De 7 belangrijkste voordelen van virtuele teams (2024)

klaar om de voordelen van virtuele teams_ te leren kennen?

Het is geen geheim dat het managen van virtuele teams is de nieuwe norm.

Nu de COVID-19 pandemie de bedrijfsactiviteiten heeft verstoord, zijn de meeste teams gedwongen om op afstand te gaan werken.

We hebben ontdekt dat het managen van een wereldwijd virtueel team zijn eigen voordelen heeft!

We bespreken de voordelen van virtuele teams en even een paar eenvoudige oplossingen voor een paar veelvoorkomende uitdagingen voor teams op afstand!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image22-6.gif

/$$img/

Wat is een virtueel team?

Een virtueel team is een team dat... (tromgeroffel)... op afstand werkt!

Informele discussies kunnen vooral problematisch zijn in Agile en Scrum projectmanagement

waarbij projecteisen kunnen wekelijks veranderen.

Succesvolle virtuele teams hebben echter niet te maken met dit probleem.

waarom?

Omdat het vaststellen van gemeenschappelijke communicatiekanalen is een essentieel onderdeel van virtueel teamwork. Vergeet niet dat je niet meer zomaar naar iemand toe kunt lopen om hem om updates te vragen.

Daarom moet je team een gemeenschappelijk communicatiekanaal instellen waar alle updates altijd voor iedereen beschikbaar zijn - zodat iedereen alle informatie krijgt en niemand uit je virtuele team buitengesloten wordt!

De 3 nadelen van virtuele teams en hoe ze op te lossen (met oplossingen)

Er zijn talloze voordelen van virtuele teams, maar ze zijn niet perfect - er zijn voor- en nadelen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image32-1.gif

/$$$img/

De werkplek van vandaag kan gemakkelijk inspelen op al deze uitdagingen van virtuele teams !

Je hebt alleen de juiste tools nodig.

Hier volgt een overzicht van de 3 belangrijkste nadelen van virtuele teams en hoe je ze oplost:

Coördinatie op afstand kan moeilijk zijn

Rapportage over voortgang kan een uitdaging zijn

Problemen bij het bewaken van productiviteit

Uitdaging #1: Coördinatie op afstand kan moeilijk zijn

Virtuele communicatie is niet nieuw voor de wereld.

Maar er is wel een probleem.

Je virtuele team zal de hele dag bedraad moeten zijn en een zee van berichten moeten afhandelen. En wanneer verspreide teams moeten coördineren via meerdere communicatie-apps, dan is dit wat er gaat gebeuren:

ClickUp is 's werelds toonaangevende tool voor projectmanagement op afstand dat wordt gebruikt door virtuele teams in bedrijven van startups tot giganten zoals Google, Netflix en Airbnb. Het heeft alle functies die je nodig hebt om je virtuele team op dezelfde pagina te laten werken!

ClickUp oplossing: Een uniform communicatieplatform voor al uw berichten!

Er is niets mis met virtueel communiceren.

Het probleem is om de juiste manier te vinden om het te doen en de juiste tools te gebruiken.

Het grootste probleem voor een virtueel team is het vastleggen van gesprekken over specifieke projecten.

Aangezien je discussies verspreid kunnen zijn over e-mail, Slack en video-conferenties je wordt er gek van om het allemaal te begrijpen!

Maar wacht, is het niet _mogelijk voor je virtuele team om overladen te worden met deze opmerkingen en ze soms over het hoofd te zien?

Dat is mogelijk!

Daarom heeft ClickUp een toegewezen commentaar functie waarmee je een commentaar onmiddellijk kunt toewijzen aan een lid van het personeel dat er actie op moet ondernemen. Ze worden hiervan op de hoogte gesteld en het verschijnt zelfs in hun systeemvak.

Op deze manier hoef je je nooit meer zorgen te maken dat dringende opmerkingen onbeantwoord blijven!

ClickUp kan zelfs worden geïntegreerd met apps zoalsSlack en Zoom om ervoor te zorgen dat al je projectgerelateerde communicatie een eenheid blijft. Op deze manier kunt u snel een virtuele Scrum vergadering via Zoom zonder ClickUp! te verlaten

Uitdaging #2: Voortgang bijhouden kan een uitdaging zijn

/$$img/ https://media.giphy.com/media/tjfC2YX6EuixG/source.gif michael en toby /%img/

weet je nog wanneer _managers gewoon naar het bureau van een teamlid konden lopen om ze een vraag te stellen?

Ja, dat kun je niet doen met een virtueel team.

Maar zonder persoonlijke vergaderingen en de juiste hulpmiddelen is er geen gemakkelijke manier om de voortgang van je project te volgen zonder je de haren uit je hoofd te trekken! Niemand wil onnodige vergaderingen, maar communicatie en de juiste hulpmiddelen zijn de sleutels tot succes van een project!

Natuurlijk zou je eindeloos met je virtuele team kunnen communiceren door ze elke seconde om updates te vragen - maar dan gaan ze zich hier als Andy voelen:

Gantt grafieken zijn echter niet de enige virtuele rapportage van projecten functie die u krijgt met ClickUp tools.

U krijgt ook deze krachtige grafieken die vooral handig zijn voor Agile teams :

Burndown grafieken : om bij te houden hoeveel werk er nog is

Burnup grafieken : om te zien wat u tot nu toe hebt bereikt

Cumulatieve werkstroom diagrammen : om de voltooiing van een project bij te houden

Snelheidsgrafieken : om het gemiddelde voltooiingspercentage van uw taken te schatten

die grafieken overtreffen de grappen die Jim uithaalde met Dwight!

Op deze manier hoef je alleen maar naar de status van een project te kijken om direct te weten waar het project zich bevindt.

Bovendien, als je geen fan bent van de Kanban-bord interface en je je taken in een lijst wilt weergeven, schakel je gewoon over naar de Lijstweergave !

Uitdaging #3: Problemen met het bewaken van de productiviteit van werknemers

bezorgd dat uw virtuele team tijdens het werk door sociale media bladert?

of hebt u nachtmerries over _werkers op afstand die in werktijd knoeien?

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image33.gif jim het kantoor slaapt aan bureau /$$$img/

Je bent niet alleen.

Dat is waar de meeste werkgevers bang voor zijn als het gaat om het managen van teams op afstand.

en kun je het ze kwalijk nemen?

De virtuele omgeving zit immers vol afleidingen. Van ongeplande boodschappen tot elke dag nieuwe Netflix-specials - je team op afstand kan door van alles worden afgeleid!

ClickUp Oplossingen

Maakt u zich geen zorgen.

Het is niet omdat uw team virtueel werkt dat u er niet voor kunt zorgen dat ze productief. werken

ClickUp helpt u met teambeheer:

A. Gebruik de Box weergave voor een overzicht op hoog niveau van alles wat er gaande is

ClickUp's Kaderweergave is de perfecte weergave voor teamleiders omdat het taken sorteert op basis van toegewezen personen. Zo kun je snel de balans opmaken van ieders taken en ze opnieuw toewijzen.

ClickUp heeft ook een nieuwe virtuele Pulse functie die perfect is voor het beheren van je externe personeel.

Pulse maakt gebruik van machine learning om automatische activiteitenrapporten te genereren die duidelijk maken waar je virtuele team op dit moment het meest mee bezig is.

Je kunt het gebruiken om te controleren:

Wie online en offline is

De recente Taken waar elke teamgenoot het meest actief in is geweest

Wie er actief aan het werk is om in realtime samen te werken

De activiteitenniveaus van je team gedurende de dag

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image4-1.png rapportage van virtuele teamactiviteiten in ClickUp /%img/

C. Tijdgebruik bewaken met extensies en app-integraties voor Chrome

Uw team kan ClickUp's Extensie voor Chrome om de virtuele werktijd bij te houden. Zo heb je een beter idee van hoe lang projecten duren en waar je team achterloopt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image20.png Virtuele tijdregistratie | tijd bijhouden met ClickUp /$$$img/

Als u echter al een stopwatch gebruikt zoals Time Doctor clickUp kan ermee integreren om op afstand bij te houden hoe lang uw projecten duren!

Voor meer ideeën kunt u onze lijst met beste extensies voor Chrome .

D. Beoordeel de prestaties van teams met gedetailleerde virtuele rapportages

ClickUp kan tonnen gedetailleerde werkplekrapporten genereren rapportages om u te helpen een beter idee te krijgen van hoe uw virtuele team presteert.

Krijg toegang tot rapportages over zaken als:

Wie het meest heeft gewerkt

Wie de meeste onvolledige Taken heeft

Hoeveel tijd heeft je team besteed aan Taken en nog veel meer!

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image23-3.png virtueel team voltooide taken rapporteren /%img/

We durven te wedden dat Dwight graag deze inzichten in zijn collega's had gehad toen hij bij Dunder-Mifflin werkte!

Conclusie

Terwijl de COVID-19 pandemie bedrijven heeft gedwongen om nu op afstand te gaan werken, is het duidelijk dat bedrijven door zullen gaan met wereldwijde teams lang nadat de pandemie voorbij is.

En het is niet langer een kwestie van 'of', maar van 'hoe' je je aanpast aan deze nieuwe realiteit.

Natuurlijk zijn er voor- en nadelen aan het runnen van een virtueel team, maar de voordelen wegen ruimschoots op tegen de nadelen!

En het is niet zo dat die nadelen onmogelijk aan te pakken zijn!

Met de juiste hulpmiddelen en technologie wordt het overwinnen van die uitdagingen een fluitje van een cent.

kijk maar naar ClickUp:_

Of het u nu helpt:

Effectief te communiceren met commentaar

Volg de voortgang van projecten met gedetailleerde grafieken

Beheer je virtuele team met de kaderweergave en profielen

De prestaties van je virtuele team in de gaten houden met rapportages

ClickUp kan alles beheren!

En aangezien geen enkel virtueel team functie kan vervullen zonder de juiste tool voor projecten op afstand, waarom dan niet meld u vandaag nog aan voor ClickUp ?

Uw team op afstand ziet er gegarandeerd zo uit: