10 beste visuele softwaretools voor projectbeheer in 2024

Volgens studies kunnen de menselijke hersenen visuele informatie 60.000 keer sneller verwerken dan tekst. In feite is 90% van de informatie die we tot ons nemen visueel.

Bij projectmanagement draait alles om datageletterdheid. Projectmanagers zijn tegelijkertijd bezig met meerdere datasets en saaie spreadsheets, en het is slechts een kwestie van tijd voordat de hersenen stoppen met het opnemen van informatie. Dat is precies waarom je visuele tools voor projectmanagement om uw werkruimte te verbeteren.

Met deze hulpmiddelen kunt u visualisaties gebruiken zoals mindmaps , whiteboards, grafieken en diagrammen om uw processen in kaart te brengen en operationele efficiëntie te bereiken. 😍

In deze gids hebben we een lijst samengesteld van de 10 beste visuele software voor projectmanagement tools die je gegarandeerd helpen bij het verfijnen van je projectmanagement.

Wat moet je zoeken in software voor visueel projectmanagement?

Een visuele projectmanagementtool faciliteert een gegevensrijke omgeving voor betere besluitvorming. Het maakt gebruik van infographics om je te helpen projecten te plannen, uit te voeren en te controleren zonder dat je gegevensmoeheid trigger. 🥱

Let bij het kiezen van de ideale oplossing op de volgende aspecten:

Gebruikersvriendelijk ontwerp: Het moet een intuïtieve interface hebben en een drag-and-drop ontwerp om werkborden visueel te organiseren Communicatie: De tool moet continue communicatie en samenwerking tussen teams, projectmanagers en belanghebbenden mogelijk maken Rapportage en analyse: De beste tools voor visueel projectmanagement hebben functies voor real-time rapportage en analyse die in één oogopslag inzicht bieden in uw workflows Visueel Taakbeheer: Je moet dashboards hebben voor visueel taakbeheer met functies zoals voortgang bijhouden en taken in kleur coderen voor eenvoudige prioritering Werkstroom visualisaties: De tool moet kalenders en tijdlijnen bieden, waardoor het mogelijk is omafhankelijkheid van taken om u te helpen bij het beheren vanprojectplanningen en werklasten Hulpmiddelen voor het maken van diagrammen en grafieken: Het heeft ingebouwde whiteboards, grafieken en media-ondersteuning voor eenvoudiger brainstormen, plannen en schetsen van het opleveringsproces van projecten

We hebben de 10 beste visuele projectmanagement tools voor je uitgekozen! Of je nu werkt aan een enkel project of een groot portfolio beheert, we hebben opties op elke schaal. Duik hieronder in hun beoordelingen. 🤿

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Gebruik ClickUp, een alles-in-één oplossing voor visueel projectmanagement, om moeiteloos meerdere projecten te beheren van opstarten tot voltooien.

Krijg een 360° weergave van uw project werkstromen met ClickUp Dashboards . Het is een zeer aanpasbare en schaalbare ruimte die is uitgerust met op maat gemaakte statussen, tabellen en rapportagehulpmiddelen. U kunt dashboard Widgets toevoegen om toegang te krijgen tot specifieke informatie, zoals bijgehouden tijd en sprint snelheid grafieken en geniet van piekefficiëntie!

Verbeter het beheer van resources en het bijhouden van voortgang met 15+ ClickUp weergaven die kleurcodering mogelijk maken. Gebruik de Kanban-stijl Weergave van het bord om taken te organiseren als drag-and-drop kaarten. U kunt ook de Gantt Grafiek tijdlijn en werklastweergaven om een rijke visuele weergave te creëren tijdlijnen voor projecten met mijlpalen en afhankelijkheid van projecten .

Verander uw belangrijkste taken in mijlpalen om een visuele weergave te maken van de voortgang van uw projecten

Begint u aan een gloednieuw project? Profiteer van de ClickUp Dashboard sjabloon voor projectmanagement . Dankzij het kant-en-klare framework en de ingebouwde statistieken blijft u op de hoogte van de status van taken, voortgang van projecten en budgetten. Het overzichtelijke format van de sjabloon heeft voldoende visuele flair voor:

Taken plannen

Tijdlijnen en projectprestaties bijhouden

Samenwerken met teamgenoten

Geef je teams meer mogelijkheden met ClickUp Whiteboards ideaal voor interactieve samenwerking met behulp van grafieken en grafieken, plakbriefje s en andere media items. Gebruik ClickUp mindmaps om goed verbonden, logische werkstromen te tekenen en de manier waarop u taken conceptualiseert te transformeren!

