25 ChatGPT Hacks om te veranderen hoe je werkt in 2024

Stel je voor dat je een assistent hebt die het allemaal kan, van het stroomlijnen van je gegevensanalyse, het samenvatten van lange documenten en het automatiseren van codeertaken tot het vertellen van verhalen of grappen tijdens je koffiepauzes!

En dat niet alleen, je kunt deze assistent ook naadloos integreren in je werkstroom en alledaagse taken omzetten in efficiënte en productiviteit.

Dit alles en nog veel meer kun je doen met ChatGPT. 🎉

Een van de eerste AI-tools dat op grote schaal gratis beschikbaar is gemaakt, kan ChatGPT nu een groot bereik aan acties uitvoeren.

Hoewel sommige gebruikers hun bezorgdheid hebben geuit over de doeltreffendheid van ChatGPT als hulpmiddel voor het aanmaken van content - en sommigen zien het als een bedreiging voor de originaliteit - heeft ChatGPT zich gevestigd als een bondgenoot van professionals in verschillende domeinen. Dit blijkt wel uit de honderden miljoenen bezoekers die de website elke week trekt.

Laten we eens kijken naar verschillende ChatGPT hacks om je productiviteit een boost te geven.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een gratis chatbot gebaseerd op een AI-systeem gebouwd door OpenAI. De chatbot is gebaseerd op een groot taalmodel of LLM dat complexe taalrepresentaties en relaties kan begrijpen en een natuurlijk gesprek kan aangaan met de gebruiker.

GPT staat voor 'Generative Pre-trained Transformer': Generative betekent dat het taalmodel coherente content of nieuwe tekst output kan genereren op basis van de input; pre-trained betekent dat het model getraind is op een enorme hoeveelheid diverse data; transformer verwijst naar de neurale netwerkarchitectuur waarop ChatGPT is gebouwd.

ChatGPT kan natuurlijke taal begrijpen en verwerken met behulp van lagen van complexe regels om patronen te vinden in gegevens en deze te gebruiken om antwoorden te produceren. De chatbot reageert ook op feedback van gebruikers en kan zijn antwoorden verfijnen op basis van een bepaalde reeks gesprekken.

De terminologie die wordt gebruikt om AI-technologie te beschrijven is geavanceerd, maar in eenvoudige bewoordingen blinkt ChatGPT uit in het voeren van mensachtige gesprekken en begrijpt wat je bedoelt.

Dit is bijvoorbeeld hoe ChatGPT zichzelf introduceert: "Hallo daar! Ik ben ChatGPT, een chatbot gemaakt door OpenAI. Ik ben hier om je leven gemakkelijker te maken en je te helpen dingen nog sneller Klaar te krijgen. Ik kan je helpen met verschillende Taken en nuttige informatie geven. Vraag me gewoon alles of vertel me wat je nodig hebt, en laten we je werk stroomlijnen en je productiviteit verbeteren!" 💯

25 ChatGPT Hacks voor elk gebruik

Gebruik ClickUp's ChatGPT Prompts voor Lead Generation om aangepaste ideeën voor target doelgroepen te krijgen

Professionals over de hele wereld en in vrijwel elke branche gebruiken ChatGPT om hun werk te vereenvoudigen. Ze gebruiken de chatbot om e-mails op te stellen, content te genereren, te brainstormen over oplossingen, informatie te verkrijgen, code te schrijven en zelfs als leerhulp en woordenboek.

ChatGPT is ook een bekwame, behulpzame AI-assistent die je efficiënter en creatiever maakt. Hier zijn 25 ChatGPT hacks om je productiviteit te verbeteren en de algehele werkervaring te verbeteren.

1. Beheers de kunst van het vragen

ChatGPT vertrouwt op duidelijke en gedetailleerde instructies om je een antwoord te geven. Deze instructies worden prompts genoemd en hoe beter de prompt, hoe nauwkeuriger het antwoord.

