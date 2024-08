Een database met content bouwen (met sjablonen)

Content aanmaken begint meestal eenvoudig genoeg: jij of je bedrijf heeft een publiek, je publiek heeft vragen en jij wilt die vragen beantwoorden.

Misschien begin je met een blog, een post op sociale media of een landingspagina. En dan nog een, en nog een, en nog een. Voor je het weet, heb je veel content.

maar heb je het ook georganiseerd? En is je organisatiesysteem schaalbaar?

Als je antwoord op een van deze vragen ergens tussen "meh" en "nee" ligt, maak je dan geen zorgen! Je bent niet de enige! Het is immers moeilijk om te anticiperen op behoeften voordat ze zich voordoen, vooral in een praktijk die zo snel en voortdurend verandert als contentmarketing.

Het is zelfs zo dat de ClickUp Marketing en creatieve teams hebben te kampen gehad met de neveneffecten van snelle groei in content, leden van het team, processen en alles daartussenin. Dus hebben we ClickUp gebruikt om een beter georganiseerd systeem te creëren. En we willen het met jullie delen!

Wat is een contentdatabase?

Een contentdatabase beschrijft een systeem waarmee een persoon of team content en de context ervan (denk aan lanceerdatum, status, analyses) op een gestandaardiseerde manier consolideert. Dit wordt gedaan om het bouwen en onderhouden van op content gebaseerde campagnes gemakkelijker te maken.

De meeste grotere teams onderhouden een database voor elk type content dat ze moeten bijhouden: landingspagina's, blogs, advertenties, berichten op sociale media -Maar kleinere teams of individuen kunnen misschien al hun content in een enkele database bewaren, waarbij content per type wordt gecategoriseerd.

Hoewel de informatie en gratis sjablonen in deze blog bedoeld zijn als algemene richtlijnen om je te helpen bij het bouwen en onderhouden van je eigen database, zal er altijd wat proefversie nodig zijn om te bepalen welke onderdelen je nodig hebt om alles op één plek bij te houden.

Een kort woord over databasetypen

Een onderscheid dat je vaak hoort bij het bespreken van databases is relationele versus niet-rationele databases .

Eenvoudig gezegd wordt informatie in een relationele database opgeslagen in tabellen en wordt gerelateerde informatie in tabellen met elkaar verbonden. Deze verbindingen tussen verschillende gegevenspunten in verschillende tabellen worden schema genoemd. Gegevensanalisten vinden informatie in een relationele database door te zoeken naar informatie via een domeinspecifieke taal zoals SQL.

Niet-relationele databases daarentegen zijn niet noodzakelijk gestructureerd in tabellen. Ze zijn geoptimaliseerd voor het type content dat ze bevatten en een niet-relationele database kan bestaan uit meerdere manieren om informatie te presenteren, te labelen en te zoeken.

Omdat u met ClickUp relationele databases zonder code kunt maken voor uw werk, zal uw voltooide contentdatabase meer lijken op een traditionele relationele database: labels en categorieën worden gestandaardiseerd en informatie wordt weergegeven in tabellen. Niets in deze blog vereist echter enige kennis van SQL of een andere programmeertaal.

Met deze korte disclaimer uit de weg, gaan we aan de slag!

Wie gebruikt content databases?

Voordat je uren besteedt aan het abonneren, organiseren en bouwen van een database, is het de moeite waard om er zeker van te zijn dat jij en je team er echt baat bij hebben.

Je vraagt je misschien af: "Wat voor teams gebruiken eigenlijk content databases?"

Het eenvoudige antwoord is vrijwel iedereen of elk team met grote hoeveelheden content die ze moeten organiseren, bijhouden en updaten - met de nadruk op de track en update delen. Een goede database helpt je niet alleen om content te vinden, je kunt er ook statistieken, statussen en kwalitatieve informatie aan toevoegen, zodat je kunt bepalen:

Wat moet worden bijgewerkt

Wat goed presteert

Waarom bepaalde content beter presteert dan andere

Waar er kansen liggen voor nieuwe content

Hoe content presteert over een lange periode

Dus als u of uw team zich een van deze vragen stelt, dan is het de moeite waard om op zijn minst een content database te overwegen.

