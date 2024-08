10 gratis sjablonen voor inhoudskalenders voor sociale media en blogs in 2024

Als marketingmanager ben je voortdurend op zoek naar manieren om je concurrentievoordeel op de markt te vergroten. Het creëren van gezaghebbende, informatieve en relevante content is waarschijnlijk een gebied waarin je veel hebt geïnvesteerd.

Maar weet u dat het maken en publiceren van social media-inhoud op het juiste moment belangrijk is? Ja, net als bij alles in het leven draait het allemaal om timing, zelfs bij contentmarketing .

Dus hoe zorg je ervoor dat jij en je team op tijd kwaliteitscontent produceren en tegelijkertijd concurrerend blijven en bovenop de steeds veranderende trending topics zitten? Simpel: plan vooruit en plan strategisch!

En in dit geval kun je leunen op inhoudsopgave sjablonen om je te helpen sneller aan de slag te gaan, je content te plannen, trends voor te blijven en voorbereid te zijn op strategische veranderingen.

Deze gids laat je zien hoe je gratis sjablonen voor inhoudskalenders in je voordeel kunt gebruiken en leert je hoe je de planning en publicatie van je inhoud naar een hoger niveau kunt tillen. 🚀

Wat is een sjabloon voor een inhoudskalender?

Een sjabloon voor een inhoudskalender is een planning waarmee je je inhoud van tevoren kunt plannen en organiseren. Zo kun je de voortgang van je contentcreatie bijhouden, hiaten identificeren en meet uw prestaties ten opzichte van specifieke doelen.

Inhoudkalenders zijn cruciaal voor managers van sociale media omdat ze ervoor helpen zorgen dat alle inhoud op het juiste moment en op de juiste plaats wordt gepubliceerd. Social media managers beheren hun contentplanning en -publicatie met behulp van verschillende tools zoals Google Sheets, Excel en andere software voor projectbeheer . Terwijl deze tools effectief zijn in het beheren van inhoud maar ze kunnen behoorlijk lastig in het gebruik zijn, vooral voor degenen die niet technisch onderlegd zijn.

Daarom hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste gratis contentkalenders sjablonen die je kunt gebruiken om je sociale-mediaposts te plannen en ideeën voor inhoud.

10 sjablonen voor inhoudskalenders

1. ClickUp sjabloon voor inhoudsbeheer

Gebruik de ClickUp Content Management Sjabloon om aangepaste kalenders voor meerdere kanalen weer te geven

ClickUp is een alles-in-één projectmanagementsoftware waarmee u uw projecten op één plaats kunt plannen, organiseren en samenwerken. Het volledig aanpasbare platform maakt het mogelijk om elk aspect van uw project te personaliseren content workflow .

ClickUp biedt honderden kant-en-klare sjablonen in zijn Sjablooncentrum, maar er is er één die eruit springt voor contentplanning - de ClickUp sjabloon voor inhoudsbeheer . Deze sjabloon staat bovenaan onze lijst omdat hij volledig flexibel is en kan worden aangepast aan uw specifieke contentworkflow.

De sjabloon heeft niet alleen een inhoudskalender voor het bijhouden van al je inhoud op verschillende kanalen (zoals blog, sociale media, website of e-mail), maar bevat ook aparte agendaweergaven voor elk kanaal!

Met de sjabloon voor contentbeheer krijg je uitgebreide inzichten in alles van het ontvangen van aanvragen, het maken van een plan met documenten, het beheren van een redactionele kalender en het leveren van content.

Deze sjabloon is uw absolute one-stop shop voor het maken en beheren van inhoud over meerdere kanalen met voor elk kanaal een eigen agendaweergave. Deze sjabloon downloaden Bonus:_ Blogging software !

2. ClickUp inhoudskalender sjabloon

Sjabloon voor inhoudskalender van ClickUp

De ClickUp Inhoud Kalender Sjabloon is ontworpen om u te helpen uw inhoud effectiever te plannen en te publiceren. Deze sjabloon biedt een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface waarmee u eenvoudig bestanden kunt slepen, opmerkingen kunt toevoegen en de voortgang van uw inhoud kunt bijhouden.

Met de gratis sjabloon voor inhoudskalenders van ClickUp kunt u eenvoudig opmerkingen en bijlagen aan uw inhoud toevoegen. Op deze manier kunt u de voortgang van uw inhoud bijhouden en ervoor zorgen dat alle belanghebbenden op dezelfde pagina zitten. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Sjabloon voor sociale media-contentkalender

ClickUp's sjabloon voor sociale-mediacontentkalenders houdt al uw kanalen op schema

Omdat ClickUp een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface biedt, is het gemakkelijk om bestanden te slepen, opmerkingen toe te voegen en de voortgang van uw inhoud bij te houden. En met de ClickUp Sjabloon voor Social Media-posts kunt u:

Je sociale mediaposts en inhoud plannen en organiseren, status publiceren en meer Uw posts, partnerschappen, inzichten en meer visualiseren en prioriteren Strategeer en plan berichten als nieuwe trends zich ontwikkelen

Bovendien kunt u met deze sjabloon eenvoudig de prestaties van uw sociale-mediacampagnes bijhouden en gebieden identificeren die verbetering behoeven, zodat u uw sociale-mediacampagnes en marketingcampagnes kunt blijven verbeteren.

Bonus: AI Inhoud GeneratorenDeze sjabloon downloaden

4. ClickUp Inhoud Kalender Sjabloon

Via ClickUp

In de ClickUp Inhoud Kalender Lijst Sjabloon kunt u uw onderwerpen plannen, uw deadlines bijhouden en ervoor zorgen dat uw inhoud is afgestemd op uw redactionele doelen.

Deze sjabloon kan u helpen uw contentcreatie beheren en productieactiviteiten met interne en externe medewerkers, terwijl u een duidelijk overzicht krijgt van uw publicatiekalender. Door gebruik te maken van een lijst met inhoudskalenders krijgt u in één oogopslag een overzicht van uw aankomende inhoud. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp A/B-testsjabloon

A/B-testen leveren een heleboel nuttige informatie op voor je projecten, en daarom is het net zo belangrijk om al die gegevens op een centrale en beheersbare plaats te hebben

Testen is cruciaal bij het bepalen hoe je inhoud schrijft, opmaakt of weergeeft aan je publiek. Daarom is de ClickUp A/B-testsjabloon is een geweldige keuze voor contentteams die campagneschema's, testvariaties, conversiepercentages en andere belangrijke tests visueel willen bijhouden.

Het uitvoeren van A/B-tests kan snel rommelig worden als je de resultaten van meerdere experimenten niet bijhoudt. Dit is waar een sjabloon voor A/B-testen kan helpen. Een goede sjabloon houdt je testprogramma overzichtelijk en bespaart je tijd.

Met statussen zie je precies in welke fase elke campagne zich bevindt. Bovendien kun je het tabblad Conversiepercentage & prestatie bijhouden gebruiken om een overzicht te krijgen van al je campagnes en hun voortgang, zodat je precies weet hoe ze presteren. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Redactionele Kalender Sjabloon

Volg, beheer en maak eenvoudig schema's voor het publiceren van inhoud met deze kalendersjabloon

De ClickUp Redactionele Kalender Sjabloon biedt een kant-en-klare kalender die u kunt bewerken om past bij uw behoeften voor contentplanning -Pas de inhoud in elke kolom in de sjabloon aan om aan uw vereisten te voldoen.

Je kunt ook tags toevoegen aan je inhoud voor een betere organisatie, de status van elke post bijhouden en taken toewijzen aan teamleden. Deze gedeelde kalender sjabloon is perfect om je te organiseren en op koers te houden met je doelen voor het maken van inhoud! Deze sjabloon downloaden

7. Vertex Google Sheets Inhoud Kalender Sjabloon

Via Vertex42 Als u op zoek bent naar een sjabloon voor een inhoudskalender die speciaal is ontworpen voor Google Sheets, dan is deze sjabloon van Vertex42 de sjabloon voor u. Deze sjabloon voor sociale-mediakalenders helpt u bij het plannen en bijhouden van een overzicht van uw inhoudsideeën en -activiteiten op al uw platforms.

Het zorgt er ook voor dat u gemakkelijk de voortgang van uw content kunt bijhouden en dat u consequent uw contentdoelen haalt. Deze sjabloon is aanpasbaar, zodat je hem kunt aanpassen aan de behoeften van je project. Deze sjabloon downloaden

8. Vertex42 Excel inhoudskalender sjabloon

Via Template.net

Als je liever een sjabloon vanaf nul gebruikt, dan is een blanco social media kalender sjabloon misschien iets voor jou.

Blanco sjablonen zijn invulsjablonen die een eenvoudige lay-out en directe structuur bieden, terwijl ze je een leeg canvas geven om mee te werken. Dit type sjabloon kan helpen bij het beheren van uw inhoudsideeën, het plannen van uw wekelijkse publicatieschema op uw sociale mediaplatforms en het creëren van consistente en herhaalbare processen voor u en uw team. Deze sjabloon downloaden

10. Sjabloon.net Jaarkalender sociale media

Via Template.net

Sjablonen voor jaarlijkse sociale-mediakalenders zijn geweldig voor korte- en langetermijnplanning. Het is een uitputtend sjabloon dat alles omvat en perfect is voor contentmanagers die een compleet overzicht willen van hun social media-campagnes - plan je contentkalender voor het hele jaar en ga gedetailleerd te werk door per maand, week en dag te plannen.

Deze uitgebreide kalender geeft een jaar lang richting aan het maken van social media-inhoud en zorgt ervoor dat u alle belangrijke data en evenementen raakt. Het resultaat is dat u en uw team proactiever worden over het publicatieschema en de cadans en indien nodig anticiperen op veranderingen. Deze sjabloon downloaden

Voordelen van het gebruik van sjablonen voor inhoudskalenders

Contentkalenders creëren een systeem waarmee je content van tevoren strategisch kunt plannen en creëren, zodat je nooit op het laatste moment nog iets nieuws hoeft te maken.

Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen waarom je een contentkalender zou moeten gebruiken:

Voordeel 1: houdt je team georganiseerd en op één lijn

Een sjabloon voor een social media-contentkalender zorgt ervoor dat uw team georganiseerd en op één lijn blijft, omdat iedereen kan zien welke content moet worden gemaakt en wanneer deze moet worden gepubliceerd. Social media- en contentafdelingen moeten zo goed mogelijk samenwerken en een contentkalender helpt je daarbij.

ClickUp's kalenderweergave in de beginweergave

Voordeel 2: zorgt voor consistentie

Een van de belangrijkste sleutels tot een effectieve social media-strategie is consistentie. Als u een inhoudskalender gebruikt om uw sociale-mediaposts en ander inhoudsmateriaal strategisch te plannen, kunnen u en uw team uw publicatieschema organiseren en tijdig inhoud leveren. Deze mate van consistentie geeft je team niet alleen een vertrouwde cadans om mee te werken, maar zorgt er ook voor dat je publiek kan anticiperen wanneer je volgende posts beschikbaar zijn.

Voordeel 3: Proactief over sociale-mediaposts, tijdlijnen en bespaart tijd

Het maken van inhoud kan tijdrovend zijn, daarom is vooruit plannen essentieel om binnen uw deadlines en tijdlijnen te blijven. Een contentkalender kan uw teams helpen op schema te blijven met de tijdlijnen voor het maken van content en te voorzien wanneer de harde deadlines zijn. Daarnaast kunnen content- en social media-kalenders jou en je team helpen bij het plannen van mogelijke knelpunten en andere blokkades.

Wat betreft inhoud productie kan je team een content online kalender gebruiken om en verzamel inhoudelijke items van tevoren om in één keer aan het onderwerpcluster te werken in plaats van verspreide inspanningen die de productiviteit belemmeren. Dit bespaart u tijd, energie en stress op de lange termijn.

Voordeel 4: Verbetert uw ROI

Contentkalenders verbeteren uw ROI (Return on Investment). Ze zorgen ervoor dat uw social media managementteam georganiseerd is en dat ze inhoud creëren die is afgestemd op uw maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse bedrijfsdoelen. Dit zal u helpen uw ROI te verbeteren omdat u in staat bent uw marketinginspanningen en de voortgang van uw social media-campagnes te volgen. Bovendien helpt een contentkalender u om tijd besparen en uw bedrijfsresultaten verbeteren.

Voordeel 5: houdt de interesse van uw publiek vast

De interesse van uw publiek vasthouden kan moeilijk zijn, maar het is cruciaal als u ze wilt behouden betrokken wilt houden bij uw merk . Een contentkalender kan je helpen om de interesse van je publiek vast te houden, omdat je zo tijdig content kunt plannen en publiceren die relevant en interessant voor ze is. Bovendien zorgt een contentkalender ervoor dat je consistent bent met het publiceren van content, wat cruciaal is om de interesse van je publiek vast te houden.

Voordeel 6: Prestaties efficiënter bijhouden

Het kan moeilijk zijn om de prestaties van uw sociale media bij te houden, maar het is cruciaal als u wilt zien wat werkt en wat niet. Met een inhoudskalender kunt u uw prestaties efficiënter bijhouden omdat u kunt zien wanneer bepaalde stukken inhoud zijn gepubliceerd en hoe ze presteerden. Bovendien zorgt een contentkalender ervoor dat je consistent bent met je content, wat ook essentieel is voor het bijhouden van je prestaties.

Gebruik ClickUp's dashboardweergave om prestaties te visualiseren en bij te houden

Voordeel 7: Plan sociale-mediamarketinginspanningen beter

Het plannen van uw sociale-mediamarketing kan moeilijk zijn, maar het is essentieel als u ervoor wilt zorgen dat uw campagnes succesvol zijn. Een inhoud kalendersjabloon helpt u bij het plannen van uw sociale-mediamarketing beter plannen omdat je kunt zien wanneer bepaalde stukken inhoud moeten worden gepubliceerd. Je wilt beter presteren dan je concurrenten en een inhoudskalender zal je helpen dat te bereiken.

Maak een snelle start met uw contentkalender met handige sjablonen

Een contentkalender is een van de belangrijkste tools in je marketingtoolbox. Hij dient als raamwerk voor je bedrijfsplannen, als centraal punt voor al je contentmarketinginspanningen en is je ticket voor het leveren van tijdige content aan je publiek.

Zonder dit hulpmiddel zou het een hele uitdaging zijn om de tijdlijn en publicatiedata van je contentcreatie bij te houden en online trends voor te blijven.

Dus of je nu een nieuweling bent op het gebied van contentkalenders of een doorgewinterde content- of social mediamarketeer die gewoon op zoek is naar een effectievere manier om je content te plannen en te organiseren, gebruik de sjablonen die we hierboven hebben weergegeven om je op weg te helpen. Gebruiksklare en aanpasbare sjablonen voor sociale media en contentkalenders zijn binnen handbereik!

En als u op zoek bent naar een uitgebreide projectmanagementtool voor je hele marketingteam, ClickUp is volledig uitgerust met aanpasbare functies en sjablonen voor elk team en elke use case. Het is tijd voor een hoger niveau met ClickUp. 🚀