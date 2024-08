Hoe maak je een beheersplan voor contentmarketing?

Wereldwijde online content verbruik verdubbeld tijdens de pandemie en is sindsdien gestaag toegenomen. Dit geldt vooral voor sociale media gezien het feit dat 98% van de gebruikers zei dat ze verwachtten dit kanaal in de toekomst te zullen gebruiken om een aankoop te doen.

Voor marketeers is content marketing kosten 62% minder dan traditionele marketinginspanningen terwijl het bijna 3x zoveel leads oplevert.

De basis van alle online marketing is: Content.

Een goed content marketing management abonnement is dus vergelijkbaar met een doorgewinterde kapitein die de zeilen bijzet met een goed gedefinieerde kaart, een duidelijke bestemming en een goed begrip van de sterren waaronder hij navigeert.

Laten we de reis beginnen. šŸš¢

Wat is content marketing management?

Contentmarketingmanagement is de strategische praktijk van het abonneren, creƫren, verdelen en analyseren van content om een doelgroep effectief te bereiken en te binden.

Het is de ruggengraat van een succesvolle digitale marketingstrategie, die ervoor zorgt dat de juiste boodschappen de juiste mensen op het juiste moment via de juiste kanalen bereiken.

Dit houdt in:

Crafting content: Artikelen, video's, podcasts, infographics en rapporten die resoneren met het publiek op basis van een grondig begrip van hun behoeften, uitdagingen, voorkeuren en gedrag.

Content verspreiden: Ervoor zorgen dat de content het beoogde publiek bereikt via optimale kanalen, zoals website, blog, nieuwsbrief, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, enz.

Hergebruik: De efficiƫntie van contentmarketing verhogen door content opnieuw te gebruiken en te verspreiden over verschillende kanalen. Instance: een blogpost schrijven vanuit een podcast of geanimeerde video's maken vanuit gebeurtenissen binnen het bedrijf.

Impact analyseren: De effectiviteit van contentmarketinginspanningen meten ten opzichte van kPI's voor contentmarketing met gegevenspunten, zoals aantal bezoekers, betrokkenheid, leads, conversies, enz.

Hulpmiddelen gebruiken: Gebruiken Software voor contentmarketing voor het maken, automatiseren en analyseren van campagneprestaties.

Dat gezegd hebbende, een effectieve uitvoering van de contentmarketingstrategie valt of staat met de kapitein van het schip: de contentmarketingmanager. Laten we eens diep ingaan op de rol, verantwoordelijkheden en vaardigheden van een contentmarketingmanager.

De rol van een contentmarketingmanager

Net zoals een kapitein een koers moet grafieken, de bemanning moet managen en moet reageren op de veranderende getijden, moet de contentmarketingmanager zijn content door de woelige wateren van het internet loodsen en ervoor zorgen dat deze de beoogde bestemming bereikt: het publiek.

De sleutelverantwoordelijkheden van een contentmarketingmanager

Content marketing managers hebben verschillende verantwoordelijkheden, waaronder:

Ontwikkelen van contentstrategie: Het opstellen van een effectieve contentmarketingstrategie die de inspanningen afstemt op de doelen van de business, de behoeften van de klant en de marketingdoelstellingen. Dit omvat:

Sleutelberichten

Pijlers voor content

Formaten voor content

Distributiekanalen

Metriek en KPI's

Bouw op het fundament van sjablonen voor contentmarketingstrategie . Aanpassen, velden toevoegen/verwijderen en gebruiken zoals u wilt.

Content creƫren: Toezien op het aanmaken en cureren van boeiende, relevante content in verschillende formats (artikelen, video's, infographics, enz.) en platforms (blogs, sociale media, websites).

Coƶrdinatie en management van teams: Leiding geven aan en samenwerken met het content team om output van hoge kwaliteit te creƫren. Dit houdt in:

Doelen stellen en delegeren

Content brainstormen voor creatieve campagne-ideeƫn

Nauw samenwerken met schrijvers, ontwerpers, videografen en andere makers van content, richting geven en feedback geven

Normen instellen voor kwaliteit

Beheer van redactionele kalenders: Het plannen en onderhouden van een schema voor de productie en publicatie van content via alle kanalen. Instellingen sjablonen voor inhoudskalenders om consistentie en herhaalbaarheid in alle teams te garanderen.

SEO: Zorg voor ranking met zoekmachineoptimalisatietactieken zoals zoekwoordenonderzoek, on-page optimalisatie (zoals metatags en koppen) en off-page geloofwaardigheid opbouwen.

Budgetbeheer: Toezicht houden op het budget voor contentmarketing door middelen efficiƫnt toe te wijzen, te onderhandelen met leveranciers en bijdragers en de marketingmix te maximaliseren.

Analyse en voortdurende verbetering: Het monitoren van de prestaties op sleutelcijfers zodat het team zijn resultaten voortdurend kan verbeteren.

Vereiste vaardigheden voor een content marketing manager

Hoewel iedereen met oog voor marketing en content kan opklimmen tot contentmarketingmanager, zijn hier enkele vaardigheden die daarbij helpen.

SEO: Schrijven, optimaliseren en de ranking op zoekmachines beheren

Redactie: Taal- en verhaalvaardigheden

Tijdmanagement: Middelen toewijzen, plannen en organiseren

Feedback: Makers van content beoordelen en begeleiden

Onderzoek: Technieken voor markt-, klant- en intern onderzoek

Samenwerking: Werken met cross-functionele teams in sales, engineering, HR (voor employer brand content), finance, etc.

Leiderschap: Werven, managen en inschakelen van het marketingteam

Met deze vaardigheden kunt u uw resultaten op het gebied van contentmarketing maximaliseren.

Strategieƫn en tactieken voor contentmarketing

Succesvolle contentmarketing vereist de juiste combinatie van strategisch denken en efficiƫnte uitvoering. Laten we eens kijken hoe ze samenkomen.

Definieer uw doelen en doelstellingen

Stel SMART (Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant, Tijdgebonden) doelen. Voorbeelden zijn:

Verhogen van het websiteverkeer met 15% in het volgende kwartaal

50 nieuwe leads genereren via zoekmachinemarketing per kwartaal

De verkoop via sociale media met 30% verbeteren

Uw publiek begrijpen

Om een succesvolle contentmarketingcampagne te maken, moet u deze zinvol, waardevol en bruikbaar maken voor uw doelgroep. Nog te doen, u moet ze kennen.

Voer enquĆŖtes uit om primaire kwantitatieve gegevens te verzamelen

Voer interviews uit om diepere vragen te stellen en kwalitatieve gegevens te verzamelen

Gebruik analytics om gedrag te begrijpen (zowel bewust als onbewust)

Als u bijvoorbeeld een nieuw hulpmiddel voor productiviteit lanceert, kunt u professionals ondervragen om primaire gegevens te verzamelen, uw specifieke TG interviewen en vervolgens gebruikers observeren om te controleren hoe ze omgaan met uw MVP. Maak vervolgens een persona van potentiƫle klanten.

Gebruikerspersona (Afbeeldingsbron:

Wikimedia Commons

)

De markt begrijpen

Markt- en concurrentieanalyse is van fundamenteel belang voor het maken van gedifferentieerde content. Hier zijn enkele manieren om dat te doen.

Basiszoekopdracht: Google basisvragen over het aanbod van je business. Kijk wat er al beschikbaar is om later te brainstormen over wat jij zou kunnen bijdragen.

Gedetailleerd onderzoek: Bezoek de websites of sociale mediakanalen van je concurrenten en observeer ze. Aantekenen waar je van onder de indruk bent en wat je anders zou doen.