ClickUp beste functies

Schaalbaarvisuele samenwerking en projectmanagement

1.000+ volledig aanpasbare sjablonen

Integreert met 1000+ populaire apps voor werk

Dashboards met meer dan 15 aanpasbare weergaven voor 360° zichtbaarheid

Tijdlijnen en grafieken omkritieke paden te bepalen* Mindmaps en Whiteboards

Gebruiksvriendelijke interface

Inheemse AI-assistent

Kalenders voor het bijhouden van mijlpalen en planningen

Functie chatten voor naadloze samenwerking in teams

Beschikbaar op browsers en mobiele en desktop apparaten

ClickUp limieten

De overvloed aan functies maakt de leercurve in het begin hoog

De mobiele app zou meer functies kunnen gebruiken

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

:4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Toggl

Via: Toggl Toggl is een superpopulaire tool voor tijdsregistratie. Het product Toggl Plan is een eenvoudige visuele software voor projectmanagement met een drag-and-drop interface. Het bevat tijdlijnen om teams en projectplanningen te beheren, terwijl het ook Kanban-borden voor projectmanagement bevat voortgang van taken te bewaken .

Met de Kanban-borden van Toggl kun je voor elke fase van het project afzonderlijke Taaksegmenten formeren. Plan en wijs projecttaken toe en houd mijlpalen bij met behulp van labels met kleurcodes. Verplaats de Taken in de secties afhankelijk van hun status: In uitvoering, voltooid, of toe te wijzen.

Elk lid van het team heeft toegang tot het project en kan zich ermee bezighouden, en zien hoe de tijdlijnen op elkaar aansluiten terwijl u taken toevoegt en bijwerkt. Met visuele werkstroomoptimalisatie kunt u ongelijke werklasten of een burn-out binnen het team voorkomen. 🔥

Toggl beste functies

Kleurgecodeerde mijlpalen

Gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface

Mobiele app beschikbaar

Visuele planning van taken

Toggl beperkingen

Navigatie kan soms verwarrend zijn

Problemen met synchroniseren kunnen optreden bij het overschakelen van een desktop naar een smartphone

Toggl prijzen

Free : Gratis

: Gratis Starters : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Premium:$20/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Toggl beoordelingen en recensies

G2 :4.6/5 (1.500+ beoordelingen)

:4.6/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (2.200+ beoordelingen)

3. GanttPro

Via: GanttPRO GanttPRO is een visuele oplossing voor projectmanagement voor het bijhouden van taken, het beheer van afhankelijkheid en het toewijzen van middelen.

De software richt zich voornamelijk op het bieden van een uitzonderlijke Gantt grafiek maker voor projectmanagers . De bouwer van grafieken met slepen en neerzetten helpt je om hele tijdlijnen voor projecten vanaf nul te bedenken. Wijs taken toe en houd tegelijkertijd de voortgang van je team bij. 🎉

Voor een duidelijk overzicht van uw projecten gebruikt u de Board weergave om taken visueel weer te geven als kaarten of de Grid weergave, waarmee u sleutel informatie over taken kunt zien zoals prioriteiten, kosten, statussen en duur.

De software biedt ook tools voor tijdsregistratie, het importeren/exporteren van documenten en budgetbewaking.

GanttPRO beste functies

Eenvoudige bouwer van Gantt grafieken met slepen en neerzetten

Automatische projectplanning

Aanpasbare sjablonen

Planning van middelen en schatting van kosten

Meerdere weergaven voor eenvoudigere visualisatie van projecten

GanttPRO beperkingen

Beperkte ondersteuning voor complexer projectmanagement

Taken en bestanden importeren kan lastig zijn

GanttPRO prijzen

Basic :vanaf $7,99/maand per gebruiker

:vanaf $7,99/maand per gebruiker Pro :vanaf $12,99/maand per gebruiker

:vanaf $12,99/maand per gebruiker Business :vanaf $19,99/maand per gebruiker

:vanaf $19,99/maand per gebruiker Enterprise:Neem contact op met het verkoopteam

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

GanttPRO beoordelingen en recensies

G2 :4.8/5 (450+ beoordelingen)

:4.8/5 (450+ beoordelingen) Capterra:4.8/5 (400+ beoordelingen)

4. Notion

Via: NotionNotion is een gerenommeerde oplossing voor projectmanagement met een uitgebreide set functies. Creëer een vlekkeloze werkstroom met behulp van de visuele verbindingstools van het platform. Met handige status tags en prioriteit labels kun je een duidelijke hiërarchie van taken definiëren voor je team.

Je krijgt volledig aanpasbare tabellen waarmee je alles kunt bouwen, van basistaken tot een complex projectmanagement systeem. Automatiseer repetitieve taken zoals bugrapporten en invoer in databases en maak tijd vrij.

De software wordt ook geleverd met talloze sjablonen voor marketing, Agile planning en ontwerp, zodat je concepten sneller visueel kunt presenteren aan je team.

Notion biedt meerdere weergave van databases. Open de Tijdlijn weergave om een groter beeld te krijgen van je projecten, afhankelijkheid aan te pakken en acties te abonneren om vergaderingen te halen. Volg de voortgang van taken met aangepaste statussen of open de weergave Kalender om deadlines in de gaten te houden.

Notion beste functies

Aanpasbare weergaven met documenten en tabellen

Mindmaps beschikbaar

Projectmanagement sjablonen

GeïntegreerdAI assistent* Integratie van meerdere apps

Notion limieten

De mobiele app zou meer widgets kunnen gebruiken

De eerste installatie kan ingewikkeld zijn

Notion prijzen

Gratis

Plus : vanaf $8/maand per gebruiker

: vanaf $8/maand per gebruiker Business : vanaf $15/maand per gebruiker

: vanaf $15/maand per gebruiker Enterprise:Neem contact op met het verkoopteam

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Notion beoordelingen en recensies

G2 :4.7/5 (4.500+ beoordelingen)

:4.7/5 (4.500+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

5. Trello

Via: Trello Trello is een eenvoudig maar krachtig productiviteitstool dat je ideeën tot leven brengt via meerdere weergaven en sjablonen. 💡

Het platform biedt Boards, Lijsten en Kaarten om werkstromen op elke schaal te visualiseren.

Boards helpen bij het organiseren van je taken op basis van statussen zoals To Do, Doing en Klaar. Schakel over naar Lijsten als je je taken wilt presenteren als een eenvoudig bij te houden lijst. Gebruik Kaarten om aantekeningen en herinneringen aan je taken toe te voegen.

Stimuleer teamoverschrijdende projectplanning met de weergave Werkruimte tabel. Met deze functie kun je kaarten van verschillende boards binnen je werkruimte weergeven in een spreadsheet format, waardoor je een compacte weergave krijgt van verspreide werkstromen. Je kunt Trello kaarten in de werkruimtetabel filteren en organiseren op basis van lijsten, labels, leden en deadlines. Trello integreert met top projectmanagement tools zoals ClickUp waardoor werkprocessen vlotter verlopen.

Trello beste functies

Organiseert Taken in Borden, Lijsten en Kaarten

Integreert met verschillende apps

Opties voor automatisering zonder code

Gemakkelijk te gebruiken sjablonen voor ontwerp enmarketing projecten Trello limieten

Beperkte eigen rapportage en analyses

Geen ingebouwde weergave van Gantt grafiek of tijdlijn beheer

Trello prijzen

Free : Gratis

: Gratis Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium :$10/maand per gebruiker

:$10/maand per gebruiker Enterprise:$17,50/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Trello beoordelingen en recensies

G2 :4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

:4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra:4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

6. Kissflow Project

Via: Kissflow Kissflow Project biedt een innovatieve draai aan de al visuele Kanban-borden door categorisaties op te nemen in elke kolom. Gaaf, toch? ✔️

Houd teamtaken bij met de tags Vasthouden, Nog te doen en Klaar. Dit vereenvoudigt de layout van het bord, waardoor er minder kolommen nodig zijn die kijkers vermoeien.

Met Kissflow Project kun je overzichtelijke lijsten maken met taken die prioriteit hebben voor al je teamgenoten. Stel automatische herinneringen in voor updates om ervoor te zorgen dat je op deadlines klaar bent voor levering. Net als zijn concurrenten wordt de software ook geleverd met volledig aanpasbare werkstromen waarvoor geen code nodig is. Het is vooral handig voor het opsporen van operationele knelpunten met behulp van eenvoudige visuele tools.

Kissflow Project beste functies

Eenvoudige visualisatie met Kanban-borden

Geen code nodig

Prioriteit-vriendelijke taken

Soepele interface

Functie om apps te bouwen

Kissflow Project limieten

Uitdagend om zeer complexe werkstromen te beheren

Tabellen kunnen niet direct naar PDF worden geconverteerd

Kissflow Project prijzen

Basic :begint bij $1500/maand

:begint bij $1500/maand Enterprise:Neem contact op met het verkoopteam

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Kissflow Project beoordelingen en recensies

G2 :4.3/5 (500+ beoordelingen)

:4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (30+ beoordelingen)

7. Miro

Via: Miro Miro is een interactief whiteboard-platform dat een bibliotheek van meer dan 2000 sjablonen biedt. Het heeft alles wat je nodig hebt voor visuele collabs, inclusief kaarten, Gantt grafieken, Kanban-borden, flowcharts en onderzoeksborden.

Neem controle over ideeënpresentaties met het Miro Whiteboard! Gebruik het om te brainstormen of om complexe concepten uit te drukken met behulp van diagrammen, tekeningen en aantekeningen, waardoor het ideaal is voor design projectmanagement . Voeg afbeeldingen, GIF's, documenten, sheets en PDF's toe om je creaties visueel aantrekkelijker te maken.

Ga naadloos over van creatief brainstormen naar gestructureerd taakbeheer door een plakbriefje of tekstvak om te zetten in een Miro taakkaart met cruciale details zoals toegewezen persoon en deadline.

Vergemakkelijk het prioriteren van taken door Miro-kaarten te integreren in een flexibel Kanban-bord. Je kunt ook de samenwerking tussen afdelingen bevorderen door afhankelijkheidskaarten met connectors te maken. 🔃

Miro beste functies

Volledig aanpasbare whiteboards

Sjablonen met verschillende gebruikssituaties

Ondersteunt verschillende media items zoals grafieken en grafieken

Verbeterde functies voor taakbeheer

Miro beperkingen

Vertraagt af en toe

Kan haperen tijdens het delen van schermen

Prijzen Miro

Gratis

Starter : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Business :$16/maand per gebruiker

:$16/maand per gebruiker Enterprise:Neem contact op met het verkoopteam

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Miro beoordelingen en recensies

G2 :4.8/5 (5.000+ beoordelingen)

:4.8/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra:4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

8. Bedrijfskaart

via Bedrijfskaart Maak meerlagige Kanban-borden met Businessmap en houd al je werkgegevens gecentraliseerd. Je kunt ze horizontaal en verticaal schalen en zo een nieuwe dimensie toevoegen aan de manier waarop je werkstromen visualiseert. 👁️‍🗨️

Gebruik diagrammen van zwemstraten om uw taken te organiseren door het bord op te delen in secties met horizontale lijnen voor een duidelijke verdeling van de Taken. Voor een nog meer ingewikkelde organisatie van uw werkstroom kunt u procesfasen opdelen in meerdere subkolommen.

Het platform biedt niet alleen naadloze zichtbaarheid van taken, maar voorspelt ook voortgang, blokkades en risico's. Businessmap's dashboards voor projecten helpen u uw doelen te vergelijken met de huidige voortgang van het werk of visualiseren uw gegevens tussen teams door middel van kleurrijke grafieken.

Businessmap beste functies

Horizontaal en verticaal schaalbare borden

Dashboards om initiatieven, resultaten en resultaten te bekijkenprestatieoverzichten Werkruimte voor teams stimuleert samenwerking entransparantie van projecten Automatische projectvoorspellingen

Businessmap limieten

De UI en UX zijn voor verbetering vatbaar

De mobiele app is niet zo functioneel als de desktop-app

Prijzen van Businessmap

Standaard : $179/maand per 15 gebruikers

: $179/maand per 15 gebruikers Enterprise:Neem contact op met het verkoopteam

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Businessmap beoordelingen en recensies

G2 :3.8/5 (20+ beoordelingen)

:3.8/5 (20+ beoordelingen) Capterra:4.8/5 (100+ beoordelingen)

9. Achterstand

Via: Achterstand Backlog combineert project- en codemanagement, waardoor het een uitstekende keuze is voor teams voor softwareontwikkeling die op zoek zijn naar een moderne en visueel georiënteerde werkruimte. Het voldoet aan de specifieke behoeften van projectmanagement techniek met functies voor het bijhouden van problemen en bugs, ondersteunen van werk op afstand en veel ruimte voor opslag. 🌌

Backlog heeft de essentiële functies die je verwacht in een visueel product voor projectmanagement, zoals communicatietools, realtime updates en Burndown- en Gantt-grafieken. Visualiseer de voortgang van je team bij elke stap met bewerkbare Kanban-borden.

Gebruik versiecontrole om reviewers toe te voegen en hun wijzigingen goed te keuren voor de productie. Met ingebouwde opslagplaatsen voor code en delen via slepen en neerzetten kun je je kennisdocumenten op één plaats bewaren.

Backlog beste functies

Bugs en problemen bijhouden

Ingebouwde opslagplaatsen voor code

Aanpasbare Kanban-borden

Gantt en Burndown grafieken beschikbaar

Backlog beperkingen

Veel essentiële functies zijn vergrendeld achter een betaalmuur

Beperkte integratiemogelijkheden

Backlog prijzen

Free : Gratis

: Gratis Starter : $35/maand tot 35 gebruikers

: $35/maand tot 35 gebruikers Standaard : $100/maand voor onbeperkte gebruikers

: $100/maand voor onbeperkte gebruikers Premium:$175/maand voor onbeperkte gebruikers en projecten

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Backlog beoordelingen en recensies

G2 :4.5/5 (100+ beoordelingen)

:4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra:4.5/5 (100+ beoordelingen)

10. Microsoft Planner

Via: Microsoft-planner Microsoft Planner doet dienst als visualisatie Kanban hulpmiddel om samenwerking in teams te vergemakkelijken en visueel Taakbeheer stroomlijnen . Met de software kunt u de statussen van taken automatisch visualiseren via cirkeldiagrammen en staafdiagrammen zonder extra installatie.

Houd elke stap van de voortgang van uw project bij via Statusgrafieken, of bekijk Bucketgrafieken om met kleur gecodeerde emmers te zien die taken weergeven die te laat zijn, op schema liggen of risico lopen.

Elk lid van het team heeft toegang tot de hub Planner om een duidelijk overzicht te krijgen van alle taken die aan hen zijn toegewezen. Ze kunnen ook hun voortgang zien in vastgemaakte abonnementen, waardoor taken efficiënter kunnen worden voltooid en de voortgang van de levering kan worden verbeterd.

Microsoft Planner beste functies

Integreert met Microsoft tools, waaronder Excel, Word, Teams en PowerPoint

Aanpasbare grafieken voor taken

Taken eenvoudig bijhouden via Planner Hub

Labels met kleurcodering

Microsoft Planner limieten

Geen optie om opmerkingen bij kaarten te bewerken nadat je ze hebt gepost

De Planner-tool kan onintuïtief zijn

Microsoft Planner prijzen

Business Basis :$6/maand per gebruiker

:$6/maand per gebruiker Business Standard : $12,50/maand per gebruiker

: $12,50/maand per gebruiker Business Premium:$22/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Microsoft Planner beoordelingen en recensies

G2 :4.2/5 (150+ beoordelingen)

:4.2/5 (150+ beoordelingen) Capterra:4.2/5 (150+ beoordelingen)

Dromen, visualiseren en bereiken met de beste tool voor visueel projectmanagement

U kunt uw visionaire ideeën gemakkelijk omzetten in een succesvol project met behulp van de beste visuele softwaretools voor projectmanagement die we hebben besproken.

Weet je niet zeker welke optie je moet kiezen? Probeer ClickUp eens ! De uitgebreide functies zijn perfect voor zakelijke en creatieve projecten. Maak gebruik van de grafieken, diagrammen, Kanban-borden, Whiteboards en andere visuele tools van het platform om uw team naar nieuwe hoogten te brengen! 🏆