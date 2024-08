10 beste AI-tools voor Google Sheets om uw spreadsheets te optimaliseren

Nu er dagelijks meer en meer toepassingen voor kunstmatige intelligentie (AI) op de markt komen, zijn de mogelijkheden van wat AI-tools nog te doen zijn grenzeloos.

Van het automatiseren van routinetaken en het optimaliseren van toeleveringsketens tot het in realtime detecteren van cyberbeveiligingsbedreigingen en het doen van marktanalyses AI-gebruiksgevallen zijn even divers als uitgebreid.

Een van de populaire toepassingen van AI is het verbeteren van de mogelijkheden van bestaande tools. Google Spreadsheets is bijvoorbeeld een krachtpatser van taakbeheer en productiviteit op zich, en met AI kun je de functies nog verder uitbreiden.

Als je op zoek bent naar een AI-tool om te gebruiken met Google Spreadsheets om productiviteit te verhogen lees dan verder. In deze blogpost worden de beste tools voor AI voor Google Spreadsheets besproken die zorgen voor een verbeterde spreadsheetervaring en u helpen om snel meer Klaar te krijgen.

**Wat moet je zoeken in AI-tools voor Google Spreadsheets?

Niet alle AI-tools zijn gelijk. Hier lees je hoe je de tools kunt identificeren die het beste bij Google Spreadsheets passen.

Integratiegemak: Je moet de AI-tool in Google Spreadsheets kunnen instellen zonder unieke configuraties. Met andere woorden, je moet de tool aan de praat kunnen krijgen zonder dat je een technisch assistent nodig hebt

Gebruiksvriendelijkheid: Je moet snel doorhebben hoe de tool werkt en hoe je hem kunt laten doen wat je nodig hebt

Functionaliteit: De tool voor AI in Google Spreadsheets moet ontworpen zijn om precies te doen wat je gebruikt, of het nu gaat om NLP voor het extraheren, verwerken en analyseren van dummygegevens, automatisering van taken of voorspellende analyse

Aanpassing: Een goede AI-tool laat je aanpassen aan je behoeften, zoals integratie met andere tools en platforms

Schaalbaarheid: De AI-tool moet extra capaciteit aankunnen als uw projecten groeien in grootte of complexiteit

Veiligheid: Kies een generatieve AI-tool die zich houdt aan de wetgeving voor privacy en veiligheid van gegevens en die robuuste versleutelingsmaatregelen heeft om inbreuken te voorkomen

Updates: Met regelmatige updates moet de AI in Google Spreadsheets in staat zijn om problemen met de prestaties aan te pakken en de technische vooruitgang bij te houden

Het kiezen van de beste optie voor je bedrijf is een uitdagende Taak. Tenzij je op zoek bent naar een gratis oplossing, is het kopen van spreadsheetsoftware is een investering die gerechtvaardigd moet worden.

De AI-spreadsheetprogramma's moeten je helpen om de tijd en moeite die je aan spreadsheets besteedt te optimaliseren. Geen zorgen, we hebben ons huiswerk gedaan. Bekijk onze lijst met de 10 beste opties voor AI voor Google Spreadsheets:

1. ClickUp - de beste integratie voor projectmanagement ClickUp is een holistisch platform voor projectmanagement. Een van de

AI-gebruiksgevallen is het optimaliseren van Google Spreadsheets op een goed georganiseerde en collaboratieve manier.

Gebruik de functies van ClickUp-taakbeheer met de spreadsheetmogelijkheden van Google Spreadsheets. Maak krachtige automatisering, zoals het automatisch bijwerken van spreadsheets met nieuwe ClickUp Taken , statussen synchroniseren en tijdsregistratiegegevens naar bladen pushen. ClickUp Brein kan sjablonen genereren, specifieke formules in spreadsheets voltooien en zelfs spreadsheetgegevens samenvatten in een gespecificeerde, gestructureerde format, waardoor het gemakkelijker wordt om trends te analyseren en weloverwogen beslissingen te nemen. Dit vereenvoudigt complexe processen en elimineert handmatige taken, zodat u zich kunt concentreren op initiatieven op strategieniveau.

Voor wie op zoek is naar een in-platform oplossing, Tabel weergave van ClickUp kunt u databases, inventarissen en verschillende informatiesets eenvoudig beheren.

Taken slepen en neerzetten op een ClickUp-taak tabelweergave voor eenvoudige organisatie

Aanpassen ClickUp's bewerkbare spreadsheetsjabloon voor verschillende doeleinden, van het maken van eenvoudige spreadsheets en boekhouding tot uitgebreide resource- en dagelijkse planning .

