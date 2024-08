28 AI-gebruiksgevallen & toepassingen voor bedrijfsteams in 2024

Kunstmatige intelligentie (AI) blijft verrassen.

Tegenwoordig zijn er AI-tools en -apps om elk persoonlijk en zakelijk productiviteitsprobleem op te lossen. Er is zelfs een aggregator voor AI-gebruiksgevallen genaamd Daar is een AI voor . Het is een enorme database van 10.000+ AI's beschikbaar voor meer dan 2500 taken!

Van het genereren van gepersonaliseerde klantervaringen tot het voorspellen van onderhoudsbehoeften, de toepassingen van AI zijn grenzeloos. De kosten- en tijdbesparingen door vereenvoudigde workflows, geoptimaliseerde processen en intelligente inzichten maken AI-technologie een must voor bedrijven.

Als je nieuwsgierig bent naar de toepassing van kunstmatige intelligentie in jouw branche, sector of use case, dan hebben we de juiste lijst voor je.

Maar laten we eerst begrijpen hoe kunstmatige intelligentie werkt voordat we dieper ingaan op de use cases en toepassingen voor bedrijven.

Wat is kunstmatige intelligentie?

Kunstmatige intelligentie is een studiegebied dat menselijke intelligentie en redenering nabootst door enorme hoeveelheden gegevens te analyseren, patronen te identificeren en voorspellingen te doen op basis van een vooraf gedefinieerde set complexe regels.

Hoe kan AI bedrijven helpen?

AI blinkt uit in het uit handen nemen van routinematige en administratieve taken, zodat je je kunt richten op werk dat meer waarde genereert. Als AI tijdrovende gegevensanalyses, vragen van de klantenservice en optimalisatie van projectbeheer afhandelt, kunnen uw medewerkers strategischer en creatiever denken.

Het resultaat is een personeelsbestand dat minder tijd besteedt aan repetitieve taken en meer tijd besteedt aan het toepassen van menselijke sterke punten zoals verbeeldingskracht, empathie en probleemoplossing. Dankzij AI kunnen teams innovatie stimuleren en het bedrijf vooruithelpen.

Maar dat is nog niet alles.

AI kan ook logica verwerken om objectieve, onbevooroordeelde beslissingen te nemen en geavanceerde taken op verschillende gebieden uitvoeren - ze analyseren de medische geschiedenis van een patiënt, gebruiken voorspellende analyses voor het beheer van boerderijen en optimaliseren marketingcampagnes - sneller dan menselijke werknemers.

Maar door de hype rond AI heen prikken en de praktische toepassingen ervan voor bedrijfsteams identificeren kan overweldigend aanvoelen. Van verkoop en marketing tot operations en onderzoek en ontwikkeling (R&D), AI maakt stilletjes gebruik van procesautomatisering om de manier waarop teams werken te transformeren.

28 AI-gebruiksgevallen om uw bedrijf te optimaliseren

Laten we de kloof overbruggen tussen de futuristische belofte van kunstmatige intelligentie en de werkelijke impact en ontdekken hoe jouw team deze technologie kan gebruiken om de dagelijkse efficiëntie op het werk te verbeteren.

1. AI voor marketing

Massamarketing is dood. Je kunt niet langer voorkomen dat je iedereen dezelfde boodschap stuurt en hoopt dat er iets blijft hangen. Marketing in het tijdperk van AI draait om gepersonaliseerde precisie.

Gebruik de AI-schrijfassistent van ClickUp om effectieve marketingcontent te genereren ClickUp's AI-assistent is uniek op maat gemaakt om de voordelen van gepersonaliseerde berichten naar uw marketingcampagnes te brengen. Het biedt marketingteams een reeks kant-en-klare aanwijzingen om het maken van content te stroomlijnen, campagnes te optimaliseren en de ROI van marketing te verbeteren. Je kunt het gebruiken om snel overtuigende blogposts te maken, boeiende bijschriften voor sociale media te schrijven of overtuigende onderwerpregels voor e-mails te genereren.

U kunt het ook gebruiken om tijd te besparen op het documenteren van notities en volgende stappen: het kan vrijwel direct samenvattingen genereren voor taakupdates, threads voor opmerkingen en notities voor vergaderingen.

