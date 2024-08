Hoe werkt ChatGPT? Haal het meeste uit ChatGPT!

Laten we een paar stappen terug doen en terugdenken aan het pre-ChatGPT tijdperk.

Alles vanaf nul schrijven en coderen

Uren besteden aan onderzoek

Moeite met het begrijpen van een extreem ingewikkeld tijdschriftartikel over nicheonderwerpen

Een document van 50 pagina's lezen om een samenvatting van 10 zinnen te schrijven

Zeker niet het beste tijdsgebruik, vooral niet als je met meerdere Taken moet jongleren.

Dankzij ChatGPT krijg je, of je nu een samenvatting van andere documenten schrijft of een blogpost helemaal nieuw maakt, binnen enkele seconden een kopie die op een mens lijkt.

Maar hoe werkt ChatGPT?

Welke technologie gebruikt het?

Of je nu een AI-enthousiasteling bent die meer wil leren over ChatGPT-taalmodellering, een ontwikkelaar die natuurlijke taalverwerking wil gebruiken of een zakelijke gebruiker die op zoek is naar een ChatGPT-alternatief beantwoorden we al je query's in dit artikel.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT, ook wel Chat Generative Pre-trained Transformer genoemd, is een AI-tool ontwikkeld door OpenAI, een door Microsoft gesteund AI-onderzoeksbedrijf.

ChatGPT, gelanceerd in november 2022, is een intelligente chatbot die gesprekken uit het verleden onthoudt, deze gesprekken nabootst, passende antwoorden en nieuwe ideeën genereert en bestaande ideeën verder uitwerkt.

Bekijk de afbeelding hieronder voor een voorbeeld.

via ChatGPT We hebben ChatGPT gevraagd om drie ideeën voor podcastafleveringen met betrekking tot SaaS-contentmarketing te delen. Het biedt ideeën voor content, samen met een ruw abonnement voor het structureren van elke aflevering.

ChatGPT gebruikt GPT-taalmodellen om je te helpen met echte oplossingen en complexe use cases zoals:

Antwoord geven op een ingewikkelde vraag waarvan het antwoord niet direct beschikbaar is in zoekmachines, en je hoeft geen verspreide informatie van meerdere websites te verzamelen om deze gegevens samen te stellen

Met u brainstormen om ideeën voor content over een bepaald onderwerp te genereren (zoals we hierboven deden)

Gegevens uit verschillende bronnen samenvatten (denk: tijdschriften, websites, nieuwsartikelen) om je onderzoeksproces te vereenvoudigen

Content en kopieën schrijven voor je artikelen, landingspagina's, posts op sociale media, e-mails en videoscripts

Code vertalen van de ene programmeertaal naar de andere

ChatGPT heeft momenteel twee modellen: ChatGPT 3.5 is de bèta versie die gratis beschikbaar is en ChatGPT 4 is de premium versie, die $20 per maand kost.

De technologie achter ChatGPT begrijpen

OpenAI heeft de eerste drie modellen van de GPT-serie uitgebracht, namelijk GPT 1,2 en 3, respectievelijk in 2018, 2019 en 2020. Terwijl GPT 1 slechts 117 miljoen parameters bevatte, was GPT 3 een veel geavanceerdere versie met 175 miljard parameters, die reacties op menselijk niveau kon geven voor verschillende Taken.

Al deze GPT-modellen zijn gebouwd met Large Language Model (LLM)-technologie en neurale netwerken.

LLM wordt net als elk ander op kunstmatige intelligentie gebaseerd systeem getraind op een grote hoeveelheid gegevens virtuele assistenten Alexa en Siri die je stem herkennen, je verjaardag onthouden en je op de hoogte houden van vergaderingen.]

Het Grote Taalmodel verwerkt alle trainingsgegevens (meer over training in het volgende gedeelte) via neurale netwerken (een computerprogramma dat de structuur van het menselijk brein nabootst) en deep learning voor het verzamelen van gegevens. ChatGPT gebruikt een geavanceerd neuraal netwerk dat bekend staat als een transformator en pre-training.

