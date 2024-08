10 Software voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers in 2024

Met de opkomst van werk op afstand en wereldwijd verspreide teams kan het bijhouden van de productiviteit van werknemers al snel een hoofdpijn worden.

Leren hoe productiever te zijn vereist een genuanceerde aanpak. Of je nu toezicht houdt op werknemers in persoon of op afstand, software voor het monitoren van werknemers zou een van de belangrijkste hulpmiddelen moeten zijn productiviteitsmiddelen die u gebruikt.

Je moet natuurlijk de juiste optie voor jouw behoeften vinden. De beste tools voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers moeten waarde toevoegen aan de betrokkenheid van werknemers, en er geen afbreuk aan doen.

**Wat zijn Tools voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers?

Tools voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers helpen je om in realtime inzicht te krijgen in de prestaties en betrokkenheid van je teamleden. Met de juiste tool kun je de activiteiten van werknemers voor externe teams, mobiele apparaten en meer volgen.

Veelgebruikte functies van software voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers zijn onder andere

Automatische tijdsregistratie

Analyse van gebruikersgedrag

Gedetailleerde productiviteitsrapporten metproductiviteitsmetingen en tijdregistratie van werknemers

Integratie mettaakbeheer software om de tijd bij te houden die werknemers aan specifieke taken besteden

Desktopcontrole op afstand om statistieken vast te leggen, inclusief toetsaanslagenregistratie en app-tracking

De meeste moderne productiviteitstools maken gebruik van automatisering. Dat betekent dat je software voor werknemersmonitoring de productiviteit van je team dynamisch en continu op de achtergrond analyseert. Van deze informatie kun je een gedetailleerd rapport maken om je te helpen de prestaties van je werknemers beter te beheren.

De juiste software voor werknemerscontrole hiermee kunt u de werklast van uw team beheren en de productiviteit verbeteren. Het stelt je zelfs in staat om je best presterende werknemer tijdens een bepaalde periode te identificeren en te vieren.

Je kunt alle verkregen inzichten gebruiken om betere, objectievere en succesvollere resultaten te behalen prestatiebeoordelingen .

De beste software om werknemers te monitoren bevat niet alleen de basisfuncties voor het bijhouden van de tijd. Het kan helpen bij het op afstand monitoren van werknemers, wat uiteindelijk de prestaties van de hele organisatie verbetert.

Of, om het anders te zeggen, dit kan de productiviteitshack waar je team op heeft gewacht.

Gebruik het om de belangrijkste prestatie-indicatoren optimaliseer hoe uw externe medewerkers hun werktijd besteden, identificeer bedreigingen van binnenuit voor de teamproductiviteit en bekijk gedetailleerde projectrapporten om efficiëntere workflows op te bouwen.

Het beste is dat met de juiste functies voor het monitoren van de productiviteit van uw werknemers, uw tools uw teamleden niet van u hoeven te vervreemden. U kunt ze in plaats daarvan gebruiken om de efficiëntie van managementmodellen te verbeteren, zoals het collaboratieve volwassenheidsmodel voor werkbeheer en helpt zowel werknemers op afstand als werknemers in persoon.

10 Tools voor het monitoren van de productiviteit van werknemers in 2024

1.

klik omhoog

Volg en verbeter de productiviteit van werknemers met een volledig pakket tools en sjablonen van ClickUp

We beginnen onze lijst met een tool die veel meer is dan eenvoudige software voor het monitoren van werknemers. Het is een allesomvattende oplossing voor werkbeheer, die natuurlijk tools voor het bijhouden en beheren van taken bevat om je team te helpen slagen.

Ja, het bevat een basisfunctie voor tijdregistratie, maar ClickUp gaat veel verder dan deze basisfunctie. Het richt zich op geavanceerde tools die zich lenen voor productiviteitsanalyse, zoals gedetailleerde rapporten op taak- of projectniveau.

