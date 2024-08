10 gratis sjablonen voor contentmarketingstrategie om te plannen

Verantwoordelijk zijn voor contentmarketing kan snel overweldigend zijn.

Je beheert campagnes via meerdere kanalen met verschillende medewerkers, teamleden, middelen en deadlines. Je hebt een plek nodig om elk aspect van het proces te organiseren, zodat je je bij elke stap voorbereid en zelfverzekerd voelt.

Maak kennis met het sjabloon voor de contentmarketingstrategie.

Hier vind je de ideale business-to-business (B2B) contentmarketing strategiesjabloon voor jouw behoeften. We bespreken wat een goede sjabloon is en delen vervolgens een aantal van onze favorieten, waaronder veel sjablonen die je nu al kunt gebruiken.

Laten we beginnen! šŸ¤©

Wat is een sjabloon voor een contentmarketingstrategie?

Een sjabloon voor contentmarketingstrategie helpt je om je processen te stroomlijnen en efficiƫnter te werken door je een kader te geven waarmee je elke keer kunt beginnen.

Er is een sjabloon voor bijna elk aspect van het contentmarketingproces, zodat je een betere manier kunt vinden om:

Persona's en pijnpunten van kopers vast te leggen

Merkbekendheid te meten

Een contentaudit uit te voeren

Het genereren van leads beheren

E-mailmarketingcampagnes plannen

Meet websiteverkeer zoals pageviews, organisch verkeer en bouncepercentages

Sociale media-inhoud plannen

Samenwerken met influencers en contentmakers

Meten aan de hand van belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) en statistieken

Gebruik de ClickUp Content Management-sjabloon om aangepaste kalenders voor meerdere kanalen weer te geven

Wanneer u aan meerdere projecten en verschillende soorten content werkt, is een redactiekalender een must-have. Met een redactiekalender kunt u uw volledige contentpublicatiekalender in Ć©Ć©n oogopslag bekijken om te zien wat er aankomt, wat er in de maak is en waar u hiaten in uw content hebt. šŸ‘€

Gebruik de Sjabloon voor redactionele kalender voor contentmarketing door ClickUp om je een meer strategische kijk te geven op je aankomende content. Zie direct wat er op welke data live moet gaan, samen met belangrijke details zoals de pijler van de inhoud, het type inhoud, het type promotie en de titel van de inhoud. Deze velden zijn allemaal kleurgecodeerd per categorie, zodat je snel kunt controleren of je de juiste balans van content hebt.

Deze marketingkalender de sjabloon is ideaal als je je contentpublicatieproces beter wilt organiseren. Het is een handig sjabloon voor contentstrategie om als contentteam mee te werken en om te delen met medewerkers en belanghebbenden.

Het werkt ook als een inhoudsdatabase van je eerdere werk om bestaande inhoud te beheren, zodat zoiets als een inhoudscontrole in de toekomst veel eenvoudiger is. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Marketing Campagne Sjabloon

Deze ClickUp-sjabloon biedt een beter georganiseerde aanpak van marketingcampagnebeheer

Elke traditionele of digitale marketingcampagne heeft een reeks kleinere taken onder zich, en het kan een uitdaging zijn om deze georganiseerd te houden. A marketingcampagnebeheer sjabloon geeft je een beter overzicht van deze taken, zodat je niets per ongeluk mist.

Als u op zoek bent naar een zeer visuele manier om uw volgende campagne te organiseren, dan is de Marketingcampagnesjabloon van ClickUp is wat u nodig hebt. Deze sjabloon gebruikt een Kanban-achtige lijstindeling om campagnetaken weer te geven onder verschillende kopjes, waaronder Planning, Productie, Lancering, Evaluatie en Retentie.

Voor elke taak kun je snel de titel, de deadline, het type campagne, het toegewezen team en het type op te leveren product zien. āš’ļø

Gebruik deze sjabloon voor inhoudstrategie wanneer je een druk project moet organiseren en een gemakkelijke manier wilt om productief te blijven en je voortgang te controleren. Het is geweldig voor teamsamenwerking en verantwoording, omdat je gemakkelijk kunt zien bij welk team je moet zijn voor een update. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Inhoudsmatrix Whiteboard Sjabloon

Breng uw geplande inhoud in beeld zodat u de juiste balans krijgt met deze ClickUp sjabloon

Elk goed marketingteam weet dat je niet kunt vertrouwen op slechts Ć©Ć©n soort content om je doelgroep te bereiken en impact te maken. Als je te veel leunt op educatie en te weinig op overtuigen, betekent dit dat je B2B-contentmarketingstrategie nuttig is, maar niet zo winstgevend als mogelijk. šŸ’°

Om je te helpen de juiste balans te vinden, gebruik je de Whiteboardsjabloon voor inhoudsmatrix door ClickUp . Gebruik de Post-it-achtige notities om uw marketingactiviteiten, zoals posts in sociale media, infografieken en podcasts, in het relevante kwadrant te plaatsen.

Deze benadering met vier kwadranten helpt je het doel te visualiseren van elk type content dat je publiceert, zodat je kunt begrijpen of je je meer moet richten op een andere richting.

Dit whiteboard met contentmatrix is ideaal voor het plannen van nieuwe content voor het volgende kwartaal. Het is een zeer visuele manier om je huidige of geplande contentstrategie te evalueren om ervoor te zorgen dat deze in balans is en afgestemd op je algemene bedrijfsdoelen. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Inhoud Schrijfsjabloon

Leid uw team naar het schrijven van betere inhoud met ClickUp's sjabloon voor het schrijven van inhoud

Er is misschien een groeiend aantal AI tools voor het maken van inhoud maar de meeste marketingteams zullen nog steeds hun eigen content moeten schrijven. Met een sjabloon als leidraad hoef je niet elke keer vanaf nul te beginnen. Je kunt de afschrikwekkende blanco pagina overslaan en rustig aan beginnen met schrijven.

De Sjabloon voor het schrijven van inhoud door ClickUp is een geweldige basis voor het schrijven van inhoud. Het bevat verschillende pagina's om je door het proces van het schrijven van website-inhoud te leiden, blogberichten persberichten, casestudy's en oproepen tot actie (CTA's). Elke pagina heeft een handige structuur en handige aanwijzingen om je teamleden te helpen bij het maken van relevante stukken content die samenhangend aanvoelen. āœļø

Gebruik deze sjabloon voor het schrijven van content om het proces voor je team te versnellen. Help ze om voorbij writer's block te komen en geweldige dingen te creƫren. Gebruik voor meer impact ClickUp AI om u nog sneller van het eerste idee naar prachtig geoptimaliseerde inhoud te brengen. Deze sjabloon downloaden Bonus: Uitchecken 7 Gratis sjablonen voor het schrijven van inhoud om sneller inhoud te maken

5. ClickUp sjabloon voor webcontentproductie

Met ClickUp's webcontentproductiesjabloon kunt u uw optimalisatieproces elke keer weer precies volgen

Er zijn veel bewegende delen die komen kijken bij het maken en publiceren van kwaliteitsinhoud voor uw website. Doorloop elke keer hetzelfde proces en blijf verantwoordelijk met behulp van een speciaal ontworpen sjabloon.

Organiseer uw workflow met de Sjabloon voor de productie van webinhoud door ClickUp . Met deze handige sjabloon kunt u elke taak en elke stap in het proces visualiseren, zodat u weet waar u bent met elk stuk content. Bekijk de voortgangsfase, wie aan de taak is toegewezen en of de taak is afgevinkt of niet. āœ

Dit web inhoud productie sjabloon is een geweldige hulpmiddel voor contentmarketing en zoekmachine optimalisatie (SEO) teams die samenwerken om content van uw website te maken, publiceren en de impact ervan te controleren. Gebruik het om een gestandaardiseerde, herhaalbare en productievere manier van toevoegen aan uw website te introduceren. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp sjabloon voor sociaal media-inhoudsplan

Deze ClickUp-sjabloon helpt u om georganiseerd te blijven bij het maken van uw sociale media-inhoud

Sociale media is een zeer creatief en snel bewegend vakgebied. Dat betekent dat het soms moeilijk is om georganiseerd te blijven. Gebruik een sjabloon voor een social media-inhoudsplan om uw team een betere manier te geven om te plannen en productief te blijven, zonder afbreuk te doen aan hun creativiteit. šŸ’”

Gebruik de Sjabloon voor inhoudsplan voor sociale media door ClickUp om uw sociale mediateamleden te versterken. Deze sjabloon in lijststijl is gemakkelijk te gebruiken en geeft je een overzicht van wat er komen gaat.

Bekijk de posttitel, de verantwoordelijke manager, de vervaldatum en een vlag voor de prioriteit. Open elke taak om het sociale mediaplatform, de voortgang van de inhoud en wie is toegewezen aan elke rol binnen het proces voor het maken van inhoud te zien.

Met deze sjabloon voor het social media-inhoudsplan kan uw team hun ideeƫn omzetten in geplande inhoud. Werk samen om inhoudsideeƫn af te ronden, notities toe te voegen, bestanden van apps voor het maken van inhoud en stroomlijn uw proces voor het maken van inhoud voor sociale media. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp inhoudskalender sjabloon

via Sjabloon.net Wanneer het tijd is om al je gedachten te bundelen en een plan te maken voor het volgende seizoen, is een contentmarketingplan de juiste manier. Als je hiervoor een sjabloon hebt, kun je elk onderdeel behandelen en een uitgebreid plan maken.

Deze sjabloon voor contentstrategie is een goed startpunt als je Microsoft Word gebruikt. Het bevat meerdere pagina's met opvultekst om je te helpen bij het schrijven van een gericht en effectief contentmarketingplan.

Gebruik een sjabloon voor contentstrategie als deze wanneer je een centrale strategiegids wilt maken die je marketingteam kan volgen bij het werken aan hun projecten en campagnes. Het is ook een handig document om te delen met belanghebbenden om hen te informeren over je werk. Deze sjabloon downloaden

10. Excel sjabloon voor inhoudsmarketing by Vertex42

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Excel-Content-Marketing-Template-by-Vertex42.jpg Excel sjabloon voor inhoudsmarketing door Vertex42 /img/

via Vertex42 Een platform met veel mogelijkheden zoals ClickUp kan al uw behoeften op het gebied van contentmarketing aan. Maar we begrijpen dat sommige mensen liever Excel gebruiken (of moeten gebruiken). Als jij dat bent, dan is deze Excel-sjabloon voor contentmarketing een geweldige optie.

Gebruik deze sjabloon om een visuele handleiding te maken voor uw contentcreatieproces. Voeg je content taken en projecten toe, stel prioriteiten, voeg notities toe, wijs toe aan teamleden en stel publicatiedata in. U kunt deze vervolgens zien op een redactionele inhoudskalender, samen met kleurgecodeerde statussen.

Deze sjabloon voor contentstrategie bevat geen ingewikkelde macro's of formules, dus hij is ideaal voor beginners of mensen die niet te technisch willen worden met hun contentmarketingworkflow. Deze sjabloon downloaden

Slimmer werken met deze sjablonen voor contentmarketingstrategieƫn

Neem niet de lange en ingewikkelde weg naar een geweldige contentmarketing. Gebruik deze sjablonen voor B2B-contentmarketingstrategieĆ«n om hindernissen uit de weg te ruimen, de productiviteit te verhogen en uw werk gemakkelijker te maken. šŸ†

Als u klaar bent om de aanpak van contentmarketing te verbeteren, clickUp gratis proberen .

Ons alles-in-ƩƩn productiviteitsplatform is de ideale plek om niet alleen uw marketingprojecten maar elk aspect van je werk. Krijg toegang tot deze sjablonen voor contentmarketingstrategieƫn en nog veel meer.

Je hebt de vrijheid om ze precies aan te passen aan jouw behoeften.