Transformator-architectuur

De complexe transformatorarchitectuur van OpenAI leest enorme hoeveelheden teksten, identificeert patronen in hoe teksten en zinnen met elkaar verbonden zijn en voorspelt het volgende woord. ChatGPT is goed in het voorspellen van tekst om reacties te genereren die lijken op menselijke kennis.

Voor dezelfde vraag geven de AI-modellen van ChatGPT echter gepersonaliseerde antwoorden die enigszins op elkaar lijken, maar niet identiek zijn.

Er zit enige willekeur in de geschreven code om autocorrectie mogelijk te maken. Binnenkort zullen LLM-modellen de strijd aangaan met supercharged autocorrectie-engines omdat ze enorme hoeveelheden gegevens kunnen verwerken op basis van miljoenen query's van gebruikers voor een specifieke Taak.

Voortraining

Pre-training kent twee benaderingen: non-supervised en supervised.

In de gesuperviseerde aanpak wordt het algemene model getraind om functies te leren om inputs rechtstreeks in kaart te brengen. Supervised learning wordt gebruikt voor classificatie, regressie en sequentie label Taken.

Bij de benadering zonder toezicht wordt het AI-model daarentegen getraind op gegevens waarbij geen specifieke uitvoer is gerelateerd aan elke invoer. In plaats daarvan leert het model de onderliggende structuur en patronen in de invoergegevens zonder specifieke Taken.

Clustering, anomaliedetectie en dimensionaliteitsreductie maken gebruik van deze trainingsmethode.

Bij taalmodellering wordt non-supervised pre-training gebruikt om het model te trainen in het begrijpen van de syntaxis en semantiek van natuurlijke taal. Op deze manier kan het samenhangende en betekenisvolle tekst genereren in de context van een gesprek.

Omdat het onmogelijk is om alle vragen te voorzien die een gebruiker zou stellen, had ChatGPT op geen enkele manier kunnen worden getraind met een supervised learning-model. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van niet-supervised pre-training om de grenzeloze kennis van ChatGPT mogelijk te maken.

In het volgende gedeelte behandelen we hoe ChatGPT werkt, hoe OpenAI AI-modellen traint op gemaskeerde taalmodellering, voorspelling van volgende token en datasets die OpenAI gebruikt om ChatGPT te trainen om coherente tekst te genereren.

Hoe werkt ChatGPT?

In essentie kan ChatGPT geen onderscheid maken tussen 'goed' of 'fout' ChatGPT zoekt naar haalbare, coherente en zo dicht mogelijk bij de trainings- en menselijke feedbackgegevens liggende query's van gebruikers.

OpenAI heeft vier datasets gebruikt om ChatGPT te trainen:

**Een compilatie van tekstgegevens verzameld van het internet. Hoewel de crawlgegevens miljarden webpagina's bevatten, filterde OpenAI deze datasets en demonstratiegegevens verder om alleen betrouwbare webpagina's te selecteren als ChatGPT's trainingsdatabase

Wikipedia: De volledige database van Wikipedia werd gebruikt om ChatGPT te trainen en te verfijnen

De volledige database van Wikipedia werd gebruikt om ChatGPT te trainen en te verfijnen Persoonlijke chatten: OpenAI's database bevat miljoenen chatten datasets

OpenAI's database bevat miljoenen chatten datasets WebText2: OpenAI crawled ook online communities zoals Reddit en gekoppelde websites vermeld in Reddit threads om deze database genaamd WebText2 te bouwen

Laten we nu eens diep duiken in het trainingsproces, dat uit twee stappen bestaat: Tokenization en het trainen van het model door middel van Reinforcement Learning.

Tokenisatie

Voordat de trainingsgegevens door neurale netwerken gaan, is er nog een proces dat Tokenization heet, waarbij grote brokken datasets worden opgesplitst in hapklare gegevens of tokens.

via ChatGPT tokenizer Het tokeniseerproces helpt LLM-modellen om gegevens sneller te analyseren.

Neurale netwerken ontwikkelen

Zodra de tokens zijn opgesplitst in tekens en toegewezen aan een geheel getal, verwerkt OpenAI's transformer deze datasets tot betekenisvolle tekst.

Voordat het trainingsproces officieel van start gaat, is er een korte fase die 'Pre-training' wordt genoemd In deze fase identificeert het neurale netwerk de relatie tussen de tokens en voorspelt het de ontbrekende woorden en zinnen.