De beste functies van ClickUp

ClickUp Tijdregistratie : Een tool voor het bijhouden van werknemersactiviteiten die op elk apparaat kan worden gebruikt om uw productiviteit beter te controleren. Het bevat zelfs een Chrome-browserextensie

ClickUp Dashboards : Een tool die uitgebreide inzichten op hoog niveau biedt in individuele projecten, waardoor de productiviteit wordt verhoogd

ClickUp Doelen : Een functie die beoogde resultaten koppelt aan actief werk, taakbeheer verbetert en uw werk strategischer maakt

ClickUp Projectweergaven : Via verschillende opties krijgen uw teams beter inzicht in hun werk op de manier die bij hen past

ClickUp Documenten : Real-time bewerkingsfunctionaliteit die de productiviteit van uw externe medewerkers verhoogt en kan werken voor teams van elke grootte

ClickUp beperkingen

Geen speciale softwareoplossing voor het monitoren van werknemers, wat betekent dat sommige functies (zoals het bijhouden van de locatie van werknemers of muis- en toetsenbordgebruik) niet beschikbaar zijn

Beperkte functionaliteit met andere ClickUp mobiele apps, waarbij geavanceerde functies vaak alleen beschikbaar zijn voor desktopcomputers en laptops

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Klik op beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Teramind

Via Teramind Teramind is een meer eenvoudige software voor het monitoren van werknemers. Het biedt de mogelijkheid om het gedrag en de locatie van werknemers op verschillende apparaten te controleren, wat helpt om bedreigingen van binnenuit te voorkomen, vooral bij werknemers op afstand.

De beste eigenschappen van Teramind

Geavanceerde business intelligence-rapporten die het monitoren van gebruikersactiviteiten omzetten in bruikbare inzichten

Tools voor werknemersprivacybeheer die kritieke bedrijfsgegevens beschermen zonder de effectiviteit van de monitoring in gevaar te brengen

Video-opnames op afstand die het monitoren van werknemers verbetert en verdacht gedrag van werknemers kan bevestigen

Vastleggen van toetsaanslagen en toegang tot externe desktops om schadelijke handelingen te voorkomen voordat ze een bedreiging vormen voor het bedrijf

De beperkingen van Teramind

Beperkte ondersteuning voor macOS en geen voorziening voor Linux, wat betekent dat alleen bedrijven die werken met Microsoft Windows en mobiele apparaten deze optie kunnen overwegen

Een complexe eerste installatie kan de onmiddellijke voordelen van de geavanceerde tools voor het monitoren van werknemers verminderen

Teramind prijzen

Starter: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker UAM: $23/maand per gebruiker

$23/maand per gebruiker DLP: $27/maand per gebruiker

$27/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Teramind beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

4.5/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (80+ beoordelingen)

3. Tijddokter

Via Tijd dokter Time Doctor is misschien wel de bekendste optie op deze lijst voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers. Het is al lang een standaard voor het bijhouden van tijd en het verkrijgen van inzicht in productiviteit.

Time Doctor floreert echter op meer dan alleen zijn reputatie. De installatie duurt slechts vijf minuten, waardoor het een nuttig hulpmiddel is voor zowel supervisors als individuele professionals die hun schema's willen bijhouden en hun productiviteit willen verbeteren.

De beste functies van Time Doctor

Start automatisch op wanneer een werknemer zijn computer aanzet, waardoor het makkelijker wordt om de aanwezigheid van werknemers en werkuren bij te houden

Optie voor geautomatiseerde tijdsregistratie, wat betekent dat Time Doctor kan beginnen met controleren zodra een werknemer aan een taak begint

Productiviteitsbeoordelingen voor individuele sites, zodat teamleden kunnen zien waar ze hun tijd beter kunnen besteden

Idle tracking, een versie van keystroke logging, herkent wanneer werknemers hun toetsenbord of muis niet gebruiken en markeert ze als inactief

De beperkingen van Time Doctor

Beperkte mobiele functionaliteit, wat lastig kan zijn als je op afstand werkt

Complexe interface die moeilijk te navigeren kan zijn

Prijzen voor Time Doctor

Basis: $5,90/maand per gebruiker

$5,90/maand per gebruiker Standaard: $8.40/maand per gebruiker

$8.40/maand per gebruiker Premium: $16,70/maand per gebruiker

$16,70/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Time Doctor beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (360+ beoordelingen)

4.4/5 (360+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4. Watfix

Via Watfix Whatfix is een digitaal adoptie- en analyseplatform. Hoewel het geen werknemersmonitoring in strikte zin biedt, kan het teams helpen minder tijd te besteden aan het leren van nieuwe software en meer tijd te besteden aan het benutten van de voordelen ervan.

