10 Beste HR-talentbeheersoftware in 2024

Wat moet u zoeken in Talent Management-oplossingen?

Bij het zoeken naar de beste talentmanagementsoftware zijn er een paar belangrijke dingen waar je op moet letten.

Bijvoorbeeld,software voor het volgen van sollicitanten,inwerken van werknemersprestatiebeheer, training en ontwikkeling, en opvolgingsplanning hebben vaak de hoogste prioriteit. Aanwerving enwervingstools maken soms ook deel uit van die lijst Gebruiksgemak: Als je een klein bedrijf bent, wil je geen uren of dagen bezig zijn met het uitzoeken hoe je de software moet gebruiken. Als je daarentegen een onderneming bent, heb je complexere software nodig en moet je waarschijnlijk rekening houden met een leercurve

Je zult software willen vinden die betaalbaar is voor je bedrijf. We hebben de prijzen in onze beoordelingen hieronder opgenomen, zodat u gemakkelijk kosten kunt vergelijken Op maat gemaakt: Als u een klein bedrijf hebt, hebt u misschien niet alle functies van een groot talentmanagementsysteem nodig

Als je deze belangrijke punten in overweging neemt, zal je de beste talentmanagementsoftware vinden die goed werkt (en je doet glimlachen). 😀

De 10 beste HR-talentmanagementsoftware voor gebruik in 2024

Goede talentmanagementsoftware verwijst naar systemen die je kunnen helpen bij het ontwikkelen, betrekken en koesteren van je personeel. Idealiter helpt het met zaken als prestatiebeoordelingen, prestatiebeheer talentmanagementstrategieën, werknemersbetrokkenheid en een brede waaier aan gerelateerde talentmanagementtaken.

Sommige HR-softwaresystemen omvatten ook rekruteringssoftware om te helpen bij het rekruteringsproces en loonbeheersystemen.

1. ClickUp - Goed voor HR-beheer

Werf en beheer uw ideale team met het HR-beheerplatform van ClickUp ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat teams van alle groottes en industrieën helpt om meer gedaan te krijgen. Met meer dan 1.000 integraties en honderden aanpassingsmogelijkheden maakt ClickUp het gemakkelijk om de voortgang bij te houden, samen te werken met teamleden en uw doelen te bereiken. ClickUp HR-functies bieden talentbeheertools die kunnen worden gebruikt om gegevens, tijd en doelen van werknemers te beheren. Maak aangepaste onboarding-workflows, volg prestaties en pas prestatiebeoordelingsprocessen aan zodat ze bij uw bedrijf passen teambeheer behoeften. ClickUp's sjabloon voor prestatiebeoordeling stelt u in staat om een aangepast prestatiebeoordelingsproces te maken dat past bij de behoeften van uw team. De sjabloon bevat aangepaste statussen, aangepaste velden en aangepaste weergaven om u te helpen bij het bijhouden en beoordelen van prestaties.

Je kunt de sjabloon voor functioneringsgesprekken gebruiken en sjablonen voor opleidingsplannen om doelen te stellen en een duidelijk pad naar succes uit te stippelen. Je kunt ook gebruikmaken van een groot aantal aanvullende HR-tools zoals Sjablonen voor sollicitatiegesprekken samenwerkingsfuncties en meer.

Als je op zoek bent naar goede talentmanagement softwaresystemen met ingebouwde beheersoftware voor werknemersbetrokkenheid en software voor toezicht op werknemers bekijk ClickUp!

Het is flexibel, werkt samen en is geweldig voor talentmanagement!

ClickUp beste functies

Maakt een buitengewone mate van maatwerk mogelijk om aan unieke bedrijfsvereisten te voldoen

Verenigt naadloos verschillende functies om soepele workflowovergangen te garanderen

Biedt teams zeer effectieve samenwerkingstools

Biedt een robuuste AI voor snellere contentcreatie en verbeterde communicatie

De veelzijdigheid is geschikt voor verschillende industrieën en teamgroottes

ClickUp beperkingen

De interface van ClickUp is rijk aan functies, maar kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers, waardoor een steile leercurve ontstaat

De vele aanpassingsopties kunnen onbedoeld leiden tot onnodige complexiteit

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Extra $5/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.314+ beoordelingen)

4.7/5 (8.314+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.761+ beoordelingen)

2. IBM Talent Management - Goed voor HR in de cloud

Via IBM Talentbeheer IBM Talent Management is een suite van cloudgebaseerde HR- en talentmanagementsystemen die organisaties helpen toptalent aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden.

De talentmanagementsoftware biedt een uitgebreide set tools en diensten waarmee bedrijven van elke omvang hun talentmanagementprocessen kunnen verbeteren.

IBM Talent Management beste eigenschappen

Maakt gebruik van AI om diepgaande inzichten te genereren die strategische besluitvorming kunnen sturen

De gebruiksvriendelijke interface bevordert een snelle beheersing van de tool

De uitgebreide suite van tools richt zich op meerdere aspecten van HR en talentmanagement

Biedt uitgebreide oplossingen, waardoor het geschikt is voor verschillende bedrijfsgroottes

Geeft prioriteit aan de ontwikkeling en betrokkenheid van medewerkers

IBM Talent Management beperkingen

Het hoge niveau van functionaliteit kan de interface onoverzichtelijk maken, wat de gebruikerservaring beïnvloedt

Integratie met niet-IBM software is niet altijd naadloos of intuïtief voor uw talentmanagement strategie

IBM Talent Management prijzen

Neem contact op voor prijzen

IBM Talent Management beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (84+ beoordelingen)

3.5/5 (84+ beoordelingen) Capterra: N.v.t

via ClearCompany Talentmanagementplatform ClearCompany is een full-service platform voor HR-oplossingen. Als je op zoek bent naar een platform voor het beheren van secundaire arbeidsvoorwaarden, salarisadministratie, compliance en management, dan zou je ClearCompany kunnen overwegen.

Klanten zijn vooral lovend over het sollicitantvolgsysteem en de behulpzame supportmedewerkers en gebruiksvriendelijke interface. En hoewel ze dol zijn op de krachtige functies, melden velen een leercurve die na verloop van tijd beter wordt.

ClearCompany beste functies

Biedt een gebruiksvriendelijke interface die de gebruikerservaring verbetert

Aanpasbaar aan unieke bedrijfsbehoeften

Zeer snel reagerende supportmedewerkers bieden waardevolle hulp

Integreert voordelen,loonlijstsjablonencompensatiebeheer, compliance en talentmanagement in één platform

Geprezen om zijn krachtige functies die efficiënte oplossingen bieden

ClearCompany beperkingen

Voor sommigen kan het proces van het opzetten en beheren van workflows tijdrovend zijn

De UX en het design van het talentmanagementsysteem kunnen gedateerd lijken in vergelijking met modernere interfaces

ClearCompany prijzen

Neem contact op voor prijzen

ClearCompany beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (290+ beoordelingen)

4.6/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (312+ beoordelingen)

via Deel Deel is een wereldwijd payrollplatform en biedt een HR- en talentmanagementsysteem met beheerfuncties waarmee u payroll, compliance en contracten in meer dan 150 landen kunt beheren.

Op zoek naar gratis software voor talentmanagement? Deel biedt een gratis versie van zijn programma, en het is misschien de moeite waard om er eens naar te kijken.

Deel besteedt echter niet veel aandacht aan talentmanagement functies zoals prestatiebeheer of monitoring van werknemers . Daarom is het misschien geen goede keuze voor bedrijven en HR-directeuren die toptalent willen beheren, ontwikkelen en binden.

Deel beste eigenschappen

Biedt geautomatiseerde workflows om HR-processen te stroomlijnen

Sterk salarisadministratie- en nalevingssysteem om wereldwijde teams te beheren

Dekt HR-behoeften in 150+ landen, waardoor het perfect is voor internationale bedrijven

Biedt een gratis versie van het programma

Helpt bij contractbeheer voor internationale aannemers

Deel beperkingen

Beperkte tools voor loopbaanontwikkeling en betrokkenheid van werknemers

Frequente ontevredenheid van werknemers over het betalingssysteem

Klantenservice en training moeten worden verbeterd

Hoewel het internationale werving vereenvoudigt, kunnen gebruikers problemen ondervinden bij het omgaan met de vereisten van bepaalde specifieke landen

Deel prijzen

Deel HR: Gratis

Gratis EOR: $599+/maand

$599+/maand Aannemers: $49+/maand

Deel beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (708+ beoordelingen)

4.6/5 (708+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (79+ beoordelingen)

10. Cornerstone OnDemand - Goed voor de ontwikkeling van werknemers

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Cornerstone-OnDemand-dashboard.jpg Cornerstone OnDemand Dashboard /img/

via Hoeksteen OnDemand Cornerstone OnDemand HR Platform helpt bij het beheren van de ontwikkeling en betrokkenheid van werknemers. En nog veel meer. Het kan ook worden geïntegreerd met andere programma's om u te helpen het HR-talentbeheersysteem te bouwen dat het beste is voor uw bedrijf.

Cornerstone OnDemand werkt met bedrijven in het MKB, het middensegment en op ondernemingsniveau. Klanten houden van de interactieve training en forums, maar de software vereist wel enige training omdat het niet zo gebruiksvriendelijk is als sommige andere.

Cornerstone OnDemand beste eigenschappen

Biedt zeer interactieve training om efficiënt gebruik van het platform te garanderen

Biedt 24/7 klantenondersteuning om problemen snel op te lossen

Maakt aanpassing van sjablonen mogelijk om te voldoen aan unieke bedrijfsbehoeften

Helpt de ontwikkeling en betrokkenheid van werknemers te beheren

Biedt diepgaande integratiemogelijkheden met andere HR-systemen

Beperkingen van Cornerstone OnDemand

Het grote aantal functies kan de gebruikersinterface onoverzichtelijk maken, waardoor het voltooien van taken mogelijk wordt vertraagd

Sommige gebruikers vinden het aanpassingsproces een beetje ingewikkeld en tijdrovend

Cornerstone OnDemand prijzen

Neem contact op voor prijzen

Cornerstone OnDemand beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (8+ beoordelingen)

4.3/5 (8+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (22+ beoordelingen)

Hoe de beste talentmanagementsoftware voor werknemers te kiezen

In dit artikel hebben we de 10 beste talentmanagementsoftware op de markt besproken. Deze softwareoplossingen bieden verschillende functies en voordelen, waaronder:

Streamlined onboarding: Stroomlijn het onboarding proces voor nieuwe werknemers, zodat ze alle informatie hebben die ze nodig hebben om snel en effectief aan de slag te gaan

Stroomlijn het onboarding proces voor nieuwe werknemers, zodat ze alle informatie hebben die ze nodig hebben om snel en effectief aan de slag te gaan Prestaties bijhouden: Houd de prestaties van werknemers op veel manieren bij, waaronder het bijhouden van doelen, doelstellingen en belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's). Deze informatie kan worden gebruikt om gebieden te identificeren waar werknemers extra training of ontwikkeling nodig hebben, en het kan ook worden gebruikt om feedback te geven aan werknemers

Houd de prestaties van werknemers op veel manieren bij, waaronder het bijhouden van doelen, doelstellingen en belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's). Deze informatie kan worden gebruikt om gebieden te identificeren waar werknemers extra training of ontwikkeling nodig hebben, en het kan ook worden gebruikt om feedback te geven aan werknemers Feedback: Geef tijdig en constructief feedback aan werknemers om ze te helpen hun prestaties te verbeteren. En om werknemers gemotiveerd en betrokken te houden

Geef tijdig en constructief feedback aan werknemers om ze te helpen hun prestaties te verbeteren. En om werknemers gemotiveerd en betrokken te houden High-potential identificatie: Identificeer high-potential werknemers die klaar zijn voor promotie of andere kansen. U kunt deze gegevens gebruiken om een opvolgingsplan voor uw organisatie op te stellen en gerichte training en ontwikkeling te bieden aan werknemers met veel potentieel

Welk softwaresysteem voor talentmanagement het meest geschikt is voor uw organisatie, hangt af van de unieke behoeften van uw bedrijf en sector. Maar de bovenstaande software reviews maken het een stuk makkelijker om te kiezen!

Optimaliseer uw talentontwikkelings- en managementsysteem

Na het bekijken van de 10 beste talent management software op de markt, denken we dat ClickUp de beste keuze is voor bedrijven van alle groottes. Het kan u helpen te voldoen aan uw HR-doelstellingen en verbeteren procesefficiëntie op een manier die is afgestemd op uw specifieke behoeften.

Met zijn krachtige functies, flexibele aanpassingsopties en betaalbare prijzen kan ClickUp u helpen bij het stroomlijnen van uw inwerkproces, het bijhouden van werknemersprestaties, het geven van feedback en het identificeren van veelbelovende werknemers.

Bovendien bevat ClickUp krachtige software voor bedrijfsbeheer om alle bewegende delen van je bedrijf te helpen beheren. Word lid van ClickUp en begin vandaag nog met het voeden van uw team!