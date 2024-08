10 Gratis 30-60-90-Dagen Plan Sjablonen in PPT & ClickUp

Aan een nieuwe baan beginnen kan stressvol zijn. Wat moet je precies doen? Wie kun je om hulp vragen? En hoe weet je of je aan de verwachtingen voldoet? 👀

Hoe meer duidelijkheid en begeleiding een nieuwe medewerker heeft, hoe groter de kans dat hij of zij meteen aan de slag kan en zo snel mogelijk kan beginnen bij te dragen aan het bedrijf. Daarom is een sjabloon voor een 30-60-90-dagenplan goud waard, zowel voor nieuwe werknemers als voor managers die hen aannemen. ✨

Wat is een 30-60-90-dagenplan sjabloon?

Een sjabloon voor een 30-60-90-dagenplan beschrijft alle taken die in de komende drie maanden moeten worden uitgevoerd, compleet met doelstellingen en doelen, met mijlpalen op 30, 60 en 90 dagen. 🛠️

Een sjabloon voor een 30-60-90-dagenplan kan worden gebruikt door aanwervingsmanagers om nieuwe medewerkers te begeleiden of door de nieuwe medewerkers zelf. Maar dit soort sjablonen zijn niet alleen geschikt voor nieuwe medewerkers. Een sjabloon voor een 30-60-90-dagenplan kan door iedereen worden gebruikt die een

projectplan

met duidelijke mijlpalen.

In de context van het wervingsproces dienen deze als

sjablonen voor het stellen van doelen

om nieuwe medewerkers te ondersteunen zodat ze snel kunnen wennen aan hun werkomgeving en hun nieuwe bedrijfscultuur. Een sjabloon voor een 30-60-90-dagenplan kan hen helpen om de reikwijdte van hun nieuwe rol te begrijpen.

Sorteer je taken snel en eenvoudig en maak trapsgewijze weergaven met één klik om voorop te blijven lopen en prioriteit te geven aan wat belangrijk is

Dit soort sjablonen kan nieuwe medewerkers ook helpen om te leren hoe ze

taken prioriteren

en kennis opdoen over wie de belangrijkste belanghebbenden zijn in de

projectmanagementstructuur

zodat ze kunnen beginnen met het opbouwen van relaties. Met duidelijke verwachtingen weten nieuwe medewerkers vanaf het begin precies wat ze moeten doen, wat stress en overweldiging vermindert,

zelfdiscipline bevorderen

en hen voorbereiden op succes.

Voor aanwervingsmanagers helpt een sjabloon voor een 30-60-90-dagenplan hen om nieuwe medewerkers te motiveren tijdens het inwerkproces. Het zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers aan de juiste taken werken in lijn met de bedrijfsdoelen. En het dient als een

controlemiddel voor werknemers

dit is ook erg handig bij het voorbereiden van prestatie-evaluaties.

In een bredere context kunnen projectmanagers en ondernemers ook een sjabloon voor een 30-60-90-dagenplan gebruiken als een

hulpmiddel voor strategische planning

om hen te helpen

projecten prioriteren

een

omvang van het werk

stel meetbare hoofddoelen op, en de voortgang van hun nieuwe initiatieven volgen. 📚

Wat maakt een goed gratis 30-60-90-dagenplan sjabloon?

Een goed sjabloon voor een 30-60-90 dagenplan is bewerkbaar en helpt bij het stroomlijnen van taken en het optimaliseren van de productiviteit in overeenstemming met

met een ondernemingsplan

. De sjabloon:

Verklaart de missie van het bedrijf en hoe de rol van het nieuwe teamlid daaraan bijdraagt

Breekt langetermijndoelen op in kortetermijndoelen die in de komende 30, 60 en 90 dagen kunnen worden bereikt

Zorgt ervoor dat alle doelen SMART-doelstellingen zijn, dat wil zeggen specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden

Maakt prioriteiten duidelijk zodat werknemers dringende en belangrijke taken als eerste kunnen afhandelen

Specificeert belangrijke meetgegevens die dienen als prestatie-indicatoren, waardoor de resultaten van de nieuwe baan meetbaar maakt

Noemt de belangrijkste belanghebbenden en verduidelijkt wat hun rollen zijn

Vermeldt hulpbronnen waar nieuwe werknemers terecht kunnen voor ondersteuning

In één zin geeft het zeer duidelijke verwachtingen, waardoor het voor de nieuwe medewerker - of de projectmanager of ondernemer die het sjabloon 30-60-90 dagen gebruikt - makkelijk wordt om eraan te voldoen. 🤩

10 Gratis 30-60-90-dagen plan sjablonen om te gebruiken in 2024

Het goede nieuws is dat je niet vanaf nul hoeft te beginnen bij het samenstellen van je 30-60-90-dagen plan. Er zijn veel gratis sjablonen online beschikbaar, elk met een iets andere focus.

Kies je gratis 30-60-90 dagen plan sjabloon op basis van je doelen en hoeveel details je wilt opnemen.

Kun je niet beslissen welke het beste bij jou past? Geen zorgen, wij zijn er om je te helpen. Hier is ons overzicht van de beste gratis sjablonen voor 30-60-90 dagen die er zijn. ✨

1. ClickUp 30-60-90-dagen plan sjabloon

Deze sjabloon downloaden

De

ClickUp 30-60-90-Dagen Plan Sjabloon

is een zegen voor aanwervingsmanagers. Het helpt bij het creëren van een structuur voor het inwerken van nieuwe medewerkers, zodat ze binnen de eerste drie maanden op stoom zijn.

Het Inwerkplan biedt een stappenplan dat ze kunnen volgen, waarbij specifieke doelen worden opgesplitst in taken die ze in hun eerste maand, tweede maand en derde maand moeten uitvoeren. Ondertussen toont het Onboarding Board vriendelijke herinneringen aan wat ze willen bereiken. En met aangepaste velden die de Onboarding-fase en wie verantwoordelijk is voor elke taak specificeren, zullen nieuwe medewerkers zich vanaf hun eerste dag gesteund voelen.

De sjabloon bevat ook een kalender om

te helpen bij het plannen van al die inwerktaken

en een chatfunctie zodat werknemers contact kunnen maken met hun nieuwe teamleden en snel hulp kunnen vragen als ze die nodig hebben.

En voor een snel overzicht van alle taken van de nieuwe medewerker geven vier gekleurde tabbladen aan welke taken voltooid zijn, in uitvoering zijn, nog gedaan moeten worden en op pauze staan terwijl ze wachten op input van iemand anders. 📚

Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp dagelijks doel sjabloon

Deze sjabloon downloaden

Deze beginnersvriendelijke sjabloon lijkt veel op een 30-60-90-dagenplan

ClickUp Dagelijkse Doelen Sjabloon

helpt u en uw nieuwe medewerker om hun doelstellingen voor de komende 30, 60 of 90 dagen - of hoe lang u ook wilt - te bepalen en vervolgens taken op te stellen om hen te helpen deze te bereiken.

Deze doelstellingen kunnen professionele prestatiedoelen of persoonlijke doelen zijn. Onderweg herinnert de sjabloon je eraan om te controleren of de doelen SMART-specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden zijn (met andere woorden, ze hebben een streefdatum voor voltooiing).

De taken verschijnen in Dagelijkse notities. Voor elke notitie kun je bijlagen toevoegen en een notitietype opgeven, bijvoorbeeld of het een taak, een overdenking, een idee of een dankwoord is.

Je kunt ook een stapje terug doen om het grotere geheel te zien in de volledige notitielijst. Gekleurde statuspictogrammen geven je snel inzicht in welke taken zijn voltooid, welke zijn beoordeeld door andere belanghebbenden en welke nog moeten worden gedaan, zodat je je nieuwe teamlid kunt ondersteunen bij het bereiken van zijn of haar doelen.

Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Onboarding sjabloon

Deze sjabloon downloaden

De

ClickUp sjabloon voor werknemers

zorgt ervoor dat uw hele team op één lijn zit wanneer u een nieuwe medewerker hebt. Bovendien houdt het iedereen op één lijn met de teamdoelen tijdens het inwerkproces.

Dit soort sjabloon geeft een duidelijke beschrijving van de functie van de nieuwe medewerker, inclusief de missie en visie voor de functie en de belangrijkste verantwoordelijkheden van deze nieuwe functie. Onboarding-doelstellingen voor het gekozen tijdsbestek worden opgesomd, samen met de belangrijkste aankomende taken.

Met een aangepast veld kun je aangeven welke taken er tijdens elke inwerkweek moeten gebeuren, terwijl ClickApps je helpt om prioriteiten te stellen, tijdschema's in te schatten, waar nodig meerdere verantwoordelijken op te sommen en eventuele afhankelijkheden met betrekking tot taken te markeren.

Gekleurde tabbladen maken het gemakkelijk om te zien welke taken voltooid zijn, welke in uitvoering zijn en welke nog gedaan moeten worden. Nieuwe medewerkers kunnen ook werk markeren dat klaar is voor beoordeling of waar ze hulp bij nodig hebben. 👀

Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp SMART Doel Actieplan Sjabloon

Deze sjabloon downloaden

ClickUp's SMART Doel Actieplan Sjabloon

helpt u om doelen te stellen met uw nieuwe medewerker en helpt hem vervolgens om zijn doelen te bereiken.

Met aangepaste velden kunt u het type taak specificeren, prioriteiten stellen en eventuele obstakels opsommen die uw prestatiedoelen in de weg zouden kunnen staan.

De tijdlijn geeft je een overzicht van het hele project, terwijl gekleurde statusvelden je laten zien of een taak zich in de planningsfase bevindt, klaar is om te beginnen maar nog niet is gestart, wordt uitgevoerd, is voltooid of zich in de evaluatiefase bevindt.

Je kunt ook zien hoe gezond een doel is - of het op dit moment op tijd en binnen budget is - en het voltooiingspercentage van de taak bijhouden.

Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Werknemer Actieplan Sjabloon

Deze sjabloon downloaden

Ondersteun uw team in hun professionele ontwikkeling met de

ClickUp sjabloon voor actieplan voor werknemers

.

Als een type van

controle-instrument voor werknemers

deze eenvoudige sjabloon kan worden gebruikt door

teammanagers

of personeelsspecialisten om teamleden te helpen leerdoelen te stellen en een actieplan op te stellen voor hun loopbaanontwikkeling.

De secties Incidentenrapport, Bevindingen en Voortgangsindicaties zijn handig om informatie over de prestaties of het gedrag van een medewerker vast te leggen voorafgaand aan een functioneringsgesprek met directieleden. Er is ook een sectie voor corrigerende initiatieven die gebruikt kan worden om realistische doelen te stellen en succes te meten als basis voor een actieplan

prestatieverbeteringsplan

. 🛠️

Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Actieplan Sjabloon

Deze sjabloon downloaden

Een ander type sjabloon voor 30-60-90 dagen, de

ClickUp Actieplan Sjabloon

is een whiteboard-achtige sjabloon die u helpt om doelen te stellen en uw projecten te beheren, of dat nu een onboardingproces voor werknemers is,

een verkoopplan

een marketingplan of je schema voor het publiceren van sociale media.

Voeg een

plaknotitie

voor elke taak en verplaats taken tussen de secties Te doen, Te doen en Gereed naarmate je nieuwe medewerker ze uitwerkt.

Elke categorie is onderverdeeld in secties om duidelijk te maken of de taak dagelijks, wekelijks, maandelijks of per kwartaal moet worden bekeken. Bovendien kun je in- of uitzoomen, afhankelijk van of je een grote of een taakgerichte weergave wilt.

Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp SMART Doelen Sjabloon

ClickUp SMART Doelen Sjabloon

U kunt de

ClickUp SMART Doelen Sjabloon

als sjabloon voor een 30-60-90-dagenplan of bepaal uw eigen tijdsbestek, bijvoorbeeld een heel jaar.

Door doelen specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden te houden, vergroot je de kans dat je nieuwe medewerker ze zal bereiken, vooral als je een sjabloon als dit gebruikt om ze samen te stellen.

Aangepaste velden helpen bij het beantwoorden van belangrijke vragen, zoals waarom je dit specifieke doel nu stelt, of je nieuwe medewerker de vaardigheden heeft die nodig zijn om het doel te bereiken, wie erbij betrokken moet worden en of het is afgestemd op de algemene doelstellingen van je team en je bedrijf.

Om je nieuwe medewerker gemotiveerd te houden, geven gekleurde statusindicatoren aan of hij op het goede spoor zit, op schema ligt of er helemaal doorheen zit. 🤩

Deze sjabloon downloaden

8. PowerPoint Eenvoudig 30-60-90-Dagen Sjabloon by SlideModel

via

DiaModel

Dit eenvoudige PowerPoint-sjabloon voor 30-60-90 dagen is ontworpen om de geschiktheid van een kandidaat voor een baan te beoordelen tijdens de laatste fasen van het sollicitatiegesprek. Kandidaten kunnen hiermee aantonen dat ze hun potentiële rolomschrijving begrijpen en prioriteiten kunnen stellen, en ze kunnen ook hun interpersoonlijke vaardigheden en passie voor de baan aangeven.