De beste eigenschappen van Whatfix

Interactieve walkthroughs en producttools, wat betekent dat werknemers nieuwe software gemakkelijk kunnen adopteren

Geavanceerd inzicht in waar medewerkers tijd doorbrengen op het platform, waardoor relevantere trainingsmogelijkheden ontstaan

Eenvoudige contentcreatie voor onboardingmanagers die de betrokkenheid en productiviteit van medewerkers willen verbeteren

Uitgebreide widgetbibliotheek om de tool aan te passen aan uw behoeften

Whatfix beperkingen

Werkt het beste met applicaties met één flow, dus het is moeilijk om de productiviteit van werknemers te volgen voor grotere apps met meerdere paden

Gebrek aan geavanceerde analyses, waardoor meer inzicht in de activiteiten van werknemers moeilijk is

Whatfix prijzen

Contact voor prijzen

Whatfix beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (290+ beoordelingen)

4.6/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

5. Hubstaff

Via Hubstaff Dit is zo'n populair softwareprogramma voor het bijhouden van de productiviteit van werknemers dat we een lijst hebben gemaakt van Hubstaff alternatieven . Maar de uitgebreide bibliotheek met functies, waaronder het beheer van externe medewerkers en geautomatiseerde tijdregistratie, maakt het nog steeds een waardige toevoeging aan deze lijst.

Hubstaff beste functies

Geautomatiseerde urenstaten maken het bijhouden van tijd en het plannen van werknemers eenvoudig

Zelfbeheerde productiviteitstools, zoals gewoontetracking en dagelijkse stand-up monitoring, die individuele teamleden kunnen gebruiken

Geofencing werknemer tracking om de tijd die uw teamleden doorbrengen op elke werklocatie te controleren

Integraties met Hubstaff Talent en Hubstaff Tasks, waardoor taakbeheer en personeelsbeheer worden toegevoegd aan je werknemers-monitoringpakket

Hubstaff beperkingen

Het bijhouden van actieve en open tijd kan stressvol zijn voor individuele teamleden, waardoor de statistieken voor het bijhouden van productiviteit scheefgetrokken kunnen worden

Er zijn geen decimalen voor uren in sommige rapporten, waardoor het moeilijker wordt om uw team op een gedetailleerd niveau te monitoren en het tijdbeheer te optimaliseren

Hubstaff prijzen

Starter: $4.99/maand per gebruiker

$4.99/maand per gebruiker Groeien: $7,50/maand per gebruiker

$7,50/maand per gebruiker Team: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Hubstaff beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (420+ beoordelingen)

4.3/5 (420+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.400+ beoordelingen)

6. ActivTrak

Via ActivTrak ActivTrak blinkt uit door zijn analysemogelijkheden. Hoewel het de meeste van dezelfde tools voor het bijhouden van productiviteit biedt als anderen op deze lijst, onderscheiden de geavanceerde inzichten en dashboards het en kunnen ze leiden tot beter geïnformeerde besluitvorming.

De beste functies van ActivTrak

Een uitgebreid workforce intelligence dashboard biedt uitgebreide inzichten in teamprestaties

Geautomatiseerde tijdregistratie en locatie-inzichten verbeteren het bijhouden van productiviteit voor verspreid personeel

Impactanalyse helpt u het potentiële effect van organisatorische veranderingen op de teamprestaties te identificeren

Met geavanceerde rapportage kunt u de prestaties van uw beste medewerker op een bepaalde taak analyseren en deze inzichten toepassen op uw team

ActivTrak beperkingen

Installatie en inwerken duren langer dan bij de meeste andere softwareoplossingen voor werknemersmonitoring op deze lijst

Het categoriseren van websites en activiteiten kan lang duren, waardoor de eerste resultaten vertraging oplopen

ActivTrak prijzen

**Gratis

Essentials: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Professioneel: $17/maand per gebruiker

$17/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ActivTrak beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (210+ beoordelingen)

4.4/5 (210+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (540+ beoordelingen)

7. I Done This

Via Ik heb dit gedaan I Done This is een eenvoudig softwareprogramma voor tijdregistratie, dat ook wat taakbeheer bevat. Het heeft bewust weinig functies om de productiviteit van werknemers zo hoog mogelijk te houden.

I Done This beste eigenschappen

Dagelijkse check-in functie waarmee teamleden snel anderen op de hoogte kunnen houden van de voortgang elke ochtend

Commentaarfunctie op rapporten waarmee verschillende soorten taken kunnen worden verantwoord

Teamsynchronisatie stelt supervisors en hun teams in staat om successen te vieren en van fouten te leren

Een schone, gestroomlijnde interface maakt implementatie en dagelijks gebruik eenvoudig

I Done This limitations

Een bewuste focus op eenvoud betekent minder functies dan sommige andere monitoringsoftware op deze lijst

Beperkte zoekfunctie, waardoor het moeilijk is om taken uit het verleden terug te vinden en te vergelijken

Dit heb ik gedaan

Contact voor prijzen

I Done This beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (120+ beoordelingen)

8. BewijsHub

Via ProofHub Als je op zoek bent naar een programma voor het bijhouden van productiviteit dat zich richt op projectbeheer, dan is ProofHub iets voor jou. Het voegt gestroomlijnd en intuïtief projectbeheer toe aan de basisfuncties voor het monitoren van werknemers, waardoor je betrokkenheid en productiviteit in de loop van de tijd kunt opbouwen.

De beste functies van ProofHub

Functies voor tijdregistratie die direct aan individuele taken worden gekoppeld

Aangepaste velden en workflows maken zelfs de meest unieke projecten mogelijk

Rapportage op medewerkerniveau maakt teammonitoring eenvoudig

Slack- en Microsoft Teams-integraties maken communiceren met uw externe medewerkers eenvoudig

ProofHub beperkingen

Beperkt meldingssysteem betekent dat teamleden mogelijk geen taakherinneringen ontvangen

Ongeschikt voor geavanceerd projectbeheer, omdat functies als gecentraliseerde notities, meerdere projectweergaven en geavanceerde inzichten ontbreken

Prijzen van ProofHub

Essential: $45/maand voor onbeperkte gebruikers

$45/maand voor onbeperkte gebruikers Ultimate Control: $89/maand voor onbeperkte gebruikers

ProofHub beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

9. Teamwerk

Via Teamwork Hoewel Teamwork in de eerste plaats een projectbeheerprogramma is, biedt het nog steeds veel productiviteitsopties voor werknemers. Met tijdregistratie en resourcebeheer kun je betrokkenheid opbouwen terwijl je team meer gedaan krijgt.

De beste kenmerken van Teamwork

Geavanceerde rapporten en managementfuncties helpen bij het in balans brengen vanteamcapaciteit voor meer realistische, evenwichtige werkdruk

Met functies voor klantbeheer kunnen gebruikers klantgegevens, inclusief communicatie en financiën, in één ruimte opslaan

Het bijhouden van tijd, budgetten en uitgaven zorgt voor een beter beheer van terugkerende inkomsten

Teamwerkbeperkingen

Sommige externe integraties, zoals chat- en CRM-functionaliteit, presteren niet zo goed als specifieke oplossingen

Tijdregistratie is niet altijd intuïtief, wat de mogelijkheden voor het monitoren van werknemers beperkt

Teamwork prijzen

Gratis voor altijd

Starter: $5,99/maand per gebruiker

$5,99/maand per gebruiker Ontwikkelen: $9.99/maand per gebruiker

$9.99/maand per gebruiker Groeien: $19,99/maand per gebruiker

$19,99/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Teamwaarderingen en beoordelingen

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

10. SmartTask

Via SmartTask SmartTask is een ander speciaal projectmanagementprogramma. De tijdregistratiemogelijkheden maken het een levensvatbare softwaretool voor het bijhouden van productiviteit. Elk lid van je team kan handmatig of automatisch bijhouden hoeveel tijd hij of zij aan elke taak besteedt, waardoor er een betere context ontstaat voor de behoeften en het succes van het project.

De beste functies van SmartTask

Het bijhouden van tijd en budget vloeit automatisch over in geavanceerde projectrapporten voor uitgebreidere inzichten

Uitgebreide aanpassingsopties maken de tool geschikt voor elke branche en bedrijfsgrootte

Gratis training en onboarding maken de eerste installatie een eenvoudiger proces

De beperkingen van SmartTask

De tijdregistratiefunctie kan bevriezen als er meerdere tabbladen geopend zijn, waardoor de functionaliteit beperkt is

De gebruikersinterface is druk, waardoor het moeilijker is om de belangrijkste project- en taakinformatie te vinden

Prijzen van SmartTask

Altijd gratis

Premium: $7.99/maand per gebruiker

$7.99/maand per gebruiker Zakelijk: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

SmartTask beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (60+ beoordelingen)

4.5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

De beste software voor werknemersmonitoring vinden kan moeilijk zijn. Er zijn zoveel opties en manieren om de productiviteit van uw team te garanderen dat het makkelijk is om uw beslissing uit te stellen.

Maar dat is niet nodig. Waarom op zoek gaan naar externe tools als u met een gratis account bij ClickUp niet verder hoeft te zoeken? Maak vandaag nog uw gratis account aan en begin de vruchten te plukken van deze uitgebreide tool voor werkbeheer!