeg is om al uw werk in verschillende apps samen te brengen, terwijl het u een volledige dag per week bespaart. 😉

Maak gedetailleerde wiki's, kennisbanken en meer met geneste pagina's in ClickUp Docs, en koppel ze vervolgens rechtstreeks aan uw workflows om ideeën met het team uit te voeren! Zet gemarkeerde tekst om in uitvoerbare taken in ClickUp, delegeer werk met toegewezen commentaar en samen met anderen bewerken zonder overlap - alles van één Doc.

Het beste deel? ClickUp Docs is gratis voor elk prijsplan . 💸

Toegang tot honderden sjablonen voor elk gebruik over 1.000 integraties en tonnen flexibele functies wanneer u zich vandaag aanmeldt voor ClickUp !