8 best practices voor het creëren van een effectieve social media-workflow

Het sociale medialandschap verandert voortdurend. Wat gisteren werkte, werkt vandaag misschien niet en wat vandaag werkt, werkt morgen misschien niet meer. Daarom is het belangrijk om een sociale media-workflow waarop u kunt vertrouwen om uw contentstrategie georganiseerd en effectief te houden.

Er is geen pasklare oplossing voor elk bedrijf, maar er zijn enkele best practices die u kunnen helpen een social media-workflow te creëren die voor u werkt. Hier zijn er acht die u kunt implementeren om een gestroomlijnde en succesvolle social media-workflow te creëren.

Wat is een social media-workflow?

Een social media-workflow is een systeem voor het beheren van het maken, publiceren en promoten van uw social media-berichten. Het wordt beheerd door verschillende leden van het social media-team en omvat alle stappen die komen kijken bij het maken, voorbereiden, publiceren en promoten van uw inhoud, van idee tot analyse.

via Onderzoekspoort De beste social media workflows zijn flexibel en aanpasbaar; ze kunnen naar behoefte worden aangepast aan het veranderende landschap. Ze moeten ook gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen zijn om je team te helpen hun social media-taken zo efficiënt mogelijk te beheren.

De voordelen van een gestroomlijnde social media-workflow

Er zijn veel voordelen verbonden aan het hebben van een social media workflowbeheer met inbegrip van:

Stroomlijnt het proces voor het maken van inhoud waardoor u kostbare tijd bespaart

Zorgt ervoor dat al uw inhoud van hoge kwaliteit, foutloos en impactvol is

Helpt u de resultaten van uw (sociale) activiteiten beter te metenmediacampagnes* De toewijzing van middelen wordt een stuk eenvoudiger

Voorkomt redundantie en dubbel werk Laten we, voordat we dieper ingaan op specifieke social media workflowpraktijken, eerst een paar algemene aspecten bespreken waarmee je aan de slag kunt:

Houd het simpel. Het laatste wat je wilt is een ingewikkeld, byzantijns systeem dat niemand begrijpt of weet hoe het te gebruiken. Houd uw social media-workflow zo eenvoudig mogelijk, zodat het voor iedereen in uw team gemakkelijk te gebruiken is

Het laatste wat je wilt is een ingewikkeld, byzantijns systeem dat niemand begrijpt of weet hoe het te gebruiken. Houd uw social media-workflow zo eenvoudig mogelijk, zodat het voor iedereen in uw team gemakkelijk te gebruiken is Maak het flexibel en aanpasbaar . Je social media-workflow moet flexibel genoeg zijn om te kunnen inspelen op het steeds veranderende landschap van social media en je team. Het moet gemakkelijk zijn om nieuwe stappen toe te voegen of overbodige stappen te verwijderen als dat nodig is

. Je social media-workflow moet flexibel genoeg zijn om te kunnen inspelen op het steeds veranderende landschap van social media en je team. Het moet gemakkelijk zijn om nieuwe stappen toe te voegen of overbodige stappen te verwijderen als dat nodig is Automatiseer waar mogelijk . Automatisering kan u helpen veel tijd en moeite te besparen als het gaat om het social media-workflowproces. Zoek naar manieren om terugkerende taken te automatiseren, zoalsberichten plannen of herinneringen sturen

Sjablonen voor sociale media gebruiken . Sjablonen voor werkstromen kunnen u helpentijd besparen door het maken van content te stroomlijnen. Door sjablonen te maken voor populaire inhoudstypen, zoals blogberichten of infografieken, kun je je inhoud sneller maken. Een goede manier om sjablonen te maken is om je inhoud te nemen, de achtergrond of foto te veranderen en deze op te slaan voor toekomstig gebruik. Je hebt dan een bank met elementen waarmee je kunt experimenteren of die je kunt maken met

. Sjablonen voor werkstromen kunnen u helpentijd besparen door het maken van content te stroomlijnen. Door sjablonen te maken voor populaire inhoudstypen, zoals blogberichten of infografieken, kun je je inhoud sneller maken. Een goede manier om sjablonen te maken is om je inhoud te nemen, de achtergrond of foto te veranderen en deze op te slaan voor toekomstig gebruik. Je hebt dan een bank met elementen waarmee je kunt experimenteren of die je kunt maken met **Zorg ervoor dat je je voortgang bijhoudt, zodat je kunt zien wat werkt en wat niet. Dit helpt je om je workflow en sociale-mediastrategie te verfijnen en de nodige wijzigingen aan te brengen

Nu u een algemeen begrip hebt van social media-workflows, laten we eens duiken in specifieke best practices voor het maken van een workflow die werkt voor u en uw team.

8 best practices voor het maken van een effectieve social media-workflow

1. Stel de rollen en verantwoordelijkheden vast

De eerste stap bij het maken van een social media-workflow is vaststellen wie erbij betrokken is en wat hun rollen en verantwoordelijkheden zijn. Dit helpt u ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit en zijn rol en bijdragen in het proces kent.

Hier zijn een paar rollen die kunnen samenwerken in beheer van sociale media :

Sociale mediamanager: Sociale mediamanagers zijn verantwoordelijk voor het beheer van de dagelijkse activiteiten van sociale mediakanalen, het creëren van effectieve sociale mediastrategieën en het zorgen voor een soepele sociale mediaworkflow voor het team. Dit kan taken omvatten zoals het publiceren van inhoud, reageren op opmerkingen en het monitoren van analyses (hoewel dit ook weer sterk afhankelijk is van de organisatie).

Sociale mediamanagers zijn verantwoordelijk voor het beheer van de dagelijkse activiteiten van sociale mediakanalen, het creëren van effectieve sociale mediastrategieën en het zorgen voor een soepele sociale mediaworkflow voor het team. Dit kan taken omvatten zoals het publiceren van inhoud, reageren op opmerkingen en het monitoren van analyses (hoewel dit ook weer sterk afhankelijk is van de organisatie). Schepper van inhoud: Deze functie is voor degenen die helpen om ideeën voor inhoud tot leven te brengen eninhoud creëren voor marketingteams. Het hoeft niet specifiek beperkt te zijn tot sociale media-inhoud, want ze kunnen ook andere inhoud hergebruiken, zoals blogposts voor sociale media. Een voorbeeld hiervan is het opsplitsen van een blogpost in hapklare brokken voor Instagram stories.

Deze functie is voor degenen die helpen om ideeën voor inhoud tot leven te brengen eninhoud creëren voor marketingteams. Het hoeft niet specifiek beperkt te zijn tot sociale media-inhoud, want ze kunnen ook andere inhoud hergebruiken, zoals blogposts voor sociale media. Een voorbeeld hiervan is het opsplitsen van een blogpost in hapklare brokken voor Instagram stories. Community manager : Een community manager is verantwoordelijk voor het opbouwen van een community. Dit doen ze door social media-accounts te modereren, een sterke aanwezigheid op social media te helpen creëren en zich in te zetten voor de community. Ze zijn verantwoordelijk voor het opbouwen van een band met het publiek op meerdere platforms, het reageren op opmerkingen en berichten, het monitoren op negatief sentiment en het beantwoorden van vragen, dit alles met gebruik van de stem van het merk

: Een community manager is verantwoordelijk voor het opbouwen van een community. Dit doen ze door social media-accounts te modereren, een sterke aanwezigheid op social media te helpen creëren en zich in te zetten voor de community. Ze zijn verantwoordelijk voor het opbouwen van een band met het publiek op meerdere platforms, het reageren op opmerkingen en berichten, het monitoren op negatief sentiment en het beantwoorden van vragen, dit alles met gebruik van de stem van het merk Designer: Designers creëren visuele content voor sociale berichten en kunnen ook betrokken zijn bijhet filmen en bewerken van video's. Voor meer efficiëntie moet een ontwerper in-sync zijn met decopywriter en content creatoren in de meeste organisaties zijn deze twee rollen zeer symbiotisch

Designers creëren visuele content voor sociale berichten en kunnen ook betrokken zijn bijhet filmen en bewerken van video's. Voor meer efficiëntie moet een ontwerper in-sync zijn met decopywriter en content creatoren in de meeste organisaties zijn deze twee rollen zeer symbiotisch **De analist is verantwoordelijk voor het analyseren van de prestaties van elke social media-campagne en marketinginspanningen. Dit omvat taken zoals het bijhouden van statistieken, het uitvoeren van onderzoek, het verstrekken van belangrijke gegevens aan uw team en het schrijven van rapporten.

Niet al deze rollen zijn relevant voor elk bedrijf, dus je moet je team aanpassen aan je specifieke behoeften. Zodra je hebt vastgesteld wie erbij betrokken zijn, is het tijd om te beginnen met het creëren van je social media content workflow .

Optimaliseer uw workflow met AI social media tools !

Hoe zit het met specifieke situaties?

Er zijn een paar specifieke situaties waarmee u mogelijk rekening moet houden bij het maken van uw social media-workflow. Hier zijn enkele voorbeelden:

Als je met meerdere teamleden werkt, moet je bepalen wie verantwoordelijk is voor elke taak. Dit punt verdient een herhaling omdat veel social media-teams dit aspect over het hoofd zien en niet zoveel aandacht besteden aan het verdelen van verantwoordelijkheden als nodig is

Als je samenwerkt met externe contractanten, moet je duidelijke richtlijnen opstellen voor hun werk: deadlines, deliverables, verwachtingen, enzovoort. Deze richtlijnen moeten ook dingen bevatten als de stem en toon van het merk. Weinig dingen zijn tijdrovender en productiviteitshinderlijker dan voortdurend content te moeten bewerken en controleren op merkconsistentie

De kans is groot dat je met meerdere sociale media-accounts werkt, dus moet je voor elk daarvan aparte workflows opstellen. Dit betekent niet dat je een uitgebreide workflow voor elke account moet maken, maar dat deze rekening moet houden met de specifieke kenmerken van elke pagina. Een klantenservicepagina heeft niet dezelfde vereisten als bijvoorbeeld een merkpagina

Hoe zit het met juridische, HR en andere belanghebbenden? Wanneer moeten zij erbij betrokken worden?

Dit gedeelte gaat meer over de goedkeuringsprocessen dan over de social media workflow op zich, maar het verdient nog steeds zijn eigen toelichting.

het hangt allemaal af van de grootte van de organisatie, de gedeelde doelen van uw hele organisatie en de reikwijdte van de content. Als het doel van de content employer branding is, dan moet HR er zeker vanaf het begin bij worden betrokken vanwege hun expertise en kennis van de organisatie. De juridische afdeling moet erbij betrokken worden om ervoor te zorgen dat de content auteursrechtelijk veilig en juridisch in orde is.

2. Plan vooruit: Weet wat u wilt plaatsen en wanneer

De volgende best practice heeft te maken met planning. Je moet ideeën hebben over wat voor soort inhoud je wilt plaatsen en weten wanneer je ze op tijd moet plaatsen. Dit helpt je om georganiseerd, op schema en voorbereid te blijven.

Bekijk onze uitlegvideo van de ClickUp Content Management Template om te leren hoe u aangepaste kalenders kunt bekijken voor meerdere kanalen

Om dit te doen, moet u een inhoudsopgave . Een social media-kalender is een hulpmiddel dat je helpt bij het plannen en inplannen van je content. Het kan zo eenvoudig zijn als een spreadsheet of een online tool zoals Google Calendar of een Kalenderweergave in ClickUp.

Gebruik de ClickUp sjabloon voor inhoudsbeheer om inhoudskalenderweergaven voor uw marketingteam te maken. Geef specifieke weergaven voor e-mail, sociale media en het blogteam die ze allemaal afzonderlijk kunnen gebruiken, maar die ook inzicht geven in het volledige team inhoudskalender .

