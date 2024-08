Hoe mijlpalengrafieken u kunnen helpen bij het oplossen van knelpunten in projecten

nieuwsgierig naar mijlpalen grafieken en hoe ze te maken ?_

Mijlpalen zijn cruciale elementen van elk project omdat ze je een duidelijke weergave geven van wat je hebt bereikt en waar je naartoe gaat.

een beetje zoals je eerste glas wijn je eerste **_grote stap is om een wereldberoemde wijnkenner te worden 😉

En hoewel mijlpalen in projecten misschien niet zo leuk zijn als wijn, zijn ze zeker reden om te vieren, en daarom is het zo belangrijk om ze te visualiseren met grafieken van mijlpalen.

maar hoe maak je een _mijlpalengrafiek _?

Er zijn een paar manieren om mijlpalengrafieken te maken, zoals:

mijlpalen uitzetten opExcel Gantt grafieken* ze toevoegen aan eentijdlijn voor projecten sjabloon

een speciaal hulpmiddel voor projectmanagement gebruiken

welke wijn past het beste bij mijlpalen grafieken?

(oké, misschien niet deze laatste)

Maar voordat we verder gaan, leggen we uit **wat mijlpalen en grafieken zijn. We behandelen ook twee veelgebruikte manieren om mijlpalen te gebruiken en waarom Excel niet ideaal is om ze in kaart te brengen. Tot slot onthullen we onze geheime methode om eenvoudig effectieve grafieken van mijlpalen te maken.

We staan klaar om al uw vragen over mijlpalen te beantwoorden!

Wat zijn mijlpalen?

Mijlpalen zijn belangrijke mijlpalen in de levenscyclus van je project.

Het zijn controlepunten die belangrijke gebeurtenissen of taken aangeven die Voltooid zijn.

Bijvoorbeeld, het afmaken van de eerste versie van software is een veel voorkomende mijlpaal voor de meeste teams die software ontwikkelen.

Waarom zijn mijlpalen belangrijk?

Mijlpalen zijn belangrijk omdat ze:

Uwprojectfasen en onthul afhankelijkheid

Je belanghebbenden op de hoogte houden van de voortgang van je project

Geef je team een gevoel van voltooiing

Laat je weten hoe dicht je bij de voltooiing van je project bent, en nog belangrijker, feestelijke champagne!

Hoe kies je mijlpalen?

De eerste sleutel stap van mijlpaal abonnement is het kiezen en toewijzen van mijlpalen voor je project.

In principe is de vraag die je moet stellen:

"Kwalificeert dit zich als een mijlpaal voor een project?"

_Hoe beantwoord je die vraag?

Eenvoudig. Een mijlpaal is altijd een belangrijke projectgerelateerde gebeurtenis.

dat betekent dat de verjaardag van je hond geen mijlpaal is, hoewel het belangrijk is

Zo lees je deze grafiek:

Horizontaal as label : dit is de tijdlijn (dag of maand) van het hele project

: dit is de tijdlijn (dag of maand) van het hele project Verticale lijnen: geven de mijlpalen/controlepunten weer samen met de tijdlijn grafiek

Klik op hier om deze sjabloon voor mijlpalen te downloaden.

2. Mijlpalen toevoegen aan een sjabloon voor Gantt grafieken

Een andere manier voor een projectmanager om mijlpalen bij te houden is door een Excel sjabloon voor projectdiagrammen te gebruiken.

Hier lees je hoe je dat doet:

Teken de Gantt grafiek met behulp van het sjabloon

Selecteer je mijlpaal Taak en fasen

Voeg handmatig een pictogram toe aan die belangrijke tijdlijnpunten op de Gantt grafiek

Hier is een volledig functioneel sjabloon voor Gantt-diagrammen voor jouw project:

Klik hier om deze Excel sjabloon voor Ganttgrafieken te downloaden.

Waarom is Excel niet de ideale oplossing voor projectmanagement?

Met Excel voor projectmanagement is een beetje als het drinken van wijn uit een doos:

Het is goed als je in een sleur zit, en het doet het werk.

Maar je kunt het niet vergelijken met een goede wijn zoals een Chardonnay.

wat is de Chardonnay van projectmanagement?

Eenvoudig. Een krachtige, toegewijde software voor projectmanagement zoals ClickUp.

_Maar wacht, Excel sjablonen brengen de mijlpalen goed in kaart, toch?

Niet echt.

Ze zijn onhandig en laten veel belangrijke functies die je nodig hebt weg.

In een sjabloon voor een Gantt grafiek zou je bijvoorbeeld handmatig de mijlpalen moeten invoeren en alles opnieuw moeten aanpassen als er iets verschoven wordt.

Voor soepel projectmanagement is het bovendien niet genoeg om elke mijlpaal in een project in kaart te brengen.

Je hebt een heleboel andere functies nodig, zoals:

Integratie met andere productiviteitstools

Werkstroom automatisering

Geavanceerdrapportage* Speciale functies voor Agile projectmanagement waar blijft Excel achter?

Vrijwel overal, om eerlijk te zijn.

Hier zijn een paar nadelen van het gebruik van Excel voor grafieken van mijlpalen:

Het bijhouden van je projecttaken is cruciaal voor elke projectmanager.

Je kunt ze echter niet onophoudelijk bellen voor Taak-updates.

Dat is behoorlijk ouderwets. (En in tegenstelling tot wijn, is verouderd slecht nieuws in projectmanagement)

En over verouderd gesproken, bijhouden in Excel is ook niet veel beter.

Er is geen geautomatiseerde project tracker in Excel, wat super inefficiënt kan zijn.

Om je projecttaken te beheren, zul je het moeten doen:

Taakbladen opzoeken en controleren handmatig

De statusgegevens van tientallen taken aantekenen of kopiëren

Regelmatig opnieuw controleren om alles up-to-date te houden en de deadlines bij te houden

_De tijd die aan deze processen wordt verspild, is genoeg om wijn te laten rijpen!

Met de statussen van ClickUp wordt het 1000% gemakkelijker om statusupdates te krijgen.

hoe?

Elke projecttaak heeft een balk met de status die door elk lid van het team kan worden bijgewerkt. Zo is iedereen met één klik op de hoogte van de status van het project.

Bovendien kan met ClickUp's aangepaste statussen kunt u industriespecifieke termen gebruiken voor uw statussen. Bijvoorbeeld: als je in een brouwerij werkt, kun je 'er wordt geweldig bier gebrouwen' gebruiken in plaats van een algemene status als 'in ontwikkeling' of 'voltooid'

Excel biedt echter geen geavanceerde rapportagemogelijkheden, behalve basisberekeningen en een cirkeldiagram.

De oplossing van ClickUp: krachtige rapportage voor teams

ClickUp's Dashboard biedt overzichten op hoog niveau van de voortgang van uw project.

Met aanpasbare widgets voor Sprint kun je meerdere grafieken integreren in je Dashboard, zoals:

Snelheidsgrafieken : toont u het voltooiingspercentage voor een reeks taken

Burndown grafieken : voorspelt de hoeveelheid werk die nog rest in het project

Burnup grafieken : onthult de hoeveelheid werk die al gedaan is in het project

Cumulatieve grafieken van de werkstroom : toont de voortgang van het project in de tijd

Hoe maak je een mijlpaalgrafiek?

Een mijlpaalgrafiek maken gaat in 3 eenvoudige stappen:

Stap 1: Mijlpaal plannen en toewijzen

Stap 2: Een Gantt grafiek maken

Stap 3: Delen met uw team en belanghebbenden

Maar welke tool moet je gebruiken om dit te implementeren?

Hint: we gaan geen Excel gebruiken.

Waarom zouden we?

Wil je genoegen nemen met een gemiddelde wijn als je een Chardonnay voor gratis_ kunt krijgen?

Ja, je leest het goed, ClickUp is gratis.

Laten we eens kijken waarom ClickUp de gemiddelde sjabloon voor mijlpalen uit het water blaast:

Stap 1: Mijlpaal plannen en toewijzen

Eerst moet u uw mijlpalen plannen.

Dat is vrij eenvoudig: kijk naar de lijst met projecttaken en zoek het antwoord op deze vragen:

Welke taken eindigen of beginnen een belangrijke projectfase?

Welke taken hebben de goedkeuring van belanghebbenden nodig?