De eerste PowerPoint-dia, gepresenteerd in een infografisch formaat, maakt gebruik van ClipArt-pictogrammen, terwijl de tweede dia de gebruiker in staat stelt om een processtroomdiagram met pijlen te maken. Elke dia heeft drie secties zodat de kandidaat zijn doelen voor 30, 60 en 90 dagen kan opsommen.

Het standaard kleurenschema voor deze gratis 30-60-90-dagenplan sjabloon voor PowerPoint is roze en blauw, maar dat kan worden gewijzigd en aangepast aan de voorkeur van de gebruiker.

Deze sjabloon downloaden

9. PowerPoint 30-60-90-Dagen Plan PowerPoint Sjabloon by SlideHunter

via

SlideHunter

Dit is een ander gratis 30-60-90-dagenplan sjabloon voor PowerPoint. Het is een strategisch hulpmiddel dat is ontworpen om 30-, 60- en 90-dagen doelstellingen en doelen te presenteren aan een publiek.

Het kan gebruikt worden als onderdeel van het aanwervingsproces om de vaardigheden van kandidaten op het vlak van strategische planning en prioritering te evalueren of om de doelstellingen en actiestappen van de potentiële nieuwe aanwerving te schetsen voor uw stakeholders.

Je hebt de keuze uit drie verschillende ontwerpen met verschillende achtergrondkleuren, en hoewel het is ontworpen als een PowerPoint-presentatie, kan het ook worden gebruikt voor een papieren presentatie. 📚

Deze sjabloon downloaden

10. Google Docs 30-60-90-Dagen Plan voor nieuwe managers Sjabloon by Monster.net

via

Monster.net

Deze gratis 30-60-90-dagenplansjabloon is ontworpen voor nieuwe managers en helpt je bij het maken van een actieplan voor het inwerken van een nieuw teamlid. Van het creëren van een focus op leren in de eerste maand tot het oefenen en beginnen bij te dragen in de tweede maand en ten slotte het toepassen van wat is geleerd in de derde maand, deze sjablonen begeleiden je door het proces.

Je kunt prioriteiten stellen, SMART

doelen en doelstellingen

in verschillende categorieën en stel statistieken op om de voortgang te volgen.

Met meer dan 73 voorbeeldplannen is er zeker een sjabloon dat voor jou werkt. Kies uit verschillende formaten zoals Microsoft Word, Google Docs inclusief Google Slides en Apple Pages.

Deze sjabloon downloaden

Voorbeelden van 30-60-90-dagen plannen

Nu je toegang hebt tot al deze sjablonen, laten we eens kijken naar een aantal voorbeelden van hoe ze kunnen worden gebruikt in verschillende scenario's en industrieën.

30-60-90-dagenplan voor een vertegenwoordiger

Eerste 30 dagen:

Het product en de markt begrijpen (week 1-2): Duik diep in het product of de dienst die u gaat verkopen. Maak jezelf vertrouwd met de unique selling points, de voordelen voor de gebruiker en de concurrenten. Neem deel aan trainingssessies, productdemo's en concurrentieanalyses.

Duik diep in het product of de dienst die u gaat verkopen. Maak jezelf vertrouwd met de unique selling points, de voordelen voor de gebruiker en de concurrenten. Neem deel aan trainingssessies, productdemo's en concurrentieanalyses. De klanten leren kennen (week 3-4): Ga in gesprek met potentiële klanten om hun behoeften en problemen te begrijpen. Voer kennismakingsgesprekken en vergaderingen om relaties op te bouwen.

De volgende 30 dagen (30-60 dagen):

Strategie formuleren (week 5-6): Ontwikkel een gepersonaliseerde verkoopstrategie op basis van de verzamelde productkennis en klantinzichten. Deze strategie moet een overzicht geven van uw verkoopdoelen, de tactieken die u gaat gebruiken om deze doelen te bereiken en de tijdlijn voor het bereiken van uw doelen.

Ontwikkel een gepersonaliseerde verkoopstrategie op basis van de verzamelde productkennis en klantinzichten. Deze strategie moet een overzicht geven van uw verkoopdoelen, de tactieken die u gaat gebruiken om deze doelen te bereiken en de tijdlijn voor het bereiken van uw doelen. Start de verkoop (week 7-8): Begin met de implementatie van uw verkoopstrategie. Begin met de eerste verkoopinspanningen, follow-ups en onderhandelingen.