Zo kan ChatGPT bijvoorbeeld leren dat in menselijke taal 'hebben' altijd wordt gebruikt met 'ze' en 'heeft' altijd wordt gebruikt met 'hij' en 'zij' ChatGPT registreert en bewaart deze parameters om voorspellingen relevanter te maken in toekomstige scenario's.

In de laatste fase gebruikte OpenAI de Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) benadering in machine learning om deze beide modellen te trainen.

via ChatGPT Het Reinforcement Learning from Human Feedback-model heeft drie verschillende stappen:

Ziet de bovenstaande afbeelding er technisch uit? Laten we het voor je afbreken met eenvoudigere interpretaties van de modellen voor machinaal leren.

Stap 1: Het trainen van het grote taalmodel met veel datasets van menselijke gesprekken. Deze reinforcement learning-gedreven training helpt ChatGPT-modellen mensachtige reacties te genereren op basis van hun kennisbank en bestaande gegevenspatronen.

Stap 2: Een menselijke trainer toewijzen voor vergelijkingsgegevens. Deze persoon vergelijkt de GPT-antwoorden met menselijke antwoorden en rangschikt ze van best naar slechtst voor begrijpend lezen. OpenAI gebruikt later deze menselijke feedbackgegevens om het beloningsmodel te trainen.

Stap 3: Het hertrainen van de beloningsmodellen om hun antwoorden te verfijnen met behulp van Proximal Policy Optimization (PPO), een algoritme om computers te trainen in complexe besluitvorming door gebruik te maken van menselijke feedback.

Voordelen en nadelen van ChatGPT

in mijn leven heb ik twee demonstraties van technologie gezien die me revolutionair leken. De eerste keer was in 1980 toen ik kennismaakte met een grafische gebruikersinterface. De tweede grote verrassing kwam vorig jaar. We stelden ChatGPT een niet-wetenschappelijke vraag: "Wat zeg je tegen een vader met een ziek kind?" Het schreef een doordacht antwoord dat waarschijnlijk beter was dan de meesten van ons in de kamer zouden hebben gegeven. De hele ervaring was verbluffend. Ik wist dat ik zojuist de belangrijkste vooruitgang in de technologie had gezien sinds de grafische gebruikersinterface. Dit inspireerde me om na te denken over alle dingen die AI de komende vijf tot tien jaar kan bereiken." -Bill Gates schreef over ChatGPT in GatesNotes .

ChatGPT is de snelst groeiende applicatie aller tijden. Terwijl het Instagram meer dan twee jaar kostte om 100 miljoen gebruikers te bereiken, deed ChatGPT dat in slechts twee maanden .

Dit is hoe de taalmodellen van ChatGPT je leven eenvoudiger maken.

Voordelen

Bespaart tijd

Heb je weinig creativiteit? ChatGPT is je brainstormpartner.

Stel dat je een verkoper bent die potentiële klanten e-mailt over nieuwe functies van een product. Zonder ChatGPT zou je het hele proces van het schrijven van de e-mail handmatig moeten doen. U zou de e-mail schrijven en vervolgens het marketingteam om een aangepaste kopie vragen. Dit kost tijd, moeite en middelen.

Met ChatGPT kun je taken automatiseren zoals het schrijven van e-mails naar uw productiviteit te verhogen zonder afhankelijk te zijn van andere afdelingen voor hulp.

Het enige wat je hoeft te doen is ChatGPT vragen een e-mailreeks te maken die verder kan worden gesjabloneerd. Je kunt de onderliggende structuur en modeluitvoer voor specifieke Taken aanpassen op basis van je vereisten.

Er zijn verschillende gratis AI prompt sjablonen beschikbaar die passen bij uw gebruikssituatie.

Maak eenvoudig gesegmenteerde campagnes, verzamel inzichten en gegevens om klanttypes te identificeren en genereer ideeën voor content en promoties om de betrokkenheid en conversies te verhogen met de Chat GPT Prompts voor marketingsjabloon van ClickUp

Met de ingebouwde spraakherkenningsmogelijkheden van ChatGPT kunnen gebruikers bovendien communiceren met de AI-assistent.

ChatGPT is beschikbaar voor integraties

Met toepassingen zoals Zapier kun je ChatGPT verbinden met al je favoriete tools zoals Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion en Microsoft Teams.

Projectmanagers, bureaus, ontwikkelaars en B2B-professionals moeten ChatGPT integreren met hun werkruimte om routineactiviteiten te automatiseren om sneller te werken en ontwikkel gepersonaliseerde werkstromen zonder tussen applicaties te hoeven schakelen.

Blijft dagelijks evolueren

ChatGPT wordt op dit moment getraind met nieuwe gegevens en evolueert dagelijks. Het mooiste is dat je als gebruiker ook de kans krijgt om bij te dragen aan de verbetering van ChatGPT.

Elke keer dat ChatGPT een antwoord op je vraag deelt, zijn er opties om het te up- of downvoten. Dit is jouw manier om ChatGPT menselijke feedback te geven over zijn prestaties en om het model verder te verfijnen zodat de mogelijkheden van het GPT-model nog beter worden.

Grote taalmodellen zoals ChatGPT hebben echter nog een lange weg te gaan.

Voordat u te veel vertrouwt op dit hulpmiddel, moet u een aantal van zijn beperkingen aantonen.

Nadelen

Antwoorden komen niet altijd overeen met de zoekintentie

ChatGPT leest uw vragen en genereert antwoorden die het dichtst bij de trainingsgegevens liggen. In tegenstelling tot een zoekmachine die zich richt op de intentie van de gebruiker, komt natuurlijke taalverwerking vaak niet overeen met de zoekintentie, voornamelijk omdat het geen informatie heeft over u, uw beroep, leeftijd, locatie of andere demografische gegevens.

Het resultaat is dat de content die met ChatGPT wordt gegenereerd vaak oppervlakkig klinkt. Zorg ervoor dat je een kwaliteitscontrole uitvoert en de door AI gegenereerde tekst bewerkt zodat deze overeenkomt met je intentie.

Beperkte mogelijkheden

ChatGPT 3.5, gelanceerd in november 2022, heeft toegang tot informatie en gebeurtenissen tot januari 2022. Je zult nog steeds moeten vertrouwen op zoekmachines voor recentere query's.

Ethische bezwaren zijn onvermijdelijk

ChatGPT is bevooroordeeld ten opzichte van trainingsgegevens en slaagt er niet in gebeurtenissen en informatie onpartijdig weer te geven. Daarom kun je niet volledig vertrouwen op de uitvoer van het ChatGPT-model.

Veel onderwijsinstellingen hebben studenten verboden dit hulpmiddel te gebruiken omdat het hun leerervaring zou kunnen beïnvloeden.

Een ander ernstig probleem is de veiligheid van het gebruik van het ChatGPT-taalmodel om antwoorden te genereren. Verschillende high-security industrieën, zoals de veiligheid van de overheid en de productie van militaire apparatuur, hebben ChatGPT verboden omdat ze niet willen dat gevoelige gegevens over hun innerlijke werk worden toegevoegd aan de grote taalmodellen.

Ook als je ChatGPT gebruikt voor servicebeheer voor klanten of medewerkers, blijft de mogelijkheid bestaan om onjuiste, bevooroordeelde informatie te verstrekken.

Veelvoorkomend gebruik van ChatGPT

ChatGPT kan je meest efficiënte digitale assistent of je ergste nachtmerrie zijn, afhankelijk van hoe je deze tool gebruikt.

Hier zijn een paar gebruikssituaties van ChatGPT om je te helpen er het meeste uit te halen.

Projectmanagement

Maak binnen enkele seconden projectdocumentatie zoals roadmaps voor projecten, SOP's, projectscope, werklastplannen en plannen voor de toewijzing van resources en budgetten met ChatGPT

Deel onbewerkte aantekeningen van vergaderingen met ChatGPT4 en zet ze om in MOM's als een pro

ChatGPT ondersteunt projectmanagers bij het nemen van beslissingen door verschillende perspectieven te delen om een situatie te beoordelen

Marketingbureaus

Helpt schrijvers van content mettekstschrijftools voor het onderzoeksproces en het aanmaken van korte artikelen

Content optimaliseren voor zoekmachines met behulp van SEO best practices

Genereer vragen en formulieren voor klantonderzoek om de tevredenheid van gebruikers te meten

Ontwikkelaars

Code voor een toepassing vanaf nul genereren of de invoerzin kruiselings controleren tijdens het coderen

Bestaande code optimaliseren voorverbeterde prestatie* Efficiënt debuggen en bugs oplossen, snel en gemakkelijk

Alternatieven voor ChatGPT

Laten we eens kijken naar een van de beste ChatGPT alternatieven- ClickUp AI en wat deze onderscheidt van andere AI's schrijfassistent s.

