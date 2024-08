10 Beste Software voor Applicant Tracking System (ATS) in 2024

Het beste talent vinden is cruciaal voor het succes van uw bedrijf, maar het vinden en werven van dat toptalent is ongelooflijk tijdrovend. Om het wervingsproces te stroomlijnen, vertrouwen veel HR-afdelingen, recruiters en aanwervingsmanagers op software voor het bijhouden van sollicitanten (ATS).

HR-software

kan u ondersteunen bij het formateren van een functieomschrijving, het zoeken naar potentiële kandidaten en het beheren van sollicitaties. De beste ATS-systemen maken ook gebruik van kunstmatige intelligentie en algoritmen om cv's te automatiseren, zodat u kandidaten kunt screenen en een shortlist kunt maken van kandidaten die zich onderscheiden door hun vaardigheden en werkervaring.

En sommige systemen voor het bijhouden van sollicitaties helpen zelfs met het plannen van sollicitatiegesprekken, het maken van beoordelingen, het e-mailen van een aanbiedingsbrief en

het inwerken van uw nieuwe lid

.

Laten we eens kijken hoe wervingstools zoals ATS software het wervingsproces automatiseren, uw werkstroom optimaliseren en beslissingen over het aannemen van personeel gemakkelijk maken. We belichten ook de functies en functionaliteiten die u zou moeten overwegen en kijken naar enkele van de beste ATS-systeemopties om u te helpen de juiste voor u te vinden. ✨

Wat moet u zoeken in systemen voor het bijhouden van sollicitaties?

Goede recruitmentsoftware helpt je het sollicitatieproces te beheren vanaf het begin van je Recruitment Implementation Plan tot het einde.

Dit zijn enkele sleutel functies en functionaliteiten van ATS die je moet overwegen als je op zoek bent naar het juiste talentacquisitiesysteem voor jouw business:

Vereenvoudigde werving van kandidaten via geautomatiseerde vacatureplaatsing op meerdere carrièresites en online vacaturebanken

Een cloudgebaseerd, geoptimaliseerd systeem waartoe u overal toegang hebt op elk apparaat

A doorzoekbare database zodat u gemakkelijk de kandidaat kunt vinden die u zoekt

Aanpasbare opties zodat u de gegevens kunt zien op de manier die u verkiest

Een dashboard dat u helpt bijhoudt hoe u het doet ten opzichte van uw wervingsdoelen

De 10 beste software voor het bijhouden van sollicitaties in 2024

Gelukkig zijn er genoeg top systemen voor het bijhouden van sollicitanten voor verschillende gebruikssituaties. We hebben de providers in verschillende categorieën onderverdeeld, afhankelijk van wat

capaciteiten voor talentmanagement

-of combinatie van Taken die je nodig hebt.

Sommige rekruteringstools zijn gratis en als je een klein bedrijf hebt, zijn ze misschien precies wat je nodig hebt. Voor andere software voor het bijhouden van sollicitanten moet je betalen, dus je moet beslissen of dat het waard is voor jou. 💵

Laten we ze uitsplitsen.

1.

ClickUp

Beste voor bijhouden van sollicitanten met projectmanagement

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp's end-to-end

HR-beheerplatform

geeft je alles wat je nodig hebt om je dream team samen te stellen, hun talent te ontwikkelen en hun prestaties te beheren.

Gebruik deze gratis software voor het bijhouden van sollicitanten om duidelijkheid te krijgen over de open posities die u moet invullen in uw

organigram

. Maak vervolgens een abonnement op het wervingsproces met een

tool voor het in kaart brengen van processen

. Je kunt taken maken voor van alles en nog wat, van het online plaatsen van vacatures en het plannen van realtime video-interviews tot het versturen van een aanbiedingsbrief en

het inwerken van uw nieuwe medewerker

.

Het systeem helpt u bij het beheren van kandidaatprofielen en hun contactgegevens. Bovendien zorgt de ingebouwde automatisering ervoor dat alle sollicitanten door je pijplijn worden geleid, zodat je de beste kandidaat voor de baan kunt identificeren.