Laatste 30 dagen (60-90 dagen):

Optimalisatie verkoopproces (week 9-10): Verzamel verkoopgegevens, analyseer uw prestaties en identificeer verbeterpunten. Optimaliseer uw verkoopproces op basis van de datagestuurde inzichten.

Verzamel verkoopgegevens, analyseer uw prestaties en identificeer verbeterpunten. Optimaliseer uw verkoopproces op basis van de datagestuurde inzichten. Verkoopdoelstellingen bereiken (Week 11-12): Tegen het einde van de 90 dagen zou je in staat moeten zijn om je voorlopige verkoopdoelstellingen te halen. Blijf je verkoopproces en -strategie optimaliseren voor betere resultaten.

30-60-90-dagenplan voor nieuwe teamleden

Eerste 30 dagen:

Inzicht in bedrijfscultuur en -processen (week 1-2): Neem de tijd om de waarden, cultuur en processen van het bedrijf te begrijpen. Woon oriëntatiesessies bij en ontmoet teamleden om je rol binnen de organisatie beter te begrijpen.

Neem de tijd om de waarden, cultuur en processen van het bedrijf te begrijpen. Woon oriëntatiesessies bij en ontmoet teamleden om je rol binnen de organisatie beter te begrijpen. Kennismaken met je team (week 3-4): Bouw relaties op met je teamleden en managers. Plan één-op-één gesprekken om hun rollen, verantwoordelijkheden en verwachtingen te leren kennen.

De volgende 30 dagen (30-60 dagen):

De functievereisten leren kennen (week 5-6): Verdiep u in uw functie en verantwoordelijkheden. Bestudeer eventueel trainingsmateriaal of handleidingen van het bedrijf. Bespreek eventuele vragen of problemen met je manager.

Verdiep u in uw functie en verantwoordelijkheden. Bestudeer eventueel trainingsmateriaal of handleidingen van het bedrijf. Bespreek eventuele vragen of problemen met je manager. Bijdragen aan projecten (week 7-8): Begin actief deel te nemen aan teamprojecten. Bied uw inzichten en suggesties aan en neem taken op u die aansluiten bij uw vaardigheden en interesses.

Laatste 30 dagen (60-90 dagen):

Nieuwe verantwoordelijkheden op je nemen (week 9-10): Nu je je rol beter begrijpt, kun je nieuwe verantwoordelijkheden en taken op je nemen. Dit zal u helpen uw vaardigheden verder te ontwikkelen en bij te dragen aan het team.

Nu je je rol beter begrijpt, kun je nieuwe verantwoordelijkheden en taken op je nemen. Dit zal u helpen uw vaardigheden verder te ontwikkelen en bij te dragen aan het team. Vooruitgang bekijken (week 11-12): Plan een vergadering met je manager om je vooruitgang te bekijken en eventuele verbeter- of ontwikkelingspunten te bespreken. Houd rekening met de feedback en blijf ernaar streven om uit te blinken in je functie.

Een gratis sjabloon voor een 30-60-90-dagenplan is de sleutel tot onboardingsucces

Nieuwe werknemers hebben tijdens hun eerste drie maanden veel ondersteuning nodig om te leren wat ze moeten doen en zich aan te passen aan de cultuur van hun nieuwe bedrijf. Maak het proces veel gemakkelijker voor alle betrokkenen - de nieuwe medewerker, andere teamleden en hun manager - door een duidelijk plan op te stellen.

Een gratis sjabloon voor een 30-60-90-dagenplan helpt je om doelstellingen te verduidelijken, SMART-doelen te stellen, taken te creëren en het hele proces bij te houden. Het zorgt er ook voor dat je inwerkstrategie is afgestemd op de bedrijfs- en teamdoelen, terwijl je de nieuwe medewerker ondersteunt tijdens die lastige eerste 90 dagen. 🙌

Bepaal wat je precies zoekt in een sjabloon voor een 30-60-90-dagenplan en maak dan een keuze uit de gratis opties die online beschikbaar zijn.

Voor maximale veelzijdigheid in je strategische planning en projectmanagement is het moeilijk om te winnen van ClickUp .

ClickUp biedt een breed scala aan sjablonen voor elk bedrijfsproces, inclusief het inwerken van uw nieuwe medewerker. Het is een one-stop shop die u helpt uw planning, productiviteit en teamwork te verbeteren en uw bedrijf naar een hoger niveau te tillen. 🤩