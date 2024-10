Hoe voer je een content audit uit? Essentiële stappen, tools en sjablonen

Zoals elke marketeer weet, is content van hoge kwaliteit de sleutel tot organische groei. Het is echter niet genoeg om alleen content te creëren-je moet er ook voor zorgen dat je content bijdraagt aan de vergadering van de doelen van de organisatie.

Een content audit helpt je te identificeren welke delen van je content goed presteren en welke verbeterd moeten worden.

Laten we dit concept wat verder uitdiepen om te begrijpen wat een content audit is, waarom het belangrijk is voor je business en hoe je er een gedetailleerd proces omheen kunt bouwen.

Wat is een content audit?

Een website content audit is een complete beoordeling van alle content op een website om de relevantie, consistentie en effectiviteit ervan bij het bereiken van zakelijke doelen te beoordelen. Een content audit houdt in:

Catalogiseren van alle content

Evalueren van content op basis van specifieke auditcriteria

Verbeteren om de algehele prestaties te verbeteren

Regelmatige contentaudits zorgen ervoor dat het aanmaken van content is afgestemd op de doelstellingen van uw marketingkanalen en dat teams content up-to-date houden.

Top 5 voordelen van een website content audit

Het strategisch uitvoeren van een content audit verbetert de effectiviteit van je online aanwezigheid. Hier zijn de top vijf voordelen van het regelmatig uitvoeren van content audits:

Verbeterde kwaliteit van content : Regelmatige content audits helpen bij het handhaven van hoge normen door ervoor te zorgen dat alle content nauwkeurig, up-to-date en relevant is voor uw publiek

: Regelmatige content audits helpen bij het handhaven van hoge normen door ervoor te zorgen dat alle content nauwkeurig, up-to-date en relevant is voor uw publiek Verbeterde SEO-prestaties : Content audits verbeteren de zichtbaarheid in zoekmachines door verouderde content te identificeren en bij te werken

: Content audits verbeteren de zichtbaarheid in zoekmachines door verouderde content te identificeren en bij te werken Verhoogde betrokkenheid van het publiek : Met content audits kunt u content beter afstemmen op de belangen en behoeften van uw publiek

: Met content audits kunt u content beter afstemmen op de belangen en behoeften van uw publiek Gestroomlijnde contentstrategie : Content audits brengen hiaten en redundanties in je content strategie aan het licht. Dit maakt effectievere abonnementen en toewijzing van middelen mogelijk

: Content audits brengen hiaten en redundanties in je content strategie aan het licht. Dit maakt effectievere abonnementen en toewijzing van middelen mogelijk Data-gestuurde beslissingen: Content audits geven waardevolle inzichten in welke typen content het beste presteren. Dit vormt de leidraad voor het aanmaken van content en marketingstrategieën in de toekomst

Ook lezen: Methoden om content te brainstormen die u vandaag al kunt gebruiken Wanneer een content audit uitvoeren

Door met strategische tussenpozen een inhoudscontrole uit te voeren, vergroot je de effectiviteit van je content abonnement. Hier zijn enkele ideale momenten om te overwegen een content audit uit te voeren:

Jaarlijks : Een jaarlijkse content audit helpt ervoor te zorgen dat je content afgestemd blijft op je veranderende zakelijke doelen en marktdynamiek

: Een jaarlijkse content audit helpt ervoor te zorgen dat je content afgestemd blijft op je veranderende zakelijke doelen en marktdynamiek Na een rebranding : Na een rebranding is het cruciaal om alle content af te stemmen op je nieuwe merkidentiteit, stem en berichtgeving om consistentie te behouden

: Na een rebranding is het cruciaal om alle content af te stemmen op je nieuwe merkidentiteit, stem en berichtgeving om consistentie te behouden Vóór een grote marketingcampagne : Voordat u grote campagnes lanceert, optimaliseert een content audit de bestaande content om ervoor te zorgen dat deze uw komende initiatieven ondersteunt en versterkt

: Voordat u grote campagnes lanceert, optimaliseert een content audit de bestaande content om ervoor te zorgen dat deze uw komende initiatieven ondersteunt en versterkt Wanneer u uw aanbod uitbreidt : Als uw bedrijf nieuwe producten of diensten introduceert, helpt een content audit bij het identificeren van hiaten in de content met betrekking tot dit nieuwe aanbod, zodat uw content de verkoop- en marketinginspanningen ondersteunt