Maak uw tekst duidelijk, beknopt en boeiend met ClickUp AI

In tegenstelling tot de generieke antwoorden van ChatGPT, is ClickUp AI's assistent speciaal gebouwd voor uw zakelijke behoeften.

Pro schrijfassistent

ClickUp's AI-schrijfassistent helpt u om heldere, goed geformatteerde content en kopieën te genereren. ClickUp's ingebouwde schrijfassistent met kunstmatige intelligentie helpt u om:

Hoogwaardige blogs te maken met specifieke input zoals onderwerp, trefwoorden en nieuwe woorden die relevant zijn voor uw publiek, merksmaak en creativiteitsniveau

De Copy Editor verbetert je schrijfwerk door grammatica- en spellingscontroles uit te voeren, lange zinnen in te korten en redundantie op te sporen. Het maakt uw content beknopt en aantrekkelijk

ClickUp genereert perfect geformatteerde en geoptimaliseerde content, zodat u geen extra tijd hoeft te besteden aan het toevoegen van H1, H2, H3's, tabellen en trefwoorden

Gebruik ClickUp AI om uw wiki's samen te vatten of ze in verschillende talen te vertalen zodat ze gemakkelijk te lezen zijn

Voeg een snufje creativiteit toe (of een heleboel!)

ClickUp voegt een creatieve toets toe aan uw contentstrategie door uw brainstormpartner te zijn:

Beantwoord ClickUp query's van gebruikers om een gepersonaliseerde campagnestrategie te genereren voor uw volgende marketinginitiatief

Scherpe en klikbare marketingtaglines schrijven, ideeën voor campagnenamen genereren en de meest geschikte kiezen

Genereer intuïtieve vragen voor uw volgende marketingonderzoek om de behoeften van uw publiek te peilen

Bespaar tijd en werk sneller

ClickUp AI is gebaseerd op tool voor projectmanagement voltooit taken van 30 minuten binnen enkele seconden. Zo werkt het:

Aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen maken,taaktrackersen updates van ruwe content, grote stukken content, audiobestanden en video transcripts binnen enkele seconden

Actie-items voor een project aanmaken op basis van projectbriefings en aantekeningen van vergaderingen, deze acties opsplitsen in taken en subtaken en ze toewijzen aan relevante leden van het team om de samenwerking binnen het projectmanagement te vergemakkelijken

Vraagt u zich nog steeds af waarom ClickUp boven ChatGPT? Bekijk de uitsplitsing hieronder:

Klaar om een ChatGPT-alternatief te gebruiken?

Voor gebruikers die projectmanagement en ChatGPT willen integreren om hun productiviteit te maximaliseren, is ClickUp AI de beste optie.

De beste functies van ClickUp voor drukke professionals en eigenaars van bedrijven zijn:

Gebruik ClickUp AI en Docs om een lege pagina om te zetten in een concept met waardevolle content en inzichten met automatisering

Vat content samen om het wollige te beperken en blijf bij de basis, ongeacht het type document

Herstel uw grammaticale en spelfouten en maak uw content beknopter of langer om het doel te bereiken

ClickUp AI haalt automatisch de taken eruit die uw team moet voltooien zonder ze handmatig te doen

ClickUp's Whiteboard helpt metdatavisualisatie voor de huidige taken om gedetailleerde inzichten te krijgen in uw project

ClickUp AI maakt een lijst met taken en deelt deze met uw team voor samenwerking

1000+ vooraf gebouwdeClickUp sjablonen snel aan de slag

Overwin de beperkingen van ChatGPT met ClickUp AI. Gratis aanmelden bij ClickUp .