Naast kunstmatige intelligentie biedt ClickUp marketingteams aanpasbare weergaven en sjablonen voor een gestructureerde aanpak van het plannen van campagnes, het organiseren van content en het beheren van taken. Met slechts een paar klikken kunt u brainstormen over nieuwe campagne-ideeën, persona's schetsen en klanttrajecten in kaart brengen om uw marketinginspanningen te ondersteunen.

Tot slot bieden ClickUp's uitgebreide rapporten en dashboards realtime inzicht in campagneprestaties, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen en strategieën kunt optimaliseren voor tastbare resultaten en kostenbesparingen.

Hier zijn een paar voorbeelden van hoe AI-marketingtools kunnen je leven gemakkelijker maken.

Gebruikscases

Voorspellende analyses: Voorspel klantgedrag en neem geïnformeerde beslissingen over marketingstrategieën. Walmart gebruikt AI bijvoorbeeld om de vraag naar producten te voorspellen, waardoor de voorraad kan worden geoptimaliseerd en voorraden kunnen worden voorkomen. Nike gebruikt AI om het verloop van klanten te voorspellen, waardoor waardevolle klanten kunnen worden geïdentificeerd en behouden

Voorspel klantgedrag en neem geïnformeerde beslissingen over marketingstrategieën. Walmart gebruikt AI bijvoorbeeld om de vraag naar producten te voorspellen, waardoor de voorraad kan worden geoptimaliseerd en voorraden kunnen worden voorkomen. Nike gebruikt AI om het verloop van klanten te voorspellen, waardoor waardevolle klanten kunnen worden geïdentificeerd en behouden Gepersonaliseerde advertenties: Cosabella, een lingeriemerk, gebruikt AI om gepersonaliseerde advertentiecampagnes voor klanten te maken. Het AI-algoritme van het bedrijf analyseert klantgegevens, waaronder aankoopgeschiedenis, browsegeschiedenis en sociale media-interacties. Het algoritme genereert vervolgens gepersonaliseerde advertentiecampagnes die zijn afgestemd op de interesses en voorkeuren van elke klant

Cosabella, een lingeriemerk, gebruikt AI om gepersonaliseerde advertentiecampagnes voor klanten te maken. Het AI-algoritme van het bedrijf analyseert klantgegevens, waaronder aankoopgeschiedenis, browsegeschiedenis en sociale media-interacties. Het algoritme genereert vervolgens gepersonaliseerde advertentiecampagnes die zijn afgestemd op de interesses en voorkeuren van elke klant Beheer van sociale media: De OwlyWriter AI van Hootsuite automatiseert sociale mediataken zoals het plaatsen van updates, het plannen van inhoud en het reageren op opmerkingen. Sprinklr AI helpt enterprise marketing door social media-gegevens te analyseren, merkvermeldingen bij te houden en kansen voor beïnvloeders te identificeren

De OwlyWriter AI van Hootsuite automatiseert sociale mediataken zoals het plaatsen van updates, het plannen van inhoud en het reageren op opmerkingen. Sprinklr AI helpt enterprise marketing door social media-gegevens te analyseren, merkvermeldingen bij te houden en kansen voor beïnvloeders te identificeren Optimalisatie van marketingcampagnes: Adobe Sensei gebruikt kunstmatige intelligentie om advertentiecampagnes voor sociale media automatisch te optimaliseren op basis van de betrokkenheid en prestatiegegevens van gebruikers. IBM's AI genaamd Watson kan hoogwaardige klanten identificeren en targeten, marketingboodschappen personaliseren en campagneprestaties optimaliseren

2. AI voor schrijven

De NLP-capaciteiten (Natural Language Processing) van AI maken het uitstekend in het schrijven van hoogwaardige literatuur. Verfijn, train en geef AI schrijftools een complete set aanwijzingen om te volgen en je kunt artikelen, blogs, whitepapers en zelfs hele romans en originele songteksten schrijven.

Gebruikscases

Diensten zoals Grammarly maken gebruik van AI om fouten op te sporen en verbeteringen voor te stellen, waardoor schrijven effectiever en foutloos wordt

Jasper AI-schrijfassistent genereert blogberichten, marketingteksten en zelfs scripts op basis van jouw aanwijzingen

Met rolspecifieke aanwijzingen kan de AI-schrijfhulp van ClickUp gepolijste inhoud genereren die voldoet aan jouw behoeften. Hij kan marketingcases, verkoopmails en technische documenten schrijven en verkoopgesprekken en blogposts maken

Gebruik tools zoals Copyleaks omaI geschreven inhoud te detecteren als je werkt met schrijvers op contractbasis

3. AI voor verkoop

Het vermogen van AI om enorme hoeveelheden historische verkoopgegevens te analyseren, patronen te identificeren en voorspellingen te doen, creëert nieuwe mogelijkheden voor verkoopteams om hun aanpak te personaliseren, hun inspanningen te optimaliseren en meer deals te sluiten.

Personaliseer uw verkoopaanpak met ClickUp AI

Gebruikscases

Salesforce Einstein kan grote hoeveelheden klantgegevens analyseren om kooppatronen te voorspellen en de meest effectieve verkoopstrategieën voor te stellen

Gong registreert en transcribeert verkoopgesprekken en gebruikt AI om verbeterpunten te identificeren en vertegenwoordigers te coachen om meer deals te sluiten

Drift gebruikt chatbots om leads 24/7 te kwalificeren, zodat menselijke agenten vrij zijn voor hoogwaardige interacties

Gebruik ClickUp AI om taken te automatiseren, interacties te personaliseren en dieper inzicht te krijgen in klantgedrag

Gebruikscases

Domino's Pizza chatbot, Dom, neemt bestellingen op, volgt leveringen en vermaakt klanten zelfs met grappen

De AI-assistent van Hilton Hotels, Connie, beantwoordt vragen van gasten, beveelt activiteiten aan en boekt ook spa-afspraken

De virtuele hairstylist van L'Oreal gebruikt AI om gepersonaliseerde haarverzorgingsroutines voor te stellen op basis van een selfie

5. AI voor toerisme

De toekomst van toerisme wordt aangedreven door AI. AI kan je reisavonturen begeleiden, gepersonaliseerde routes samenstellen en zelfs virtual reality tours aanbieden om je naar verre landen te brengen.

Gebruikscases

De AI-gestuurde "Travel Assistant" van Emirates helpt passagiers op luchthavens te navigeren, vluchten te boeken en zelfs hun bagage te beheren

TripGen, de AI-tool van Trip.com, stelt gepersonaliseerde reispakketten en activiteiten voor die zijn afgestemd op je interesses en budget

AI-tools zoals Hopper gebruiken algoritmes voor machinaal leren om vluchtprijzen te voorspellen en adviseren over de beste tijd om te boeken, zodat je geld kunt besparen en stress kunt vermijden

6. AI voor entertainment

Van het creëren van hypergepersonaliseerde ervaringen tot het verleggen van creatieve grenzen, AI verbetert entertainment. AI-algoritmes stellen muziekafspeellijsten samen die bij je stemming passen, raden films aan die je leuk vindt en genereren verhalen die zich aanpassen aan je keuzes. Met AI kun je fantastische werelden binnengaan en in realtime met personages communiceren en spelen.

Gebruikscases

Industrial Light & Magic van Lucasfilm gebruikt AI om speciale effecten te genereren, waardoor wezens als Baby Yoda tot leven komen

Netflix gebruikt een AI-engine die programma's en films aanbeveelt op basis van je kijkgeschiedenis, wat leidt tot een boeiende kijkervaring

MuseNet AI componeert muziek in verschillende stijlen, van klassieke symfonieën tot moderne pophits, en verlegt zo de grenzen van creatieve expressie

De MetaHuman-technologie van Epic Games creëert realistische virtuele personages voor games en films, waardoor de grenzen tussen de echte en de ingebeelde wereld vervagen

7. AI voor onroerend goed

Stel je voor: virtuele rondleidingen waarmee je huizen vanaf elke plek kunt verkennen, chatbots die 24/7 vragen beantwoorden en algoritmes die met een ongekende nauwkeurigheid markttrends voorspellen. Kunstmatige intelligentie voorziet vastgoed van inzichten, automatisering en superkrachten om uw reis te stroomlijnen.

Gebruikscases

Zillow's Zestimates gebruikt AI om de waarde van huizen met indrukwekkende nauwkeurigheid te voorspellen, zodat kopers en verkopers weloverwogen beslissingen kunnen nemen

De AI-gestuurde zoekmachine van Redfin filtert aanbiedingen op basis van je behoeften en budget, zodat je tijd bespaart en minder gefrustreerd raakt

Geautomatiseerde tools voor vastgoedbeheer nemen taken als het innen van huurgelden, het aanvragen van onderhoud en het screenen van huurders voor hun rekening, waardoor er kostbare tijd vrijkomt voor vastgoedbeheerders

8. AI voor projectbeheer

Projectbeheer is een complex web van taken, deadlines en resources. Maar wat als je een onvermoeibare assistent had die gegevens kon analyseren, risico's kon voorspellen en werkstromen kon optimaliseren? Dat is waar AI om de hoek komt kijken en een revolutie teweegbrengt in hoe we plannen en uitvoeren, beslissingen nemen en projecten opleveren.

