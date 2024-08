10 Beste projectmanagementsoftware voor ingenieurs in 2024

Voor een projectmanager in de engineeringsector gaat alles in een oogwenk van kalm naar chaotisch. Het overwinnen van onverwachte obstakels, het wegnemen van teamspanningen en proberen om de klus "gisteren" te klaren zijn de vele geneugten van je typische werkdag.

Eén klein foutje en je moet toezien hoe projecten die op de eerste plaats staan afbrokkelen tot een puinhoop waar je geen controle over hebt. Gelukkig hoef je deze last niet alleen te dragen - het enige wat je nodig hebt is de juiste projectmanagementsoftware voor engineering om uw bedrijf soepel te laten draaien! ⚙️

Deze tools zijn uitgerust met functies die het jongleren met complexe projecten in alle engineeringdisciplines vergemakkelijken. Of het nu gaat om het afhandelen van communicatie of het handhaven van strakke deadlines, kwaliteitssoftware helpt u georganiseerd te blijven en die KPI's te verslaan!

We laten u kennismaken met de 10 krachtigste engineering project management tools om je projecten moeiteloos in balans te houden en je team te laten functioneren als een geoliede machine. 🚂

Wat is Engineering Project Management Software?

Engineering Project Management Software is een gespecialiseerde tool die ontworpen is om ingenieurs en engineeringteams te helpen bij het efficiënt beheren, opvolgen en uitvoeren van hun projecten. Deze softwareoplossingen zijn meestal uitgerust met verschillende functies zoals taakbeheer, toewijzing van middelen, tijdregistratie, planning en risicobeoordeling, speciaal afgestemd op de unieke behoeften van engineeringprojecten.

Wat moet u zoeken in Engineering Project Management Software?

Een goed afgerond projectmanagementtool voor engineeringprojecten moet de volgende voordelen bieden:

Samenwerking in teams: Het platform maakt collectief werken in realtime mogelijk en garandeert naadloze communicatie tussen verschillende afdelingen. Zoek naar functies voor het toewijzen en bewaken van individuele en teamtaken Gecentraliseerd beheer: Het fungeert als een centrale hub met tools om engineeringprojecten, documentatie, doelen en follow-ups bij te houden Zichtbaarheid en rapportagetools: Zoek naar functies zoals live dashboards en tijdregistratie om snelle rapporten te krijgen over de gezondheid en voortgang van projecten Budgettering en middelenbeheer: Je moet in staat zijn omtoewijzen en opnieuw toewijzen personeel, apparatuur, kantoorbenodigdheden en fondsen toe te wijzen aan lopende projecten Klantencommunicatie : Elke fatsoenlijke projectmanagementsoftware helpt je bij het doorgeven van projectparameters en het delen van statusupdates met klanten Projectmethoden: De tool past zich aan projectmanagementmethoden zoals Agile, Waterval en Scrum, gebruikelijk insoftwareontwikkeling en engineeringteams

De 10 beste software voor projectbeheer in 2024

We hebben tientallen producten uitgekamd en een selectie gemaakt van 10 engineering-gebaseerde projectmanagementsoftware. Naast de bovenstaande criteria hebben we ook gekeken naar de algehele betrouwbaarheid van deze tools in concurrerende scenario's.

1. ClickUp #### Beste algemene software voor engineeringprojectbeheer

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een multifunctionele projectbeheertool aanpasbaar om elke projectmethodologie te ondersteunen. Je hebt 100+ functies om een snelle Agile workflow of een waterval- of hybride workflow! Van creëren, toewijzen en prioriteren van taken tot bewaking en controle, u hebt alle hulpmiddelen om werklasten te beheren over multifunctionele teams en complexe engineeringprojecten.

Engineering teamleiders zullen dol zijn op ClickUp's breed-spectrum budgettering en resource management tools. Doelen stellen en houd de tijd bij om te voorkomen dat middelen worden verspild aan overwerkkosten of dubbele taken. ⌛

Met de veelzijdige sjablonen van ClickUp kunt u softwareontwikkelingsteams om projecten te versnellen om deadlines te halen en tegelijkertijd technische schuld . Gebruik technische sjablonen zoals Bug volgen en Sprint planning om fouten in elke uitvoercyclus te minimaliseren!

Andere opties zijn:

U kunt ClickUp integreren met 1000+ andere apps om uw dagelijkse werktaken te beheren zonder tussen platforms te hoeven schakelen. Communiceer updates sneller door uw e-mail te integreren en gebruik merkgebonden ClickUp Formulieren om op professionele wijze reacties van uw klanten te verzamelen! 💼

ClickUp beste functies

Alles-in-één projectbeheertool

Ondersteunt Scrum enAgile kaders* Hoge zichtbaarheid voor elk project, taak en Sprint met 15+ Views

Vooraf gebouwde sjablonen voor meerdere engineering use cases

Stroomlijnt communicatie met collega's en klanten

Tools voor het bijhouden van tijd en budget

Gemakkelijk te gebruiken met een drag-and-drop interface

1000+ integraties

ClickUp beperkingen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Accelo

Beste voor Service Operatie Automatisering

via Celoxis Celoxis is een andere krachtige projectmanagementsoftware voor engineeringteams. Gebruik het intuïtieve platform om plannen op te stellen die zich automatisch aanpassen aan verlofaanvragen, variërende prioriteiten, vertragingen en andere onvoorziene omstandigheden.

Het bijhouden, budgetteren en beheren van resources is een fluitje van een cent! Gebruik het centrale dashboard om de taakstatussen, mijlpalen en gezondheidsindicatoren van een project te bekijken. Het dashboard is 100% aanpasbaar, zodat je de lay-outs kunt bijwerken en widgets kunt wijzigen om tegemoet te komen aan elke verschuiving in prioriteiten .

Celoxis biedt krachtige analyse- en prognosefuncties om uw projecten te onderzoeken. De tool What-If Analysis kan bijvoorbeeld potentiële risico's en problemen voorspellen die kunnen ontstaan als belangrijke factoren zoals personeelsbezetting of budgettering veranderen. Het kan een redder in nood zijn voor uw strategische planningsteam en voorkomen dat projecten ontsporen te midden van onvoorspelbare scenario's. 🚃

Celoxis beste eigenschappen

Tools voor projectplanning, tracering en voorspelling

Intuïtieve interface

Aanpasbaar dashboard

Portfoliobeheerfuncties

Samenwerkingsvriendelijk

Celoxis-beperkingen

DeUX/UI kan een uitdaging zijn om door te navigeren

Sommige gebruikers willen een meerverscheidenheid aan rapportageopties Celoxis prijzen

Cloud : $22,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

: $22,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) On-premise: Neem contact op voor prijzen (eenmalig gefactureerd)

Celoxis beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (50+ beoordelingen)

: 4.4/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (250+ beoordelingen)

4. LiquidPlanner

Beste voor voorspellend projectbeheer

via LiquidPlanner Nee, LiquidPlanner veroorzaakt geen meltdown in uw engineeringteam. 🫗

Het "vloeibare" hier verwijst naar het aanpassingsvermogen van het platform aan de golven van verandering die engineeringteams zullen treffen. 🌊

LiquidPlanner is een voorspellende planner die standaard het onzekerheidselement integreert, waardoor je projecttijdlijnen en voltooiingsdata kunt plotten. Dit gebeurt met behulp van simulaties die bijna nauwkeurige voorspellingen genereren! ⛈️

Zodra uw project live gaat, gebruikt u de realtime monitoringfuncties om planningen, taken en inzichten te beheren. Met een idee van de onzekerheden kunt u snel en doelgericht reageren op activiteiten die niet op schema liggen.

Met LiquidPlanner krijg je hoogwaardige prioriteitsplanningsondersteuning. Er is geen ruimte voor stress en angst wanneer je realistische planningen kunt maken en de ene noodsituatie na de andere kunt wegstrepen terwijl je het hoofd koel houdt! 😎

LiquidPlanner beste eigenschappen

Inzicht in de gezondheid van een project

Voorspellende projectplanning

Risicovoorspelling op basis van simulatie

Uitstekende tools voor tijdbeheer

Taakprioritering

LiquidPlanner beperkingen

LiquidPlanner prijzen

Essentials : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Professioneel : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Ultimate: $35/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

LiquidPlanner beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (250+ beoordelingen)

: 4.2/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (650+ beoordelingen)

5. Jira

Beste voor Agile projectbeheer

via Jira Bah, de groeipijnen van Agile teams ! 🤕

Jira wil de pijn wegnemen. De intuïtieve Agile boards zijn vooral gericht op softwareontwikkelaars, maar andere engineeringteams kunnen ze ook gebruiken.

De tool biedt een volledige reeks ondersteuningsfuncties voor het uitbrengen van nieuwe software binnen strakke deadlines. Kies tussen Kanban- en Scrum-borden om complexe workflows op te splitsen in behapbare taken voor je Agile-team. De borden zijn behoorlijk flexibel en kunnen worden aangepast aan het unieke werkpatroon van je team.

Gebruik interactieve routekaarten om hiërarchieniveaus en afhankelijkheden te creëren. Identificeer bugs en knelpunten zodra ze verschijnen om de oplostijd zo kort mogelijk te houden. Gebruikmaken van het gecentraliseerde dashboard van het platform en rapportagetools om te controleren hoe je doelen zich ontwikkelen.

Jira beste functies

Past zich aan aan Agile teams

Automatisering instellen met slepen en neerzetten

Interactieve stappenplannen

Gecentraliseerd taakbeheer

Strakke Scrum- en Kanban-borden

Jira beperkingen

Jira prijzen

Gratis : $0

: $0 Standaard : $790/jaar per gebruiker

: $790/jaar per gebruiker Premium : $1.525/jaar per gebruiker

: $1.525/jaar per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Jira beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (5.300+ beoordelingen)

: 4.3/5 (5.300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

6. Lineair

Beste voor het bijhouden van problemen

via Lineair Lineair is een no-nonsense hulpmiddel om vooruit te plannen met meedogenloze precisie.♟️

Het platform is ideaal voor het plannen van grootschalige software- en ontwerpprojecten vanuit een groot perspectief. Splits uw project roadmap op in cycli zodat uw team zich kan concentreren op wat er nu moet gebeuren.

Elke cyclus is volledig aanpasbaar. Stel startdata en looptijden in of plan de pauzes en retrospectives van je team. Je kunt zelfs Git hooks maken om voorspellende taken te automatiseren. Heb je onafgemaakte taken na een sprint? Al het onafgewerkte werk van de ene cyclus verplaatst zich automatisch naar de volgende, zodat je alles op een rijtje hebt! ️

Lineaire bugrapporten, automatische projectupdates, geautomatiseerde backlogs discussies en talloze integraties helpen je samen te werken met je teamgenoten zonder de context te verliezen.

Veel gebruikers vinden Lineair vergelijkbaar met Jira qua functies, maar de eerste heeft mogelijk betere laadtijden en snelkoppelingen om uw processen te versnellen.

Lineaire beste functies

Gedetailleerd hulpmiddel voor planning en taakbeheer

Nuttige bugrapporten en geautomatiseerde backlogs

Voortgang bijhouden

Platform met hoge snelheid

Lineaire beperkingen

Minder geavanceerde functies in vergelijking met concurrenten

Geen native mobiele app

Lineaire prijsstelling

Gratis : $0

: $0 Standaard : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Plus: $14/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Lineaire beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (15+ beoordelingen)

: 4.5/5 (15+ beoordelingen) Producthunt: 4.7/5 (90+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Lineaire alternatieven !

7. Asana

Beste voor taakbeheer

via Asana Asana is een andere legitieme superster in het projectbeheeruniversum! 🕺

Naast de gewone functies voor taakbeheer heeft deze Agile-vriendelijke oplossing een intuïtieve interface die een duidelijk overzicht biedt van wat er gaande is en wie er op elk moment de leiding heeft. Het opnieuw toewijzen van resources is nauwelijks een probleem dankzij het drag-and-drop ontwerp waarmee je elementen kunt verplaatsen en stiekem die last-minute wijzigingen kunt aanbrengen. ⌚

Bugs bijhouden, meerdere projecten beheren, kalenders aanmaken en beheren, sprints afhandelen, portfolio's opvolgen, noem maar op, met Asana zit u goed. Verken meerdere weergaven, automatiseringsopties en integraties om uw dagelijkse sleur te vereenvoudigen. Aangezien het platform cloudgebaseerd is, kunt u het overal gebruiken om projectstatusrapporten te bekijken. 📝

Het enige lastige nadeel van het platform is dat er geen manier is om meerdere verantwoordelijken te hebben voor een enkele taak, wat de verantwoordelijkheid beperkt.

Asana beste functies

Projectbeheertools met meerdere weergaven

Gratis te gebruiken voor teams tot 15 leden

Tientallen integraties met derden

Uitstekende afhankelijkheidsopties

Slepen-en-neerzetten functies

Asana beperkingen

Asana prijzen

Basis : $0

: $0 Premium : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Zakelijk: $24,99/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Asana beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

8. Plutio

Beste voor freelance ingenieurs

via Plutio Jongleren met teamsamenwerking, kennisdeling workflowautomatisering en salarisadministratie is een hele prestatie, vooral als je werk verspreid is over tientallen apps. Het is echter slechts een kwestie van tijd voordat je een van de ballen laat vallen. 🤹

Vertrouw op Plutio om rust te brengen in de chaos met functies voor centraal beheer.

Het is een complete en 100% aanpasbare oplossing: plan taken, automatiseer workflows, stel geavanceerde voorstellen op, maak timesheets met gegevens, maak facturen en pas velden en weergaven aan. Jij bepaalt door en door wat er gebeurt! 🧙

De gebruiksvriendelijke interface van het platform kan worden aangepast aan de huisstijl van uw bedrijf. De nieuwste versie, Plutio 3.0, wordt geleverd met een gloednieuw Productiviteitsvak voor toegang tot toptaken, notities en contactpersonen met één klik!

Plutio heeft een wereldwijde aantrekkingskracht omdat het een van de weinige projectmanagementtools is die beschikbaar is in meer dan 30 talen! 🌍

Plutio beste functies

Volledig aanpasbare gecentraliseerde workflows

Uitstekende facturatie- en betalingsopties

Biedt sjablonen voor engineeringprojecten

Ondersteunt 30+ talen

Productiviteitslade voor eenvoudige toegang

Plutio beperkingen

Plutio prijzen

Solo : $19 per maand

: $19 per maand Studio : $39 per maand

: $39 per maand Bureau: $99 per maand

Plutio beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (50+ beoordelingen)

: 4.5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (150+recensies)

9. Zoho Projecten

Beste voor samenwerking

via Zoho Projecten Als je op zoek bent naar een goedkope maar efficiënte tool voor het beheren van engineeringprojecten, overweeg dan Zoho Projects! Deze cloudsoftware bevat tientallen praktische projectmanagementfuncties. Van het organiseren van taken tot het plannen van vergaderingen, het platform levert!

Met Zoho Projects is het voor elke teamgenoot duidelijk wat er van hem of haar wordt verwacht. Stel basisregels op door taken toe te voegen aan contactpersonen, prioriteiten en afhankelijkheden in te stellen en herinneringen aan te maken. Je kunt zelfs taken automatiseren, hoewel deze optie alleen beschikbaar is voor betaalde gebruikers.

De voortgang van je team wordt bijgehouden op urenstaten en taaktimers. Controleer deze rapporten om knelpunten in de productiviteit op te sporen en de werklast van je team te verschuiven om ervoor te zorgen dat niemand overwerkt of verslapt.

Engineeringprojecten zijn geen eenmansklussen en Zoho Projects weet dat maar al te goed. De samenwerkingsopties van het platform, zoals ingebouwde chats en projectforums, houden iedereen op de hoogte van de laatste updates.

Zoho Projects beste functies

Uitstekende samenwerkingsopties

Geïntegreerde tijdregistratie om de voortgang van projecten te bewaken

Relatief betaalbare prijs

Handige integratieopties

Zoho Projects beperkingen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Zoho Projects beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (350+ beoordelingen)

: 4.3/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

Bekijk_ deze Zoho alternatieven !

10. Paymo

Beste voor tijdregistratie en facturatie

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/image7-1400x910.png Taken bekijken in Paymo /img/

via Paymo Engineering projectmanagers mogen dan topexperts zijn in hun vakgebied, ze hebben vaak begeleiding nodig als het op boekhouden aankomt. Eenvoudige factureringsactiviteiten kunnen pijnlijk lijken, vooral voor kleine teams die zich geen fulltime financieel expert kunnen veroorloven. 🧮

Gelukkig kun je vertrouwen op tools zoals Paymo om je boekhoudkundige superkrachten te geven! 🦸

Het platform maakt alledaagse activiteiten zoals factureren en factureren snel en gemakkelijk. Maak ramingen voor technische projectplannen, deel ze met klanten en zet de goedgekeurde kosten in een handomdraai om in professionele facturen!

Natuurlijk is Paymo eerst en vooral een platform voor projectbeheer. Gebruik het om uw projecten te visualiseren, taken aan te maken, workflows aan te passen en mijlpalen te controleren-alles. 🎺

Gebruik Paymo's projectsjablonen om gemakkelijk te volgen tijdlijnen voor iedereen te maken en samenwerking soepel te laten verlopen. U kunt zelfs klanten uitnodigen als gasten om de voortgang van een project te communiceren.

Paymo beste functies

Uitstekende functies voor facturatie en facturering

Handige mobiele app om projecten te beheren

Diverse tools voor tijdregistratie

Ingebouwde projectsjablonen

Platform delen met klanten

Paymo beperkingen

Paymo prijzen

Gratis : $0

: $0 Starter : $4,95/maand per gebruiker

: $4,95/maand per gebruiker Klein kantoor : $9,95/maand per gebruiker

: $9,95/maand per gebruiker Zakelijk: $20,79/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Paymo beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (550+ beoordelingen)

: 4.6/5 (550+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (450+ beoordelingen)

Hoe kunnen ingenieurs profiteren van het gebruik van projectmanagementsoftware?

Ingenieurs kunnen op verschillende manieren veel voordeel halen uit het gebruik van projectmanagementsoftware:

Gecentraliseerd platform : Projectmanagementsoftware biedt ingenieurs een gecentraliseerd platform om hun taken te beheren, de voortgang bij te houden en samen te werken met teamleden. Dit leidt tot betere communicatie en coördinatie, zodat iedereen altijd op één lijn zit.

: Projectmanagementsoftware biedt ingenieurs een gecentraliseerd platform om hun taken te beheren, de voortgang bij te houden en samen te werken met teamleden. Dit leidt tot betere communicatie en coördinatie, zodat iedereen altijd op één lijn zit. Efficiënte planning : Deze tools zijn uitgerust met functies die helpen bij een gedetailleerde projectplanning. Ze helpen bij het bepalen van mijlpalen, het maken van Gantt-diagrammen en het voorspellen van projectresultaten met behulp van verschillende projectmanagementmethoden. Dit zorgt voor een betere planning in het grote geheel, wat vooral gunstig is voor langdurige engineeringprojecten.

: Deze tools zijn uitgerust met functies die helpen bij een gedetailleerde projectplanning. Ze helpen bij het bepalen van mijlpalen, het maken van Gantt-diagrammen en het voorspellen van projectresultaten met behulp van verschillende projectmanagementmethoden. Dit zorgt voor een betere planning in het grote geheel, wat vooral gunstig is voor langdurige engineeringprojecten. Realtime rapporten : Een van de belangrijkste voordelen van projectmanagement software is de mogelijkheid om real-time rapporten over productiviteit en voortgang te genereren. Dit stelt projectmanagers in staat om tijdig beslissingen te nemen tijdens een project, waardoor middelen efficiënt kunnen worden toegewezen en taken kunnen worden voltooid.

: Een van de belangrijkste voordelen van projectmanagement software is de mogelijkheid om real-time rapporten over productiviteit en voortgang te genereren. Dit stelt projectmanagers in staat om tijdig beslissingen te nemen tijdens een project, waardoor middelen efficiënt kunnen worden toegewezen en taken kunnen worden voltooid. Budgetbeheer : Projectmanagementsoftware heeft vaak functies voor budgettering en financieel beheer. Dit helpt teams hun uitgaven bij te houden en zorgt ervoor dat het project binnen het budget blijft.

: Projectmanagementsoftware heeft vaak functies voor budgettering en financieel beheer. Dit helpt teams hun uitgaven bij te houden en zorgt ervoor dat het project binnen het budget blijft. Bevordert Agile Praktijken: Sommige projectmanagementsoftware, zoals Teamhood, slaagt erin om traditionele en agile praktijken samen te voegenAgile projectbeheer praktijken. Dit geeft engineeringteams de flexibiliteit om zich snel aan veranderingen aan te passen en projecten efficiënter op te leveren.

Verbeter uw engineeringproject met projectbeheersoftware

Engineering projectmanagers voelen zich vaak de kapitein van een schip op woelige zeeën. Het schip in balans houden is stressvol, maar de tools op onze lijst kunnen je helpen er doorheen te komen. Kies je favoriete tool en je jaagt de wolken weg en brengt je team in een mum van tijd in rustiger vaarwater. ☀️