Wat is projectprognose in projectmanagement?

Stel je voor dat je een dagje naar het strand gaat en je wordt overvallen door een onverwachte storm.

Zou het niet beter zijn geweest om het weer van tevoren te kennen?

Ook bij nieuwe projecten kan een duidelijke prognose van de mogelijke uitkomsten het verschil maken tussen succes en mislukking. Dit is waar de wetenschap van projectvoorspelling om de hoek komt kijken.

Net zoals meteorologen gegevens en patronen gebruiken om het weer te voorspellen, gebruiken projectmanagers voorspellingstools om te anticiperen op de toekomst van hun Taken. Inzicht in deze verwachte resultaten helpt je niet alleen om efficiënt te abonneren, maar ook om proactieve strategieën te ontwikkelen om de onzekerheden die onvermijdelijk opduiken het hoofd te bieden.

Projectvoorspelling gaat niet over een kristallen bol die de toekomst kan zien. In plaats daarvan gaat het erom jezelf of je team uit te rusten met de juiste kennis en hulpmiddelen om je aan te passen en te gedijen in het onbekende.

Laten we dus eens dieper in deze fascinerende wetenschap duiken en leren hoe het jouw geheime wapen kan zijn voor project succes.

Wat is projectprognose?

Project forecasting, of projectmanagement forecasting, is wanneer je voorspellingen of veronderstellingen maakt over wat er waarschijnlijk gaat gebeuren op basis van gegevens, kennis en expertise. Je voorspelt de potentiële uitkomst(en) van je project.

Er zijn drie belangrijke elementen waarmee je rekening moet houden bij het voorspellen van projectmanagement:

Duur

Kosten

Kwaliteit

Laten we deze projectvoorspellingsgebieden eens wat meer in detail bekijken.

Duur

De eerste factor om rekening mee te houden is de duur van het project, of hoe lang het zal duren. Als je weet hoe lang een project gaat duren, kun je de middelen effectief inplannen. Bovendien kun je je client of interne contactpersoon een goede schatting geven van wanneer het project voltooid zal zijn. ⌚

Maak de tijdlijn van uw project overzichtelijker met een netwerkdiagram, de ClickUp Gantt grafiek of een andere methode

Zoek uit hoe lang het project moet duren op basis van eerdere iteraties, je eigen kennis, gedeelde expertise of door het aan andere leden van het team te vragen. Splits het project vervolgens op in kleinere elementen of groepen Taken, zodat je de tijd effectiever kunt bewaken en beheren en een nauwkeurige planning kunt maken tijdlijn van het project .

Een geweldige manier om dit te doen is door een speciaal hulpmiddel voor projectmanagement te gebruiken. Dit helpt je te begrijpen waar je staat ten opzichte van het algehele succes van het project dat je in eerste instantie hebt geïmplementeerd.

Projectkosten

Zodra u een ruw idee hebt van hoe lang uw Taak of project zal duren, moet u nadenken over de kosten. Als je in staat bent om de kosten van een project nauwkeurig te voorspellen, kun je effectiever budgetteren en voorkomen dat je terug moet naar je client om extra geld te vragen of dat je de rekening gepresenteerd krijgt met alle gevolgen van dien voor je winstgevendheid. 💰

Het is eenvoudig om geldwaarden toe te voegen aan taken om projectbudgetten bij te houden

Denk aan alle middelen die uw project nodig heeft en wat hun werkelijke kosten zijn. Dit omvat werknemers, aannemers, materialen en gereedschappen. Gebruik de historische gegevens die je hebt om een nauwkeurig projectbudget bewaak vervolgens de uitgaven om uw kosten zo dicht mogelijk bij uw voorspelde budget te houden.

Kwaliteit

Het laatste gebied om rekening mee te houden is kwaliteit. We willen allemaal dat elk project dat we voltooien zo goed mogelijk is, maar soms moeten we door beperkingen zoals timing, budget of middelen ergens aanpassingen doen.

Inzicht in de waarschijnlijke kwaliteit van je uiteindelijke project stelt je in staat om transparant te zijn tegenover clients over waar je prioriteiten liggen in het uiteindelijke doel van het bereiken van succes. ✔️

Projectmanagers moeten bedenken of dit een project is waarbij de kwaliteit koste wat het kost behouden moet blijven of dat ze geld moeten besparen op materialen of aannemers om prioriteit te geven aan het afronden van het project binnen een strikte deadline.

Nog te doen, je hebt een goed idee nodig van de verscheidenheid aan materialen en middelen waar je toegang tot hebt, wat ze kosten en wanneer ze beschikbaar zijn.

Belang van projectprognoses in projectmanagement

Projectprognoses geven je een duidelijker idee van de uitdagingen die je onderweg kunt tegenkomen, zodat je vooruit kunt plannen en een succesvol project op tijd en binnen budget kunt opleveren.

Andere voordelen van het gebruik van projectmanagement prognosemethodes zijn onder andere:

Meer duidelijkheid geven aan teamleden, aannemers en clients

Verschillende potentiële resultaten voorspellen op basis van sleutelbeslissingspunten

Rekening houden met potentiëleprojectrisico's en stappen nemen om ze te verminderen

Het best mogelijke team kunnen samenstellen

Plannen voor mogelijke uitdagingen of wegversperringen op basis van ervaringen uit het verleden

Snel en zelfverzekerd reageren op onverwachte problemen

Projecten leveren die dichter bij uw oorspronkelijkeprojectomvang* De kans vergroten dat uw project vergaderingen haalt en als een succes wordt beschouwd

Stel een duidelijke volgorde van handelingen in door "blokkerend" of "wachtend op" afhankelijkheden tussen taken toe te voegen en houd uw team op de rails om te weten waar het eerst aan moet werken

Dit is niet elke stap die komt kijken bij het succesvol managen van een project, maar het is wel wat je nodig hebt om een nauwkeurige projectprognose te maken. Als je prognose Voltooid is, kun je deze delen met je client om een transparanter proces te creëren.

10 van de beste tips voor projectprognoses voor projectteams

Gebruik deze prognosetips voor projectmanagement de volgende keer dat je inzicht nodig hebt in de route die voor een project in het verschiet ligt.

1. Stel doelen voor een project

Stel SMART doelen als onderdeel van het project planningsproces. Maak doelen die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn. Je doelen zullen niet alleen gerichter zijn, maar je weet ook aan de hand van welke meetgegevens je ze moet bijhouden.

Houd uw doelen bij tot de meest essentiële KPI's en krijg automatisch gedetailleerde weergaven van uw voortgang

Gebruik een doel bijhouden app zoals ClickUp Doelen om het bereiken van uw doelstellingen in te stellen, toe te wijzen, bij te houden en te vieren. Zodra u specifieke doelen hebt, kunt u deze gebruiken om uw projectvoorspellingsproces te begeleiden. Als u weet dat u X op Y-datum wilt bereiken, kunt u achterwaarts werken om een realistisch tijdschema op te stellen en vervolgens een schatting te maken van de beschikbaarheid van middelen en de kosten. 🎯

2. Historische gegevens bekijken

Voor nauwkeurige projectvoorspellingen heb je idealiter echte projectgegevens nodig. De beste plaats om deze te vinden is verborgen in je eerdere werk aan soortgelijke projecten of via gegevens die het bedrijf in het algemeen heeft over middelen, taken of kosten.

Met de juiste gegevens worden je voorspellingen meteen nauwkeuriger. Als dit een volledig nieuw project is, heb je misschien niet veel gegevens die je kunt gebruiken om je voorspellingen te onderbouwen. Als dat het geval is, kijk dan of je inzichten kunt verzamelen van andere teams of de resultaten van andere projecten in jouw niche. 📈

3. Maak meerdere voorspellingen

Het is verleidelijk om één echte voorspelling te willen doen waar je je hele hart achter kunt zetten. In werkelijkheid is dat vaak niet het geval en is het leveren van meerdere voorspellingen juist een geweldige manier om je expertise te laten zien.

Maak meerdere voorspellingen die rekening houden met verschillende mogelijke uitkomsten met iets andere kostenramingen, deliverables, tijdschema's en projectteams op basis van wat er beschikbaar is. Als je meer dan één mogelijke uitweg hebt, heb je opties als je op een wegversperring stuit en laat je clients zien dat je gelooft dat er meer dan één manier is om tot een succesvol resultaat te komen. 📊

4. Houd je tijd bij

Om een realistische tijdlijn voor je projecten aan te kunnen bieden, moet je eerst begrijpen hoe lang elke Taak duurt. Dit is een cruciale stap in het voorspellen van projecten.

Gebruik ClickUp's tijdsregistratie van projecten functie van ClickUp om een nauwkeurige weergave te krijgen van hoe lang elke projecttaak of projectactiviteit echt duurt. Houd uw tijd bij, stel tijdsinschattingen in en bekijk rapporten die duidelijk maken hoe uw teamleden hun tijd besteden.

Houd de tijd bij, stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe en geef uw tijd overal weer met de globale timer in ClickUp

Als u de productiviteit van uw team wilt verhogen, maak dan gebruik van technieken voor tijdmanagement en gebruik onze sjablonen voor tijdmanagement om minder tijd te verspillen en effectiever te werken. ⏰

5. Geef Taken de tijd om uit te lopen

Hoewel het bijhouden van je tijd je een weergave geeft van hoe lang elke activiteit echt duurt, kun je niet elke beslissing baseren op het feit dat elke iteratie van die taak even lang duurt. Zorg er in plaats daarvan voor dat er in de duur van je project tijd is voor activiteiten die de verwachte tijd overschrijden.

Door je team wat ruimte te geven, kunnen ze in een consistent tempo werken en hun beste werk doen, zonder druk om elke Taak te voltooien alsof er niets anders op hun to-do lijst staat. Deze extra tijd betekent ook dat de kans groter is dat je op schema blijft met de tijdlijn van je project en dat je een "op tijd" status kunt rapporteren aan je clients. ✅

6. Word een expert in resourcebeheer

Het is moeilijk om de middelen voor je project in te plannen als je geen verstand hebt van mensen en projectmanagement. Je moet de beschikbaarheid van middelen, kosten, planning en personeelsmanagement begrijpen om de meest nauwkeurige projectprognoses te maken.

Het toewijzen en voorspellen van resources is een sleutelonderdeel van middelenbeheer het is dus de moeite waard om deze vaardigheid te ontwikkelen. Als je eenmaal rekening kunt houden met de sterke punten, vaardigheden, roosters, mogelijke vakanties of burn-out periodes van je teamleden, dan kun je voorspellingen maken die de werkelijke impact van elk uniek talent in je team weerspiegelen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/clickup-calendar-view-1400x971.png ClickUp's kalender weergave /$$$img/

Gebruik de ClickUp kalender weergave om uw taken per week en per maand te zien

Gebruik ClickUp's kalender weergave om de beschikbaarheid en werklast van uw team in één oogopslag te visualiseren. Maak robuuste prognoses van planningen op basis van hun beschikbaarheid en bekijk projecttaken, tijdlijnen en potentiële ongebruikte ruimte in de weergave van een week of maand. 📅

7. Uw prognoses voor vroege projecten opnieuw bekijken

Je projectvoorspelling staat niet in steen gebeiteld. In feite is het verstandig om deze opnieuw te bekijken naarmate je project na de eerste fasen vordert. Als je je prognoses over het hele project bekijkt, kun je proactief handelen als je merkt dat je ontspoort.

Vind gemakkelijk de kritieke punten van uw project met ClickUp mijlpalen en gebruik vetgedrukte, ruitvormige pictogrammen om iedereen gefocust te houden op de belangrijkste targets

Bouw mijlpalen in uw prognoseproces in en spreek af om op sleutelpunten in te checken om de voortgang te controleren. Bepaal of uw huidige pad nog steeds overeenkomt met uw meest waarschijnlijke voorspelling of dat het in de richting van een andere is gegaan. 📝

8. Deel uw projectvoorspelling met anderen

Het is altijd nuttig om intern op de hoogte te zijn van de waarschijnlijke resultaten en routes van je project, maar het heeft nog meer effect als je dit deelt met anderen. Houd je projectvoorspellingen niet geheim; deel ze met je belanghebbenden en je bredere team als onderdeel van je projectvoorspelling projectrapportages zodat ze weten wat er gebeurt.

Maak samen uw projectrapporten in ClickUp Docs en deel ze met interne en externe belanghebbenden

Zoals op alle gebieden van projectmanagement, verbetert openheid en transparantie de samenwerking tussen teams en externe belanghebbenden client communicatie en vertrouwen. Deel je prognose en voorspellingen met belanghebbenden, zodat ze meer vertrouwen hebben in je vermogen om niet alleen te leveren, maar ook veranderingen te volgen en actie te ondernemen als dat nodig is. 🙌

Elk sterk team heeft effectieve software voor projectmanagement om hun vaardigheden te verbeteren en de Taken te stroomlijnen die komen kijken bij het leiden van succesvolle projecten. Investeer in software waarmee je niet alleen projecten kunt beheren, maar ze ook kunt voorspellen, zoals ClickUp.

ClickUp zit boordevol functies die zijn ontworpen met projectteams en prognoses in het achterhoofd. Gebruik ClickUp-taak om uw takenlijst en projectactiviteiten te beheren, en over het hele project van begin tot eind met ClickUp Projectmanagement .

Eenvoudig tijdsinschattingen weergeven en bijhouden in ClickUp-taak voor beter middelenbeheer

Stel verwachtingen in en begrijp hoe lang elke taak duurt met ClickUp tijdsinschattingen . Gebruik een sjabloon voor programmabeheer of de Sjabloon voor projectplanning door ClickUp bouw een visuele tijdlijn om uw voortgang bij te houden. Blijf in contact met teamleden in realtime met ClickUp chatten en gebruik ClickUp Dashboards om uw voortgang over meerdere projecten tegelijk te visualiseren. ⚒️

10. De nauwkeurigheid van uw voorspellingen evalueren

Bij het voltooien van een project is het het beste om te vergelijken wat er werkelijk is gebeurd met je oorspronkelijke schattingen. Dit geeft je team en belanghebbenden een nuttig referentiepunt en vergelijking en stelt je in staat om mogelijkheden te identificeren om je prognoses of werkstromen voor de toekomst te verbeteren.

Evalueer de prestaties van je project en vergelijk deze met je geschatte prognoses. Stel vast of je je doelen hebt gehaald, of je tijdlijnen zijn uitgelopen en of je hebt geleverd ten opzichte van het vastgestelde budget.

Gebruik deze nieuwe gegevens om werkstromen te stroomlijnen, introduceer procesverbeteringen en de nauwkeurigheid van uw toekomstige voorspellingen verbeteren. 👀

Verbeter het succes van uw project met voorspellingstechnieken voor projectmanagement

Dankzij nauwkeurige projectprognoses kan uw team optimaal werken zonder onnodige druk en begrijpen uw clients en belanghebbenden wat er waarschijnlijk gaat gebeuren gedurende de tijdlijn van uw project. Gebruik de bovenstaande tips om je aanpak van projectmanagementprognoses te verbeteren, zodat je voorspellingen voor toekomstige projecten kunt doen die nauwkeurig, op gegevens gebaseerd en strategisch zijn.

Als u op zoek bent naar een tool die niet alleen projectvoorspellingen gemakkelijker maakt, maar ook uw hele projectmanagementproces kan stroomlijnen, clickUp gratis proberen . Ons platform biedt projectteams een onverslaanbare combinatie van functies voor project-, Taak- en Resourcemanagement. ✨