Met een bereik van gratis HR sjablonen om u te ondersteunen - van een personeelsabonnement tot de

ClickUp sjabloon voor een wervings- en implementatieplan

van documenten over bedrijfsprocessen en HR-beleid tot onderzoeken naar de betrokkenheid van werknemers en sjablonen voor corrigerende maatregelen - elk aspect van het wervings- en managementproces komt aan bod. 🙌

ClickUp beste functies

Aangepaste sjablonen helpen u door elke fase van de cyclus van het wervingsproces

Aangepaste statussen laten u in één oogopslag zien waar u bent met elke Taak

ClickUp CRM om sollicitanten bij te houden en hun contactgegevens te organiseren

Aanpasbare weergaven maken het gemakkelijk om uw voortgang en statistieken in detail of als overzicht te bekijken

Samenwerking is eenvoudig, zodat het hele wervingsteam kan samenwerken om de juiste kandidaat te vinden

Het cloudgebaseerde systeem betekent dat je overal toegang hebt tot je sollicitatiesysteem

ClickUp limieten

Er is zo'n groot bereik aan functies en aanpassingsopties dat het soms moeilijk is om ze allemaal onder de knie te krijgen

De mobiele app heeft nog niet alle functies van de desktop-app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Winderig HR

Beste gratis systeem voor het bijhouden van sollicitanten

via

Breezy HR

Dit systeem voor het bijhouden van sollicitanten werkt goed voor kleine tot middelgrote bedrijven die het hele jaar door personeel aannemen, zoals recruiters, fysieke winkels en franchises.

Breezy helpt je bij het maken van een carrièrepagina en plaatst je vacatures op meer dan 50 topvacaturesites over de hele wereld.

Elke prijsklasse van deze ATS-software biedt meer functies. Terwijl ze bijvoorbeeld allemaal automatische plaatsing op vacaturesites en cv-parsing bieden, helpen de betaalde abonnementen ook bij het automatiseren van de voorscreening van kandidaten, het plannen van sollicitatiegesprekken via video vergaderingen en het afhandelen van andere repetitieve taken.

Het Business-abonnement biedt nog meer geavanceerde functies, zoals het vergelijken van kandidaten, het goedkeuren van vacatures en het beheren van aanbiedingen. 🛠️

Breezy HR beste functies

Het is eenvoudig en gemakkelijk om het systeem te gebruiken en aan te passen

Het dashboard en de analyses samen geven je veel informatie

Het systeem maakt collaborative hiring mogelijk zodat alle leden van het hiring team erbij betrokken kunnen worden

Breezy HR limieten

Op de gratis Bootstrap versie kunt u alleen kandidaten zien die in de afgelopen 30 dagen hebben gesolliciteerd

Het integreert niet met LinkedIn Recruiter, dus je moet handmatig profielen toevoegen

Breezy HR prijzen

Bootstrap: Gratis

Gratis Startup: Begint bij $157/maand

Begint bij $157/maand Groei: Begint bij $273/maand

Begint bij $273/maand Business:Begint bij $439/maand

Breezy HR beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (550+ beoordelingen)

4.4/5 (550+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.390+ beoordelingen)

3. MightyRecruiter

Beste gratis systeem voor het bijhouden van sollicitanten

via

MightyRecruiter

MightyRecruiter is een van de gratis systemen voor het bijhouden van sollicitaties die zijn ontworpen om de aanwervende manager te helpen bij het vinden van zowel actieve werkzoekenden als meer passieve kandidaten.

MightRecruiter plaatst vacatures op meer dan 29 vacaturebanken, waaronder LinkedIn, Glassdoor en CareerBuilder. Het doorzoekt ook uw sociale medianetwerken om potentiële kandidaten te identificeren, zodat u uw netwerk optimaal kunt benutten.

Wanneer de sollicitaties binnenkomen, identificeert MightRecruiter met behulp van AI de meest gekwalificeerde sollicitanten en neemt ze mee naar de aanwervingsfase.

MightyRecruiter beste functies

Bron zowel actieve als passieve kandidaten van veel verschillende platforms

Haal informatie over kandidaten rechtstreeks van sociale profielen

Integreer MightyRecruiter met uw bestaande ATS

Stuur aangepaste, geautomatiseerde berichten naar kandidaten vanuit het systeem en houd alles op één plek

Beperkingen van MightyRecruiter

Sommige gebruikers zouden graag een meer gedetailleerde rapportage zien

E-mails naar sollicitanten kunnen niet veel worden aangepast

MightyRecruiter prijzen

Gratis

MightyRecruiter beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (25+ beoordelingen)

4.1/5 (25+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (60+ beoordelingen)

4. Kas

Beste sollicitantvolgsysteem voor middelgrote en grote bedrijven

via

Broeikas

Greenhouse biedt een gestructureerd wervingsproces dat de efficiëntie en effectiviteit verbetert, zodat u de juiste mensen aanneemt om uw business op te bouwen. Het verminderen van vooroordelen en het bevorderen van inclusie zorgt voor meer diversiteit - en ook voor meer creativiteit en business impact.

Dit systeem voor het bijhouden van sollicitanten is sterk gericht op eerlijkheid en samenwerking in het wervingsproces. Het houdt ook rekening met de ervaring van kandidaten, van sollicitatiegesprek tot inwerken, zodat ze snel in hun nieuwe team kunnen integreren.

Greenhouse beste functies

De software is heel eenvoudig te gebruiken, zelfs als je geen ervaren recruiter bent

Het systeem helpt je bij het instellen van Taken voor elke stap van het proces en meet je succes aan het eind

Je kunt scorekaarten maken op basis van de ervaring van kandidaten en andere factoren zoals soft skills, zodat je gemakkelijk de beste mensen voor verschillende functieomschrijvingen kunt identificeren

Rapporten en analyses houden iedereen op de hoogte tijdens het wervingsproces

Greenhouse limieten

De rapportage functionaliteit is voor verbetering vatbaar en het kan zijn dat u een integratie van een derde partij moet gebruiken om de gegevens te krijgen die u wilt op de manier die u wilt

De gebruikersinterface - vooral het dashboard - is niet zo intuïtief als zou kunnen

Greenhouse prijzen

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.500+ beoordelingen)

4.4/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (650+ beoordelingen)

5. BambooHR

Beste systeem voor het bijhouden van sollicitanten voor middelgrote en grote bedrijven

via

BambooHR

BambooHR is een voltooid HR-systeem dat software voor het bijhouden van sollicitanten bevat. Het werkt vanuit een enkele, veilige databron binnen het systeem en ondersteunt het aannemen en inwerken, maar ook de prestaties van werknemers, salarisadministratie en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Tijdens het aanwervingsproces beheert dit systeem voor het bijhouden van sollicitaties alle gegevens van de kandidaat, inclusief hun contactgegevens. Het houdt ook de bijzonderheden van de rol bij, zoals de titel van de functie en de functieomschrijving.

Statusupdates vertellen je precies waar die kandidaat zich in het proces bevindt en wat zijn huidige beoordeling is in lijn voor de baan. En als extra herinnering aan de voortgang van de sollicitatie, kunt u gemakkelijk teruggaan naar de laatste communicatie met die kandidaat. 📫

BambooHR beste functies

Automatiseert het bijhouden en beheren van kandidaatinformatie, waardoor je tijd bespaart

Helpt je in elke fase van het proces met de kandidaat te communiceren, waardoor de kandidaat een geweldige ervaring heeft

Maakt samenwerking met belanghebbenden mogelijk door aangepaste toestemmingen toe te staan

Integreert met andere Bamboo apps en ATS-vriendelijke externe apps, zoals Indeed, Greenhouse en Breezy

beperkingen van BambooHR

Sommige gebruikers hebben gerapporteerd dat de ondersteuning traag en niet altijd erg behulpzaam is

BambooHR integreert niet met QuickBooks Online, dus als dat je boekhoudsysteem is, moet je gegevens handmatig invoeren of een tussenpersoon gebruiken om informatie over werknemers naar QuickBooks over te brengen

prijzen van #### BambooHR

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies over BambooHR

G2: 4.5/5 (1.450+ beoordelingen)

4.5/5 (1.450+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.500+ beoordelingen)

6. Kabbelend

Beste sollicitantvolgsysteem voor startups

via

Kabbelend

Rippling helpt u talent te werven op meerdere platforms en vervolgens aanwervingsprocessen en workflows in te stellen om het proces van begin tot eind naadloos te beheren.

Deze software voor het bijhouden van sollicitanten maakt elke stap gemakkelijker, van het aanpassen van fases van sollicitatiegesprekken op basis van anciënniteit tot het plannen van die gesprekken in agenda's zoals Outlook, Google en iCal.