Content databases zijn nuttig voor het organiseren van middelen voor elk type team, maar ze houden meestal informatie bij voor:

Marketing- en creatieve teams 2. Agentschappen3. Teams voor professionele diensten Onderwijs Hoewel deze post databases uitlegt in de context van een Content Marketing team, is de informatie toepasbaar op iedereen die grote hoeveelheden content probeert te beheren.

Organiseer iedereen in je marketing team door middel van collaboratieve workflows en het delen van documenten

Naarmate teams meer verdeeld en talrijker worden, wordt het steeds uitdagender om bij de kern van de business te blijven omdat eventuele fouten of verstoringen in procedures worden versterkt. De ClickUp Marketing Teams Sjabloon biedt een oplossing om beter samen te werken door alle marketingtaken te consolideren, de zichtbaarheid op de hele marketingafdeling te verbeteren en een snelle reactie mogelijk te maken.

Waarom een Content Database bouwen?

Of u nu een team van één of honderd mensen bent, uw redenen om een contentdatabase te bouwen zullen waarschijnlijk in een of meer van de volgende categorieën vallen:

Activa organiseren Bijhouden van sleutelgegevens De verdeling van middelen beheren en controleren Activa koppelen aan prestaties

Hoewel elk van deze factoren een rol speelde in de beslissing van het ClickUp Marketing team om blog- en landingspaginadatabases te bouwen, was onze grootste behoefte schaalbaarheid.

Met elk team dat snel groeide, hadden we een manier nodig om de enorme hoeveelheden informatie die in de hoofden van een paar mensen leefde, beschikbaar te maken voor een gloednieuw team dat niet bekend was met jarenlange ClickUp-specifieke processen en programma's.

Maar schaalbaarheid is slechts een van de voordelen van een goed onderhouden content database. Laten we de andere eens bekijken:

1. Databases besparen je team tijd.

Het belangrijkste van ClickUp is om u elke week een dag te besparen dus laten we eerlijk zijn, "bespaart je tijd" was altijd al ons nummer één. Maar dat maakt het niet minder waar! Immers, als content niet op een gestandaardiseerde manier is gegroepeerd, betekent dit dat het ofwel:

Gegroepeerd is op een niet-gestandaardiseerde manier (waardoor het vinden van iets lijkt op het zoeken naar een speld in een hooiberg)

Verspreid over een heel platform of een serie platforms (waardoor het vinden van iets lijkt op het zoeken naar een naald in een veld van hooibergen)

Opgeslagen in iemands hoofd, of erger nog, opgeslagen op de harde schijf van zijn computer (wat denk ik hetzelfde is als aan een boer vragen of hij nog weet in welke hooiberg hij die naald heeft gestopt)

Alles opslaan in een database daarentegen is alsof je al je naalden in één lade hebt liggen met het label "naalden" zodat je niet door hooibergen hoeft te graven om je borduurproject af te maken.

Simpel gezegd, als je minder tijd besteedt aan het zoeken naar dingen, heb je meer tijd om te werken aan het opbouwen en verbeteren ervan.

Als iedereen weet waar iets te vinden is, zorgt dat er ook voor dat je team geen dubbel werk doet door iets te maken dat al bestaat omdat ze het niet konden vinden. Want laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal wel eens een stuk content opnieuw gemaakt omdat dat makkelijker was dan er naar te gaan zoeken.

Bovendien zorgt het opslaan van content in een database - vooral in de cloud - ervoor dat iedereen weet waar hij de laatste versie van iets kan vinden.

2. Databases maken schaalbaarheid mogelijk.

Als je het aan zichzelf overlaat, zal vrijwel iedereen zijn eigen organisatiesysteem bedenken.

Als jij de enige bent die het moet gebruiken, is dat prima. Als één of twee anderen jouw systeem moeten leren, ook al is het een beetje lukraak, dan is dat meestal prima.

Maar als een team groeit zodat tien, dan twintig, dan honderd mensen zich moeten aanpassen aan een geïmproviseerd systeem dat gemaakt is door één persoon en vaak voor één persoon, dan heb je een probleem.

Het idee van een goed gestructureerde content database is om dat probleem te voorkomen voordat het zich voordoet. Dus ook al ben je op dit moment een team van één persoon en organiseer je al je content op een manier die voor jou werkt, bedenk dan of dat systeem nog wel werkt als tientallen andere mensen het moeten gebruiken.

Als je antwoord "misschien" of "😬" is, dan is het misschien tijd om wat gestructureerder en strategischer te worden met het bijhouden van je content.

3. Databases maken het mogelijk om content te analyseren en te verbeteren.

Een van de grootste voordelen van een goed gestructureerde database is dat het mensen niet alleen in staat stelt om dingen te vinden (als dat het geval zou zijn, zou het gewoon een contentbibliotheek zijn), maar ook dat het content context geeft. Dat wil zeggen dat je kwantitatieve gegevens kunt zien zoals verkeer, betrokkenheid, status en geschiedenis die je kunnen helpen specifieke content te verbeteren en de algehele ontwikkeling van content te verbeteren.

En als iedereen toegang heeft tot een database, kan iedereen ideeën aandragen op basis van dezelfde context, wat kan leiden tot inzichtelijke nieuwe manieren om content te benaderen.

Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een sociale media-audit een specialist kan een blogpost met veel verkeer en een hoge betrokkenheid in een content database bekijken en zich realiseren dat deze statistieken bevat die kunnen worden gebruikt om een reeks LinkedIn-posts te maken. Een e-mail marketeer zou dezelfde post kunnen zien en zich realiseren dat het een procesanalyse bevat die een geweldige infographic zou zijn voor een komende nieuwsbrief.

Simpelweg content contextualiseren en beschikbaar maken voor iedereen zorgt voor grotere groepsinzichten en moedigt het volgende aan atomisatie van content met topprestaties.

Door alles op één plek te organiseren en bij te houden, wordt het voor datateams ook gemakkelijker om de prestaties van content te vergelijken, zodat ze kunnen beoordelen wat werkt en wat niet, en de juiste wijzigingen kunnen aanbrengen in betaalde of organische contentstrategieën.

Wat moet een database voor content bevatten?

Welke informatie je in je contentdatabase moet opnemen, hangt af van het soort content dat je bijhoudt en waarom je het bijhoudt, maar hier zijn enkele goede richtlijnen die je kunt volgen:

1. Begin met de bouwblokken.

Eerst moet je uitzoeken wat voor soort middelen - webpagina's, berichten op sociale media, blogs of al het bovenstaande - je moet organiseren en bijhouden. Vervolgens moet u beslissen hoe u deze middelen gaat bijhouden.

Als de content die je bijhoudt kan worden gezien als een verzameling items, dan is "hoe je het bijhoudt" de opslagruimte die je gebruikt om het materiaal te organiseren. Je moet een opslagruimte kiezen die gemakkelijk in te pakken is, waarin alle benodigde informatie past en die later gemakkelijk gelabeld en gelokaliseerd kan worden.

Als u ClickUp gebruikt om een database op te bouwen, raden we u aan om Taken te gebruiken om individuele stukken content op te slaan. Maar we zullen dit in meer detail behandelen in onze volgende sectie.

Een blogdatabase taak in ClickUp

2. Bepaal hoe u de content gaat categoriseren.

Zodra u hebt besloten welk type (of types) content u gaat bijhouden en hoe u deze gaat opslaan, moet u beslissen hoe u deze content gaat categoriseren.

In het geval van ClickUp houden we een aparte database bij voor blogs en landingspagina's en categoriseren we elke pagina op categorie.

Blogs worden geclusterd op onderwerp, dus nemen we een aangepast veld op met opties zoals Agile, CRM, Tools, Work/Life, enz.

Landingspagina's worden geclusterd op type, zodat hetzelfde aangepaste veld in een landingspagina Taak opties bevat zoals Feature, Competitor, Team, etc.

Wanneer u uw eigen labels bedenkt, ongeacht of u besluit per onderwerp te categoriseren of niet, denk er dan aan dat het consistent gebruiken van labels het belangrijkste is. Zorg ervoor dat jij en je team begrijpen wat elk label betekent en dat de spelling en het hoofdlettergebruik van de labels consistent zijn.

3. Bepaal welke andere informatie je moet opslaan.

Nu je hebt besloten wat je in je database gaat opslaan en hoe je het gaat organiseren, kun je beginnen met het invullen van de details. In deze fase moet je over een paar sleutelvragen nadenken:

Waar bevindt mijn content zich? In welke "staat" bevindt mijn content zich? (Moet het worden bijgewerkt? Wordt het herzien?) Wie is verantwoordelijk voor het onderhouden van deze content? Hoe presteert mijn content?

Als u deze vragen beantwoordt, kunt u beslissen welke informatie u in uw databasetaken moet opnemen. (Of, als u ClickUp niet gebruikt, welke "container" u gebruikt om informatie over de content op te slaan.)

In de volgende paragraaf bekijken we enkele specifieke details die we in onze database bijhouden.

4. Breng in kaart welke processen in je database worden beheerd.

Een database is alleen nuttig als het u en uw team helpt informatie te consolideren en bestaande werkstromen te stroomlijnen.

als je toch niets met je content wilt doen, waarom zou je dan al die tijd nemen om het aan een database toe te voegen?

Als je beslist welke details je wilt bijhouden, bedenk dan ook hoe ze jou en je team zullen helpen om de database te koppelen aan bestaande processen waarbij de content betrokken is.

Stel bijvoorbeeld dat je een database hebt gemaakt voor al je webpagina's en dat iemand in je team elke zes maanden vanaf de publicatiedatum moet controleren of de informatie correct is. Je zou ervoor willen zorgen dat elke taak voor een webpagina de status "Review nodig" of "Update vereist" en de deadline bevat. Je kunt zelfs de beoordelaar als toegewezen persoon aan de Taak toevoegen om hun verantwoordelijkheden duidelijk aan te geven.

Aangepaste statussen in een ClickUp-taak

Als u ervoor zorgt dat uw content gemakkelijk te vinden is en kan worden opgenomen in workflows, bespaart u uw team tijd en wordt het veel gemakkelijker om nieuwe leden van het team te trainen in het gebruik van de database en het aanleren van interne processen.

Als u statussen, labels en statistieken consequent bijhoudt, kunt u bovendien automatiseringen instellen om de database te onderhouden en processen te vergemakkelijken. Meer over automatiseringen zo meteen .

Hoe bouw je een database met content?

Als je besluit om een content database voor jou en je team te maken, zorg er dan eerst voor dat iedereen die betrokken is bij het project weet welke problemen deze database gaat oplossen. Je kunt dit doen met een eenvoudige lijst, zoals hieronder voor een blogdatabase:

Blog content pijnpunten:

taken en informatie van een blog staan niet op één plek_ Blog metrics en KPI's worden inconsistent bijgehouden teams voor sociale media en betaalde media hebben geen zichtbaarheid in beschikbare blogs_

Maak op basis van deze pijnpunten een beschrijving van één tot twee zinnen voor de database:

"Deze blogdatabase is ontworpen om te dienen als een centrale referentie voor ClickUp blogs. Vermijd het maken van blogtaken elders in ClickUp, sla alle relevante bloginformatie op in de overeenkomstige Taak en werk de informatie over de Taak bij wanneer u kopij bewerkingen of SEO uitvoert."

Dit geeft huidige en nieuwe teamleden een beetje context over hoe de database moet worden gebruikt. In het voorbeeld hierboven zeggen we bijvoorbeeld dat alle blog informatie in de database moet staan.

Je kunt de bovenstaande pijnpunten ook gebruiken om te helpen beslissen welke informatie je in je database opneemt en hoe je die opslaat en organiseert. Nog te doen door aan te geven hoe je van plan bent de database te gebruiken om elk probleem op te lossen:

Probleem : Blogtaken en informatie staan niet op één plek

: Blogtaken en informatie staan niet op één plek Oplossingen : maak een lijst van alle actieve blog pagina's en zorg ervoor dat elke blog wordt toegevoegd als een taak aan de database, hetzij door het verplaatsen van bestaande blog taken of het creëren van net nieuwe taken. Verwijder eventuele duplicaten tijdens dit proces_ creëer een duidelijk en consistent naamgevings- en tagging-systeem voor blogtaken om de doorzoekbaarheid te vergemakkelijken_ zorg ervoor dat blog SOP's worden bijgewerkt met bovenstaande informatie_

:

Dit proces herhalen voor elk belangrijk pijnpunt garandeert dat uw database de juiste problemen oplost.

Om het resultaat van dit proces te visualiseren, ontleden we een van de Taken in de Blogdatabase van ClickUp:

Een blogdatabase uitsplitsen in ClickUp-taak

Status en toegewezen personen: Laat zien waar de blog zich bevindt in het idee-, aanmaak- en beoordelingsproces en wie er aan de blog werkt (of recentelijk heeft gewerkt) Taaknaam: Een consistent en gemakkelijk te onthouden label om organisatie en doorzoekbaarheid te vergemakkelijken Aangepaste velden: Bijhouden en opslaan van sleutel informatie die ons vertelt waar we de content kunnen vinden ("Post URL" in de afbeelding hierboven) en wat we ermee moeten doen ("Database Status"). Deze details en labels moeten consistent worden geïmplementeerd in alle middelen en moeten voor iedereen gemakkelijk te vinden en te gebruiken zijn Tijdlijn informatie: Houd altijd bij wanneer een onderdeel is gemaakt en wanneer het moet worden bijgewerkt of herzien (bijgehouden in "Dead Date" in het voorbeeld hierboven). Als u werkt met aannemers of werknemers op uurbasis, kunt u ook de tijd bijhouden in de database om factureerbare uren te berekenen Commentaargeschiedenis: Moedig je team aan om alle communicatie over een stuk content op één plek te bewaren. Op die manier, als een nieuwe belanghebbende in het proces wordt geïntroduceerd, kunnen ze historische context raadplegen zonder iedereen te hoeven ondervragen die aan de blog heeft gewerkt. In ClickUp-taaken zijn opmerkingen een geweldige manier om ervoor te zorgen dat alle communicatie op één plaats staat, terwijl gesprekken over elke blog apart worden gehouden.

Gebruik de ClickUp sjabloon voor inhoudsbeheer om aangepaste kalenders weer te geven voor meerdere kanalen

Hoewel uw eigen database anders geconfigureerd kan zijn en andere informatie kan bevatten dan het voorbeeld hierboven, zou dit een goed uitgangspunt moeten zijn voor u en uw team. Met de ClickUp sjabloon voor contentbeheer kunt u de levering via meerdere marketingkanalen gemakkelijk abonneren en uitvoeren. Het biedt ook duidelijk zichtbaarheid in uw abonnement voor de verdeling van content.

Een andere belangrijke overweging is hoe je al deze informatie op hoog niveau wilt bekijken. Hoewel het belangrijk is om alle informatie voor een stuk content op één plek te hebben, is het net zo cruciaal om meerdere stukken content snel en gemakkelijk te kunnen sorteren, filteren, groeperen en doorzoeken. Dat is waar ClickUp weergaven binnenkomen.

Hoewel u uw database op verschillende manieren kunt visualiseren in ClickUp, bekijken we hier twee van de meest "databasevriendelijke" weergaven:

1. Lijstweergave

De lijstweergave is uiterst handig voor het snel groeperen en filteren van uw content op verschillende manieren om betere inzichten te krijgen en vergelijkingen te maken tussen soorten content. Standaard groepeert de lijstweergave informatie op status, maar met de uitgebreide filter- en sorteeropties van ClickUp kunt u content weergeven op basis van elke variabele.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image15.png ClickUp aangepaste velden /$$$img/

Groeperingsopties voor lijstweergave in ClickUp

Zoals hierboven aangegeven, groeperen we vaak op contentcategorie, maar de database kan net zo goed worden gegroepeerd op databasestatus, toegewezen persoon, deadline en meer.

Om goed gebruik te maken van de vele opties voor groeperen, filteren en sorteren die beschikbaar zijn in de lijstweergave (en andere), is het essentieel dat u een duidelijke en consistente naamgevingsconventie in uw database invoert en handhaaft.

Een database met landingspagina's gevisualiseerd in de tabelweergave van ClickUp

Hoewel dit de twee weergaven zijn die het ClickUp team het meest gebruikt om database content op te bouwen en te onderhouden, zijn het zeker niet de enige nuttige weergaven om dit te doen.

Een kleinere database die zeer workflow-georiënteerd is, zou kunnen profiteren van ClickUp's Kanban-bord weergave .

Een database met content voor sociale media kan ook dienen als een kalender voor content via ClickUp's kalender weergave .

Voel u dus niet gebonden aan een bepaalde weergave bij het abonnement en de opbouw van uw content database - vergeet alleen niet om uw categorieën en labels consistent te houden, zodat ze later gemakkelijk kunnen worden gefilterd en gegroepeerd in elke weergave die u kiest.

Hoe een contentdatabase onderhouden

Je database is Voltooid! Al je content is netjes georganiseerd in taken, die zijn gesorteerd in gemakkelijk te navigeren weergaven. Je werk is klaar, toch?

Niet helemaal.

Nu je een volledig functionele content database hebt, is het tijd om ermee aan het werk te gaan! Een database wordt immers verondersteld het bijhouden, analyseren en bijwerken van content gemakkelijker te maken. Maar dat betekent dat jij en je team nog steeds het bijhouden, analyseren en bijwerken moeten doen.

Voordat we ingaan op de processen en werkstromen, bespreken we eerst een paar eenvoudige basisregels die het onderhoud van je database op de lange termijn mogelijk maken.

1. Zorg voor zichtbaarheid.

Eenvoudig gezegd betekent dit dat iedereen die de database moet gebruiken er toegang toe heeft en weet waar hij is, hoe hij er doorheen moet navigeren en hoe (en wanneer) hij de content in de database op de juiste manier moet bijwerken.

Als nieuwe medewerkers toegang tot de database nodig hebben, zorg er dan voor dat je database-instructies opneemt in hun inwerkmateriaal om de training te stroomlijnen.

En zorg ervoor dat al je interne playbooks en standaard werkprocedures (SOP's) worden bijgewerkt met expliciete instructies over het juiste gebruik van de database. Anders loop je het risico een telefoonspelletje te spelen met belangrijke informatie als SOP's mondeling of in eenmalige e-mails en Slacks worden doorgegeven.

Tot slot verkleint een goede zichtbaarheid de kans dat jij en je team dubbel werk doen door dezelfde content in meerdere taken of lijsten te plaatsen.

2. Verantwoording creëren.

Zorg ervoor dat iedereen zijn rol kent in het onderhouden van een database. Door dit te doen voorkom je overbodige taken of, erger nog, een spelletje touwtrekken, waarbij de ene persoon iets doet en de andere het weer ongedaan maakt, enzovoort.

Dit alles betekent dat het onderhouden van een content database een teamprestatie moet zijn. Als je bijvoorbeeld werkt aan het onderhouden van een blogdatabase voor een technisch bedrijf, zou je de accountability als volgt kunnen verdelen:

Content Manager: Overziet het abonnement en het aanmaken van de database; zorgt er periodiek voor dat alle content en gerelateerde informatie up-to-date is

Overziet het abonnement en het aanmaken van de database; zorgt er periodiek voor dat alle content en gerelateerde informatie up-to-date is SEO Specialist : Controleert periodiek blogs om ervoor te zorgen dat koppelingen functioneel zijn. Zoekt naar verdere mogelijkheden voor linkbuilding

: Controleert periodiek blogs om ervoor te zorgen dat koppelingen functioneel zijn. Zoekt naar verdere mogelijkheden voor linkbuilding Copywriter_ : Werkt de content van blogs bij als reactie op veranderingen in het aanbod van concurrenten of nieuwe functies

: Werkt de content van blogs bij als reactie op veranderingen in het aanbod van concurrenten of nieuwe functies Designer: Wordt in het proces betrokken om blogafbeeldingen bij te werken die verouderd zijn door veranderingen in functies of platforms

Zodra je hebt bepaald wie waarvoor verantwoordelijk is, is de volgende stap uit te zoeken hoe elke belanghebbende zal weten wanneer hij wat moet doen.

3. Automatiseer herinneringen en hand-offs.

Automatisering kan zeer nuttig zijn omdat het je team tijd kan besparen en menselijke fouten tot een minimum kan beperken. Maar voordat je iets automatiseert, vraag je jezelf af: "Wat moet er gebeuren elke keer dat mijn team en ik een bepaald stuk content creëren?"

Dit is een belangrijke vraag om te beantwoorden, omdat veel stappen in een proces variabel zijn en dus kunnen veranderen op basis van het type content en de context. Variabele stappen en processen moeten meestal handmatig worden uitgevoerd, omdat automatiseringen in deze gevallen meer problemen kunnen veroorzaken dan oplossen.

Als de stappen in een proces vastliggen en elke keer gebeuren als je een stuk content creëert, zijn ze uitstekende kandidaten voor automatisering.

We duiken in een paar automatiseringen die het ClickUp team gebruikt om zijn blog database te onderhouden, maar houd in gedachten dat ze beschrijvend zijn, niet voorschrijvend, dus gebruik ze als algemene voorbeelden in plaats van exacte gidsen voor het instellen van je eigen automatiseringen

Veel ClickUp blog database automatiseringen dienen om processen te beheren die over meerdere weken of maanden plaatsvinden. Mensen vergeten immers dingen na verloop van tijd - mits correct geconfigureerd, doen automatiseringen dat niet. Laten we eens kijken naar een praktisch voorbeeld hiervan:

Een van onze primaire automatiseringen vereenvoudigt de verschillende statussen die een blog doorloopt voor gemakkelijke referentie in de blogdatabase met behulp van het aangepaste veld Database Status:

Wanneer de status van een blogtaak van Open naar In Progress gaat, gaat het aangepaste veld Database Status van Planned naar In Development.

ClickUp automatisering waarbij het wijzigen van de status ervoor zorgt dat aangepaste velden worden bijgewerkt

Het aangepaste veld Database Status blijft In Ontwikkeling totdat het blogbericht is opgesteld, geplaatst en beoordeeld door ons SEO team.

Wanneer de status van de Taak van het blogbericht wordt gewijzigd in Closed, nadat hetbeoordeeld door het SEO teamworden verschillende automatiseringen getriggerd:

Het aangepaste veld Database Status verandert in Monitoring

Alle toegewezen personen worden verwijderd van de Taak

De deadline van de Taak wordt verschoven naar zes maanden in de toekomst.

Maak aangepaste, no-code ClickUp automatiseringen in enkele seconden.

De automatisering Due Date zorgt ervoor dat de prestaties van de blogpost ergens in de komende zes maanden worden geanalyseerd.

Een andere automatisering wordt ingesteld om ervoor te zorgen dat, nadat de zes maanden zijn verstreken, het aangepaste veld Database Status verandert in Audit . Dit triggert op zijn beurt een automatisering om een nieuwe subtaak voor prestatiebeoordeling te maken, waarin het SEO team de prestaties van het blog analyseert en bepaalt of er updates nodig zijn.

Een mindmap voor het visualiseren van relaties tussen ClickUp-taaken op een blog

U kunt ook Documenten in ClickUp om aantekeningen op te slaan en in realtime samen te werken met uw team over de structuur en implementatie van de database. Dit zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en maakt het gemakkelijker om verantwoordelijkheden te delegeren wanneer u klaar bent om te beginnen met bouwen.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image3.gif

/$$$img/

Real-time samenwerking in ClickUp Docs

Om een voorsprong te krijgen op al deze abonnementen, download onze gratis blogdatabase en landingspagina sjablonen voor databases. Deze sjablonen voor content zijn gebaseerd op de blog- en landingspaginadatabases van ClickUp's eigen marketingteam, dus ze zijn beproefd.

Een laatste advies bij het abonnement, de opbouw en het onderhoud van uw content database: betrek uw hele team erbij.

Door uw hele team vanaf het begin te betrekken, zorgt u ervoor dat:

Je alle hoeken in overweging neemt bij het abonnement

Je het vervelende werk van het bouwen verdeelt

Je deelt het werk van het onderhouden en bijwerken van de database in de toekomst.

Als je op zoek bent naar een geweldige samenwerkingstool die ook perfect is als database voor content, zoek dan niet verder dan ClickUp . Ga met uw team aan de slag met ons Free Forever-abonnement en breng samenwerking tussen uw teams, databasetools en werkbeheer samen op één plek.