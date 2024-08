10 beste e-mailproductiviteitstools in 2024

Ondanks de vooruitgang in communicatietechnologie blijft e-mail een integraal onderdeel van ons persoonlijke en professionele leven.

Of het nu gaat om het verzenden van belangrijke werkdocumenten, communicatie met vrienden en familie of het ontvangen van updates van bedrijven, e-mail blijft een van de meest betrouwbare en universele communicatieformulieren, gebouwd op een open protocol zodat een Gmail account gemakkelijk kan samenwerken met een Outlook account.

Met de toevloed aan e-mails wordt onze inbox echter al snel onoverzichtelijk en overweldigend, wat leidt tot gemiste deadlines, verloren berichten en verminderde productiviteit. Zonder deze tools wordt e-mail onbruikbaar en ben je op zoek naar e-mail alternatieven . Dit is waar e-mail productiviteitsmiddelen komen goed van pas.

Met de juiste hulpmiddelen kunt u van uw inbox een gestroomlijnde hub van productiviteit maken. Van het plannen van e-mails tot het automatiseren van Taken, deze tools kunnen u helpen om uw e-mail de baas te blijven en u te concentreren op wat echt belangrijk is.

In deze blog bespreken we 10 van de beste tools voor e-mail productiviteit die je in 2024 kunt gebruiken. Deze tools zijn zorgvuldig samengesteld op basis van hun effectiviteit, gebruiksgemak en compatibiliteit met verschillende providers om je te helpen de beste optie te kiezen voor jouw bedrijf en behoeften! šŸ“§āš”ļø

Apps voor e-mailproductiviteit zijn softwaretoepassingen die zijn ontworpen om de e-mailervaring te verbeteren door taken te automatiseren, berichten prioriteit te geven en te integreren met andere productiviteits- en communicatiemiddelen .

Apps voor productiviteit van e-mail kunnen je helpen je inbox efficiƫnter te beheren, rommel te verminderen en tijd besparen zodat u zich kunt concentreren op wat het belangrijkst is.

Productiviteitstools voor e-mail onderscheiden zich van traditionele clients door de mogelijkheid om e-mail niet alleen te verzenden en ontvangen. Ze kunnen worden geĆÆntegreerd met uw kalender, Taakbeheer, Berichten-apps en andere tools, waardoor een naadloze werkstroom ontstaat die uw dagelijkse taken stroomlijnt.

E-mail is een van de meest gebruikte vormen van communicatie voor zowel persoonlijke als professionele doeleinden. Maar alleen vertrouwen op basis e-mail kan leiden tot ongeorganiseerde en overweldigende inboxen, gemiste deadlines en verminderde productiviteit.

Hier komen e-mail productiviteitstools van pas.

Met de juiste tools kan e-mail een krachtig hulpmiddel worden voor het beheren van Taken, het maken van planningen en het samenwerken met anderen. In een wereld vol afleiding en lawaai kunnen tools voor e-mailproductiviteit u helpen om door de rommel heen te breken en u te concentreren op wat belangrijk is.

1. ClickUp

Beste voor projectmanagement, samenwerking in teams en e-mailmanagement

Bewaak projectupdates, beheer workflows en werk samen met het team, allemaal vanuit uw ClickUp-werkruimte

ClickUp is een alles-in-Ć©Ć©n tool voor projectmanagement en samenwerking tussen teams, ontworpen voor teams van elke grootte in verschillende sectoren. Het biedt honderden functies om u te helpen uw werk te beheren en uw productiviteit te verhogen om meer Klaar te krijgen in minder tijd.

Wat ClickUp tot een van de beste productiviteitstools van dit moment maakt, is de uitgebreide lijst met functies voor projectmanagement en elk ander gebruik en het volledig aanpasbare platform waarmee elk individu, team en hele organisatie ClickUp kan configureren om aan hun unieke en groeiende behoeften te voldoen.

Kies uit meer dan 15 aangepaste weergaven om uw werk op uw manier in te stellen en te visualiseren, aangepaste velden om elk onderdeel van uw ClickUp-werkruimte aan te passen en aangepaste statussen om een gestroomlijnde werkstroom te creƫren. U kunt ook ClickApps om de ervaring van je team in ClickUp volledig aan te passen.

En om het beheren van e-mails gemakkelijker te maken, biedt ClickUp een e-mailtool, E-mail in ClickUp hiermee kunt u e-mails verzenden en ontvangen binnen Taken om al uw communicatie op Ć©Ć©n plaats te brengen en uw werkstroom te vereenvoudigen.

Integreer ClickUp gewoon met uw e-mail provider, zoals Gmail en Outlook en begin je e-mails te beheren zonder je werk te verlaten.

E-mails verzenden en ontvangen in ClickUp om e-mailbeheer te stroomlijnen

De functie E-mail in ClickUp, samen met de honderden functies die ClickUp biedt, maakt deze tool tot een effectieve app voor e-mailbeheer voor elke gebruiker. meer weten_ over hoe u de productiviteit van uw e-mail en teams kunt verbeteren met ClickUp!_

Beste functies

Taakbeheer : Hiermee kunnen Teams taken en subtaken maken, toewijzen en bijhouden

: Hiermee kunnen Teams taken en subtaken maken, toewijzen en bijhouden Tijdsregistratie : Beheer de tijd van uw team effectiever en blijf op koers naar uw doelen

: Beheer de tijd van uw team effectiever en blijf op koers naar uw doelen Projectmanagement : Hiermee kunnen teams meerdere projecten tegelijk creƫren en beheren

: Hiermee kunnen teams meerdere projecten tegelijk creƫren en beheren Samenwerking : Maakt real-time samenwerking en communicatie mogelijk tussen de leden van het team, ongeacht locatie

: Maakt real-time samenwerking en communicatie mogelijk tussen de leden van het team, ongeacht locatie Integratie : Kan worden geĆÆntegreerd met duizenden toepassingen, waaronder Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox en zelfs andere CRM-tools

: Kan worden geĆÆntegreerd met duizenden toepassingen, waaronder Google Drive, Slack, Github, Hubspot, OneDrive, Dropbox en zelfs andere CRM-tools Aangepaste automatisering : Gebruik vooraf gebouwde automatisering of pas uw eigen automatisering aan om terugkerende Taken te automatiseren en processen consistent te houden

: Gebruik vooraf gebouwde automatisering of pas uw eigen automatisering aan om terugkerende Taken te automatiseren en processen consistent te houden ClickUp AI om te helpen bij het genereren van e-mailkopij, brainstormen over campagne-ideeƫn en het automatiseren van antwoorden

om te helpen bij het genereren van e-mailkopij, brainstormen over campagne-ideeƫn en het automatiseren van antwoorden Sneltoetsen en sneltoetsen : Gebruik sneltoetsen om sneller door uw werkruimte te navigeren

: Gebruik sneltoetsen om sneller door uw werkruimte te navigeren Sjabloonbibliotheek : Toegang tot meer dan 1000aanpasbare sjablonen voor productiviteit voor elk team en elk gebruik

: Toegang tot meer dan 1000aanpasbare sjablonen voor productiviteit voor elk team en elk gebruik Mobiele app : Altijd en overal toegang tot ClickUp met de mobiele app

: Altijd en overal toegang tot ClickUp met de mobiele app Integratiemogelijkheden: Verbind ClickUp met meer dan 1.000 werktools om uw apps te consolideren en al uw werk naar Ć©Ć©n gecentraliseerde plaats te brengen

Limieten

Er is een leercurve vanwege het aantal beschikbare functies

Prijzen

Gratis : Biedt basisfuncties voor maximaal 100 MB opslagruimte en onbeperkte gebruikers

: Biedt basisfuncties voor maximaal 100 MB opslagruimte en onbeperkte gebruikers Onbeperkt : $7 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

: $7 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Business : $12 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

: $12 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise : Contact verkoop Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.7 van 5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (6.000+ beoordelingen) Probeer ClickUp gratis uit ### 2. Tekstuitbreider

Beste voor tekstuitbreiding en productiviteit

Verminder typewerk door automatisch korte afkortingen uit te breiden tot volledige tekstfragmenten met TextExpander TextExpander is een hulpmiddel voor tekstuitbreiding en e-mailproductiviteit dat is ontworpen om gebruikers te helpen tijd te besparen en hun productiviteit te verhogen. De functies omvatten sneltoetsen, tekstuitbreiding, Snippets, geautomatiseerd invullen van formulieren en Gedeelde groepen die gebruikers kunnen helpen hun werkstromen te stroomlijnen en repetitief typen te verminderen. TextExpander integreert met verschillende applicaties, waaronder Slack, Google Documenten, Microsoft Teams en al uw e-mail apps, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is op verschillende platforms en diensten.

Bekijk enkele voorbeelden van hoe TextExpander uw werkstroom kan verbeteren: Of u nu empathieverklaringen voor klantenservice , recruiter koude e-mail oproepscripts of aantekeningen voor nieuwe werknemers met TextExpander zit je goed!

Beste functies

Tekstfragmenten : Hiermee kunnen gebruikers tekstknipsels opslaan en organiseren voor eenvoudige toegang en hergebruik

: Hiermee kunnen gebruikers tekstknipsels opslaan en organiseren voor eenvoudige toegang en hergebruik Vullen van formulieren : Vult formulieren automatisch met veelgebruikte informatie, zoals naam en adres

: Vult formulieren automatisch met veelgebruikte informatie, zoals naam en adres Aanpassing : Hiermee kunnen gebruikers hun knipsels aanpassen en personaliseren

: Hiermee kunnen gebruikers hun knipsels aanpassen en personaliseren Integratie : Integreert met verschillende toepassingen, waaronder Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Documenten en Microsoft Teams

: Integreert met verschillende toepassingen, waaronder Microsoft Outlook, Apple Mail, Slack, Google Documenten en Microsoft Teams Sjablonen : Maak eenvoudig uw eigen sjablonen om snel te reageren op e-mails van klanten

: Maak eenvoudig uw eigen sjablonen om snel te reageren op e-mails van klanten Geweldig voor verkoop- en marketingteams: Snel dezelfde content opnieuw gebruiken zonder handmatig overtypen

Limieten

Sommige functies zijn alleen beschikbaar met een premium abonnement

De leercurve voor het instellen en gebruiken van aangepaste Snippets kan voor sommige gebruikers een uitdaging zijn

Prijzen

Individueel : $3,33 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) of $4,16 per gebruiker per maand (maandelijks gefactureerd) voor basisfuncties en onbeperkt aantal knipsels

: $3,33 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) of $4,16 per gebruiker per maand (maandelijks gefactureerd) voor basisfuncties en onbeperkt aantal knipsels Business : $8,33 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) of $10,41 per gebruiker per maand (maandelijks gefactureerd) voor geavanceerde functies en onbeperkt aantal knipselsteams delen tot 9 gebruikers

: $8,33 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) of $10,41 per gebruiker per maand (maandelijks gefactureerd) voor geavanceerde functies en onbeperkt aantal knipselsteams delen Groei: $10,83 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) of $13,54 per gebruiker per maand voor geavanceerd gebruikersbeheer en inzicht in gegevens

Beoordelingen en beoordelingen van klanten

G2 : 4.7 uit 5 (60+ beoordelingen)

: 4.7 uit 5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (50+ beoordelingen)

3. SaneBox

Beste voor efficiƫnt beheer van e-mail

SaneBox stuurt je dagelijks updates over wat er is gesorteerd en andere e-mailactiviteiten, zodat je nooit iets belangrijks mist SaneBox is een hulpmiddel voor productiviteit bij e-mail dat is ontworpen om u te helpen bovenop een overvolle inbox te blijven. De functies omvatten inboxbeheer, snooze, herinneringen en Niet Storen, wat u kan helpen geconcentreerd te blijven en afleiding te verminderen als uw inbox overvol is.

Beste functies

Beheer inbox : Verplaatst onbelangrijke e-mails uit je inbox in een aparte map zodat je ze later kunt bekijken

: Verplaatst onbelangrijke e-mails uit je inbox in een aparte map zodat je ze later kunt bekijken Niet Storen : Blokkeert alle inkomende e-mails voor een bepaalde periode om afleiding te voorkomen

: Blokkeert alle inkomende e-mails voor een bepaalde periode om afleiding te voorkomen SaneForward : Stuurt bepaalde typen e-mails automatisch door naar een ander e-mailadres of een andere service

: Stuurt bepaalde typen e-mails automatisch door naar een ander e-mailadres of een andere service SaneBlackHole : Afmelden van ongewenstenieuwsbrieven en promotionele e-mails met Ć©Ć©n klik

: Afmelden van ongewenstenieuwsbrieven en promotionele e-mails met Ć©Ć©n klik SaneAttachments : Automatisch uploaden van e-mail bijlagen naar cloud opslagruimte diensten zoals Dropbox, OneDrive, Box, of Google Drive

: Automatisch uploaden van e-mail bijlagen naar cloud opslagruimte diensten zoals Dropbox, OneDrive, Box, of Google Drive SaneBox werkt geweldig met Google Werkruimte

Limieten

Mensen met meerdere accounts voor e-mail hebben het duurste abonnement nodig

SaneBox is niet compatibel met alle providers voor e-mail

Prijzen

Snack : $7 per maand of $59 per jaar voor Ć©Ć©n e-mail account

: $7 per maand of $59 per jaar voor Ć©Ć©n e-mail account Lunch : $12 per maand of $99 per jaar voor twee e-mail accounts

: $12 per maand of $99 per jaar voor twee e-mail accounts Diner: $36 per maand of $299 per jaar voor onbeperkte e-mail accounts

Beoordelingen en beoordelingen van klanten

G2 : 4.9 van 5 (150+ beoordelingen)

: 4.9 van 5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.9 van 5 (60+ beoordelingen)

4. Grammarly

Beste voor schrijfverbetering en -correctie

Gebruik Grammarly om je te helpen foutloos te schrijven in Gmail, Facebook, Twitter, LinkedIn en andere apps Grammarly is een hulpmiddel voor schrijfverbetering en -correctie dat je helpt je schrijfwerk te verbeteren door grammatica-, spelling- en stijlsuggesties te geven. Grammarly integreert met verschillende schrijfplatformen, waaronder Microsoft Word, Google Documenten en webbrowsers, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is op verschillende apparaten en webgebaseerde e-mailsystemen.

Beste functies

Grammatica- en spellingscontroles : Controleert op grammatica- en spelfouten in je tekst

: Controleert op grammatica- en spelfouten in je tekst Stijlcontroles : controleert op duidelijkheid, beknoptheid en toon in je schrijven

: controleert op duidelijkheid, beknoptheid en toon in je schrijven Woordenschat suggesties : Suggereert alternatieve woorden en zinnen om je schrijven te verbeteren

: Suggereert alternatieve woorden en zinnen om je schrijven te verbeteren Plagiaatdetectie: Controleert op plagiaat en geeft suggesties voor herformulering of bronvermelding

Schrijfstatistieken : Geeft inzicht in je schrijfwerk, zoals het aantal woorden, de leesbaarheidsscore en de zinslengte

: Geeft inzicht in je schrijfwerk, zoals het aantal woorden, de leesbaarheidsscore en de zinslengte Integratie: Integreert met verschillende schrijfplatforms, waaronder Microsoft Word, Google Documenten en browsers

Limieten

Geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar met een premium abonnement

Integratie met sommige schrijfplatforms kan beperkt zijn

Prijzen

**Free: basiscontroles op grammatica en spelling

Premium : $12 per maand (jaarlijks gefactureerd) of $30 per maand (maandelijks gefactureerd) voor geavanceerde controles en functies

: $12 per maand (jaarlijks gefactureerd) of $30 per maand (maandelijks gefactureerd) voor geavanceerde controles en functies Accounts voor business: $15 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.6 van 5 (1200+ beoordelingen)

: 4.6 van 5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (6.800+ beoordelingen)

5. Spike

Beste voor chatten met teams

Spike verandert je e-mails in eenvoudige, makkelijk te navigeren chatten gesprekken die eruit zien als een thread voor tekstberichten Spike is een tool voor e-mailcommunicatie en teamsamenwerking die e-mails omzet in realtime chats, waardoor de communicatie sneller en efficiƫnter verloopt. De functies omvatten groepschats, videoconferenties, het beheer van takenlijsten, aantekeningen, videochat en een ingebouwde kalender, die allemaal kunnen helpen bij het stroomlijnen van teamsamenwerking.

Hoewel geavanceerde functies alleen beschikbaar zijn met een premium abonnement, biedt Spike een gratis basisabonnement voor degenen die de service willen uitproberen, met premium upgrade-opties voor degenen die dieper in het platform willen duiken.

Beste functies

Gesprekken via e-mail : Zet e-mails om in realtime chatten, voor snellere en efficiƫntere communicatie

: Zet e-mails om in realtime chatten, voor snellere en efficiƫntere communicatie Groep chatten : Maakt samenwerking tussen teams mogelijk in een chat-achtig format

: Maakt samenwerking tussen teams mogelijk in een chat-achtig format Video vergaderen : Maakt videogesprekken rechtstreeks binnen de app mogelijk

: Maakt videogesprekken rechtstreeks binnen de app mogelijk Taakbeheer : Omvat een ingebouwde takenlijst en functies voor taakbeheer

: Omvat een ingebouwde takenlijst en functies voor taakbeheer Aantekeningen : Hiermee kunt u snel en gemakkelijk aantekeningen maken en delen binnen de app

: Hiermee kunt u snel en gemakkelijk aantekeningen maken en delen binnen de app Kalenderintegratie: Integreert met verschillendeapps voor kalenders voor eenvoudige planning en organisatie

limieten

Geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar met een premium abonnement

Spike is niet compatibel met alle providers van e-mail

De app kan even wennen zijn voor mensen die gewend zijn aan traditionele clients voor e-mail

Prijzen

Basic : Free, met beperkte functies

: Free, met beperkte functies Pro voor kleine Teams: $5 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) of $10 per gebruiker per maand voor Enterprise klanten (maandelijks gefactureerd) voor geavanceerde functies en integraties

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.7 van 5 (60+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (40+ beoordelingen)

6. Boomerang voor Gmail

Beste voor productiviteit en planning van e-mail

Boomerang Hiermee kun je bijhouden of iemand een e-mail beantwoordt en herinneringen instellen voor belangrijke berichten Boomerang voor Gmail is een hulpmiddel voor productiviteit en planning van e-mail waarmee u e-mails kunt plannen, inkomende e-mails kunt pauzeren om afleiding in Gmail te verminderen en herinneringen voor opvolging kunt instellen. De functies omvatten het opschonen van de inbox, leesbevestigingen en kalenderintegratie, die kunnen helpen bij het stroomlijnen van je inbox en het verhogen van je productiviteit.

Beste functies

Inbox pauze : Stop tijdelijk inkomende e-mails om afleiding te verminderen

: Stop tijdelijk inkomende e-mails om afleiding te verminderen Vervolgherinneringen : Herinnert u eraan om belangrijke e-mails op te volgen waarop u nog geen antwoord hebt ontvangen

: Herinnert u eraan om belangrijke e-mails op te volgen waarop u nog geen antwoord hebt ontvangen Inbox opschonen: Verwijdert niet-essentiƫle e-mails uit uw inbox en archiveert ze zodat u ze later kunt bekijken

Limieten

Boomerang voor Gmail is alleen compatibel met Gmail en Google werkruimte accounts

Prijzen

Basis : Free, met beperkte functies

: Free, met beperkte functies Persoonlijk : $4,98 per maand (jaarlijks gefactureerd) voor geavanceerde functies en integraties

: $4,98 per maand (jaarlijks gefactureerd) voor geavanceerde functies en integraties Pro : $14,98 per maand (jaarlijks gefactureerd) voor geavanceerde functies en integraties

: $14,98 per maand (jaarlijks gefactureerd) voor geavanceerde functies en integraties Premium: $49,98 per maand (jaarlijks gefactureerd) inclusief Salesforce/CRM-integratie

Beoordelingen en beoordelingen van klanten

G2 : 4.7 van 5 (150+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7 van 5 (150+ beoordelingen)

7. Otter.ai

Beste voor spraak-naar-tekst transcriptie en aantekeningen maken

Otter.ai gebruiken om spraak in realtime naar tekst te transcriberen Otter.ai is een hulpmiddel voor transcriptie van spraak naar tekst en voor het maken van aantekeningen, waarmee je in realtime spraakopnames kunt transcriberen naar tekst. Deze tool kan automatisch transcriberen en doorzoekbare aantekeningen maken voor vergaderingen, interviews, colleges, persoonlijke aantekeningen en nog veel meer.

Beste functies

Transcriptie van spraak naar tekst : Transcribeert stemopnamen in real-time naar tekst

: Transcribeert stemopnamen in real-time naar tekst Automatische interpunctie : Voegt interpunctie toe aan transcripties voor meer nauwkeurigheid en leesbaarheid

: Voegt interpunctie toe aan transcripties voor meer nauwkeurigheid en leesbaarheid Sprekerherkenning : Identificeert verschillende sprekers in een gesprek voor een betere context

: Identificeert verschillende sprekers in een gesprek voor een betere context Synchroniseren tussen apparaten: Synchroniseert transcripties en aantekeningen op meerdere apparaten

Limieten

Geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar met een premium abonnement

Sommige gebruikers kunnen problemen ondervinden met de nauwkeurigheid van de transcriptie, vooral in luidruchtige omgevingen

Prijzen

Basic : Free, met beperkte functies en uploads

: Free, met beperkte functies en uploads Premium : $8,33 per maand (jaarlijks gefactureerd) of $16,99 per maand (maandelijks gefactureerd) voor geavanceerde functies en integraties

: $8,33 per maand (jaarlijks gefactureerd) of $16,99 per maand (maandelijks gefactureerd) voor geavanceerde functies en integraties Business: $20 per maand (jaarlijks gefactureerd) of $30 per maand (maandelijks gefactureerd) voor extra beheerfuncties

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.5 van 5 (60+ beoordelingen)

: 4.5 van 5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (50+ beoordelingen)

8. Gember

Beste voor schrijfhulp en correctie

Gebruik Ginger, een AI-geschikte schrijfassistent, om je teksten te corrigeren, je stijl te verbeteren en je creativiteit een boost te geven Ginger is een AI-gestuurde schrijfassistent ontworpen om je schrijven te verbeteren door grammatica-, spelling- en stijlsuggesties te geven. Tot de functies behoren zinsherformulering, vertaling en een persoonlijk woordenboek, waarmee je de algehele kwaliteit van je schrijfwerk kunt verbeteren en je output kunt verhogen.

Beste functies

Grammatica- en spellingscontroles : Controleert op grammatica- en spelfouten in je tekst

: Controleert op grammatica- en spelfouten in je tekst Stijlcontroles : Controleert op duidelijkheid, beknoptheid en toon in je schrijven

: Controleert op duidelijkheid, beknoptheid en toon in je schrijven Zinnen herformuleren : Stelt alternatieve zinsconstructies voor om je schrijven te verbeteren

: Stelt alternatieve zinsconstructies voor om je schrijven te verbeteren Vertalen : Vertaalt je content in verschillende talen

: Vertaalt je content in verschillende talen Integratie: Integreert met verschillende schrijfplatforms, waaronder Microsoft Word, Google Documenten en browsers

Limieten

Geen Google Documenten integratie

De AI-suggesties zijn niet altijd accuraat

Prijzen

Gratis : Basiscontroles op grammatica en spelling

: Basiscontroles op grammatica en spelling Premium: $6,99 per maand (jaarlijks gefactureerd) of $33,57 per kwartaal voor geavanceerde controles en functies

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.3 van 5 (30+ beoordelingen)

: 4.3 van 5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.0 van 5 (80+ beoordelingen)

9. Jager

Beste voor het vinden van professionele e-mailadressen

Front gebruiken om gedeelde inboxen te maken, e-mails te beheren en meer Front is een e-mailproductiviteitstool voor teamcommunicatie ontworpen voor samenwerken. De functies omvatten gedeelde inboxen, automatisering van werkstromen, toewijzen en bijhouden, en zichtbaarheid van de inbox van het team. Dit alles kan teams helpen e-mail efficiƫnt en effectief te beheren.

Beste functies

Gedeelde inboxen : stelt teams in staat om samen te werken aan e-mailbeheer in realtime

: stelt teams in staat om samen te werken aan e-mailbeheer in realtime Toewijzen en volgen : wijst e-mails toe aan leden van een team en houdt de voortgang bij

: wijst e-mails toe aan leden van een team en houdt de voortgang bij Zichtbaarheid inbox voor team: stelt teamleden in staat elkaars inbox te zien en samen te werken aan antwoorden voor een betere klantenservice

Limieten

U kunt geen app van derden voor e-mail gebruiken met de service van Front

De app kan even wennen zijn voor mensen die gewend zijn aan traditionele e-mail apps

Prijzen

Groei : $49 per zetel per maand (jaarlijks gefactureerd) voor basisfuncties en integraties met minimaal 5 teamleden

: $49 per zetel per maand (jaarlijks gefactureerd) voor basisfuncties en integraties met minimaal 5 teamleden Schaal : $99 per zetel per maand (jaarlijks gefactureerd) voor slimme regels en teambeheer

: $99 per zetel per maand (jaarlijks gefactureerd) voor slimme regels en teambeheer Premier: $229 per zetel per maand (jaarlijks gefactureerd) voor premier onboarding, API toegang en video conferencing ondersteuning

Beoordelingen en recensies van klanten

G2 : 4.7 van 5 (1700+ beoordelingen)

: 4.7 van 5 (1700+ beoordelingen) Capterra: 4.5 van 5 (225+ beoordelingen)

Wat maakt een goede e-mail productiviteitstool?

Niet alle tools voor e-mail productiviteit zijn gelijk. Bij het kiezen van een hulpmiddel is het belangrijk een paar sleutel factoren te overwegen die een groot verschil kunnen maken in hoe effectief het is.

Vanuit een 40.000 voet weergave moet een goede e-mailproductiviteitstool meer bieden dan alleen de basisfuncties van e-mail. Dit betekent dat het verder moet gaan dan de basis e-mailfunctionaliteit en functies moet bieden zoals e-mailplanning, sjablonen, automatisering, sjablonen voor e-mails en integraties met andere tools en diensten.

Een andere belangrijke factor is compatibiliteit. Een goede e-mail productiviteitstool moet werken met bijna elke app en dienst die je gebruikt, van je kalender en nog te doen lijst naar uw CRM en projectmanagement software. Dit zorgt ervoor dat u e-mail gemakkelijk kunt opnemen in uw bestaande werkstroom en dat u het volgende kunt vermijden schakelen tussen verschillende tools en je werk prioriteren .

Door een tool te kiezen die aan deze criteria voldoet, kunt u ervoor zorgen dat u het meeste uit uw e-mail haalt en uw productiviteit maximaliseert terwijl u het volgende verbetert teambeheer .

Zoals we in deze roundup hebben gezien, zijn er verschillende e-mail productiviteitstools beschikbaar die je kunnen helpen georganiseerd te blijven, tijd te besparen en je werkstroom te stroomlijnen. Van tools zoals ClickUp, TextExpander en enkele andere vermeld in dit artikel, is er geen tekort aan opties om uit te kiezen als je klaar bent om traditionele e-mail naar een hoger niveau te tillen.

Tools voor e-mail productiviteit kunnen ook dienen als een gecentraliseerde hub voor alle interne en externe communicatie. Dankzij de mogelijkheid om te integreren met andere tools en platforms, kunnen deze tools je helpen om alles te beheren, van vragen van klanten tot samenwerking tussen teams, allemaal vanuit Ć©Ć©n centrale inbox.

En door uw communicatie te consolideren vanuit uw e-mail, kunt u georganiseerd blijven, tijd besparen en voorkomen dat u de hele dag tussen verschillende toepassingen moet schakelen.

Dus als je op zoek bent naar een efficiƫntere app voor e-mail productiviteit, kan een van de tools die we hier hebben vermeld het ontbrekende stukje zijn waarnaar je op zoek was. ---

Gastschrijver:_

Clive Hanks is een freelance techjournalist die momenteel in Seattle woont met zijn vrouw en jonge zoon. Hij staat bekend om zijn uitgebreide berichtgeving over de nieuwste technologische trends op het gebied van automatisering en productiviteit.