Probeer ClickUp's sjabloon voor inhoudsbeheer

We zullen hier later in het artikel dieper op ingaan, dus voor nu volgen hier enkele tips voor het maken van een inhoudskalender :

Begin met het brainstormen over ideeën voor inhoud voor sociale media. Dit kunnen blogberichten, afbeeldingen, infographics of video's zijn

Zodra u een aantal ideeën hebt, begint u met het bepalen van de tijdlijn en plant u wanneer u ze wilt publiceren. Houd rekening met zaken als de nieuwscyclus, feestdagen en andere gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op je content

Zodra je een plan hebt, kun je beginnen met het toewijzen van taken aancontent te creëren en sociale-mediaposts te plannen in uw sociale-mediakalender en andere visuele inhoud. Dit kan inhouden dat u blogberichten schrijft, visuals ontwerptvoor verschillende sociale platformsof video's filmen

Zorg voor wat flexibiliteit in je agenda. Dingen veranderen en het kan zijn dat je je plannen moet aanpassen. Het is altijd een goed idee om wat speelruimte over te laten voor evenementen waarvan je niet op de hoogte was. Stel dat het 7 augustus is en je ontdekt dat 8 augustus Internationale Kattendag is, maar de kalender staat vol met merkposts. Je wilt echt niet die persoon zijn die door hoepels moet springen om wat schattige kattenfoto's tussen de branded posts te proppen, toch?

3. Maak je sociale mediastrategie rond je workflow Sociale-mediastrategieën worden gecreëerd rond de workflow van een team en niet andersom. In principe moet je rekening houden met logistieke aspecten zoals het maken van content, distributie en monitoring voordat je een strategie schetst. De reden hiervoor is heel eenvoudig: door dit te doen, kun je een strategie creëren die is afgestemd op de behoeften, sterke punten en beperkingen van je team.

Het meest eenvoudige voorbeeld in deze zin is het plannen van een visueel zwaar contentinitiatief zonder dat je over de nodige bandbreedte beschikt om dit te ondersteunen. "Bandbreedte" betekent niet noodzakelijkerwijs X aantal ontwerpers voor Y aantal visuele middelen. Helaas is hier geen formule voor. Het betekent ook werken met tekstschrijvers, redacteuren, goedkeurders, enzovoort. Herinner je je de symbiose tussen ontwerper en copywriter waar ik het eerder over had? Die speelt hier ook een rol.

Wat betreft enkele algemene tips voor het creëren van een social media-strategie rond je workflow, is dit wat je in gedachten moet houden:

Bepaal je doelen: Wat wil je bereiken met je social media-strategie?

Wat wil je bereiken met je social media-strategie? Onderzoek uw doelgroep : Wie probeer je te bereiken met je strategie?

: Wie probeer je te bereiken met je strategie? Kies de juiste platforms: Op welke social media-kanalen moet u zich richten en hoe gaat u ze allemaal gebruiken voor sociale campagnes?

Op welke social media-kanalen moet u zich richten en hoe gaat u ze allemaal gebruiken voor sociale campagnes? Creëer boeiende inhoud: Wat voor soort inhoud zal aanslaan bij je publiek en hoe ga je posts maken?

Wat voor soort inhoud zal aanslaan bij je publiek en hoe ga je posts maken? Plan uw distributie: Hoe krijgt u uw sociale media-inhoud voor de ogen van uw publiek?

Hoe krijgt u uw sociale media-inhoud voor de ogen van uw publiek? Monitor en pas aan: Hoe gaat u het succes van uw sociale media volgen en meten?marketingcampagnes?

Voor een goed uitgangspunt toont de onderstaande afbeelding enkele vragen die je jezelf zou kunnen stellen bij het ontwikkelen van je social media-strategie:

via Digitale school voor marketing

4. Ken uw sociale mediaplatforms

Als het gaat om sociale media, zijn er veel verschillende platforms om uit te kiezen. Elk platform heeft zijn eigen sterke en zwakke punten, dus voordat u begint met het maken van uw sociale media-inhoud, moet u het juiste platform voor uw strategie kiezen.

