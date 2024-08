Gratis sjablonen voor projectroutekaart

Als een projectmanager uw rol is om uw projecten zo soepel mogelijk te laten verlopen gedurende de hele levenscyclus van het project.

Om dit goed te doen, moet je een effectieve project roadmap maken, en gelukkig voor jou zijn er sjablonen die daarbij kunnen helpen!

Met de juiste sjablonen kunt u een overzicht op hoog niveau maken van uw projecten doelen van je project , deliverables en strategische initiatieven voor u, uw projectstakeholders en uw teams, zodat iedereen altijd gesynchroniseerd en op schema blijft.

Dat gezegd hebbende, hebben we 10 gratis sjablonen voor het stappenplan van een project voor je verzameld om jou en je team op weg te helpen om de eindstreep te halen. šŸ

Elk sjabloon biedt een unieke manier om je roadmaps te organiseren en te visualiseren, dus bekijk ze goed om te zien wat het beste werkt voor jouw projecten!

Wat is een sjabloon voor een projectroutekaart?

Een sjabloon voor een projectroutekaart is een overzicht op hoog niveau van de doelstellingen, doelen, mijlpalen en doelen van het project projectresultaten traditioneel gepresenteerd op een tijdlijn.

Deze stappenplannen zijn cruciaal in projectmanagement omdat ze het gewenste resultaat schetsen en de strategische stappen die het team moet nemen om daar te komen. Zie het als een actieplan dat duidelijk tijdlijnen, prioriteiten en verwachtingen weergeeft en doelen opdeelt in hapklare taken om teams te helpen het project vooruit te helpen.

Bovendien kunnen projectmanagers deze projectdraaiboeken gebruiken als hulpmiddel voor het verbeteren van middelenbeheer en eenvoudigweg personeelsbeheer .

Wil je een voorbeeld zien van een project roadmap in Weergave van de tijdlijn van ClickUp ? Hier is er een voor jou:

Bekijk uw Product Roadmap in ClickUp in vogelvlucht via de Tijdlijn weergave in ClickUp

Als u zelf een projectroutekaart wilt maken, kunt u dat vanaf nul doen, maar het kan de moeite waard zijn om eens naar sjablonen voor routekaarten te kijken. Deze zijn gemaakt door experts uit de branche om projectmanagers zoals u te helpen een solide basis te leggen voor uw roadmap en u en uw team te helpen succesvolle projecten uit te voeren .

Er bestaan verschillende sjablonen, dus als u er een kiest voor uw project, zorg er dan voor dat ze deze elementen hebben:

Doelen en doelstellingen van het project

Tijdlijn van het project

Belangrijke mijlpalen en deliverables voor het project

Mogelijke risico's van het project

Afhankelijkheid van het project

Klaar om uw volgende favoriete sjabloon voor een stappenplan te vinden?

10 beste sjablonen voor projectroutekaarten

Zoals je zult ontdekken, zijn er verschillende soorten sjablonen voor het stappenplan. Als projectmanager moet je jezelf uitrusten met meerdere sjablonen voor projectmanagement die je gemakkelijk kunt aanpassen aan de behoeften van je project.

Met dit in gedachten zijn hier tien verschillende sjablonen voor projectmanagement om je te helpen bij het maken van een stappenplan voor je project productontwikkeling of elk ander project op schema te houden.

1. Sjabloon voor projectroutekaart

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Project-Roadmap-Template-by-ClickUp.png ClickUp stappenplan sjabloon https://clickup.com/templates/project-roadmap-t-102456720 Dit sjabloon downloaden /cta/

Bovenaan de lijst staat de Sjabloon voor routekaart door ClickUp .

Met dit sjabloon voor een productroutekaart kunt u alle bewegende delen van uw projecten effectief en allemaal op Ć©Ć©n plek plannen, bijhouden en beheren.

Projecten en productmanagers kunnen dit sjabloon gebruiken om:

Eenvoudig de voortgang van uw taken en projecten bij te werken en bij te houden

U en uw team te helpen bij het visualiseren van eenproject te visualiseren vanuit een voorstel tot voltooiing

Effectief strategieƫn opstellen en eventuele blokkades of knelpunten van tevoren voorzien

Naadloos samenwerken met teams en clients en de communicatie over projecten verbeteren

Wat krijg je met dit sjabloon?

De sjabloon bevat vijf verschillende kant-en-klare weergaven, waaronder Lijst, Werklast, Kalender, Gantt en Boardweergave, zodat je je projecten op verschillende manieren kunt bekijken.

Daarnaast wordt het geleverd met ClickUp's vooraf aangepaste statussen om u te helpen een gestructureerde en soepele werkstroom te creƫren en vooraf in te stellen Aangepaste velden om ervoor te zorgen dat de belangrijkste details van je taken en projecten gemakkelijk zichtbaar zijn voor jou en je team, belanghebbenden en clients.

En omdat ClickUp volledig aanpasbaar is, kunt u het platform en de sjablonen zo aanpassen dat ze bij uw wensen passen projectvereisten en voorkeuren voor de werkstroom.