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUps-Editable-Spreadsheet-Template.webp Sla uw resourceplanning en dagelijkse planning op, organiseer ze en analyseer ze met dit bewerkbare spreadsheetsjabloon van ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205421805 Download dit sjabloon /$$$cta/

Organiseer, visualiseer en beheer uw gegevens moeiteloos met dit krachtige sjabloon.

Laat handmatige invoer achterwege : Automatiseer het importeren van gegevens naartijd besparen en fouten voorkomen

: Automatiseer het importeren van gegevens naartijd besparen en fouten voorkomen Verbrijzel nummers als een pro : Maak aangepaste formules en vergelijkingen voor eenvoudige berekeningen

: Maak aangepaste formules en vergelijkingen voor eenvoudige berekeningen Volg voortgang in één oogopslag: Geniet van intuïtieve visuals die u op de hoogte houden van projecten en investeringen

Profiteer eindelijk van het potentieel van ClickUp + Zapier-integratie om naadloos te werken met Google Spreadsheets. Taken automatiseren, gegevensbeheer stroomlijnen en productiviteit verbeteren als nooit tevoren.

ClickUp beste functies

Taken aanmaken met aangepaste statussen om er bovenop te blijven zitten, bijv. 'Geleverd', 'Besteld' en 'Nog te doen' in uwspreadsheet voor projectmanagement* Rijen maken in Google Spreadsheets met behulp van de Zapier-integratie; trigger-berichten verzenden wanneer taken, lijsten of mappen worden toegevoegd of gewijzigd

Maak tabellen met rijke gegevens en inzichten voor alles, van restaurants tot concurrenten, met behulp vanClickUp Brein

Gebruik ClickUp Brain om inzichten te halen uit complexe tabellen, aantekeningen van vergaderingen en blogberichten

Categoriseer en voeg attributen toe om invoer in spreadsheets met verschillende veldnamen te beheren, afhankelijk van uw gebruik

Voltooi specifieke spreadsheet formules en vat gegevens samen op uw Google Spreadsheets met ClickUp Brain

Verbeter het bijhouden van cellen/waarden met tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid en mogelijkheden voor tijdsregistratie

Snel documenten maken met aangepaste formules en formattering

Zorg voor standaardisatie van processen met ClickUp's generatieve AI, die volledig is geïntegreerd met Google Drive

ClickUp beperkingen

Niet alle functies van ClickUp zijn momenteel beschikbaar op de mobiele app

ClickUp Brain is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

ClickUp biedt vier prijsabonnementen:

Free Forever

Onbeperkt: $7 per maand per gebruiker

$7 per maand per gebruiker Business: $12 per maand per gebruiker

$12 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.300+ beoordelingen)

4.7/5 (9.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4000+ beoordelingen)

2. Ajelix - Beste voor geautomatiseerde gegevensverwerking

via Ajelix Als u op zoek bent naar een SaaS-product met AI-modellen om formules te schrijven, spreadsheets te vertalen, sjablonen te genereren en rapporten te maken met behulp van AI, dan is Ajelix iets voor jou.

Ajelix is een AI-oplossing voor gebruikers van data-analisten Google Spreadsheets en Excel om productiviteit te verbeteren . Met behulp van geavanceerde modellen voor kunstmatige intelligentie en natuurlijke taalverwerking begrijpt Ajelix wat gebruikers willen bereiken.

Gebruik bijvoorbeeld de Excel-formulegenerator om de formule te beschrijven waarmee de waarde van de invoer wordt berekend, en Ajelix genereert de juiste Excel-syntaxis.

De AI-bot van Ajelix genereert antwoorden over Excel, kan voorbeelden geven en concepten uitleggen. Deze krachtige formule generator elimineert het handmatige werk van het opzoeken van formules voor specifieke Taken. Ajelix integreert met Excel en Google Spreadsheets.

Ajelix beste functies

Genereer Google Spreadsheets formules op basis van tekstinvoer, waardoor het zelfs voor beginners gemakkelijker wordt om complexe berekeningen uit te voeren

Visueel aantrekkelijke rapporten maken in minder dan een minuut met de ChatGPT-integratie voor gegevensanalyse

Optimaliseer uw code voor betere leesbaarheid en debug deze 10X sneller

Bouwsjablonen voor spreadsheets van uw trefwoorden met AI

Ajelix beperkingen

Limieten voor maandelijkse aanvragen in het gratis abonnement kunnen beperkingen opleggen aan gebruikers met complex werk

Afhankelijk van updates en ML/modellen kunnen er af en toe onnauwkeurigheden zijn die door gebruikers moeten worden gecontroleerd

Ajelix prijzen

Gratis

Standaard: $9.99 per maand

$9.99 per maand Business: $19.95

Ajelix beoordelingen en recensies

G2: niet genoeg beoordelingen

niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

3. SheetAI.app - De beste voor AI-gestuurde gegevensanalyse

via SheetAI app SheetAI.app vereenvoudigt uw Google Spreadsheets ervaring met AI-gestuurde functies die repetitieve taken zoals tekst bewerking automatiseren. Het converteert ook ingevoerde waarden naar gegevensanalyse en visualisatie voor draaitabellen om complexe gegevens in een vereenvoudigd format weer te geven.

Bovendien kun je variaties van ChatGPT-3 prompts rechtstreeks in je spreadsheets uitvoeren. Of je nu een bedrijfsanalist of een financiële professional bent, je zult de intuïtieve interface en de mogelijkheden voor geautomatiseerde gegevensanalyse waarderen, waarmee je op efficiënte wijze gemiddelde taken in spreadsheets kunt uitvoeren.

SheetAI.app beste functies

Maak taglines, pas tag matching toe en vertaal ingevoerde tekst door relevante details op te halen uit de database van de gebruiker met behulp van AI

Gebruik DALL-E vanuit de spreadsheet om AI-gestuurde afbeeldingen te genereren met behulp van prompts

Inzichten en aanbevelingen krijgen op basis van gegevenspatronen en trends, met SheetAI.app als coëfficiënte zijbalk

Ondersteunen van het toevoegen van gegevens via tekst en URL's

SheetAI.app limieten

Beperkte compatibiliteit met geavanceerde spreadsheetfuncties en formules over bepaalde apps of platforms

Kan geen andere spreadsheet taken uitvoeren die menselijk oordeel of creativiteit vereisen, zoals het schrijven van rapporten op basis van gegevens uit de draaitabel

SheetAI.app prijzen

Gratis

Formule: $2/maand

$2/maand Unlimited: $6/maand

SheetAI.app beoordelingen en recensies

G2: niet genoeg beoordelingen

niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

4. XLMiner Analysis ToolPak - Het beste voor geavanceerde statistische analyse

via Google Werkruimte Marktplaats XLMiner Analysis ToolPak is beschikbaar als een Google Spreadsheets add-on en biedt gebruikers een geavanceerde toolkit voor gegevensanalyse, met functies zoals Fourier-analyse, clustering, tijdreeksvoorspelling en meer.

Door de mogelijkheden van XLMiner Analysis ToolPak te integreren, kun je je werkstroom stroomlijnen en complexe gegevensanalysetaken rechtstreeks binnen je spreadsheets uitvoeren. Het is ideaal voor bedrijven met geavanceerde Taken op het gebied van gegevensanalyse, zoals financiële prognoses en marktonderzoek.

XLMiner beste functies

Importeer gegevens, voer analyses uit en visualiseer resultaten allemaal binnen hetzelfde platform

Selecteer naadloos het type analyse dat je wilt uitvoeren

Efficiënt werken met grote datasets, omdat het al meer dan 20 jaar deel uitmaakt van Microsoft Office

Geavanceerde gegevensanalyse toegankelijk maken, zelfs voor degenen die geen sterke achtergrond hebben inAI-statistieken* Plug het in en ontgin de gegevens gemakkelijk vanuit de gekozen Google Spreadsheets

XLMiner beperkingen

Het platform is gevoelig voor een vertraging, wat de werkstroom kan onderbreken en gebruikers kan frustreren

Mist geavanceerde functies, aanpassingen en analysemethoden die worden aangeboden door andere gespecialiseerde statistische software uit het nieuwe tijdperk die wordt aangedreven door GPT formules

XLMiner prijzen

Starter: $9,95 per gebruiker per maand

XLMiner beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. MonkeyLearn - Beste voor taggen in Google Spreadsheets

via MonkeyLearn Wilt u handmatige en repetitieve taken elimineren bij het verwerken van rijen tekst in Google Spreadsheets? MonkeyLearn's API-sleutel, gebouwd op kennis van machinaal leren, automatiseert tekstanalyse voor u.

Het helpt bij het opstellen van consistente criteria voor taggen, waardoor foutloze gegevensanalyse met één of meer tags in een gespecificeerd format en snellere inzichten in spreadsheets worden gegarandeerd. Deze tool is perfect voor kleine tot middelgrote bedrijven, marketing- en verkoopteams en providers van klantenservice.

MonkeyLearn beste functies

Verkrijg sneller inzicht in de gegevens met geautomatiseerde analyse

Bouw aangepaste rapporten met Google Spreadsheets of uw eigen BI-tools

Combineer en filter op meerdere gegevensinvoer, inclusief data en aangepaste velden

Snel aan de slag met kant-en-klare modellen zoals trefwoordextractie of sentimentanalyse

MonkeyLearn beperkingen

Beperkte ondersteuning voor Google Spreadsheets integratie

Beperkte informatie over het gebruik van de tool, wat problematisch kan zijn voor nieuwe gebruikers

MonkeyLearn prijzen

Basic: Gratis

Gratis MonkeyLearn API: $299 per maand met 10k query's per maand

$299 per maand met 10k query's per maand MonkeyLearn Studio: Aangepaste prijzen

MonkeyLearn beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

6. FormulasHQ - Beste voor tekstanalyse en sentimentdetectie

via FormulesHQ FormulasHQ is een AI-tool die is ontworpen om te veranderen hoe gebruikers omgaan met Google Spreadsheets en Excel. Andere toepassingen zijn het maken van aangepaste formules op basis van invoer in natuurlijke taal, het schrijven van Apps Script- of VBA-codes en het construeren van regexpatronen voor tekstmanipulatie.

Gebruikers kunnen complexe formules maken of repetitieve taken automatiseren in Google Spreadsheets zonder dat ze daarvoor programmeerkennis nodig hebben.

FormulasHQ beste functies

Vereenvoudig complexe tekstpatronen met het hulpprogramma voor reguliere expressies, waarmee robuuste patroonherkenning en gegevensextractie mogelijk zijn

Zorg voor toegankelijkheid en effectiviteit in verschillende talen, waaronder Engels, Hindi, Spaans, Frans en Turks

Krijg direct hulp bij het genereren van ideeën met ingebouwde ChatGPT-prompts

Taken automatiseren en de mogelijkheden van Google Spreadsheets verbeteren met VBA-integratie

FormulasHQ limieten

De effectiviteit van door AI gegenereerde formules en code scripts is sterk afhankelijk van hoe u het gewenste resultaat beschrijft

Bepaalde geavanceerde functies, met name die waarbij VBA of Apps Script betrokken zijn, zijn mogelijk niet volledig compatibel met alle versies van Google Spreadsheets

FormulasHQ prijzen

Basic: Free

Free Jaarlijks Pro: $4.33 per maand

$4.33 per maand Formule Pro: $5.99 per maand

FormulasHQ beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

7. Coëfficiënt - Beste voor formulegeneratie

via Coëfficiënt Coefficient is een hulpmiddel voor gegevensbeheer waarmee je grote gegevenssets automatisch kunt importeren en analyseren in Google Spreadsheets. Het genereert snel inzichtelijke visualisaties en automatiseert terugkerende taken met behulp van vooraf gebouwde Google Spreadsheets dashboard sjablonen.

De AI-tool met een dynamische spreadsheetinterface voor Google Spreadsheets is momenteel beschikbaar voor Salesforce, HubSpot, Snowflake, MySQL en PostgreSQL, waardoor het perfect is voor middelgrote tot grote bedrijven die enorme hoeveelheden gegevens verwerken.

Coëfficiënt beste functies

Start direct kant-en-klare Google Spreadsheets sjablonen

Spreadsheetverversingen en gegevensprocessen automatiseren om live rapporten en dashboards te voeden

Verbind elke databron of bedrijfssysteem met Google Spreadsheets en haal gegevens op met één klik

Gegevens in bulk exporteren van Google Spreadsheets naar uw bronsystemen met de mogelijkheid tot 2-weg synchroniseren

Trigger Slack- en e-mailwaarschuwingen om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen of belangrijke inzichten, zoals wijzigingen in celwaarden of voorwaarden

Coëfficiënt limieten

Afhankelijk van instructies in tekst

Sterk afhankelijk van historische gegevens

Vereist kennis van GPTX() functies

Coëfficiënt prijzen

Basic: Free

Free Starter: $59 per maand

$59 per maand Pro: $119 per maand

$119 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Coëfficiënt beoordelingen en reviews

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Excel Formule Bot - Beste voor het genereren van scripts en Regex

via Formule Bot Excel Formula Bot is een AI-tool voor Google Spreadsheets en Excel die taken ondersteunt die verder gaan dan de gebruikelijke spreadsheetformules, zoals scripts, basistaken, regex, spreadsheet maken en SQL.

Deze AI-chatbot, een nieuwkomer op de markt, is een game-changer voor gebruikers van Google Spreadsheets. Als GPT copilot tab maakt Excel Formula Bot het aanmaken van complexe formules toegankelijker door instructies in gewoon Engels om te zetten in formules.

Excel Formula Bot beste functies

SQL query's genereren uit tabellen in de database van de gebruiker en instructies in tekst

Maak VBA en Apps Script codes om Taken te automatiseren op Google Spreadsheets

Maak spreadsheets voor elke situatie, zoals stopwatchen van tijd en uitgaven

AI gebruiken om gegevens in Google Spreadsheets te analyseren, tabellen of grafieken te maken, antwoorden op query's te geven en specifieke acties in spreadsheets uit te voeren, zoals het toepassen van een gestructureerd format voor een bepaalde Taak

Excel Formule Bot limieten

Kan mogelijk niet omgaan met unieke en complexe scenario's die creatieve of onconventionele formules vereisen

Produceert niet altijd nauwkeurige of optimale formules, vooral voor specifieke problemen

Excel Formule Bot prijzen

Free abonnement: $0 per maand

$0 per maand Pro abonnement: $9 per maand

Excel Formule Bot beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (89 beoordelingen)

4.5/5 (89 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Simple ML voor Sheets - Beste voor Integratie van Machine Learning

via Eenvoudige ML voor bladen Simple ML for Sheets is een add-on voor Google Spreadsheets waarmee je de meest voorkomende Machine Learning (ML) taken kunt oplossen, zoals het doen van regressieanalyse, het voorspellen van toekomstige waarden en het opsporen van afwijkingen in een gegeven dataset in de spreadsheet.

Het beste is dat iedereen die bekend is met Google Spreadsheets, van eigenaren van kleine bedrijven en wetenschappers tot bedrijfsanalisten en studenten, automatisch waardevolle voorspellingen kan doen met Simple ML for Sheets.

Simple ML voor Sheets beste functies

Voer het uit in uw browser, zodat uw gegevens blijven waar u werkt - veilig in uw Google Spreadsheets

Pas eenvoudig ML toe op uw gegevens met de eenvoudige, intuïtieve interface

De spreadsheet automatisch bijwerken op uw Google Drive, zodat u deze gemakkelijker kunt delen met de rest van uw team

Eenvoudige ML voor Sheets limieten

Er is een leercurve voor nieuwe gebruikers

Prijzen van eenvoudige ML voor Sheets

Gratis tool voor Google Spreadsheets

Simple ML for Sheets beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. PromptLoop - het beste voor AI-gebaseerde gegevensmanipulatie

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/PromptLoop-1-1400x579.png PromptLoop dashboard /%img/

via PromptLoop PromptLoop helpt bij het bouwen van spreadsheetmodellen voor het transformeren, extraheren of samenvatten van tekst met AI-tools. Het werkt zoals de SUM of VLOOKUP functie om tekst en antwoorden in een bepaald format te genereren.

Daarnaast kun je op verschillende manieren verder bouwen op hun gegevens, waaronder het genereren van trefwoorden, analyse van verkooplijsten, eCommerce lijsten en e-mail met GPT formules.

PromptLoop beste functies

Tekstgegevens in spreadsheets transformeren, extraheren of samenvatten

Bouw en train uw aangepaste AI-model met uw gegevens

Creëer aangepaste workflows en oplossingen met mogelijkheden voor het genereren van tekst, samenvatten en zoeken op het web

Gegevens van sites extraheren en classificeren en aangepaste categorieën toevoegen aan datasets met een platform dat u kunt gebruiken in Google Spreadsheets

Integreer bestaande PromptLoop-modellen met tekstgeneratie, samenvattingen en aangepaste eindpunten om de huidige workflow te verbeteren

PromptLoop beperkingen

Heeft de neiging te vertragen of vast te lopen

Levert mogelijk geen effectieve resultaten voor complexe of ongeorganiseerde datasets

PromptLoop prijzen

Free: $0 per maand

$0 per maand Particulier: $90 per maand

$90 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

PromptLoop beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Verbeter uw productiviteit op spreadsheets met behulp van AI

De juiste AI in Google Spreadsheets ligt op het snijvlak van wat u wilt dat het doet, hoe ver u wilt dat het groeit en hoeveel tijd en geld u bereid bent eraan te besteden.

Er zijn veel AI-tools op de markt, dus doe uw best en kijk hoe ze passen bij uw Google Spreadsheets projecten - u zult zeker iets vinden dat perfect bij u past.

ClickUp is de ultieme tool voor projectmanagement dat je helpt gegevens te analyseren met geavanceerde en beginnersvriendelijke functies voor spreadsheets.

Als je op zoek bent naar een Google Spreadsheets alternatief raden we aan ClickUp te proberen. Gratis aanmelden bij ClickUp om te beginnen.