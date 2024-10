10 sjablonen voor prestatieverbeteringsplannen (PIP) voor managers

Niemand is perfect. Maar stel je het verschil voor dat iedereen in de organisatie zou kunnen maken als ze ijverig zijn om dichter bij het doel te komen.

Toegegeven, dat kan nog steeds een overdreven of onrealistisch doel zijn. Toch gedijen organisaties als er gestructureerde abonnementen zijn voor iedereen om na verloop van tijd beter te worden in wat ze doen, het bedrijf te helpen en hun productiviteit te maximaliseren.

Om dat te bereiken, heb je een gestructureerd abonnement nodig om de prestaties van iedereen in het team te beheren en te verbeteren.

Als manager wil je je teams helpen slagen. En zoals iedereen weet die al op school deel heeft uitgemaakt van groepsprojecten, kan een team alleen zo ver komen als de zwakste schakel.

Maar het kan moeilijk zijn om je team te helpen zich te verbeteren, zelfs als je bezig bent met je eigen takenlijst en dagelijkse taken. Hoe meer je het proces kunt standaardiseren, hoe beter. En dat is waar sjablonen voor prestatieverbeteringsplannen van pas komen.

Wat is een sjabloon voor prestatieverbeteringsplannen?

Een sjabloon voor prestatieverbeteringsplannen is een gestandaardiseerd document dat u - en iedereen aan wie u leiding geeft - helpt een strategie op te stellen om hun vaardigheden te ontwikkelen en hun prestaties te verbeteren. Omdat het gestandaardiseerd is, is het een geweldig management- en verbeterplan HR sjabloon om je teams te beheren zonder dat het te veel van je tijd in beslag neemt.

Voorbeeld: je zou je team kunnen beheren volgens de OKR-methode voor de instelling van organisatorische doelen. Het juiste sjabloon voor prestatieverbeteringsplannen helpt u om voor elk lid van uw team vergelijkbare abonnementen op te stellen, zodat ze kunnen werken aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

Wat maakt een sjabloon voor een goed prestatieverbeteringsplan?

Er is niet één sjabloon voor een prestatieverbeterplan, simpelweg omdat 'het beste' volledig afhangt van wat u zoekt. U hebt bijvoorbeeld een sjabloon nodig dat regelmatig opvolging geeft aan geplande functioneringsgesprekken . Of je hebt een prestatieverbeteringsplan nodig dat helpt met betere toewijzing van middelen .

U wilt misschien het beheer van werklast verbeteren binnen je hele team, maar hoe dan ook, het moet meetbare objectieven hebben en prestatieproblemen duidelijk schetsen of bespreken. Dat gezegd hebbende, de beste sjablonen voor prestatieverbeteringsplannen delen een paar kenmerken waar u op kunt letten:

Een eenvoudig overzicht : Dit zorgt ervoor dat het rapport dat u samenstelt snel kan worden doorgenomen, zodat iedereen onmiddellijk kan zien wat er nodig is om de plannen voor prestatieverbetering te evalueren.

: Dit zorgt ervoor dat het rapport dat u samenstelt snel kan worden doorgenomen, zodat iedereen onmiddellijk kan zien wat er nodig is om de plannen voor prestatieverbetering te evalueren. Een visuele nadruk . Niemand houdt van lange paragrafen of opsommingstekens die uit meerdere zinnen bestaan (ironisch, we weten het), dus hoe visueler je het maakt, hoe beter je het maaktde voortgangsrapportage van de werknemerhoe beter je duidelijke verwachtingen instelt.

. Niemand houdt van lange paragrafen of opsommingstekens die uit meerdere zinnen bestaan (ironisch, we weten het), dus hoe visueler je het maakt, hoe beter je het maaktde voortgangsrapportage van de werknemerhoe beter je duidelijke verwachtingen instelt. Een voor beide partijen voordelige afhaalmaaltijd . Heeft het abonnement een takeaway gedeelte dat precies laat zien wat er nu moet gebeuren? Het is de beste manier om ervoor te zorgen dat de aanbeveling van het prestatieverbeterplan ook echt gebeurt, zodat ze aan de verwachtingen voldoen.