Wat zijn de kritieke taken?

Voeg nu eenvoudig mijlpalen toe aan deze taken.

wat is de beste manier om het te implementeren?

Spoiler: het zijn geen Excel-sheets.

Het is met behulp van ClickUp's Mijlpalen .

Met de Milestone functie van ClickUp kunt u een mijlpaal toevoegen aan een willekeurige Taak met slechts twee klikken!

Met de weergave ClickUp's Gantt grafiek kunt u ook:

Taak afhankelijkheid automatisch opnieuw aanpassen na het veranderen van de planning van gerelateerde taken

Automatisch het percentage voltooide projecten berekenen

Automatisch dekritisch pad dat je moet volgen als je achterloopt op een strakke planning

maar hoe verbind je de mijlpalen hiermee?

ClickUp doet dat automatisch voor u.

U hoeft alleen maar over te schakelen naar de weergave van de Gantt grafiek, dat is alles!

U krijgt dan mijlpalen als gele diamantpictogrammen die alle belangrijke items in de tijdlijn van een project vertegenwoordigen.

Hier is een schermafbeelding:

Stap 3: Deel het met je team en belanghebbenden

wat hebben een sixpack bier en je projecten gemeen?

ze moeten altijd gedeeld worden

Dit is wat je gewoonlijk kunt verwachten:

De grafiek met mijlpalen van het project moet altijd toegankelijk zijn voor de leden van je team voor een effectieve samenwerking

Belanghebbenden moeten misschien af en toe de grafiek van de Gannt (met mijlpalen) weergeven om op de hoogte te blijven

Maar hoe zorg je ervoor dat niemand per ongeluk een belangrijk data label uit je Gannt chart verwijdert of bewerkt? projectmanagement grafieken ?

Het is gemakkelijk, gebruik gewoon ClickUp's Aangepaste toegangsrechten .

Met deze functie kun je selectief een map, object, projectbestand en lijst met taken delen met iedereen binnen of buiten je team.

wat bedoelen we met 'selectief'_?

U hebt volledige controle over wat zij wel of niet kunnen doen in ClickUp.

hoe werkt het precies?

ClickUp's Toestemmingen laat je verschillende toegangsrechten instellen voor iedereen.

Hier zijn de toestemmingen die je kunt instellen:

Kan weergeven : kan projectdetails weergeven, maar geen interactie

: kan projectdetails weergeven, maar geen interactie Kan commentaar geven : kan commentaar toevoegen aan de Taken

: kan commentaar toevoegen aan de Taken Kan bewerken : kan taken bewerken maar geen nieuwe taken maken

: kan taken bewerken maar geen nieuwe taken maken Kan taken maken en bewerken : kan nieuwe taken en subtaken maken

: kan nieuwe taken en subtaken maken Kan verwijderen: kan elke taak verwijderen die hij niet heeft gemaakt

Maar we zijn nog niet op de bodem van het vat.

Het functievat van ClickUp heeft nog veel voor u in petto.

Hier is nog een ronde functies:

Afhankelijkheid taken in de juiste bestelling uitvoeren

Documenten : projectdocumenten maken en delen met uw team

Prioriteiten : Taken prioriteren op basis van hun urgentie

Pulse : bekijk activiteitsweergaven en identificeer waar uw team het meest actief is

Meerdere weergaven : Bekijk de werkruimte van uw project zoals het u uitkomt, kies uit de lijstweergave, Kanban -stijlWeergave bordweergave kalender,KaderweergaveenMij-modus ## Conclusie

_Ga je voor wijn in dozen of voor fijne Chardonnay?

Vrij eenvoudig antwoord.

Even serieus: grafieken van mijlpalen zijn erg belangrijk voor je projecten en het kan okay zijn om sjablonen te gebruiken om de klus te klaren.

Maar waarom zou je genoegen nemen met 'oké' als je de optie hebt om 'geweldig' gratis te krijgen!

In plaats van tientallen sjablonen te gebruiken voor een tijdlijn, resource management planner en projectplanning, waarom niet één tool gebruiken om ze allemaal te vervangen? Aanmelden voor ClickUp vandaag nog en houd de spirits van uw team omhoog en de productiviteit hoog.