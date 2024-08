10 beste wervingstools voor recruiters in 2024

In de huidige competitieve arbeidsmarkt is het belangrijker dan ooit om een goede wervingsstrategie te hebben. Voordat je ook maar kunt denken aan het vinden van de juiste software voor personeelsbeheer hebt u een tool nodig die u kan helpen bij het organiseren en optimaliseren van uw sollicitantvolgsysteem.

Dat is niet altijd eenvoudig. Iedereen die betrokken is bij het rekruteringsproces kent de uitdagingen waar zowel het rekruteringsteam als de kandidaat tegenaan kunnen lopen.

Maar wat als we u vertellen dat de juiste software dat proces kan vereenvoudigen? Deze online rekruteringstools zullen uw HR-processen optimaliseren en de kopzorgen uit het rekruteringsproces van uw bedrijf halen.

De beste wervingstools hebben een paar belangrijke kenmerken gemeen. Ze kunnen verschillen in de specifieke waardeproposities die ze bieden, maar deze kenmerken kunnen HR-professionals een heel eind op weg helpen bij het vinden van de beste tool voor het hele wervingsproces:

: Je moet er vooral voor zorgen dat de tool die je kiest gemakkelijk te gebruiken is tijdens het hele wervingsprocesbesluitvormingsproces *Flexibiliteit: Neem je één werknemer in dienst of veel? Heeft u branchespecifieke eisen? De juiste wervingstools zijn flexibel genoeg om verschillende vacatures voor gekwalificeerde kandidaten in te vullen Goal-tracking mogelijkheden : Het primaire doel van werving ligt voor de hand, maar geavanceerde functies voor het volgen van doelen kunnen u nog steeds helpen ervoor te zorgen dat het wervingsproces op schema blijft

: Het primaire doel van werving ligt voor de hand, maar geavanceerde functies voor het volgen van doelen kunnen u nog steeds helpen ervoor te zorgen dat het wervingsproces op schema blijft Een uitgebreide sjabloonbibliotheek : HR-sjablonen ensjablonen voor inwerken voor uw wervingscampagnes kunnen u sneller op weg helpen dan vanaf nul te moeten beginnen

: HR-sjablonen ensjablonen voor inwerken voor uw wervingscampagnes kunnen u sneller op weg helpen dan vanaf nul te moeten beginnen Task management tools: Elke wervingscampagne is een project, met veel taken, subtaken, tijdlijnen en meer

Elke wervingscampagne is een project, met veel taken, subtaken, tijdlijnen en meer Procesoptimalisatie: Beschikt de tool die u overweegt over functies voor het bouwen vanproces efficiëntie? Het is de beste manier om ervoor te zorgen dat u talentacquisitieactiviteiten in de loop der tijd kunt verbeteren

Als je je wervingspraktijken en -uitvoering wilt optimaliseren, kunnen deze wervingstools helpen. Van uitgebreide HR-software tot speciale aanwervingsplatforms, dit zijn onze top rekruteringstools om te gebruiken in 2024.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een productiviteitsplatform dat is ontworpen om werk te stroomlijnen, teams op één lijn te brengen en werk op één plek te organiseren. Als u eenmaal ClickUp voor werving staat een overvloed aan functies klaar om u te helpen de best mogelijke kandidaten te vinden en aan te werven. ClickUp voor HR-teams is ontworpen voor alles van werving tot talentmanagement. De functies helpen u bij het opbouwen en stroomlijnen van uw wervingspijplijn, het evalueren van kandidaten, het plannen van sollicitatiegesprekken en het bijhouden van alle documenten op de juiste plaats. Het biedt zelfs mogelijkheden voor onboarding om uw nieuwe medewerkers een perfecte start in de organisatie te geven.

Volg potentiële kandidaten met de ClickUp Recruitment Action Plan Template

ClickUp beste eigenschappen

15+ unieke weergaven om uw wervingsprojecten en -processen te visualiseren, van lijsten tot Kanban-borden, formulieren, kalenders en whiteboards

Taak- en procesautomatisering waarmee u dynamisch taken kunt aanmaken en toewijzen, opmerkingen kunt maken en meer

Dashboardrapporten om snel de voortgang van het wervingsproces te bekijken, inclusief geavanceerde doeltracking door middel van mijlpalen en meer

Een breed scala aan sjablonen, vandatabasesjablonen tot deClickUp Wervingsactieplan en anderesjablonen voor het aannemen van kandidaten* Een tool voor het beheer van sociale media om multifunctionele projecten en campagnes te ondersteunen

ClickUp AIschrijfassistent om samenvattingen te genereren, actiepunten te maken, functiebeschrijvingen op te stellen en meer

ClickUp beperkingen

Geen specifiek wervingstool, wat betekent dat de leercurve steiler kan zijn voor gebruikers die zich specifiek tot die functionaliteit beperken

Door het brede scala aan functies en weergavetypen kunnen laadtijden soms traag zijn

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Recruiterflow

Via Recruiterflow Zoals de naam al doet vermoeden, draait het bij Recruiterflow allemaal om het stroomlijnen van uw wervingsfocus om werkzoekenden te vinden. Het specifieke CRM voor werving en selectie bereikt die prestatie door een ecosysteem te bouwen dat is ontworpen voor uitzendbureaus.

Recruiterflow beste functies

Klantenportaal waarmee wervingsbureaus rechtstreeks met hun klanten kunnen communiceren tijdens het hele wervingsproces

Geavanceerde CRM-functionaliteit die wervingsmanagers voorziet van realtime informatie over leads, sollicitanten en anderen in de wervingstrechter

Geïntegreerde e-mailtool om rechtstreeks met kandidaten te communiceren, inclusief functies voor automatische volgordebepaling

Pijplijn-, activiteiten- en verkooprapporten om uw succes in het werven van kwaliteitskandidaten te evalueren

Recruiterflow beperkingen

Geen mobiele app, waardoor het gebruik relatief stationair is in vergelijking met andere opties op deze lijst

Optimalisatie voor uitzendbureaus betekent dat deze tool niet zo nuttig zal zijn voor de meeste interne wervingsbureaus.

Recruiterflow prijzen

Basis : $99/maand per gebruiker

: $99/maand per gebruiker Pro : $109/maand per gebruiker

: $109/maand per gebruiker Geavanceerd: $129/maand per gebruiker

Recruiterflow beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

3. Bullhorn

Via Bullhorn Bullhorn is nog zo'n rekruteringsspecifiek CRM-platform en is een personeelsoplossing die is ontworpen om de rekruteringslevenscyclus te optimaliseren. Van bron tot zoekopdracht, van sollicitatiegesprek tot plaatsing en zelfs tot het inwerkproces, is deze tool erop gericht uitzendbureaus te helpen hun klanten beter van dienst te zijn en snel de juiste kandidaten te vinden.

Bullhorn beste eigenschappen

Uitgebreide automatisering, inclusief cv-screening, planning van sollicitatiegesprekken en communicatie met kandidaten

Naadloze integraties met externe databases om één enkele bron van waarheid te creëren voor je wervingsgegevens

Eenvoudige lay-out die onboarding voor nieuwe uitzendbureaus en wervingsmanagers een fluitje van een cent maakt

Een breed scala aan oplossingen die kunnen worden geïntegreerd met het CRM voor werving en selectie, zoals analytics, executive search en meer

Bullhorn beperkingen

Beperkte gebruikersrollen, waardoor het moeilijk is voor grotere teams om hun verantwoordelijkheden in het platform te definiëren

Frequente pop-ups kunnen de gebruikerservaring soms verstoren

Bullhorn prijzen

Contact voor prijzen

Bullhorn beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (530+ beoordelingen)

Capterra: 4.1/5 (1.000+ beoordelingen)

4. Jobscore

Via Jobscore Als een speciaal sollicitantvolgsysteem heeft JobScore meer dan 15 miljoen kandidaten in 150 landen geholpen bij het voltooien van hun sollicitatie. Het is een alles-in-één oplossing met een eenvoudig doel: de beste kandidaatervaring bieden zodat bedrijven de beste kandidaten kunnen aannemen.

Jobscore beste functies

Een op maat gemaakte carrièresite waarmee bedrijven hun vacatures en redenen om bij hun bedrijf te komen werken op een aantrekkelijke manier onder de aandacht kunnen brengen

Doorverwijsfunctionaliteit waarmee uw bestaande teams kunnen helpen uw wervingspijplijn te vullen

Kandidaatbeoordelingssysteem dat individuele en teambeoordelingen objectiever en sneller maakt

Geavanceerde compliance functies voor sectoren zoals de gezondheidszorg die specifieke richtlijnen moeten volgen

Jobscore beperkingen

Geavanceerde integraties, zoals Adobe Sign, zijn alleen beschikbaar bij hogere prijsklassen

Geautomatiseerde cv-screening kan soms uitvallen en vereist menselijk toezicht

Jobscore prijzen

Start : $99/maand voor vijf openstaande vacatures

: $99/maand voor vijf openstaande vacatures Schaal : $299/maand per tien openstaande vacatures

: $299/maand per tien openstaande vacatures Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Jobscore beoordelingen en recensies

G2: 4.2 (120+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

5. Werver

Via Werver Recruitee is een automatiseringsplatform voor werving en selectie, maar dat betekent niet dat het zich afzijdig houdt als het gaat om uw wervingsbehoeften. Bedrijven, van middelgrote bedrijven tot wereldwijde merken, maken gebruik van de functies om sollicitanten te werven en te volgen, hun employer brand op te bouwen en meer inzicht te krijgen in hun wervingspijplijn.

Recruitee beste functies

Overzicht van werving en selectie en het volgen van sollicitanten in Kanban-stijl dat snel en realtime inzicht biedt in de pijplijn van kandidaten

Geautomatiseerd workflow management systeem om taken aan te maken en te voltooien, beoordelingen door te geven aan andere teamleden en meer

Geavanceerde mobiele app-functionaliteit waarmee wervingsteams onderweg kandidaten kunnen beoordelen en met hen kunnen communiceren

Beoordelingssjablonen voor sollicitatiegesprekken waarmee wervingsteams kandidaten eerlijk en onbevooroordeeld kunnen beoordelen

Beperkingen voor Recruitee

Het exporteren van kandidaatgegevens is beperkt voor wervingsteams die liever offline werken

De enigszins beperkte zoekfunctie kan handmatig bladeren vereisen om relevante informatie te vinden

Recruitee prijzen

Lancering : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Schaal : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Lead: Neem contact op voor prijzen

Recruitee beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (170+ beoordelingen)

6. SmartRecruiters

/Afbeelding/ https://www.smartrecruiters.com/wp-content/themes/smartrecruiters/new-template![/%img/](SmartRecruiters wervingsproces)

Via SmartRecruiters Als je op zoek bent naar een uitgebreide, modulaire wervingsoplossing die meer componenten bevat dan je waarschijnlijk nodig hebt, is SmartRecruiters een uitstekende keuze. De functies, van CRM tot vacatureadvertenties, het volgen van sollicitanten en zelfs een chatbot, zijn uitgebreid genoeg om iets te bieden voor alle bedrijfstakken en soorten wervingsteams.

SmartRecruiters beste functies

Geavanceerde, aanpasbare workflows om leads en sollicitanten door je team en HR te leiden tijdens hun wervingstraject

Chatbot- en tekstfunctionaliteit om je wervingskanalen af te stemmen op de behoeften van een modern publiek

Geïntegreerde programmatische reclame die het bereik van uw aanbiedingen uitbreidt tot buiten de gebruikelijke vacaturesites

AI-assistent die dynamisch cv's kan screenen, huidige en vroegere kandidaten kan matchen met openstaande functies, beoordelingsvooroordelen kan verminderen en kan leren om zijn functionaliteit na verloop van tijd te verbeteren

SmartRecruiters beperkingen

De modulaire aard van de software maakt het moeilijk om inzicht te krijgen in de prijs of welke modules je nodig hebt voor je individuele behoefte

Automatisering is enigszins beperkt, met geen mogelijkheid om geautomatiseerde follow-upberichten naar leads te sturen

SmartRecruiters prijzen

Contact voor prijzen

SmartRecruiters beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (440+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (130+ beoordelingen)

7. BambooHR

Via BambooHR BambooHR is een uitgebreide HR-software, maar dat betekent niet dat het achterblijft bij zijn concurrenten als het gaat om wervingstools. Integendeel zelfs. Gebruik BambooHR om passieve kandidaten aan te trekken en te volgen, nieuwe werknemers in te werken en zelfs om elektronische handtekeningen te verzamelen wanneer nieuwe werknemers worden aangenomen.

BambooHR beste eigenschappen

Geautomatiseerde categorisatie van kandidaten om grote hoeveelheden sollicitanten gemakkelijker te beheren

Een mobiele app met hiring tools die zowel het onderweg beoordelen van sollicitaties als communicatie met kandidaten ondersteunt

Samenwerkingstools waarmee grotere wervingsteams op één lijn kunnen blijven tijdens de beoordeling van sollicitaties en sollicitatiegesprekken

Verbinding met HR-beheertools die het inwerken van nieuwe werknemers vereenvoudigen

Beperkingen van BambooHR

Beperkte meldingen kunnen ervoor zorgen dat iedereen die niet actief op het platform kijkt, de acties van kandidaten gemakkelijk mist

Een complexe gebruikersinterface, deels vanwege het brede scala aan functies, die niet altijd intuïtief is voor gebruikers

BambooHR prijzen

Contact voor prijzen

BambooHR beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (1.500+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ beoordelingen)

8. hireEZ

Via hireEZ Als een end-to-end uitgaand wervingsplatform geeft hireEZ prioriteit aan de centralisatie van het wervingsproces. Door alle standaardonderdelen van het sollicitantentraject voor zijn rekening te nemen, belooft het recruiters te helpen om te doen waar ze het beste in zijn - een strategische focus behouden op het vinden van de best mogelijke kandidaten voor hun functies.

hireEZ beste eigenschappen

Een Boolean builder om het vinden van de juiste kandidaten voor uw functies eenvoudig en intuïtief te maken

AI-integratie om automatisch dynamische communicatie met kandidaten te creëren

Eenvoudig en intuïtief in te stellen, zelfs met enkele van de meer geavanceerde functies

Een uitgebreide inhoudsbibliotheek en kennisdatabase ontworpen om de community van klanten te helpen ontwikkelen en verbeteren in de tijd

hireEZ beperkingen

Sommige integraties zijn beperkt, waardoor het moeilijk kan zijn om externe kandidaatgegevens uit een andere tool te halen

Niet-transparante prijzen, waarbij sommige functies beperkt zijn tot hogere niveaus die niet online worden vermeld

hireEZ prijzen

Contact voor prijzen

hireEZ beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (240+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

9. HireVue

Via HireVue Hirevue, dat zichzelf op de markt brengt als een platform voor "talentervaring", streeft ernaar om het aannemen van personeel te vereenvoudigen door meer dan alleen taakautomatisering. Door prioriteit te geven aan de ervaring van kandidaten, belooft het talent van hogere kwaliteit en kwantiteit te leveren voor al uw openstaande vacatures.

HireVue beste eigenschappen

Een interviewbuilder die dynamisch gestructureerde interviews genereert, ontworpen voor zowel relevantie als consistentie

Technische en game-gebaseerde assessments die uw team kan gebruiken om talent beter te evalueren dan alleen hun cv en sollicitatiegesprekken

Een platform voor live video-interviews met automatische opname, routering van kandidaten en meer

Geïntegreerde sms-service om kandidaten te betrekken met meer directe, beknopte berichten

HireVue-beperkingen

Succesvolle implementatie kan een verandering in het wervingsproces vereisen die een grote overgang voor uw team kan betekenen

Het video-interviewplatform kan af en toe last hebben van storingen, zoals het niet werken van de microfoon of webcam tijdens een sessie

Prijzen van HireVue

Contact voor prijzen

HireVue beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

10. GoHire

Via GoHire Als GoHire belooft om je employer brand te verbeteren en ondertussen meer kandidaten aan te trekken, is het misschien de moeite waard om te luisteren. De software belooft tijdrovende taken te automatiseren die uw wervingspijplijn kunnen verstoppen, terwijl u toch de menselijke touch behoudt die u nodig hebt om de beste kandidaten te krijgen.

GoHire beste eigenschappen

Met één klik posten op meer dan 15 vacaturebanken, waardoor het gemakkelijk is om snel informatie te verspreiden

Een grote bibliotheek met geoptimaliseerde sjablonen voor functiebeschrijvingen om de snelheid van het plaatsen te verhogen

Speciale carrièrepagina met eigen merk voor elke klant om uw employer brand op te bouwen

Gestroomlijnde verzameling van kandidaatgegevens om beter geïnformeerde aanwervingsbeslissingen te nemen

GoHire beperkingen

E-mails van en naar kandidaten blijven in het platform en worden niet geïntegreerd in uw eigen e-mailprogramma

De prestaties en laadtijd van de geleverde applicatie kunnen soms traag zijn

GoHire prijzen

Starter : $69/maand

: $69/maand Groei : $99/maand

: $99/maand Pro: $199/maand

GoHire beoordelingen en recensies

G2: 3.6/5 (5+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

ClickUp maakt inhuren een makkie

Wie zei dat aanwerven een kopzorg moest zijn? Met de juiste rekruteringstool zult u verbaasd zijn hoeveel u het proces kunt stroomlijnen.

Hoe die rekruteringstool eruit ziet, hangt natuurlijk af van uw behoeften. Zelfs de platforms op deze lijst lopen sterk uiteen wat betreft functies, optimalisaties en mogelijkheden.

Maar één ding blijft altijd waar: u hebt een organisatietool nodig om uw wervingsteam op één lijn te brengen en uw kandidatenbereik te stroomlijnen. En dat is waar ClickUp echt schittert.

ClickUp's platform is ontworpen om uw organisatie te optimaliseren, van werving van nieuw intern personeel tot verkoop- en productmanagement. Ondertussen zijn de HR-specifieke functies en sjablonen perfect om te integreren in uw aanwervingsproces.

Daarom is het nu tijd om aan de slag te gaan. Maak een gratis account aan en laat ClickUp u helpen uw werving te optimaliseren voor 2024 en daarna! 🤩