Zorg ervoor dat je ChatGPT vraagt duidelijk en specifiek zijn en voldoende context hebben zodat het hulpprogramma uw vereisten volledig begrijpt. Als uw vragen of verzoeken complex zijn, probeer deze dan op te splitsen in een reeks eenvoudigere prompts die naar het doel toewerken.

Natuurlijk is het beheersen van prompts een kwestie van experimenteren.

Als je haast hebt, ClickUp AI prompt sjablonen maken het bouwen van prompts op ChatGPT eenvoudiger. Er zijn kant-en-klare prompts voor blogberichten, e-mails, productbeschrijvingen, het ontwerpen van UI's en nog veel meer. 👏🏼

2. Automatisch schema's maken

Met ChatGPT als je planningsassistent kun je je dag en week in een mum van tijd plannen.

Geef je prioriteiten en actiepunten op en kijk hoe de tool je planning rangschikt. Het kan gerichte blokken maken voor diepgaand werk, koffiepauzes inlassen en herinneringen inlassen zodat je je maaltijden niet mist.

Hier is een steekproef om deze ChatGPT-hack optimaal te benutten: "Maak een dagschema voor een drukke projectmanager, met prioriteiten voor werk, vergaderingen, lichaamsbeweging en persoonlijke boodschappen en zorg dat er voldoende tijd is voor pauzes en ontspanning."

3. Herhaalde Taken Automatiseren

AI-modellen zijn uitstekend in staat om repetitieve taken zelfstandig te voltooien.

Je kunt ChatGPT gebruiken om sjablonen voor e-mail lange documenten samenvatten, presentaties maken en automatiseren projectmanagement taken .

Projectmanagers ontvangen bijvoorbeeld regelmatig berichten met statusrapporten voor projectgerelateerde Taken. Projectmanagers verzamelen deze berichten, analyseren de reacties en vatten vervolgens de voortgang samen.

ChatGPT helpt je dit hele proces in een handomdraai te voltooien.

Voer de details in die de tool moet extraheren en beschrijf het format waarin u de samenvatting wilt hebben. Vanaf dat moment hoef je alleen nog maar berichten in te voeren en toe te kijken hoe het perfecte, samengevatte rapporten genereert.

4. ChatGPT-plugins gebruiken

Met veel ChatGPT-plugins beschikbaar voor Gmail, Expedia, Zapier en nog veel meer, is het automatiseren van uw workflows eenvoudiger dan ooit geworden.

Met de verschillende plugins die beschikbaar zijn voor Chrome kunt u reistickets zoeken en boeken, samenvattingen gebruiken om sleutelpunten uit PDF's te halen, transcripties van video's genereren, code in meerdere talen schrijven en zelfs afbeeldingen genereren met Canva.

Of u nu een schrijver, ontwikkelaar of marketeer bent, een ChatGPT-plugin kan u helpen meer te bereiken met minder moeite.

Blader voor meer geweldige AI-tools door de uitgebreide ClickUp database gesorteerd op use case.

5. Laat AI uw mentor zijn

ChatGPT is niet alleen een geweldige assistent, maar ook een goede leraar.

Met vereenvoudigde samenvattingen, uitleg en studiegidsen helpt de tool je om complexe onderwerpen in bijna alle domeinen beter te begrijpen.

Een goed voorbeeld: als je je voorbereidt op een sollicitatiegesprek voor een rol als webontwikkelaar, gebruik dan de onderstaande ChatGPT prompt hack. Met de vragen die het genereert, kun je je vaardigheden beoordelen en verbeterpunten identificeren.

"Schrijf oefenvragen voor een coderingsinterview voor een front-end webontwikkelaar, met de nadruk op JavaScript en HTML/CSS-syntaxis en probleemoplossingstechnieken."

6. Vertalen tussen talen

Of je nu voor zaken of op reis vertaalt, een nieuwsartikel in een vreemde taal leest of gesprekken voert met een vriend uit een ander land, laat ChatGPT de taalbarrière overbruggen met zijn ondersteuning voor meer dan 26 talen.

Probeer deze vraag eens: "Vertaal dit artikel van het Frans naar het Engels met behoud van stemming en toon." Of deze: "Wat is 'Hoe gaat het?' in het Koreaans?"

7. Verbeter je presentaties

Vóór Generative AI duurde het uren om een goede presentatie te maken. Je moest een overzicht maken, content toevoegen, animaties en overgangen bedenken, afbeeldingen invoegen en het ontwerp aanpassen, om nog maar te zwijgen van de aantekeningen van de spreker aan het einde.

Deze ChatGPT prompt hack tovert een presentatieoverzicht zoveel sneller. En wat is er nog meer? Het geeft je ook tips voor het maken van content en ontwerptips.

Hier is het: "Maak een slideshow met een samenvatting van de doelen voor duurzame ontwikkeling, met de nadruk op verantwoorde productie en consumptie. Deze diavoorstelling is bedoeld voor een zakelijk publiek en moet praktische toepassingen benadrukken."

Je kunt nog een stap verder gaan: Geef een gedetailleerde reeks instructies, zoals details over je doelgroep, sleutelboodschap, gegevens en statistieken, ontwerpthema's, enzovoort. ChatGPT zal dan een uitgebreide schets maken, Voltooid met visueel aantrekkelijke dia's en content voor de dia's.

8. Creatieve content schrijven

Content aanmaken is eenvoudiger en sneller geworden met de komst van AI-schrijftools .

Je kunt boeiende content creëren met ChatGPT, bereikend van blog outlines en persbericht concepten tot pitch decks, social media posts en zelfs voltooide thought leadership artikelen. De chatbot is ook een geweldige sparringpartner voor het bedenken van nieuwe onderwerpen en invalshoeken die je anders misschien zou missen. 💡

Probeer deze vraag eens: "Schrijf een blogpost over de top vijf productiviteitstips voor drukke professionals, met bruikbare stappen en voorbeelden uit de praktijk." Met een beetje proefversie en fouten kun je de prompt blijven verfijnen om zo boeiende artikelen te maken in verschillende schrijfstijlen.

9. Ideeën brainstormen en verfijnen

Je kunt ChatGPT vragen om meerdere creatieve concepten te genereren, elk met zijn sterke en zwakke punten. Vervolgens kun je deze ideeën verfijnen en herhalen tot je er een vindt die perfect aansluit bij je visie en doelen.

Instance: "Bedenk 10 creatieve productlanceringsideeën voor een nieuwe lijn duurzame modeaccessoires, gericht op eco-bewuste millennials"

Zodra je de lijst hebt, kun je een tweede opdracht geven: "Bestel de ideeën van meest veelbelovend en haalbaar naar minst haalbaar, gezien het feit dat we een team van mensen zijn en een lanceringsbudget van [y] dollar hebben."

Kies dan de ideeën die het beste aan je criteria voldoen.

10. Wijzig toon en complexiteit

Bij communicatie is de manier waarop je dingen zegt net zo belangrijk als (zo niet belangrijker dan) de dingen die je zegt.

De toon van je stem kan relaties maken of breken, zowel persoonlijk als professioneel.

Gelukkig kun je met ChatGPT overtuigende communicatie op de juiste toon maken over vrijwel elk onderwerp.

Hier is een top ChatGPT prompt hack om dit voor elkaar te krijgen. Nadat je je bericht, e-mail of zelfs een volledig artikel hebt gegenereerd, pas je de toon en complexiteit aan aan het publiek/de ontvanger. Voorbeeld: "Maak de toon van het bericht formeler, beleefder en waarderend." Of: "Gebruik een andere toon om dit blogbericht spraakzamer, vriendelijker en boeiender te maken. Nog te doen met jargon en gebruik eenvoudige, alledaagse taal."

Met de functie Reprompting kunt u grote hoeveelheden content herschrijven zodat deze overeenkomt met uw specifieke tone of voice

ChatGPT is vooral handig voor het maken van communicatie op de werkplek zoals e-mails, memo's, instructies en rapportages met de juiste stem en toon.

11. Maak boeiende scripts

Of je nu een tv-commercial maakt, een reel voor Instagram, een podcastscript of een video voor je website, ChatGPT kan dienen als creatieve partner die een boeiend verhaal en script genereert om je publiek vanaf het begin te boeien!

Voorbeeld: "Schrijf een script voor een 15 seconden durende promotievideo voor een nieuwe lijn ontsmettingsmiddelen, met de nadruk op hun samenstelling en betaalbaarheid."

Mogelijk moet je details invoeren, zoals productspecificaties en het format van de advertentie, zodat de tool een aangepast script kan produceren.

12. Afbeeldingen en illustraties maken

Hoewel de gratis versie van ChatGPT geen tools voor het aanmaken van afbeeldingen biedt, kun je met de integratie van de premium versie (ChatGPT-4) met DALL-E 3 levendige afbeeldingen en artwork maken.

Door het AI-model een beschrijving of details van je concept te geven, kun je beelden uit je hoofd vertalen naar je scherm. Voer bijvoorbeeld "Teken een prachtig landschap met drijvende eilanden en levendige flora" in om te zien hoe ChatGPT woorden omzet in boeiende beelden.

Je kunt die afbeelding verder bewerken met op tekst gebaseerde instructies, zoals "Voeg de kop 'Bezoek de Bahama's' toe in reliëf in de body van de afbeelding"

13. Trefwoordonderzoek uitvoeren

Vergroot het bereik van je content met de mogelijkheid van AI om je SEO-inspanningen te versterken.

Voer je target zoekwoorden of onderwerpen in ChatGPT in en het zal je een uitgebreide lijst met gerelateerde zoekwoorden geven, inclusief long-tail en high-volume opties.

Je kunt ChatGPT ook vragen om trending zoekwoorden te identificeren en de zoekintentie te onderzoeken om ervoor te zorgen dat je content aansluit bij wat lezers zoeken.

14. Vind de juiste spreadsheet formule

Deze ChatGPT-hack bespaart je kostbare minuten en veel hoofdruimte bij het berekenen van gegevens op spreadsheets. Of het nu MS Excel is of Google Spreadsheets; je kunt ChatGPT gebruiken om formules te ontdekken en te leren hoe je ze moet gebruiken.

Leg gewoon je analysetaak of specifieke berekeningsvereiste uit en de tool zal de juiste formule identificeren en stap-voor-stap instructies geven.

Dit is een voorbeeld van zo'n vraag: "In mijn spreadsheet moet ik de gemiddelde verkoopcijfers voor elke productcategorie berekenen. Er zijn drie productcategorieën en ongeveer 1000 rijen met verkoopcijfers. Help me de juiste formule te vinden en doorloop de implementatie ervan."

15. Toegang tot een geweldige alternatieve zoekmachine

Op zoek naar een antwoord op een complexe vraag? Ben je het beu om door lange blogberichten te scrollen die een eeuwigheid duren voor je de antwoorden vindt?

ChatGPT kan je intentie identificeren en informatie uit meerdere bronnen samenvoegen om direct antwoorden op maat te leveren. Het bespaart je niet alleen tijd, maar personaliseert ook de resultaten en deelt alleen relevante informatie, in tegenstelling tot conventionele zoekmachines zoals Bing of Google.

16. Nog te doen Analyse van zakelijke trends

Gebruik AI voor gegevensanalyse om inzicht te krijgen in zakelijke trends.

Je hoeft ChatGPT alleen te voorzien van relevante organisatie- of branchegegevens, zoals marktrapporten, financiële overzichten en feedback van klanten. De chatbot zal patronen, trends en opkomende kansen identificeren.

Met de juiste prompt kan ChatGPT ook aangepaste aanbevelingen doen en oplossingen voor specifieke problemen identificeren. 🙌🏼

17. Sentimentanalyse uitvoeren

Feedback van klanten in één oogopslag begrijpen? Dat is mogelijk met behulp van AI sentimentanalyse .

Het enige wat u hoeft te doen is input geven in de vorm van klantbeoordelingen, opmerkingen op sociale media of andere vormen van feedback van klanten.

De tool identificeert en documenteert het algemene sentiment van de klant (positief, neutraal of negatief), categoriseert de feedback in thema's en haalt de sleutelpunten eruit. Deze ChatGPT hack is vooral handig voor bedrijven die kleine hoeveelheden klantgegevens moeten verwerken.

18. Informatie doornemen en ophalen

Verander de passieve gegevens in je bestanden in zeer interactieve bronnen met ChatGPT plugins!

Gebruik bijvoorbeeld AskYourPDF met ChatGPT om de content van een bestand te analyseren, antwoorden op je vragen te krijgen en samenvattingen te extraheren.

Vat lange threads met commentaar onmiddellijk samen met een klik op een knop met ClickUp AI

Zelfs zonder plug-ins kunt u GPT vragen om specifieke informatie uit een tekstbron te halen.

Gebruik deze GPT prompt hack: Schrijf de prompt "Extraheer en lijst belangrijke feitelijke informatie uit dit artikel" en plak vervolgens de content van het artikel in het tekstvak.

19. Video's samenvatten uit een transcript

Naast bestanden kunnen gebruikers met ChatGPT ook sleutelgevoelige informatie uit lange video's halen door de transcripties samen te vatten.

Dit is vooral handig als je inzichten wilt halen uit transcripties van vergaderingen, lezingen en zakelijke presentaties. Net als bij tekstbestanden, voer je een prompt in om GPT te vragen de sleutelinformatie uit het transcript van de video te halen.

20. Code schrijven

AI is een game changer bij het schrijven van code. Of je nu een beginner of een expert bent in coderen, beschrijf gewoon wat je code moet uitvoeren, de taal die je wilt gebruiken en de specifieke functies die je nodig hebt - ChatGPT begint met het maken van code die je vervolgens kunt implementeren.

U hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de instructie specifiek en logisch is. 🖥️

Hier is een goed voorbeeld: "Maak een Python functie die een reeks als invoer neemt en de telling van elk uniek woord in de reeks teruggeeft. Negeer hoofdlettergevoeligheid en beschouw woorden als entiteiten gescheiden door ruimte."

21. Debug code

Bij het maken van complexe code kom je vaak een paar ongrijpbare fouten tegen. ChatGPT maakt het oplossen van deze fouten een fluitje van een cent door een conversationele interface te bieden voor het identificeren en oplossen van fouten in de code.

Geef ChatGPT gewoon een stukje code of een beschrijving van de fout en de tool analyseert de code, achterhaalt de hoofdoorzaak van het probleem, geeft feedback en mogelijke oplossingen. 📈

Verbeter de leesbaarheid en onderhoudbaarheid van code door ChatGPT te gebruiken om commentaar op je code te genereren.

Voer uw codefragment of een gedetailleerde beschrijving van het doel en de functie van de code in en het hulpprogramma maakt informatief commentaar dat de logica, structuur en bedoeling van de code uitlegt.

23. IT-infrastructuur efficiënt instellen

In kleine bedrijven is het vaak de taak van professionals om de IT-infrastructuur zelf in te stellen. U kunt nu ChatGPT vragen om dit proces te stroomlijnen, zodat de overgang soepel en efficiënt verloopt.

Door uitgebreide begeleiding en probleemoplossende hulp te bieden, kan ChatGPT de complexe Taak van het abonneren, ontwerpen, implementeren, configureren en oplossen van problemen met hardware, software en netwerkcomponenten vereenvoudigen.

24. Koffiepauze-entertainment

Het is niet alleen maar werk! Je kunt ChatGPT ook voor je plezier gebruiken. En wat is een betere gelegenheid dan je koffiepauze?

Met de juiste aanwijzingen presenteert de tool gepersonaliseerde quizzen, raadsels en andere interactieve uitdagingen. Je kunt zelfs spelletjes spelen zoals schaken en tic-tac-toe. Eindelijk een goed alternatief voor het scrollen door ons leven!

Als je een fervent lezer bent, gebruik dan ChatGPT prompt hacks om je eigen korte verhalen te genereren om snel te lezen. Het beste deel? Je kiest zelf het genre (en het lot van de teken)! 💫

25. Motiveer jezelf

Iedereen heeft wel eens last van de Monday blues. En voor mensen met een klantgerichte rol is het normaal dat je je een beetje angstig voelt voordat je gaat bellen of een vergadering bijwoont!

Gebruik ChatGPT AI als je motivatiegoeroe en overwin productiviteitskillers .

Er is een eenvoudige ChatGPT-hack: "Ik voel me ongemotiveerd om mijn dag te beginnen. Deel wat motiverende citaten en verhalen om me te helpen in beweging te komen."

Gebruik gewoon een variatie op deze prompt en geef je doelen, uitdagingen en ambities aan. De chatbot zal persoonlijke aanmoedigingen, suggesties op maat, tips, trucs en inspirerende verhalen genereren om je gemotiveerd te houden.

Je ziet dus dat er geen limiet is aan wat je met ChatGPT kunt doen. Het enige wat je nodig hebt zijn een paar goede prompt hacks om aan de slag te gaan.

Limieten van het gebruik van ChatGPT

Hoewel ChatGPT veel grote voordelen biedt, moet je ook de beperkingen en potentiële nadelen erkennen.

Beperkte controle over gegenereerde content : ChatGPT's vermogen om op mensen lijkende tekst te genereren komt van zijn training op een enorme dataset van tekst en code. Deze dataset kan vooroordelen, onnauwkeurigheden of zelfs aanstootgevende content bevatten. Als resultaat kan de gegenereerde tekst deze vooroordelen weerspiegelen of onjuiste of beledigende informatie bevatten

: ChatGPT's vermogen om op mensen lijkende tekst te genereren komt van zijn training op een enorme dataset van tekst en code. Deze dataset kan vooroordelen, onnauwkeurigheden of zelfs aanstootgevende content bevatten. Als resultaat kan de gegenereerde tekst deze vooroordelen weerspiegelen of onjuiste of beledigende informatie bevatten Ethische bezwaren : De mogelijkheid om realistische en overtuigende teksten te maken, geeft aanleiding tot bezorgdheid over de mogelijkheid om verkeerde informatie te verspreiden. Kwaadwillenden zouden ChatGPT bijvoorbeeld kunnen gebruiken om nepnieuwsartikelen en berichten op sociale media te schrijven of om hele websites te ontwerpen. Dit maakt het moeilijk om echte en valse content van elkaar te onderscheiden

: De mogelijkheid om realistische en overtuigende teksten te maken, geeft aanleiding tot bezorgdheid over de mogelijkheid om verkeerde informatie te verspreiden. Kwaadwillenden zouden ChatGPT bijvoorbeeld kunnen gebruiken om nepnieuwsartikelen en berichten op sociale media te schrijven of om hele websites te ontwerpen. Dit maakt het moeilijk om echte en valse content van elkaar te onderscheiden Gebrek aan emotionele intelligentie : ChatGPT kan menselijke emoties niet begrijpen en erop reageren. Dit kan leiden tot misverstanden en frustraties, omdat gebruikers verwachten dat ChatGPT zich inleeft in hun gevoelens of emotionele ondersteuning biedt

: ChatGPT kan menselijke emoties niet begrijpen en erop reageren. Dit kan leiden tot misverstanden en frustraties, omdat gebruikers verwachten dat ChatGPT zich inleeft in hun gevoelens of emotionele ondersteuning biedt Zorgen over privacy en veiligheid: ChatGPT verzamelt informatie van zijn gebruikers, inclusief hun interacties met het model en de prompts die ze geven. Velen hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat deze gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikers te identificeren, hun gedrag bij te houden of hen te targetten met gepersonaliseerde reclame

Het is belangrijk dat u zich bewust bent van deze zorgen over privacy en dat u ChatGPT op verantwoorde wijze gebruikt.

Tot slot, hoewel ChatGPT creatieve ideeën kan genereren, kan het menselijke creativiteit en originaliteit niet vervangen.