Gebruik ClickUp AI om uw projecten naadloos te organiseren, plannen en uit te voeren

Gebruikscases

Microsoft Project Cortex gebruikt AI om inzichten uit projectdocumenten en -gegevens te halen, bruikbare aanbevelingen te doen en de samenwerking tussen teams te verbeteren

Wrike Analyze gebruikt AI om projectresultaten te voorspellen, mogelijke vertragingen te identificeren en corrigerende maatregelen voor te stellen voordat het te laat is

WorkBoard maakt gebruik van AI om de voortgang van projecten in realtime te visualiseren, zodat je snel aandachtspunten kunt identificeren en op gegevens gebaseerde beslissingen kunt nemen

Monday.com integreert AI-functies zoals geautomatiseerde voortgangsrapporten en sentimentanalyse om teams altijd op de hoogte en op koers te houden

9. AI voor softwareontwikkeling

AI automatiseert taken zoals het genereren van code, codebeoordelingen, commentaar geven en het oplossen van bugs. Het biedt ook hulp bij het ontwerp. Ontwikkelaars kunnen zich nu richten op het koppelen van hun code aan het grotere geheel terwijl hun AI-partners alledaagse taken afhandelen.

Gebruikscases

GitHub Copilot is een AI-assistent die code voorstelt op basis van je huidige context, waardoor ontwikkelaars tijd en moeite besparen

DeepCode is een AI-tool voor het beoordelen van code die potentiële beveiligingslekken en codeerfouten identificeert, waardoor de kwaliteit van code wordt verbeterd

IntelliJ IDEA gebruikt AI om variabelennamen voor te stellen, code te refactoren en zelfs potentiële bugs te identificeren, waardoor de productiviteit van ontwikkelaars aanzienlijk wordt verhoogd

10. AI voor AI

Het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie vereist expertise, nauwgezette planning en veel vallen en opstaan. Maar AI zelf kan waardevolle hulp bieden bij dit proces. Het kan puzzelstukjes in elkaar zetten, nieuwe voorstellen, ontbrekende stukjes identificeren en het ontwerp verbeteren. AI is het ultieme gereedschap om krachtigere AI te maken.

Gebruikscases

AutoML-platforms zoals Google AutoML en Amazon SageMaker automatiseren de volledige pijplijn van machinaal leren, van datavoorbereiding tot modelselectie en -implementatie

OpenAI Gym biedt een gesimuleerde omgeving voor het trainen en testen van algoritmen voor reinforcement learning, waardoor onderzoek en ontwikkeling sneller verlopen

Explainable AI (XAI) tools zoals LIME en SHAP helpen ontwikkelaars te begrijpen hoe AI-modellen beslissingen nemen, zodat ze potentiële vertekeningen en fouten kunnen identificeren en aanpakken

Generatieve AI-modellen zoals Stable Diffusion en Dall-E 3 creëren realistische afbeeldingen en tekst en leveren waardevolle trainingsgegevens voor andere AI-modellen

Stroomlijn HR-processen, optimaliseer talentacquisitie en verbeter de betrokkenheid van werknemers met ClickUp AI

Gebruikscases

Workday gebruikt AI om taken als salarisadministratie, arbeidsvoorwaardenadministratie en functioneringsgesprekken te automatiseren, zodat HR-professionals zich kunnen richten op strategische initiatieven

LinkedIn Talent Insights gebruikt AI om LinkedIn-gegevens te analyseren, waardoor bedrijven inzicht krijgen in hun personeelsbestand en potentiële kandidaten en betere aanwervingsbeslissingen kunnen nemen

Eightfold AI koppelt kandidaten op efficiënte wijze aan vacatures, waardoor de aanwerving sneller verloopt en de kwaliteit van de werving verbetert

12. AI voor juridische teams

AI maakt onderzoek en het beoordelen van documenten eenvoudiger. Advocaten kunnen het gebruiken om de uitkomst van zaken te voorspellen en juridische strategieën te optimaliseren. Hierdoor kunnen juridische teams slimmer en sneller werken om betere klantresultaten te leveren met AI-gestuurde juridische hulpmiddelen .

Gebruikscases

Luminance gebruikt machine learning om contracten te analyseren, belangrijke informatie te extraheren en potentiële risico's te identificeren, waardoor de review tijd en juridische kosten aanzienlijk worden gereduceerd

Kira Systems blinkt uit in e-discovery en helpt juridische teams grote hoeveelheden elektronische gegevens te doorzoeken om snel en efficiënt relevante documenten te vinden

Lex Machina analyseert enorme opslagplaatsen van jurisprudentie en juridische opinies en biedt advocaten gepersonaliseerde aanbevelingen en inzichten

13. AI voor cyberbeveiliging

Kunstmatige intelligentie heeft zich ontpopt als een krachtig wapen op het gebied van cyberbeveiliging. Het analyseert gegevens, detecteert bedreigingen en reageert in realtime op problemen met gegevensbeveiliging, zodat uw digitale bezittingen veilig blijven.

Gebruikscases

Darktrace gebruikt anomaliedetectie om cyberaanvallen in realtime te identificeren en te neutraliseren, waardoor organisaties zelfs tegen de meest geavanceerde bedreigingen worden beschermd

Palo Alto Networks Cortex XDR analyseert gegevens die vanuit de gehele beveiligingsinfrastructuur zijn verzameld, zodat u een uniform beeld krijgt van potentiële bedreigingen en snel en effectief kunt reageren

14. AI voor onderwijs

AI heeft een positieve invloed op het onderwijs en vervangt starre leerplannen en gestandaardiseerde toetsen. Het biedt nu gepersonaliseerde en boeiende leerervaringen die tegemoet komen aan individuele behoeften.

Gebruikscases

DreamBox Lerengebruikt een AI-tool voor studenten om hun sterke en zwakke punten te beoordelen en genereert gepersonaliseerde leerpaden om kennisleemtes op te vullen

Kahoot! maakt gebruik van AI om boeiende quizzen en beoordelingen te maken, waardoor leren interactief en spannend wordt voor leerlingen van alle leeftijden

Minecraft Education Edition creëert meeslepende simulaties en interactieve taken om leerlingen te betrekken bij wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM-vakken) en het oplossen van problemen met behulp van AI-hulpmiddelen

Duolingo gebruikt AI om lessen te personaliseren op basis van de voortgang en doelen van een leerling, waardoor het leren van talen leuk en effectief wordt

15. AI voor overheid en openbaar bestuur

AI in de publieke sector stroomlijnt processen, vergroot transparantie en levert gepersonaliseerde overheidsdiensten. Het anticipeert op behoeften, lost complexe problemen snel op en zorgt voor efficiënte overheidsdiensten voor de mensen.

Gebruikscases

De AI-politie van Dubai gebruikt drones uitgerust met AI om verkeerspatronen te analyseren en misdaadhaarden te voorspellen, waardoor de openbare veiligheid wordt verbeterd

Het 311-hulplijnsysteem van New York City maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking om vragen van burgers te begrijpen en ze naar de juiste bronnen te leiden, waardoor de responstijden en dienstverlening verbeteren

16. AI voor de bouw

Met AI als partner kunt u elke fase van het bouwproces transformeren. AI kan blauwdrukken analyseren, materiaalgebruik optimaliseren en risico's voorspellen. Drones en robots die zijn uitgerust met computervisie helpen bij landmetingen, inspecties en fysieke taken om de veiligheid en efficiëntie te verbeteren.

Gebruikscases

Autodesk BIM 360 gebruikt AI om bouwprojecten van planning tot uitvoering te beheren, waardoor communicatie, samenwerking en gegevensanalyse soepeler verlopen

SiteAware gebruikt drones en sensoren om bouwplaatsen in realtime te bewaken, de veiligheid te verbeteren, de voortgang te volgen en potentiële gevaren te identificeren

BuildingConnected verbindt bouwbedrijven met AI-oplossingen, waaronder robotapparatuur en software voor materiaaloptimalisatie

Gebruikscases

Intuit Mint gebruikt AI om je uitgaven te categoriseren, budgetten bij te houden en persoonlijke financiële inzichten te bieden, zodat je je financiën onder controle kunt houden

Upstart is een AI-gestuurd kredietverleningsplatform dat alternatieve gegevenspunten gebruikt om de kredietwaardigheid te beoordelen en zo de toegang tot financiering voor minderbedeelde gemeenschappen te vergroten

Jumio is een AI-gebaseerd platform voor identiteitsverificatie dat gezichtsherkenning en andere biometrische technologieën gebruikt voor fraudedetectie en veilige online transacties

18. AI voor het milieu

Kunstmatige intelligentie is een krachtig hulpmiddel om klimaatverandering aan te pakken, biodiversiteit te beschermen en het beheer van hulpbronnen te optimaliseren. Het speelt een essentiële rol bij het creëren van een duurzame en veerkrachtige toekomst voor de mensheid en de planeet.

Gebruikscases

Het AI-platform van OceanMind analyseert satellietbeelden en oceaangegevens om illegale visserij op te sporen en mariene ecosystemen te beschermen

Het Wereld Natuur Fonds gebruikt AI-tools om bewegingspatronen van dieren en het gebruik van habitats te bestuderen, zodat strategieën voor het behoud van bedreigde diersoorten kunnen worden ontwikkeld

Xyonix gebruikt AI om locaties voor ondergrondse opslag van kooldioxide te identificeren en optimaliseren om de gevolgen van klimaatverandering te beperken

19. AI voor non-profits

AI verhoogt de efficiëntie, verbetert het bereik en maximaliseert de impact van goede doelen. AI-platforms voor het matchen van vrijwilligers koppelen vrijwilligers aan de juiste mogelijkheden op basis van hun vaardigheden en interesses, waardoor de betrokkenheid en tevredenheid van vrijwilligers aanzienlijk toeneemt.

Gebruikscases

Kindful is een AI-gebaseerd fondsenwervingsplatform dat machine learning gebruikt om donateurservaringen te personaliseren en fondsenwervingscampagnes te optimaliseren, waardoor donaties toenemen en donateurs langer blijven

Charity Navigator is een AI-platform dat financiële gegevens en bestuurspraktijken van non-profitorganisaties analyseert om donateurs te helpen weloverwogen beslissingen te nemen

20. AI voor textiel en kleding

Gebruik AI om innovatieve en gepersonaliseerde kledingontwerpen te genereren op basis van trends, voorkeuren van klanten en lichaamsafmetingen, terwijl afval wordt verminderd door optimalisatie van de toeleveringsketen.

Gebruikscases

Zeekit gebruikt 3D-lichaamsscans en deep learning om gepersonaliseerde avatars te maken voor virtuele pasvormen en aangepaste kleding, waardoor tijd en middelen worden bespaard

Unspun creëert op verzoek de best passende jeans voor u op basis van 3D-scans van uw lichaam, gemaakt met een smartphone, met als doel nul inventaris en nul modeafval

Textile Exchange is een non-profitorganisatie die AI gebruikt om de milieu-impact van textiel te volgen en te analyseren, om merken te helpen duurzame keuzes te maken

21. AI voor transport

AI-tools optimaliseren verkeersstromen, helpen bij routeplanning, verbeteren de veiligheid en transformeren onze reizen over land, door de lucht en over zee.

Gebruikscases

Tesla Autopilot is een geavanceerd hulpsysteem voor de bestuurder dat AI gebruikt om te sturen, gas te geven en te remmen, waardoor autorijden veiliger en comfortabeler wordt

Waymo is een pionier op het gebied van zelfrijdende auto's die AI gebruikt om door straten en snelwegen in steden te navigeren en op bepaalde locaties autonome ritbezorgingsdiensten aanbiedt

Siemens Mobility is een transportbedrijf dat AI gebruikt om onderhoudsbehoeften voor treinen en bussen te voorspellen, waardoor de veiligheid wordt gewaarborgd en defecten worden voorkomen

22. AI voor de gezondheidszorg

Kunstmatige intelligentie is een zegen voor de gezondheidszorg. Het zorgt voor nauwkeurigere diagnoses, versterkt de ontdekking van medicijnen en optimaliseert behandelingen. Het kan ook de gezondheid van patiënten monitoren en resultaten voorspellen.

Gebruikscases

AlphaFold van DeepMind voorspelt nauwkeurig eiwitstructuren, wat een revolutie teweegbrengt in de ontwikkeling van geneesmiddelen en gepersonaliseerde geneeskunde

BlueDot volgt uitbraken van besmettelijke ziekten in realtime en helpt gezondheidszorgsystemen zich voor te bereiden en te reageren op potentiële epidemieën

Babylon Health gebruikt virtuele assistenten en chatbots om patiënten 24 uur per dag, 7 dagen per week medische begeleiding, pre-diagnose en ondersteuning te bieden

23. AI voor de landbouw

AI-oplossingen optimaliseren gewasopbrengsten, bewaken de gezondheid van de bodem, detecteren ongedierte en automatiseren landbouwtaken. Deze technologie stelt boeren in staat om een efficiëntere, productievere en duurzamere toekomst te cultiveren.

Gebruikscases

Plantix analyseert foto's van gewassen om ziekten en plagen te diagnosticeren, zodat boeren onmiddellijk actie kunnen ondernemen om hun opbrengst te beschermen

HarvestAI maakt gebruik van luchtfoto's en algoritmen voor machinaal leren om de gezondheid van gewassen te bewaken en opbrengsten te voorspellen, wat waardevolle inzichten oplevert voor beslissingen over het beheer van boerderijen

Terramera gebruikt AI om bodemgegevens te analyseren en op maat gemaakte bemestings- en voedingsplannen aan te bevelen, waardoor de groei van gewassen wordt geoptimaliseerd en de impact op het milieu wordt geminimaliseerd

24. AI voor productie

AI-tools optimaliseren productielijnen en voorspellen machinestoringen om de kwaliteitscontrole te verbeteren en taken te automatiseren. Met AI kunt u een helderdere, efficiëntere en productievere fabrieksvloer bouwen en een nieuw tijdperk van uitmuntende productie inluiden.

Gebruikscases

Siemens MindSphere is een AI-platform dat gegevens van fabrieksapparatuur met elkaar verbindt en analyseert, activiteiten optimaliseert en voorspellend onderhoud mogelijk maakt

GE Predix is een industrieel AI-platform dat gegevens van sensoren en machines gebruikt om storingen in apparatuur te voorspellen en onderhoudsschema's te optimaliseren, waardoor stilstandtijd en kosten worden verminderd

25. AI voor mijnbouw

Met AI-gestuurde drones kunt u landschappen nauwkeurig scannen en minerale afzettingen in kaart brengen. Voorspellende modellen kunnen seismische gegevens en historische gegevens analyseren om de beste mijnlocaties te bepalen, waardoor grondstoffen worden bespaard. Zelfrijdende vrachtwagens werken onvermoeibaar in ingewikkelde mijntunnels en verbeteren de efficiëntie en productiviteit.

Gebruikscases

Autonome transportwagens van Komatsu navigeren zelfstandig door mijnen, waardoor de efficiëntie wordt gemaximaliseerd en menselijke fouten tot een minimum worden beperkt

Descartes Labs analyseert satellietbeelden en geologische gegevens met AI om potentiële minerale afzettingen te identificeren, waardoor de exploratie-inspanningen worden verbeterd

MineSense gebruikt AI en robotica om ondergrondse mijnbouwtaken te automatiseren, waardoor de productiviteit toeneemt en het risico voor arbeiders afneemt

26. AI voor vissen

Optimaliseer visroutes, voorspel de grootte van de vangst, bestrijd illegale visserij en bescherm het zeeleven met behulp van AI. Laat AI u helpen de vruchten te plukken van winstgevendheid en duurzaamheid in de visserij.

Gebruikscases

Marine Stewardship Council is een non-profitorganisatie die AI gebruikt om vissersschepen te volgen en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de normen voor duurzaam vissen, zodat mariene ecosystemen worden beschermd

Fully Documented Fisheries (FDF)-project identificeert vissoorten in realtime, voorkomt bijvangst en bevordert duurzame vispraktijken

27. AI voor de ruimtevaart

Door gebruik te maken van AI kan de lucht- en ruimtevaartindustrie de veiligheid en betrouwbaarheid van vluchten vergroten, de onderhoudskosten verlagen, de brandstofefficiëntie van vliegtuigen optimaliseren, repetitieve taken automatiseren en mensen vrijmaken voor innovatie.

Gebruikscases

NASA's Ingenuity AI-aangedreven helikopter vloog met succes op Mars, wat het potentieel van AI aantoont voor autonome verkenning in uitdagende omgevingen

NASA's Deep Space Anomaly Detection-systeem controleert gegevens van ruimtevaartuigen op afwijkingen om sondes te beschermen en missiesucces over interstellaire afstanden te garanderen

Airbus Skywise verzamelt en analyseert vliegtuiggegevens om luchtvaartmaatschappijen te helpen hun onderhoud en operaties te verbeteren

28. AI voor energie (opwekking en distributie)

AI helpt ook het energienetwerk groener te maken en beter in te spelen op veranderende energiebehoeften.

