Human Resource KPI's – 10 HR KPI's & Voorbeelden

Het kiezen van de juiste HR KPI's is hetzelfde als het aannemen van de beste HR-professionals.

wat bedoelen we?

Tijdens het rekruteringsproces wil je de mensen selecteren die je bedrijf naar succes kunnen leiden, toch?

Op dezelfde manier moet u de juiste human resources KPI's selecteren die uw bedrijf resultaten zullen opleveren.

maar hoe weet je welke HR KPI's je moet bijhouden als er zoveel geweldige KPI's zijn?

maak je geen zorgen!

In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over HR KPI's en kijken we naar de tien beste KPI's en meetgegevens die je vandaag moet bijhouden. We behandelen ook de gemakkelijkste manier om KPI's bij te houden voor HR.

laten we aan de slag gaan

Wat zijn HR KPI's?

Laten we eerst eens kijken waar KPI's voor staan:

KPI staat voorKey Performance Indicator.

Sleutelprestatie-indicatoren zijn meetbare gegevens die een organisatie laten zien of ze de kern bedrijfsdoelstellingen bereiken. Daarom moeten HR-KPI's worden gebruikt om de prestaties van uw HR-activiteiten bij te houden.

Je HR-afdeling is verantwoordelijk voor het aannemen en behouden van de beste talenten

10 HR KPI's en statistieken

Om je werk gemakkelijker te maken, hebben we tien HR prestatiecijfers en KPI's voor je op een rijtje gezet.

En om ze nog uitgebreider te maken, hebben we de KPI's ook in drie verschillende categorieën ingedeeld:

Rekrutering

Betrokkenheid van werknemers

/%href/ #11-c-vergoeding-en-vergoedingen Verloning en voordelen /%href/

Wervings-KPI's

Werving is een cruciale HR-functie, dus natuurlijk heb je een aantal wervings-KPI's nodig.

Rekrutering KPI's bepalen de effectiviteit van je wervingsproces . Het zijn de HR-metrics die u helpen om uw wervingskosten te verlagen en het beste talent te behouden.

Hier volgen enkele voorbeelden:

Kosten per aanwerving

Deze metriek meet het gemiddelde nummer van bronnen die je hebt geïnvesteerd in het aannemen van één werknemer.

_Wacht, wat zijn middelen?

Hulpmiddelen bij het inhuren omvatten marketing en advertentiekosten, het aanwervingsproces en verwijzingen .

Een hoge kostprijs per aanwerving kan betekenen dat u specifieke gebieden in uw wervingsproces moet verbeteren. Door dit te doen, kunt u uw wervingskosten verlagen en uw werving verbeteren proces efficiënter maken .

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Kosten per indienstneming = (Totale interne wervingskosten + externe wervingskosten + externe wervingskosten) (Totaal aantal indienstnemingen in een bepaald tijdsbestek)

Behoud van werknemers

De retentiegraad van werknemers meet hoe goed uw bedrijf in staat is om uw top performers gemotiveerd en betrokken te houden. Dit omvat praktijken en strategieën die erop gericht zijn om je werknemers gelukkig, getraind en voorbereid te houden, zodat ze uitblinken in hun werk.

Bijvoorbeeld door ze te motiveren met erkenning en prijzen. 🏆

Deze HR-metriek helpt bedrijven inzicht te krijgen in waarom toppresteerders ervoor kiezen om bij hun bedrijf te blijven. Op deze manier kan je organisatie concurrerend blijven met salarissen en voordelen bij het werven van nieuwe medewerkers.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Behoud van toptalent = Totaal aantal werknemers - Totaal aantal werknemers dat afhaakt Totaal aantal werknemers

Verloopsnelheid eerste jaar Personeelsverloop meet hoeveel werknemers je verliest over een periode.

Het eerstejaarsverloop berekent het percentage werknemers dat minder dan een jaar na indiensttreding ontslag neemt.

Het verloop in het eerste jaar laat zien of je je werving en selectie moet verbeteren inwerkprocessen omdat vroegtijdig ontslag duidt op een fundamentele mismatch tussen een nieuwe medewerker en een bedrijf.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Eerste jaar omloopsnelheid Totaal aantal werknemers dat vertrekt Aantal werknemers dat in dezelfde periode ontslag heeft genomen

Medewerkersbetrokkenheid KPI's

KPI's voor werknemersbetrokkenheid helpen je te bepalen of je organisatie het juiste beleid voert om je werknemers betrokken te houden.

Dit omvat adequate training, voordelen en een gezonde werkomgeving. Deze elementen stimuleren betrokkenheid van werknemers en het personeelsverloop verminderen.

Laten we eens kijken naar enkele prestatie-indicatoren waarmee je kunt bepalen hoe betrokken je werknemers zijn:

Medewerkerstevredenheidsindex

Werknemerstevredenheid is een belangrijke KPI die meet hoe gelukkig je werknemers zijn.

waarom is dit belangrijk?

Als u uw werknemers tevreden en betrokken houdt, daalt het personeelsverloop.

maar hoe weet je of je werknemers echt van hun werk houden of alleen maar blijven hangen voor het salaris?

U kunt de tevredenheid van uw werknemers bepalen via online enquêtes, interviews of informele gesprekken.

Nettopromotorscore

De net promoter score van werknemers geeft u inzicht in hoeveel werknemers uw bedrijf zouden aanbevelen als een plek om te werken.

Een eenvoudige manier om dit te doen is door werknemers te vragen om uw organisatie te rangschikken van 0-10:

0-6 = Afleider ❎

7-10 = Aanrader ✅

U kunt enquêtes of interviews gebruiken om erachter te komen waarom uw detractors zo over uw bedrijf denken. Nog te doen, dan kan uw bedrijf bepalen wat er misschien ontbreekt in de huidige werkomgeving en het verloop verminderen.

Dit is hoe u het kunt berekenen:

Net promoter score = % promotors - % detractors

Ziekteverzuimpercentage

Deze HR KPI meet de hoeveelheid productiviteit die verloren gaat doordat je werknemers ziek, moe of om een andere reden afwezig zijn. Het verzuimpercentage kan worden toegepast op een individu, een team of het bedrijf als geheel.

Hoewel een bepaald absenteïsme normaal is, zijn werknemers die zich voortdurend ziek melden een rode vlag. 🚩

Het kan betekenen dat je werknemers niet gemotiveerd zijn, dat ze opgebrand of de werkomgeving is onaangenaam.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Verzuimpercentage = Totaal aantal verloren werkdagen door verzuim Aantal beschikbare werkdagen in een organisatie

Het percentage gebruikte vakantiedagen

Bij deze KPI voor werknemers draait alles om een gezond werk-privé balans.

Je bedrijf zou werknemers een goed aantal dagen moeten geven om op vakantie te gaan, te ontspannen en los te laten. #SunsOutBunsOut. ⛱

Je moet werknemers ook aanmoedigen om hun vakantiedagen te gebruiken, omdat een pauze van het werk de productiviteit van werknemers kan verhogen.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Het percentage gebruikte vakantiedagen = Het aantal gebruikte vakantiedagen Het aantal ongebruikte vakantiedagen x100

Beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden KPI's

Deze prestatie-indicatoren meten hoeveel geld en andere middelen uw bedrijf in uw werknemers investeert. Dit omvat salarissen, training, incentives en al het andere waarmee u uw werknemers verwent. 💁

Deze elementen kunnen helpen om het personeelsverloop te verminderen.

Laten we er eens een paar bekijken:

Verhouding salarisconcurrentievermogen

weet je hoe bedrijven concurreren om klanten aan te trekken?

Op dezelfde manier wedijvert uw HR-afdeling met andere bedrijven om het beste talent aan te trekken.

Natuurlijk is het aanbieden van een opvallend salarispakket een manier om dit te doen!

De salarisconcurrentieverhouding is een maatstaf voor hoe concurrerend de salarissen van uw bedrijf zijn ten opzichte van andere bedrijven die dezelfde functies aanbieden.

Een hoge salarisconcurrentieverhouding geeft uw bedrijf een concurrentievoordeel ten opzichte van uw concurrenten.

je weet wat ze zeggen: geld spreekt

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Salarisconcurrentieverhouding = Salaris aangeboden door uw bedrijf Salaris aangeboden door uw concurrent

Percentage van de personeelskosten

Het percentage van de personeelskosten moet het geld omvatten dat wordt uitgegeven aan salarissen, opleiding wervingskosten, voordelen en bonussen.

Je moet ook alle andere kosten zoals belastingen, verzekeringen, vakantiegeld en overuren opnemen.

onthoud, idealiter, hoe meer je investeert in_ menselijk kapitaal hoe productiever uw werknemers zullen zijn

De bovenstaande KPI is essentieel voor het nemen van beslissingen over salarisverhogingen, promoties, nieuwe aanwervingen, en trainingsprogramma's .

waarom?

Nou, tenzij je dit wilt doen:

U moet de gegevens van die metriek gebruiken om inzicht te krijgen in wat u_kan uitgeven aan uw werknemers.

Dit is hoe je het kunt berekenen:

Percentage kosten personeelsbestand = Kosten personeelsbestand per maand totale bedrijfskosten van het bedrijf x100

Gezondheidszorgkosten per huidige werknemer

Deze metriek meet hoeveel je bedrijf uitgeeft aan abonnementen voor gezondheidszorg voor elke werknemer.

gezonde werknemers zijn gelukkige werknemers, toch?

Het aanbieden van een goed abonnement op de gezondheidszorg zal uw bedrijf helpen om werknemers aan te trekken en te behouden. Maar het is ook essentieel om ervoor te zorgen dat je zorgverlener je niet te veel in rekening brengt.

Als dat het geval is, kunt u overstappen naar een provider met lagere tarieven of een nog beter abonnement afsluiten!

Hier lees je hoe je dat kunt berekenen:

Zorgkosten per huidige werknemer = Totale prijs van zorgkosten Totaal aantal werknemers

Lees meer over nuttig_ HR-tools en tips die je kunnen helpen het hele proces effectiever te maken.

Hoe HR KPI meetgegevens bijhouden

HR KPI's bepalen of uw HR-afdeling de overall HR-doelstellingen van de organisatie bereikt.

maar hoe weet u of uw _HR afdeling _ voortgang boekt?

Laat ons u dit vragen:

Ben je je HR-metrics nog steeds aan het bijhouden met Excel-vellen ?

Als je Nog te doen hebt, stop dan alsjeblieft.

Je hebt een krachtige HR nodig KPI-tool met de juiste functies.

KPI veelgestelde vragen

Hier zijn de antwoorden op een aantal veelgestelde HR KPI vragen:

Wat is een HR-balanced scorecard?

A balanced scorecard (BSC) is een strategische hulpmiddel voor abonnementen dat teams helpt om een "gebalanceerd" beeld te krijgen van hun prestaties.

Een BSC bevat een lijst met doelen voor vier specifieke gebieden:

Financiële doelen

Dit omvat het verminderen of beheren van HR-kosten, het verminderen van verloren tijd door vacatures en het verbeteren van de training van werknemers.

Doelen voor klanten

HR-afdelingen hebben twee klanten: werknemers en afdelingsleiders.

Klantdoelen richten zich op wat deze twee groepen verwachten van de HR-afdeling.

Medewerkers verwachten bijvoorbeeld dat het HR-team de bedrijfscultuur bevordert en afdelingshoofden verwachten dat HR het beste talent aanneemt.

Bonus: Talent management software !

Doelen van interne processen

Dit zijn doelen met betrekking tot aanwerving, training, de vorm van de bedrijfscultuur en het verbeteren van communicatie .

Voorbeeld: u kunt een interne bedrijfsblog om uw bedrijfsvisie te communiceren en informatie te delen tussen silo teams.

Doelstellingen voor leren en groeien

Deze doelen gaan over hoe je HR-afdeling een hoogopgeleid team wil ontwikkelen.

Je HR-afdeling moet zo ver leren en groeien dat ze geen training meer nodig hebben!

Of in de woorden van Yoda:

In wezen moedigt een BSC je HR-team aan om zich te richten op activiteiten die de algemene doelen van het bedrijf ondersteunen. Nog te doen: het laat de waarde van uw HR-afdeling zien.

Kenmerken van goede HR KPI's

Een nuttige HR KPI heeft vijf kenmerken:

Eenvoudig

De KPI's die u instelt moeten leiden tot acties, niet tot meer vragen.

Ingewikkelde doelen kunnen je HR team in verwarring brengen en vertragingen veroorzaken bij het bereiken van die doelen!

Door duidelijke KPI's in te stellen, weet je HR team precies wat er van hen wordt verwacht.

Actiegericht

Je KPI's moeten ook realistisch zijn.

waarom?

het stellen van onhaalbare doelen werkt zeer demotiverend voor elk team!

Relevant

Je HR KPI moet relevant zijn voor je HR strategie.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je een HR-manager bent en dat je doel is om de betrokkenheid bij sociale media te vergroten.

Dat is niet ideaal.

waarom?

Het doel draagt niet bij aan uw rol in de organisatie, noch aan je carrière .

Meetbaar Meetbare doelen hebben specifieke hoeveelheden, gegevens en tijdschema's.

Voorbeeld:

Verlaag ons personeelsverloop met 20% in het tweede kwartaal.👌

Afgestemd

Je HR KPI's moeten ook afgestemd zijn op het overkoepelende doel van de business.

Een voorbeeld: een organisatie die zich alleen richt op klantenservice zal prioriteit geven aan doelen om klanten te behouden boven doelen om klanten te werven.

Naast deze kenmerken raden we ook het volgende aan sMART doelen te gebruiken ! SMART doelen zijn:

Specifiek

Maatbaar

Bereikbaar

**Relevant

**Tijdgebonden

Houd deze in gedachten bij het opstellen van je HR KPI's! 😊

Tijd om HR KPI's in te voeren 🛥

HR KPI's laten zien of je al je HR doelstellingen bereikt.

Het zijn de kernprestatie-indicatoren die elke organisatie nodig heeft om bij te houden hoe hun HR-afdeling het doet.

Maar alleen een KPI kiezen is niet genoeg.

Je moet ze ook bijhouden!

