50 Beste ChatGPT-prompts om te schrijven

Schrijven op basis van AI heeft het aanmaken van content volledig veranderd: je hoeft niet meer urenlang naar een lege pagina te staren. Of je nu een doorgewinterde schrijver bent, een marketeer met strakke deadlines of iemand die vecht tegen een creatief blok, tools zoals ChatGPT zijn een digitale co-schrijver geworden.

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn.

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt - die frustrerende momenten waarop AI iets generieks produceert of, erger nog, de plank volledig misslaat. Niet iedereen realiseert zich dat-AI-gestuurd schrijven gaat niet over de machine de show laten runnen. Het gaat erom hoe goed je hem begeleidt.

Dat is waar de kracht van goed ontworpen ChatGPT-prompts voor schrijven om de hoek komt kijken. De juiste prompt kan AI veranderen in je ultieme schrijfpartner, terwijl een vage prompt je kan achterlaten met saaie en ongeïnspireerde content.

In dit artikel verkennen we de voordelen van ChatGPT-promoties voor schrijven en delen we ChatGPT-hacks voor betere resultaten en bespreken hoe AI-tools je schrijfworkflow kunnen vereenvoudigen.

Wat zijn ChatGPT schrijfopdrachten?

Een schrijfopdracht is een specifieke instructie die je aan ChatGPT geeft om content te genereren die is afgestemd op jouw behoeften.

Voorbeeld: Het kan zo simpel zijn als 'Schrijf een blogpost introductie over AI in het onderwijs' of zo gedetailleerd als 'Create a persuasive email campaign for a product launch targeting small business owners.'

Prompts vormen de basis om ChatGPT te helpen samenhangende, relevante en boeiende content te leveren op basis van de relevante use case .

In essentie zijn prompts jouw manier om te communiceren met de AI-tool, om het te sturen in de richting van de gewenste uitvoer. Technische prompt of de vaardigheid om de juiste set ChatGPT-prompts te maken, is de naam van het spel. Of je nu op zoek bent naar creativiteit, technische nauwkeurigheid of iets daartussenin, effectieve ChatGPT-prompts leren maken kan je manier van schrijven veranderen.

Ook lezen: Voorbeelden, technieken en praktische toepassingen van prompte engineering

Voordelen van goede AI-prompting voor schrijven

De kunst van het prompting is essentieel om de waarde van ChatGPT in je schrijfworkflow te maximaliseren. De kwaliteit van je prompts heeft een directe invloed op de kwaliteit van de antwoorden die je krijgt van de AI. Het model leert namelijk van je prompts en wordt met elke Instance beter.

Dit zijn de belangrijkste voordelen van goede AI-aanwijzingen bij het schrijven:

Boost creativiteit : ChatGPT kan je helpen bij het brainstormen en het genereren van creatieve ideeën waar je misschien niet aan hebt gedacht. Dit is vooral nuttig bij het genereren van nieuwe content, omdat de meeste mensen dezelfde ideeën hebben op populaire sociale mediaplatforms

: ChatGPT kan je helpen bij het brainstormen en het genereren van creatieve ideeën waar je misschien niet aan hebt gedacht. Dit is vooral nuttig bij het genereren van nieuwe content, omdat de meeste mensen dezelfde ideeën hebben op populaire sociale mediaplatforms Bespaart tijd : Met een goed gestructureerde ChatGPT-prompt, kunt u informatie opzoeken schetsen genereren, eerste concepten schrijven en zelfs hele blogberichten maken in enkele minuten

: Met een goed gestructureerde ChatGPT-prompt, kunt u informatie opzoeken schetsen genereren, eerste concepten schrijven en zelfs hele blogberichten maken in enkele minuten Biedt frisse perspectieven : Creatieve ideeën opdoen vanuit verschillende invalshoeken of gezichtspunten die de diepgang van je schrijven kunnen verbeteren

: Creatieve ideeën opdoen vanuit verschillende invalshoeken of gezichtspunten die de diepgang van je schrijven kunnen verbeteren Helpt writer's block te overwinnen: Als je vastzit, kunnen een paar goed doordachte ChatGPT-prompts je creativiteit weer aanwakkeren en je schrijven een duwtje in de rug geven

Hoe ChatGPT prompts geven om te schrijven

Effectief vragen stellen gaat verder dan vragen stellen. Het gaat erom specifiek, duidelijk en doelgericht te zijn. Met de juiste prompts kan ChatGPT een waardevolle partner zijn bij het brainstormen over ideeën, het verfijnen van concepten, het genereren van nieuwe content en het overwinnen van writer's blok.