Gebruikscases

GridBeyond gebruikt AI om gedistribueerde energiebronnen zoals zonnepanelen en accu's te beheren, waardoor een flexibeler en veerkrachtiger elektriciteitsnet mogelijk wordt

Sentient Energy analyseert gegevens van slimme meters om anomalieën en potentiële stroomonderbrekingen te detecteren, zodat nutsbedrijven proactief kunnen reageren en een ononderbroken stroomvoorziening kunnen garanderen

DeepMind for Google Energy voorspelt nauwkeurig de vraag naar energie, helpt Google en andere nutsbedrijven de energieopwekking te optimaliseren en de koolstofuitstoot te verminderen

Hoewel AI verreikende en potentieel levensveranderende toepassingen heeft in verschillende sectoren en industrieën, verbeteren sommige toepassingen ons dagelijks leven ook op de eenvoudigste maar meest impactvolle manieren.

ClickUp AI: de ultieme productiviteitsverbeteraar

Heb je ooit gewenst dat je de superkracht had om al je taken ruim voor de deadlines af te hebben? Wij ook.

Enterpriseteams zijn voortdurend op zoek naar tools om processen te vereenvoudigen en de algehele prestaties te verbeteren.

Maak kennis met Klik omhoog AI . Het is een krachtige AI-assistent die is geïntegreerd in het projectbeheerplatform van ClickUp en is de ideale oplossing om de productiviteit tijdens uw werkdag te verhogen.

Hier ziet u hoe ClickUp AI u de superkrachten kan geven waarnaar u hunkert.

Schrijfhulp op maat voor uw rol

Of u nu een verkoper bent die werkt aan de perfecte pitch of een productmanager die werkt aan een lanceringsplan, krijg de schrijfhulp die u nodig hebt met ClickUp AI. ClickUp AI begrijpt de context van verschillende organisatorische rollen en projecten en geeft u ideeën en suggesties op maat voor uw schrijfwerk.

Naadloos samenwerken

Laat ClickUp de samenwerking verbeteren met zijn AI-mogelijkheden. Het biedt generatieve schrijfmogelijkheden om e-mails op te stellen, documenten samen te vatten en betere zinsopbouw en grammatica voor te stellen. Je kunt ook actie-items maken op basis van de context van je taken en de tool gebruiken om met je team te brainstormen.

Lever gepersonaliseerde communicatie met ClickUp AI om duurzame klantrelaties op te bouwen

Doorbreek communicatiebarrières

ClickUp AI maakt samenwerking tussen verschillende functies en culturen effectiever. Gebruik het om berichten in realtime in meer dan 10 talen te vertalen. Het detecteert ook onduidelijke of dubbelzinnige uitspraken en geeft suggesties om de duidelijkheid te verbeteren.

Overbrug taalbarrières met ClickUp AI

Automatiseer uw terugkerende taken met ClickUp en maak tijd vrij voor uw team om zich te richten op meer strategische initiatieven. Van het genereren van vergadernotities tot het samenvatten van rapporten, ClickUp AI vereenvoudigt uw workflow en verbetert de efficiëntie en productiviteit.

Herhaalde taken automatiseren met ClickUp AI

Breng de slimste AI in uw team met ClickUp

Hoewel AI-apps en -tools overal een zegen zijn voor productiviteit, is soms het beste wat u kunt doen om meer gedaan te krijgen... minder apps gebruiken. In plaats daarvan kunt u investeren in één speciaal ontwikkelde app zoals ClickUp.

ClickUp AI is geen doorsnee AI-assistent. Hij past zich aan uw rol aan, met op onderzoek gebaseerde aanwijzingen die direct in het platform zijn verweven.

Het kan je helpen om overweldigd te raken en AI-moeheid te minimaliseren door al je werk binnen één platform te centraliseren. Als je nog meer oplossingen nodig hebt, kun je onze bijgewerkte lijst van AI-software om snel de juiste tools te vinden.

P.S. ClickUp AI is voortdurend in ontwikkeling, gevoed door een toewijding om teams slimmer, sneller en robuuster te maken. Probeer ClickUp nu.