Laat het daar niet bij. Kijk ook naar andere merken die jouw klanten bedienen, zelfs als ze niet met jou concurreren. Als je bijvoorbeeld een app voor projectmanagement hebt, wil je misschien content zien van influencers op het gebied van productiviteit of merken op het gebied van bureau-/kantoorbenodigdheden, die je inzicht kunnen geven in de psyche van de gebruiker.

Gebaseerd onderzoek: Gebruik tools zoals SEMrush of Ahrefs om de content van concurrenten te analyseren. Kijk naar hun meest gedeelde en hoogst gewaardeerde content om ontbrekende onderwerpen te identificeren. Dit kan mogelijkheden blootleggen om die onderwerpen grondiger of anders te behandelen.

SEO-mogelijkheden opbouwen

Gebruik uw onderzoek om een SEO-strategie op te stellen en best practices te ontwikkelen.

On-page SEO: Creƫer content over onderwerpen die direct of indirect verband houden met uw publiek. Neem trefwoorden, metatags, metabeschrijvingen, H1/2/3-tags, alt-tekst van afbeeldingen, slug en interne links op.

Off page SEO: Creƫer backlinks door consistente betrokkenheid

Technische SEO: Zorg dat je alle noodzakelijke elementen hebt, zoals een XML sitemap, de juiste architectuur, robots.txt, menu's, paginering, etc.

Het belangrijkste is dat u zich concentreert op het maken van uitgebreide content die gericht is op de intentie van de gebruiker om de rankings te verbeteren.

Stop niet bij publiceren

De echte impact van uw sociale mediastrategie zit in de betrokkenheid na publicatie. Moedig commentaar en feedback aan om een gesprek in twee richtingen te creƫren.

Nodig uit tot commentaar door een vraag te stellen. "Wat is jouw favoriet? Reageer in de comments" is de eenvoudigste manier om te beginnen

Voer polls uit

Organiseer wedstrijden, quizzen enz.

Host gasten/sterren op je platform

Laat nooit een reactie onbeantwoord (okƩ, binnen redelijke limieten!)

Meet en analyseer uw resultaten

Gebruik apps voor digitale marketing zoals Google Analytics om bij te houden hoe goed je content presteert ten opzichte van je doelen. Kijk naar statistieken zoals pagina weergaven, bouncepercentage en conversiepercentage om te begrijpen wat werkt en je strategie na verloop van tijd te verfijnen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws op het gebied van contentmarketing en uw branche. Woon webinars bij, volg thought leaders op sociale media en abonneer u op nieuwsbrieven uit de branche. Door u aan te passen en op de hoogte te blijven, kunt u uw strategie aanpassen om voorop te blijven lopen.

Als dat ontmoedigend klinkt, geen probleem. We hebben een eenvoudig en uniek kader voor je gevonden om alle best practices te integreren in Ć©Ć©n duidelijk abonnement. Laten we aan de slag gaan.

Stappen om een hoogwaardig contentmarketingbeheerplan te maken

In de evoluerende wereld van het internet kan contentmarketing aanvoelen als zeilen tegen de zijwind in. Je kunt dat voorkomen met een robuust contentmarketingbeheerplan. Dit is hoe.

1. Voer een drievoudige content audit uit

Voordat je gaat winkelen (d.w.z. een contentmarketingbeheerplan maakt), heb je een boodschappenlijstje nodig (d.w.z. een contentaudit). Voer dus een grondige controle uit van het volgende.

Bestaande content voor:

Onderwerpen die je behandelt en onderwerpen die je mist

Site-architectuur en organisatie van je content

Taal, toon, stijl en andere merkelementen

Sociale mediakanalen en publieksbereik

Teams voor grootte, vaardigheden voor het aanmaken/distribueren van content, budgetten en materiedeskundigheid die je nodig hebt.

Concurrentielandschap voor behandelde onderwerpen, ideeƫn die werken, samenwerking met influencers, aanbiedingen, enz.

2. Brainstorm ideeƫn voor content

De content audit moet u een idee geven van wat u moet doen om uw content abonnement effectief te laten zijn. Verzamel nu je team voor brainstormsessies om ideeƫn voor content te bedenken.

