Een stap-voor-stap handleiding voor het maken van een OKR-dashboard

In tegenstelling tot Sleutel prestatie-indicatoren (KPI's), Objectieven en Belangrijke Resultaten (OKR's) zijn meestal kwalitatief en soms moeilijk bij te houden. Dit maakt het moeilijk om door de zee van Taken te navigeren en ervoor te zorgen dat je in de juiste richting gaat. Gelukkig kun je terugvallen op een goed OKR dashboard als kompas. 🧭

Een goed gebouwd dashboard geeft je een gedetailleerde visuele momentopname van je voortgang en prestaties, zodat je het hele team op dezelfde pagina kunt houden en datagestuurde beslissingen kunt nemen in plaats van in het duister te tasten.

In deze gids vertellen we je alles wat je moet weten over OKR-dashboards en leren we je hoe je er zelf een kunt maken. We geven suggesties voor de beste werkwijzen en tools die geen gat in je portemonnee zullen branden, terwijl alle benodigde informatie toch direct beschikbaar is.

Wat is een OKR-dashboard?

Een OKR dashboard is een visueel hulpmiddel voor projectmanagement waarmee je moeiteloos de voortgang van je doel bijhouden en Taken door middel van grafieken, grafieken en soortgelijke dynamische elementen. Het belangrijkste doel is om grote hoeveelheden gegevens samen te vatten om bruikbare inzichten te geven die u kunt gebruiken om uw doelen te blijven bereiken. 🎯

Maak gedetailleerde dashboards en voeg eenvoudig kaarten toe om de voortgang van Sprintpunten, taken per status en bugs per weergave weer te geven

Hoewel het dashboard vooral gericht is op project-/productmanagers en C-level executives, kan het nuttig zijn voor medewerkers in de hele hiërarchie. Het helpt je om OKR's op te splitsen in initiatieven die je kunt bijhouden om een project beter verteerbaar te maken en ervoor te zorgen dat iedereen duidelijk is over zijn bijdrage en rol.

Bovendien omvatten niet alle OKR-dashboards het niveau van het bedrijf projecten en doelstellingen . U kunt ook individuele dashboards gebruiken om de persoonlijke OKR's van elke werknemer bij te houden, waardoor ze gemotiveerd blijven en u ze beter leert kennen.

Ongeacht het gebruik, een goed ontwikkeld dashboard zorgt ervoor dat je niet hoeft te jongleren met veel spreadsheets en documenten om inzicht te krijgen in de huidige status van je project en de prestaties van je team. Alle sleutelinformatie wordt op een duidelijke, visueel aantrekkelijke manier gepresenteerd, waardoor er meer tijd overblijft voor besluitvorming .

Sleutelfuncties van een OKR Dashboard

Naar rapportage vereenvoudigen en gegevensgestuurde beslissingen te vergemakkelijken, moet een OKR-dashboard de volgende sleutelelementen bevatten:

Visualisatietools-Doelstellingen kunnen soms vaag zijn omdat ze verder worden geconcretiseerd door middel van sleutel resultaten en initiatieven, dus je OKR dashboard moet visuele elementen bieden die hier account voor zijn. Als het niet verder gaat dan eenvoudige cirkeldiagrammen en numerieke doelstellingen, dan is het mogelijk dat u niet in staat bent om de doelstellingen te visualiserende nodige gegevens te visualiseren om de voortgang goed bij te houden Een gebruiksvriendelijke interface-Zoals vermeld kan een OKR dashboard iedereen in uw organisatie van dienst zijn, dus moet het eenvoudig te navigeren zijn, ongeacht de technische vaardigheden van de gebruiker. Alle belangrijke informatie moet duidelijk worden weergegeven, zodat je team niet hoeft te zoeken naar de gegevens die ze nodig hebben. Idealiter is je dashboard ook mobielvriendelijk, zodat je belangrijke updates ook onderweg kunt bijhouden Realtime gegevens Je kunt geen nauwkeurig beeld krijgen van de voortgang die je hebt geboekt als je dashboard niet realtime up-to-date blijft (of in ieder geval vaak genoeg om alle belangrijke veranderingen te kunnen accountten). Zorg ervoor dat je dashboard naadloos aansluit op databronnen en andere apps die je gebruikt om het doel te bereiken Mijlpalen en tijdlijnen-Sommige doelstellingen kunnen een tijdje duren om te bereiken, dus mijlpalen zijn een uitstekende manier om het moreel van je team op te krikken als het halverwege het project zakt. Tijdlijnen kunnen ook handig zijn, omdat ze iedereen een uitgebreid stappenplan geven om te volgen Aanpassingsopties Je dashboard moet zich kunnen aanpassen aan verschillende Teams en relevante informatie kunnen geven zonder de leden van het team af te leiden met gegevens die hen niet aangaan. Anders moet je misschien verschillende dashboards maken voor dezelfde OKR

Wat zijn de voordelen van een OKR-dashboard?

Als je een dashboard maakt dat aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, kun je van talloze voordelen profiteren. Laten we eens kijken naar de meest belangrijke. 🌟

Gestroomlijnde communicatie van strategische OKR's

OKR's zijn meestal ambitieus en er zijn meerdere teams in het hele bedrijf bij betrokken. Zonder een gecentraliseerd systeem om ze te visualiseren, loopt u het risico op miscommunicatie en kunnen er projectsilo's ontstaan.

De weergave ClickUp Item Hubs maakt het gemakkelijk om documenten, dashboards en Whiteboards te sorteren op recent, favoriet of 'Gemaakt door mij'

Een OKR dashboard brengt alle relevante partijen samen om duidelijkheid en een uitgebreid overzicht van alle noodzakelijke initiatieven te garanderen. Het resultaat is dat mensen kunnen zien hoe hun werk past in het grotere geheel en de context krijgen die ze nodig hebben om het effectief te voltooien.

Een uitgebreid dashboard platform kan ook worden geleverd met ingebouwde functies voor samenwerking waardoor er minder behoefte is aan extra apps voor productiviteit . Dit kan je werkstroom centraliseren en tijdrovende inefficiënties verwijderen.

Eenvoudige activiteitenmonitoring

Terwijl uw Teams naar hun sleutel resultaten toe werken, wilt u altijd op de hoogte blijven. Een OKR dashboard kan hiervoor zorgen zonder talloze vergaderingen en check-ins. Je kunt precies zien hoeveel werk er op een bepaald moment is gedaan en alle benodigde updates zijn in één oogopslag beschikbaar.

Aantekening: dit is alleen mogelijk als je dashboard software integreert met planningstools om taken in realtime te kunnen bijhouden. Dit is niet bij elke oplossing het geval, dus het kan zijn dat je een van de volgende dingen Nog moet doen:

Ga op zoek naar een app die verbinding maakt met bestaande apps in je werkstroom

Kies een robuuster platform dat verder gaat dan eenvoudige OKR rapportage en visualisatie

Gamification-mogelijkheden

OKR-dashboards worden niet alleen gebruikt voor gegevensanalyse, ze helpen u ook om uw werkstroom leuker te maken medewerkers betrokken te houden door middel van gamification. Volgens een onderzoek nog te doen is een verstandig idee, want 89% van de werknemers zei dat ze door gamification productiever maakt en 88% rapporteerde een grotere mate van geluk op de werkplek.

Er zijn talloze mogelijkheden om gamification te onderzoeken en uw OKR-dashboard speelt hierbij een sleutelrol. U kunt een beloningssysteem instellen op basis van mijlpalen, initiatieven en sleutelresultaten om uw werknemers enthousiast en gemotiveerd te houden. 🥇

Relaties tussen taken en mijlpaaltaken weergeven in de weergave Gantt in ClickUp-taak

Je kunt ook wat gezonde competitie in de mix gooien door puntensystemen, leaderboards en soortgelijke elementen toe te voegen. Ga echter niet te ver, want je wilt niet dat de competitie ten koste gaat van de samenwerking.

Beter teamwerk en verantwoording

Over samenwerking gesproken, OKR dashboards elimineren veel tegenslagen in teamwork, zoals:

Onduidelijke Taken

Knelpunten in de communicatie

Onvermogen om het grote geheel te zien

Naast OKR's worden meestal ook de gerelateerde sleutelinitiatieven weergegeven, zodat ieders verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd. Dit neemt verwarring weg en stelt je in staat om elk initiatief aan een lid van het team te koppelen en de bron van eventuele inefficiënties in een mum van tijd te identificeren. 🔍

Een dashboard zorgt ook voor volledige transparantie , wat wonderen kan doen voor vertrouwen opbouwen binnen uw bedrijf. Als bonus worden werknemers aangemoedigd om kennis te delen en elkaar te helpen als iedereen de Taken van hun teamgenoten kan zien.

Hoe maak je een OKR-dashboard?

Een solide OKR dashboard maak je niet van de ene op de andere dag-je moet verschillende stappen doorlopen en verschillende besluitvormers raadplegen om er zeker van te zijn dat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Je moet ook de juiste dashboard software vinden met alle functies die we eerder in deze gids hebben besproken, en er zijn veel opties om uit te kiezen.

Om uw zoektocht te verkorten, laten we u het volgende voorstellen ClickUp -een alles-in-één projectmanagementoplossing waarmee u moeiteloos op de hoogte blijft van uw workflow en voortgang kunt bijhouden. 🤩

Dashboards in ClickUp 3.0 geven agile projectmanagers een snelle weergave van de resterende taken en prioriteiten van het team voor de week, evenals gedetailleerde burnup- en burndown grafieken

Met ClickUp Dashboards kunt u uw ideale OKR dashboard samenstellen dat u bruikbare inzichten geeft in alle gegevens die u nodig hebt. We laten u precies zien hoe u dit doet terwijl we elke stap van het proces voor het aanmaken van dashboards doorlopen.

Stap 1: Kies uw doelstellingen

Een OKR dashboard kan zich richten op één doelstelling of op meerdere tegelijk. Het kan ook bedrijfsbrede doelstellingen of personeelsspecifieke doelstellingen omvatten. Met zoveel opties kan het een uitdaging zijn om de juiste doelstellingen voor het dashboard te kiezen. Toch is het cruciaal om deze beslissing de tijd en aandacht te geven die ze verdient, omdat ze alle volgende stappen beïnvloedt.

Als je een startpunt nodig hebt voor het definiëren van je doelstellingen, begin dan met de missie en visie van je bedrijf. OKR's moeten ambitieus en inspirerend zijn, dus aarzel niet om hoog te mikken. 💯

Aangezien je ze niet hoeft te kwantificeren, moet je je geen zorgen maken als een doelstelling vaag lijkt. "Naamsbekendheid vergroten" is een perfect voorbeeld van een geldige doelstelling, zelfs als deze op het eerste gezicht dubbelzinnig lijkt. Je zult het later opsplitsen in sleutel resultaten en initiatieven, zodat je nog steeds een concrete manier hebt om voortgang te meten.

Zodra je je doelstellingen hebt overwogen, kun je het volgende gebruiken ClickUp Doelen om ze tot leven te brengen. Dankzij de verschillende visualisatieopties kunt u voor elk objecttype de juiste grafiek vinden.

Gebruik ClickUp doelen om uw OKR-raamwerk te maken en bij te houden met behulp van talrijke visuele elementen

ClickUp biedt flexibele deelopties voor doelen, zodat u elk team een overzicht kunt geven van de relevante doelstellingen zonder onnodige informatie. U kunt doelstellingen ook groeperen in mappen voor extra duidelijkheid.

Het bijhouden van de voortgang gebeurt automatisch in realtime, zodat u geen last hebt van gegevensvertragingen. Wanneer je een blik werpt op het dashboard, weet je precies hoe dicht je bij het bereiken van je doelstellingen bent.

Stap 2: Kernresultaten en initiatieven definiëren

Nu uw doelstellingen er zijn, is het tijd om groter te worden en te kijken hoe u ze gaat bereiken. Met andere woorden, u moet voor elke doelstelling sleutelresultaten en bijbehorende initiatieven definiëren.

Twee tot vijf sleutelresultaten per doelstelling is een goede instelling, maar dit nummer staat niet vast. Het enige dat telt, is de sleutelresultaten afstemmen op de doelstellingen en een duidelijk stappenplan opstellen dat je team kan volgen.

Als we teruggaan naar het voorbeeld van de merkbekendheid, kunnen de sleutelresultaten zijn:

Schrijf en publiceer 30 gastberichten tegen het einde van Q2 Vijf partnerschappen aangaan met beïnvloeders uit de branche in Q1 40 podcasts maken tegen het einde van het jaar

Elk van deze sleutelresultaten kan verder worden uitgesplitst in specifieke initiatieven. Bijvoorbeeld, initiatieven voor het schrijven van 30 gastberichten kunnen zijn:

Onderwerpen en hoofdlijnen maken voor alle 30 artikelen tegen het einde van de maand Schrijf drie artikelen per week Identificeer 15 gezaghebbende websites om de gastberichten op te publiceren

Het is cruciaal dat deze sleutel resultaten en initiatieven in een centrale hub staan, anders kun je ze niet effectief bijhouden. Daarom ClickUp-taak kunt u ze samenbrengen en netjes georganiseerd houden. 🗓️

Met de intuïtieve sleep-en neerzet-interface kun je gemakkelijk taken beheren en je kunt verschillende weergaven gebruiken om een duidelijk overzicht van de werkstroom te krijgen.

Gebruik ClickUp-taaken om sleutel resultaten en initiatieven te schetsen zonder rommelige spreadsheets

ClickUp biedt ook verschillende automatiseringen, terugkerende taken en soortgelijke functies die het werk tot een minimum beperken en meer tijd vrijmaken voor het nemen van beslissingen.

Stap 3: Bepaal de layout van het dashboard

Nadat u OKR's en initiatieven hebt geïdentificeerd, is het tijd om te kiezen hoe u ze in uw dashboard structureert. De mogelijkheden zijn hier onbeperkt, vooral als u gebruik maakt van ClickUp's 50+ widgets en talrijke aanpassingsopties.

Als je niet zeker weet waar je moet beginnen, kun je een Sjabloon voor OKR-dashboards om inspiratie op te doen. Voorbeeld ClickUp OKR sjabloon wordt geleverd met alle elementen die u nodig hebt om uw OKR's te organiseren zoals u dat wilt. U krijgt vijf aangepaste velden en weergavetypen naast zeven statussen voor het haarscherp bijhouden van OKR's.

Structureer moeiteloos uw OKR's en initiatieven met het ClickUp OKR sjabloon

Naast de universele OKR-sjabloon kunt u gebruikmaken van specifieke sjablonen zoals de ClickUp sjabloon voor strategisch marketingplan . Het wordt geleverd met vooraf bepaalde velden en elementen op maat van marketing abonnement waardoor u met minimaal handmatig werk een effectieve strategie kunt ontwikkelen.

Tot slot kunt u een aantal ClickUp dashboard voorbeelden om een idee te krijgen van hoe uw OKR dashboard eruit zou moeten zien. Elk element van uw ClickUp dashboard is volledig aanpasbaar, zodat u het kunt aanpassen aan uw OKR's en andere specifieke kenmerken.

Bij het ontwerpen van de layout van uw dashboard moet u zich richten op gebruiksvriendelijkheid om ervoor te zorgen dat alle relevante leden van het team naadloos door het dashboard kunnen navigeren. Je moet een balans vinden tussen formulier en functie, dus experimenteer met verschillende ontwerpen om erachter te komen wat het beste werkt. 🧪

Stap 4: Gegevensbronnen verbinden

Niet alle voortgang in OKR's kan worden bijgehouden door middel van specifieke initiatieven en het voltooien ervan. Als u bijvoorbeeld een kliniek runt en een verbeterde patiëntervaring als belangrijkste doelstelling hebt ingesteld, kan het behalen van een specifieke gemiddelde wachttijd een van de sleutelresultaten zijn. In dit geval moet je OKR-dashboard verbinding maken met een platform dat de wachttijd meet, zodat je de nodige informatie krijgt zonder handmatige invoer.

Je hebt waarschijnlijk een gevestigde werkstroom en uw dashboard moet daarin passen in plaats van dat u belangrijke proceswijzigingen moet doorvoeren. Daarom hebt u een dashboardoplossing nodig die naadloos integreert met uw cruciale databronnen.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.198_Drill-Down-Bar-Charts_V1.gif Drill Down op staafdiagram kaarten in ClickUp Dashboards /$$img/

Graaf in de details van uw gegevens met drilldown-mogelijkheden in dashboards

ClickUp maakt dit mogelijk op drie manieren:

Inheemse integraties (Slack, Everhour, Front en nog veel meer)

Integratie met Zapier , waarmee u ClickUp kunt verbinden met honderden extra apps

, waarmee u ClickUp kunt verbinden met honderden extra apps ClickUp API waarmee u aangepaste integraties kunt bouwen

U krijgt de voltooide vrijheid om ClickUp aan te passen aan uw behoeften en ervoor te zorgen dat uw dashboard niets te wensen overlaat. 🪨

Natuurlijk kan het dashboard ook gegevens ophalen uit ClickUp's andere oplossingen (Taken, Doelen, enz.), zodat u altijd op de hoogte blijft van updates.

Stap 5: Uw OKR-dashboard bekijken en aanpassen

Het is niet omdat uw dashboard klaar is dat uw werk erop zit. Bij het bijhouden van uw OKR's ziet u misschien verbeterpunten die de moeite waard zijn om aan te pakken. Bijvoorbeeld, sommige gebruikers vinden het onintuïtief of zien dat er belangrijke gegevens ontbreken.

Je OKR's zullen in de loop van de tijd ook behoorlijk evolueren, dus regelmatige herzieningen en aanpassingen zijn cruciaal. Als u OKR's voor de lange termijn hebt, zou een driemaandelijkse herziening voldoende moeten zijn. Dit is misschien niet het geval als u het dashboard gebruikt voor kleinere projecten of het bijhouden van individuele werknemers, omdat u dan waarschijnlijk vaker moet controleren.

De zakenwereld beweegt razendsnel, dus sta open voor verrassingen waardoor je je OKR's moet aanpassen of je prioriteiten moet herschikken. Zorg er in ieder geval voor dat je je dashboard niet instelt en vergeet, maar werk het bij als dat nodig is.

Ten slotte, gebruik je dashboard om prestaties te vieren en belangrijke mijlpalen . Een schouderklopje draagt in hoge mate bij aan het geluk van werknemers en je dashboard zal je vertellen wie dit het meest verdient. 🤓

Maak een eersteklas OKR-dashboard met ClickUp

Zonder een OKR dashboard sjabloon, kan de instelling van een OKR dashboard wat werk kosten, maar het is een kritische component in uw rapportage inspanningen. U behoudt de volledige controle over de OKR's van uw teams en kunt veel zelfverzekerder beslissingen nemen.

Je team zal het dashboard ook waarderen, omdat ze het kunnen gebruiken om op de hoogte te blijven van hun werkstroom en om een motivatieboost te krijgen als dat nodig is. 💨

ClickUp biedt je de bovenstaande voordelen en nog veel meer. Het is een van de meest intuïtieve en kosteneffectieve manieren om robuuste OKR-dashboards te maken en uw projecten efficiënter te beheren. Om uw rapportage te verbeteren en te genieten van de kracht van realtime gegevens binnen handbereik, vandaag nog een ClickUp account aanmaken .