Hier zijn een paar sleutelwoorden om te onthouden:

Wees specifiek : Hoe gedetailleerder je ChatGPT-prompt, hoe gerichter het antwoord zal zijn. Bijvoorbeeld, in plaats van 'Schrijf een blogpost over AI voor bedrijven', probeer 'Schrijf een inleiding voor een blogpost over de voordelen van AI voor kleine bedrijven op een conversationele toon en met relevante voorbeelden.'

: Hoe gedetailleerder je ChatGPT-prompt, hoe gerichter het antwoord zal zijn. Bijvoorbeeld, in plaats van 'Schrijf een blogpost over AI voor bedrijven', probeer 'Schrijf een inleiding voor een blogpost over de voordelen van AI voor kleine bedrijven op een conversationele toon en met relevante voorbeelden.' Integreer context : Hoe meer context en relevante details je geeft, hoe beter de AI je behoeften zal begrijpen. Vermeld bijvoorbeeld wie je target doelgroep is of welke toon je wilt aanslaan

: Hoe meer context en relevante details je geeft, hoe beter de AI je behoeften zal begrijpen. Vermeld bijvoorbeeld wie je target doelgroep is of welke toon je wilt aanslaan Stel open vragen : Dit zal ChatGPT aanmoedigen om langere, meer diepgaande antwoorden te genereren. In plaats van te vragen, 'Wat zijn de voordelen van AI?' vraag, 'Hoe kan AI de manier waarop tech bedrijven vandaag de dag transformeren? Geef ook statistieken.'

: Dit zal ChatGPT aanmoedigen om langere, meer diepgaande antwoorden te genereren. In plaats van te vragen, 'Wat zijn de voordelen van AI?' vraag, 'Hoe kan AI de manier waarop tech bedrijven vandaag de dag transformeren? Geef ook statistieken.' Iterate and adjust : Wees niet bang om je ChatGPT-promoties voor schrijven aan te passen. Als het eerste antwoord niet is wat je wilt, verfijn dan je prompt en probeer het opnieuw. Soms kan een kleine aanpassing een drastisch verbeterde uitvoer opleveren

Ook lezen: Hoe werkt ChatGPT? Haal het meeste uit ChatGPT! Het is belangrijk om te weten dat prompttechniek (nog) geen exacte wetenschap is. Zelfs als je prompts schrijft die perfect lijken, kan de respons die je ontvangt anders zijn dan je had verwacht.

50 Beste ChatGPT-prompts om te schrijven

Tijd om wat ChatGPT-prompts in actie te zien. Hier zijn 50 ChatGPT-prompts voor verschillende gebruikssituaties:

Blogpost schrijven ChatGPT-prompts

Schrijf een blog over tijdmanagementstrategieën voor freelancers Maak een blogintroductie die de aandacht trekt voor een bericht over de voordelen van werken op afstand Genereer een lijst met voor- en nadelen van het gebruik van AI in projectmanagement Schrijf een $$$a conclusie voor een blog over de voordelen van tools voor projectmanagement Ontwikkel een blogtitel en metabeschrijving voor een blogbericht waarin bestaande klanten kennismaken met de nieuwe look en functies van een online winkelportaal

via ChatGPT

Technische documentatie ChatGPT-prompts

Schrijf een stap-voor-stap handleiding voor het configureren van [specifieke functie] in de werklastweergave van bedrijf X om [X type project] te beheren Leg uit hoe u [specifieke tool, bijv. Google Agenda of Outlook] kunt integreren met bedrijf X en los veelvoorkomende problemen met de integratie op Een gebruikershandleiding opstellen voor het automatiseren van [specifieke taak] in bedrijf X met [specifieke automatiseringsfunctie], target [X type gebruiker] Maak een uitgebreide handleiding voor het instellen en aanpassen van tijdsregistratie voor externe/hybride teams in bedrijf X om ervoor te zorgen dat [X doel, bijv. betere verantwoording] Ontwikkel een uitgebreide FAQ-sectie met de top 10 problemen waarmee gebruikers te maken krijgen bij het beheren van complexe Taken in Bedrijf X, met duidelijke stappen voor het oplossen van problemen voor elk probleem

via ChatGPT

Marketingkopie ChatGPT-prompts

Schrijf een overtuigende oproep tot actie voor een [nieuwe functie lancering] op de productpagina van Bedrijf X voor [X type doelgroep]] Maak een serie berichten op sociale media waarin wordt benadrukt hoe [specifieke functies, bijv. automatisering van werkstromen] in Bedrijf X [X uur] per week bespaart voor [X type professional]] Genereer een e-mail onderwerpregel die de voordelen van [specifieke functie] in de laatste update van bedrijf X benadrukt, aantrekkelijk voor [X type gebruiker, bijv. projectmanagers] Schrijf een gedetailleerde productbeschrijving voor [specifiek sjabloon, bijvoorbeeld agile sprint sjablonen] van bedrijf X dat zich richt op [specifiek pijnpunt] voor [softwareontwikkelaars/ontwerpers] Bedenk een pakkende kop voor een advertentie van bedrijf X voor de target van X, bijvoorbeeld marketingteams, die het gemak benadrukt van de integratie van [specifieke tool] met bedrijf X voor gestroomlijnde werkstromen

via ChatGPT

E-mail schrijven met ChatGPT-aanwijzingen

Stel een follow-up e-mail op voor deelnemers aan een webinar/workshop van bedrijf X, waarin u hen aanmoedigt om de functie van bedrijf X uit te proberen en waarin u korting of een gratis proefversie aanbiedt Schrijf een overtuigende e-mail om een nieuw loyaliteitsprogramma voor langdurige gebruikers van bedrijf X te promoten, waarin u X voordelen aanbiedt, zoals exclusieve sjablonen of ondersteuning met prioriteit Maak een welkomstmail voor nieuwe abonnees op de nieuwsbrief van bedrijf X, waarin u hen kennis laat maken met de functie van bedrijf X en tips geeft om aan de slag te gaan met de specifieke taken van bedrijf X Schrijf een persoonlijke bedankmail voor gebruikers die een productdemonstratie van Bedrijf X hebben voltooid en bied extra hulpmiddelen aan, zoals [X video tutorials] of een gratis adviesgesprek Genereer een outreach e-mail gericht op potentiële partners, met de nadruk op de voordelen van de integratie van [specifieke tool/platform] met bedrijf X om de bedrijfsvoering van [X] te verbeteren

via ChatGPT

Verhalende ChatGPT-prompts

Schrijf een kort verhaal over een projectmanager in [specifieke branche] die een falend project redt door gebruik te maken van [specifieke functie] in bedrijf X Creëer een verhaal met een personage over een team op afstand dat hun samenwerking en output verandert door over te stappen naar bedrijf X, waarbij ze [specifieke uitdaging] overwinnen Genereer een fictieve casestudy over een [specifiek bedrijf] dat de efficiëntie van een project met [X%] verhoogt door [specifieke functie] te gebruiken in bedrijf X Schrijf een motiverend verhaal voor medewerkers van bedrijf X die nieuwe projectmanagementtools leren gebruiken, waarin je laat zien hoe [specifiek hulpmiddel] hen helpt bij het behalen van [X uitdaging] Maak een futuristisch kort verhaal waarin AI-gestuurd projectmanagement door bedrijf X een bedrijf in staat stelt wereldwijd te schalen met behoud van de waarde van [X, bijv. wendbaarheid, samenwerking]

via ChatGPT

Creatief schrijven

Maak een gedicht over hoe het gebruik van [specifieke functie] in bedrijf X de dagelijkse productiviteit verandert, met metaforen voor teamwerk en efficiëntie Schrijf een korte scène die de moeilijkheden illustreert van een creatief team dat meerdere projecten of clienten beheert en hoe ze dit overwinnen door het gebruik van [specifieke functie] in Bedrijf X Maak een brief van een teamleider aan zijn baas, waarin hij uitlegt hoe de implementatie van bedrijf X een revolutie teweeg heeft gebracht in [specifiek aspect] van hun werkstroom en [X metrics] heeft verbeterd Schrijf een dialoog tussen twee collega's over het beste gebruik van [specifieke functie] in bedrijf X om [specifieke werkuitdaging] op te lossen Ontwikkel een creatieve metafoor die de functies van Taakbeheer van bedrijf X vergelijkt met een bekend concept of object en laat zien hoe het een team helpt om georganiseerd te blijven

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Creative-writing-prompt-Image.png Creatief schrijven: chatgpt prompts om te schrijven /$$img/

via ChatGPT

Feedbackgeneratie ChatGPT-prompts

Geef constructieve feedback op een concept van een whitepaper over samenwerking op afstand tussen teams, met de nadruk op hoe de specifieke functie van bedrijf X beter uit de verf kan komen Schrijf een gedetailleerde review van [specifieke productupdate] in bedrijf X, inclusief wat goed werkte, waar verbeteringen nodig zijn en suggesties voor de volgende release Maak een uitgebalanceerde lijst met voor- en nadelen van het gebruik van de [specifieke functie, bijvoorbeeld automatisering] van bedrijf X, met aandacht voor veelvoorkomende problemen voor [type gebruiker X, bijvoorbeeld eigenaren van kleine bedrijven] Genereer suggesties voor het verbeteren van een specifieke werkstroom met behulp van een specifieke automatiseringstool van bedrijf X, gericht op het doel van het bedrijf X Schrijf een kritiek op een projectmanagement tool van een concurrent, waarbij je benadrukt hoe bedrijf X beter presteert op gebieden zoals [specifiek voordeel, bijv. flexibiliteit van integratie of gebruikerservaring]

via ChatGPT

Brainstorm ChatGPT-prompts

Stel drie unieke manieren voor om de productiviteit van teams te verbeteren met behulp van [specifieke functie, bijv. tijd blokkeren] in bedrijf X voor [X type project of team] Brainstorm vijf creatieve contentideeën voor een sociale mediacampagne van bedrijf X rond [specifieke functie, bijv. tijdsregistratie] Genereer een lijst met potentiële sjabloonideeën voor bedrijf X, toegesneden op [X branche of professionele rol, bijv. marketingmanager] Maak een brainstormsessie voor een specifiek type team, bijvoorbeeld softwareontwikkeling, van bedrijf X om een specifieke werkstroom te verbeteren Stel creatieve manieren voor om bedrijf X op de markt te brengen voor eigenaren van kleine bedrijven die worstelen met een specifieke uitdaging, bijvoorbeeld projectmanagement of timemanagement

Genereer blogoverzichten in enkele seconden met behulp van ClickUp Brain

ClickUp Brain verbetert elke fase van het schrijven, van het genereren van ideeën tot de laatste bewerkingen. Dit maakt het een unieke aanwinst voor schrijvers en teams.

Zo werkt het:

1. Efficiënt brainstormen en ideeën beheren

ClickUp Brain excelt in het omzetten van ruwe ideeën in gestructureerde, bruikbare abonnementen. Het helpt u uw brainstormsessies vast te leggen en efficiënt te organiseren, zodat er geen goed idee verloren gaat.

Stel je eens voor dat je een digitale assistent hebt die niet alleen Taken vastlegt en begrijpt, maar ze ook categoriseert en prioriteert; zo wordt het gemakkelijker om ideeën terug te vinden en te ontwikkelen wanneer je ze het hardst nodig hebt.

Hier is een uitvoer voor een prompt die aan ClickUp Brain werd gegeven:

Opdracht: bestudeer bestaande onderzoekspapers en gegevensreeksen over het milieu. Identificeer opkomende trends en mogelijke hiaten in de kennis over klimaatverandering en de invloed ervan op het zeeleven. Stel nieuwe onderzoeksrichtingen voor die tot belangrijke doorbraken kunnen leiden._'

ClickUp Brain kan een geweldige copiloot zijn voor brainstormen en ideeënbeheer

2. Gestroomlijnde workflowintegratie

In tegenstelling tot standalone AI-tools is ClickUp Brain ingebed in ClickUp's ecosysteem voor projectmanagement. Dit betekent dat als u uw ideeën ontwikkelt, ze automatisch worden afgestemd op uw bestaande projecten en taken.

Deze naadloze integratie zorgt ervoor dat u georganiseerd schrijft. Elke stap in het schrijfproces - opstellen, bewerking en beoordeling - wordt bijgehouden en beheerd binnen hetzelfde platform.

De geïntegreerde interface van ClickUp zorgt ervoor dat uw schrijven de realiteit en relevantie van al uw huidige initiatieven weerspiegelt

3. Verbeterde samenwerking

Voor teams die werken aan schrijfprojecten biedt ClickUp Brain ongeëvenaarde functies voor samenwerking. De leden van het team kunnen ideeën aandragen, feedback geven en de voortgang in realtime bijhouden.

De mogelijkheid om effectief samen te werken betekent dat uw team goed kan samenwerken en collectieve inzichten kan gebruiken om de kwaliteit van uw content te verbeteren.

ClickUp Brain zorgt ervoor dat iedereen in uw team op één lijn zit en op de hoogte is van gezamenlijke schrijftaken

4. Routinematige schrijftaken automatiseren

ClickUp Brain vereenvoudigt repetitieve taken zoals het genereren van samenvattingen, voortgangsrapporten en actie-items. Door het afhandelen van deze routinematige activiteiten komt er tijd vrij voor teams om zich te concentreren op brainstormen en het genereren van ideeën in plaats van op administratief werk.

ClickUp Brain kan al het routine schrijfwerk automatiseren en je tijd vrijmaken om je te concentreren op schrijfprojecten van hoge kwaliteit

5. Aanpasbare werkstromen en sjablonen

ClickUp Brain biedt aanpasbare sjablonen en workflows die zijn afgestemd op verschillende schrijfbehoeften. Of u nu een blogstuk opstelt, een marketingtekst maakt of een boek schetst, u kunt de werkstromen aanpassen aan uw specifieke behoeften.

Deze flexibiliteit helpt ervoor te zorgen dat je schrijven flexibel blijft en inspeelt op je behoeften. Hierdoor kun je je meer richten op het aanmaken van content en minder op procesbeheer.

Instance, ClickUp's sjabloon ChatGPT Schrijfopdrachten is ontworpen om het creatieve proces voor schrijvers, marketeers en makers van content te vereenvoudigen.

Genereer content met ClickUp's sjabloon ChatGPT-prompts voor schrijven

Deze meer dan 200 schrijfvragen maken gebruik van geavanceerde NLP-technologie (Natural Language Processing) om diep inzicht te krijgen in uw schrijfstijl.

Met deze aanwijzingen kun je:

Moeiteloos ideeën genereren voor artikelen, blogs en verschillende formulieren voor content

Boeiende verhalen maken met unieke perspectieven die je publiek boeien

Brainstormen over nieuwe onderwerpen en innovatieve benaderingen om je schrijven te verbeteren

Met de krachtige functies voor projectmanagement van ClickUp kunt u uw ideeën snel organiseren, de productiviteit verbeteren en consistentie behouden in al uw schrijfprojecten.

Creëer content met ClickUp Brain

Het beheersen van de kunst van prompting ChatGPT is niet alleen transformatief, het is een krachtpatser op het gebied van productiviteit voor elke schrijver. Met de juiste prompts kun je frisse ideeën opwekken, een creatieve inzinking overwinnen en snel content van hoge kwaliteit afleveren.

Klaar om je schrijven te verbeteren? Maak kennis met AI-ondersteund schrijven met onze 50 ChatGPT-prompts en ervaar de transformerende impact die AI kan hebben op je creatieve proces.

Maar waarom zou je het hierbij laten? Til je productiviteit naar een hoger niveau door de AI-gestuurde tools van ClickUp te verkennen. Van brainstormsessies tot het organiseren van overzichten, ClickUp biedt de ultieme oplossing om uw werkstroom naadloos en efficiënt te houden.

Boost niet alleen uw creativiteit, maar vereenvoudig uw hele schrijfproces met ClickUp. Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp!