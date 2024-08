8 Beste e-mailalternatieven voor zakelijke communicatie

Ah, e-mail. Het is eenvoudig. Het is vertrouwd. Het is... verouderd en pijnlijk langzaam. 🐌

Natuurlijk, het is goed voor formele discussies of het versturen van belangrijke documenten. Maar nu we steeds meer vertrouwen op digitale samenwerking, is het duidelijk geworden dat e-mail niet is ontworpen voor grootschalige, gezamenlijke communicatie.

Gelukkig zijn er veel alternatieven voor e-mail die wel zijn ontworpen om wereldwijde communicatie te ondersteunen real-time samenwerking . En door één of meerdere van deze alternatieven voor e-mail te omarmen, kunt u de productiviteit van uw samenwerkingstaken versnellen.

Weet u nog steeds niet zeker of u klaar bent om over te stappen van e-mail? Maakt u zich geen zorgen. Wij snappen het! Om u te helpen begrijpen waar we vandaan komen, kijken we snel waarom e-mail niet geschikt is voor uw moderne zakelijke communicatiebehoeften.

Daarna delen we acht van de beste alternatieven voor e-mail en communicatietools om je team te stroomlijnen en zakelijke communicatie . 🙌

3 redenen waarom je een alternatief voor e-mail nodig hebt

E-mail is de plek waar samenwerking doodgaat.

Nee, serieus, we overdrijven niet; 70% van de werknemers denkt dat e-mail een enorm verlies aan productiviteit is.

waarom?

Omdat, in tegenstelling tot andere hybride werkplekoplossingen Mail mist de functies en flexibiliteit die effectieve samenwerking bevorderen.

Laten we eens kijken naar de drie belangrijkste problemen met e-mail. 👀

1. E-mail is niet geschikt voor een feedbackloop in realtime 🔁

Feedback stuurt onze voortdurende, flexibele verbetering. Hoe sneller en regelmatiger je feedback ontvangt, hoe sneller je het kunt gebruiken om weloverwogen veranderingen door te voeren.

Het probleem met e-mail is echter dat het notoir traag en onbetrouwbaar is.

Stel je voor dat je een document ter beoordeling naar tien mensen hebt gemaild. Hoe lang moet je dan wachten op hun antwoord?

Een paar uur? Een dag? Een week of twee? Hoe weet je eigenlijk dat ze je e-mail überhaupt hebben gezien? (Cue de passief-agressieve follow-up e-mail)

Zonder de mogelijkheid om een realtime feedbacklus te faciliteren, gaan ontwikkeling en groei via e-mail met een slakkengangetje.

2. E-mails kunnen gemakkelijk verloren gaan in threads 📨

E-mail is een cul-de-sac voor informatie.

Na een paar heen-en-weer-berichten wordt het moeilijk om specifieke informatie te vinden in een thread - en dat is alleen nog maar bij een één-op-één gesprek. Voeg daar een paar andere mensen aan toe en het vinden van specifieke informatie in een thread is als het zoeken naar een korreltje zout in een zandbak.

Sterker nog, 73% van de werknemers zegt dat ze te veel tijd besteden aan het zoeken naar e-mails. 56% vindt de hele Taak van het zoeken naar documenten in hun inbox extreem frustrerend.

3. E-mail is niet flexibel 🐌

Als je een meesterwerk wilt maken, moet je in staat zijn om agile samenwerkingsgesprekken te voeren. Ideeën moeten eb en vloed zijn; abonnementen moeten complexer worden; elementen moeten worden geschrapt en verbeterd naarmate je project vorm krijgt.

E-mail maakt agile gesprekken niet alleen moeilijk.

Geen enkel gesprek vindt in realtime plaats. Grote threads van e-mails worden verwarrend en moeilijk te navigeren. Medewerkers worden niet op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen, wat leidt tot kennissilo's en verspilde productiviteit. Al deze problemen kunnen uw interne werkstroom en de kwaliteit van uw projecten schaden.

8 e-mail alternatieven voor zakelijke communicatie

Niet alles is verloren, er zijn genoeg alternatieven voor e-mail die je kunt gebruiken voor je zakelijke communicatie.

Laten we eerst eens kijken naar software voor projectmanagement.

1. Software voor projectmanagement

Een groot deel van uw zakelijke communicatie draait om software voor projectmanagement toch? Maar heb je ooit geprobeerd een project te beheren via Gmail of Outlook?

Het is vervelend. Het is verwarrend. Er is geen centraal opslagsysteem voor het delen van bestanden, geen feedbacklus in realtime of zichtbaarheid van projecten. En dat allemaal omdat e-mailplatforms gewoon niet gemaakt zijn voor projectmanagement.

de oplossing? Software voor projectmanagement.

de oplossing voor e-mail enthousiastelingen? Projectmanagement voor e-mail in ClickUp !

Beste tool: Software voor projectmanagement voor e-mail van ClickUp

Beheer uw e-mails en werk op één plek - Verzend en ontvang e-mails overal in ClickUp, maak taken van e-mails, stel automatisering in, koppel e-mails aan elke Taak en meer

Als u op zoek bent naar pijnloos projectmanagement, dan levert ClickUp dat. Maar wat maakt ClickUp precies tot een vijfsterrenprogramma voor projectmanagement?

Nou, software voor projectmanagement zoals ClickUp is ontworpen om uw projectmanagementproces te stroomlijnen en helpt individuen en teams van elke grootte hun productiviteit te verhogen door al hun werk op één plaats samen te brengen.

Met de flexibele en geavanceerde functies kunt u gemakkelijk taken toewijzen en bijhouden, meerdere taken effectief beheren, aangepaste automatisering instellen, in realtime communiceren met teamleden en nog veel meer - alles op één gecentraliseerd platform.

ClickUp voorkomt ook dat uw zakelijke communicatie verward raakt in een spinnenweb van chaos. Het centraliseert de communicatie en biedt u end-to-end zichtbaarheid van elk gesprek (uiteraard voltooid met een beveiligde e-mailservice).

Met de E-mail ClickApp gebruikers van Outlook, IMAP, Office 365 en Gmail kunnen hun e-mailaccounts verbinden met ClickUp om e-mails rechtstreeks vanuit een ClickUp-taak te verzenden en te ontvangen, waardoor het gemakkelijker wordt om de communicatie te stroomlijnen, gesprekken bij te houden, en tijd besparen van het springen naar een ander tabblad om e-mails te beheren. 📧

E-mails verzenden en ontvangen in ClickUp om e-mailbeheer te stroomlijnen

U kunt niet alleen e-mails rechtstreeks vanuit Taken verzenden en ontvangen, maar u kunt ook: