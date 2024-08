Hoe Notion gebruiken voor projectbeheer (Database, Gantt Chart, Tijdlijn, CRM)

nieuwsgierig naar Notion _projectmanagement ?

Het is nog maar vier jaar geleden dat Notion zijn intrede deed en de software heeft al voor veel opschudding gezorgd in de branche.

maar wat is Notie_ ?_

Notion is een krachtige app voor het maken van aantekeningen ( vergelijkbaar met Evernote ) en een samenwerkingstool die teams helpt hun werk en documenten te organiseren.

Hoewel de werkruimte van Notion meer geschikt is voor het maken van aantekeningen, heeft het ook een aantal functies die gericht zijn op het beheren van projecttaken.

maar hoe nuttig die functies zijn, is een ander verhaal.

Gelukkig begint dat verhaal hier!

In dit artikel bekijken we hoe Notion je helpt met projectmanagement, de voordelen, de limieten en hoe je de problemen kunt omzeilen met een eenvoudiger alternatief!

Laten we beginnen.

Wat is Notion?

Via Notion Notion is een digitale werkruimte waarmee u al het werk en de taken van uw bedrijf kunt organiseren.

Met deze productiviteitstool kun je documenten maken en samenwerken met je team.

Maar dat is nog niet alles. Notion kan ook een rol spelen bij projectmanagement.

oh, en als je als kind graag met lego's speelde, vind je dit misschien interessant..._

Notion biedt verschillende blokken die je kunt gebruiken om je eigen unieke lay-outs en sjablonen voor je project te maken. Zo combineer je verschillende blokken informatie tot een samenhangende ruimte voor je project.

Waar wordt Notion voor gebruikt?

De meeste bedrijven gebruiken Notion vooral als app om aantekeningen te maken en als interne kennisbank.

Het wordt vooral gebruikt om:

concept abonnementen op projecten * belangrijke gidsen en handleidingen maken en opslaan

een database maken

De Notion werkruimte is echter niet alleen voor teams; het kan door iedereen gebruikt worden die zijn leven wil organiseren.

Je kunt allerlei interessante dingen doen, zoals het opslaan van je favoriete recepten, persoonlijke doelen en nog veel meer.

Wat zijn de belangrijkste functies van Notion Projectmanagement?

De Notion app ziet er misschien uit als compacte projectmanagement software, maar het heeft een paar interessante functies achter de hand.

Laten we eens kijken naar het beste dat het te bieden heeft: