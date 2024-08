De 10 beste klantondersteuningstools voor 2024

Een snelle klantenservice is essentieel voor uw business. Met de juiste klantenservice-software kunt u de klantenservice optimaliseren, een positief verschil maken en u instellen op succes.

We hebben een lijst samengesteld van enkele van de beste tools voor klantenservice om uw zoektocht te vergemakkelijken.

Deze tools hebben alles van ticketbeheer tot live chatten en kennisbank beheer. Of u nu een klein bedrijf hebt of een grote onderneming, u hebt een tool voor klantenservice nodig die uw unieke behoeften ondersteunt.

De lijst met klantenservicesoftwaretools die we hebben samengesteld, maakt de keuze gemakkelijk. Kies er een die je helpt uitzonderlijke klantenservice te leveren, de prestaties van je teams bij te houden en duurzame relaties op te bouwen met je gewaardeerde klanten.

Als u op zoek gaat naar tools voor klantenservice, zult u een ruime keuze vinden. Sommige tools zijn speciaal ontworpen voor bepaalde functies of marktsectoren. Om de beste software voor klantenservice voor uw bedrijf te vinden, beginnen we met te begrijpen wat u moet zoeken in een tool voor klantenservice.

Gebruiksgemak: De tool die u kiest voor klantenservice moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn voor klantenserviceagenten en -klanten. Met een eenvoudige en intuïtieve interface kunt u de responstijd verkorten en de efficiëntie van uw team verbeteren

De tool die u kiest voor klantenservice moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn voor klantenserviceagenten en -klanten. Met een eenvoudige en intuïtieve interface kunt u de responstijd verkorten en de efficiëntie van uw team verbeteren Ondersteuning via meerdere kanalen: Ga op zoek naar tools voor klantenservice die verschillende kanalen ondersteunencommunicatie kanalen ondersteunen, zoals e-mail, live chatten, sociale media, telefoon en messaging apps. Dankzij de beschikbaarheid van meerdere kanalen bouwt u duurzame relaties op met uw klanten door hen te ondersteunen op het kanaal van hun keuze

Ga op zoek naar tools voor klantenservice die verschillende kanalen ondersteunencommunicatie kanalen ondersteunen, zoals e-mail, live chatten, sociale media, telefoon en messaging apps. Dankzij de beschikbaarheid van meerdere kanalen bouwt u duurzame relaties op met uw klanten door hen te ondersteunen op het kanaal van hun keuze Automatisering en AI: Software voor klantenservice biedt automatiseringsmogelijkheden, chatbots, en AI-gestuurde functiesdie routinetaken afhandelen, direct antwoord geven en query's naar de juiste afdeling of agent leiden. Dit verbetert de efficiëntie van het ondersteunen en verkort de responstijden

Software voor klantenservice biedt automatiseringsmogelijkheden, chatbots, en AI-gestuurde functiesdie routinetaken afhandelen, direct antwoord geven en query's naar de juiste afdeling of agent leiden. Dit verbetert de efficiëntie van het ondersteunen en verkort de responstijden Ticketing: Een robuusteticketsysteem helpt bij het organiseren en prioriteren van vragen van klanten. De tool die je kiest moet functies bieden zoals ticketcategorisatie, toewijzing, bijhouden en escalatie

Een robuusteticketsysteem helpt bij het organiseren en prioriteren van vragen van klanten. De tool die je kiest moet functies bieden zoals ticketcategorisatie, toewijzing, bijhouden en escalatie Integraties : Kies een tool voor klantenservice die naadloos integreert met je bestaande CRM, helpdesksoftware en andere essentiële apps die je elke dag gebruikt

: Kies een tool voor klantenservice die naadloos integreert met je bestaande CRM, helpdesksoftware en andere essentiële apps die je elke dag gebruikt Rapportage en analyses: Zoek naar tools die robuuste rapportage en analyses bieden. Inzicht in klantinteracties, responstijden, oplossingspercentages en klanttevredenheidscijfers helpt u trends en verbeterpunten te identificeren