Hier zijn een paar dingen waar u rekening mee moet houden bij het kiezen van een socialemediaplatform:

Doelen: Wat wil je bereiken met je social media-strategie? Conversies? Naamsbekendheid? Leads genereren? Als u bijvoorbeeld conversies wilt verhogen, is Twitter misschien niet het juiste platform. Of misschien wel, afhankelijk van wie je het vraagt.

Wat wil je bereiken met je social media-strategie? Conversies? Naamsbekendheid? Leads genereren? Als u bijvoorbeeld conversies wilt verhogen, is Twitter misschien niet het juiste platform. Of misschien wel, afhankelijk van wie je het vraagt. Publiek: Wie probeer je te bereiken met je social media-strategie? Zit uw doelgroep op Twitter of LinkedIn? Of misschien Reddit?

Wie probeer je te bereiken met je social media-strategie? Zit uw doelgroep op Twitter of LinkedIn? Of misschien Reddit? Inhoud: Wat voor soort inhoud zal aanslaan bij uw publiek? Infografieken? Witboeken? Blog posts? Infografieken, white papers en blogposts worden gedeeld als Instagram Stories

Dit denkproces bespaart je op de lange termijn een hoop kopzorgen. Hoe verleidelijk het ook is om 'overal' te zijn, er is maar een beperkte hoeveelheid content van hoge kwaliteit die een team kan produceren. Verspreid jezelf niet te veel - concentreer je op de sterke punten van je team en de plaatsen waarvan je weet dat je doelgroep daar rondhangt.

5. Gebruik een hulpprogramma voor sociale-mediabeheer voor het plannen van berichten

En nu komen we bij een van de leukste onderdelen van onze blog ##kijkt vooruit en ziet dat er nog meer dan een half artikel te gaan is - social media publicatielogistiek!

Je zou kunnen zeggen dat het plannen van posts een van de pijlers is van een goede social media workflow, en daar zijn goede redenen voor. De meest voor de hand liggende is dat je er op deze manier voor kunt zorgen dat je content consistent is en regelmatig wordt gepubliceerd. Klinkt logisch, nietwaar?

Planable voor social media-beheer

Via Planable

Hoewel sommige platforms zelf content-scheduling ondersteunen, valt er veel te zeggen voor het gebruik van een speciale tool voor social media-beheer, zoals Planbaar . Dat komt omdat je met een planningstool berichten voor al je pagina's op één plek kunt plannen in plaats van op elk platform in te loggen en dit handmatig te doen.

Bovendien is het van tevoren inplannen van je berichten een geweldige manier om ervoor te zorgen dat je inhoud consistent is en regelmatig wordt gepubliceerd. Het is echter belangrijk om te onthouden dat je ook bereid moet zijn om in real-time te posten.

hoe kan Planable je helpen om de perfecte workflow te maken? _ Op veel manieren, maar laten we ons nu op twee manieren concentreren: Planable's goedkeuringssysteem en samenwerkingsfuncties.

Planable wordt geleverd met 4 goedkeuringsworkflows (Geen, Optioneel, Vereist en Multi-Level) die zijn ontworpen voor teams van elke grootte. Dit goedkeuringssysteem zorgt ervoor dat geen enkel stuk content live gaat voordat het 100% klaar is en dat het de relevante besluitvormers bereikt voordat het in het wild wordt vrijgegeven. Het kan het verschil maken tussen een bericht dat in goedkeuringsmoeilijkheden blijft hangen en een bericht dat op tijd wordt gepubliceerd.

Dan zijn er nog de samenwerkingsfuncties. Omdat Planable het gevoel en de stroom van sociale media nabootst, wordt feedback direct weergegeven naast de berichten die aandacht nodig hebben in de vorm van opmerkingen en reacties. Daar kun je teamleden en klanten taggen om hun gedachten te delen en middelen (visuals, copy, noem maar op) te droppen.

ClickUp voor het stroomlijnen van uw contentactiviteiten en het volgen van campagnes

Marco Guiliani is een Content Marketeer bij Planable, met expertise in het schrijven van content, SEO en copywriting.