Gebruik ClickUp Whiteboards om samen als team ideeƫn te bespreken. Verplaats onderwerpen, organiseer, plan en plan alles op ƩƩn plek!

Terwijl je dit doet, kunnen de onderwerpen die je lijst willekeurig aanvoelen. Maak daarom een in kaart brengen van de onderwerpen. SEO teams gebruiken de content pijlers aanpak of het hub-and-spoke model om zichzelf te organiseren.

Gebruik ClickUp mindmaps om een architectuur/hiƫrarchie van ideeƫn te creƫren. Met mindmaps op basis van knooppunten kunt u ook ideeƫn met elkaar verbinden en een neuraal netwerk bouwen van de content die u creƫert.

Deel het met het team en verzamel feedback.

Breng je ideeƫn in kaart met ClickUp Mindmaps

3. Maak het content abonnement

Nu het energieke brainstormen Klaar is, organiseert u de ideeƫn om ze in daden om te zetten.

Identificeer onderwerpen: Lijst alles op waarover je content kunt creƫren om je gekozen target publiek te helpen. Denk tangentieel. Je kunt ook AI-marketingtools voor ideeƫn.

Als je bijvoorbeeld vulpennen verkoopt, kun je natuurlijk content maken over je producten. Je kunt ook boeiende content maken over de geschiedenis van schrijfinstrumenten, de nieuwste technologie en aanvullende producten zoals inkt, opslagruimte, enz.

Denk aan het hele landschap en maak dienovereenkomstig een lijst met ideeƫn. Ga van idee naar actie door knooppunten om te zetten in traceerbare ClickUp-taak.

ClickUp-taak om het aanmaken van content te beheren

Schrijf instructies: Zodra je de brainstormtafel verlaat, zal je team alles vergeten wat je hebt besproken. Dus noteer ze. ClickUp Docs is een geweldig hulpmiddel om aantekeningen te maken tijdens het brainstormen.

Maak vervolgens een gedetailleerde briefing voor elk stuk content, met daarin het onderwerp, de target doelgroep, de zoekwoorden en de doelstellingen. Vermeld ook in welk format je de content nodig hebt, zoals video, audio, infographic, afbeeldingen, enz. ClickUp Documenten kan helpen bij het beheren van deze taken. U kunt ook het beschrijvingsgedeelte van de weergave van de Taak gebruiken. Hebt u geen tijd? Gebruik ClickUp Brein om briefings in een handomdraai in elkaar te flansen!

Instellen van aanvaardbaarheidscriteria: Stel makers van content in op succes door duidelijk aan te geven wat ze moeten bereiken. Dit kan bijvoorbeeld het aantal woorden zijn, opname van sleutelwoorden, geloofwaardige bronnen, Grammarly-controle, enz.

Checklists op ClickUp-taaken zijn een geweldige manier om hiervoor te zorgen. Maak gewoon een sjabloon en pas dit in de toekomst automatisch toe op alle Taken. Voila!

Checklist voor ClickUp-taaken

Edit uitgebreid: Ontwikkel een uitgebreide set richtlijnen voor bewerking die betrekking hebben op stijl, toon, grammatica en de feitelijke juistheid van uw content. Wijs vervolgens specifieke Taken toe aan content editors, copy editors, proofreaders of fact-checkers op basis van hun expertise.

4. Maak een kalender voor content

Stel deadlines in: Plan de content items op een kalender om ervoor te zorgen dat je een consistente en diverse verdeling van content over de kanalen hebt. Teams splitsen dit meestal op in x blog per blogpost, e-mail nieuwsbrieven op woensdag, enz. Je kunt ook terugkerende taken instellen op ClickUp-taak en beschrijvingen onderweg bijwerken.

Vind het zeil niet opnieuw uit. Gebruik ClickUp's sjabloon voor de content kalender om te beginnen.

_ClickUp's kalender sjabloon_e

Gebruikers toewijzen: Geef elke Taak een lid van een team. Kijk wie er beschikbaar is en wijs hen werk toe op basis van hun werklast. Als een resource aan meerdere taken werkt, zorg er dan voor dat de werklast redelijk is. Breng ook eventuele afhankelijkheid in kaart.

Abonneer u op hoge activiteit: Identificeer seizoensgebonden content, campagnes, productlanceringen of andere gebeurtenissen die waarschijnlijk zullen plaatsvinden - plan content hiervoor ruim van tevoren in om haast op het laatste moment te voorkomen.

5. Verdelen. Verdelen. Verdelen.

Misschien schrijft u wel het volgende Pulitzer-winnende artikel. Maar als het niet wordt verspreid, zal niemand het lezen.

Dus deel je content op sociale media, natuurlijk. Maar doe het nog beter. Denk na:

E-mailmarketing

Betaalde advertenties gericht op het genereren van leads

Hergebruik naar andere formats/kanalen

Sociale-mediaposts herhalen na een korte periode

Content periodiek bijwerken

6. Aanmaken en beheren van content operationaliseren

Als je eenmaal de basis hebt, begin dan met het standaardiseren van je content marketing managementproces. Instance,

Sjablonen voor het schrijven van content zijn een geweldige manier om te zorgen voor consistentie in uw schrijven

Gebruik herhaalbare landingspagina's voor specifieke content of campagnes

GebruikClickUp Automatiseringen om de status te wijzigen of herinneringen voor elke taak automatisch te verzenden

7. Prestaties bijhouden en analyseren

Om een slank content team consistente bedrijfsresultaten te laten leveren, moet u de prestaties op uw marketing KPI's meten. ClickUp's Dashboard is ontworpen om precies dat mogelijk te maken.

Integreer uw marketingtools in ClickUp voor een geconsolideerde weergave. Volg en analyseer de voortgang naar uw marketingdoelen in detail en in Ć©Ć©n oogopslag. Taken in context plaatsen in verband met uw roadmap en go-to-market abonnementen.

GeĆ¼nificeerd marketing dashboard met ClickUp

Moeiteloos navigeren door de ruwe zeeƫn van contentmarketing met ClickUp

Als we aanmeren na onze reis naar het creƫren van een content marketing management abonnement, is het duidelijk dat de reis inderdaad complex is. Een goed contentmarketingbeheerplan heeft de verbeelding van een contentmaker nodig, de marktgerichtheid van een marketeer en de organisatorische vaardigheden van een projectmanager.

Deze unieke mix kan verder worden versterkt met de juiste hulpmiddelen. ClickUp's marketing tool voor projectmanagement is ontworpen om een breed bereik van gebruikers te ondersteunen, of het nu makers, beoordelaars of managers zijn.

Ga veilig en tevreden aan wal met ClickUp. Probeer ClickUp gratis uit .

Veelgestelde vragen over Content Marketing Management Abonnement

1. Wat is de rol van een content marketeer?

De rol van een contentmarketeer is veelzijdig en bestaat uit een combinatie van creatieve, strategische en analytische verantwoordelijkheden om de merkbekendheid te vergroten, het publiek te binden en uiteindelijk bij te dragen aan de groei van de business.

In de kern is de rol van een contentmarketeer het creƫren van waardevolle content en deze consistent te verspreiden om potentiƫle klanten aan te trekken en te behouden, wat leidt tot winstgevende klantenacties.

2. Wat zijn de 4 grondbeginselen van contentmarketing?

De 4 grondbeginselen van contentmarketing zijn:

Inzicht in het publiek

Content aanmaken

Verdeling van content

Meting en analyse

3. Maakt content management deel uit van marketing?

Ja, content management is een fundamenteel onderdeel van marketing. Het stelt marketeers in staat om content efficiƫnt en effectief te gebruiken om bedrijfs- en marketingdoelen te bereiken, waardoor het onmisbaar is in de huidige content-gedreven digitale wereld.