Zoek naar tools die robuuste rapportage en analyses bieden. Inzicht in klantinteracties, responstijden, oplossingspercentages en klanttevredenheidscijfers helpt u trends en verbeterpunten te identificeren Aanpassing en schaalbaarheid : Kies aanpasbare tools die zich aanpassen aan uw specifieke bedrijfsbehoeften en schaalbaar zijn naarmate uw klantenbestand groeit

: Kies aanpasbare tools die zich aanpassen aan uw specifieke bedrijfsbehoeften en schaalbaar zijn naarmate uw klantenbestand groeit Veiligheid en compliance: Gegevensveiligheid en naleving van regelgeving (zoals GDPR) zijn van cruciaal belang. Zorg ervoor dat de tool voldoet aan de industriestandaard veiligheidsprotocollen en veilig omgaat met gevoelige klantgegevens

Gegevensveiligheid en naleving van regelgeving (zoals GDPR) zijn van cruciaal belang. Zorg ervoor dat de tool voldoet aan de industriestandaard veiligheidsprotocollen en veilig omgaat met gevoelige klantgegevens Feedback van klanten en enquêtes: Controleer of de tool functies heeft voor het verzamelen van feedback van klanten en enquêtes uit te voeren, aangezien deze gegevens waardevolle inzichten bieden om uw diensten en producten te verbeteren

Controleer of de tool functies heeft voor het verzamelen van feedback van klanten en enquêtes uit te voeren, aangezien deze gegevens waardevolle inzichten bieden om uw diensten en producten te verbeteren Kosten en ondersteuning: Overweeg de kosten van de tool voor klantenservice ten opzichte van de functies en de ondersteuning die de leverancier biedt. Zorg ervoor dat er betrouwbare klantenservice beschikbaar is in geval van problemen of query's

Dit is de lijst met de 10 beste tools voor klantenservice voor de beste ervaring met klantenservice in 2024. We behandelen hun beste functies, beperkingen, prijzen en beoordelingen.

1. ClickUp

Ontdek ClickUp om uw klantenservice te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

ClickUp is een populair alles-in-één software voor projectmanagement . Het heeft alles wat een organisatie nodig heeft om projecten effectief te beheren en teams te helpen naadloos samen te werken, inclusief een oplossing voor klantenservice. ClickUp's klantenservicesoftware is een holistische oplossing voor klantenservice die robuuste mogelijkheden biedt om klantenservice van begin tot eind te beheren. Met de functie voor meerdere personen kunt u meerdere personen aan een taak toewijzen als u de input van meer dan één persoon nodig hebt om een probleem op te lossen.

Bespreek tickets met medewerkers van de klantenservice in verschillende teams om de oplostijd te verkorten. Bijvoorbeeld, als je een bedrijf hebt in bouwbenodigdheden en je krijgt een klacht van een klant over de kwaliteit van de benodigdheden, vertragingen in de levering en verkeerde facturering.

ClickUp stelt u in staat om snel de relevante teamleden te taggen - productieteam voor kwaliteitsproblemen, logistiek voor vertraagde levering en financiën voor query's over facturering - om het probleem op te lossen.

ClickUp's klantenservice tool heeft aangepaste velden om taken bij te houden op basis van problemen en een CRM-oplossing (Customer Relationship Management) om de relatie te verbeteren relatiebeheer te verbeteren .

Leg belangrijke informatie van uw klanten vast met een ingebouwd formulier om feedback bij te houden ClickUp's sjabloon voor klantenservice helpt bij een hoogwaardige klantervaring. Het sjabloon vermindert de kosten voor klantenservice en biedt snellere reactietijden met functies zoals organisatie en prioritering van query's van klanten.

Met elementen zoals aangepaste statussen, aangepaste velden, aangepaste weergaven en projectmanagement verbetert de sjabloon klantenservice.

Beste functies van ClickUp

Aangepaste automatisering maken voor consistente acties

Voeg meerdere toegewezen personen toe aan taken voor een snelle oplossing

Aangepaste velden instellen op basis van uw behoeften, zoals het toevoegen van klantinformatie en numerieke velden voor eenvoudige berekeningen

Stel snel de prioriteit van een taak in binnen een taak om te communiceren wat als eerste aandacht nodig heeft

Taken sorteren met ClickUp-taakprioriteiten met behulp van vier vlaggen: dringend, hoog, normaal en laag, en u concentreren op wat belangrijk is

Taken ordenen met aangepaste tags en filters toepassen om alles onder controle te houden

ClickUp limieten

Steile leercurve in het begin

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 per gebruiker per maand

$7 per gebruiker per maand Business: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. LiveAgent

via LiveAgent LiveAgent begon als een live chat software en is uitgegroeid tot een multi-channel klantenservice product.

Het platform biedt een omnichannel inbox waarmee u gesprekken van klanten uit verschillende kanalen op één plek kunt terugvinden. LiveAgent biedt ook automatisering en integratiemogelijkheden om de productiviteit te verbeteren en de klantervaring te verbeteren.

Ondersteun uw klanten via e-mail, chatten, telefoon en sociale media met LiveAgent.

De beste functies van LiveAgent

130+ functies voor ticketing, 200+ integraties

Verbetert de productiviteit van agents

Unified klantspecifieke weergave van chats en tickets

LiveAgent beperkingen

Heeft geen chatbot

Gebruikers rapporteren regelmatig storingen

Prijzen vooriveAgent

Gratis proefversie beschikbaar

beschikbaar Klein: $9 per gebruiker per maand

$9 per gebruiker per maand Medium: $29 per gebruiker per maand

$29 per gebruiker per maand Groot: $49 per gebruiker per maand

$49 per gebruiker per maand Enterprise: $69 per gebruiker per maand

LiveAgent beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1400+ beoordelingen)

4.5/5 (1400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1500+ beoordelingen)

3. Document360

via Document360 Document 360 is een self-service kennisbanksoftware die het proces van het creëren, organiseren en delen van kennis binnen uw organisatie stroomlijnt. Het is een gebruiksvriendelijk platform dat de nadruk legt op het ondersteunen van de klantenservice door middel van selfservice.

Implementeer klantenservicesoftware zoals Document 360 om de werklast voor klantenserviceteams te verminderen, het websiteverkeer te verbeteren en de zelfbediening voor klanten te verbeteren.

Document360 beste functies

Filtert content om relevante informatie te tonen

Voegt domeinen toe voor meer veiligheid

Biedt klanten contextuele hulp op aanvraag

Versiebeheer om content effectief te beheren

Document360 limieten

Integratie met andere tools is lastig

Moeilijk in te stellen

Geen mobiele app

Document 360 prijzen

Free Forever

Standaard: $199 per project per maand

$199 per project per maand Professioneel: $399 per project per maand

$399 per project per maand Business: $529 per project per maand

$529 per project per maand Enterprise: $799 per project per maand

Document 360 beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (190+ beoordelingen)

4. Zendesk

via Zendesk Zendesk biedt ondersteuningsoplossingen voor bedrijven van elke grootte. Het Zendesk ondersteuningsaanbod is onderverdeeld in basis ondersteuningsplannen en Zendesk suite abonnementen.

De basis ondersteuningsplannen bevatten een gedeelde inbox en basale samenwerkingstools. De suite abonnementen van Zendesk bieden extra kanalen zoals spraak, live chat, self-service, automatisering, productiviteitstools en geavanceerde functies zoals chatbots.

Met Zendesk kun je interacties met klanten effectief beheren, workflows automatiseren en persoonlijke ondersteuning bieden.

Zendesk beste functies

100+ kant-en-klare integraties

Ondersteuning via meerdere kanalen

Helpdesk en een CRM-oplossing

Rapportage en analyses

Zendesk limieten

Primitieve interface

Geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in hogere abonnementen

Zendesk prijzen

Gratis proefversie beschikbaar

beschikbaar Support Team: $19 per agent/maand

$19 per agent/maand Support Professional: $55 per agent/maand

$55 per agent/maand Support Enterprise: $115 per agent/maand

Zendesk beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (5500+ beoordelingen)

4.3/5 (5500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5(3500+ beoordelingen)

5. Hootsuite

via Hootsuite Hootsuite is een marketingplatform voor sociale media waarmee u sociale klantenservice kunt bieden. Ga de dialoog aan met klanten via meerdere sociale kanalen, houd campagneprestaties bij en lever een goede klantenservice met Hootsuite.