Zodra je klaar bent om iemand aan te nemen, helpt het je bij het versturen van aanbiedingsbrieven en al het relevante papierwerk, zoals titels van functies en functiebeschrijvingen, naar je nieuwe lid. Het registreert de nieuwe medewerker ook in alle benodigde systemen, zoals salarisadministratie en ziektekostenverzekering. 📝

Rippling beste functies

Het voegt automatisch vacatures toe aan platforms zoals LinkedIn en Indeed

U kunt rapporten aanpassen om u de gegevens te geven die u wilt - bijvoorbeeld de tijd die beschikbaar is om een positie in te vullen of feedback van kandidaten

De systemen voor het bijhouden van sollicitanten werken samen met learning management, zodat u uw nieuwe werknemers snel aan de slag kunt helpen

Rippling limieten

Sommige klanten hebben geklaagd dat de ondersteuning tijdens de implementatie voor verbetering vatbaar is

U moet een app van derden gebruiken voorprestatiebeheer Rimpelende prijzen

Contact voor prijzen

Rippling beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

4.8/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (2.700+ beoordelingen)

7. JazzHR

Beste systeem voor het bijhouden van sollicitanten voor middelgrote bedrijven

via

JazzHR

JazzHR is gericht op middelgrote en enterprise bedrijven en helpt u met één klik op meerdere vacaturesites te zoeken. Vervolgens gebruikt het assessments en interviews om de kandidaten te rangschikken volgens uw eigen criteria.

Je kunt het platform ook gebruiken om input over de kandidaten te krijgen van iedereen in het team voor een echt samenwerkingsproces.

Een functie voor het digitaal beheren van aanbiedingen automatiseert en versnelt onboarding, terwijl een duidelijke employer branding ervoor zorgt dat de ervaringen van de kandidaten bij elk contactmoment consistent en positief zijn. 😊

JazzHR beste functies

Alle abonnementen staan onbeperkte gebruikers toe

Met het systeem kunt u aangepaste oplossingen creëren om aan uw aanwervingsbehoeften te voldoen

JazzHR integreert met verschillende andere gerelateerde systemen, zoals JobTarget, Criteria, en Werven.com

JazzHR beperkingen

Het integreert niet met externe servicesites zoals Fiverr of Upwork, dus je zult niet gemakkelijk externe contractanten vinden

Ondersteuning reageert niet altijd snel als je technische problemen rapporteert

JazzHR prijzen

Gratis proefversie

Hero: $49/maand

$49/maand Plus: $239/maand

$239/maand Pro: $359/maand

JazzHR beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (450+ beoordelingen)

4.4/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (450+ beoordelingen)

8. Werver

Beste voor het werven van sollicitanten

via

Werver

Recruitee helpt u eerst bij het maken van een carrièrewebsite met uw employer brand met behulp van een gebruiksvriendelijke editor. Vervolgens gebruikt het meerdere sourcingtools, waaronder vacaturesites, deelbare koppelingen naar sociale media en doorverwijzingen van werknemers om gekwalificeerde kandidaten te vinden.

De planner maakt het plannen van sollicitatiegesprekken een fluitje van een cent en sjablonen en aantekeningen voor sollicitatiegesprekken in het systeem zorgen voor consistentie en transparantie. Dit houdt ook alles op dezelfde plaats voor eenvoudige toegang en ondersteunt de samenwerking binnen het wervingsteam. 📚

Recruitee beste functies

Automatisering en sjablonen helpen je werkstroom te vereenvoudigen en tijd te besparen

U kunt uw rapporten en dashboards aanpassen om het proces te volgen en gemakkelijk te zien waar optimalisatie nodig is

Deze software voor het bijhouden van sollicitanten integreert met vele andere platforms, waaronder Google, Teams, Indeed en Zapier

Recruitee limieten

De mobiele applicatie is niet zo volledig ontwikkeld als de desktop applicatie

De functie is gericht op de behoeften van de Amerikaanse markt en kan niet gemakkelijk worden aangepast aan de verschillende behoeften van aanwervingsprocessen in andere landen

Recruitee prijzen

Gratis proefversie

Lancering: $224/maand

$224/maand Schaal: $399/maand

$399/maand Lead: Neem contact op voor prijzen

Recruitee beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

4.5/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (180+ beoordelingen)

9. Bullhorn

Beste voor het werven van sollicitanten

via

Bullhorn

Bullhorn richt zich op de ervaring van kandidaten en het creëren van persoonlijke relaties. Dit wordt gecombineerd met hightech automatisering om de juiste kandidaten op de juiste posities te krijgen.