: Als uw bedrijf nieuwe producten of diensten introduceert, helpt een content audit bij het identificeren van hiaten in de content met betrekking tot dit nieuwe aanbod, zodat uw content de verkoop- en marketinginspanningen ondersteunt Na belangrijke SEO- of algoritme-updates: Wanneer zoekmachines hun algoritmen updaten, voorkomt het controleren van uw content op SEO-compliance dalingen in zoekresultaten en verkeer

💡 Pro Tip: Creëer een grotere impact met uw content audits door ze uit te breiden met een content marketing management abonnement .

Hoe voer je een content audit uit?

De basisstappen voor het uitvoeren van een succesvolle content audit worden hieronder beschreven, maar zorg ervoor dat u het sjabloon en het proces voor de content audit zorgvuldig aanpast aan uw bedrijfsvereisten.

Stap 1: Stel doelen voor uw content audit

Denk na over de doelen die u met uw contentinventarisatie wilt bereiken: dit zal u helpen uw contentaudit beter te abonneren.

Als uw doel is om uw content activiteiten te schalen de content audit moet gebieden identificeren waar automatisering de productie van content versnelt zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Je kunt ook beoordelen hoe goed je huidige content gebruikmaakt van SEO en sociale media om het bereik te maximaliseren.

Het doel van een contentaudit is dus het evalueren van de efficiëntie van contentworkflows en de effectiviteit van je content om een groot publiek te bereiken.

Doelstellingen instellen met ClickUp

Zodra u de doelen voor uw content audit hebt bepaald, organiseert u ze met behulp van ClickUp Doelen .

Hiermee kunt u eenvoudig uw content audit doelen instellen, deze opsplitsen in kleinere doelen, de voortgang ervan bijhouden en teamleden verschillende taken toewijzen met betrekking tot elk doel. ClickUp maakt het enorm gemakkelijk om complexe doelen te beheren en updates van actie-items bij te houden.

Stap 2: Inventariseer uw content

Zodra u de doelen hebt ingesteld, is de volgende stap in de content audit het inventariseren van alle bestaande content. Dit houdt in het maken van een uitgebreide database met content van elk stukje content op uw website, inclusief blogberichten, pagina's van de website, multimediabestanden en downloadbare content zoals PDF's en whitepapers.

Instance, u zou een lijst kunnen samenstellen met elke blogpost met de titel van de pagina, gecategoriseerd per onderwerp.

Rangschik landingspagina's op dezelfde manier per fase van de trechter, met details over hun SEO-elementen op de pagina, zoals metabeschrijvingen en kopteksten.

Voor multimediabestanden, categoriseer ze op type en evalueer engagement statistieken naast alle bijbehorende on-page SEO-factoren.

bonus: Het draaiboek van Devin Reed voor het schalen van content met AI

Uw contentcatalogus opbouwen met de tabelweergave van ClickUp

Organiseer uw contentgegevens in responsieve tabellen met meerdere veldtypes in de ClickUp Tabel weergave . Koppel gekoppelde taken en documenten, voeg bijlagen toe en maak aangepaste velden om gegevens vast te leggen zoals categorie, auteur, verkeer, enzovoort. Met eenvoudige drag-and-drop organisatie en opties om te sorteren en filteren, wordt het consolideren van uw auditgegevens veel gemakkelijker in ClickUp.

Zo catalogiseert u uw content op een efficiënte en beheersbare manier in ClickUp:

Gebruik automatisering om uw website te schrapen en automatisch een lijst met URL's te genereren.

Controleer de gegevens van de contentaudit handmatig om de nauwkeurigheid te garanderen en content op te vangen die de automatiseringstools mogelijk over het hoofd zien

Zet deze informatie om inClickUp-taak met een eenvoudige CSV upload en pas de tabel weergave toe. Content categoriseren op type, auteur, aanmaakdatum en prestatiecijfers zoals pagina's aanmaken of engagementpercentages

Dubbele en verouderde content identificeren en bijwerken of verwijderen om de SEO op pagina's en de gebruikerservaring te verbeteren

Ook lezen: De beste software voor SEO-bureaus

Stap 3: Analyseer de prestaties van content

De volgende stap is om website analytics te gebruiken om te beoordelen hoe goed uw content presteert.

Deze analyse helpt om te bepalen welke content aanslaat bij uw publiek en welke niet, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over het optimaliseren of verwijderen van content.

Bij ClickUp weten we alles over het maken van content die presteert - op schaal! Jeremy Galante, hoofd SEO bij ClickUp, deelt hoe u de prestaties van uw content kunt analyseren en wat u vervolgens moet doen.

a. SERP-ranking controleren

De eerste stap is om te controleren of uw content (blogartikelen, in dit geval) ranking heeft op Google search voor de target zoekwoorden. Als dat zo is, gaat u verder met prestatieverbeteringen

voor de target zoekwoorden. Als dat zo is, gaat u verder met prestatieverbeteringen Als een blog na een bepaalde periode (bijvoorbeeld 90 dagen) niet de verwachte rangschikking behaalt of niet is geïndexeerd, markeer het dan voor optimalisatie . Bij ClickUp pikt een geautomatiseerde werkstroom al deze artikelen op voor optimalisatie

. Bij ClickUp pikt een geautomatiseerde werkstroom al deze artikelen op voor optimalisatie Het optimaliseren van content kan aanzienlijke updates of herschrijvingen met zich meebrengen of zelfs het schrappen van bepaalde stukken. Deze beslissing hangt af van het belang van het onderwerp, het potentieel van het artikel en uw inschatting van de winbaarheid ervan

b. Prestatieverbeteringen aanbrengen

Zodra de kandidaten voor optimalisatie zijn geïdentificeerd, is dit wat je nu moet doen:

Optimaliseer de content afhankelijk van de metriek die u wilt verbeteren. Instance, als er ruimte is voor meer verkeer, werk dan aan het verbeteren van de zoekresultaten, oftewel SEO verbeteringen.

Als er potentieel is voor hogere conversies, investeer dan tijd in conversie optimalisatie (CRO) activiteiten, waaronder een betere positie van uw product

Analyseer elk onderdeel op drie parameters: verkeer, conversies en kwaliteit van conversies

Hier volgt een expert tip van Jeremy over hoe je moet kijken naar content optimalisatie:

Een artikel hoeft niet slecht te presteren om geoptimaliseerd te worden. Een voorbeeld: een artikel dat op positie 3 of 4 staat, genereert misschien verkeer en conversies, maar het voordeel van het verplaatsen naar positie 1 of 2 is vaak veel groter dan een artikel dat nog steeds vecht voor een positie op pagina 1.

Jeremy Galante, SEO Directeur, ClickUp

Pro Tip: Net als het ClickUp team kunt u ook automatische werkstromen instellen met ClickUp Automatiseringen om optimalisatietaken te maken voor slecht presterende content.

ClickUp Dashboards gebruiken voor het analyseren van content auditgegevens

gebruik ClickUp Dashboards om datagestuurde inzichten te krijgen voor het optimaliseren van uw content strategie_ ClickUp Dashboards bieden een krachtige manier om de prestatiecijfers van content te visualiseren en te analyseren. Met deze dashboards kunt u aangepaste weergaven van uw gegevens maken en de prestaties van uw content op verschillende statistieken controleren.

Pas ze aan om de sleutel datapunten te benadrukken die relevant zijn voor uw content audit, zoals verkeerstrends, betrokkenheid en conversiestatistieken.

Dit maakt het gemakkelijker om trends te herkennen, te identificeren wat werkt en te bepalen welke gebieden een boost of revisie nodig hebben. Met ClickUp Dashboards:

Visualiseer de sleutel tot de content in real-time

Veranderingen in engagement en SEO-prestaties bijhouden

Uw contentstrategie afstemmen op inzichten in het gedrag van uw publiek

Rapportage stroomlijnen met geautomatiseerde gegevensaggregatie en -visualisatie

💡Pro Tip: Gebruik De Embed weergave van ClickUp om gegevens van meerdere bladen en tools in één dashboard te brengen!

Stap 4: Ontdek de hiaten en grijp kansen

Trendspotting integreren technieken om opkomende onderwerpen en gebieden van rente te identificeren. Dit zorgt ervoor dat uw content niet alleen de huidige leemtes opvult, maar ook anticipeert op toekomstige trends, waardoor uw merk wordt ingesteld als thought leader in uw branche.

Gebruik ook hulpmiddelen voor concurrentieanalyse om te zien wat zij goed doen en wat u misschien mist.

Bijvoorbeeld, als je how-to gidsen over populaire onderwerpen mist en je weet dat al je concurrerende websites die wel hebben, dan is dat een gat dat je moet opvullen. Het kan zeker de betrokkenheid en autoriteit vergroten.

Verbeteren van contentstrategie met ClickUp's sjabloon voor hiatenanalyse

Dit sjabloon downloaden

ClickUp sjabloon voor hiatenanalyse

ClickUp's sjabloon voor analyse van hiaten verandert de ontmoedigende Taak van het identificeren van tekortkomingen in content in een gestructureerd en beheersbaar proces. Het helpt u te ontdekken waar uw strategie verbetering behoeft en uw team op het pad naar verbetering te brengen. Dit sjabloon helpt u:

Prestatiehiaten ten opzichte van uw doelen voor content visualiseren met behulp van een uitgebreide spreadsheet voor contentaudits

Prioriteit geven aan content updates en nieuwe onderwerpen op basis van geïdentificeerde behoeften

De ontwikkeling van content strategisch afstemmen op de eisen van het publiek

Dit sjabloon downloaden

Stap 5: Stel uw abonnement op

Als alles Klaar is, stroop dan je mouwen op en grafiek een duidelijk pad voorwaarts. Begin met het uitstippelen van specifieke stappen voor het bijwerken van verouderde content, het verhogen van het aantal woorden, het verwijderen van overtolligheden of het creëren van nieuwe content.

Hier lees je hoe je elk gebied aanpakt:

Bijwerken : Gebruik content audit tools om sleutel stukken content te identificeren die goed presteren maar een nieuw laagje verf kunnen gebruiken. Misschien zijn er nieuwe gegevens of interne koppelingen om op te nemen, of misschien kan de structuur of een metabeschrijving worden aangepast voor SEO. Lijst de benodigde wijzigingen in en stel deadlines in om je updates op schema te houden

: Gebruik content audit tools om sleutel stukken content te identificeren die goed presteren maar een nieuw laagje verf kunnen gebruiken. Misschien zijn er nieuwe gegevens of interne koppelingen om op te nemen, of misschien kan de structuur of een metabeschrijving worden aangepast voor SEO. Lijst de benodigde wijzigingen in en stel deadlines in om je updates op schema te houden Verhuizingen : Ruim de rommel op. Als bepaalde content geen waarde of verkeer oplevert, is het tijd om het te laten gaan. Zo verbetert u de algehele kwaliteit van uw site en verbetert u de gebruikerservaring

: Ruim de rommel op. Als bepaalde content geen waarde of verkeer oplevert, is het tijd om het te laten gaan. Zo verbetert u de algehele kwaliteit van uw site en verbetert u de gebruikerservaring Nieuwe content: Brainstorm ideeën die aansluiten bij de rente en zoekintentie van uw publiek. Gebruik de hiaten die u hebt geïdentificeerd als leidraad voor uw onderwerpen. Maak een abonnement op de contentkalenderwijs schrijvers en ontwerpers toe en stel deadlines vast

Ook lezen: Hoe AI gebruiken in content marketing

Voor het uitvoeren van een grondige contentaudit zijn geavanceerde tools nodig om webpagina's te analyseren, gegevens over de prestaties van content te verzamelen en SEO-kansen te ontdekken. Hier zijn een aantal essentiële tools om uw content audit proces te stroomlijnen:

1. Google Analytics

via Google ondersteunen Dit is een must-have voor elke content marketeer. Google Analytics is een gratis tool die uw hele website analyseert en inzicht geeft in het verkeer op uw website, het gedrag van gebruikers, pagina's die bovenaan staan en statistieken over betrokkenheid.

Gebruik het om uw best presterende landingspagina's te identificeren, te begrijpen waar uw organisch verkeer vandaan komt en te zien hoe gebruikers omgaan met uw content.

2. Ahrefs

via Ahrefs Ahrefs is een krachtig hulpmiddel om je contentmarketingstrategie te ondersteunen en stelt je in staat om het websiteverkeer van je concurrenten te onderzoeken.

Gebruikers kunnen zien wat voor hen werkt, hun toppagina's bijhouden en begrijpen hoeveel backlinks ze hebben.

Het is ook geweldig voor het vinden van hiaten in de content en zoekwoordmogelijkheden.

3. Screaming Frog SEO Spider

via Screamingfrog Deze tool is uitstekend voor het crawlen van uw website om na te bootsen hoe zoekmachines uw site weergeven. Het helpt bij het identificeren van SEO problemen zoals gebroken links, dubbele content en ontbrekende metadata, die cruciaal zijn voor het onderhouden van een gezonde website.

Bovendien, integratie van AI tools voor trefwoord onderzoek optimaliseert uw strategie verder door waardevolle zoekwoorden te ontdekken die meer verkeer genereren en de relevantie van content verbeteren.

4. ClickUp ClickUp voor marketingteams is een veelzijdig platform voor projectmanagement en een krachtpatser voor content teams. Het blinkt uit in

content aanmaken analyse en beheer en helpt bij het stroomlijnen van de hele levenscyclus van content, van het brainstormen over ideeën en het opstellen van artikelen tot het publiceren en de analyse na publicatie.

Het platform ondersteunt verschillende typen content en maakt naadloze samenwerking tussen schrijvers, editors en marketeers mogelijk.

ClickUp biedt ook meerdere sjablonen (voorbeeld, sjablonen voor het schrijven van content of sjablonen voor contentmarketingstrategie ) om het abonnement en de uitvoering van uw contentinspanningen te stroomlijnen.

Laten we eens kijken naar een aantal van ClickUp's prominente functies in aanvulling op de functies die we eerder hebben uitgelicht.

Creëer uitgebreide content met ClickUp Docs

stroomlijn content aanmaken en samenwerken met ClickUp Docs_ ClickUp Documenten stroomlijnt het proces voor het aanmaken van content en maakt het eenvoudig om alles op één plek op te stellen, te bewerken en samen te werken. Of u nu blogberichten, gedetailleerde rapporten of interne wiki's opstelt, ClickUp Docs past zich aan uw behoeften aan met uitgebreide formatopties en functies voor samenwerking in realtime.

Integreer uw documenten naadloos met taken en workflows en zorg ervoor dat uw content soepel verloopt van concept tot publicatie.

Met ClickUp Docs:

Werkt u in realtime samen en tagt u leden van uw team voor feedback

Secties van uw documenten omzetten in traceerbare Taken

Versiebeheer onderhouden om bewerkingen en updates bij te houden

Documenten veilig delen met verschillende toegangsniveaus voor leden van uw team of externe partners

Versnel het aanmaken van content en analyseer audits met ClickUp Brain

contentanalyse verbeteren met ClickUp Brain's AI-mogelijkheden_ ClickUp Brein is uw AI-krachtcentrale die de manier waarop u content aanmaakt en audits beheert, verbetert. Deze tool helpt u niet alleen met schrijven, maar verbindt alle kennis van uw bedrijf - taken, documenten en communicatie - tot één intelligent netwerk.

Met ClickUp Brain:

Query uw documenten en taken om onmiddellijk informatie te vinden met AI Knowledge Manager

Taken voor projectmanagement van content automatiseren met AI Project Manager

Content opstellen en verfijnen met AI Writer for Work

Prestaties en updates van content op verschillende platforms bijhouden en analyseren

Schets, plan en voer uw contentplan uit met ClickUp Whiteboards

zet uw brainstormsessies om in bruikbare strategieën met ClickUp Whiteboards_ ClickUp Whiteboards zet de brainstormsessies van uw team om in uitvoerbare strategieën, allemaal binnen een dynamische en samenwerkende virtuele ruimte. Teken, noteer en verbind gedachten visueel met actuele Taken en projecten, zodat geen enkel idee achterblijft.

Met ClickUp Whiteboards:

Schets content thema's en verbind ze met marketingcampagnes

Organiseer brainstormresultaten in gestructureerdestappenplannen voor contentmarketing* Verrijk discussies met multimedia-uploads zoals afbeeldingen en links

Visualiseer uw ideeën met ClickUp Mindmaps

organiseer en visualiseer complexe ideeën met ClickUp Mindmaps_ ClickUp Mindmaps bieden een dynamische manier om uw gedachten visueel te organiseren en te ontwikkelen, waarbij complexe ideeën in hanteerbare segmenten worden opgedeeld.

Deze mindmaps helpen u verbindingen te leggen tussen concepten, gedetailleerde projecten in kaart te brengen en abstracte ideeën om te zetten in uitvoerbare Taken.

Met ClickUp Mindmaps:

Zet u delen van uw mindmaps om in bruikbare ClickUp-taak

Pas uw mindmaps aan met kleuren en stijlen voor een betere visualisatie

Schakel tussen de modus Blanco voor vrije brainstormsessies en de modus Taken voor gestructureerde abonnementen

Stroomlijn de levenscyclus van uw content met ClickUp's sjabloon voor contentbeheer

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/content-management.png Beheer en bijhoud content over meerdere kanalen met ClickUp's sjabloon voor contentbeheer https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-140176478&department=marketing&\_gl=1*1ax29tt*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

De ClickUp sjabloon voor contentbeheer is een effectief hulpmiddel dat is ontworpen om elke fase van uw contentstrategie te stroomlijnen. Het is perfect voor het beheren van content via verschillende kanalen, zoals blogs, sociale media, websites en e-mailmarketing.

Het zorgt ervoor dat alle belanghebbenden op dezelfde pagina zitten door een gestructureerde workstroom te bieden voor het aanvragen, aanmaken, plannen en afleveren van content.

Met de ClickUp sjabloon voor contentbeheer:

Elk stuk content van concept tot publicatie plannen en bijhouden

Werkt u naadloos samen met teamleden, zodat iedereen zijn taken en deadlines kent

Aangepaste weergaven gebruiken, zoals Gantt-grafieken voor tijdlijnbeheer en Board-weergaven voor de voortgang van Taken

De prestaties van content direct in ClickUp meten om uw strategie te verfijnen en te optimaliseren

Dit sjabloon downloaden

Beheer uw planningstaken met het ClickUp Redactionele Kalender Sjabloon

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Content-Marketing-Editorial-Calendar-Template.jpg ClickUp sjabloon voor redactionele kalender voor contentmarketing https://app.clickup.com/signup?sjabloon=t-211290493&department=marketing&\*198paz9*\_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*\MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp's Content Marketing Redactionele Kalender Sjabloon is ontworpen om uw contentstrategie te ondersteunen door al uw digitale contentinspanningen onder één dak te organiseren.

Dit sjabloon is ideaal voor Teams die een consistente en actieve communicatiestroom over meerdere kanalen willen onderhouden. Het vereenvoudigt de complexe taken van het plannen, plannen en uitvoeren van content en zorgt ervoor dat elk stuk op tijd wordt gemaakt, beoordeeld en gepubliceerd.

Met het ClickUp sjabloon voor Content Marketing Redactionele Kalenders:

Plan en bijhoudt u alle content activiteiten vanuit één platform

Stroomlijnt u uw redactieproces met aanpasbare weergaven en statussen

Gebruik krachtigeSEO projectmanagement functies om uw content workstroom georganiseerd en efficiënt te houden

Dit sjabloon downloaden

U kunt ook vertrouwen op de ClickUp sjabloon voor content marketing abonnement als strategisch hulpmiddel voor het systematisch schetsen en uitvoeren van contentmarketinginitiatieven.

Vereenvoudig content audits met ClickUp

Het uitvoeren van een content audit is essentieel voor het verfijnen van uw digitale strategie. Het zorgt ervoor dat uw content in lijn is met uw business doelen en uw publiek effectief betrekt.

Het helpt u ook om de slecht presterende middelen uit uw online kanalen te verwijderen en alleen met de goed presterende middelen te werken.

Regelmatige content audits verbeteren de kwaliteit en prestaties van je content en helpen bij het identificeren van nieuwe groeikansen. Tijdige content audits kunnen ook helpen om je content dynamisch te houden en af te stemmen op de behoeften van je publiek.

Begin vandaag nog met je content audit en zie je engagement metrics stijgen!

ClickUp's gebruiksvriendelijke tools en sjablonen zijn ideaal voor het structureren van uw content audit workflows voor een efficiënt en productiviteit audit proces. Gratis aanmelden bij ClickUp om meer te ontdekken.