Reageer op vragen van klanten, los problemen op en bouw sterke relaties op met klanten door uw inspanningen voor sociale media te stroomlijnen.

Hootsuite beste functies

Universele inbox voor sociale media

Plan berichten op meerdere sociale-mediaprofielen vanaf één plek

Onbeperkte berichten bij alle abonnementen

Hootsuite limieten

Onoverzichtelijke interface

Social listening zou dieper kunnen

Beperkte klantenservice

Hootsuite prijzen

Gratis proefversie beschikbaar

beschikbaar Professioneel: $99 per maand

$99 per maand Teams: $249 per maand

$249 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Hootsuite beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (4000+ beoordelingen)

4.1/5 (4000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3500+ beoordelingen)

6. HiverHQ

via Hiver HiverHQ is een helpdesk op basis van Gmail; het is een tool voor klantenservice die e-mail, live chat, helpdesk en spraakcommunicatie combineert binnen uw Gmail inbox.

HiverHQ zit in Gmail en helpt u sneller en nauwkeuriger te reageren op query's van klanten. Uw klantenservice teams hoeven geen tijd te verspillen aan het schakelen tussen meerdere apps om uw klanten te ondersteunen. HiverHQ heeft ook een WhatsApp-integratie.

HiverHQ beste functies

Automatisch live chatten toewijzen

Integreer met Asana, Slack, Zapier, QuickBooks, Jira en Salesforce

Gegevens exporteren plannen

HiverQ limieten

Kan duur zijn voor kleine bedrijven

Sommige gebruikers rapporteren regelmatig problemen met vertraging

HiverHQ prijzen

Gratis proefversie beschikbaar

beschikbaar Lite: $15 per maand

$15 per maand Pro: $39 per maand

$39 per maand Elite: $59 per maand

$59 per maand Aangepaste prijzen beschikbaar op aanvraag voor bedrijven met meer dan 50 gebruikers

HiverHQ beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5(800+ beoordelingen)

4.6/5(800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5(150+ beoordelingen)

7. Freshdesk

via FreshDesk Freshdesk is een cloud-gebaseerde klantenservice-software van Freshworks die omnichannel ondersteuning biedt. Het wordt geleverd met functies voor ticketing, automatisering, zelfbediening, aanpassing en samenwerking.

Gebruik Freshdesk om uw klanten te ondersteunen op het kanaal van hun keuze.

De beste functies van Freshdesk

AI-gestuurde klantenservice

Round-robin routering

Robuuste automatisering en rapportage

1000+ integraties

Freshdesk limieten

Analytics zijn alleen beschikbaar op de duurdere abonnementen

Prijzen voor Freshdesk

Free Forever

Growth: $15 per agent/maand

$15 per agent/maand Pro: $49 per agent/maand

$49 per agent/maand Enterprise: $79 per agent/maand

Beoordelingen en beoordelingen van Freshdesk

G2: 4.4(3000+ beoordelingen)

4.4(3000+ beoordelingen) Capterra: 4.5(3000+ beoordelingen)

8. Sprout Social

via Sociaal sprout Sprout Social is een klantenservice-tool voor bedrijven die ondersteuningsverzoeken ontvangen via sociale-mediakanalen. Gebruik Sprout Social om klantverzoeken van al uw sociale kanalen op één plaats te beheren.

Het platform biedt planningsmogelijkheden, zodat u content kunt plannen en publiceren op verschillende sociale mediaplatforms.

De beste functies van Sprout Social

AI-hulp voor toon en lengte van reacties

Planning beschikbaar voor optimale verzendtijden

Analytics en rapportage

Sprout Social limieten

Duur

Beperkte social media-profielen per abonnement

Steile leercurve

Sprout Social prijzen

Gratis proefversie beschikbaar

beschikbaar Standaard: $249 per maand

$249 per maand Professioneel: $399 per maand

$399 per maand Geavanceerd: $499 per maand

$499 per maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Sprout Social beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5(2600+ beoordelingen)

4.4/5(2600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5(500+ beoordelingen)

9. Hulpverkenner

via Help Scout Help Scout biedt een gedeelde inbox, helpcentrum, live chat, AI-functies en meer. Het biedt functies zoals workflows en opgeslagen antwoorden om handmatige taken te automatiseren en tijd te besparen voor je team.

Met selfservicetools zoals Beacon kunnen klanten zelfstandig antwoorden vinden, waardoor de hoeveelheid ondersteuning afneemt. Help Scout biedt ook robuuste rapportage om inzicht te krijgen in de prestaties en de algehele klant- en agentervaring te verbeteren.

De beste functies van Help Scout

Oplossingen voor klantenservice om op te slaan enklantgegevens te beheren* 10 kennisbanken om help content te organiseren

Geautomatiseerde werkstroom

Inheemse mobiele apps

De beperkingen van de Help Scout

Rapportage is omslachtig en moeilijk te navigeren

Slechte spamfilters en zoekoptie

Gebrek aan ondersteuning per telefoon

De prijzen van Help Scout

Gratis proefversie beschikbaar

beschikbaar Standaard: $20 per gebruiker per maand

$20 per gebruiker per maand Plus: $40 per gebruiker/maand

$40 per gebruiker/maand Pro: $65 per gebruiker/maand

Help Scout beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

10. Intercom

via Intercom Intercom combineert live chatten, AI-chatbot, helpdesk, proactieve ondersteuning en een omnichanneloplossing in één platform.

Intercom helpt je bij het beheren van query's van klanten via verschillende kanalen vanaf één plek en helpt meerdere klanten tegelijkertijd. De robuuste automatiseringsmogelijkheden helpen je om terugkerende taken te stroomlijnen en klanten te betrekken met targeted berichten.

De beste functies van Intercom

AI-assistent om gesprekken samen te vatten, de toon te veranderen en antwoorden uit te breiden

Robuuste automatisering en analyses

Zelfbedieningsondersteuning in meerdere talen

Alles beherenklantcommunicatie vanuit één app

Intercom limieten

Prijzen per zetel maken het duurder voor kleine bedrijven en meerdere add-on's

Rondleidingen zijn lastig

Intercom prijzen

Gratis proefversie beschikbaar

beschikbaar Essential: $39 per zetel/maand

$39 per zetel/maand Geavanceerd: $99 per zetel/maand

$99 per zetel/maand Expert: $139 per zetel/maand

Intercom beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2800+ beoordelingen)

4.5/5 (2800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1000+ beoordelingen)

Kiezen van een tool voor klantenservice die het beste voor u werkt

De bovenstaande lijst met klantenservicetools is niet uitputtend, maar richt zich op een array aan tools die geschikt zijn voor bedrijven van elke grootte. We hebben deze gids samengesteld om u te helpen tools voor klantenservice te kiezen die het beste werken voor uw team en de behoeften van uw klantenservice.

Voordat u een tool toewijst, is het verstandig deze eerst uit te proberen. Maak gebruik van gratis proefversies of demo's en beoordeel of de tool aansluit bij de behoeften van uw business. Overleg met je ondersteuningsteam en begrijp hun behoeften en voorkeuren om een weloverwogen keuze te maken.

Als u op zoek bent naar een one-stop shop die u helpt met projectmanagement, samenwerking en klantenservice, dan is ClickUp de beste keuze. ClickUp Customer Software is intuïtief en intelligent en maakt een uitstekende samenwerking tussen teams mogelijk.

Met functies als automatisering, AI en kant-en-klare sjablonen stelt ClickUp uw ondersteuningsteam in staat om een stap verder te gaan en vragen van klanten sneller op te lossen.

ClickUp biedt meerdere functies om uw klanten en ondersteuningsteam te helpen en een platform waar elk team in uw organisatie efficiënt samenwerkt. Meld u aan voor meer voordelen .