Brainstormen over inhoud: Ideeën bedenken en ideeën prioriteren

Goede inhoud is de sleutel tot een band met je doelgroep; als je hun aandacht wilt trekken en vasthouden, moet je inhoudstrategie op punt staan.

Maar ondanks je creativiteit of de capaciteiten van je marketingteam, kan het soms gebeuren dat je op zoek bent naar goede ideeën. Het is moeilijk om een constante stroom creatieve ideeën te houden, maar er is altijd behoefte aan frisse en boeiende content - de strijd is echt.

Content brainstorming pakt deze uitdaging aan door verschillende perspectieven en ideeën samen te brengen om content te creëren. Het is een teaminspanning waarbij iedereen ideeën deelt, creativiteit stimuleert en innovatieve inhoud creëert.

We laten je zien hoe je je contentstrategie kunt verbeteren en die blokkade sneller kunt overwinnen dan je denkt. We laten je ook kennismaken met een handige tool die je zal helpen bij je brainstormsessies over content.

De voordelen van content brainstormen

Brainstormen is een creatief proces waarbij mensen samenkomen en zoveel mogelijk ideeën delen om een bepaald probleem op te lossen. Bij brainstormen over inhoud wordt deze gezamenlijke oefening gedaan om ideeën voor inhoud te genereren. Het doel is om veel ideeën te genereren zonder ze in dit stadium te verfijnen.

Een brainstormsessie laat jou en je team vrij creatieve ideeën delen binnen een vast tijdsbestek, wat een vrije stroom van gedachten bevordert. Het moedigt creatief denken en innovatieve probleemoplossing aan. Hoewel deze activiteit idealiter in teamverband wordt uitgevoerd voor de meeste impact, kan brainstormen over inhoud ook individueel worden gedaan.

Brainstormsessies voor inhoudelijke ideeën kunnen veel voordelen hebben:

1. Ideeën genereren

Het bedenken van frisse ideeën is de kern van alle brainstormactiviteiten . Het brengt unieke ideeën van mensen met verschillende denkprocessen samen. Dergelijke sessies kunnen helpen bij het genereren van ideeën omdat er in dit stadium geen ideeën worden afgewezen en alles kan. Als je in korte tijd een lange lijst met ideeën hebt, kun je een shortlist maken van de ideeën die je verder wilt ontwikkelen.

2. Beter samenwerken met uw team

Brainstormen met collega's of belanghebbenden geeft je een lijst met bruikbare ideeën om mee te werken. Als mensen met verschillende vaardigheden, zoals inhoud, ontwerp of marketing, samenwerken, kunnen ze met spannende ideeën komen waar één persoon alleen niet aan zou kunnen denken.

3. Verken verschillende gezichtspunten

Geen twee mensen denken hetzelfde over één ding. Door ruimte te maken voor verschillende POV's (Points of View) kun je de beste ideeën uit alle hoofden halen, wat leidt tot meer inzichtelijke en diverse inhoud.

4. Blijf bij met de markt

Een direct resultaat van groepsbrainstormsessies is dat je de huidige markt kunt evalueren voor alle trending ideeën en deze kunt opnemen in je contentstrategie.

Zo blijf je op de hoogte van markttrends en de laatste strategische ontwikkelingen.

5. Neem betere beslissingen

Een beslissing genomen na grondig overleg is beter dan een geïsoleerde beslissing.

Brainstormen laat ons dingen van alle kanten bekijken en inzichten verzamelen vanuit verschillende perspectieven. Het is alsof je een schat aan kennis aanboort, waardoor je slimmere beslissingen kunt nemen.

Brainstormen wordt een krachtig hulpmiddel bij het vormen van goed afgeronde, genuanceerde en uiteindelijk effectievere beslissingen door alle mogelijke facetten in overweging te nemen.

6. Creatiever zijn

Brainstormen - alleen of in een groep - kan je creatieve proces losmaken door een vrije stroom van alle mogelijke ideeën aan te moedigen. Je genereert meer innovatieve doorbraken door jezelf niet te beperken tot 'alleen goede ideeën' en jezelf (en andere deelnemers) toestemming te geven om out of the box te denken.

Je weet nu hoe voordelig brainstormen over inhoud is voor bedrijven en elk betrokken lid. De brainstormoefening kan unieke gedachten naar boven halen en de koers van je content uitstippelen.

Vergeet niet dat het maken van een strategie net zo belangrijk is als het creëren van content, zo niet belangrijker. Door een stappenplan voor content op te stellen, kun je het maken van content systematisch aanpakken.

Brainstormmethoden voor inhoud

Hoe implementeer je een inhoud brainstormen proces op je werkplek? Laten we eens kijken naar enkele van de verschillende ideeën en methoden voor brainstormen over inhoud die je kunt proberen:

1. Gebruik AI (kunstmatige intelligentie)

Kunstmatige intelligentie kan patronen sneller lezen en analyseren dan mensen.

Als u vastzit in een creatieve sleur, kunnen AI-tools helpen door inhoud in grote lijnen te genereren creatieve ideeën opwekken of onderwerpen voorstellen. Als de AI tekortschiet, experimenteer dan met verschillende aanwijzingen tot je de creatieve ideeën weer aan het stromen krijgt. Voeg voor de beste resultaten je eigen creatieve toets toe aan AI-gegenereerde ideeën. ClickUp AI is een buitengewone AI-tool die hoogwaardige creatieve resultaten levert voor verschillende gebruikssituaties. Het kan out-of-the-box-inhoudstrategieën bedenken en u helpen uw huidige kopij te verbeteren door deze beknopter, duidelijker en boeiender te maken.

clickUp AI gebruiken schrijfassistent_ om je schrijven te verbeteren

ClickUp AI is de beste brainstormpartner die helpt met:

Campagnestrategie : Het bouwen van campagnestrategieën in enkele minuten voor uw volgende grote marketingpush

: Het bouwen van campagnestrategieën in enkele minuten voor uw volgende grote marketingpush Het schrijven van enquêtes : In een handomdraai intuïtieve vragen opstellen zodat u uw doelen sneller kunt bereiken

: In een handomdraai intuïtieve vragen opstellen zodat u uw doelen sneller kunt bereiken Marketingtaglines : Versterk uw creatief denken met ondersteuning van een zeer creatieve marketing tagline tool

: Versterk uw creatief denken met ondersteuning van een zeer creatieve marketing tagline tool Contentonderwerpen: Ideeën genereren voor blogs en video's zodat u snelinhoudproductie kunt opschalen *Blogoverzichten: Naast het genereren van ideeën, kan het u zelfs helpen bij het structureren van het eerste overzicht van uw blog, waardoor u kostbare tijd bespaart, en een grote inhoudsdatabase ontwikkelen in een korte periode

Met deze vertrouwde partner kunt u veel meer bereiken uit uw inhoudsplannen .

2. Mindmappen tekenen

Taakgebaseerde mindmappen op ClickUp

Beelden spreken waar woorden falen. Gebruik visuals om nieuwe inhoudsideeën te ontwikkelen en de punten beter met elkaar te verbinden.

U kunt mindmaps gebruiken om verbanden te leggen tussen bestaande, halfontwikkelde ideeën en ze dichter bij de voltooiing te brengen. Een manier om dit te doen is door een eenvoudig vel papier te gebruiken en een mindmap te tekenen.

Je kunt dit echter effectiever doen met hulpmiddelen voor mindmapping zoals ClickUp Mindmaps, die functies hebben zoals knooppunten slepen en neerzetten om uw werkstroom in kaart te brengen of ideeën te verbinden. Deze zullen u helpen om de puntjes met elkaar te verbinden en onfeilbare strategieën te bedenken.

U kunt de blanco of taakmodus gebruiken op basis van uw behoeften en uw hersenen trainen.

Probeer ook eens ClickUp Whiteboards die een uitstekende manier bieden om dezelfde activiteit uit te voeren terwijl je samenwerkt met je team. Kies uit een bestaande whiteboardsjabloon of maak er zelf een. U kunt afbeeldingen, bestanden, enz. aan het Whiteboard toevoegen met ClickUp Docs. Hier is een voorbeeld van een ClickUp sjabloon dat u kunt gebruiken om al uw ideeën in kaart te brengen en visueel te presenteren:

Sjabloon downloaden

Visualiseer de relaties tussen elke fase van uw project met ClickUp Blanco Mindmap Whiteboard Sjabloon

3. Onderzoek je concurrenten

ClickUp's sjabloon voor concurrentieanalyse is ontworpen om u te helpen inzicht te krijgen in de concurrentie op de markt.

Door je concurrenten te onderzoeken, blijf je op de hoogte van hun marketingstrategieën en blijf je op de hoogte van de laatste markttrends. Gebruik hulpmiddelen voor concurrentieonderzoek om alles te ontdekken, van e-mailmarketing van concurrenten tot SEO-strategieën.

ClickUp helpt u concurrerend onderzoek te gebruiken om strategieën voor succes te analyseren en de concurrentie voor te blijven. ClickUp's sjabloon voor concurrentieanalyse helpt u met:

Competitieanalyse : Inzicht krijgen in het concurrentielandschap en potentiële bedreigingen opsporen

: Inzicht krijgen in het concurrentielandschap en potentiële bedreigingen opsporen Groei en uitbreiding : Ontdek de gebieden met groei- en uitbreidingspotentieel

: Ontdek de gebieden met groei- en uitbreidingspotentieel Uniek standpunt: Begrijp hoe u uw product of dienst kunt onderscheiden van de anderen in de markt

4. Gebruik brainstormsjablonen

Soms hebben we een beetje hulp nodig om het brainstormproces op gang te krijgen. Dat duwtje in de rug kan komen in de vorm van brainstormsjablonen. Brainstormsjablonen gebruiken is als een sjabloon gebruiken om je gedachten beter te ordenen.

ClickUp biedt een reeks brainstormsjablonen om uw inhoudskalender zoals:

Sjabloon voor brainstormideeën : Dit is een eenvoudig sjabloon dat u helpt om samen met uw team inhoudsideeën te brainstormen en op te sommen

: Dit is een eenvoudig sjabloon dat u helpt om samen met uw team inhoudsideeën te brainstormen en op te sommen Sjabloon voor brainstormtips : Richt zich op fundamentele principes om u de beste tips voor brainstormen en organisatie bij te brengen

: Richt zich op fundamentele principes om u de beste tips voor brainstormen en organisatie bij te brengen Zakelijk brainstormen: Hiermee kun je brainstormen indelen in vier categorieën: waar je van houdt, wat je weet, wat de wereld nodig heeft en waar mensen voor willen betalen

Brainstormen is een essentieel onderdeel van elk succesvol bedrijf. Het is een geweldige manier om innovatieve ideeën en oplossingen te bedenken.

5. Maak een handige ideeënmap

Consequent creatieve ideeën genereren kan voor iedereen een uitdaging zijn. Er zijn dagen waarop we ons niet creatief voelen of gewoon moe zijn en niet in staat zijn om iets nieuws te bedenken. Dus alleen vertrouwen op spontane ideeën helpt niet altijd.

Houd in plaats daarvan regelmatig brainstormsessies met je contentmarketingteam. Houd een handige map bij waarin jij en je team impactvolle blogposts en campagnes verzamelen of ideeën noteren om later te gebruiken. Bewaar alles wat je opvalt in deze map, ongeacht de directe relevantie.

Je kunt deze map gebruiken als referentiepunt wanneer je iets nieuws wilt creëren en een beetje inspiratie nodig hebt. Overweeg ook om feedback en betrokkenheid van klanten aan dit bestand toe te voegen.

6. Onderzoek de mening van klanten

Bij het maken van content is het doel om contact te maken met klanten en de business te stimuleren. En aangezien het standpunt van de klant een integraal onderdeel is van het bedenken en prioriteren van content, waarom zou je dan niet ook hun mening erbij betrekken?

Voordat je gaat brainstormen over nieuwe ideeën, is het een goed startpunt om erachter te komen wat je klanten over je merk te zeggen hebben. Blader door de commentaarsecties van posts die het hoogst scoren, bekijk online beoordelingen, kam klantenservicetickets uit en voer klantonderzoeken uit.

Aan het eind van dit onderzoek zul je de behoeften van je klanten beter begrijpen en daarop kunnen inspelen met je contentstrategie. Denk er ook aan om platforms als Quora en Reddit te verkennen om trefwoorden te onderzoeken en uit te vinden waar je doelgroep over praat.

7. Doe aan snelle ideeënvorming

Soms kan spontaniteit je in de steek laten. Daarom is een snelle ideatietechniek kan in veel gevallen effectief zijn.

Het enige wat je hoeft te doen is een timer of een stopwatch starten en jezelf/je team een korte tijd geven, bijvoorbeeld vijf minuten. Bedenk in die tijd zoveel mogelijk ideeën en blijf ze opschrijven zonder je zorgen te maken over de uitwerking ervan. Je zult versteld staan van wat je met deze oefening bereikt.

Als groepstaak kan dezelfde activiteit werken in rondes waarbij iedereen om de beurt snel met ideeën komt, de een na de ander. Volg een cirkel met de klok mee of tegen de klok in, waarbij iedereen spontaan iets bijdraagt, en je hebt in enkele minuten lange lijsten met boeiende gedachten klaar.

8. Bouw voort op elkaars ideeën

Soms is er maar een klein beetje inzicht van iemand anders nodig om die briljante gedachte waar je mee bezig was af te maken. Je hebt alles behalve dat ene dingetje dat nog ontbreekt, en iemand anders komt langs om je te helpen het af te maken.

Bij deze techniek moet je iedereen vragen om hun ideeën op papier of een gedeeld Google Doc te schrijven. Deze ideeën worden doorgegeven aan de ene persoon na de andere, waarbij elke persoon iets toevoegt om voort te bouwen op het oorspronkelijke idee.

Ga zo door tot iedereen in het team iets heeft toegevoegd aan het document. De beloning? Een web van ideeën en bijdragen dat een uitdaging zou zijn om individueel te creëren.

9. Zoek uw prestaties uit het verleden op

Wat is een goede manier om prestaties te verbeteren? Door te leren van het verleden.

Neem voordat je nieuwe content uitrolt even de tijd om te bekijken wat aansloeg bij je publiek en wat niet helemaal aansloeg.

Zoek uit waarom. Was het een specifiek onderwerp, schrijfstijl of iets anders dat hun interesse wekte? Dit inzicht zal een leidraad zijn voor je aanpak van dit nieuwe project.

10. Vraag het uw publiek

Aangezien je voor je publiek creëert, wat is er dan beter dan rechtstreeks ideeën voor content van je publiek te krijgen?

Feedback en beoordelingen van klanten bestuderen is goed, maar er gaat niets boven directe interactie met je klanten voor inzichten. Het is misschien niet altijd mogelijk om met klanten te praten, maar je kunt ze wel vragen wat ze als volgende willen zien. Een goede manier om dit te doen is door te vragen om suggesties voor inhoud aan het einde van een blogpost, video of post op sociale media.

Een andere manier is om in je gepubliceerde content te zoeken naar opmerkingen en vragen van het publiek. Deze methode staat garant voor goede resultaten omdat je echte input van het publiek ontdekt.

Contentideeën prioriteren en scoren

Je hebt hard gewerkt en succesvol gebrainstormd. Nu je alle ideeën hebt, is het tijd om ze te prioriteren en te scoren.

Onthoud dat, hoewel elk idee er aantrekkelijk uitziet, je alleen een shortlist moet maken van de ideeën die perfect bij je passen. Maak ruimte voor betere ideeën en schrap de ideeën die niet goed bij je merk passen.

Stel prioriteiten aan de hand van deze eenvoudige proactieve stappen:

1. Bepaal je doelen

Begin met het stellen van duidelijke doelen voor je brainstorm over content. Bedenk wat je wilt bereiken en hoe je contentmarketingstrategie je daarbij kan helpen.

Stel daarbij succescriteria op om te meten of je je doelen hebt bereikt. Dit helpt bij het verwijderen van slechte ideeën waar je niet direct iets aan hebt.

2. Scoor de ideeën

Dit is een objectieve manier om het perfecte idee te kiezen. Stel criteria op om elk idee op de shortlist te scoren op basis van relevantie, kosteneffectiviteit, haalbaarheid, potentieel, inspanning, originaliteit, urgentie en meer.

Deze oefening maakt een einde aan lastige subjectieve interpretaties en geeft je een solide basis om te analyseren of een idee de moeite waard is.

3. Analyseer vraag en concurrentie

Zodra u een shortlist hebt met voorkeursinhoudideeën, rangschikt u ze op basis van de verwachte impact.

Om dit goed te doen, moet u analyseren:

Zoekvolume voor de geïdentificeerde onderwerpen en wat voor soort content er voor rankt

Wat doen concurrenten voor deze onderwerpen en hoe presteert hun content?

Welke contentformaten het beste aanslaan bij je publiek

Welke onderwerpen al organisch zoekverkeer voor je genereren

De relevantie van elk contentonderwerp voor je doelgroep

Andere markttrends of ideeën die een rol kunnen spelen

Je uiteindelijke prioriteitenlijst hangt ook af van je KPI's - moet je inhoud leads genereren, betrokkenheid opbouwen of aankopen stimuleren? Richt je je op verkeer of conversies?

4. Testen en valideren

Nu je je contentprioriteit hebt vastgesteld, is het tijd om het te testen. Je kunt je ideeën valideren door middel van enquêtes, campagnes, prototypes, contentstukken, interviews en experimenten. Dit kan je snel een idee geven van het potentieel van het idee voordat je kostbare middelen investeert om het tot leven te brengen - vooral als het gaat om stukken die veel middelen vergen, zoals een videoserie.

Als het gaat om minder inspannende content zoals blogs, berichten in sociale media, e-mails, etc., valideer deze dan door de prestaties ervan consequent te analyseren om te blijven leren wat goed werkt, zodat je daar meer van kunt doen.

Gebruik ClickUp voor uw volgende brainstormsessie

Content brainstormen vergt tijd en geduld. Het kan mentaal uitputtend zijn, maar het is een van de meest opwindende activiteiten voor een team, waarbij onverwachte creatieve mogelijkheden voor uw bedrijf worden ontsloten.

Met de juiste brainstormtechnieken en hulpmiddelen, hoeft het ontwikkelen van een contentplan niet meer ontmoedigend te zijn. Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en maak gebruik van de tools om inspiratie op te doen, ideeën te genereren en uw contentstrategie goed te starten.