. Heeft het abonnement een takeaway gedeelte dat precies laat zien wat er nu moet gebeuren? Het is de beste manier om ervoor te zorgen dat de aanbeveling van het prestatieverbeterplan ook echt gebeurt, zodat ze aan de verwachtingen voldoen. Intuïtieve kleurcodering . Het zal u verbazen hoeveel verschil een eenvoudige kleurcode kan maken. Rood kan een slecht prestatieprobleem zijn, geel om aan de verwachtingen te voldoen en groen als hoge of aanvaardbare prestatie. De juiste kleuren helpen alleen verwarring te verminderen en duidelijke verwachtingen in te stellen.

. Het zal u verbazen hoeveel verschil een eenvoudige kleurcode kan maken. Rood kan een slecht prestatieprobleem zijn, geel om aan de verwachtingen te voldoen en groen als hoge of aanvaardbare prestatie. De juiste kleuren helpen alleen verwarring te verminderen en duidelijke verwachtingen in te stellen. Makkelijk aan te passen na verloop van tijd. Niemand houdt van een abonnement ter verbetering van de werkprestaties dat, eenmaal gemaakt, nooit meer kan veranderen. U wilt tenslotte echt bijhoudenwerknemersprestaties verbeteringen en feedback die je aanbeveelt! Hoe flexibeler het sjabloon, hoe beter.

Het maakt niet uit welk sjabloon je precies zoekt. Zolang het prestatieverbeteringsplan deze kenmerken deelt, heb je een goede start.

10 sjablonen voor prestatieverbeteringsplannen

Zonder verder oponthoud komen we meteen tot de kern van de zaak. Vergelijkbaar met sjablonen voor actiestappen deze sjablonen voor prestatieverbeteringsplannen blinken uit omdat ze uitvoerbaar zijn en tegelijkertijd alle bovenstaande best practices volgen.

Laten we beginnen met onze favorieten.

1. ClickUp sjabloon voor correctief actieplan

ClickUp sjabloon voor correctief actieplan

Gemaakt in een whiteboard format, deze ClickUp sjabloon voor corrigerende maatregelen is onze favoriet onder de PIP's vanwege zijn visuele en ruimtelijke aard. Het heeft zes zorgvuldig kleurgecodeerde secties, gerangschikt in kolommen die intuïtief zijn wanneer ze van links naar rechts worden gelezen:

Verbetermogelijkheden : Identificeer algemene categorieën waarin individuele leden van een team zich kunnen verbeteren.

: Identificeer algemene categorieën waarin individuele leden van een team zich kunnen verbeteren. Problemen en hoofdoorzaken : Mogelijkheden op elk gebied om precies te identificeren wat er fout is gegaan of welke problemen met slechte prestaties verbeterd moeten worden, en waarom.

: Mogelijkheden op elk gebied om precies te identificeren wat er fout is gegaan of welke problemen met slechte prestaties verbeterd moeten worden, en waarom. Mogelijke oplossingen : Richt u direct op de geïdentificeerde problemen met de prestaties met manieren waarop de werknemer of de Taak zijn of haar werkprestaties zou kunnen verbeteren.

: Richt u direct op de geïdentificeerde problemen met de prestaties met manieren waarop de werknemer of de Taak zijn of haar werkprestaties zou kunnen verbeteren. Succes meten : Voeg verantwoording en beoordeling toe aan de vergelijking om het gemakkelijker te maken de voortgang van de geïdentificeerde oplossingen bij te houden en meetbare doelstellingen te creëren.

: Voeg verantwoording en beoordeling toe aan de vergelijking om het gemakkelijker te maken de voortgang van de geïdentificeerde oplossingen bij te houden en meetbare doelstellingen te creëren. Taak Eigenaren : Identificeer verbeterpunten binnenprojecten en taken met meerdere toegewezen personen.