Deze software voor het bijhouden van sollicitanten is gericht op uitzendbureaus en ondersteunt recruiters bij het hele wervingsproces, van het vinden van kandidaten tot het factureren van clients. Het doel is om uw activiteiten te stroomlijnen en u te helpen meer kandidaten te plaatsen, waardoor u meer omzet maakt. 📈

Met een gecentraliseerd systeem dat vacatures, kandidaten en Taken beheert, kunt u altijd precies zien waar u zich in het proces bevindt. U kunt ook herinneringen instellen om taken op bepaalde tijdstippen te voltooien, zodat u altijd op koers ligt naar uw wervingsdoelen.

Bullhorn beste functies

Het cloudgebaseerde systeem is veilig en toegankelijk waar je ook bent

De geïntegreerdeCRM-tool helpt u op de hoogte te blijven van de veranderende behoeften van uw clients

Er is een sterke focus op klantenservice en het helpen van clients om het beste uit het systeem te halen

Bullhorn limieten

De interface is niet erg gebruikersvriendelijk vergeleken met andere sollicitantvolgsystemen in deze lijst

Er zijn zoveel functies dat het overweldigend kan zijn, vooral voor nieuwe ATS gebruikers

Bullhorn prijzen

Neem contact op voor prijzen

Bullhorn beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (500+ beoordelingen)

4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.000+ beoordelingen)

10. CRM rekruteren

Beste voor het werven van sollicitanten

via

CRM rekruteren

Recruit CRM is ook ontworpen voor uitzend- en wervingsbureaus en automatiseert uw wervingsworkflow, waardoor u veel effectiever kunt werken.

Deze software voor het bijhouden van sollicitanten haalt potentiële kandidaten rechtstreeks van platforms zoals Outlook, Gmail en LinkedIn. Zodra ze in het systeem zitten, kunnen deze nieuwe kandidaten hun eigen profielinformatie bijwerken met één klik op de knop. Recruit CRM gebruikt vervolgens AI om hun cv's te screenen op de beste kandidaten. 🏆

Elk opeenvolgend abonnement geeft je de mogelijkheid om meer kandidaten bij te houden. Het Business-abonnement biedt API-toegang en een Executive Search Report. En het Enterprise-abonnement biedt aangepaste branding en SLA's, onbeperkte live training en een toegewijde accountmanager.

Recruit CRM beste functies

Het systeem voor het bijhouden van sollicitanten is intuïtief en eenvoudig te gebruiken

Kanban-borden met slepen en neerzetten maken het gemakkelijk om de pijplijn van kandidaten te visualiseren

De software is 100% aanpasbaar, met meer dan 5.000 beschikbare integraties

Het ondersteuningsteam en het ontwikkelingsteam zijn zeer behulpzaam en reageren snel

Recruit CRM limieten

Sommige gebruikers zouden graag meer automatisering en integratiemogelijkheden zien

De functie rapportage zou wat meer functies kunnen gebruiken

Recruit CRM prijzen

Gratis proefversie

Pro: $85/maand per gebruiker

$85/maand per gebruiker Business: $125/maand per gebruiker

$125/maand per gebruiker Enterprise: $165/maand per gebruiker

Recruit CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (45+ beoordelingen)

4.7/5 (45+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (330+ beoordelingen)

Maak aanname gemakkelijk met software voor het bijhouden van sollicitanten

Als u regelmatig nieuw personeel aanwerft, is het zinvol om de meest efficiënte en effectieve manier te vinden. Een systeem voor het bijhouden van sollicitanten helpt u uw wervingsproces van begin tot eind te beheren.

Het bewaart alle informatie over uw kandidaten op één plek, helpt u bij het sorteren van hun profielen en vergemakkelijkt de samenwerking met andere belanghebbenden. Een ATS automatiseert ook taken, vergemakkelijkt uw werkstroom en helpt u om uitzonderlijke aanwervingsbeslissingen te nemen voor uw bedrijf. ✨

Als u op zoek bent naar een ATS dat aan al uw aanwervingsbehoeften voldoet, kunt u niet beter doen dan ClickUp. Met een groot bereik aan sjablonen en informatie binnen handbereik helpt het u met elk aspect van uw bedrijf, van aanwerving tot onboarding. 🤩 Meld u vandaag nog aan voor ClickUp !