Gebruik dit sjabloon om met een paar klikken uw ideale productroadmap te maken. Deze sjabloon downloaden

2. Sjabloon voor eenvoudige routekaart

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Simple-Roadmap-Doc-Template.png ClickUp eenvoudig stappenplan sjabloon https://clickup.com/templates/simple-roadmap-1737m-78681 Dit sjabloon downloaden /cta/

Werk je aan een kleiner project of wil je misschien je stappenplan in een document vastleggen?

Dan is de Eenvoudig sjabloon voor routekaart door ClickUp is voor jou!

Met dit sjabloon kun je een eenvoudige maar effectieve projectroutekaart maken in een documentweergave met ClickUp Documenten die u gemakkelijk kunt delen met uw team en kunt koppelen aan uw taken, doelen en meer.

Binnen het document krijgt u vooraf ingestelde secties om u te helpen bij het maken van uw stappenplan. En in het geval dat je project complexer wordt, of als je gewoon meer details wilt toevoegen aan je stappenplan, geeft deze sjabloon je de flexibiliteit om elk deel van dit document aan te passen.

Het biedt opmaakopties die je de vrijheid geven om je document zo te formatteren en te stylen dat het jouw unieke project ondersteunt. Je kunt koppelingen, afbeeldingen, video's en meer invoegen en zelfs de bewerkingen, delen en weergaven regelen om ervoor te zorgen dat je roadmap volledig beschermd is tegen ongewenste wijzigingen. Je kunt ook communiceren met je team door leden van je team te taggen en commentaar toe te wijzen. Dit sjabloon downloaden

3. Sjabloon voor Business Roadmap

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Business-Roadmap-Template.png ClickUp Business Stappenplan Sjabloon https://clickup.com/templates/business-roadmap-t-205392700 Dit sjabloon downloaden /cta/

De Business Stappenplan Sjabloon door ClickUp is gemaakt om u te helpen een strategische routekaart te maken die de belangrijkste doelstellingen en strategieƫn van uw bedrijf schetst en u op het goede spoor houdt om uw doelen op lange termijn te bereiken.

Dit sjabloon wordt geleverd met kant-en-klare weergaven, zoals een tijdlijn en een lijstweergave, om uw doelstellingen te visualiseren projectdoelstellingen te visualiseren op een georganiseerde manier. Bovendien krijg je ook toegang tot vooraf aangepaste velden en aangepaste statussen, zodat je altijd op de hoogte blijft van de voortgang van je project.

Net als de andere sjablonen in ClickUp is ook dit sjabloon aanpasbaar. U kunt het aanpassen aan de vereisten van uw project en uw groeiende bedrijf ondersteunen.

En als u begeleiding nodig hebt bij het gebruik van deze sjabloon, raadpleeg dan de Aan de slag-gids die bij de sjabloon wordt geleverd om u te helpen het meeste uit deze sjabloon te halen. Dit sjabloon downloaden

4. Whiteboard sjabloon voor strategisch plan

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Strategic-Plan-Whiteboard-Template.png ClickUp Strategisch Plan Whiteboard Sjabloon https://clickup.com/templates/strategic-plan-whiteboard-kkmvq-6319470 Dit sjabloon downloaden /cta/

Met de ClickUp Strategisch Plan Whiteboard Sjabloon kunt u een visueel en strategisch stappenplan ontwikkelen waarmee uw team gemakkelijk alle kritieke stappen in uw project kan coƶrdineren voor de gewenste projectresultaten.

Dit sjabloon is beschikbaar in ClickUp Whiteboards waar u een gedetailleerd, georganiseerd, functioneel (en esthetisch mooi) whiteboard kunt maken waarop uw strategische abonnementen duidelijk worden weergegeven.

En omdat Whiteboards in het platform van ClickUp leven, kunt u uw taken en projecten aan uw whiteboard toevoegen, uw abonnement gemakkelijk met uw team delen, naadloos met hen samenwerken in realtime, en uw strategische plannen naast uw werk houden voor gemakkelijke toegang en zichtbaarheid. Dit sjabloon downloaden

5. Sjabloon voor berichtenmatrix

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Messaging-Matrix-Template.png ClickUp Matrix Sjabloon voor berichtgeving https://clickup.com/templates/messaging-matrix-t-126284618 Dit sjabloon downloaden /cta/

Als je betrokken bent bij productontwikkeling en marketing, weet je dat je meer moet doen dan alleen het productprototype bedenken. Je moet er ook voor zorgen dat je de juiste boodschap hebt strategieƫn en positionering van het merk om je te helpen je target publiek te bereiken.

De Sjabloon voor matrixberichten van ClickUp kan u helpen een duidelijke productmarketingroutekaart op te stellen, een overzicht van de berichtgeving te schetsen en een sterk communicatieplan op te stellen om uw team op Ć©Ć©n lijn te brengen wat betreft merkpositionering en berichtgeving in de aanloop naar uw productlancering .

Dit sjabloon wordt ook geleverd met een Start Here Doc om je te begeleiden bij de eerste stappen in het maken van je eigen messaging matrix. Download dit sjabloon

6. Microsoft Excel Agile Stappenplan sjabloon

Via Microsoft

Als je een Excel-werkblad gebruikt voor je projectmanagement rollen, heb je een projectmanagement stappenplan nodig om te integreren met deze software. Dat is waar het Excel Agile stappenplan sjabloon van pas komt.

Met dit stappenplan voor projectmanagement kun je gemakkelijk de ontwikkeling van je product bijhouden met een eenvoudig sjabloon dat je helpt om je taken te prioriteren en je targets en data te halen. Je kunt dit sjabloon ook gebruiken, vooral het bijgeleverde werkblad, om essentiƫle projectgegevens in te voeren en je stappenplan automatisch bij te werken en het project waar nodig. Dit sjabloon downloaden

7. Microsoft Excel stappenplan sjabloon

Via Microsoft

Met het sjabloon Microsoft Excel Scrolling Roadmap kun je mijlpalen van je project meten en activiteiten bijhouden.

Zoals je zult ontdekken, kun je met dit cruciale sjabloon voor projectmanagement in detail inzicht krijgen in projectactiviteiten, terwijl je tegelijkertijd op de hoogte blijft van de werkelijke resultaten die je in je project hebt vastgelegd.

Dit sjabloon voor de project roadmap bevat ook een werkblad voor het invoeren van gegevens; voer uw gegevens in en Excel zal de roadmap automatisch bijwerken. Dit sjabloon downloaden

8. Microsoft PowerPoint Tijdlijn voor procesroutekaart

Via Microsoft

Met de sjabloon voor de tijdlijn van het Microsoft PowerPoint-proces kunt u een visuele weergave van uw proces maken.

Gebruik deze sjabloon om uw project abonnement en proces van concept tot lancering, voeg mijlpalen en sleutel data toe aan uw tijdlijn de sleutel gebeurtenissen gemakkelijk markeren en verschillende project statistieken bijhouden in een horizontale weergave.

Het PowerPoint-sjabloon voor de routekaart bevat ook instructies om u te helpen bij het gebruik van de sjabloon voor de tijdlijn van de routekaart. Dit sjabloon downloaden

9. Excel Project Tijdlijn Sjabloon

Via Microsoft

Deze Excel-sjabloon voor projecttijdlijnen kan u helpen bij het maken van een strategische routekaart die uw organisatie kan gebruiken om de activiteiten te verbeteren, technologische oplossingen te onderhouden en de visie van het bedrijf te ondersteunen. Met deze sjabloon kunt u mijlpalen toevoegen, uw stappenplan organiseren op thema, team of status en stappenplannen toewijzen aan specifieke mensen of afdelingen.

https://create.microsoft.com/en-us/template/project-timeline-with-milestones-bbfeb33f-d233-4832-a726-14fee3ab9237 Deze sjabloon downloaden /%ctaBtn/

10. Excel Tijdlijn werkplan sjabloon

Via Microsoft

Een sjabloon voor een zakelijk stappenplan lijkt op een business-abonnement omdat het ook een uitgebreid overzicht kan geven van uw organisatie, waar het naartoe wil en hoe het daar zal komen.

Met het Roadmunk Business-roadmapsjabloon kunnen u en de belanghebbenden in uw bedrijf laten zien welke initiatieven er zijn gepland per kwartaal en door verschillende afdelingen. Dit type roadmap kan silo's doorbreken en iedereen helpen het grote geheel te zien door een gedeeld begrip van de primaire bedrijfsdoelstellingen te bieden.

https://create.microsoft.com/en-us/template/work-plan-timeline-588ac285-43b6-40df-a8a6-2374f72789f1 Dit sjabloon downloaden /%ctaBtn/

Maak een routekaart naar succes met sjablonen

Het succes van een project hangt af van veel factoren. Daarom is het van cruciaal belang om een solide routekaart software en waterdichte strategieroutekaart om uw team te begeleiden, ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden op dezelfde pagina zitten, potentiƫle risico's en problemen in een vroeg stadium te identificeren en op koers te blijven om aan uw projectvereisten te voldoen.

Doe dus je voordeel met de sjablonen voor routekaarten die we hier voor je op een rijtje hebben gezet, van sjablonen voor routekaarten voor producten tot sjablonen voor routekaarten voor technologieƫn.

Met een goed sjabloon voor een stappenplan in de hand en een volledig aanpasbare software voor projectmanagement als u ClickUp in uw gereedschapskist hebt, bent u volledig uitgerust voor elk project dat op uw pad komt. Het biedt een bibliotheek met sjablonen en honderden functies om u de tools te geven die u nodig hebt om succesvolle projecten uit te voeren.

Het is gratis te proberen - begin vandaag nog gratis met het maken van uw stappenplan naar succes met ClickUp! Probeer ClickUp vandaag gratis uit