: Identificeer verbeterpunten binnenprojecten en taken met meerdere toegewezen personen. Tijdlijn: Deadlines enmogelijke mijlpalen om iedereen bij de Taak te houden om de geïdentificeerde oplossingen te implementeren.

Combineer de kolommen en dit sjabloon sluit nauw aan bij ClickUp's SMART doel aanpak voor project- en peoplemanagement. En toch blijft het eenvoudig genoeg om snelle verbeterabonnementen te maken voor zelfs de meest complexe problemen.

2. ClickUp sjabloon voor actieplan werknemer

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/image4-3.png ClickUp sjabloon voor actieplan werknemer https://clickup.com/templates/employee-action-plan-kkmvq-6094888 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's sjabloon voor een actieplan voor werknemers heeft een andere aanpak dan het whiteboard actiesjabloon hierboven vermeld. Dit gestructureerde actieplan is meer lineair, inclusief een duidelijk en eenvoudig overzicht dat de naam, rol en supervisor van de werknemer identificeert, samen met een datumveld voor toekomstige referentie.

Van daaruit gaat het rechtstreeks naar het incidentenrapport voor een specifiek item dat verbetering van de prestaties behoeft. Met het incidentenrapport kan de manager een paar details toevoegen over een specifieke trigger die ervoor zorgt dat de medewerker zijn prestaties moet verbeteren, zoals het missen van sales targets of het niet volgen van protocollen.

Het wordt gevolgd door een gedeelte over de bevindingen, zodat meer details kunnen worden gegeven over wat een verder onderzoek naar het incident heeft opgeleverd en over corrigerende initiatieven om aan de verwachtingen te voldoen.

Tot slot bevat het rapport een onderdeel dat managers voortdurend kunnen bijwerken, genaamd "indicaties van voortgang" Terwijl de werknemer door het prestatieverbeteringsplan heen werkt, is dit het gedeelte waar successen gevierd kunnen worden door zowel managers als werknemers.

3. ClickUp sjabloon voor ontwikkelingsplan werknemer

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Employee-Development-Plan-Template.png ClickUp sjabloon voor ontwikkelingsplan werknemer https://clickup.com/templates/employee-development-plan-t-205427166 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Niet elk prestatieverbeteringsplan hoeft getriggerd te worden door een negatief incident. Proactief management betekent werknemers helpen om na verloop van tijd succesvoller te worden, ongeacht hun huidige prestaties. Dat is wat ClickUp's sjabloon voor een ontwikkelingsplan voor werknemers helpt bijhouden.

In de standaard weergave krijgt elk lid van het team een regel item dat de status van hun prestatieverbeteringsplan aangeeft, hun basisinformatie en welke professionele ontwikkelingsmogelijkheden voor hen zijn geïdentificeerd.

Dit helpt de hoofdoorzaak van specifieke problemen te vinden en zal tijd besparen door een duidelijk pad uit te stippelen om de verwachte mijlpalen voor voortgang te bereiken.

Secties van Klaar tot Nog te doen helpen de manager om precies bij te houden waar iedereen staat op een bepaald moment voor een bepaalde medewerker. Maar dat is nog maar het begin. Het sjabloon bevat ook een afdelingsabonnement dat dieper ingaat op verbeteringsdoelen en het bijhouden van deze doelen.

Aangepaste velden zoals personeelsbehoeften, tijdlijnen en verworven vaardigheden helpen managers om altijd op de hoogte te blijven van waar hun team staat en welke leden het meest behoefte hebben aan verdere ontwikkeling.

4. ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprek

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Employee-Performance-Review-Template.png ClickUp sjabloon voor functioneringsgesprek https://clickup.com/templates/performance-review-1737m-78646 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Het leest als een eenvoudige agenda, maar dit Sjabloon voor functioneringsgesprek door ClickUp heeft een verborgen kracht. Naast de eenvoudige secties zoals discussiepunten en feedback, stelt dit document voor prestatieverbetering managers ook in staat om precies aan te geven welke initiatieven en prioriteiten het belangrijkst zijn voor hun leden als ze de teamprestaties in de loop van de tijd willen optimaliseren.

En dat is nog maar het begin. Het deel Prestatiemanagement van dit sjabloon bevat een grafiek die kan worden gebruikt door de werknemer en hun collega's om zichzelf en elkaar te evalueren op categorieën zoals functie-inzicht, functievaardigheden en meer. Codes van U voor onvoldoende tot E voor uitstekend houden het invullen van deze sectie eenvoudig en ongecompliceerd voor alle betrokkenen.

Tot slot bevat dit sjabloon een onderdeel dat deel zou moeten uitmaken van de prestatie-evaluatie van elke werknemer: prestaties. Hoewel iedereen op sommige gebieden verbetering nodig heeft, kan het focussen op die noodzakelijke verbeteringen het gemakkelijk maken om te negeren dat deze werknemer op andere gebieden waarschijnlijk belangrijke successen heeft geboekt.

Door een sectie als deze op te nemen in een sjabloon voor een prestatieverbeteringsplan creëer je een positievere, op succes gerichte werkcultuur door het slechte met het goede in evenwicht te brengen.

5. ClickUp prestatieverslag sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Performance-Report-Template.png ClickUp sjabloon voor prestatieverslag https://clickup.com/templates/performance-report-kkmvq-6105868 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Zoals dit Sjabloon voor prestatierapport door ClickUp laat zien dat niet elk prestatieverbeteringsplan verbonden hoeft te zijn met de prestaties van een individuele werknemer. In plaats daarvan wordt de nadruk gelegd op een projectgerichte aanpak die het team dat u aanstuurt, helpt om op schema en bij de tijdlijnen te blijven resultaten .

Het sjabloon zelf bevat een eenvoudig overzicht van meerdere projecten, wat vooral handig is voor managers die het volgende moeten doen de voortgang van projecten documenteren op meerdere niveaus. Naast een algemeen overzicht van de verwachtingen van een bedrijf, bevat het een momentopname voor elk project waarover gerapporteerd moet worden met het percentage bestede tijd en budget en de voortgang.

Het visuele karakter van deze nummers maakt deze sjabloon tot een nuttig rapport voor managers die een overzicht willen geven van al het werk dat wordt gedaan. Omdat het een overzicht op hoog niveau blijft, werkt deze sjabloon vooral goed in combinatie met andere projectrapportages.

Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het overzicht van meerdere agile projecten te bewaren voor belanghebbenden op hoog niveau, terwijl meer gedetailleerde rapporten zoals sprint retrospectieven kan dieper ingaan op elk van deze projecten en hun verwachte voortgang.

6. ClickUp sjabloon voor driemaandelijks functioneringsgesprek

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Quarterly-Performance-Review-Template.png ClickUp sjabloon voor driemaandelijks functioneringsgesprek https://clickup.com/templates/quarterly-performance-review-kkmvq-6142304 Deze sjabloon downloaden /$$$cta/

Terwijl ClickUp's sjabloon voor driemaandelijks functioneringsgesprek richt zich voornamelijk op de retrospectieve evaluatie van een werknemer, maar heeft ook voorbeelden van toekomstgerichte prestatieverbeteringsplannen.

Documenteer hoe een lid van uw team heeft gepresteerd, wat hij/zij heeft bereikt en hoe deze inzichten kunnen leiden tot een abonnement voor verbetering voor het volgende team driemaandelijks functioneringsgesprek .

7. ClickUp 30-60-90 dagen abonnement sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/image1-2.png ClickUp 30-60-90 dagen abonnement sjabloon https://clickup.com/templates/30-60-90-day-plan-t-182104475 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Nieuwe werknemers hebben een onboarding abonnement nodig dat hen helpt zich te verbeteren in de eerste maanden dat ze bij uw organisatie werken. ClickUp's sjabloon voor een 30-60-90 dagen plan helpt daarbij, door u in staat te stellen haalbare doelen te stellen en de voortgang van uw nieuwe teamlid naar die doelen te documenteren. Zowel het opbouwen van het 30-60-90 dagen abonnement en het meten van de voortgang zijn eenvoudig, net als het delen van het abonnement met de nieuwe medewerker. Dit is vooral belangrijk om te onderhouden en regelmatige check-ins te plannen. Het zal je ook helpen om een positieve houding ten opzichte van je werknemers te behouden.

8. ClickUp Carrièrepad sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Career-Path-Template.png ClickUp Carrièrepad sjabloon https://clickup.com/templates/career-path-t-194505180 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Als u leden van uw team begeleidt, is de Carrièrepad sjabloon van ClickUp is een perfect hulpmiddel. Het is een meer kwalitatief hulpmiddel voor prestatiebeoordeling dan de meeste andere sjablonen vermeld in deze gids, zodat u samen met uw leerling kunt werken aan het opstellen van carrièredoelen en een meetbaar pad om die carrièredoelen te bereiken.

Het geheel gebeurt in een gemakkelijk te begrijpen, kleurgecodeerde grafiek die perfect aansluit bij de verwachtingen van het bedrijf, zelfs op het eerste gezicht.

9. ClickUp Werknemer Evaluatie Formulier Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Employee-Evaluation-Form-Template.png ClickUp Werknemer Evaluatie Formulier Sjabloon https://clickup.com/templates/evaluation-form-t-194515600 Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Ingesteld als interactief formulier, ClickUp's sjabloon voor een werknemersevaluatieformulier werkt door zijn eenvoud. U vult het formulier in, dat een op lijstweergave gebaseerde weergave invult die als de evaluatie fungeert.

Ondertussen helpen aangepaste velden zoals ontvangen awards en mijlpalen, het vermogen om met een team te werken, technische vaardigheden en andere aangepaste velden je om precies aan te geven waar de werknemer is geslaagd, waar verbeteringen nodig zijn en de algemene verwachtingen van het bedrijf voor werkprestaties.

10. Microsoft Word prestatieverbeteringsplan sjabloon by Template.net

Via sjabloon.net

Dit Microsoft Word prestatieverbeteringsplan (PIP) abonnement sjabloon van Template.net is een uitgebreid, bewerkbaar en afdrukbaar document ontworpen om bedrijven en organisaties te helpen hun werknemersprestaties te verbeteren. Dit sjabloon dient als een gestructureerde gids voor managers om gebieden van verbetering te schetsen, duidelijke verwachtingen in te stellen en meetbare doelstellingen te definiëren voor onderpresterende medewerkers.

Voordelen van sjablonen voor prestatieverbeteringsplannen voor HR Teams

Plannen voor prestatieverbetering (PIP) zijn een effectieve manier om ervoor te zorgen dat werknemers voldoen aan de verwachtingen en doelen die door een organisatie zijn ingesteld. Ze zijn een essentieel onderdeel van elk HR team gereedschapskist. Een goed ontworpen PIP sjabloon kan helpen bij het ondersteunen van een succesvol prestatieverbeteringsproces door een consistent format en structuur te bieden waarmee teams kunnen werken.

Het gebruik van een PIP sjabloon stroomlijnt het proces van het ontwikkelen, implementeren en beheren van een prestatieverbeteringsplan. Door een uitgebreid kader te bieden waarnaar medewerkers kunnen verwijzen bij het maken van hun eigen abonnement, vereenvoudigt het de stappen die nodig zijn om de effectiviteit van een PIP te maximaliseren. Toegang tot een up-to-date PIP sjabloon zorgt ervoor dat het personeel de verwachtingen en doelen van de organisatie nakomt, terwijl er toch ruimte is voor flexibiliteit.

Bij het gebruik van een PIP sjabloon is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke elementen zijn opgenomen. Naast de instelling van verwachtingen en het schetsen van specifieke doelstellingen, moet het ook informatie bevatten over tijdlijnen, verantwoordelijkheden en consequenties.

Hoe maak je een prestatieverbeteringsplan?

Verwachtingen bepalen: Dit is de eerste stap in het maken van een PIP en het is essentieel om ervoor te zorgen dat de verwachtingen duidelijk en specifiek zijn. Stel doelen: Het vaststellen van meetbare doelen helpt om focus aan te brengen in het abonnement en kan gebruikt worden als benchmarks tijdens het hele proces. Stel tijdlijnen op: Schets hoe lang het PIP-proces zal duren en wanneer en hoe de voortgang moet worden beoordeeld. Resources toewijzen: Zorg voor voldoende resources om de doelstellingen van het abonnement te ondersteunen, zoals extra training of coaching. Verantwoordelijkheden toewijzen: Maak duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke Taken binnen het PIP-proces. Bewaak de voortgang: Houd de voortgang bij en geef feedback om ervoor te zorgen dat de doelstellingen worden gehaald. Herzie het abonnement: Controleer regelmatig het PIP-proces om te beoordelen of er wijzigingen moeten worden aangebracht. Stel consequenties vast: Als doelen niet worden gehaald, is het belangrijk om een systeem van verantwoording in te stellen met duidelijk gedefinieerde consequenties voor niet-naleving.

Voorbeelden van prestatieverbeteringsplannen

Performance Improvement Plans (PIP's) zijn een krachtig instrument dat HR teams kunnen gebruiken om onderpresteren en verzuim aan te pakken. Een PIP sjabloon is een goede manier om te beginnen als je niet weet waar je moet beginnen. Hier lees je in welke situaties het loont om je eigen PIP sjabloon te maken:

Wanneer een werknemer meerdere keren is gewaarschuwd voor zijn slechte prestaties

Wanneer de prestaties van de werknemer onder de verwachtingen liggen

Wanneer een werknemer deadlines of doelen niet haalt

Wanneer er een kloof is tussen verwachte en werkelijke productiviteit

Wanneer er klachten zijn van klanten of collega's over het gedrag of de houding van de werknemer

Wanneer u het gebruik van prestatieverbeteringsplannen moet vermijden

Hoewel PIP sjablonen een waardevolle bron van informatie zijn voor HR Teams, zijn er bepaalde situaties waarin je ze beter niet kunt gebruiken:

Als de prestaties van de werknemer te wijten zijn aan een probleem dat buiten hun controle ligt.

Als de oorzaak van het probleem ligt in miscommunicatie of een gebrek aan middelen.

Als de voortgang van de medewerker extra training, begeleiding of coaching vereist voordat ze hun prestaties kunnen verbeteren.

Als de functieverantwoordelijkheden van de werknemer zijn veranderd en niet langer

Verbeter de productiviteit van uw team met een PIP sjabloon

Welke manager wil geen team dat functioneert als een geoliede machine? Natuurlijk is het hard werken om dat te bereiken. Alle hulp die je kunt krijgen bij het maximaliseren van de prestaties en productiviteit van elk lid van je team is van vitaal belang. Daarom is een sjabloon voor prestatieverbeteringsplannen zo'n belangrijk hulpmiddel in de gereedschapskist van elke manager.

Je kunt sjablonen voor actieplannen voor prestaties gebruiken om een specifieke fout te corrigeren of om een meer algemeen ontwikkelingsplan op te stellen. Het is net zo goed geschikt voor het inwerken van nieuwe medewerkers als voor het verbinden van prestaties met lopende projecten.

Je moet alleen weten welke sjabloon je moet gebruiken en deze selectie kan je daarbij helpen.

Over het managen van je team als een goed geoliede machine gesproken: het juiste projectmanagement en tool voor productiviteit kan u daar ook bij helpen, vooral als het voor altijd gratis is. Wilt u meer informatie over ClickUp en de bovenstaande sjablonen gebruiken? Meld u aan om vandaag nog te beginnen .